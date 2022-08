Algunas de las preguntas básicas que suele plantearse un programador principiante son si aprender código es complejo o no. ¿Requiere la codificación muchas habilidades y práctica? ¿Cuánto tiempo se necesita para convertirse en un experto en programación? Pues bien. Puede que hayas oído que la programación no es del agrado de todo el mundo. Y es cierto.

Puede que te hagas varias preguntas antes de adentrarte en el mundo de la programación. Todo principiante que quiere empezar una carrera en el campo de la programación se enfrenta a este tipo de problemas que son:

El aprendizaje requiere más tiempo y esfuerzo de lo que parecía al principio.

Dificultad para entender el nivel de abstracción del lenguaje.

Pérdida de motivación.

Estos son los problemas comunes a los que se enfrentan muchos programadores principiantes en su carrera de programación. Hoy, orientamos a los principiantes sobre cómo empezar a pensar como un programador. Te ayudaremos a enfocar una mejor manera de aprender a programar como un principiante.

Además, hablaremos de la tendencia del no-código, que se está expandiendo en el mundo de la programación. La programación sin código tiene acceso a las herramientas y metodologías complejas que son difíciles de aprender.

¡Así que vamos a dar un paso adelante para hablar de cómo aprender a codificar sin tener muchas habilidades!

¿Cómo aprender a codificar y pensar como un programador?

Tienes que enfrentarte a muchos retos cuando empiezas a aprender a codificar. No pienses que es sólo aprender un lenguaje. El principal reto al que te enfrentas es encontrar la solución a los problemas. La parte difícil es la que te ayuda a hacer algo creativo. Muchas personas intentan aprender a codificar y quieren pensar como expertos en programación. Pero se necesita mucho tiempo e incluso años. Después de aprender código durante muchos años, la gente implementa las mismas cosas repetidamente.

Lo principal es que los conceptos de codificación que se aprenden de la informática y los instructores son los mismos. Pero no creas que puedes implementarlos de la misma manera. Cada desarrollador sigue la misma regla, pero su código es diferente. Esto significa que el lenguaje o el concepto de cada desarrollador es el mismo. Pero muestra que no tienen el mismo tipo de pensamiento. Un desarrollador es posiblemente el que mejor resuelve los problemas que los demás.

Además, el punto de vista de cada programador es diferente al de los demás. Significa que entienden cómo hacer mientras aprenden el código o rompen el problema a su manera. La práctica es la clave principal que puede ayudarle a mejorar su programación. Por lo tanto, se convierte en fácil para usted para manejar todas las tareas sobre el aumento de los problemas.

Las siguientes son las técnicas de programación que usted puede aprender. Estos ayudan a pensar como un experto en codificación.

Hacer una mentalidad de programación:

Algo que distingue a los programadores de otros especialistas. Es la forma en que un programador aborda un problema. Los programadores regularmente tienen que buscar diferentes soluciones para superar el problema que enfrentan en la programación. Los programadores pasan mucho tiempo leyendo documentación, manuales y foros. Ser un buen investigador es parte de su trabajo.

Tienes que ser lo suficientemente curioso y persistente para encontrar una solución. Debes ser capaz de formular correctamente la pregunta y saber dónde buscar la respuesta. Por lo tanto, es útil que aprendas a pensar de forma creativa. También tienes la oportunidad de aprender a través de los videojuegos. Es como una de las opciones para desarrollar el pensamiento creativo durante los descansos de aprender a programar.

Discute el problema:

Si te encuentras en un callejón sin salida, puede ser una buena idea contarle tus problemas a otra persona. Puede ser tu instructor o un compañero de clase. Por supuesto, no olvidemos que las comunidades profesionales son un almacén de conocimientos.

Desarrolla excelentes habilidades de colaboración:

No asumas que los programadores siempre trabajan solos. También les gusta aprender de los demás. Cuando un novato en programación discute un problema con otros programadores, le ayuda a aprender a resolver problemas complejos con mayor eficacia. Una de las opciones de aprendizaje es la programación por parejas. En ella, dos programadores, estudiando el código, trabajan en un ordenador para resolver un problema.

Esto significa que un programador escribe el código. Al mismo tiempo, otro experto en programación revisa este código. Así, ambos programadores deciden cómo resolver el problema.

De este modo, se podrán ver las posibilidades de las diferentes soluciones.

Hazlo paso a paso:

Será mejor si divides tu tarea de programación en diferentes partes. Cuando divides un trabajo grande en varias partes, ya no parece tan imposible. Puedes empezar a trabajar poco a poco, completando parte por parte. Este enfoque también ayuda a luchar contra la procrastinación cuando la tarea es tan grande y compleja que no sabes por dónde empezar. Dividir la tarea en partes y planificarla te ayuda a mantener la concentración y la motivación.

Consejo para novatos:

Para los recién llegados a la programación, hay dos cosas esenciales. La primera es un sólido conocimiento de los fundamentos, de los algoritmos y de los patrones; la segunda, mucha práctica. Cuanto más practiques, más problemas encontrarás. Al resolverlos, mejorarás significativamente tus habilidades de programación. Al resolver un problema en la práctica, la probabilidad de que lo recuerdes es mucho mayor que si lees la solución en algún sitio. Por lo tanto, debes practicar varias tareas hasta que te conviertas en un experto en codificación. Es cierto que hacer más tareas de programación cada día te dará más experiencia.

Practica el ejercicio de codificación de pensamiento creativo

Tienes la opción de leer diferentes preguntas de codificación en línea. Esto aumenta tu nivel de práctica y te convierte en un experto. Si practicas diariamente y aprendes los programas cada día de mejor manera, puede aumentar la funcionalidad del cerebro.

Esto significa que puedes pensar en cosas más creativas. Tu principal objetivo debe ser resolver el problema en menos tiempo. Pero no creas que puedes convertirte en un experto en una o dos semanas. Tienes que trabajar duro y ser constante mientras practicas.

Entre todas las habilidades, la mejor es practicar diferentes ejercicios de codificación. Puede hacerte más creativo que otros. Puedes practicar utilizando muchas fuentes.

Planifica tus decisiones

La planificación de la escritura de código es esencial. Pero incluso esta tarea debe enfocarse con sensatez para que el trabajo no se convierta en una continua planificación y discusión del plan.

Como señalan algunos programadores experimentados en el mundo de la programación, no existe un plan perfecto y, en la mayoría de los casos, basta con un buen plan. Un consejo para los perfeccionistas es intentar redirigir su perfeccionismo y esfuerzo lejos de la planificación y hacia la arquitectura y la calidad de la codificación: la calidad del código por encima de la planificación. No hay que descuidar la calidad.

Planificar un programa con un método en cascada no siempre tiene sentido. En función de las tareas del negocio, a menudo habrá que eliminar o añadir alguna funcionalidad.

Los atajos pueden ser peligrosos en la programación:

La mayoría de la gente cree que puede resolver los problemas utilizando atajos. Pero no saben que los atajos son perjudiciales. Es posible que te enfrentes a más problemas por tomar atajos. Por lo tanto, debes centrarte en el proceso de aprendizaje del código sin ningún tipo de atajo.

Además, cuando usted tiene que hacer frente a cualquier problema grave. Entonces no vayas a otra persona para la solución. Trata de resolver este problema por ti mismo planeando si dependes de otros para resolver tu problema. Por lo tanto, debes concentrarte en el problema de programación, practicar y encontrar su solución.

Si estás agotado, busca ayuda:

Supongamos que has hecho todo lo posible para resolver el problema. Suponga que ha utilizado varios métodos desde varios ángulos. Pero aún así, si no encuentras la solución correcta al problema, entonces es el momento en el que puedes pedir ayuda a otra persona.

Revisa y reflexiona sobre tu trabajo y aprende de él:

Supongamos que quieres ser un programador experto en la resolución de problemas. Entonces debes volver a revisar los resultados de tu trabajo. Tienes que volver a revisar tu código y otros errores cuando hayas hecho tu proyecto. Para ello, tienes que poner tu código en el depurador. Si encuentras algún error en el código, debes leerlo de nuevo. Te ayudará a conocer el problema que tiene el código.

No consideres la cantidad en primer lugar; considera siempre la calidad. Un buen programador no ha tenido que soportar el código descuidado. Si está tratando de resolver problemas, no debe preocuparse si se ensucia. Después de resolverlo, puedes limpiar este desorden, comprobar los problemas y hacer el formateo del código.

Después de revisar el código, tienes la oportunidad de mejorarlo. Esto significa que puedes usar diferentes maneras de hacer que tu código sea efectivo. Además, también tienes la opción de aprender otras cosas. Esto te ayuda a manejar futuros problemas. A través de la doble comprobación, también conoces los puntos en los que cometes errores.

En primer lugar, sabes qué errores cometes siempre. Así, puedes evitar esos errores en el futuro.

En segundo lugar, empiezas a trabajar en esos errores, intentas arreglarlos y empiezas a programar de nuevo.

Después de completar tu tarea, no busques otro proyecto. Esto significa centrarse o pensar en el proyecto completado. Tienes que revisar el código y la experiencia que has conseguido. Sin duda, tu experiencia es la principal fuente de aprendizaje. Por lo tanto, céntrate siempre en lo que has aprendido de tu proyecto anterior.

Y cada vez que empieces a programar, puedes utilizar estos conocimientos para planificar tus futuras tareas. También te ayuda a dividir los proyectos grandes en otros más pequeños. También te ayuda a saber el tiempo que puedes completar la tarea.

Aprende a interpretar la documentación y aplícala a tu código:

Cuando empiezas a programar, la documentación de cualquier trabajo de programación es similar a la receta de cocina. Te ayuda a conocer el funcionamiento del código. También te permite comprender mejor el programa. Leer la documentación y aprender sobre cada aspecto te permite eliminar los problemas.

También te ayuda a convertirte en un experto en la resolución de problemas. También puede entender la forma de utilizar el código correcto. Te sugerimos que te centres en las soluciones para abordar el problema. Debes seguir aprendiendo código al respecto y encontrar la forma correcta.

Cómo practicar para empezar a pensar como un programador:

Cuando empiezas a programar, hay muchas cosas que los expertos te guían antes de entrar en el mundo de la programación. Pero lo esencial es practicar.

Cuando intentes un nuevo proyecto de programación, no te lances a empezar a programar con prisas. Primero debes tomarte tu tiempo y explorar el problema. A continuación, piensa en diferentes enfoques para alcanzar tus objetivos de solución. A continuación, evalúa esos métodos y considera sus ventajas y desventajas. Después de eso, puedes obtener fácilmente una solución en tu mente sobre si este procedimiento es efectivo o no.

No olvides depurar tu código. Además de mejorar tu código, es una oportunidad adicional de aprendizaje. Puedes notar formas alternativas de resolver el problema y tratar de implementarlas en tu nuevo proyecto.

Como hemos mencionado anteriormente, una gran idea es dividir tu problema en subpartes. Se trata de un método eficaz de resolución de problemas. Muchos expertos en programación siguen este consejo para hacer las cosas. La técnica se conoce como el paradigma de "divide y vencerás". El método se utiliza para dividir los problemas de programación más comunes en subproblemas. De este modo, el programador necesitará menos esfuerzo y resolverá cada problema de codificación gradualmente sin dificultarlo. Incluso puede aprender los problemas de programación si practica diariamente sin discutirlos con nadie.

Al aprender a programar, es esencial no rendirse y ser persistente. A veces es difícil mantenerse concentrado y motivado, pero recuerda tu objetivo de convertirte en un desarrollador profesional. El proceso de aprendizaje puede ser tedioso, pero debes ser persistente y seguir adelante. Sólo así lograrás el éxito. La buena noticia para ti es que lo más difícil son los primeros meses, cuando todo es nuevo para ti y tienes que ordenar una gran cantidad de información.

Tres consejos profesionales para convertirse en un programador de éxito:

En primer lugar, debes aprender a codificar. Puede que no sea fácil empezar a codificar o aprender un programa. Puedes encontrar muchos sitios web y aprender en Internet sobre programación. Incluso puedes unirte a cualquier comunidad de programadores para compartir tus ideas y los problemas a los que te enfrentas en cada etapa. Aun así, puede ser una habilidad difícil de aprender. Deberías necesitar una práctica continua de programación y una guía a seguir.

Como principiante, debes conocer el viaje de codificación desde un principiante hasta un codificador de nivel superior. Usted puede elegir su camino de aprendizaje de la programación también. El aprendizaje del código varía de una persona a otra porque cada uno tiene diferentes habilidades para aprender a codificar. Discutiremos tres consejos para llevar tu carrera como experto en programación al siguiente nivel. Por lo tanto, ¡sigue nuestros consejos para empezar a programar y alcanzar tus objetivos en este campo!

Ten paciencia:

El primer requisito para convertirse en un experto en programación es la paciencia. La paciencia te ayudará a levantarte una y otra vez como un ninja. La paciencia también te hará estar preparado para afrontar las dificultades y los fracasos. Si fallas en tu primer paso, nunca pierdas la esperanza.

Es el primer paso hacia el éxito. Debes hacer lo que sea necesario para lograr tus objetivos, y podrás empezar tu carrera de programación sin ningún tipo de problema. Cuanto más lo intentes, más aprenderás sobre el ordenador. Tus conocimientos también aumentarán sobre la programación.

Los conceptos de aprendizaje de código y muchos lenguajes de programación son complejos. Por lo tanto, puedes necesitar estabilidad y tolerancia para trabajar duro. En muchos casos, los principiantes no tienen la información correcta sobre la programación y las expectativas para resolver el problema. Se lo toman con mucha calma. Por eso, la mayoría de los principiantes en el primer nivel de aprendizaje de código pueden abandonar. Se pasan a otra profesión. Por eso debes enfocarte en tu objetivo de programar.

Siempre practica más:

Cuando hagas la primera línea de código por ti mismo, tendrás la sensación de estar haciendo cosas como programador. En ese momento, debes saber que un programador necesita practicar continuamente en uno o más de un lenguaje de programación. Cuando empiece a programar, deberá invertir tiempo en mejorar sus habilidades. Escribe un montón de códigos y hace más práctica que es su pasión de trabajo para cualquier lenguaje de programación.

Así que debe dar tiempo a la práctica y aprender el programa como un profesional. Además, piensa profundamente en las soluciones a cada problema de programación común. Piensa creativamente si aprendes el programa por primera vez. Intenta resolver el problema de forma diferente. Esta idea te ayudará en tus proyectos de programación de la vida real y en tus puestos profesionales.

Equilibra tu aprendizaje:

Como desarrollador de software el estado de impotencia puede ser una parte de tu viaje. Y no hay excusa para mejorar, ya que las nuevas tecnologías utilizadas en un lenguaje de programación se desarrollan a diario. Por eso los desarrolladores deben potenciar constantemente sus habilidades. Para que cumplan con los requisitos modernos del mercado, al principio, debes estar preparado para aprender a programar con las últimas técnicas.

Hay un montón de posibilidades que ayudan a conseguir una solución como las habilidades No-Code. Usted puede incluso conectar con los programadores profesionales para aprender más habilidades sobre la codificación. Usted puede incluso aprender acerca de las tecnologías que cambian rápidamente y las tendencias a seguir. Esto te ayuda a resolver cualquier problema de codificación.

Entonces, ¿qué te impide pensar como un programador o empezar a programar? No pasa nada si no tienes todas las habilidades relacionadas con el campo de la codificación. En cambio, puedes buscar el lugar adecuado para aprender sobre ello. Lograrás tus objetivos de codificación si no dejas de aprender y practicar.

Veredicto final:

Concluimos que aprender código es un reto seguro. Pero, hay múltiples maneras a través de las cuales usted puede hacer la codificación fácil. Además, puedes gestionar el trabajo de codificación como un programador inteligente. Tener la mentalidad correcta, técnicas precisas de resolución de problemas y modelos de codificación puede hacer que el aprendizaje de código sea fácil. Puedes empezar a programar fácilmente con unos pocos conocimientos de codificación.

Hoy en día, la mayoría de las personas comienzan su carrera empresarial como programadores autónomos. Pueden enfrentarse a varios retos como principiantes cuando aprenden un programa. Por lo tanto, el enfoque de nuevas técnicas y tácticas de codificación. ¡Aquí viene la técnica de no-código para cada programador freelancer principiante!

La mayoría de los principiantes en el campo del programa de aprendizaje quieren saber la forma más sencilla de empezar a codificar y hacer sus aplicaciones web y móviles con menos habilidades de codificación. Por lo tanto, le sugerimos que comience su carrera como programador con una técnica sin código. No-código ahora sólo le permitirá ahorrar su tiempo en el aprendizaje de nuevos lenguajes de codificación.

Ahora puedes construir algo extraordinario sin muchas habilidades de codificación como principiante. Además de esto, el aumento de las soluciones sin código ha facilitado el negocio contratando a expertos sin código. Usted no sólo puede crear las aplicaciones MVP, sino también desarrollar grandes aplicaciones de negocio sin un programa de aprendizaje.

Pero, ¿cuál es el mejor enfoque posible para empezar a construir sus aplicaciones sin código? Aquí viene el AppMaster - La plataforma guía las formas más fáciles de aprender programas sin habilidades de codificación. Puedes construir aplicaciones móviles y web y realizar codificación backend con cero habilidades de codificación. ¿Acaso no es mejor cultivar tu habilidad en cualquier lenguaje de programación sin código?

Preguntas frecuentes:

¿Cómo puedo practicar pensando como un programador?

Aprender código requiere practicar continuamente. Así que si eres un principiante y quieres practicar el lenguaje de programación para pensar como un programador, entonces empieza a practicar en tu vida rutinaria. Puede que te enfrentes a varios problemas en tu vida rutinaria. Empieza a buscar la manera correcta de resolverlos profesionalmente.

¿Puedes enseñarte a ti mismo a programar?

Puedes ser un buen aprendiz o puedes aprender el programa por ti mismo. Pero siendo un humano parcial, Josh Teng, un famoso programador, pasó más de años enseñándose a sí mismo sobre codificación. Pero si necesitas buscar la guía de un experto, entonces hay muchos programadores por ahí que pueden ayudarte en cómo aprender código o empezar a aprender código de una mejor manera.

¿Son los 35 años demasiado mayores para aprender a programar?

Nunca es demasiado tarde para aprender a programar. La gente ha aprendido muchas habilidades de codificación hasta los 50 años y más allá de los 60. Además, muchas personas que han cambiado de carrera en este campo han encontrado nuevos roles como desarrolladores de software.

¿Cómo puedo pensar como un programador de Python?

Puedes empezar a programar y pensar como un programador siguiendo cuatro pasos que incluyen:

Analizar, diseñar y resolver problemas del mundo real en el lenguaje de programación Python.

Construir habilidades de resolución de problemas y aprendizaje de código, permitiéndote resolver problemas de programación con menos esfuerzo.

Comprender las habilidades básicas de codificación.

Comprender los lenguajes de programación básicos y las habilidades de orientación a objetos.

¿Cuántas horas de codificación necesitas para conseguir un trabajo?

Si te comprometes a dedicar entre 3 y 4 horas al día desde los inicios del aprendizaje de código, podrías conseguir un trabajo de programación de nivel básico. En primer lugar, debes empezar a programar con total devoción y practicarlo a diario para alcanzar el nivel superior.

¿Qué habilidades necesitas para programar?

Debes tener tres habilidades si quieres realizar un código, entre ellas: