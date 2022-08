Certaines des questions fondamentales auxquelles pense souvent un programmeur débutant sont de savoir si l'apprentissage du code est complexe ou non. Le codage exige-t-il beaucoup de compétences et de pratique ? Combien de temps faut-il pour devenir un expert en programmation ? Eh bien ! Vous avez peut-être entendu dire que la programmation n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Et c'est vrai !

Vous pouvez vous poser plusieurs questions avant de vous lancer dans le monde de la programmation. Tout débutant qui veut commencer une carrière dans le domaine de la programmation est confronté à ce type de problèmes :

L'apprentissage prend plus de temps et d'efforts qu'il n'y paraissait au tout début.

Difficulté à comprendre le niveau d'abstraction du langage.

Perte de motivation.

Ce sont les problèmes communs que de nombreux programmeurs débutants rencontrent dans leur carrière de programmeur. Aujourd'hui, nous guidons les débutants sur la façon de commencer à penser comme un programmeur. Nous vous aiderons à aborder une meilleure façon d'apprendre le codage en tant que débutant.

Nous parlerons également de la tendance du no-code, qui se développe dans le monde de la programmation. La programmation no-code a accès aux outils et aux méthodologies complexes qui sont difficiles à apprendre.

Faisons donc un pas en avant pour discuter de la façon dont vous apprenez à coder sans avoir beaucoup de compétences !

Comment apprendre à coder et penser comme un programmeur ?

Vous devez faire face à de nombreux défis lorsque vous commencez à apprendre à coder. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'apprendre un langage. Le principal défi que vous devez relever est de trouver la solution aux problèmes. C'est la partie difficile qui vous aide à faire quelque chose de créatif. Plusieurs personnes essaient d'apprendre le codage et veulent penser comme des experts en programmation. Mais cela prend beaucoup de temps et même des années. Après avoir appris le code pendant de nombreuses années, les gens mettent en œuvre les mêmes choses de manière répétée.

L'essentiel est que les concepts de codage que vous apprenez de l'informatique et des instructeurs sont les mêmes. Mais ne pensez pas que vous pouvez les mettre en œuvre de la même manière. Chaque développeur suit la même règle, mais son code est différent. Cela signifie que le langage ou le concept de chaque développeur est le même. Mais cela montre qu'ils n'ont pas le même type de pensée. Un développeur est peut-être le meilleur pour résoudre les problèmes que les autres.

De plus, le point de vue de chaque programmeur est différent des autres. Cela signifie qu'ils comprennent comment faire tout en apprenant le code ou briser le problème à leur manière. La pratique est la principale clé qui peut vous aider à améliorer votre programmation. Ainsi, il devient facile pour vous de gérer toutes les tâches sur les questions de plus en plus.

Voici les techniques de programmation que vous pouvez apprendre. Elles vous aideront à penser comme un expert en codage.

Adopter un état d'esprit de programmation :

C'est ce qui distingue les programmeurs des autres spécialistes. Il s'agit de la manière dont un programmeur aborde un problème. Les programmeurs doivent régulièrement chercher des solutions différentes pour surmonter le problème auquel ils sont confrontés en programmation. Les programmeurs passent beaucoup de temps à lire la documentation, les manuels et les forums. Être un bon chercheur fait partie de votre travail.

Vous devez être suffisamment curieux et persévérant pour trouver une solution. Vous devez être capable de formuler correctement la question et savoir où chercher la réponse. Il est donc utile que vous appreniez à penser de manière créative. Vous avez également la possibilité d'apprendre par le biais des jeux vidéo. C'est comme l'une des options pour développer la pensée créative pendant les pauses de l'apprentissage de la programmation.

Discutez du problème :

Si vous êtes dans une impasse, il peut être judicieux de parler de vos problèmes à quelqu'un d'autre. Il peut s'agir de votre instructeur ou d'un camarade de classe. Bien sûr, n'oublions pas que les communautés professionnelles sont une mine de connaissances.

Développez d'excellentes compétences en matière de collaboration :

Ne supposez pas que les programmeurs travaillent toujours seuls. Ils aiment aussi apprendre des autres. Lorsqu'un débutant en programmation discute d'un problème avec d'autres programmeurs, cela lui permet d'apprendre à résoudre plus efficacement des problèmes complexes. L'une des options d'apprentissage est la programmation en binôme. Dans ce cas, deux programmeurs, qui étudient le code, travaillent sur un ordinateur pour résoudre un problème.

Cela signifie qu'un programmeur écrit le code. Dans le même temps, un autre expert en programmation examine ce code. Ainsi, les deux programmeurs décident comment résoudre le problème.

Ainsi, cela vous aidera à voir les possibilités de différentes solutions.

Faites-le étape par étape :

Il est préférable de diviser votre tâche de programmation en plusieurs parties. Lorsque vous divisez une tâche importante en plusieurs parties, elle ne semble plus aussi impossible. Vous pouvez commencer le travail progressivement, en le complétant pièce par pièce. Cette approche permet également de lutter contre la procrastination lorsque la tâche est si importante et complexe que vous ne savez pas par où commencer. Le fait de diviser la tâche en plusieurs parties et de la planifier vous aide à rester concentré et motivé.

Conseil aux débutants :

Pour les débutants en programmation, deux choses sont essentielles. La première est une solide connaissance des bases, des algorithmes et des modèles, et la seconde, beaucoup de pratique. Plus vous vous exercerez, plus vous rencontrerez de problèmes. En les résolvant, vous améliorerez considérablement vos compétences en programmation. Lorsque vous résolvez un problème par la pratique, vous avez beaucoup plus de chances de vous en souvenir que si vous lisez la solution quelque part. Vous devez donc vous exercer à diverses tâches jusqu'à ce que vous deveniez un expert en codage. Il est vrai que le fait d'effectuer plus de tâches de programmation chaque jour vous permettra d'acquérir plus d'expérience.

Pratiquez l'exercice de codage de la pensée créative

Vous avez la possibilité de lire différentes questions de codage en ligne. Cela augmente votre niveau de pratique et fait de vous un expert. Si vous vous entraînez quotidiennement et apprenez des programmes chaque jour d'une meilleure manière, cela peut augmenter la fonctionnalité du cerveau.

Cela signifie que vous pouvez penser à des choses plus créatives. Votre objectif principal devrait être de résoudre votre problème en moins de temps. Mais ne pensez pas que vous pouvez devenir un expert en une ou deux semaines. Vous devez travailler dur et être cohérent dans votre pratique.

Parmi toutes les compétences, la meilleure est de pratiquer différents exercices de codage. Cela peut vous rendre plus créatif que les autres. Vous pouvez vous entraîner en utilisant de nombreuses sources.

Planifiez vos décisions

La planification de l'écriture du code est essentielle. Mais même cette tâche doit être abordée de manière raisonnable afin que le travail ne se transforme pas en une planification et une discussion continues du plan.

Comme le soulignent certains programmeurs expérimentés dans le monde de la programmation, il n'existe pas de plan parfait et, dans la plupart des cas, un bon plan suffit. Un conseil pour les perfectionnistes est d'essayer de rediriger votre perfectionnisme et vos efforts loin de la planification et vers l'architecture et la qualité du codage - la qualité du codage plutôt que la planification. La qualité ne doit pas être négligée.

La planification d'un programme selon la méthode de la cascade n'a pas toujours de sens. En fonction des tâches à accomplir, vous devrez souvent supprimer ou ajouter certaines fonctionnalités.

Les raccourcis peuvent être dangereux en programmation :

La plupart des gens pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes en utilisant des raccourcis. Mais ils ne savent pas que les raccourcis sont dangereux. Il est possible que vous rencontriez d'autres problèmes en prenant des raccourcis. Donc, vous devez vous concentrer sur le processus d'apprentissage du code sans aucun raccourci.

En outre, lorsque vous devez faire face à un problème grave. Alors n'allez pas voir quelqu'un d'autre pour la solution. Essayez de résoudre ce problème par vous-même en planifiant si vous dépendez des autres pour résoudre votre problème. Ainsi, vous devez vous concentrer sur le problème de programmation, vous entraîner et trouver sa solution.

Si vous êtes épuisé, demandez de l'aide :

Supposons que vous ayez fait de votre mieux pour résoudre le problème. Supposez que vous ayez utilisé plusieurs méthodes sous plusieurs angles. Mais si vous ne trouvez toujours pas la bonne solution au problème, il est temps de demander l'aide de quelqu'un d'autre.

Examinez votre travail, réfléchissez-y et tirez-en des enseignements :

Supposons que vous vouliez devenir un programmeur expert en résolution de problèmes. Vous devez alors vérifier deux fois les résultats de votre travail. Vous devez revérifier votre code et les autres erreurs lorsque vous avez réalisé votre projet. Pour cela, vous devez placer votre code dans le débogueur. Si vous trouvez une erreur de code, vous devez le relire. Cela vous aidera à connaître le problème que présente un code.

Ne considérez pas la quantité en premier lieu ; considérez toujours la qualité. Un bon programmeur n'a pas eu à supporter un code bâclé. Si vous essayez de résoudre des problèmes, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous êtes désordonné. Après l'avoir résolu, vous pouvez nettoyer ce désordre, vérifier les problèmes et faire du formatage de code.

Après avoir vérifié le code, vous avez la possibilité de l'améliorer. Cela signifie que vous pouvez utiliser différents moyens pour rendre votre code efficace. En outre, vous avez également la possibilité d'apprendre d'autres choses. Celles-ci vous aident à gérer les problèmes futurs. Grâce à la double vérification, vous connaissez également les points sur lesquels vous faites des erreurs.

D'abord, vous savez quelles sont les erreurs que vous faites toujours. Ainsi, vous pouvez éviter ces erreurs à l'avenir.

Ensuite, vous commencez à travailler sur ces erreurs, vous essayez de les corriger et vous recommencez à programmer.

Après avoir terminé votre tâche, ne trouvez pas d'autre projet. Cela signifie se concentrer ou penser au projet terminé. Vous devez revoir le code et l'expérience que vous avez acquis. Il ne fait aucun doute que votre expérience est la principale source d'apprentissage. Donc, concentrez-vous toujours sur ce que vous avez appris de votre projet précédent.

Et chaque fois que vous commencez à programmer, vous pouvez utiliser ces compétences pour planifier vos tâches futures. Cela vous aide également à diviser les grands projets en petits projets. Cela vous aide également à connaître la durée pendant laquelle vous pouvez accomplir la tâche.

Apprenez à interpréter la documentation et à l'appliquer à votre code :

Lorsque vous commencez à programmer, la documentation de tout travail de programmation est similaire à la recette de cuisine. Elle vous aide à connaître le fonctionnement du code. Elle vous permet également de mieux comprendre le programme. La lecture de la documentation et l'apprentissage de chaque aspect vous permettent d'éliminer les problèmes.

Cela vous aide également à devenir un expert dans la résolution des problèmes. Vous pouvez également comprendre la manière dont vous utilisez le bon code. Nous vous suggérons de vous concentrer sur les solutions pour résoudre le problème. Vous devez continuer à apprendre le code à ce sujet et trouver la bonne façon.

Comment s'entraîner pour commencer à penser comme un programmeur :

Lorsque vous commencez à programmer, il y a beaucoup de choses que les experts vous guident avant de rejoindre le monde de la programmation. Mais l'essentiel est de s'entraîner.

Lorsque vous essayez un nouveau projet de programmation, ne vous lancez pas dans le codage à la hâte. Vous devez d'abord prendre le temps d'explorer le problème. Ensuite, réfléchissez à différentes approches pour atteindre les objectifs de votre solution. Ensuite, évaluez ces méthodes et considérez leurs avantages et leurs inconvénients. Après cela, vous pourrez facilement vous faire une idée de l'efficacité ou de l'inefficacité de cette procédure.

N'oubliez pas de déboguer votre code. En plus d'améliorer votre code, il s'agit d'une opportunité d'apprentissage supplémentaire. Vous pouvez remarquer d'autres façons de résoudre le problème et essayer de les mettre en œuvre dans votre nouveau projet.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, une excellente idée consiste à diviser votre problème en sous-parties. Il s'agit d'une méthode efficace de résolution des problèmes. De nombreux experts en programmation populaires suivent cette astuce pour faire avancer les choses. Cette technique est connue sous le nom de paradigme "diviser pour mieux régner". Cette méthode permet de décomposer les problèmes de programmation les plus courants en sous-problèmes. Ainsi, le programmeur aura besoin de moins d'efforts et résoudra chaque problème de codage progressivement sans le rendre difficile. Vous pouvez même apprendre les problèmes de programmation si vous vous exercez quotidiennement sans en discuter avec quiconque.

Pour apprendre à programmer, il est essentiel de ne pas abandonner et d'être persévérant. Il est parfois difficile de rester concentré et motivé, mais n'oubliez pas votre objectif de devenir un développeur professionnel. Le processus d'apprentissage peut être fastidieux, mais vous devez être persévérant et continuer. Ce n'est que de cette façon que vous réussirez. La bonne nouvelle pour vous, c'est que le plus difficile n'est que les premiers mois, lorsque tout est nouveau pour vous et que vous devez trier un si grand nombre d'informations.

Trois conseils professionnels pour devenir un programmeur à succès :

Tout d'abord, vous devez apprendre à coder. Il n'est pas toujours facile de commencer à coder ou à apprendre un programme. Vous pouvez trouver de nombreux sites Web et apprendre la programmation sur Internet. Vous pouvez même vous joindre à une communauté de programmeurs pour partager vos réflexions et les problèmes que vous pouvez rencontrer à chaque étape. Cependant, l'apprentissage de cette compétence peut s'avérer difficile. Vous avez besoin d'une pratique continue de la programmation et de conseils à suivre.

En tant que débutant, vous devez connaître le parcours du codage d'un débutant à un codeur de niveau supérieur. Vous pouvez également choisir votre chemin d'apprentissage de la programmation. L'apprentissage du code varie d'une personne à l'autre car chacun a des capacités différentes pour apprendre à coder. Nous allons discuter de trois conseils pour faire passer votre carrière d'expert en programmation au niveau supérieur. Suivez donc nos conseils pour commencer à programmer et atteindre vos objectifs dans ce domaine !

Faites preuve de patience :

La toute première condition pour devenir un expert en programmation est la patience. La patience vous aidera à vous relever encore et encore comme un ninja ! La patience vous permettra également de faire face aux difficultés et aux échecs. Si vous échouez dans votre première étape, ne perdez jamais espoir.

C'est le premier pas vers votre réussite. Vous devez faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, et vous pouvez commencer votre carrière de programmeur sans problème. Plus vous essayez, plus vous apprenez sur l'ordinateur. Vos connaissances sur la programmation augmenteront également.

Les concepts d'apprentissage du code et de nombreux langages de programmation sont complexes. Vous pouvez donc avoir besoin de stabilité et de tolérance pour travailler dur. Dans de nombreux cas, les débutants ne disposent pas des informations correctes sur la programmation et les attentes pour résoudre le problème. Ils le prennent très facilement. C'est pourquoi la plupart des débutants au premier niveau d'apprentissage du code peuvent abandonner. Ils se tournent vers une autre profession. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur votre objectif de programmation.

Pratiquez toujours plus :

Lorsque vous faites la première ligne de code par vous-même, vous aurez le sentiment de faire des choses en tant que programmeur. À ce stade, vous devez savoir qu'un programmeur a besoin de s'exercer en permanence dans un ou plusieurs langages de programmation. Lorsque vous commencez à programmer, vous devez investir du temps pour améliorer vos compétences. Ils écrivent un paquet de codes et s'entraînent davantage, ce qui constitue leur passion de travail pour n'importe quel langage de programmation.

Vous devez donc consacrer du temps à la pratique et apprendre le programme comme un pro. De plus, réfléchissez profondément aux solutions à apporter à chaque problème de programmation courant. Pensez de manière créative si vous apprenez le programme pour la première fois. Essayez de résoudre le problème différemment. Cette idée vous aidera dans vos projets de programmation dans la vie réelle et sur vos lieux de travail.

Équilibrez votre apprentissage :

En tant que développeur de logiciels, l'état d'impuissance peut faire partie de votre parcours. Et vous n'avez aucune excuse pour vous améliorer, car de nouvelles technologies utilisées dans un langage de programmation sont développées quotidiennement. C'est pourquoi les développeurs doivent constamment renforcer leurs capacités. Pour qu'ils répondent aux exigences modernes du marché, vous devez, au début, être prêt à apprendre le programme avec les dernières techniques.

Il existe de nombreuses possibilités qui permettent d'obtenir une solution comme les compétences No-Code. Vous pouvez même vous mettre en relation avec des programmeurs professionnels pour acquérir davantage de compétences en matière de codage. Vous pouvez même vous renseigner sur les technologies en évolution rapide et les tendances à suivre. Tout cela vous aide à résoudre n'importe quel problème de codage.

Alors, qu'est-ce qui vous empêche de penser comme un programmeur ou de commencer à programmer ? Ce n'est pas grave si vous n'avez pas toutes les compétences liées au domaine du codage. Au lieu de cela, vous pouvez chercher le bon endroit pour apprendre à le faire. Vous atteindrez vos objectifs de codage si vous ne cessez pas d'apprendre et de vous entraîner !

Verdict final :

Nous concluons que l'apprentissage du code est certainement un défi. Mais il existe de multiples façons de rendre le codage facile. Vous pouvez également gérer le travail de codage comme un programmeur intelligent. Avoir le bon état d'esprit, des techniques précises de résolution de problèmes et des modèles de codage peut rendre l'apprentissage du code facile. Vous pouvez facilement commencer à programmer avec quelques compétences de codage.

De nos jours, la plupart des gens commencent leur carrière professionnelle en tant que programmeurs indépendants. Ils peuvent être confrontés à plusieurs défis en tant que débutant lorsqu'ils apprennent un programme. D'où l'approche de nouvelles techniques et tactiques de codage. Voici la technique no-code pour tout programmeur indépendant débutant !

La plupart des débutants dans le domaine de l'apprentissage des programmes veulent connaître la façon la plus simple de commencer à coder et à faire leurs applications web et mobiles avec moins de compétences de codage. Ainsi, nous vous proposons de commencer votre carrière de programmeur avec une technique no-code. Le no-code vous permettra d'économiser votre temps dans l'apprentissage de nouveaux langages de codage.

Vous pouvez maintenant construire quelque chose d'extraordinaire sans trop de compétences en codage en tant que débutant. En outre, l'essor des solutions no-code a facilité les affaires en engageant des experts no-coder. Vous pouvez non seulement créer des applications MVPs mais aussi développer de grandes applications professionnelles sans programme d'apprentissage.

Mais quelle est la meilleure approche possible pour commencer à construire vos applications sans code ? Voici l'AppMaster - La plate-forme guide les moyens les plus faciles d'apprendre des programmes sans compétences de codage. Vous pouvez construire des applications mobiles et web et effectuer le codage backend avec zéro compétences de codage. Alors, n'est-ce pas mieux de cultiver votre capacité dans n'importe quel langage de programmation sans code ?

FAQs :

Comment puis-je m'entraîner à penser comme un programmeur ?

L'apprentissage du code nécessite une pratique continue. Donc, si vous êtes un débutant et que vous voulez vous entraîner au langage de programmation pour penser comme un programmeur, commencez à vous entraîner dans votre vie quotidienne. Vous pouvez être confronté à plusieurs problèmes dans votre vie quotidienne. Commencez à chercher le bon moyen de les résoudre de manière professionnelle.

Pouvez-vous apprendre à coder tout seul ?

Vous pouvez être un bon apprenant ou apprendre le programme par vous-même. Mais étant un être humain partial, Josh Teng, un célèbre programmeur, a passé plus de plusieurs années à apprendre le codage par lui-même. Mais si vous avez besoin des conseils d'un expert, il existe de nombreux programmeurs qui peuvent vous aider à apprendre le code ou à commencer à apprendre le code d'une meilleure manière.

35 ans, c'est trop vieux pour apprendre à programmer ?

Il n'est jamais trop tard pour apprendre à coder. Les gens ont acquis de nombreuses compétences en matière de codage jusqu'à 50 ans et même au-delà de 60 ans. En outre, de nombreuses personnes ayant changé de carrière dans ce domaine ont trouvé de nouveaux rôles en tant que développeurs de logiciels.

Comment puis-je penser comme un programmeur python ?

Vous pouvez commencer à programmer et à penser comme un programmeur en suivant les quatre étapes suivantes :

Analyser, concevoir et résoudre des problèmes du monde réel dans le langage de programmation Python.

Développez des compétences en résolution de problèmes et en apprentissage du code, ce qui vous permettra de résoudre des problèmes de programmation avec moins d'efforts.

Comprendre les compétences de base en matière de codage.

Comprendre les langages de programmation de base et les compétences en matière d'orientation objet.

Combien d'heures de codage faut-il pour trouver un emploi ?

Si vous consacrez 3 à 4 heures par jour dès le début de l'apprentissage du code, vous pouvez obtenir un emploi de débutant en programmation. Tout d'abord, vous devez commencer à programmer avec une dévotion totale et la pratiquer quotidiennement pour atteindre le niveau supérieur.

De quelles compétences avez-vous besoin pour coder ?

Vous devez posséder trois compétences si vous voulez réaliser un code, notamment :