Bilindiği gibi Covid-19 salgını insanların yaşam biçimlerini değiştirdi. Her şey dijitale dönüyor. Sadece eğitim biçimini ve hayatın diğer işleyişini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin alışveriş alışkanlıklarını da tersine çevirir. Artık birçok müşteri, ister bakkal, ister gıda ürünleri veya giysi olsun, çevrimiçi mağazalardan bir şeyler satın alıyor ve daha uygun buluyor. Birçok anket ve son araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylerin %70'inden fazlasının çevrimiçi mağazalardan alışveriş yaptığını göstermiştir. Visa şirketi, C+R Research ve diğerleri de bu tür sonuçlardan bahsetti.

Dijital dünya her geçen gün ilerliyor. Covid-19 salgını sırasında değeri çok arttı. Bu nedenle, kendilerini rekabette tutmak için birçok şirket hizmetlerini düşük kodlu/kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucularla çevrimiçi ortama kaydırdı ve yapmayanlar bunu yapmayı düşünüyor. Bunun nedeni, yukarıda bahsedildiği gibi, dijital kullanıcıların artık fiziksel olarak pazarları ziyaret etme olasılığının düşük olmasıdır. Çoğu zaman ihtiyaçları olan şeyler için e-ticaret sitelerini ziyaret ederler. Bu, birçok şirket üzerinde baskı yarattı ve web sitelerini tanıtmaktan başka şansları kalmadı.

Düşük kodlu/kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucular, vatandaşların ve uygulama oluşturucuların uygulama bileşenlerini sürükleyip bırakmasına, bunları bağlamasına ve mobil ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturucu yardımıyla görsel yazılım geliştirme platformlarıdır. Düşük kodlu/kodsuz platform veya kodsuz oluşturucu uygulamaları, Excel, Lotus Notes ve Microsoft Access gibi eski hızlı uygulama geliştirme (RAD) ürünlerinden evrimleşmiş ve iş kullanıcılarına geliştirme benzeri özellikler kazandırmıştır. Düşük kodlu veya kodsuz platform, departmanlar, tüm şirket ve müşteriler ve şirket ortakları gibi harici kullanıcılar arasında kullanılabilecek kadar esnektir.

Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformu arasındaki fark

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucu uygulamalar aynı temel faydaları sağlar, ancak adları bu uygulama geliştirme yaklaşımları arasındaki temel farkı ortaya çıkarır. Bu kodlar bir uygulama oluşturucu gerektirir çünkü bir uygulama oluşturucunun yardımıyla kolayca profesyonel yazılımlar oluşturabilirsiniz.

Düşük kodlu platformlar, kullanıcı tarafında biraz kodlama gerektirir, ancak tipik uygulama geliştirmeden çok daha azdır. Düşük kod, profesyonel uygulama oluşturucuların uygulama arayüzlerini hızlı bir şekilde sunmasına ve odaklarını rutin programlama işlerinden, kuruluş için daha önemli bir etkiye ve değere sahip daha karmaşık ve benzersiz çalışmalara aktarmalarına olanak tanır. BT dışı profesyoneller, uygulama arabirimlerinde basit yazılımlar veya ek özellikler oluşturmak için çok az programlama becerisine sahip düşük kodlu araçlar kullanır.

İş ihtiyaçlarını ve kurallarını anlayan, ancak kodlama bilgisi ve programlama dili becerileri çok az olan veya hiç olmayan çeşitli işlevlerdeki teknik olmayan kullanıcılar, kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucular tarafından hedeflenir. Seçilen araçlar bu temel işlevlere ve yeteneklere uyduğu sürece, uygulama geliştiriciler iş yazılımlarını kolayca ve hızlı bir şekilde oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için kodsuz bir platform veya uygulamasız oluşturucu uygulamasını kullanabilir.

Kullanıcıların düşük kodlu ve kodsuz platformları veya kodsuz oluşturucuları kullanma biçimleri konusunda da bazı farklılıklar vardır, bunlar uygulama oluşturucular tarafından yapılır. Kodsuz platform, basit bir görevi yerine getiren uygulama oluşturucu tarafından taktik bir yazılım yapmak için yaygın olarak kullanılır. Düşük kod, bu durumlarda kullanılabilir ve entegrasyonlar ve dijital dönüşüm girişimleri gibi bir şirketin veya kuruluşun tüm sistemleri için hayati önem taşıyan işlemleri yürüten yazılımlar oluşturmak için de kullanılabilir.

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar arasındaki ayrım genellikle belirgin değildir ve düşük kodlu ve kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucular istisna değildir. En güçlü platformlar bile uygulama geliştirme ve devreye alma sürecinin bazı yönleri için bir miktar kodlama gerektirdiğinden, birçok teknoloji analisti kodsuz platformu düşük kod pazarının bir parçası olarak görüyor. Tedarikçiler, çözümlerini farklı müşteri kategorileri için pazarlarken, düşük kodlu ve kodsuz platformlar veya yetenekler arasındaki farkın çoğunu oluşturur.

Kodsuz platformlar veya kodsuz oluşturucular, sektöre özgü işlemleri, belirli bir iş alanını (LOB) ele alan veya tek bir şirketin kurumsal markasını destekleyen düşük kodlu bulut platformlarıdır. Öte yandan, düşük kodlu platformlar, yeni uygulamanın mevcut iş yazılımlarıyla çalışması için arka uç kodunda küçük ayarlamalar yapmak için kurum içi geliştiricilerin kullanılmasını gerektirebilir.

Çevrimiçi mağaza oluşturma adımları

Düşük kodlu veya kodsuz bir platform oluşturmak için çok sayıda yöntem veya prosedür mevcuttur. Bunlar, bir uygulama oluşturucunun düşük kodlu veya kodsuz bir platform veya bir web sitesi şablonu oluşturmak için bilmesi gereken prosedürlerdir. Uygulama oluşturucunun hakkında fikir sahibi olması gereken prosedürler şunlardır:

Bir e-ticaret şirketi nasıl kurulacağını öğrenin.

Çevrimiçi bir web sitesi başlatmanın maliyetlerini tahmin edin.

Kar marjlarınızı, hedef pazarınızı ve ürününüzü bilin.

Bir e-ticaret işine başlamanın en iyi yolu nedir?

Uygulama oluşturucu, düşük kodlu veya kodsuz bir platforma sahip bir e-ticaret mağazası oluşturmak üzere bir çevrimiçi mağaza şablonu oluşturmak için aşağıdaki şeylere hazırlıklı olmalıdır:

1. Bir ürün seçin

Kodsuz bir platform veya düşük kodlu e-ticaret mağazası olan bir çevrimiçi mağaza şablonu oluşturmanın ilk aşaması, uygulama oluşturucunun müşterilere doğrudan ne sunmak istediğini belirlemektir. Uygulama oluşturucu bir ürün fikri aldığında, müşterilerin ne kadar istediği ve moda olup olmadığı gibi pazar talebini değerlendirmek çok önemlidir. Ürün ve niş fikir tam olarak değerlendirilmezse, belirli bir seçim keyfi olacaktır - ve başarı şansı da öyle olacaktır.

Harika bir ürün fikrine karar verdikten sonraki aşama, uygulama oluşturucunun öğelerini nereden ve nasıl alacağını belirlemektir. Kendini işine adamış amatörleri çekmeli, tutkunuzla uyumlu olmalı, trendlerden erkenden yararlanmalı ve internet pazarlarında popüler olmalıdır.

2. Bir e-ticaret platformuna karar verin

Uygulama oluşturucu, bir internet deneyimi oluşturmak ve özelleştirmek, mal satmak ve siparişleri yerine getirmek için bir e-ticaret uygulamasını kullanabilir. Çoğu müşteri, yeni ürünler eklediğiniz ve ödemeleri çevrimiçi olarak tahsil ettiğiniz için bir e-Ticaret uygulamasının bir uygulama oluşturucuya benzer olduğuna inanır. Bununla birlikte, çok daha fazlasını yapabilirler. E-Ticaret platformunuz, envanterden pazarlamaya kadar her şeyi yöneterek ve size çevrimiçi satış yapmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları sağlayarak tüm şirketiniz için sinir merkezi görevi görür.

Bir e-ticaret platformunda aranacak temel özellikler şunları içerir:

E-ticaret uygulamanız, özellikle kendiniz yapıyorsanız basit olmalıdır.

Her adımda size yardımcı olacak kodsuz bir platform veya kodsuz oluşturucu uygulaması arayın.

Kullanıcıların ürünlerinizi satın almasını kolaylaştıran bir e-ticaret platformu seçin.

Web barındırma, kendinizinkini barındırmanıza izin veren bir hizmettir. Veritabanı, web barındırmada önemli rollerden birini oynar. Bir sunucu veritabanında, bir web barındırıcısı, e-Ticaret web sitenizdeki bilgi verilerini ve içeriğini kaydeder. Veri toplamak için veritabanı tabloları kullanılabilir. Tüm verileriniz veritabanı tablolarına kaydedilir. Müşterilerin web sitenize erişmesine izin vermek için web barındırmaya ihtiyacınız olacak. Her işlemin ardından, envanterin güncellenmesine yardımcı olmak için veritabanı kullanılır. Veritabanı tabloları büyük verileri kolayca yönetebilir. Etkili ve başarılı bir çevrimiçi web sitesini işletmek için veritabanları gereklidir.

E-Ticaret yazılımını seçerken mevcut ve gelecekteki taleplerinizi göz önünde bulundurun. Bazı platformlar en iyi seçenek olabilir, ancak güçlü bir platform, gelecekteki büyümenizi desteklerken hızla çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilir.

3. Rekabeti arayın ve hazırlanın

Ne satmak istediğinizi ve bir e-ticaret uygulamasını seçtikten, potansiyelini değerlendirdikten ve bir tedarikçi bulduktan, neyle karşı karşıya olduklarını ve mağazalarını diğerlerinden nasıl ayırabileceklerini anladıktan sonra, rakipleri hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Rakipleri araştırmayı bitirdikten sonra çevrimiçi mağaza şablonu stratejinizi tasarlamanın zamanı geldi. Çevrimiçi mağaza şablonu, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bir araya getirme sürecinde size rehberlik eden bir yol haritasıdır. Neye odaklanılacağına ve potansiyel müşterilere nasıl başarılı bir şekilde ulaşılacağına karar vermek çok önemlidir. Bir çevrimiçi mağaza şablonu, aynı zamanda, markanızın altında yatan değerleri yatırımcılara ve işçilere göstermek için şirketinizin misyon beyanını da görüntüler.

4. Bir hedef pazar seçin.

Bir e-ticaret web sitesini başlatırken ideal kitlenizi bilmek çok önemlidir. Yeni müşteriler ve dijital kullanıcılar bulmayı kolaylaştırır ve potansiyel alıcıları web sitenize çekerek dönüşüm oranlarının ve satışların artmasını sağlar. Satmak istediğiniz şeylere bağlı olarak, herhangi bir boyutta veya demografik bir kitle oluşturabilirsiniz. Yeni bir e-Ticaret web sitesi olarak, dikkate alınması gereken üç ana kategori vardır:

demografi

Konum

ilgi alanları

Halihazırda bir ürününüz varsa, hedef kitle seçmek daha kolaydır. Şunu düşünün: Kim tüketiyor? Özellikleri nelerdir? Kaç yaşındalar? Bu bilgi verileriyle bir alıcı kişiliği oluşturun ve bunu iş planınıza entegre edin. Web sitesi metni ve pazarlama çabaları yazarken, bunu isteyeceksiniz.

5. Şirketinizi kurun

Çevrimiçi mağazanızda ne sunmak istediğinizi seçmenin yanı sıra, çevrimiçi mağazaya veya marka adına karar vermek ve uygun ve kullanılabilir bir alan adı seçmek zordur. Düzenli dijital kullanıcılar olan uygulama geliştiriciler, unutulmaz bir marka adının değerini anlıyor. Küçük çevrimiçi mağazanız için mükemmel marka adını seçmek önemli ölçüde etkileyebilir. Uygulama oluşturucular işlerini nasıl yapacaklarını bilirler. Potansiyel kullanıcıların sizi ve mallarınızı hatırlamalarına yardımcı olur, bu da uzun vadeli başarı elde etmenize yardımcı olabilir. Akılda kalıcı bir kısaltma seçtikten ve ilgili bir alan adı kaydettikten sonra basit bir logo oluşturma zamanı. Herhangi bir logo oluşturucuyu kullanarak çevrimiçi mağaza logonuzu geliştirirken marka kimliğinizi oluşturma seçeneğiniz vardır. Online mağaza logonuz için seçtiğiniz renk paleti, huzurlu mavilerden canlı kırmızılara kadar markanızın neyi sembolize ettiğinin hikayesini anlatacaktır. Şirketinizin logosu, potansiyel alıcıların markanız hakkında alacağı ilk izlenim olacaktır.

Sitenizi ve sayfalarınızı Google ve diğer arama motorları için düzgün bir şekilde düzenlemek için SEO temellerini de öğrendiyseniz yardımcı olacaktır. Bir optimizasyon örneği, her listeleme sayfasında alakalı anahtar kelimelerle uzun açıklamalar yazmaktır. Alakalı web sitelerinden geri bağlantılar almak, çevrimiçi mağazanızın arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına da yardımcı olabilir. Arama motorlarını daha iyi anladığınıza göre, mağazanızı genişletmek için bir uygulama oluşturucu kullanmanın zamanı geldi. Evet, arama motorları için bir uygulama oluşturucu gereklidir. Potansiyel kullanıcıların halihazırda satın aldıkları satış kanallarını seçmek, onlarla iletişime geçmenin en etkili yollarından biridir. Hedef müşterilerinizin benzer ürünleri bulmak için hangi anahtar kelimeleri kullandığını bildiğinizi varsayalım. Bu durumda, zaman içinde arama motoru sonuçlarında görünme şansınızı artırmak için bunları bu alana dahil edebilirsiniz.

6. Öğelerinizi listeye ekleyin.

Satacak bir şeyiniz yoksa neden çevrimiçi bir web sitesi oluşturasınız? Yapmanız gereken ilk şeylerden biri, verileri listeleme sayfasına eklemektir, çünkü girişiniz web sitenizin görünümü ve hissi için temel olacaktır.

Müşteriler, satın almadan önce daha fazla bilgi edinmek için listeleme sayfalarına göz atar. Ayrıntılar önemlidir ve fiyatlandırmadan boyutlandırmaya kadar, metin veya resim olsun, uygun bilgilerin doğru bir şekilde iletilmesi büyük bir fark yaratabilir. Listeleme sayfanızın başlığı, ne olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Müşteriler, web sitenize göz atarken bu verileri fark edecek ve verilerinizde aradıkları öğeleri bulmalarına yardımcı olacaktır. Bu, bir veritabanına veri olarak kaydedilebilir. Kısa tutun ve daha fazla ayrıntı getirmek veya renkler veya boyutlar gibi veri seçeneklerini listelemek için veritabanındaki ve açıklamadaki veya sürümlerdeki listeleme verilerinizi kullanın.

Listeleme verileriniz ve açıklamanız hem açıklamaya hem de satmaya hizmet eder. Ayrıca yazar blokajının en tipik nedenlerinden biridir. İyi haber şu ki, ilgi çekici bir listeleme verisi ve web veritabanı yazmak, yetenekli bir metin yazarı olmayı gerektirmez. Kiminle konuştuğunuzu bilin, teşvikleri vurgulayın, sık sorulan soruları veya itirazları tahmin edin, yazınızı kolay okunur hale getirin ve müşterilerin ürününüzü kullanarak kendilerini görselleştirmelerine yardımcı olun.

Yeni web sitenizi başlatmaya yaklaştıkça, çeşitli nakliye ve sipariş karşılama hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, başlattıktan sonra hangi metrikleri izleyeceğinizi bilmeniz için web veritabanı şablonunda temel performans göstergelerinizi tanımlamak için iyi bir seçenektir.

7. Alışveriş sepeti Uygulaması

Alışveriş sepeti, alışveriş sürecini kolaylaştıran çevrimiçi bir web sitesinin önemli bir özelliğidir. Alışveriş sepeti uygulaması, kullanıcıların bir web sitesine bir e-ticaret uygulaması aracılığıyla bir şeyler veya hizmetler seçmesine, rezerve etmesine ve satın almasına olanak tanır.

Çevrimiçi satın alma deneyiminin hayati bir bileşeni, alışveriş sepeti uygulamasıdır. Bir alıcının istediği bir şeyi bulması ile satın alma işlemini tamamlaması arasında her şeyin yolunda gitmesini sağlayan şey budur. Sonuç olarak, iyi bir alışveriş sepeti uygulamasına sahip olmak e-ticaret mağazanız için çok önemlidir.

8. Lansmandan sonra

Zor satış işi şimdi başlıyor. Birçok yeni web sitesi sahibi, gerçek ürünlerini şahsen satmayı düşünse de, dijital pazarlamanın geri kalanı, hedeflenen ziyaretçileri çekmeye dayanmaktadır.

Çevrimiçi Mağaza Açmak için Gereksinimler Nelerdir?

Çevrimiçi bir web sitesi başlatmak için bundan daha iyi bir an olmamıştı. Bilgisayarı olan herkes, önceden bilgisi olmadan birkaç dakika içinde başlayabilir. Aşağıdakiler, bir web sitesi oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız üç öğedir:

Bir alan adı önerisi.

Bir web barındırma hesabı.

Tüm dikkatinizin otuz dakikası.

30 dakikadan daha kısa bir sürede web sitenizi WordPress ile kurabilirsiniz ve işte bunu yapmak için gereken adımlar.

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WordPress'i yükleyin

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Çevrimiçi Mağazanıza Ürünler Ekleyin

Temanızı Seçin ve Özelleştirin

Çevrimiçi Mağazanızı Genişletecek Eklentileri Kullanın

WordPress Öğrenmek ve İşinizi Büyütmek

Uygulama arayüzlerini de dikkate almak gerekir. Genellikle kullanıcı arabirimi olarak bilinen bir uygulama arabirimi, kullanıcıların bir programa girdi göndermesine ve programdan çıktı almasına olanak tanıyan bir dizi özelliktir. Ekranınıza yazmak ve geri bildirim eklemek için bir orta alana sahip Microsoft Word'ün uygulama arayüzünü düşünün.

Ücretsiz bir çevrimiçi mağaza oluşturmak mümkün mü?

Bazı e-ticaret uygulamaları sınırlı bir süre için ücretsiz denemeler sunar, ancak kullanıcıların ücretsiz çevrimiçi depolama hizmetini kullandıktan sonra ödeme yapması gerekir. Düşük kodlu veya kodsuz bir platform veya kodsuz oluşturucu uygulaması başlatmanın maliyetini şirket planı ve bütçesi belirler. Ayda 2,75 ABD Doları karşılığında Bluehost ile başlayın ve ücretsiz bir çevrimiçi mağaza yerine fiyatları düşük tutmak için ücretsiz eklentiler ve temalar kullanın. Bir iş stratejisinin, mütevazı bir başlangıç yaptığınız ve ardından çevrimiçi web siteniz genişledikçe yatırım yaptığınız veya yalnızca 5 dolardan başlayan AppMaster platformunu denediğiniz bir strateji olması önerilir.

Bir web sitesinin kodunun oluşturulması

Kodlama gerekli olmadığından düşük kodlu ve kodsuz bir platform veya kodsuz oluşturucu uygulama kullanılabilir. Profesyonel uygulama geliştiriciler, düşük kodlu ve kodsuz platformları veya kodsuz oluşturucu modüler tekniklerini kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlayabilir ve satır satır kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ayrıca iş analistleri, ofis yöneticileri, küçük şirket sahipleri ve diğerleri gibi yazılım dışı profesyonellerin uygulamalar oluşturmasına ve test etmesine olanak tanır. Bu kişiler, standart programlama dilleri, makine kodu veya platformun yapılandırılabilir bileşenlerine giren geliştirme emeği konusunda çok az deneyime sahip veya hiç deneyime sahip olmadan yazılım oluşturabilir.

Yetkin yazılım mühendislerinin eksikliği ve şirket sorunlarının hızlı bir şekilde çözülebilmesi için geliştirme projelerinin geri dönüş sürelerinin artırılması ihtiyacı nedeniyle, düşük kodlu ve kodsuz platform veya kodsuz oluşturucu uygulamaları artmıştır. Programcılar, geleneksel yazılım geliştirmede bir bilgisayar programında veya uygulamasında istenen yetenekleri ve özellikleri oluşturmak için kod satırları yazarlar. Sahne arkasındaki tüm bu çaba, düşük kodlu ve kodsuz platformlarda veya kodsuz oluşturucu uygulamalarında özetlenir. Kullanıcılar, istenen otomatik süreci oluşturmak için belirli aşamaları veya yetenekleri (gerçek kod dahil) temsil eden yeniden kullanılabilir bileşenleri görsel olarak seçer ve birbirine bağlar.

Birçok web sitesi artık bir içerik yönetim sistemi ile oluşturulmuştur; ancak internetin ilk zamanlarında herkes sitelerini (CMS) elle kodluyordu. Bir CMS, web sayfaları oluşturmak ve sitenizi yapılandırmak için görsel bir arayüz sağlayarak, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Aşağıdakiler, bir web sitesini kodlamayla ilgili altı adımdır:

Bir kod düzenleyici seçin.

HTML kodunuzu oluşturun.

CSS'de bir stil sayfası yapın.

HTML ve CSS'nizi birleştirin.

Duyarlı veya statik bir web sitesi geliştirin.

Basit bir web sitesini veya etkileşimli bir web sitesini kodlayın.

Kod oluşturmayan kullanıcılar, kendin yap uygulamaları oluşturmak için sürükle ve bırak AppMaster araçlarını kullanabilir. Bu paketler sıklıkla görsel sürükle ve bırak oluşturucu araçları gibi tasarım araçlarıyla karşılaştırılabilir yazılımlar oluşturmak için işlevsellik içerir. Oyun uygulamaları da dahil olmak üzere ilk mobil uygulamalarını geliştirenler, bir sürükle ve bırak uygulama oluşturucu kullanmayı tercih ediyor.

Kodsuz bir oluşturucu, standart uygulama arabirimi yaklaşımlarından çok daha kolay bir şekilde web ve mobil uygulamalar oluşturmak için teknik bilgisi olmayan kullanıcıların ve geliştiricilerin daha hızlı oluşturmasına olanak tanır.