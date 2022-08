Einige der grundlegenden Fragen, über die ein Programmieranfänger oft nachdenkt, sind, ob das Erlernen eines Codes komplex ist oder nicht. Erfordert das Programmieren viele Fähigkeiten und viel Übung? Wie viel Zeit braucht man, um ein Experte im Programmieren zu werden? Nun ja! Sie haben vielleicht schon gehört, dass Programmieren nicht jedermanns Sache ist. Das ist wahr!

Vielleicht stellen Sie sich einige Fragen, bevor Sie in die Welt des Programmierens eintauchen. Jeder Anfänger, der eine Karriere im Bereich der Programmierung beginnen möchte, steht vor den folgenden Problemen:

Das Lernen nimmt mehr Zeit und Mühe in Anspruch, als es am Anfang schien.

Schwierigkeiten, die Abstraktionsebene der Sprache zu verstehen.

Verlust der Motivation.

Dies sind die üblichen Probleme, mit denen viele Anfänger in ihrer Programmierkarriere konfrontiert sind. Heute zeigen wir Anfängern, wie sie anfangen können, wie ein Programmierer zu denken. Wir werden Ihnen helfen, einen besseren Weg zu finden, um als Anfänger programmieren zu lernen.

Außerdem werden wir über den Trend des No-Codes sprechen, der sich in der Welt der Programmierung ausbreitet. Die No-Code-Programmierung hat Zugang zu den Werkzeugen und komplexen Methoden, die schwer zu erlernen sind.

Gehen wir also einen Schritt weiter und besprechen wir, wie Sie das Programmieren lernen können, ohne viele Kenntnisse zu haben!

Wie lernt man Programmieren und denkt wie ein Programmierer?

Wenn Sie mit dem Programmieren lernen beginnen, müssen Sie sich vielen Herausforderungen stellen. Denken Sie nicht, dass es nur darum geht, eine Sprache zu lernen. Die größte Herausforderung besteht darin, eine Lösung für ein Problem zu finden. Es ist der schwierige Teil, der dir hilft, etwas Kreatives zu tun. Viele Menschen versuchen, das Programmieren zu lernen und wollen wie ein Programmierer denken. Aber das braucht viel Zeit und sogar Jahre. Nachdem man viele Jahre lang Code gelernt hat, setzt man immer wieder die gleichen Dinge um.

Die Hauptsache ist, dass die Programmierkonzepte, die man in der Informatik und von den Ausbildern lernt, dieselben sind. Aber glauben Sie nicht, dass Sie sie auf dieselbe Weise umsetzen können. Jeder Entwickler befolgt die gleichen Regeln, aber sein Code ist anders. Das bedeutet, dass die Sprache oder das Konzept jedes Entwicklers das gleiche ist. Aber es zeigt, dass sie nicht die gleiche Art von Denken haben. Ein Entwickler ist möglicherweise der beste Problemlöser als andere.

Außerdem unterscheidet sich die Denkweise der einzelnen Programmierer von der anderer. Das bedeutet, dass sie wissen, wie sie beim Lernen des Codes vorgehen oder das Problem auf ihre Weise lösen können. Übung ist der wichtigste Schlüssel, der Ihnen helfen kann, Ihre Programmierung zu verbessern. So wird es leicht für Sie, alle Aufgaben über zunehmende Probleme zu behandeln.

Im Folgenden finden Sie die Programmiertechniken, die Sie lernen können. Sie helfen Ihnen, wie ein Programmierungsexperte zu denken.

Entwickeln Sie eine Programmier-Mentalität:

Etwas, das Programmierer von anderen Spezialisten unterscheidet. Es ist die Art und Weise, wie ein Programmierer ein Problem angeht. Programmierer müssen regelmäßig nach verschiedenen Lösungen suchen, um ein Problem zu lösen, mit dem sie beim Programmieren konfrontiert werden. Programmierer verbringen viel Zeit mit dem Lesen von Dokumentationen, Handbüchern und Foren. Ein guter Rechercheur zu sein, gehört zu Ihrem Job.

Sie müssen neugierig und ausdauernd genug sein, um eine Lösung zu finden. Sie müssen in der Lage sein, die Frage richtig zu formulieren und wissen, wo Sie nach der Antwort suchen müssen. Daher ist es hilfreich, wenn Sie lernen, kreativ zu denken. Sie haben auch die Möglichkeit, durch Videospiele zu lernen. Das ist eine der Möglichkeiten, um in den Pausen vom Programmierenlernen kreatives Denken zu entwickeln.

Diskutieren Sie das Problem:

Wenn Sie sich in einer Sackgasse befinden, ist es vielleicht eine gute Idee, jemand anderem von Ihren Problemen zu erzählen. Das kann Ihr Ausbilder oder ein Mitschüler sein. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Fachgemeinschaften eine Fundgrube für Wissen sind.

Entwickeln Sie ausgezeichnete Fähigkeiten zur Zusammenarbeit:

Gehen Sie nicht davon aus, dass Programmierer immer allein arbeiten. Sie lernen auch gerne von anderen. Wenn ein Neuling im Programmieren ein Problem mit anderen Programmierern bespricht, lernt er, wie er komplexe Probleme besser lösen kann. Eine der Lernmöglichkeiten ist die Paarprogrammierung. Dabei arbeiten zwei Programmierer, die den Code studieren, an einem Computer, um ein Problem zu lösen.

Das bedeutet, dass ein Programmierer den Code schreibt. Gleichzeitig überprüft ein anderer Programmierexperte diesen Code. So entscheiden beide Programmierer, wie das Problem zu lösen ist.

Auf diese Weise können Sie die Möglichkeiten verschiedener Lösungen erkennen.

Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

Es ist besser, wenn Sie Ihre Programmieraufgabe in verschiedene Teile unterteilen. Wenn Sie eine große Aufgabe in mehrere Teile aufteilen, sieht sie nicht mehr so unmöglich aus. Sie können schrittweise mit der Arbeit beginnen und sie Stück für Stück abschließen. Dieser Ansatz hilft auch im Kampf gegen die Prokrastination, wenn die Aufgabe so groß und komplex ist, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Die Aufteilung der Aufgabe in Teile und die Planung helfen Ihnen, konzentriert und motiviert zu bleiben.

Tipp für Neulinge:

Für Neueinsteiger in die Programmierung sind zwei Dinge wichtig. Erstens ein solides Wissen über die Grundlagen, Algorithmen und Muster - und zweitens viel Übung. Je mehr Sie üben, desto mehr Probleme werden Sie haben. Indem Sie diese lösen, werden Sie Ihre Programmierkenntnisse erheblich verbessern. Wenn Sie ein Problem in der Praxis lösen, ist die Chance, dass Sie sich daran erinnern, viel größer, als wenn Sie die Lösung irgendwo nachlesen. Sie sollten also verschiedene Aufgaben üben, bis Sie ein Experte im Programmieren sind. Es stimmt, dass Sie mehr Erfahrung sammeln können, wenn Sie jeden Tag mehrere Programmieraufgaben lösen.

Üben Sie kreatives Denken bei Programmierübungen

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Programmieraufgaben online zu lesen. Das erhöht Ihr Übungsniveau und macht Sie zu einem Experten. Wenn Sie täglich üben und jeden Tag besser programmieren lernen, kann dies die Funktionalität des Gehirns erhöhen.

Das bedeutet, dass du dir kreativere Dinge ausdenken kannst. Ihr Hauptziel sollte es sein, Ihr Problem in kürzerer Zeit zu lösen. Glauben Sie aber nicht, dass Sie in ein oder zwei Wochen ein Experte werden können. Sie müssen hart arbeiten und beim Üben konsequent sein.

Von allen Fähigkeiten ist es am besten, verschiedene Programmierübungen zu machen. Dadurch werden Sie kreativer als andere. Sie können viele Quellen zum Üben nutzen.

Planen Sie Ihre Entscheidungen

Die Planung für das Schreiben von Code ist wichtig. Aber auch diese Aufgabe muss vernünftig angegangen werden, damit die Arbeit nicht zu einer ständigen Planung und Diskussion des Plans wird.

Wie einige erfahrene Programmierer betonen, gibt es in der Welt des Programmierens keinen perfekten Plan, und in den meisten Fällen reicht ein guter Plan aus. Ein Tipp für Perfektionisten: Versuchen Sie, Ihren Perfektionismus und Ihre Bemühungen von der Planung auf die Architektur und die Qualität des Codes zu verlagern - Codequalität geht vor Planung. Die Qualität sollte nicht vernachlässigt werden.

Die Planung eines Programms mit einer Wasserfallmethode ist nicht immer sinnvoll. Je nach den geschäftlichen Aufgaben müssen Sie oft einige Funktionen entfernen oder hinzufügen.

Abkürzungen können bei der Programmierung gefährlich sein:

Die meisten Leute denken, dass sie Probleme mit Abkürzungen lösen können. Aber sie wissen nicht, dass Abkürzungen schädlich sind. Es könnte sein, dass Sie durch Abkürzungen weitere Probleme bekommen. Konzentrieren Sie sich also auf das Erlernen des Codes, ohne irgendwelche Abkürzungen.

Wenn Sie mit einem ernsthaften Problem konfrontiert werden. Gehen Sie dann nicht zu jemand anderem, um eine Lösung zu finden. Versuche, das Problem selbst zu lösen, indem du planst, ob du von anderen abhängig bist, um dein Problem zu lösen. Konzentrieren Sie sich also auf das Programmierproblem, üben Sie und finden Sie die Lösung.

Wenn Sie erschöpft sind, suchen Sie Hilfe:

Angenommen, Sie haben Ihr Bestes getan, um das Problem zu lösen. Angenommen, Sie haben mehrere Methoden aus verschiedenen Blickwinkeln angewandt. Wenn Sie trotzdem nicht die richtige Lösung für das Problem finden, ist es an der Zeit, dass Sie sich Hilfe von jemand anderem holen.

Überprüfen und reflektieren Sie Ihre Arbeit und lernen Sie daraus:

Angenommen, Sie wollen ein Experte in der Problemlösung werden. Dann müssen Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit doppelt überprüfen. Sie müssen Ihren Code und andere Fehler doppelt überprüfen, wenn Sie Ihr Projekt abgeschlossen haben. Dazu müssen Sie Ihren Code in den Debugger eingeben. Wenn Sie einen Fehler im Code finden, müssen Sie ihn noch einmal lesen. Das hilft Ihnen, das Problem zu erkennen, das ein Code hat.

Achten Sie nicht auf die Quantität, sondern immer auf die Qualität. Ein guter Programmierer hat noch nie schlampigen Code ertragen müssen. Wenn du versuchst, Probleme zu lösen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du unordentlich wirst. Nach dem Lösen des Problems können Sie dieses Chaos aufräumen, Probleme überprüfen und den Code formatieren.

Nach der doppelten Überprüfung des Codes haben Sie die Möglichkeit, ihn zu verbessern. Das heißt, Sie können verschiedene Möglichkeiten nutzen, um Ihren Code effektiv zu gestalten. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, andere Dinge zu lernen. Diese helfen Ihnen, zukünftige Probleme zu bewältigen. Durch die doppelte Überprüfung wissen Sie auch, an welchen Stellen Sie Fehler machen.

Erstens wissen Sie, welche Fehler Sie immer machen. So können Sie diese Fehler in Zukunft vermeiden.

Zweitens arbeiten Sie an diesen Fehlern, versuchen, sie zu beheben, und beginnen erneut mit der Programmierung.

Nachdem du deine Aufgabe abgeschlossen hast, suche dir kein anderes Projekt. Das bedeutet, sich auf das abgeschlossene Projekt zu konzentrieren oder darüber nachzudenken. Sie müssen den Code und die Erfahrung, die Sie gesammelt haben, überprüfen. Zweifellos ist Ihre Erfahrung die wichtigste Quelle des Lernens. Konzentrieren Sie sich also immer auf das, was Sie aus Ihrem letzten Projekt gelernt haben.

Und jedes Mal, wenn Sie mit der Programmierung beginnen, können Sie diese Fähigkeiten nutzen, um Ihre zukünftigen Aufgaben zu planen. Es hilft Ihnen auch, große Projekte in kleinere aufzuteilen. Es hilft Ihnen auch, zu wissen, wie lange Sie die Aufgabe erledigen können.

Lernen Sie, die Dokumentation zu interpretieren und sie auf Ihren Code anzuwenden:

Wenn Sie mit dem Programmieren beginnen, ist die Dokumentation einer jeden Programmierarbeit ähnlich wie ein Kochrezept. Sie hilft Ihnen, die Funktionsweise des Codes zu verstehen. Außerdem hilft sie Ihnen, das Programm besser zu verstehen. Wenn Sie die Dokumentation lesen und sich über jeden Aspekt informieren, können Sie die Probleme beseitigen.

Es hilft Ihnen auch, ein Experte bei der Lösung von Problemen zu werden. Sie können auch verstehen, wie Sie den richtigen Code verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich auf die Lösungen zu konzentrieren, um das Problem in den Griff zu bekommen. Sie müssen weiterhin Code lernen und den richtigen Weg finden.

Wie man übt, um wie ein Programmierer zu denken:

Wenn du mit dem Programmieren anfängst, gibt es viele Dinge, die Experten dir raten, bevor du in die Welt des Programmierens einsteigst. Aber das Wichtigste ist, dass man übt.

Wenn Sie sich an ein neues Programmierprojekt wagen, sollten Sie nicht überstürzt mit dem Programmieren beginnen. Sie sollten sich zunächst Zeit nehmen und das Problem untersuchen. Denken Sie dann über verschiedene Ansätze nach, um Ihre Lösungsziele zu erreichen. Dann bewerten Sie diese Methoden und wägen ihre Vor- und Nachteile ab. Danach können Sie sich leicht eine Meinung darüber bilden, ob dieses Verfahren effektiv ist oder nicht.

Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Code zu debuggen. Neben der Verbesserung Ihres Codes ist dies eine zusätzliche Lernmöglichkeit. Vielleicht fallen Ihnen alternative Wege zur Lösung des Problems auf und Sie versuchen, diese in Ihrem neuen Projekt umzusetzen.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist es eine gute Idee, Ihr Problem in Teilbereiche aufzuteilen. Das ist eine effektive Problemlösungsmethode. Viele bekannte Programmierexperten wenden diesen Tipp an, um Dinge zu erledigen. Die Technik ist bekannt als das Paradigma "Teile und herrsche". Die Methode wird verwendet, um die häufigsten Programmierprobleme in Teilprobleme zu zerlegen. Auf diese Weise muss der Programmierer weniger Aufwand betreiben und kann jedes Programmierproblem schrittweise lösen, ohne es zu erschweren. Man kann Programmierprobleme sogar lernen, wenn man täglich übt, ohne sie mit jemandem zu besprechen.

Beim Programmierenlernen ist es wichtig, nicht aufzugeben und beharrlich zu sein. Manchmal ist es schwer, konzentriert und motiviert zu bleiben, aber denken Sie an Ihr Ziel, ein professioneller Entwickler zu werden. Der Lernprozess kann mühsam sein, aber Sie müssen ausdauernd sein und weitermachen. Nur auf diese Weise werden Sie Erfolg haben. Die gute Nachricht für Sie ist, dass nur die ersten Monate am schwierigsten sind, wenn alles neu für Sie ist und Sie eine große Menge an Informationen sortieren müssen.

Drei professionelle Tipps, um ein erfolgreicher Programmierer zu werden:

Zuerst sollten Sie lernen, wie man programmiert. Es ist vielleicht nicht einfach, mit dem Programmieren anzufangen oder ein Programm zu lernen. Sie können viele Websites finden und im Internet über das Programmieren lernen. Sie können sogar einer Gemeinschaft von Programmierern beitreten, um Ihre Gedanken und Probleme auszutauschen, mit denen Sie in jeder Phase konfrontiert werden. Dennoch kann es eine Herausforderung sein, diese Fähigkeit zu erlernen. Sie brauchen kontinuierliche Programmierpraxis und eine Anleitung, der Sie folgen können.

Als Anfänger müssen Sie den Weg vom Anfänger zum Programmierer kennen. Sie können auch den Weg wählen, auf dem Sie das Programmieren lernen. Das Erlernen des Programmierens ist von Person zu Person unterschiedlich, da jeder Mensch andere Fähigkeiten hat, das Programmieren zu erlernen. Wir besprechen drei Tipps, um Ihre Karriere als Programmierer auf die nächste Stufe zu bringen. Befolgen Sie also unsere Tipps, um mit dem Programmieren zu beginnen und Ihre Ziele in diesem Bereich zu erreichen!

Entwickeln Sie Geduld:

Die allererste Voraussetzung, um ein Programmierungsexperte zu werden, ist Geduld. Geduld wird Ihnen helfen, immer wieder wie ein Ninja aufzustehen! Mit Geduld sind Sie auch bereit, Schwierigkeiten und Misserfolgen zu begegnen. Wenn Sie bei Ihrem ersten Schritt scheitern, dann verlieren Sie niemals die Hoffnung.

Es ist der erste Schritt zu Ihrem Erfolg. Sie sollten alles tun, was nötig ist, um Ihre Ziele zu erreichen, und Sie können Ihre Programmierkarriere ohne Probleme beginnen. Je mehr Sie ausprobieren, desto mehr lernen Sie über den Computer. Auch Ihr Wissen über das Programmieren wird zunehmen.

Die Konzepte zum Erlernen eines Codes und vieler Programmiersprachen sind komplex. Daher brauchen Sie möglicherweise Stabilität und die Bereitschaft, hart zu arbeiten. In vielen Fällen haben Anfänger nicht die richtigen Informationen über die Programmierung und die Erwartungen an die Lösung des Problems. Sie machen es sich sehr leicht. Aus diesem Grund geben die meisten Anfänger auf der ersten Stufe des Programmierens auf. Sie wechseln zu einem anderen Beruf. Deshalb solltest du dich auf dein Ziel, das Programmieren, konzentrieren.

Immer mehr üben:

Wenn du die erste Codezeile selbst erstellst, wirst du das Gefühl haben, dass du als Programmierer etwas erreichen kannst. An diesem Punkt sollten Sie wissen, dass ein Programmierer kontinuierlich in einer oder mehreren Programmiersprachen üben muss. Wenn Sie mit dem Programmieren beginnen, müssen Sie Zeit investieren, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie schreiben ein ganzes Bündel von Codes und üben weiter, was ihre Arbeitsleidenschaft für jede Programmiersprache ist.

Sie müssen sich also Zeit zum Üben nehmen und das Programm wie ein Profi lernen. Denken Sie außerdem gründlich über die Lösungen für jedes gängige Programmierproblem nach. Denken Sie kreativ, wenn Sie das Programm zum ersten Mal lernen. Versuchen Sie, das Problem anders zu lösen. Diese Idee wird Ihnen bei Ihren Programmierprojekten im wirklichen Leben und in Ihrem Beruf helfen.

Bringen Sie Ihr Lernen ins Gleichgewicht:

Als Softwareentwickler kann ein Zustand der Hilflosigkeit ein Teil Ihrer Reise sein. Und es gibt keine Ausrede, um sich zu verbessern, da täglich neue Technologien in einer Programmiersprache entwickelt werden. Aus diesem Grund sollten Entwickler ihre Fähigkeiten ständig erweitern. Damit sie den modernen Anforderungen des Marktes gerecht werden, sollten Sie zu Beginn bereit sein, das Programmieren mit den neuesten Techniken zu erlernen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die helfen, eine Lösung wie No-Code Skills zu bekommen. Sie können sich sogar mit professionellen Programmierern in Verbindung setzen, um mehr Kenntnisse über das Programmieren zu erlangen. Sie können sich sogar über sich schnell verändernde Technologien und Trends informieren. Diese helfen Ihnen, jedes Programmierproblem zu lösen.

Was hält Sie also davon ab, wie ein Programmierer zu denken oder mit der Programmierung zu beginnen? Es ist in Ordnung, wenn Sie nicht über alle Fähigkeiten im Bereich der Programmierung verfügen. Stattdessen können Sie sich die richtige Stelle suchen, um etwas darüber zu lernen. Du wirst deine Programmierziele erreichen, wenn du nicht aufhörst zu lernen und zu üben!

Abschließendes Urteil:

Wir kommen zu dem Schluss, dass das Erlernen von Code sicherlich eine Herausforderung ist. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du dir das Programmieren leicht machen kannst. Außerdem können Sie die Programmierarbeit wie ein kluger Programmierer bewältigen. Mit der richtigen Einstellung, präzisen Problemlösungstechniken und Programmiermodellen kann das Erlernen von Code leicht gemacht werden. Mit ein paar Programmierkenntnissen können Sie leicht mit dem Programmieren beginnen.

Heutzutage beginnen die meisten Menschen ihre berufliche Laufbahn als freiberufliche Programmierer. Als Anfänger stehen sie beim Erlernen eines Programms möglicherweise vor mehreren Herausforderungen. Daher die Annäherung an neue Techniken und Codierungstaktiken. Hier kommt die no-code Technik für jeden Anfänger Freelancer Programmierer!

Die meisten Anfänger im Bereich des Programmlernens möchten wissen, wie sie am einfachsten mit dem Programmieren beginnen und ihre Web- und Mobilanwendungen mit weniger Programmierkenntnissen erstellen können. Daher schlagen wir Ihnen vor, Ihre Karriere als Programmierer mit einer No-Code-Technik zu beginnen. Mit No-Code können Sie Ihre Zeit beim Erlernen neuer Programmiersprachen sparen.

Jetzt können Sie als Anfänger etwas Außergewöhnliches ohne große Programmierkenntnisse entwickeln. Außerdem hat das Aufkommen von No-Code-Lösungen das Geschäft durch die Einstellung von No-Coder-Experten erleichtert. Sie können nicht nur die MVPs-Anwendungen erstellen, sondern auch große Geschäftsanwendungen ohne ein Lernprogramm entwickeln.

Aber was ist der bestmögliche Ansatz, um mit der Erstellung Ihrer Anwendungen ohne Code zu beginnen? Hier kommt der AppMaster - Die Plattform führt die einfachsten Wege, um Programme ohne Programmierkenntnisse zu lernen. Sie können mobile und Web-Apps erstellen und Backend-Coding ohne Programmierkenntnisse durchführen. Ist es also nicht das Beste, seine Fähigkeiten in jeder Programmiersprache ohne Code zu kultivieren?

FAQs:

Wie kann ich üben, wie ein Programmierer zu denken?

Das Erlernen von Code erfordert ständiges Üben. Wenn Sie also ein Anfänger sind und die Programmiersprache üben wollen, um wie ein Programmierer zu denken, dann beginnen Sie in Ihrem Alltag zu üben. In Ihrem Alltag werden Sie vielleicht mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Machen Sie sich auf die Suche nach dem richtigen Weg, um sie professionell zu lösen.

Können Sie sich das Programmieren selbst beibringen?

Du kannst ein guter Lerner sein oder dir das Programm selbst beibringen. Josh Teng, ein berühmter Programmierer, hat mehr als Jahre damit verbracht, sich das Programmieren selbst beizubringen. Wenn Sie jedoch eine fachkundige Anleitung benötigen, gibt es viele Programmierer, die Ihnen dabei helfen können, Code zu lernen oder das Programmieren besser zu erlernen.

Ist 35 zu alt, um programmieren zu lernen?

Es ist nie zu spät, das Programmieren zu lernen. Viele Menschen haben bis zu ihrem 50. Lebensjahr und darüber hinaus bis zu 60 Jahren programmieren gelernt. Außerdem haben viele Quereinsteiger in diesem Bereich neue Rollen als Softwareentwickler gefunden.

Wie kann ich wie ein Python-Programmierer denken?

Sie können mit dem Programmieren beginnen und wie ein Programmierer denken, indem Sie vier Schritte befolgen:

Analysieren, entwerfen und lösen Sie reale Probleme in der Programmiersprache Python.

Entwickeln Sie Fähigkeiten zur Problemlösung und zum Erlernen von Code, damit Sie Programmierprobleme mit weniger Aufwand lösen können.

Verstehen grundlegender Programmierkenntnisse.

Verstehen grundlegender Programmiersprachen und Objektorientierungsfähigkeiten.

Wie viele Stunden Programmieren brauchen Sie, um einen Job zu bekommen?

Wenn Sie von Anfang an 3 bis 4 Stunden pro Tag programmieren, können Sie einen Einstiegsjob finden. Zunächst müssen Sie mit voller Hingabe mit dem Programmieren beginnen und es täglich üben, um ein höheres Niveau zu erreichen.

Welche Fähigkeiten braucht man zum Programmieren?

Sie müssen drei Fähigkeiten haben, wenn Sie einen Code ausführen wollen, darunter: