بعض الأسئلة الأساسية التي يفكر فيها المبرمج المبتدئ غالبًا هي ما إذا كان تعلم التعليمات البرمجية معقدًا أم لا. هل تتطلب البرمجة الكثير من المهارات والممارسة؟ كم من الوقت يحتاج المرء ليصبح خبيرًا في البرمجة؟ نحن سوف! ربما سمعت أن البرمجة ليست كوب الشاي للجميع. هذا صحيح!

قد تطرح على نفسك عدة أسئلة قبل الدخول في عالم البرمجة. كل مبتدئ يريد أن يبدأ حياته المهنية في مجال البرمجة يواجه هذه الأنواع من المشاكل وهي:

يستغرق التعلم وقتًا وجهدًا أكثر مما بدا في البداية.

صعوبة فهم مستوى تجريد اللغة.

فقدان الدافع.

هذه هي المشاكل الشائعة التي يواجهها العديد من المبرمجين المبتدئين في حياتهم المهنية في البرمجة. اليوم ، نوجه المبتدئين حول كيفية البدء في التفكير مثل المبرمج. سنساعدك على الاقتراب من طريقة أفضل لتعلم البرمجة كمبتدئ.

أيضًا ، سنتحدث عن اتجاه عدم وجود كود ، والذي يتوسع في عالم البرمجة. يمكن للبرمجة بدون رمز الوصول إلى الأدوات والمنهجيات المعقدة التي يصعب تعلمها.

لذلك دعونا نتقدم خطوة للأمام لمناقشة كيفية تعلمك البرمجة دون امتلاك العديد من المهارات!

كيف تتعلم البرمجة وتفكر كمبرمج؟

عليك أن تواجه العديد من التحديات عندما تبدأ في تعلم البرمجة. لا تعتقد أنه مجرد تعلم لغة. التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو إيجاد حل للمشاكل. إنه الجزء الصعب الذي يساعدك على القيام بشيء إبداعي. يحاول العديد من الأشخاص التعرف على الترميز ويريدون التفكير مثل خبراء البرمجة. لكنها تستغرق الكثير من الوقت وحتى سنوات. بعد تعلم الكود لسنوات عديدة ، يقوم الأشخاص بتنفيذ نفس الأشياء بشكل متكرر.

الشيء الرئيسي هو أن مفاهيم الترميز التي تتعلمها من علوم الكمبيوتر والمدرسين هي نفسها. لكن لا تعتقد أنه يمكنك تنفيذها بنفس الطريقة. يتبع كل مطور نفس القاعدة ، لكن كودهم مختلف. هذا يعني أن لغة أو مفهوم كل مطور هو نفسه. لكنه يظهر أنه ليس لديهم نفس النوع من التفكير. ربما يكون أحد المطورين هو أفضل حل للمشكلات من غيره.

علاوة على ذلك ، تختلف نقطة تفكير كل مبرمج عن الآخرين. هذا يعني أنهم يفهمون كيف يصنعون أثناء تعلم الكود أو يكسرون المشكلة بطريقتهم. الممارسة هي المفتاح الرئيسي الذي يمكن أن يساعدك على تحسين البرمجة الخاصة بك. لذلك ، يصبح من السهل عليك التعامل مع جميع المهام المتعلقة بالمشكلات المتزايدة.

فيما يلي تقنيات البرمجة التي يمكنك تعلمها. هذه تساعدك على التفكير مثل خبير الترميز.

اصنع عقلية برمجة:

شيء يميز المبرمجين عن غيرهم من المتخصصين. إنها الطريقة التي يتعامل بها المبرمج مع المشكلة. يتعين على المبرمجين البحث بانتظام عن حلول مختلفة للتغلب على المشكلة التي يواجهونها في البرمجة. يقضي المبرمجون الكثير من الوقت في قراءة الوثائق والكتيبات والمنتديات. كونك باحثًا جيدًا هو جزء من وظيفتك.

يجب أن تكون فضوليًا ومثابرًا بما يكفي لإيجاد حل. يجب أن تكون قادرًا على صياغة السؤال بشكل صحيح ومعرفة مكان البحث عن الإجابة. وبالتالي ، من المفيد لك أن تتعلم التفكير بشكل إبداعي. لديك أيضًا فرصة التعلم من خلال ألعاب الفيديو. إنه مثل أحد خيارات تطوير التفكير الإبداعي أثناء فترات الراحة من التعلم إلى البرمجة.

ناقش القضية:

إذا كنت في طريق مسدود ، فقد يكون من الجيد أن تخبر شخصًا آخر عن مشاكلك. يمكن أن يكون معلمك أو زميلك في الفصل. بالطبع ، دعونا لا ننسى أن المجتمعات المهنية هي مخزن للمعرفة.

تطوير مهارات تعاون ممتازة:

لا تفترض أن المبرمجين يعملون بمفردهم دائمًا. كما أنهم يحبون التعلم من الآخرين. عندما يناقش مبتدئ في البرمجة مشكلة مع مبرمجين آخرين ، فإن ذلك يساعده على تعلم كيفية حل المشكلات المعقدة بشكل أكثر فعالية. أحد خيارات التعلم هو البرمجة الزوجية. في ذلك ، يعمل اثنان من المبرمجين ، يدرسون الكود ، على جهاز كمبيوتر لحل مشكلة.

هذا يعني أن أحد المبرمجين يكتب الشفرة. في الوقت نفسه ، يقوم خبير برمجة آخر بمراجعة هذا الرمز. لذلك يقرر كلا المبرمجين كيفية حل المشكلة.

وبالتالي ، فإنه سيساعد على رؤية إمكانيات الحلول المختلفة.

افعل ذلك خطوة بخطوة:

سيكون من الأفضل إذا قمت بتقسيم مهمة البرمجة إلى أجزاء مختلفة. عندما تقوم بتقسيم مهمة كبيرة إلى عدة أجزاء ، فإنها لا تبدو مستحيلة بعد الآن. يمكنك البدء في العمل تدريجيًا ، وإكماله جزءًا بقطعة. يساعد هذا النهج أيضًا في مكافحة التسويف عندما تكون المهمة كبيرة ومعقدة لدرجة أنك لا تعرف من أين تبدأ. يساعدك تقسيم المهمة إلى أجزاء والتخطيط على الحفاظ على تركيزك وتحفيزك.

نصيحة للمبتدئين:

بالنسبة للقادمين الجدد إلى البرمجة ، هناك شيئان أساسيان. الأول هو معرفة قوية بالأساسيات ، ومعرفة الخوارزميات والأنماط - وثانيًا ، الكثير من الممارسة. كلما تدربت ، زادت المشاكل التي ستواجهها. من خلال حلها ، ستحسن مهاراتك في البرمجة بشكل كبير. عند حل مشكلة في الممارسة العملية ، فإن فرصة تذكرها أعلى بكثير مما لو قرأت عن الحل في مكان ما. لذلك ، يجب عليك ممارسة مهام مختلفة حتى تصبح خبيرًا في الترميز. صحيح أن القيام بالمزيد من مهام البرمجة كل يوم سيمنحك المزيد من الخبرة.

تدرب على التفكير الإبداعي في الترميز

لديك خيار قراءة أسئلة الترميز المختلفة عبر الإنترنت. يزيد من مستوى ممارستك ويجعلك خبيرًا. إذا كنت تتدرب يوميًا وتتعلم البرامج كل يوم بطريقة أفضل ، فيمكن أن تزيد من وظائف الدماغ.

هذا يعني أنه يمكنك التفكير في أشياء أكثر إبداعًا. يجب أن يكون هدفك الرئيسي هو حل مشكلتك في وقت أقل. لكن لا تعتقد أنه يمكنك أن تصبح خبيرًا في غضون أسبوع أو أسبوعين. تحتاج إلى العمل الجاد والاتساق أثناء التمرين.

من بين جميع المهارات ، فإن أفضل مهارة هي ممارسة تمارين الترميز المختلفة. يمكن أن تجعلك أكثر إبداعًا من الآخرين. يمكنك التدرب باستخدام العديد من المصادر.

خطط لقراراتك

التخطيط لكتابة التعليمات البرمجية أمر ضروري. ولكن حتى هذه المهمة يجب التعامل معها بحكمة حتى لا يتحول العمل إلى تخطيط ومناقشة مستمرين للخطة.

كما يشير بعض المبرمجين ذوي الخبرة في عالم البرمجة ، لا توجد خطة مثالية ، وفي معظم الحالات ، يكفي مجرد خطة جيدة. نصيحة للكماليين هي محاولة إعادة توجيه كمالك وجهدك بعيدًا عن التخطيط إلى الهندسة المعمارية وجودة الترميز - جودة الكود على التخطيط. لا ينبغي إهمال الجودة.

التخطيط لبرنامج بطريقة الشلال لا معنى له دائمًا. اعتمادًا على مهام العمل ، غالبًا ما يتعين عليك إزالة بعض الوظائف أو إضافتها.

يمكن أن تكون الاختصارات خطيرة في البرمجة:

يعتقد معظم الناس أنه يمكنهم حل المشكلات باستخدام الاختصارات. لكنهم لا يعرفون أن الاختصارات ضارة. قد يكون من الممكن أن تواجه مشكلات أخرى من خلال اتباع الاختصارات. لذلك ، يجب التركيز على عملية رمز التعلم دون أي اختصارات.

علاوة على ذلك ، عندما يتعين عليك مواجهة أي مشكلة خطيرة. ثم لا تذهب إلى شخص آخر للحصول على الحل. حاول حل هذه المشكلة بنفسك عن طريق التخطيط إذا كنت تعتمد على الآخرين لحل مشكلتك. لذلك ، يجب التركيز على مشكلة البرمجة والممارسة وإيجاد حل لها.

إذا كنت مرهقًا ، فاطلب المساعدة:

افترض أنك بذلت قصارى جهدك لحل المشكلة. لنفترض أنك استخدمت عدة طرق من عدة زوايا. ولكن مع ذلك ، إذا لم تجد الحل الصحيح للمشكلة ، فقد حان الوقت لتلقي المساعدة من شخص آخر.

راجع عملك وفكر فيه وتعلم منه:

لنفترض أنك تريد أن تكون مبرمجًا خبيرًا في حل المشكلات. ثم يجب عليك التحقق مرتين من نتائج عملك. تحتاج إلى إعادة التحقق من التعليمات البرمجية والأخطاء الأخرى عند الانتهاء من مشروعك. لهذا ، عليك وضع التعليمات البرمجية الخاصة بك في مصحح الأخطاء. إذا وجدت أي خطأ في الرمز ، فيجب عليك قراءته مرة أخرى. سيساعدك ذلك على معرفة المشكلة الموجودة في الكود.

لا تفكر في الكمية في الأعلى ؛ دائما النظر في الجودة. لم يضطر المبرمج الجيد إلى تحمل الشفرة القذرة. إذا كنت تحاول حل المشكلات ، فلا داعي للقلق إذا تعرضت للفوضى. بعد حلها ، يمكنك تنظيف هذه الفوضى ، والتحقق من المشكلات والقيام بتنسيق التعليمات البرمجية.

بعد التحقق من الرمز مرتين ، لديك فرصة لتحسينه. هذا يعني أنه يمكنك استخدام طرق مختلفة لجعل التعليمات البرمجية الخاصة بك فعالة. علاوة على ذلك ، لديك أيضًا خيار تعلم أشياء أخرى. هذه تساعدك على التعامل مع القضايا المستقبلية. من خلال الفحص المزدوج ، ستعرف أيضًا النقاط التي ترتكب فيها الأخطاء.

أولاً ، أنت تعرف الأخطاء التي ترتكبها دائمًا. لذا ، يمكنك تجنب هذه الأخطاء في المستقبل.

ثانيًا ، تبدأ العمل على هذه الأخطاء ، وتحاول إصلاحها ، والبدء في البرمجة مرة أخرى.

بعد الانتهاء من مهمتك ، لا تجد مشروعًا آخر. يعني التركيز أو التفكير في المشروع المكتمل. يجب عليك مراجعة الكود والخبرة التي حصلت عليها. لا شك أن تجربتك هي المصدر الرئيسي للتعلم. لذلك ، ركز دائمًا على ما تعلمته من مشروعك السابق.

وفي كل مرة تبدأ فيها البرمجة ، يمكنك استخدام هذه المهارات لتخطيط مهامك المستقبلية. يساعدك أيضًا على تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مشاريع أصغر. يساعدك أيضًا في معرفة المدة التي يمكنك إكمال المهمة فيها.

تعرف على كيفية تفسير الوثائق وتطبيقها على التعليمات البرمجية الخاصة بك:

عندما تبدأ البرمجة ، فإن توثيق أي عمل برمجي مشابه لوصفة المطبخ. يساعدك على معرفة عمل الكود. كما أنه يمنحك فهمًا أفضل للبرنامج. تتيح لك قراءة الوثائق والتعرف على كل جانب إزالة المشكلات.

كما أنه يساعدك على أن تصبح خبيرًا في حل المشكلات. يمكنك أيضًا فهم الطريقة التي تستخدم بها الشفرة الصحيحة. نقترح عليك التركيز على الحلول لمعالجة المشكلة. يجب أن تستمر في تعلم الكود حول هذا الموضوع وتجد الطريقة الصحيحة.

كيف تتدرب على بدء التفكير كمبرمج:

عندما تبدأ البرمجة ، هناك العديد من الأشياء التي يرشدك بها الخبراء قبل الانضمام إلى عالم البرمجة. لكن الشيء الأساسي هو الممارسة.

عند تجربة مشروع برمجة جديد ، لا تقفز لبدء البرمجة بسرعة. يجب أن تأخذ وقتًا أولاً وتستكشف المشكلة. ثم فكر في الأساليب المختلفة لتحقيق أهداف الحل. ثم قم بتقييم هذه الأساليب والنظر في مزاياها وعيوبها. بعد ذلك ، يمكنك بسهولة الحصول على حل في ذهنك حول ما إذا كان هذا الإجراء فعالاً أم لا.

من فضلك لا تنسى تصحيح التعليمات البرمجية الخاصة بك. بالإضافة إلى تحسين الكود الخاص بك ، فهذه فرصة تعليمية إضافية. قد تلاحظ طرقًا بديلة لحل المشكلة ومحاولة تنفيذها في مشروعك الجديد.

كما ذكرنا أعلاه ، تتمثل الفكرة الرائعة في تقسيم مشكلتك إلى أجزاء فرعية. إنها طريقة فعالة لحل المشكلات. يتبع العديد من خبراء البرمجة المشهورين هذه النصيحة لإنجاز المهام. تُعرف هذه التقنية باسم نموذج فرق تسد. تُستخدم الطريقة لتقسيم مشكلات البرمجة الأكثر شيوعًا إلى مشكلات فرعية. وبالتالي ، سيحتاج المبرمج إلى جهد أقل ويحل كل مشكلة ترميز تدريجيًا دون أن يجعل الأمر صعبًا. يمكنك حتى أن تتعلم مشاكل البرنامج إذا كنت تتدرب يوميًا دون مناقشتها مع أي شخص.

في تعلم البرمجة ، من الضروري عدم الاستسلام والمثابرة. أحيانًا يكون من الصعب أن تظل مركزًا ومتحفزًا ، ولكن تذكر هدفك في أن تصبح مطورًا محترفًا. يمكن أن تكون عملية التعلم مملة ، لكن يجب أن تكون مثابرًا وتستمر. بهذه الطريقة فقط ستحقق النجاح. الخبر السار بالنسبة لك هو أن الأشهر الأولى هي الأشهر الأولى فقط عندما يكون كل شيء جديدًا بالنسبة لك ، وتحتاج إلى فرز مثل هذه المجموعة الكبيرة من المعلومات.

ثلاث نصائح مهنية لتصبح مبرمجًا ناجحًا:

أولاً ، يجب أن تتعلم كيفية البرمجة. قد لا يكون من السهل بدء البرمجة أو تعلم البرنامج. يمكنك العثور على العديد من مواقع الويب والتعلم من الإنترنت حول البرمجة. يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجتمع أي مبرمج لمشاركة أفكارك ومشكلاتك التي قد تواجهها في كل مرحلة. ومع ذلك ، قد يكون التعلم مهارة صعبة. يجب أن تحتاج إلى ممارسة برمجة مستمرة وإرشادات لمتابعة.

كمبتدئ ، يجب أن تعرف رحلة الترميز من المبتدئ إلى المستوى الأعلى من المبرمج. يمكنك اختيار طريقك لتعلم البرمجة أيضًا. يختلف كود التعلم من شخص لآخر لأن كل شخص لديه قدرات مختلفة لتعلم البرمجة. سنناقش ثلاث نصائح للارتقاء بحياتك المهنية كخبير برمجة إلى المستوى التالي. لذلك اتبع نصائحنا لبدء البرمجة والوصول إلى أهدافك في هذا المجال!

بناء الصبر:

الشرط الأول لكي تصبح خبيرًا في البرمجة هو الصبر. سيدعمك الصبر للوقوف مرارًا وتكرارًا مثل النينجا! سيجعلك الصبر أيضًا مستعدًا لمواجهة الصعوبات والفشل. إذا فشلت في خطوتك الأولى ، فلا تفقد الأمل أبدًا.

إنها الخطوة الأولى لنجاحك. يجب أن تفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافك ، ويمكنك أن تبدأ حياتك المهنية في البرمجة دون أي متاعب. كلما حاولت أكثر ، زادت معرفتك بالكمبيوتر. ستزيد معرفتك أيضًا عن البرمجة.

تعتبر مفاهيم تعلم التعليمات البرمجية والعديد من لغات البرمجة معقدة. وبالتالي قد تحتاج إلى الاستقرار والتسامح للعمل الجاد. في كثير من الحالات ، لا يمتلك المبتدئون المعلومات الصحيحة حول البرمجة والتوقعات لحل المشكلة. يأخذونها بسهولة جدا. لذلك ، هذا هو السبب في أن معظم المبتدئين في المستوى الأول من تعلم التعليمات البرمجية قد يستسلمون. ينتقلون إلى مهنة أخرى. لهذا السبب يجب أن تركز على هدفك من البرمجة.

تدرب دائمًا على المزيد:

عندما تصنع السطر الأول من التعليمات البرمجية بنفسك ، سيكون لديك شعور بإنجاز الأشياء كمبرمج. في هذه المرحلة ، يجب أن تعلم أن المبرمج يحتاج إلى تدريب مستمر في لغة برمجة واحدة أو أكثر. عندما تبدأ البرمجة ، يجب أن تستثمر الوقت في ترقية مهاراتك. يكتبون مجموعة من الأكواد ويقومون بمزيد من التدريب وهو شغفهم في العمل لأي لغة برمجة.

لذلك يجب أن تمنح الوقت لممارسة وتعلم البرنامج مثل المحترفين. أيضًا ، فكر بعمق في الحلول لكل مشكلة برمجة شائعة. فكر بشكل إبداعي إذا تعلمت البرنامج لأول مرة. حاول حل المشكلة بشكل مختلف. ستساعدك الفكرة في مشاريع البرمجة الواقعية والأماكن المهنية.

وازن التعلم الخاص بك:

بصفتك مطور برامج ، قد تكون حالة العجز جزءًا من رحلتك. وليس هناك أي عذر لتحسين نفسك حيث يتم تطوير التقنيات الجديدة المستخدمة في لغة البرمجة يوميًا. لهذا السبب يجب على المطورين تعزيز قدراتهم باستمرار. حتى يفيوا بالمتطلبات الحديثة للسوق ، في البداية ، يجب أن تكون مستعدًا لتعلم البرنامج بأحدث التقنيات.

هناك الكثير من الاحتمالات التي تساعد في الحصول على حل مثل مهارات عدم وجود كود. يمكنك حتى التواصل مع المبرمجين المحترفين لمعرفة المزيد من المهارات حول الترميز. يمكنك حتى التعرف على التقنيات والاتجاهات المتغيرة بسرعة التي يجب اتباعها. تساعدك هذه على حل أي مشكلة ترميز.

إذن ما الذي يمنعك من التفكير مثل المبرمج أو بدء البرمجة؟ لا بأس إذا لم يكن لديك كل المهارات المتعلقة بمجال الترميز. بدلاً من ذلك ، يمكنك البحث عن المكان المناسب للتعرف عليه. ستحقق أهداف الترميز الخاصة بك إذا لم تتوقف عن التعلم والممارسة!

الحكم النهائي:

نستنتج أن تعلم الكود يمثل تحديًا بالتأكيد. ولكن ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تسهيل عملية البرمجة. أيضًا ، يمكنك إدارة أعمال الترميز كمبرمج ذكي. إن امتلاك العقلية الصحيحة وتقنيات حل المشكلات الدقيقة ونماذج الترميز يمكن أن يجعل تعلم الكود أمرًا سهلاً. يمكنك بسهولة بدء البرمجة ببعض مهارات الترميز.

في الوقت الحاضر ، يبدأ معظم الناس حياتهم المهنية كمبرمجين مستقلين. قد يواجهون العديد من التحديات كمبتدئين عندما يتعلمون البرنامج. وبالتالي النهج للتقنيات الجديدة وتكتيكات الترميز. هنا تأتي تقنية no-code لكل مبرمج مستقل مبتدئ!

يرغب معظم المبتدئين في مجال برنامج التعلم في معرفة أبسط طريقة لبدء الترميز وجعل تطبيقات الويب والهاتف المحمول لديهم مهارات تشفير أقل. لذلك نقترح أن تبدأ حياتك المهنية كمبرمج بتقنية بدون كود. سيسمح لك No-code الآن فقط بتوفير وقتك في تعلم لغات الترميز الجديدة.

الآن يمكنك بناء شيء غير عادي بدون الكثير من مهارات البرمجة كمبتدئ. إلى جانب ذلك ، أدى ظهور الحلول الخالية من الأكواد إلى تسهيل الأعمال من خلال تعيين خبراء غير مشفرون. لا يمكنك فقط إنشاء تطبيقات MVPs ولكن يمكنك أيضًا تطوير تطبيقات الأعمال الكبيرة بدون برنامج تعليمي.

ولكن ما هو أفضل نهج ممكن لبدء إنشاء تطبيقاتك بدون رمز؟ هنا يأتي AppMaster - يرشد النظام الأساسي أسهل الطرق لتعلم البرامج بدون مهارات تشفير. يمكنك إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب وتنفيذ الترميز الخلفي بدون مهارات تشفير. إذن أليس من الأفضل تنمية قدرتك في أي لغة برمجة بدون كود؟

أسئلة وأجوبة:

كيف يمكنني ممارسة التفكير مثل المبرمج؟

كود التعلم يتطلب ممارسة مستمرة. لذلك إذا كنت مبتدئًا وترغب في ممارسة لغة البرمجة لتفكر كمبرمج ، فابدأ بالتدرب في حياتك الروتينية. قد تواجه العديد من المشاكل في حياتك الروتينية. ابدأ في البحث عن الطريقة الصحيحة لحلها باحتراف.

هل يمكنك تعليم نفسك البرمجة؟

يمكنك أن تكون متعلمًا جيدًا أو يمكنك تعلم البرنامج بنفسك. لكن كونه إنسانًا متحيزًا ، أمضى جوش تنج ، وهو مبرمج مشهور ، أكثر من سنوات في تعليم نفسه عن البرمجة. ولكن إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إرشادات الخبراء ، فهناك العديد من المبرمجين الذين يمكنهم مساعدتك في كيفية تعلم الكود أو البدء في تعلم الكود بطريقة أفضل.

هل تبلغ من العمر 35 عامًا لتعلم البرمجة؟

لم يفت الأوان بعد لمعرفة المزيد عن الترميز. لقد تعلم الناس العديد من مهارات الترميز في سن الخمسين وما فوق 60. أيضًا ، وجد العديد من المبدعين في هذا المجال أدوارًا جديدة كمطورين برمجيات.

كيف أفكر مثل مبرمج بايثون؟

يمكنك البدء في البرمجة والتفكير كمبرمج باتباع أربع خطوات تشمل:

تحليل وتصميم وحل مشاكل العالم الحقيقي في لغة البرمجة Python.

قم ببناء مهارات حل المشكلات وتعلم الكود ، مما يتيح لك حل مشكلات البرمجة بجهد أقل.

فهم مهارات البرمجة الأساسية.

فهم لغات البرمجة الأساسية ومهارات توجيه الكائنات.

كم عدد ساعات البرمجة التي تحتاجها للحصول على وظيفة؟

إذا التزمت من 3 إلى 4 ساعات يوميًا من الأحرف الأولى من تعلم الشفرة ، فيمكنك الحصول على وظيفة برمجة للمبتدئين. أولاً ، يجب أن تبدأ البرمجة بتفان كامل وممارستها يوميًا للوصول إلى المستوى الأعلى.

ما المهارات التي تحتاجها للترميز؟

يجب أن تكون لديك ثلاث مهارات إذا كنت تريد تنفيذ رمز ، بما في ذلك: