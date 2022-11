Jedne z podstawowych pytań, o których często myśli początkujący programista, to czy nauka kodu jest skomplikowana, czy nie. Czy kodowanie wymaga wielu umiejętności i praktyki? Ile czasu potrzeba, aby stać się ekspertem w programowaniu? No właśnie! Być może słyszałeś, że programowanie to nie jest kubek herbaty dla każdego. To prawda!

Możesz zadać sobie kilka pytań przed wkroczeniem w świat programowania. Każdy początkujący, który chce rozpocząć karierę w dziedzinie programowania, staje przed tego typu problemami, którymi są:

Nauka wymaga więcej czasu i wysiłku niż wydawało się na samym początku.

Trudności w zrozumieniu poziomu abstrakcji języka.

Utrata motywacji.

Są to powszechne problemy, z którymi boryka się wielu początkujących programistów w swojej karierze programistycznej. Dziś podpowiadamy początkującym, jak zacząć myśleć jak programista. Pomożemy Ci podejść do lepszego sposobu nauki kodowania jako początkujący.

Ponadto porozmawiamy o trendzie no-code, który rozwija się w świecie programowania. Programowanie bez kodu ma dostęp do narzędzi i złożonych metodologii, które są trudne do nauczenia.

Zróbmy więc krok do przodu, aby omówić, jak nauczyć się kodować bez posiadania wielu umiejętności!

Jak nauczyć się kodowania i myśleć jak programista?

Rozpoczynając naukę kodowania musisz zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Nie myśl, że jest to tylko nauka języka. Głównym wyzwaniem, przed którym stajesz, jest znalezienie rozwiązania problemów. To właśnie ta trudna część pomaga ci zrobić coś kreatywnego. Kilka osób próbuje nauczyć się kodowania i chce myśleć jak eksperci od programowania. Ale to zajmuje dużo czasu, a nawet lat. Po nauczeniu się kodu przez wiele lat, ludzie wdrażają te same rzeczy wielokrotnie.

Najważniejsze jest to, że koncepcje kodowania, których uczysz się z informatyki i instruktorów, są takie same. Ale nie myśl, że możesz je wdrożyć w ten sam sposób. Każdy programista przestrzega tej samej zasady, ale ich kod jest inny. Oznacza to, że język lub koncepcja każdego dewelopera jest taka sama. Ale to pokazuje, że nie mają tego samego typu myślenia. Możliwe, że jeden deweloper jest najlepszym rozwiązywaczem problemów niż inni.

Dalej, punkt myślenia każdego programisty jest inny od innych. Oznacza to, że rozumieją, jak zrobić podczas nauki kodu lub złamać problem na swój sposób. Praktyka jest głównym kluczem, który może pomóc Ci poprawić swoje programowanie. Tak więc, staje się łatwe dla Ciebie, aby poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami o rosnących problemów.

Poniżej przedstawiono techniki programowania, których możesz się nauczyć. Pomagają one myśleć jak ekspert od kodowania.

Wyrób sobie mentalność programisty:

Coś, co odróżnia programistów od innych specjalistów. Jest to sposób, w jaki programista podchodzi do problemu. Programiści regularnie muszą szukać różnych rozwiązań, aby pokonać problem, który napotykają w programowaniu. Programiści spędzają dużo czasu na czytaniu dokumentacji, podręczników i forów. Bycie dobrym badaczem jest częścią twojej pracy.

Musisz być wystarczająco ciekawy i wytrwały, aby znaleźć rozwiązanie. Musisz być w stanie poprawnie sformułować pytanie i wiedzieć, gdzie szukać odpowiedzi. Dlatego pomocne jest, abyś nauczył się myśleć kreatywnie. Masz również możliwość uczenia się poprzez gry wideo. To jakby jedna z opcji rozwijania kreatywnego myślenia w przerwach od nauki programowania.

Przedyskutuj problem:

Jeśli jesteś w ślepym zaułku, dobrym pomysłem może być opowiedzenie komuś o swoich problemach. Może to być twój instruktor lub kolega z klasy. Oczywiście nie zapominajmy, że społeczności zawodowe są magazynem wiedzy.

Rozwijaj doskonałe umiejętności współpracy:

Nie zakładaj, że programiści zawsze pracują sami. Oni również lubią uczyć się od innych. Kiedy nowicjusz w programowaniu omawia problem z innymi programistami, pomaga mu to nauczyć się skuteczniej rozwiązywać złożone problemy. Jedną z opcji nauki jest programowanie w parach. W nim dwóch programistów, ucząc się kodu, pracuje na komputerze, aby rozwiązać problem.

Oznacza to, że jeden programista pisze kod. W tym samym czasie inny ekspert od programowania przegląda ten kod. Tak więc obaj programiści decydują, jak rozwiązać problem.

W ten sposób pomoże to dostrzec możliwości różnych rozwiązań.

Rób to krok po kroku:

Będzie lepiej, jeśli podzielisz swoje zadanie programistyczne na różne części. Kiedy podzielisz duże zadanie na kilka części, nie wygląda ono już na tak niemożliwe. Możesz rozpocząć pracę stopniowo, kończąc ją część po części. Takie podejście pomaga również w walce z prokrastynacją, gdy zadanie jest tak duże i złożone, że nie wiesz od czego zacząć. Dzielenie zadania na części i planowanie pomaga zachować koncentrację i motywację.

Wskazówka dla nowicjuszy:

Dla nowicjuszy w programowaniu dwie rzeczy są niezbędne. Pierwsza to solidna znajomość podstaw, znajomość algorytmów i wzorców - po drugie, dużo praktyki. Im więcej będziesz ćwiczył, tym więcej problemów napotkasz. Rozwiązując je, znacznie poprawisz swoje umiejętności programistyczne. Rozwiązując problem w praktyce, szansa, że go zapamiętasz jest znacznie większa, niż gdybyś gdzieś przeczytał o rozwiązaniu. Powinieneś więc ćwiczyć różne zadania, aż staniesz się ekspertem w kodowaniu. Prawdą jest, że wykonywanie większej ilości zadań programistycznych każdego dnia da Ci więcej doświadczenia.

Ćwiczenie kodowania z kreatywnym myśleniem

Masz możliwość przeczytania różnych pytań dotyczących kodowania online. To zwiększa twój poziom praktyki i czyni cię ekspertem. Jeśli ćwiczysz codziennie i uczysz się programów każdego dnia w lepszy sposób, może to zwiększyć funkcjonalność mózgu.

Oznacza to, że możesz myśleć o bardziej kreatywnych rzeczach. Twoim głównym celem powinno być rozwiązanie problemu w krótszym czasie. Ale nie myśl, że możesz stać się ekspertem w ciągu tygodnia lub dwóch. Musisz ciężko pracować i być konsekwentny podczas ćwiczeń.

Wśród wszystkich umiejętności najlepszą umiejętnością jest praktykowanie różnych ćwiczeń kodowania. To może sprawić, że będziesz bardziej kreatywny niż inni. Możesz ćwiczyć, korzystając z wielu źródeł.

Planuj swoje decyzje

Planowanie pisania kodu jest niezbędne. Ale nawet do tego zadania trzeba podejść rozsądnie, aby praca nie zamieniła się w ciągłe planowanie i omawianie planu.

Jak zauważają niektórzy doświadczeni programiści w świecie programowania nie ma planu idealnego, a w większości przypadków wystarczy tylko dobry plan. Wskazówką dla perfekcjonistów jest próba przekierowania swojego perfekcjonizmu i wysiłku z dala od planowania, a w architekturę i jakość kodowania - jakość kodu nad planowaniem. Jakość nie powinna być zaniedbywana.

Planowanie programu metodą wodospadową nie zawsze ma sens. W zależności od zadań biznesowych, często trzeba będzie usunąć lub dodać jakąś funkcjonalność.

Skróty mogą być niebezpieczne w programowaniu:

Większość ludzi myśli, że może rozwiązywać problemy za pomocą skrótów. Ale nie wiedzą, że skróty są szkodliwe. Może się zdarzyć, że przez stosowanie skrótów napotkasz kolejne problemy. Tak więc, musisz skupić się na procesie nauki kodu bez żadnych skrótów.

Dalej, gdy musisz zmierzyć się z jakimś poważnym problemem. Wtedy nie idź do kogoś innego po rozwiązanie. Spróbuj rozwiązać ten problem przez siebie, planując, jeśli zależy od innych, aby rozwiązać swój problem. Musisz więc skupić się na problemie programistycznym, poćwiczyć i znaleźć jego rozwiązanie.

Jeśli jesteś wyczerpany, poszukaj pomocy:

Załóżmy, że starałeś się jak najlepiej rozwiązać problem. Załóżmy, że użyłeś kilku metod z kilku kątów. Ale nadal, jeśli nie znajdziesz właściwego rozwiązania problemu, to jest czas, kiedy możesz skorzystać z pomocy kogoś innego.

Przejrzyj i przemyśl swoją pracę i wyciągnij z niej wnioski:

Załóżmy, że chcesz być programistą ekspertem w rozwiązywaniu problemów. Musisz wtedy dwukrotnie sprawdzić wyniki swojej pracy. Musisz dwukrotnie sprawdzić swój kod i inne błędy po wykonaniu projektu. W tym celu musisz umieścić swój kod w debugerze. Jeśli znajdziesz jakiś błąd w kodzie, musisz go przeczytać jeszcze raz. Pomoże ci to poznać problem, który ma dany kod.

Nie rozważaj ilości na szczycie; zawsze rozważaj jakość. Dobry programista nie musiał znosić niechlujnego kodu. Jeśli próbujesz rozwiązać problemy, nie musisz się martwić, jeśli dostaniesz niechlujstwo. Po rozwiązaniu możesz oczyścić ten bałagan, sprawdzić problemy i zrobić formatowanie kodu.

Po podwójnym sprawdzeniu kodu, masz szansę go poprawić. Oznacza to, że możesz użyć różnych sposobów, aby twój kod był skuteczny. Dalej, masz również możliwość nauczenia się innych rzeczy. Pomagają one w radzeniu sobie z przyszłymi problemami. Poprzez podwójne sprawdzanie, znasz również punkty, w których popełniasz błędy.

Po pierwsze, wiesz, jakie błędy zawsze popełniasz. Więc możesz uniknąć tych błędów w przyszłości.

Po drugie, zaczynasz pracować nad tymi błędami, próbujesz je naprawić i zaczynasz programować ponownie.

Po zakończeniu zadania nie szukaj kolejnego projektu. Oznacza to skupienie się lub myślenie o ukończonym projekcie. Musisz przejrzeć kod i doświadczenie, które zdobyłeś. Bez wątpienia, twoje doświadczenie jest głównym źródłem nauki. Więc zawsze skupiaj się na tym, czego nauczyłeś się z poprzedniego projektu.

I za każdym razem, gdy zaczynasz programować, możesz użyć tych umiejętności do planowania przyszłych zadań. Pomaga to również w rozbiciu dużych projektów na mniejsze. Pomaga również znać czas trwania, w którym możesz wykonać zadanie.

Dowiedz się, jak interpretować dokumentację i zastosować ją do swojego kodu:

Kiedy zaczynasz programować, dokumentacja każdej pracy programistycznej jest podobna do przepisu kulinarnego. Pomaga ci poznać działanie kodu. Daje również lepsze zrozumienie programu. Czytanie dokumentacji i poznawanie każdego aspektu pozwala na usunięcie problemów.

Pomaga również stać się ekspertem w rozwiązywaniu problemów. Możesz również zrozumieć sposób, w jaki używasz poprawnego kodu. Sugerujemy, abyś skupił się na rozwiązaniach, aby poradzić sobie z problemem. Musisz stale uczyć się kodu na ten temat i znaleźć właściwy sposób.

Jak ćwiczyć, aby zacząć myśleć jak programista:

Kiedy zaczynasz programować, istnieje wiele rzeczy, które eksperci prowadzą cię przed dołączeniem do świata programowania. Ale najważniejszą rzeczą jest praktyka.

Próbując nowego projektu programistycznego, nie skacz, aby rozpocząć kodowanie w pośpiechu. Powinieneś najpierw poświęcić czas i zbadać problem. Następnie pomyśl o różnych podejściach, aby spełnić cele rozwiązania. Następnie oceń te metody i rozważ ich zalety i wady. Po tym, możesz łatwo uzyskać rozwiązanie w swoim umyśle, czy ta procedura jest skuteczna, czy nie.

Proszę nie zapomnieć o debugowaniu swojego kodu. Oprócz poprawy twojego kodu jest to dodatkowa okazja do nauki. Możesz zauważyć alternatywne sposoby rozwiązania problemu i spróbować wdrożyć je w swoim nowym projekcie.

Jak wspomnieliśmy powyżej, świetnym pomysłem jest podzielenie swojego problemu na podczęści. Jest to skuteczna metoda rozwiązywania problemów. Wielu popularnych ekspertów od programowania stosuje tę wskazówkę, aby załatwić sprawy. Technika ta znana jest jako paradygmat dziel i zwyciężaj. Metoda ta służy do rozbijania najczęstszych problemów programistycznych na podproblemy. W ten sposób programista będzie wymagał mniej wysiłku i rozwiąże każdy problem z kodowaniem stopniowo, nie utrudniając go. Możesz nawet nauczyć się problemów programowych, jeśli będziesz ćwiczyć codziennie, nie omawiając ich z nikim.

W nauce programowania najważniejsze jest, aby się nie poddawać i być wytrwałym. Czasami trudno jest zachować skupienie i motywację, ale pamiętaj o swoim celu, jakim jest zostanie profesjonalnym programistą. Proces nauki może być żmudny, ale musisz być wytrwały i nie odpuszczać. Tylko w ten sposób osiągniesz sukces. Dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że najtrudniejsze są tylko pierwsze miesiące, kiedy wszystko jest dla Ciebie nowe i musisz uporządkować tak duży wachlarz informacji.

Trzy profesjonalne porady jak zostać odnoszącym sukcesy programistą:

Po pierwsze, powinieneś nauczyć się kodować. Rozpoczęcie kodowania lub nauki programu może nie być łatwe. Możesz znaleźć wiele stron internetowych i nauczyć się z internetu o programowaniu. Możesz nawet dołączyć do dowolnej społeczności programistów, aby podzielić się swoimi przemyśleniami i problemami, które możesz skonfrontować na każdym etapie. Mimo to, może to być trudna umiejętność do nauczenia się. Powinieneś potrzebować ciągłej praktyki programowania i wskazówek do naśladowania.

Jako początkujący, musisz znać podróż kodowania od początkującego do kodera level-up. Możesz wybrać swoją ścieżkę uczenia się programowania, jak również. Nauka kodu różni się od osoby do osoby, ponieważ każdy ma różne zdolności do nauki kodowania. Omówimy trzy wskazówki, aby przenieść swoją karierę jako eksperta od programowania na następny poziom. Podążaj więc za naszymi wskazówkami, aby zacząć programować i osiągnąć swoje cele w tej dziedzinie!

Zbuduj cierpliwość:

Bardzo pierwszym wymogiem, aby stać się ekspertem od programowania, jest cierpliwość. Cierpliwość pomoże Ci stanąć na nogi jak ninja! Cierpliwość sprawi również, że będziesz gotowy stawić czoła trudnościom i porażkom. Jeśli nie uda Ci się zrobić pierwszego kroku, to nigdy nie trać nadziei.

Jest to pierwszy krok do Twojego sukcesu. Powinieneś zrobić wszystko, co trzeba, aby osiągnąć swoje cele, a możesz rozpocząć karierę programisty bez żadnych kłopotów. Im więcej próbujesz, tym więcej nauczysz się o komputerze. Twoja wiedza wzrośnie również o programowaniu.

Koncepcje nauki kodu i wielu języków programowania są złożone. Dlatego możesz potrzebować stabilności i tolerancji do ciężkiej pracy. W wielu przypadkach początkujący nie mają odpowiednich informacji o programowaniu i oczekiwaniach, aby rozwiązać problem. Biorą to bardzo łatwo. Tak więc, dlatego większość początkujących na pierwszym poziomie nauki kodu może zrezygnować. Przenoszą się do innego zawodu. Więc dlatego powinieneś skupić się na swoim celu, jakim jest programowanie.

Zawsze ćwicz więcej:

Gdy samodzielnie wykonasz pierwszą linię kodu, będziesz miał poczucie, że jako programista wszystko się udaje. W tym momencie powinieneś wiedzieć, że programista potrzebuje ciągłej praktyki w jednym lub więcej niż jednym języku programowania. Kiedy zaczynasz programować, musisz zainwestować czas na podniesienie swoich umiejętności. Piszą wiązkę kodów i robią więcej praktyki, która jest ich pasją pracy dla każdego języka programowania.

Więc musisz dać czas na praktykę i nauczyć się programu jak profesjonalista. Ponadto, zastanów się głęboko nad rozwiązaniami każdego wspólnego problemu programistycznego. Myśl kreatywnie, jeśli uczysz się programu po raz pierwszy. Spróbuj rozwiązać problem w inny sposób. Pomysł ten pomoże ci w twoich rzeczywistych projektach programistycznych i miejscach zawodowych.

Zrównoważ swoją naukę:

Jako programista stan bezradności może być częścią twojej podróży. I nie ma wymówki, aby się poprawić, ponieważ nowe technologie używane w języku programowania są rozwijane codziennie. Dlatego programiści powinni stale podnosić swoje umiejętności. Aby mogli sprostać współczesnym wymaganiom rynku, na początku należy być gotowym na naukę programu z wykorzystaniem najnowszych technik.

Istnieje wiele możliwości, które pomagają uzyskać rozwiązanie takie jak umiejętności No-Code. Możesz nawet połączyć się z profesjonalnymi programistami, aby nauczyć się więcej umiejętności na temat kodowania. Możesz nawet dowiedzieć się o szybko zmieniających się technologiach i trendach, które należy śledzić. Pomagają one w rozwiązaniu każdego problemu związanego z kodowaniem.

Więc co powstrzymuje cię przed myśleniem jak programista lub rozpoczęciem programowania? To jest w porządku, jeśli nie masz wszystkich umiejętności związanych z dziedziną kodowania. Zamiast tego możesz szukać odpowiedniego miejsca, aby się o tym dowiedzieć. Osiągniesz swoje cele związane z kodowaniem, jeśli nie przestaniesz się uczyć i ćwiczyć!

Werdykt końcowy:

Stwierdzamy, że nauka kodu jest wyzwaniem na pewno. Ale, istnieje wiele sposobów, dzięki którym można ułatwić kodowanie. Ponadto, możesz zarządzać pracą z kodem jak mądry programista. Posiadanie odpowiedniego sposobu myślenia, dokładnych technik rozwiązywania problemów i modeli kodowania może sprawić, że nauka kodu będzie łatwa. Możesz łatwo rozpocząć programowanie z kilkoma umiejętnościami kodowania.

W dzisiejszych czasach większość ludzi rozpoczyna swoją karierę biznesową jako programiści freelancerzy. Mogą napotkać kilka wyzwań jako początkujący, gdy uczą się programu. Stąd podejście do nowych technik i taktyk kodowania. Oto nadchodzi technika bez kodu dla każdego początkującego programisty freelancera!

Większość początkujących w dziedzinie nauki programu chce znać najprostszy sposób na rozpoczęcie kodowania i tworzenia swoich aplikacji internetowych i mobilnych z mniejszą ilością umiejętności kodowania. Proponujemy więc rozpoczęcie kariery programisty od techniki no-code. No-code pozwoli Ci teraz tylko zaoszczędzić czas na naukę nowych języków kodowania.

Teraz możesz zbudować coś niezwykłego bez dużych umiejętności kodowania jako początkujący. Poza tym wzrost rozwiązań no -code ułatwił biznes poprzez zatrudnianie ekspertów no-coder. Możesz nie tylko tworzyć aplikacje MVP, ale także rozwijać duże aplikacje biznesowe bez programu do nauki.

Ale jakie jest najlepsze możliwe podejście, aby rozpocząć budowanie aplikacji bez kodu? Nadchodzi AppMaster - Platforma prowadzi najłatwiejsze sposoby uczenia się programów z umiejętnościami no-coding. Możesz budować aplikacje mobilne i internetowe oraz wykonywać kodowanie backendowe z zerowymi umiejętnościami kodowania. Więc czy nie jest to najlepsze rozwiązanie, aby kultywować swoje zdolności w dowolnym języku programowania bez kodu?

FAQs:

Jak mogę ćwiczyć myślenie jak programista?

Nauka kodu wymaga ciągłego praktykowania. Więc jeśli jesteś początkujący i chcesz ćwiczyć język programowania, aby myśleć jak programista, to zacznij ćwiczyć w swoim rutynowym życiu. Możesz skonfrontować kilka problemów w swoim rutynowym życiu. Zacznij polować na właściwy sposób, aby rozwiązać je profesjonalnie.

Czy możesz nauczyć się kodować?

Możesz być dobrym uczniem lub możesz nauczyć się programu samodzielnie. Ale będąc nieobiektywnym człowiekiem, Josh Teng, słynny programista, spędził więcej niż lata ucząc się o kodowaniu. Ale jeśli musisz szukać wskazówek ekspertów, to istnieje wielu programistów tam, którzy mogą pomóc w jak nauczyć się kodu lub rozpocząć naukę kodu w lepszy sposób.

Czy 35 lat to za dużo na naukę programowania?

Nigdy nie jest za późno, aby dowiedzieć się o kodowaniu. Ludzie nauczyli się wielu umiejętności kodowania do ich 50 wieku i dalej niż 60. Również wielu zmieniających karierę w tej dziedzinie znalazło nowe role jako programiści.

Jak myśleć jak programista python?

Możesz zacząć programować i myśleć jak programista przez następujące cztery kroki obejmują:

Analizuj, projektuj i rozwiązuj problemy świata rzeczywistego w języku programowania Python.

Zbuduj umiejętności rozwiązywania problemów i uczenia się kodu, co pozwoli Ci rozwiązywać problemy programistyczne przy mniejszym wysiłku.

Zrozumieć podstawowe umiejętności kodowania.

Zrozum podstawowe języki programowania i umiejętności orientacji obiektowej.

Ile godzin kodowania potrzebujesz, aby zdobyć pracę?

Jeśli zaangażujesz 3-4 godziny dziennie od początkowych etapów nauki kodu, możesz dostać pracę programisty na poziomie podstawowym. Najpierw musisz zacząć programować z pełnym oddaniem i ćwiczyć to codziennie, aby osiągnąć poziom wyżej.

Jakie umiejętności są potrzebne do kodowania?

Musisz mieć trzy umiejętności, jeśli chcesz wykonać kod, w tym: