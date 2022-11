Alcune delle domande fondamentali che un programmatore principiante spesso si pone sono se imparare il codice sia complesso o meno. Il coding richiede molte abilità e pratica? Quanto tempo occorre per diventare un esperto di programmazione? Bene! Potreste aver sentito dire che la programmazione non è la tazza di tè di tutti. È vero!

Potreste porvi diverse domande prima di entrare nel mondo della programmazione. Ogni principiante che vuole iniziare una carriera nel campo della programmazione deve affrontare questi tipi di problemi:

L'apprendimento richiede più tempo e fatica di quanto sembri all'inizio.

Difficoltà a comprendere il livello di astrazione del linguaggio.

Perdita di motivazione.

Questi sono i problemi comuni che molti programmatori principianti devono affrontare nella loro carriera di programmatori. Oggi guidiamo i principianti su come iniziare a pensare come un programmatore. Vi aiuteremo ad avvicinarvi a un modo migliore per imparare il coding come principianti.

Inoltre, parleremo della tendenza del no-code, che si sta espandendo nel mondo della programmazione. La programmazione no-code ha accesso a strumenti e metodologie complesse che sono difficili da imparare.

Facciamo quindi un passo avanti e parliamo di come imparare a programmare senza avere molte competenze!

Come imparare il coding e pensare come un programmatore?

Quando si inizia a imparare il codice si devono affrontare molte sfide. Non pensate che si tratti solo di imparare un linguaggio. La sfida principale che dovete affrontare è trovare la soluzione ai problemi. È la parte difficile che vi aiuta a fare qualcosa di creativo. Molte persone cercano di imparare il coding e vogliono pensare come esperti di programmazione. Ma ci vuole molto tempo e persino anni. Dopo aver imparato il codice per molti anni, le persone implementano ripetutamente le stesse cose.

La cosa principale è che i concetti di codifica appresi dall'informatica e dagli istruttori sono gli stessi. Ma non pensate di poterli implementare allo stesso modo. Ogni sviluppatore segue la stessa regola, ma il suo codice è diverso. Ciò significa che il linguaggio o il concetto di ogni sviluppatore è lo stesso. Ma questo dimostra che non hanno lo stesso tipo di pensiero. È possibile che uno sviluppatore sia il miglior risolutore di problemi rispetto agli altri.

Inoltre, il punto di vista di ogni programmatore è diverso da quello degli altri. Ciò significa che essi capiscono come fare durante l'apprendimento del codice o come risolvere il problema a modo loro. La pratica è la chiave principale che può aiutare a migliorare la programmazione. In questo modo, diventa facile gestire tutti i compiti relativi all'aumento dei problemi.

Le seguenti sono le tecniche di programmazione che si possono imparare. Queste aiutano a pensare come un esperto di codifica.

Creare una mentalità da programmatore:

È qualcosa che distingue i programmatori dagli altri specialisti. È il modo in cui un programmatore affronta un problema. I programmatori devono regolarmente cercare soluzioni diverse per superare i problemi che incontrano nella programmazione. I programmatori passano molto tempo a leggere documentazione, manuali e forum. Essere un buon ricercatore fa parte del vostro lavoro.

Dovete essere abbastanza curiosi e persistenti da trovare una soluzione. Dovete essere in grado di formulare correttamente la domanda e sapere dove cercare la risposta. È quindi utile imparare a pensare in modo creativo. Avete anche l'opportunità di imparare attraverso i videogiochi. È una delle opzioni per sviluppare il pensiero creativo durante le pause dall'apprendimento della programmazione.

Discutere il problema:

Se vi trovate in un vicolo cieco, può essere una buona idea parlare dei vostri problemi a qualcun altro. Può essere il vostro istruttore o un compagno di classe. Naturalmente, non dimentichiamo che le comunità professionali sono un deposito di conoscenze.

Sviluppate ottime capacità di collaborazione:

Non date per scontato che i programmatori lavorino sempre da soli. Anche a loro piace imparare dagli altri. Quando un neofita della programmazione discute un problema con altri programmatori, lo aiuta a imparare come risolvere problemi complessi in modo più efficace. Una delle opzioni di apprendimento è la programmazione a coppie. In essa, due programmatori, studiando il codice, lavorano su un computer per risolvere un problema.

Ciò significa che un programmatore scrive il codice. Allo stesso tempo, un altro esperto di programmazione esamina il codice. Quindi entrambi i programmatori decidono come risolvere il problema.

In questo modo, si potranno vedere le possibilità di diverse soluzioni.

Procedete per gradi:

È meglio dividere il compito di programmazione in diverse parti. Quando si divide un lavoro di grandi dimensioni in più parti, non sembra più così impossibile. Si può iniziare il lavoro gradualmente, completandolo pezzo per pezzo. Questo approccio aiuta anche a combattere la procrastinazione quando il compito è così grande e complesso che non si sa da dove cominciare. Dividere il compito in parti e pianificare aiuta a rimanere concentrati e motivati.

Suggerimento per i principianti:

Per i neofiti della programmazione, due cose sono essenziali. La prima è una solida conoscenza delle basi, degli algoritmi e dei modelli; la seconda è fare molta pratica. Più si fa pratica, più problemi si incontrano. Risolvendoli, migliorerete notevolmente le vostre capacità di programmazione. Quando si risolve un problema nella pratica, la possibilità di ricordarlo è molto più alta rispetto a quando si legge la soluzione da qualche parte. Per questo motivo, è necessario esercitarsi in vari compiti finché non si diventa esperti di codifica. È vero che fare più attività di programmazione ogni giorno vi farà acquisire maggiore esperienza.

Esercizio di codifica con il pensiero creativo

Avete la possibilità di leggere diverse domande di codifica online. Questo aumenta il vostro livello di pratica e vi rende esperti. Se ci si esercita quotidianamente e si imparano i programmi ogni giorno in modo migliore, si può aumentare la funzionalità del cervello.

Ciò significa che si può pensare a cose più creative. Il vostro obiettivo principale dovrebbe essere quello di risolvere il problema in meno tempo. Ma non pensate di poter diventare esperti in una o due settimane. È necessario lavorare sodo ed essere costanti nell'esercitarsi.

Tra tutte le abilità, la migliore è quella di praticare diversi esercizi di codifica. Può rendervi più creativi di altri. Potete esercitarvi utilizzando molte fonti.

Pianificare le decisioni

La pianificazione della scrittura del codice è essenziale. Ma anche questo compito deve essere affrontato con criterio, in modo che il lavoro non si trasformi in una continua pianificazione e discussione del piano.

Come sottolineano alcuni programmatori esperti nel mondo della programmazione, non esiste un piano perfetto e nella maggior parte dei casi è sufficiente un buon piano. Un consiglio per i perfezionisti è quello di cercare di reindirizzare il perfezionismo e gli sforzi dalla pianificazione alla qualità dell'architettura e della codifica. La qualità non deve essere trascurata.

Pianificare un programma con il metodo waterfall non ha sempre senso. A seconda delle attività aziendali, spesso è necessario rimuovere o aggiungere alcune funzionalità.

Le scorciatoie possono essere pericolose nella programmazione:

La maggior parte delle persone pensa di poter risolvere i problemi utilizzando delle scorciatoie. Ma non sanno che le scorciatoie sono dannose. È possibile che si verifichino ulteriori problemi prendendo scorciatoie. Quindi, bisogna concentrarsi sul processo di apprendimento del codice senza scorciatoie.

Inoltre, quando dovete affrontare un problema serio. Allora non rivolgetevi a qualcun altro per la soluzione. Cercate di risolvere il problema da soli, pianificando se dipendete da altri per risolvere il vostro problema. Quindi, dovete concentrarvi sul problema di programmazione, esercitarvi e trovare la soluzione.

Se siete esausti, cercate assistenza:

Supponiamo che abbiate fatto del vostro meglio per risolvere il problema. Supponiamo che abbiate utilizzato diversi metodi da diversi punti di vista. Ma se non riuscite a trovare la soluzione giusta al problema, è il momento di chiedere aiuto a qualcun altro.

Rivedete e riflettete sul vostro lavoro e imparate da esso:

Supponiamo che vogliate diventare programmatori esperti nella risoluzione dei problemi. Allora dovete ricontrollare i risultati del vostro lavoro. È necessario ricontrollare il codice e gli altri errori una volta terminato il progetto. A tale scopo, è necessario inserire il codice nel debugger. Se trovate un errore nel codice, dovete rileggerlo. Questo vi aiuterà a conoscere il problema del codice.

Non considerare la quantità al primo posto, ma sempre la qualità. Un buon programmatore non ha dovuto sopportare un codice sciatto. Se state cercando di risolvere dei problemi, non dovete preoccuparvi se vi sporcate. Dopo aver risolto il problema, si può pulire il disordine, controllare i problemi e fare la formattazione del codice.

Dopo il doppio controllo del codice, si ha la possibilità di migliorarlo. Ciò significa che si possono utilizzare diversi modi per rendere il codice efficace. Inoltre, avete anche la possibilità di imparare altre cose. Queste aiutano a gestire i problemi futuri. Grazie al doppio controllo, si conoscono anche i punti in cui si commettono errori.

In primo luogo, si sa quali sono gli errori che si commettono sempre. In questo modo, si possono evitare gli errori in futuro.

In secondo luogo, si inizia a lavorare su questi errori, si cerca di risolverli e si ricomincia a programmare.

Dopo aver completato il vostro compito, non cercate un altro progetto. Significa concentrarsi o pensare al progetto completato. Dovete rivedere il codice e l'esperienza che avete acquisito. Senza dubbio, l'esperienza è la principale fonte di apprendimento. Quindi, concentratevi sempre su ciò che avete imparato dai vostri progetti passati.

Ogni volta che iniziate a programmare, potete utilizzare queste competenze per pianificare i vostri compiti futuri. Questo aiuta anche a suddividere i progetti più grandi in progetti più piccoli. Inoltre, vi aiuta a conoscere la durata del completamento del compito.

Imparate a interpretare la documentazione e ad applicarla al vostro codice:

Quando si inizia a programmare, la documentazione di qualsiasi lavoro di programmazione è simile alla ricetta della cucina. Vi aiuta a conoscere il funzionamento del codice. Inoltre, consente di comprendere meglio il programma. Leggere la documentazione e conoscere ogni aspetto permette di eliminare i problemi.

Inoltre, aiuta a diventare esperti nella risoluzione dei problemi. Si può anche capire il modo in cui si utilizza il codice corretto. Vi suggeriamo di concentrarvi sulle soluzioni per affrontare il problema. Dovete continuare a imparare il codice e trovare il modo giusto.

Come esercitarsi per iniziare a pensare come un programmatore:

Quando si inizia a programmare, ci sono molte cose che gli esperti guidano prima di entrare nel mondo della programmazione. Ma la cosa essenziale è fare pratica.

Quando si prova un nuovo progetto di programmazione, non bisogna iniziare a codificare in fretta e furia. Dovreste prima prendere tempo ed esplorare il problema. Poi pensate a diversi approcci per raggiungere gli obiettivi della soluzione. Quindi valutare questi metodi e considerarne i vantaggi e gli svantaggi. Dopodiché, potrete facilmente capire se questa procedura è efficace o meno.

Non dimenticate di eseguire il debug del codice. Oltre a migliorare il codice, questa è un'ulteriore opportunità di apprendimento. Potreste notare modi alternativi per risolvere il problema e provare a implementarli nel vostro nuovo progetto.

Come abbiamo già detto, un'ottima idea è quella di dividere il problema in sottoparti. È un metodo efficace per risolvere i problemi. Molti esperti di programmazione seguono questo suggerimento per risolvere i problemi. La tecnica è nota come paradigma "divide et impera". Il metodo viene utilizzato per suddividere i problemi di programmazione più comuni in sottoproblemi. In questo modo, il programmatore avrà bisogno di uno sforzo minore e risolverà gradualmente ogni problema di codifica senza renderlo difficile. È possibile imparare i problemi di programmazione anche esercitandosi quotidianamente senza discuterne con nessuno.

Per imparare a programmare è fondamentale non arrendersi ed essere persistenti. A volte è difficile rimanere concentrati e motivati, ma ricordate il vostro obiettivo: diventare uno sviluppatore professionista. Il processo di apprendimento può essere noioso, ma bisogna essere perseveranti e andare avanti. Solo in questo modo raggiungerete il successo. La buona notizia è che il periodo più difficile è solo quello dei primi mesi, quando tutto è nuovo per voi e dovete smistare un'ampia gamma di informazioni.

Tre consigli professionali per diventare un programmatore di successo:

Innanzitutto, dovreste imparare a codificare. Potrebbe non essere facile iniziare a codificare o imparare un programma. È possibile trovare molti siti web e imparare da Internet a programmare. Potete anche unirvi a una comunità di programmatori per condividere i vostri pensieri e i problemi che potreste incontrare in ogni fase. Tuttavia, può essere un'abilità impegnativa da imparare. Dovreste avere bisogno di una pratica di programmazione continua e di una guida da seguire.

Come principianti, dovete conoscere il percorso di codifica da principiante a codificatore di livello superiore. Potete anche scegliere il vostro percorso di apprendimento della programmazione. L'apprendimento del codice varia da persona a persona perché ognuno ha capacità diverse di imparare a programmare. Discuteremo tre consigli per portare la vostra carriera di esperti di programmazione al livello successivo. Seguite quindi i nostri consigli per iniziare a programmare e raggiungere i vostri obiettivi in questo campo!

Costruisci la pazienza:

Il primo requisito per diventare un esperto di programmazione è la pazienza. La pazienza vi aiuterà a rialzarvi sempre come un ninja! La pazienza vi renderà pronti ad affrontare difficoltà e fallimenti. Se fallite nel vostro primo passo, non perdete mai la speranza.

È il primo passo verso il successo. Dovete fare tutto il necessario per raggiungere i vostri obiettivi e potrete iniziare la vostra carriera di programmatore senza problemi. Più si prova, più si impara a conoscere il computer. Anche le vostre conoscenze sulla programmazione aumenteranno.

I concetti di apprendimento del codice e di molti linguaggi di programmazione sono complessi. Per questo motivo è necessario avere stabilità e tolleranza per lavorare sodo. In molti casi, i principianti non hanno le informazioni corrette sulla programmazione e le aspettative per risolvere i problemi. La prendono molto alla leggera. Ecco perché la maggior parte dei principianti al primo livello di apprendimento del codice può rinunciare. Passano a un'altra professione. Per questo motivo è necessario concentrarsi sul proprio obiettivo di programmazione.

Esercitarsi sempre di più:

Quando si crea la prima riga di codice da soli, si ha la sensazione di riuscire a fare le cose come programmatori. A quel punto, dovreste sapere che un programmatore ha bisogno di una pratica continua in uno o più linguaggi di programmazione. Quando si inizia a programmare, è necessario investire tempo per migliorare le proprie competenze. I programmatori scrivono un mucchio di codici e fanno più pratica, che è la loro passione lavorativa per qualsiasi linguaggio di programmazione.

È quindi necessario dedicare tempo alla pratica e imparare il programma come un professionista. Inoltre, pensate profondamente alle soluzioni per ogni problema di programmazione comune. Pensate in modo creativo se imparate il programma per la prima volta. Cercate di risolvere il problema in modo diverso. Questa idea vi aiuterà nei progetti di programmazione della vita reale e nei posti di lavoro.

Bilanciare l'apprendimento:

Come sviluppatore di software, lo stato di impotenza può far parte del vostro percorso. E non ci sono scuse per migliorarsi, dato che ogni giorno vengono sviluppate nuove tecnologie utilizzate in un linguaggio di programmazione. Ecco perché gli sviluppatori dovrebbero migliorare costantemente le proprie capacità. Per poter soddisfare le moderne esigenze del mercato, all'inizio dovreste essere pronti a imparare il programma con le tecniche più recenti.

Ci sono molte possibilità che aiutano a ottenere una soluzione come le competenze No-Code. Si può anche entrare in contatto con programmatori professionisti per apprendere ulteriori competenze sulla codifica. È anche possibile conoscere le tecnologie in rapida evoluzione e le tendenze da seguire. Tutto ciò vi aiuta a risolvere qualsiasi problema di codifica.

Cosa vi impedisce di pensare come un programmatore o di iniziare a programmare? Non c'è problema se non avete tutte le competenze relative al campo della codifica. Al contrario, potete cercare il posto giusto per imparare. Raggiungerete i vostri obiettivi di codifica se non smetterete di imparare e di esercitarvi!

Verdetto finale:

Concludiamo dicendo che imparare il codice è sicuramente impegnativo. Ma ci sono diversi modi per semplificare la codifica. Inoltre, potete gestire il lavoro di codifica come un programmatore intelligente. Avere la giusta mentalità, tecniche accurate di risoluzione dei problemi e modelli di codifica può rendere facile l'apprendimento del codice. Si può facilmente iniziare a programmare con poche competenze di codifica.

Al giorno d'oggi, la maggior parte delle persone inizia la propria carriera come programmatore freelance. Quando imparano un programma, i principianti possono trovarsi di fronte a diverse sfide. Per questo motivo è necessario avvicinarsi a nuove tecniche e tattiche di codifica. Ecco la tecnica no-code per ogni programmatore freelance principiante!

La maggior parte dei principianti nel campo dell'apprendimento dei programmi vuole conoscere il modo più semplice per iniziare a codificare e realizzare le proprie applicazioni web e mobili con poche competenze di codifica. Per questo vi suggeriamo di iniziare la vostra carriera di programmatori con la tecnica no-code. Il no-code vi permetterà di risparmiare tempo nell'apprendimento di nuovi linguaggi di codifica.

Ora potete costruire qualcosa di straordinario senza avere grandi competenze di codifica come principianti. Inoltre, l'ascesa delle soluzioni no-code ha reso più facile il business assumendo esperti no-coder. È possibile non solo creare applicazioni MVP, ma anche sviluppare grandi applicazioni aziendali senza un programma di apprendimento.

Ma qual è il miglior approccio possibile per iniziare a costruire le vostre applicazioni senza codice? Ecco AppMaster - La piattaforma guida i modi più semplici per imparare i programmi senza competenze di codifica. È possibile costruire applicazioni mobili e web ed eseguire la codifica del backend con zero competenze di codifica. Non è forse meglio coltivare le proprie capacità in qualsiasi linguaggio di programmazione senza codice?

Domande frequenti:

Come posso esercitarmi a pensare come un programmatore?

L'apprendimento del codice richiede una pratica continua. Se siete principianti e volete esercitarvi con il linguaggio di programmazione per pensare come un programmatore, iniziate ad esercitarvi nella vostra vita quotidiana. Potreste trovarvi di fronte a diversi problemi nella vostra vita quotidiana. Iniziate a cercare il modo giusto per risolverli in modo professionale.

Si può insegnare a programmare da soli?

Si può essere un buon allievo o imparare il programma da soli. Josh Teng, un famoso programmatore, ha impiegato più di anni per imparare il codice da solo. Ma se avete bisogno di una guida esperta, ci sono molti programmatori che possono aiutarvi a imparare il codice o a iniziare a imparare il codice in modo migliore.

I 35 anni sono troppi per imparare a programmare?

Non è mai troppo tardi per imparare a programmare. Le persone hanno imparato molte abilità di codifica fino a 50 anni e oltre i 60 anni. Inoltre, molti cambi di carriera in questo campo hanno trovato nuovi ruoli come sviluppatori di software.

Come si fa a pensare come un programmatore python?

È possibile iniziare a programmare e pensare come un programmatore seguendo quattro fasi:

Analizzare, progettare e risolvere problemi del mondo reale con il linguaggio di programmazione Python.

Sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi e di apprendimento del codice, consentendo di risolvere i problemi di programmazione con minore sforzo.

Comprendere le abilità di codifica di base.

Comprendere i linguaggi di programmazione di base e le competenze di orientamento agli oggetti.

Quante ore di codifica sono necessarie per trovare lavoro?

Se si impegnano 3-4 ore al giorno dall'inizio dell'apprendimento del codice, si può ottenere un lavoro di programmazione entry-level. In primo luogo, è necessario iniziare a programmare con piena dedizione e praticare quotidianamente per raggiungere il livello superiore.

Quali sono le competenze necessarie per programmare?

Per eseguire un codice è necessario possedere tre competenze, tra cui: