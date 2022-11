Một số câu hỏi cơ bản mà một lập trình viên mới bắt đầu thường nghĩ đến là liệu việc học code có phức tạp hay không. Viết mã có đòi hỏi nhiều kỹ năng và thực hành không? Một người cần bao nhiêu thời gian để trở thành một chuyên gia trong lập trình? Tốt! Bạn có thể đã nghe nói rằng lập trình không phải là tách trà của tất cả mọi người. Điều đó đúng!

Bạn có thể tự hỏi mình một số câu hỏi trước khi bước vào thế giới lập trình. Mọi người mới bắt đầu muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực lập trình đều phải đối mặt với những loại vấn đề sau:

Học tập mất nhiều thời gian và nỗ lực hơn so với lúc ban đầu.

Khó hiểu mức độ trừu tượng của ngôn ngữ.

Mất động lực.

Đây là những vấn đề phổ biến mà nhiều lập trình viên mới bắt đầu gặp phải trong sự nghiệp lập trình của họ. Hôm nay, chúng tôi hướng dẫn người mới bắt đầu cách bắt đầu suy nghĩ như một lập trình viên. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận một cách tốt hơn để học viết mã khi mới bắt đầu.

Ngoài ra, chúng ta sẽ nói về xu hướng không mã, đang mở rộng trong thế giới lập trình. Lập trình không mã có quyền truy cập vào các công cụ và phương pháp phức tạp khó học.

Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện một bước phía trước để thảo luận về cách bạn học viết mã mà không cần có nhiều kỹ năng!

Làm thế nào để học lập trình và suy nghĩ như một lập trình viên?

Bạn phải đối mặt với nhiều thách thức khi bắt đầu học viết mã. Đừng nghĩ rằng nó chỉ là học một ngôn ngữ. Thách thức chính mà bạn phải đối mặt là tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Đó là phần khó khăn giúp bạn làm một cái gì đó sáng tạo. Một số người cố gắng tìm hiểu về mã hóa và muốn suy nghĩ như một chuyên gia lập trình. Nhưng cần nhiều thời gian và thậm chí nhiều năm. Sau khi học mã trong nhiều năm, mọi người thực hiện lặp đi lặp lại những điều giống nhau.

Điều chính là các khái niệm mã hóa bạn học được từ khoa học máy tính và người hướng dẫn là giống nhau. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn có thể thực hiện chúng theo cùng một cách. Mỗi nhà phát triển tuân theo cùng một quy tắc, nhưng mã của họ khác nhau. Nó có nghĩa là ngôn ngữ hoặc khái niệm của mỗi nhà phát triển là giống nhau. Nhưng nó cho thấy rằng họ không có cùng một kiểu suy nghĩ. Một nhà phát triển có thể là người giải quyết vấn đề tốt nhất so với những nhà phát triển khác.

Xa hơn nữa, quan điểm tư duy của mỗi lập trình viên khác với những người khác. Nó có nghĩa là họ hiểu cách thực hiện trong khi học mã hoặc giải quyết vấn đề theo cách của họ. Thực hành là chìa khóa chính có thể giúp bạn cải thiện chương trình của mình. Vì vậy, bạn trở nên dễ dàng xử lý tất cả các nhiệm vụ về các vấn đề ngày càng tăng.

Sau đây là các kỹ thuật lập trình mà bạn có thể học. Những điều này giúp bạn suy nghĩ như một chuyên gia mã hóa.

Thiết lập Tư duy Lập trình:

Một cái gì đó phân biệt các lập trình viên với các chuyên gia khác. Đó là cách một lập trình viên tiếp cận một vấn đề. Các lập trình viên thường xuyên phải tìm kiếm các giải pháp khác nhau để khắc phục vấn đề mà họ gặp phải trong lập trình. Các lập trình viên dành nhiều thời gian để đọc tài liệu, sách hướng dẫn và diễn đàn. Trở thành một nhà nghiên cứu giỏi là một phần công việc của bạn.

Bạn phải đủ tò mò và kiên trì để tìm ra giải pháp. Bạn phải có khả năng hình thành câu hỏi một cách chính xác và biết tìm câu trả lời ở đâu. Vì vậy, sẽ rất hữu ích cho bạn khi học cách suy nghĩ sáng tạo. Bạn cũng có cơ hội học hỏi thông qua các trò chơi điện tử. Nó giống như một trong những lựa chọn để phát triển tư duy sáng tạo trong thời gian nghỉ từ học sang chương trình.

Thảo luận về vấn đề:

Nếu bạn đang đi vào ngõ cụt, có thể là một ý kiến hay khi nói với người khác về vấn đề của bạn. Đó có thể là người hướng dẫn hoặc bạn cùng lớp của bạn. Tất nhiên, chúng ta đừng quên rằng các cộng đồng chuyên nghiệp là một kho kiến thức.

Phát triển các kỹ năng cộng tác tuyệt vời:

Đừng cho rằng các lập trình viên luôn làm việc một mình. Họ cũng thích học hỏi từ những người khác. Khi một người mới lập trình thảo luận một vấn đề với các lập trình viên khác, điều đó sẽ giúp anh ta học cách giải quyết các vấn đề phức tạp hiệu quả hơn. Một trong những lựa chọn học tập là lập trình cặp. Trong đó, hai lập trình viên, nghiên cứu mã, làm việc trên máy tính để giải quyết một vấn đề.

Điều này có nghĩa là một lập trình viên viết mã. Đồng thời, một chuyên gia lập trình khác đang xem xét đoạn mã này. Vì vậy, cả hai lập trình viên quyết định cách giải quyết vấn đề.

Do đó, nó sẽ giúp thấy được khả năng của các giải pháp khác nhau.

Thực hiện từng bước:

Sẽ tốt hơn nếu bạn chia nhiệm vụ lập trình của mình thành nhiều phần khác nhau. Khi bạn chia một công việc lớn thành nhiều phần, nó không còn là điều bất khả thi nữa. Bạn có thể bắt đầu công việc dần dần, hoàn thành từng phần một. Cách tiếp cận này cũng giúp chống lại sự trì hoãn khi nhiệm vụ quá lớn và phức tạp mà bạn không biết bắt đầu từ đâu. Chia nhiệm vụ thành các phần và lập kế hoạch giúp bạn tập trung và có động lực.

Mẹo dành cho người mới:

Đối với những người mới học lập trình, hai điều rất cần thiết. Đầu tiên là kiến thức vững chắc về các kiến thức cơ bản, kiến thức về thuật toán và các mẫu — thứ hai, thực hành nhiều. Bạn càng luyện tập nhiều, bạn càng gặp nhiều vấn đề. Bằng cách giải quyết chúng, bạn sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng lập trình của mình. Khi giải một bài toán trong thực tế, cơ hội bạn sẽ nhớ nó cao hơn nhiều so với việc bạn đọc về giải pháp ở đâu đó. Vì vậy, bạn nên thực hành các nhiệm vụ khác nhau cho đến khi bạn trở thành một chuyên gia viết mã. Đúng là làm nhiều công việc lập trình hơn mỗi ngày sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm hơn.

Thực hành bài tập viết mã tư duy sáng tạo

Bạn có tùy chọn để đọc các câu hỏi mã hóa khác nhau trực tuyến. Nó làm tăng mức độ luyện tập của bạn và khiến bạn trở thành một chuyên gia. Nếu bạn thực hành hàng ngày và học các chương trình mỗi ngày một cách tốt hơn, nó có thể làm tăng chức năng của não.

Nó có nghĩa là bạn có thể nghĩ ra nhiều thứ sáng tạo hơn. Mục tiêu chính của bạn phải là giải quyết vấn đề của mình trong thời gian ngắn hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn có thể trở thành chuyên gia trong một hoặc hai tuần. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ và nhất quán trong khi luyện tập.

Trong số tất cả các kỹ năng, kỹ năng tốt nhất là thực hành các bài tập mã hóa khác nhau. Nó có thể khiến bạn sáng tạo hơn những người khác. Bạn có thể thực hành bằng cách sử dụng nhiều nguồn.

Lập kế hoạch cho các quyết định của bạn

Lập kế hoạch viết mã là điều cần thiết. Nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng phải được tiếp cận một cách hợp lý để công việc không biến thành việc lập kế hoạch và thảo luận kế hoạch liên tục.

Như một số lập trình viên có kinh nghiệm đã chỉ ra trong thế giới lập trình, không có kế hoạch hoàn hảo nào và trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần một kế hoạch tốt là đủ. Một mẹo dành cho những người theo chủ nghĩa hoàn hảo là hãy thử và chuyển hướng chủ nghĩa hoàn hảo và nỗ lực của bạn khỏi việc lập kế hoạch và sang chất lượng kiến trúc và mã hóa — chất lượng mã hơn là lập kế hoạch. Không nên bỏ qua chất lượng.

Lập kế hoạch một chương trình với phương pháp thác nước không phải lúc nào cũng có ý nghĩa. Tùy thuộc vào các nhiệm vụ kinh doanh, bạn thường sẽ phải loại bỏ hoặc thêm một số chức năng.

Các phím tắt có thể nguy hiểm trong lập trình:

Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ có thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các phím tắt. Nhưng họ không biết rằng các phím tắt có hại. Có thể bạn phải đối mặt với các vấn đề khác khi sử dụng các phím tắt. Vì vậy, bạn phải tập trung vào quá trình học mã mà không có bất kỳ phím tắt nào.

Hơn nữa, khi bạn phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Sau đó, đừng tìm đến người khác để tìm giải pháp. Cố gắng giải quyết vấn đề này một mình bằng cách lập kế hoạch nếu bạn phụ thuộc vào người khác để giải quyết vấn đề của bạn. Vì vậy, bạn phải tập trung vào vấn đề lập trình, thực hành và tìm ra giải pháp cho nó.

Nếu bạn kiệt sức, hãy tìm kiếm sự trợ giúp:

Giả sử bạn đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề. Giả sử bạn đã sử dụng một số phương pháp từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề, thì đó là lúc bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ.

Đánh giá và suy ngẫm về công việc của bạn và học hỏi từ nó:

Giả sử bạn muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp trong việc giải quyết vấn đề. Sau đó, bạn phải kiểm tra lại kết quả công việc của bạn. Bạn cần kiểm tra lại mã của mình và các lỗi khác khi bạn đã thực hiện xong dự án của mình. Đối với điều này, bạn phải đặt mã của mình vào trình gỡ lỗi. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi mã nào, bạn phải đọc lại. Nó sẽ giúp bạn biết vấn đề mà một mã có.

Đừng coi số lượng lên hàng đầu; luôn xem xét chất lượng. Một lập trình viên giỏi không phải chịu những đoạn mã cẩu thả. Nếu bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề, bạn không cần phải lo lắng nếu bạn gặp rắc rối. Sau khi giải quyết nó, bạn có thể dọn dẹp mớ hỗn độn này, kiểm tra các vấn đề và thực hiện định dạng mã.

Sau khi kiểm tra lại mã, bạn có cơ hội cải thiện nó. Nó có nghĩa là bạn có thể sử dụng các cách khác nhau để làm cho mã của bạn hiệu quả. Hơn nữa, bạn cũng có tùy chọn để học những thứ khác. Những điều này giúp bạn xử lý các vấn đề trong tương lai. Thông qua việc kiểm tra kỹ, bạn cũng biết được những điểm mình mắc lỗi.

Đầu tiên, bạn biết mình luôn mắc phải những sai lầm nào. Vì vậy, bạn có thể tránh được những sai lầm đó trong tương lai.

Thứ hai, bạn bắt đầu khắc phục những lỗi đó, cố gắng sửa chúng và bắt đầu lập trình lại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bạn, đừng tìm một dự án khác. Nó có nghĩa là tập trung hoặc suy nghĩ về dự án đã hoàn thành. Bạn phải xem lại mã và kinh nghiệm mà bạn đã có. Không nghi ngờ gì nữa, kinh nghiệm của bạn là nguồn học hỏi chính. Vì vậy, hãy luôn tập trung vào những gì bạn đã học được từ dự án trước đây của mình.

Và mỗi khi bạn bắt đầu lập trình, bạn có thể sử dụng những kỹ năng này để lập kế hoạch cho các nhiệm vụ trong tương lai của mình. Nó cũng giúp bạn chia các dự án lớn thành những dự án nhỏ hơn. Nó cũng giúp bạn biết khoảng thời gian bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tìm hiểu cách diễn giải tài liệu và áp dụng nó vào mã của bạn:

Khi bạn bắt đầu lập trình, tài liệu về bất kỳ công việc lập trình nào cũng tương tự như công thức nấu ăn. Nó giúp bạn biết hoạt động của mã. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về chương trình. Đọc tài liệu và tìm hiểu về từng khía cạnh cho phép bạn loại bỏ các vấn đề.

Nó cũng giúp bạn trở thành một chuyên gia trong việc giải quyết vấn đề. Bạn cũng có thể hiểu cách bạn sử dụng mã chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào các giải pháp để giải quyết vấn đề. Bạn phải tiếp tục học mã về nó và tìm ra cách phù hợp.

Cách thực hành để bắt đầu tư duy như một lập trình viên:

Khi bạn bắt đầu lập trình, có rất nhiều điều mà các chuyên gia hướng dẫn bạn trước khi tham gia vào thế giới lập trình. Nhưng điều cốt yếu là phải luyện tập.

Khi thử một dự án lập trình mới, đừng vội vàng bắt đầu viết mã. Trước tiên, bạn nên dành thời gian và khám phá vấn đề. Sau đó, hãy suy nghĩ về các cách tiếp cận khác nhau để đáp ứng các mục tiêu giải pháp của bạn. Sau đó đánh giá các phương pháp đó và xem xét ưu nhược điểm của chúng. Sau đó, bạn có thể dễ dàng có được giải pháp trong đầu về việc liệu thủ thuật này có hiệu quả hay không.

Xin đừng quên gỡ lỗi mã của bạn. Ngoài việc cải thiện mã của bạn, đây là một cơ hội học tập bổ sung. Bạn có thể nhận thấy những cách thay thế để giải quyết vấn đề và thử thực hiện chúng trong dự án mới của mình.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, một ý tưởng tuyệt vời là chia vấn đề của bạn thành các phần con. Đó là một phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả. Nhiều chuyên gia lập trình phổ biến làm theo mẹo này để hoàn thành công việc. Kỹ thuật này được gọi là mô hình phân chia và chinh phục. Phương pháp này được sử dụng để chia các vấn đề lập trình phổ biến nhất thành các vấn đề phụ. Do đó, lập trình viên sẽ cần ít nỗ lực hơn và giải quyết mọi vấn đề về mã hóa dần dần mà không gây khó khăn. Bạn thậm chí có thể tìm hiểu các vấn đề của chương trình nếu bạn thực hành hàng ngày mà không cần thảo luận với bất kỳ ai.

Trong việc học lập trình, điều cốt yếu là không được bỏ cuộc và phải kiên trì. Đôi khi thật khó để duy trì sự tập trung và có động lực, nhưng hãy nhớ mục tiêu của bạn là trở thành một nhà phát triển chuyên nghiệp. Quá trình học tập có thể rất tẻ nhạt, nhưng bạn phải kiên trì và tiếp tục. Chỉ bằng cách này, bạn mới đạt được thành công. Tin tốt cho bạn là khó khăn nhất chỉ là những tháng đầu tiên khi mọi thứ đều mới mẻ đối với bạn, và bạn cần phải sắp xếp một lượng lớn thông tin như vậy.

Ba lời khuyên chuyên nghiệp để trở thành một lập trình viên thành công:

Đầu tiên, bạn nên học cách viết mã. Có thể không dễ dàng để bắt đầu viết mã hoặc học một chương trình. Bạn có thể tìm thấy nhiều trang web và học từ internet về lập trình. Bạn thậm chí có thể tham gia bất kỳ cộng đồng lập trình viên nào để chia sẻ suy nghĩ và các vấn đề mà bạn có thể gặp phải ở mọi giai đoạn. Tuy nhiên, nó có thể là một kỹ năng khó học. Bạn cần thực hành lập trình liên tục và hướng dẫn để làm theo.

Là một người mới bắt đầu, bạn phải biết hành trình viết mã từ một người mới bắt đầu đến một lập trình viên lên cấp. Bạn cũng có thể chọn con đường học về lập trình của mình. Việc học code khác nhau ở mỗi người vì mọi người đều có khả năng học code khác nhau. Chúng tôi sẽ thảo luận về ba mẹo để đưa sự nghiệp của bạn với tư cách là một chuyên gia lập trình lên một tầm cao mới. Vì vậy, hãy làm theo các mẹo của chúng tôi để bắt đầu lập trình và đạt được mục tiêu của bạn trong lĩnh vực này!

Xây dựng tính kiên nhẫn:

Yêu cầu đầu tiên để trở thành một chuyên gia lập trình là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn sẽ hỗ trợ bạn đứng dậy một lần nữa và một lần nữa như một ninja! Sự kiên nhẫn cũng sẽ khiến bạn sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thất bại. Nếu bạn thất bại trong bước đầu tiên của mình, thì đừng bao giờ mất hy vọng.

Nó là bước đầu tiên dẫn đến thành công của bạn. Bạn nên làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và bạn có thể bắt đầu sự nghiệp lập trình của mình mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Bạn càng cố gắng, bạn càng tìm hiểu nhiều hơn về máy tính. Kiến thức của bạn cũng sẽ tăng lên về lập trình.

Các khái niệm về mã học và nhiều ngôn ngữ lập trình rất phức tạp. Vì vậy, bạn có thể cần sự ổn định và khả năng chịu đựng để làm việc chăm chỉ. Trong nhiều trường hợp, người mới bắt đầu không có thông tin chính xác về lập trình và kỳ vọng để giải quyết vấn đề. Họ làm điều đó rất dễ dàng. Vì vậy, đó là lý do tại sao hầu hết những người mới bắt đầu ở cấp độ một của việc học mã có thể bỏ cuộc. Họ chuyển sang một nghề khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn nên tập trung vào mục tiêu lập trình của mình.

Luôn thực hành thêm:

Khi bạn tự tạo dòng mã đầu tiên, bạn sẽ có cảm giác hoàn thành công việc như một lập trình viên. Tại thời điểm đó, bạn nên biết rằng một lập trình viên cần thực hành liên tục trong một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình. Khi bạn bắt đầu lập trình, bạn phải đầu tư thời gian để nâng cấp kỹ năng của mình. Họ viết một loạt mã và thực hành nhiều hơn, đó là niềm đam mê công việc của họ đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Vì vậy, bạn phải dành thời gian để thực hành và học chương trình như một người chuyên nghiệp. Ngoài ra, hãy suy nghĩ sâu sắc về các giải pháp cho mọi vấn đề lập trình thông thường. Suy nghĩ sáng tạo nếu bạn học chương trình lần đầu tiên. Cố gắng giải quyết vấn đề theo cách khác. Ý tưởng này sẽ giúp bạn trong các dự án lập trình ngoài đời thực và những nơi chuyên nghiệp.

Cân bằng việc học của bạn:

Là một nhà phát triển phần mềm, trạng thái bất lực có thể là một phần trong hành trình của bạn. Và không có lý do gì để cải thiện bản thân khi các công nghệ mới được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình được phát triển hàng ngày. Đó là lý do tại sao các nhà phát triển nên liên tục tăng cường khả năng của họ. Để chúng đáp ứng các yêu cầu hiện đại của thị trường, trong thời gian đầu, bạn nên sẵn sàng học chương trình với các kỹ thuật mới nhất.

Có rất nhiều khả năng giúp đưa ra giải pháp như kỹ năng Không mã. Bạn thậm chí có thể kết nối với các lập trình viên chuyên nghiệp để học thêm các kỹ năng về viết mã. Bạn thậm chí có thể tìm hiểu về các công nghệ và xu hướng thay đổi nhanh chóng để theo dõi. Những điều này giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề mã hóa nào.

Vậy điều gì ngăn bạn suy nghĩ như một lập trình viên hoặc bắt đầu lập trình? Sẽ không sao nếu bạn không có tất cả các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực mã hóa. Thay vào đó, bạn có thể tìm kiếm địa điểm thích hợp để tìm hiểu về nó. Bạn sẽ đạt được mục tiêu viết mã của mình nếu bạn không ngừng học hỏi và thực hành!

Bản án cuối cùng:

Chúng tôi kết luận rằng việc học mã chắc chắn là một thách thức. Tuy nhiên, có nhiều cách để bạn có thể viết mã dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể quản lý công việc viết mã như một lập trình viên thông minh. Có tư duy đúng đắn, kỹ thuật giải quyết vấn đề chính xác và mô hình mã hóa có thể giúp việc học mã trở nên dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu lập trình với một vài kỹ năng viết mã.

Ngày nay, hầu hết mọi người bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của họ với tư cách là các lập trình viên tự do. Họ có thể phải đối mặt với một số thách thức khi mới bắt đầu học một chương trình. Do đó, cách tiếp cận các kỹ thuật mới và chiến thuật mã hóa. Đây là kỹ thuật không mã cho mọi lập trình viên tự do mới bắt đầu!

Hầu hết những người mới bắt đầu trong lĩnh vực chương trình học muốn biết cách đơn giản nhất để bắt đầu viết mã và tạo các ứng dụng web và di động của họ với ít kỹ năng viết mã hơn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một lập trình viên với kỹ thuật không mã. Giờ đây, không có mã sẽ chỉ cho phép bạn tiết kiệm thời gian của mình trong việc học các ngôn ngữ mã hóa mới.

Giờ đây, bạn có thể xây dựng một thứ gì đó phi thường mà không cần nhiều kỹ năng viết mã khi mới bắt đầu. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các giải pháp không mã đã làm cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bằng cách thuê các chuyên gia không cần mã. Bạn không chỉ có thể tạo các ứng dụng MVP mà còn có thể phát triển các ứng dụng kinh doanh lớn mà không cần chương trình học tập.

Nhưng cách tiếp cận tốt nhất có thể để bắt đầu xây dựng các ứng dụng của bạn mà không cần mã là gì? Đây là AppMaster - Nền tảng hướng dẫn các cách dễ nhất để học các chương trình không cần mã hóa. Bạn có thể xây dựng các ứng dụng web và thiết bị di động cũng như thực hiện mã hóa phụ trợ mà không cần kỹ năng mã hóa nào. Vì vậy, không phải là tốt nhất để trau dồi khả năng của bạn trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào mà không cần mã?

Câu hỏi thường gặp:

Làm thế nào tôi có thể rèn luyện tư duy như một lập trình viên?

Học mã đòi hỏi thực hành liên tục. Vì vậy, nếu bạn là người mới bắt đầu và muốn thực hành ngôn ngữ lập trình để suy nghĩ như một lập trình viên, thì hãy bắt đầu thực hành trong cuộc sống thường ngày của bạn. Bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống thường ngày của mình. Bắt đầu tìm kiếm cách thích hợp để giải quyết nó một cách chuyên nghiệp.

Bạn có thể dạy mình viết mã không?

Bạn có thể là một người học tốt hoặc có thể tự học chương trình. Nhưng là một con người thiên vị, Josh Teng, một lập trình viên nổi tiếng, đã dành hơn nhiều năm để tự học về viết mã. Nhưng nếu bạn cần tìm kiếm hướng dẫn của chuyên gia, thì có rất nhiều lập trình viên có thể hỗ trợ bạn cách học mã hoặc bắt đầu học mã theo cách tốt hơn.

35 tuổi để học lập trình?

Không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu về mã hóa. Mọi người đã học được nhiều kỹ năng viết mã ở độ tuổi 50 và hơn 60. Ngoài ra, nhiều người thay đổi nghề nghiệp trong lĩnh vực này đã tìm thấy vai trò mới là nhà phát triển phần mềm.

Làm thế nào để tôi nghĩ như một lập trình viên python?

Bạn có thể bắt đầu lập trình và suy nghĩ như một lập trình viên bằng cách làm theo bốn bước bao gồm:

Phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng ngôn ngữ lập trình Python.

Xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề và học mã, cho phép bạn giải quyết các vấn đề lập trình với ít nỗ lực hơn.

Hiểu các kỹ năng viết mã cơ bản.

Hiểu ngôn ngữ lập trình cơ bản và kỹ năng hướng đối tượng.

Bạn cần bao nhiêu giờ viết mã để có được một công việc?

Nếu bạn cam kết 3-4 giờ mỗi ngày kể từ khi bắt đầu học mã, bạn có thể nhận được một công việc lập trình ở cấp độ đầu vào. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu lập trình với toàn bộ tâm huyết và thực hành nó hàng ngày để đạt được cấp độ.

Bạn cần những kỹ năng gì để viết mã?

Bạn phải có ba kỹ năng nếu bạn muốn thực hiện một mã, bao gồm: