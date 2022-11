Enkele van de basisvragen waar een beginnende programmeur vaak aan denkt, zijn of code leren ingewikkeld is of niet. Vereist coderen veel vaardigheden en oefening? Hoeveel tijd heeft men nodig om een expert in programmeren te worden? Nou! Je hebt misschien gehoord dat programmeren niet voor iedereen is weggelegd. Dat is waar!

Je zou jezelf verschillende vragen kunnen stellen voordat je in de wereld van het programmeren stapt. Elke beginner die een carrière in het programmeren wil beginnen, wordt geconfronteerd met dit soort problemen:

Het leren kost meer tijd en moeite dan het in het begin leek.

Moeite om het abstractieniveau van de taal te begrijpen.

Verlies van motivatie.

Dit zijn de veel voorkomende problemen waarmee veel beginnende programmeurs in hun programmeercarrière worden geconfronteerd. Vandaag begeleiden we beginners bij het denken als een programmeur. We zullen u helpen een betere manier te benaderen om als beginner te leren coderen.

Ook zullen we het hebben over de trend van no-code, die zich uitbreidt in de wereld van het programmeren. De no-code programmering heeft toegang tot de tools en complexe methodologieën die moeilijk te leren zijn.

Dus laten we een stap vooruit zetten om te bespreken hoe je leert coderen zonder veel vaardigheden te hebben!

Hoe leer je coderen en denken als een programmeur?

Je krijgt te maken met veel uitdagingen wanneer je begint met leren coderen. Denk niet dat het alleen maar gaat om het leren van een taal. De belangrijkste uitdaging is het vinden van oplossingen voor problemen. Het is het moeilijke gedeelte dat je helpt om iets creatiefs te doen. Verschillende mensen proberen te leren coderen en willen denken als een programmeur. Maar het kost veel tijd en zelfs jaren. Na vele jaren code leren, implementeren mensen herhaaldelijk dezelfde dingen.

Het belangrijkste is dat de coderingsconcepten die je leert van informatica en instructeurs hetzelfde zijn. Maar denk niet dat je ze op dezelfde manier kunt implementeren. Elke ontwikkelaar volgt dezelfde regel, maar hun code is anders. Het betekent dat de taal of het concept van elke ontwikkelaar hetzelfde is. Maar het laat zien dat ze niet hetzelfde type denken hebben. De ene ontwikkelaar is mogelijk de beste probleemoplosser dan de andere.

Verder is het denkpunt van elke programmeur anders dan dat van anderen. Het betekent dat ze begrijpen hoe ze tijdens het leren code kunnen maken of het probleem op hun manier kunnen doorbreken. Oefening is de belangrijkste sleutel die je kan helpen om je programmering te verbeteren. Dus, wordt het gemakkelijk voor u om alle taken over toenemende problemen te behandelen.

De volgende zijn de programmeertechnieken die je kunt leren. Deze helpen je te denken als een coderingsexpert.

Maak een programmeermindset:

Iets dat programmeurs onderscheidt van andere specialisten. Het is hoe een programmeur een probleem benadert. Programmeurs moeten regelmatig zoeken naar verschillende oplossingen om het probleem waarmee ze te maken krijgen bij het programmeren te overwinnen. Programmeurs besteden veel tijd aan het lezen van documentatie, handleidingen en forums. Een goede onderzoeker zijn maakt deel uit van je werk.

Je moet nieuwsgierig en volhardend genoeg zijn om een oplossing te vinden. Je moet de vraag goed kunnen formuleren en weten waar je het antwoord moet zoeken. Het is dus nuttig dat je creatief leert denken. Je hebt ook de mogelijkheid om te leren via videogames. Het is een van de mogelijkheden om creatief denken te ontwikkelen tijdens de pauzes van het leren programmeren.

Bespreek de kwestie:

Als je op een dood spoor zit, kan het een goed idee zijn om iemand anders over je problemen te vertellen. Dat kan je instructeur of een klasgenoot zijn. Laten we natuurlijk niet vergeten dat professionele gemeenschappen een opslagplaats van kennis zijn.

Ontwikkel uitstekende samenwerkingsvaardigheden:

Ga er niet van uit dat programmeurs altijd alleen werken. Ze leren ook graag van anderen. Wanneer een nieuweling in programmeren een probleem bespreekt met andere programmeurs, helpt dit hem om te leren hoe hij complexe problemen effectiever kan oplossen. Een van de leermogelijkheden is pair programming. Hierbij werken twee programmeurs, die de code bestuderen, aan een computer om een probleem op te lossen.

Dit betekent dat één programmeur de code schrijft. Tegelijkertijd bekijkt een andere programmeur deze code. Beide programmeurs beslissen dus hoe het probleem moet worden opgelost.

Zo helpt het om de mogelijkheden van verschillende oplossingen te zien.

Doe het stap voor stap:

Het zal beter zijn als je je programmeertaak opdeelt in verschillende delen. Als je een grote taak in verschillende delen verdeelt, lijkt het niet meer zo onmogelijk. U kunt geleidelijk aan beginnen en het werk stukje bij beetje afmaken. Deze aanpak helpt ook in de strijd tegen uitstelgedrag wanneer de taak zo groot en complex is dat je niet weet waar je moet beginnen. De taak in delen verdelen en plannen helpt je geconcentreerd en gemotiveerd te blijven.

Newbie tip:

Voor nieuwkomers in het programmeren zijn twee dingen essentieel. Het eerste is een gedegen kennis van de basis, kennis van algoritmen en patronen - ten tweede veel oefenen. Hoe meer u oefent, hoe meer problemen u zult tegenkomen. Door ze op te lossen, verbeter je je programmeervaardigheden aanzienlijk. Wanneer je een probleem in de praktijk oplost, is de kans dat je het onthoudt veel groter dan wanneer je de oplossing ergens leest. Je moet dus verschillende taken oefenen totdat je een expert wordt in coderen. Het is waar dat elke dag meer programmeertaken doen je meer ervaring geeft.

Oefen creatief denken in codering

Je hebt de mogelijkheid om verschillende coderingsvragen online te lezen. Het verhoogt je oefenniveau en maakt je een expert. Als je dagelijks oefent en elke dag beter programma's leert, kan dat de functionaliteit van de hersenen vergroten.

Het betekent dat je creatievere dingen kunt bedenken. Je hoofddoel moet zijn om je probleem in minder tijd op te lossen. Maar denk niet dat je in een week of twee een expert kunt worden. Je moet hard werken en consequent oefenen.

Van alle vaardigheden is de beste vaardigheid het oefenen van verschillende coderingsoefeningen. Het kan je creatiever maken dan anderen. Je kunt oefenen door veel bronnen te gebruiken.

Plan uw beslissingen

Planning voor het schrijven van code is essentieel. Maar zelfs deze taak moet verstandig worden aangepakt, zodat het werk niet verandert in voortdurende planning en bespreking van het plan.

Zoals sommige ervaren programmeurs in de programmeerwereld aangeven, bestaat er geen perfect plan, en is in de meeste gevallen een goed plan voldoende. Een tip voor perfectionisten is om te proberen je perfectionisme en inspanning af te leiden van planning naar architectuur en codeerkwaliteit. Kwaliteit mag niet worden verwaarloosd.

Een programma plannen met een watervalmethode heeft niet altijd zin. Afhankelijk van zakelijke taken zult u vaak bepaalde functionaliteit moeten verwijderen of toevoegen.

Snelkoppelingen kunnen gevaarlijk zijn bij het programmeren:

De meeste mensen denken dat ze problemen kunnen oplossen door snelkoppelingen te gebruiken. Maar ze weten niet dat sneltoetsen schadelijk zijn. Het is mogelijk dat je door het nemen van sneltoetsen voor verdere problemen komt te staan. Je moet je dus concentreren op het leerproces zonder sluiproutes.

Verder, als je een serieus probleem hebt. Ga dan niet naar iemand anders voor de oplossing. Probeer dit probleem zelf op te lossen door te plannen of je afhankelijk bent van anderen om je probleem op te lossen. Je moet je dus concentreren op het programmeerprobleem, oefenen, en de oplossing vinden.

Als je uitgeput bent, zoek dan hulp:

Stel dat je je best hebt gedaan om het probleem op te lossen. Stel dat je verschillende methoden hebt gebruikt vanuit verschillende hoeken. Maar toch, als u niet de juiste oplossing voor het probleem vindt, dan is het tijd dat u hulp van iemand anders inroept.

Bekijk en reflecteer je werk en leer ervan:

Stel dat je een deskundige programmeur wilt zijn in het oplossen van problemen. Dan moet je de resultaten van je werk dubbel controleren. Je moet je code en andere fouten dubbel controleren als je je project hebt gedaan. Hiervoor moet je je code in de debugger zetten. Als je een fout in de code vindt, moet je het opnieuw lezen. Het zal je helpen om het probleem dat een code heeft te kennen.

Denk niet aan kwantiteit, maar altijd aan kwaliteit. Een goede programmeur heeft geen last van slordige code. Als je problemen probeert op te lossen, hoef je je geen zorgen te maken als je rommelig wordt. Na het oplossen kun je deze rommel opruimen, problemen controleren en code opmaken.

Na dubbele controle van de code, heb je de kans om deze te verbeteren. Het betekent dat u verschillende manieren kunt gebruiken om uw code effectief te maken. Verder heb je ook de mogelijkheid om andere dingen te leren. Deze helpen je om toekomstige problemen aan te pakken. Door dubbele controle weet je ook op welke punten je fouten maakt.

Eerst weet je welke fouten je altijd maakt. Zo kun je die fouten in de toekomst vermijden.

Ten tweede ga je aan de slag met die fouten, probeer je ze te herstellen, en begin je opnieuw met programmeren.

Na voltooiing van je taak, zoek je geen ander project. Het betekent dat je je concentreert of denkt aan het voltooide project. Je moet de code en de ervaring die je hebt opgedaan herzien. Ongetwijfeld is je ervaring de belangrijkste bron van leren. Dus richt je altijd op wat je hebt geleerd van je vorige project.

En elke keer dat je begint met programmeren, kun je deze vaardigheden gebruiken om je toekomstige taken te plannen. Het helpt je ook om grote projecten op te delen in kleinere. Het helpt je ook om te weten hoe lang je de taak kunt voltooien.

Leer documentatie te interpreteren en toe te passen op je code:

Wanneer je begint met programmeren, is documentatie van elk programmeerwerk vergelijkbaar met het recept uit de keuken. Het helpt je de werking van de code te kennen. Het geeft je ook een beter begrip van het programma. Door documentatie te lezen en over elk aspect te leren, kunt u de problemen verwijderen.

Het helpt je ook om een expert te worden in het oplossen van problemen. U kunt ook begrijpen hoe u de juiste code gebruikt. Wij stellen voor dat u zich concentreert op de oplossingen om het probleem aan te pakken. Je moet code blijven leren en de juiste manier vinden.

Hoe oefenen om te beginnen denken als een programmeur:

Wanneer je begint met programmeren, zijn er veel dingen die experts je begeleiden voordat je toetreedt tot de programmeerwereld. Maar het belangrijkste is om te oefenen.

Wanneer u een nieuw programmeerproject probeert, moet u niet overhaast beginnen te coderen. Je moet eerst de tijd nemen en het probleem verkennen. Dan nadenken over verschillende benaderingen om je oplossingsdoelen te bereiken. Evalueer vervolgens die methoden en overweeg hun voor- en nadelen. Daarna kunt u gemakkelijk een oplossing in uw hoofd krijgen over de vraag of deze procedure effectief is of niet.

Vergeet niet uw code te debuggen. Naast het verbeteren van je code is dit een extra leermogelijkheid. Misschien ziet u alternatieve manieren om het probleem op te lossen en probeert u die in uw nieuwe project te implementeren.

Zoals we hierboven al zeiden, is het een goed idee om je probleem op te delen in subonderdelen. Het is een effectieve probleemoplossingsmethode. Veel populaire programmeurs volgen deze tip om dingen voor elkaar te krijgen. De techniek staat bekend als het verdeel-en-heers-paradigma. De methode wordt gebruikt om de meest voorkomende programmeerproblemen op te splitsen in deelproblemen. Zo zal de programmeur minder moeite moeten doen en elk coderingsprobleem geleidelijk oplossen zonder het moeilijk te maken. Je kunt zelfs programmaproblemen leren als je dagelijks oefent zonder ze met iemand te bespreken.

Bij het leren programmeren is het essentieel om niet op te geven en volhardend te zijn. Soms is het moeilijk om gefocust en gemotiveerd te blijven, maar denk aan je doel om een professionele ontwikkelaar te worden. Het leerproces kan vervelend zijn, maar je moet volhardend zijn en doorgaan. Alleen zo zult u succes boeken. Het goede nieuws voor u is dat het moeilijkste alleen de eerste maanden zijn, wanneer alles nieuw voor u is, en u zo'n grote hoeveelheid informatie moet sorteren.

Drie professionele tips om een succesvolle programmeur te worden:

Ten eerste moet je leren coderen. Het is misschien niet gemakkelijk om te beginnen met coderen of een programma te leren. Je kunt veel websites vinden en van het internet leren over programmeren. U kunt zelfs lid worden van een gemeenschap van programmeurs om uw gedachten en problemen die u in elke fase tegenkomt te delen. Toch kan het een uitdagende vaardigheid zijn om te leren. Je moet voortdurend programmeeroefeningen doen en begeleiding volgen.

Als beginner moet je de coderingsreis kennen van een beginner naar een level-up coder. U kunt uw pad van leren over programmeren ook kiezen. Code leren verschilt van persoon tot persoon omdat iedereen andere capaciteiten heeft om te leren coderen. We bespreken drie tips om je carrière als programmeur naar een hoger niveau te tillen. Volg dus onze tips om te beginnen met programmeren en je doelen op dit gebied te bereiken!

Bouw geduld op:

De allereerste vereiste om een programmeerexpert te worden is geduld. Geduld zal je helpen om steeds weer als een ninja op te staan! Geduld maakt je ook klaar voor moeilijkheden en mislukkingen. Als je faalt in je eerste stap, verlies dan nooit de hoop.

Het is de eerste stap naar je succes. Je moet alles doen wat nodig is om je doelen te bereiken, en je kunt zonder problemen aan je programmeercarrière beginnen. Hoe meer je probeert, hoe meer je leert over de computer. Je kennis over programmeren zal ook toenemen.

De concepten van het leren van code en veel programmeertalen zijn complex. Je hebt dus stabiliteit en tolerantie nodig om hard te werken. In veel gevallen hebben beginners niet de juiste informatie over het programmeren en de verwachtingen om het probleem op te lossen. Ze nemen het heel gemakkelijk. Dus, dat is waarom de meeste beginners op niveau één van het leren van code kunnen opgeven. Ze stappen over naar een ander beroep. Dus daarom moet je je concentreren op je doel van programmeren.

Oefen altijd meer:

Wanneer je de eerste regel code zelf maakt, heb je het gevoel dat je dingen voor elkaar krijgt als programmeur. Op dat moment moet je weten dat een programmeur voortdurend moet oefenen in één of meer dan één programmeertaal. Als je begint met programmeren, moet je tijd investeren in het verbeteren van je vaardigheden. Ze schrijven een bundel codes en oefenen meer, wat hun werkpassie is voor elke programmeertaal.

Dus je moet tijd geven om te oefenen en het programma te leren als een pro. Denk ook diep na over de oplossingen voor elk gemeenschappelijk programmeerprobleem. Denk creatief als je het programma voor het eerst leert. Probeer het probleem anders op te lossen. Het idee zal u helpen in uw echte programmeerprojecten en professionele plaatsen.

Breng je Leren in evenwicht:

Als een software ontwikkelaar staat van hulpeloosheid kan een deel van uw reis. En er is geen excuus om jezelf te verbeteren, aangezien er dagelijks nieuwe technologieën in een programmeertaal worden ontwikkeld. Daarom moeten ontwikkelaars hun vaardigheden voortdurend verbeteren. Zodat ze voldoen aan de moderne eisen van de markt, moet je in het begin klaar zijn om het programma te leren met de nieuwste technieken.

Er zijn veel mogelijkheden die helpen om een oplossing als No-Code vaardigheden te krijgen. U kunt zelfs verbinding maken met professionele programmeurs om meer vaardigheden over codering te leren. U kunt zelfs leren over snel veranderende technologieën en trends te volgen. Deze helpen je om elk coderingsprobleem op te lossen.

Dus wat houdt je tegen om te denken als een programmeur of om te beginnen met programmeren? Het is oké als je niet over alle vaardigheden beschikt die met codering te maken hebben. In plaats daarvan kun je de juiste plek zoeken om erover te leren. Je zult je coderingsdoelen bereiken als je niet stopt met leren en oefenen!

Eindoordeel:

We concluderen dat code leren zeker een uitdaging is. Maar er zijn meerdere manieren om coderen gemakkelijk te maken. Ook kunt u coderen beheren als een slimme programmeur. De juiste mentaliteit, nauwkeurige probleemoplossingstechnieken en coderingsmodellen maken het leren van code gemakkelijk. Je kunt gemakkelijk beginnen met programmeren met een paar coderingsvaardigheden.

Tegenwoordig beginnen de meeste mensen hun carrière als freelance programmeur. Ze kunnen als beginner met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd wanneer ze een programma leren. Dus de aanpak van nieuwe technieken en coderingstactieken. Hier komt de no-code techniek voor elke beginnende freelancer programmeur!

De meeste beginners op het gebied van het leren van programma's willen de eenvoudigste manier weten om te beginnen met coderen en het maken van hun web- en mobiele applicaties met minder coderingsvaardigheden. Daarom stellen wij voor uw carrière als programmeur te beginnen met een no-code techniek. No-code zal u nu alleen in staat stellen om uw tijd te besparen bij het leren van nieuwe coderingstalen.

Nu kun je als beginner iets buitengewoons bouwen zonder veel coderingsvaardigheden. Daarnaast heeft de opkomst van no-code oplossingen de business makkelijker gemaakt door no-coder experts in te huren. U kunt niet alleen de MVP-toepassingen maken, maar ook grote zakelijke toepassingen ontwikkelen zonder een leerprogramma.

Maar wat is de best mogelijke aanpak om te beginnen met het bouwen van uw applicaties zonder code? Hier komt de AppMaster - Het platform begeleidt de gemakkelijkste manieren om programma's te leren met no-coding vaardigheden. U kunt mobiele en webapps bouwen en backend-codering uitvoeren met nul coderingsvaardigheden. Dus is het niet het beste om uw vaardigheid in elke programmeertaal te cultiveren zonder code?

FAQs:

Hoe kan ik oefenen met denken als een programmeur?

Code leren vereist voortdurend oefenen. Dus als je een beginner bent en je wilt de programmeertaal oefenen om te denken als een programmeur, begin dan met oefenen in je dagelijkse leven. Je kunt in je dagelijkse leven tegen verschillende problemen aanlopen. Ga op jacht naar de juiste manier om die professioneel op te lossen.

Kun je jezelf leren coderen?

Je kunt een goede leerling zijn of het programma zelf leren. Maar Josh Teng, een beroemd programmeur, is een bevooroordeeld mens en besteedde meer dan jaren om zichzelf te leren coderen. Maar als je deskundige begeleiding nodig hebt, dan zijn er veel programmeurs die je kunnen helpen hoe je code leert of op een betere manier code gaat leren.

Is 35 te oud om te leren programmeren?

Het is nooit te laat om te leren coderen. Mensen hebben veel coderingsvaardigheden geleerd tot hun 50ste en meer dan 60ste. Ook hebben veel carrièreswitchers op dit gebied nieuwe rollen gevonden als softwareontwikkelaars.

Hoe denk ik als een python-programmeur?

Je kunt beginnen met programmeren en denken als een programmeur door vier stappen te volgen:

Analyseer, ontwerp en los echte problemen op in de programmeertaal Python.

Bouw probleemoplossende en leercodevaardigheden op, waardoor u programmeerproblemen met minder moeite kunt oplossen.

Begrijp basis coderingsvaardigheden.

Begrijp elementaire programmeertalen en objectoriëntatie vaardigheden.

Hoeveel uur coderen heb je nodig voor een baan?

Als u 3-4 uur per dag besteedt vanaf de start van het leren van code, kunt u een baan als beginnend programmeur krijgen. Eerst moet je met volle overgave beginnen met programmeren en het dagelijks oefenen om op niveau te komen.

Welke vaardigheden heb je nodig om te coderen?

Je moet drie vaardigheden hebben als je een code wilt uitvoeren, waaronder: