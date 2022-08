Algumas das questões básicas em que um programador principiante pensa frequentemente são se o código de aprendizagem é complexo ou não. A codificação requer muitas competências e prática? Quanto tempo é necessário para se tornar um especialista em programação? Bem! Já deve ter ouvido dizer que a programação não é a chávena de chá de todos. Isso é verdade!

Pode fazer-se várias perguntas a si próprio antes de entrar no mundo da programação. Qualquer principiante que queira iniciar uma carreira na área da programação enfrenta este tipo de problemas que são:

A aprendizagem requer mais tempo e esforço do que parecia logo no início.

Dificuldade em compreender o nível de abstracção da linguagem.

Perda de motivação.

Estes são os problemas comuns que muitos programadores principiantes enfrentam nas suas carreiras de programação. Hoje, orientamos os principiantes sobre como começar a pensar como um programador. Ajudamo-lo a abordar uma melhor forma de aprender a codificação como principiante.

Também falaremos sobre a tendência de não-código, que se está a expandir no mundo da programação. A programação sem código tem acesso às ferramentas e metodologias complexas que são difíceis de aprender.

Portanto, vamos dar um passo em frente para discutir como se aprende a codificar sem ter muitas competências!

Como aprender a codificar e pensar como um programador?

Tem de enfrentar muitos desafios quando se começa a aprender a codificar. Não pense que se trata apenas de aprender uma língua. O principal desafio que tem de enfrentar é encontrar a solução para os problemas. É a parte difícil que o ajuda a fazer algo criativo. Várias pessoas tentam aprender a codificar e querem pensar como especialistas em programação. Mas isso leva muito tempo e até anos. Depois de aprender código durante muitos anos, as pessoas implementam as mesmas coisas repetidamente.

O principal é que os conceitos de codificação que se aprende com a informática e os instrutores são os mesmos. Mas não pense que pode implementá-los da mesma forma. Cada desenvolvedor segue a mesma regra, mas o seu código é diferente. Isto significa que a linguagem ou conceito de cada programador é o mesmo. Mas mostra que eles não têm o mesmo tipo de pensamento. Um programador é possivelmente o melhor solucionador de problemas do que outros.

Além disso, o ponto de pensamento de cada programador é diferente dos outros. Isto significa que eles compreendem como fazer enquanto aprendem o código ou quebrar o problema no seu caminho. A prática é a chave principal que o pode ajudar a melhorar a sua programação. Assim, torna-se fácil para si lidar com todas as tarefas sobre questões crescentes.

As técnicas de programação que pode aprender são as seguintes. Estas ajudam-no a pensar como um especialista em codificação.

Faça um Conjunto de Mentes de Programação:

Algo que distingue os programadores de outros especialistas. É a forma como um programador aborda um problema. Os programadores têm de procurar regularmente soluções diferentes para ultrapassar o problema que enfrentam na programação. Os programadores passam muito tempo a ler documentação, manuais, e fóruns. Ser um bom investigador é parte do seu trabalho.

Tem de ser curioso e persistente o suficiente para encontrar uma solução. Tem de ser capaz de formular correctamente a pergunta e saber onde procurar a resposta. Assim, é útil para si aprender a pensar de forma criativa. Também tem a oportunidade de aprender através de jogos de vídeo. É como uma das opções para desenvolver o pensamento criativo durante os intervalos entre a aprendizagem e a programação.

Discuta a questão:

Se estiver num beco sem saída, pode ser uma boa ideia contar os seus problemas a outra pessoa. Pode ser o seu instrutor ou colega de turma. É claro, não esqueçamos que as comunidades profissionais são um armazém de conhecimentos.

Desenvolva excelentes capacidades de colaboração:

Não parta do princípio de que os programadores trabalham sempre sozinhos. Eles também gostam de aprender com os outros. Quando um novato em programação discute um problema com outros programadores, isso ajuda-o a aprender a resolver problemas complexos de forma mais eficaz. Uma das opções de aprendizagem é a programação em pares. Nela, dois programadores, estudando o código, trabalham num computador para resolver um problema.

Isto significa que um programador escreve o código. Ao mesmo tempo, outro perito em programação está a rever este código. Assim, ambos os programadores decidem como resolver o problema.

Assim, ajudará a ver as possibilidades de diferentes soluções.

Faça-o passo a passo:

Será melhor se dividir a sua tarefa de programação em diferentes partes. Quando se divide um trabalho grande em várias partes, já não parece tão impossível. Pode começar a trabalhar gradualmente, completando-o parte por parte. Esta abordagem também ajuda na luta contra a procrastinação, quando a tarefa é tão grande e complexa que não se sabe por onde começar. Dividir a tarefa em partes e planeamento ajuda-o a manter-se concentrado e motivado.

Dica para principiantes:

Para os recém-chegados à programação, duas coisas são essenciais. A primeira é um conhecimento sólido do básico, conhecimento de algoritmos, e padrões - segundo, muita prática. Quanto mais se pratica, mais problemas se vão encontrar. Ao resolvê-los, irá melhorar significativamente as suas capacidades de programação. Ao resolver um problema na prática, a hipótese de se lembrar dele é muito maior do que se ler sobre a solução algures. Portanto, deverá praticar várias tarefas até se tornar um especialista em codificação. É verdade que fazer mais tarefas de programação todos os dias irá dar-lhe mais experiência.

Exercício de Exercício de Codificação de Pensamento Criativo

Tem a opção de ler diferentes questões de codificação online. Aumenta o seu nível de prática e faz de si um especialista. Se praticar diariamente e aprender programas cada dia de uma forma melhor, pode aumentar a funcionalidade do cérebro.

Isto significa que pode pensar em coisas mais criativas. O seu principal objectivo deve ser resolver o seu problema em menos tempo. Mas não pense que pode tornar-se um perito numa semana ou duas. Precisa de trabalhar arduamente e ser consistente enquanto pratica.

Entre todas as habilidades, a melhor habilidade é praticar diferentes exercícios de codificação. Pode torná-lo mais criativo do que outros. Pode praticar usando muitas fontes.

Planeie as suas decisões

O planeamento para a escrita do código é essencial. Mas mesmo esta tarefa deve ser abordada de forma sensata, para que o trabalho não se transforme num planeamento e discussão contínuos do plano.

Como alguns programadores experientes salientam no mundo da programação, não existe um plano perfeito, e na maioria dos casos, apenas um bom plano é suficiente. Uma dica para os perfeccionistas é tentar redireccionar o seu perfeccionismo e esforço para longe do planeamento e para a arquitectura e codificação da qualidade do código de qualidade sobre o planeamento. A qualidade não deve ser negligenciada.

O planeamento de um programa com um método de cascata nem sempre faz sentido. Dependendo das tarefas empresariais, terá muitas vezes de remover ou acrescentar alguma funcionalidade.

Os atalhos podem ser perigosos na programação:

A maioria das pessoas pensa que pode resolver problemas através da utilização de atalhos. Mas não sabem que os atalhos são prejudiciais. Pode ser possível que enfrente outros problemas se usar atalhos. Assim, deve concentrar-se no processo de código de aprendizagem sem quaisquer atalhos.

Além disso, quando se tem de enfrentar qualquer problema sério. Então, não vá ter com outra pessoa para a solução. Tente resolver este problema por si próprio, planeando se depender de outros para resolver o seu problema. Portanto, deve concentrar-se na questão da programação, praticar, e encontrar a sua solução.

Se estiver exausto, procure ajuda:

Suponha que tentou o seu melhor para resolver o problema. Suponha que utilizou vários métodos de vários ângulos. Mas mesmo assim, se não encontrar a solução certa para o problema, então é a altura em que pode obter ajuda de outra pessoa.

Reveja e reflicta sobre o seu trabalho e aprenda com ele:

Suponha que quer ser um programador especializado na resolução de problemas. Depois deve verificar duas vezes os resultados do seu trabalho. Tem de verificar duas vezes o seu código e outros erros quando tiver feito o seu projecto. Para isso, tem de colocar o seu código no depurador. Se encontrar algum erro de código, deve lê-lo novamente. Isso irá ajudá-lo a conhecer o problema que um código tem.

Não considere a quantidade no topo; considere sempre a qualidade. Um bom programador não tem de suportar o código descuidado. Se está a tentar resolver problemas, não precisa de se preocupar se ficar desarrumado. Depois de o resolver, pode limpar esta confusão, verificar problemas e fazer a formatação do código.

Depois de verificar duas vezes o código, tem a oportunidade de o melhorar. Isto significa que pode usar diferentes formas de tornar o seu código eficaz. Além disso, também tem a opção de aprender outras coisas. Estas ajudam-no a lidar com questões futuras. Através da dupla verificação, conhece também os pontos em que comete erros.

Em primeiro lugar, sabe quais os erros que comete sempre. Assim, pode evitar esses erros no futuro.

Segundo, começa a trabalhar nesses erros, tenta corrigi-los, e começa novamente a programá-los.

Após a conclusão da sua tarefa, não encontre outro projecto. Significa concentrar-se ou pensar no projecto concluído. É preciso rever o código e a experiência que se tem. Sem dúvida, a sua experiência é a principal fonte de aprendizagem. Portanto, concentre-se sempre no que aprendeu com o seu projecto passado.

E sempre que começar a programar, pode usar estas competências para planear as suas tarefas futuras. Também o ajuda a dividir grandes projectos em projectos mais pequenos. Também o ajuda a saber a duração que pode completar a tarefa.

Aprenda como interpretar a documentação e aplicá-la ao seu código:

Quando começa a programar, a documentação de qualquer trabalho de programação é semelhante à receita culinária. Ajuda-o a conhecer o funcionamento do código. Também lhe dá uma melhor compreensão do programa. Ler a documentação e aprender sobre cada aspecto permite-lhe remover os problemas.

Ajuda-o também a tornar-se um especialista na resolução de problemas. Pode também compreender a forma como utiliza o código correcto. Sugerimos que se concentre nas soluções para resolver o problema. Deve continuar a aprender o código sobre o assunto e encontrar a forma correcta.

Como praticar para começar a pensar como um programador:

Quando começa a programar, há muitas coisas que os especialistas o guiam antes de se juntar ao mundo da programação. Mas o essencial é praticar.

Ao tentar um novo projecto de programação, não salte para começar a codificar com pressa. Deve primeiro levar o seu tempo e explorar o problema. Depois pense em diferentes abordagens para atingir os seus objectivos de solução. Depois avalie esses métodos e considere as suas vantagens e desvantagens. Depois disso, pode facilmente obter uma solução na sua mente sobre se este procedimento é eficaz ou não.

Por favor, não se esqueça de depurar o seu código. Para além de melhorar o seu código, esta é uma oportunidade de aprendizagem adicional. Poderá notar formas alternativas de resolver o problema e tentar implementá-las no seu novo projecto.

Como mencionámos acima, uma grande ideia é dividir o seu problema em subpartes. Trata-se de um método eficaz de resolução de problemas. Muitos peritos populares em programação seguem esta dica para conseguir que as coisas sejam feitas. A técnica é conhecida como a divisão e conquista o paradigma. O método é utilizado para dividir as questões de programação mais comuns em sub-problemas. Assim, o programador exigirá menos esforço e resolverá gradualmente todas as questões de codificação sem as tornar difíceis. Pode mesmo aprender problemas de programação se praticar diariamente sem os discutir com ninguém.

Ao aprender a programar, é essencial não desistir e ser persistente. Por vezes é difícil manter-se concentrado e motivado, mas lembre-se do seu objectivo de se tornar um programador profissional. O processo de aprendizagem pode ser enfadonho, mas é preciso ser persistente e continuar. Só desta forma conseguirá o sucesso. A boa notícia para si é que o mais difícil são apenas os primeiros meses, quando tudo é novo para si, e precisa de resolver um leque tão grande de informações.

Três dicas profissionais para se tornar um programador de sucesso:

Primeiro, deve aprender a codificar. Pode não ser fácil começar a codificar ou aprender um programa. Pode encontrar muitos websites e aprender na Internet sobre programação. Pode até juntar-se à comunidade de qualquer programador para partilhar os seus pensamentos e questões que possa enfrentar em cada fase. Mesmo assim, pode ser uma habilidade desafiante de aprender. Deverá necessitar de prática e orientação contínua de programação a seguir.

Como principiante, deve conhecer a viagem de codificação desde um programador principiante até um programador de nível superior. Também pode escolher o seu caminho de aprendizagem sobre programação. O código de aprendizagem varia de pessoa para pessoa porque todos têm diferentes capacidades para aprender a codificar. Discutiremos três dicas para levar a sua carreira como especialista em programação para o nível seguinte. Assim, siga as nossas dicas para começar a programar e alcançar os seus objectivos neste campo!

Construa a paciência:

O primeiro requisito para se tornar um especialista em programação é a paciência. A paciência irá apoiá-lo para se erguer de novo e de novo como um ninja! A paciência também o fará estar pronto para enfrentar dificuldades e fracassos. Se falhar no seu primeiro passo, então nunca perca a esperança.

É o primeiro passo para o seu sucesso. Deve fazer o que for preciso para alcançar os seus objectivos, e pode começar a sua carreira de programação sem qualquer incómodo. Quanto mais se tenta, mais se aprende sobre o computador. Os seus conhecimentos também aumentarão em matéria de programação.

Os conceitos de código de aprendizagem e muitas linguagens de programação são complexos. Assim, poderá necessitar de estabilidade e tolerância para trabalhar arduamente. Em muitos casos, os principiantes não têm a informação correcta sobre a programação e as expectativas para resolver o problema. Vão muito facilmente. Portanto, é por isso que a maioria dos principiantes no nível um do código de aprendizagem pode desistir. Eles mudam para outra profissão. É por isso que devem concentrar-se no seu objectivo de programação.

Pratique sempre mais:

Quando fizer a primeira linha de código por si próprio, terá a sensação de fazer as coisas como programador. Nessa altura, deve saber que um programador precisa de praticar continuamente numa ou mais linguagens de programação. Quando começa a programar, deve investir tempo a actualizar as suas competências. Eles escrevem um pacote de códigos e fazem mais prática, que é a sua paixão de trabalho por qualquer linguagem de programação.

Por isso, deve dar tempo para praticar e aprender o programa como um profissional. Além disso, pense profundamente nas soluções para cada problema de programação comum. Pense de forma criativa se aprender o programa pela primeira vez. Tente resolver o problema de forma diferente. A ideia ajudá-lo-á nos seus projectos de programação da vida real e nos seus lugares profissionais.

Equilibre a sua aprendizagem:

Como desenvolvedor de software, o estado de impotência pode fazer parte da sua jornada. E não há desculpa para se melhorar à medida que novas tecnologias utilizadas numa linguagem de programação são desenvolvidas diariamente. É por isso que os programadores devem aumentar constantemente as suas capacidades. Para que satisfaçam as exigências modernas do mercado, no início, deve estar pronto para aprender o programa com as técnicas mais recentes.

Há muitas possibilidades que ajudam a obter uma solução como as competências No-Code. Pode mesmo conectar-se com programadores profissionais para aprender mais competências sobre codificação. Pode mesmo aprender sobre tecnologias e tendências a seguir em rápida mudança. Estas ajudam-no a resolver qualquer problema de codificação.

Então o que o impede de pensar como um programador ou começar a programar? Não há problema se não tiver todas as competências relacionadas com o campo da codificação. Em vez disso, pode procurar o local certo para aprender sobre ele. Atingirá os seus objectivos de codificação se não parar de aprender e praticar!

Veredicto Final:

Concluímos que o código de aprendizagem é, sem dúvida, um desafio. Mas, existem múltiplas formas através das quais pode facilitar a codificação. Além disso, pode gerir o trabalho de codificação como um programador inteligente. Ter a mentalidade correcta, técnicas precisas de resolução de problemas, e modelos de codificação podem facilitar a aprendizagem de códigos. Pode facilmente começar a programar com algumas técnicas de codificação.

Hoje em dia, a maioria das pessoas começa a sua carreira empresarial como programadores freelancer. Podem enfrentar vários desafios como principiantes quando aprendem um programa. Assim, a abordagem a novas técnicas e tácticas de codificação. Aí vem a técnica sem código para cada programador freelancer principiante!

A maioria dos principiantes no campo do programa de aprendizagem querem saber a forma mais simples de começar a codificar e a fazer as suas aplicações web e móveis com menos capacidades de codificação. Assim, sugerimos que comece a sua carreira como programador com uma técnica sem código. Agora, a ausência de código apenas lhe permitirá poupar tempo na aprendizagem de novas línguas de codificação.

Agora pode construir algo extraordinário sem muitas capacidades de codificação como principiante. Além disso, o surgimento de soluções sem código facilitou o negócio ao contratar especialistas sem código. Pode não só criar as aplicações MVPs, mas também desenvolver aplicações de grandes empresas sem um programa de aprendizagem.

Mas qual é a melhor abordagem possível para começar a construir as suas aplicações sem código? Aqui vem o AppMaster - A plataforma guia as formas mais fáceis de aprender programas sem capacidades de codificação. Pode construir aplicações móveis e web e executar a codificação backend com zero conhecimentos de codificação. Então não é melhor cultivar as suas capacidades em qualquer linguagem de programação sem código?

FAQs:

Como posso praticar o pensamento como um programador?

A aprendizagem de código requer uma prática contínua. Portanto, se é um principiante e quer praticar linguagem de programação para pensar como um programador, então comece a praticar na sua vida de rotina. Pode enfrentar vários problemas na sua vida rotineira. Comece a procurar a forma correcta de o resolver profissionalmente.

Pode ensinar-se a codificar?

Pode ser um bom aprendiz ou pode aprender o programa por si próprio. Mas sendo um humano tendencioso, Josh Teng, um famoso programador, passou mais de anos a ensinar a si próprio a codificar. Mas se precisar de procurar orientação especializada, então há muitos programadores por aí que o podem ajudar a aprender código ou a começar a aprender código de uma forma melhor.

Será que 35 anos são demasiado velhos para aprender a programar?

Nunca é demasiado tarde para aprender a codificar. As pessoas aprenderam muitas técnicas de codificação até aos 50 anos de idade e para além dos 60. Além disso, muitas pessoas que mudaram de carreira neste campo encontraram novas funções como programadores de software.

Como é que eu penso como um programador de pitões?

Pode começar a programar e pensar como um programador, seguindo quatro passos:

Analisar, conceber e resolver problemas do mundo real na linguagem de programação Python.

Construir competências de resolução de problemas e aprendizagem de código, permitindo-lhe resolver problemas de programação com menos esforço.

Compreender as competências básicas de codificação.

Compreender linguagens básicas de programação e capacidades de orientação a objectos.

Quantas horas de codificação são necessárias para conseguir um emprego?

Se comprometer 3-4 horas por dia a partir das iniciais de código de aprendizagem, poderá obter um trabalho de programação de nível básico. Primeiro, deve começar a programar com total devoção e praticá-lo diariamente para atingir o nível superior.

De que competências precisa para codificar?

Deve ter três aptidões se quiser executar um código, incluindo: