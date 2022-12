Zoals we weten heeft de Covid-19 epidemie de manier van leven van mensen veranderd. Alles verschuift digitaal. Het verandert niet alleen de wijze van onderwijs en ander functioneren van het leven, maar keert ook de winkelgewoonten van de individuen om. Veel klanten kopen nu dingen bij online winkels, of het nu gaat om kruidenierswaren, voedingsmiddelen of kleding, en vinden het handiger. Uit veel enquêtes en recent onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de personen in de Verenigde Staten boodschappen doet bij online winkels. Ook het bedrijf Visa, C+R Research en vele anderen noemden dergelijke conclusies.

De digitale wereld gaat met de dag vooruit. De waarde ervan is sterk toegenomen tijdens de Covid-19 pandemie. Dus, om zichzelf in concurrentie te houden, verschoven veel bedrijven hun diensten online met low-code/no-code platforms of no-code builders, en degenen die dat niet deden denken erover om het te doen. De reden hiervoor is, zoals gezegd, dat digitale gebruikers nu weinig geneigd zijn markten fysiek te bezoeken. Meestal bezoeken ze e-commercesites voor de dingen die ze nodig hebben. Dit zette veel bedrijven onder druk, en ze hadden geen andere keuze dan websites te introduceren.

Low-code/no-code platforms of no-code builders zijn visuele softwareontwikkelingsplatforms met behulp van een app builder waarmee burgers en app builders applicatiecomponenten kunnen slepen, verbinden en mobiele en webapplicaties kunnen bouwen. Low-code/no-code platform of no-code builder toepassingen zijn voortgekomen uit oudere rapid application development (RAD) producten zoals Excel, Lotus Notes, en Microsoft Access, waardoor zakelijke gebruikers een aantal ontwikkelingsachtige mogelijkheden kregen. Low-code of no-code platform is veerkrachtig genoeg om gebruikt te worden door afdelingen, het hele bedrijf en externe gebruikers zoals klanten en bedrijfspartners.

Verschil tussen low-code en no-code ontwikkelingsplatform

Low-code en no-code platforms of no-code builder toepassingen bieden dezelfde basisvoordelen, maar hun namen onthullen het primaire verschil tussen deze benaderingen van applicatieontwikkeling. Deze codes vereisen een app builder omdat u gemakkelijk professionele software kunt bouwen met behulp van een app builder.

Low-code platforms vereisen enige codering van de gebruiker, maar veel minder dan typische applicatieontwikkeling. Met low-code kunnen professionele app-bouwers snel app-interfaces leveren en hun aandacht verleggen van routineprogrammeerwerk naar ingewikkelder en unieker werk dat een grotere impact en waarde heeft voor de onderneming. Niet-IT professionals gebruiken low-code tools met weinig programmeervaardigheden om eenvoudige software of extra functies binnen app interfaces te maken.

Niet-technische gebruikers in verschillende functies die de zakelijke behoeften en regels begrijpen, maar weinig of geen coderingskennis en programmeertaalvaardigheden hebben, zijn het doelwit van no-code platforms of no-code bouwers. Zolang de gekozen tools passen bij deze kernfuncties en mogelijkheden, kunnen app-bouwers een no-code platform of no-app builder toepassing gebruiken om gemakkelijk en snel hun bedrijfssoftware te bouwen, te testen en te implementeren.

Er zijn ook enkele verschillen in hoe gebruikers low-code en no-code platforms of no-app builders gebruiken, die app-bouwers maken. Het no-code platform wordt meestal gebruikt om een tactische software te maken door app builder die een eenvoudige taak uitvoert. Low-code kan in die situaties worden gebruikt en kan ook worden gebruikt om software te bouwen die handelingen uitvoert die van vitaal belang zijn voor de hele systemen van een bedrijf of organisatie, zoals integraties en digitale transformatie-initiatieven.

Het onderscheid tussen low-code en no-code platforms is meestal niet evident, en de low-code en no-code platforms of no-code bouwers zijn geen uitzondering. Omdat zelfs de krachtigste platforms enige mate van codering vereisen voor aspecten van het applicatieontwikkelings- en implementatieproces, beschouwen veel technologieanalisten het no-code platform als een onderdeel van de low-code markt. Leveranciers genereren meer het verschil tussen low-code en no-code platforms of mogelijkheden wanneer zij hun oplossingen voor verschillende categorieën klanten op de markt brengen.

No-code-platforms of no-code-bouwers zijn low-code-cloudplatforms die zich richten op branchespecifieke activiteiten, een specifieke line of business (LOB), of de corporate branding van één bedrijf ondersteunen. Aan de andere kant kunnen low-code-platforms het gebruik van interne ontwikkelaars nodig maken om kleine aanpassingen aan de back-endcode te maken, zodat de nieuwe toepassing kan werken met bestaande bedrijfssoftware.

Stappen om een online winkel te bouwen

Er bestaan verschillende methoden of procedures voor het creëren van een low-code of no-code platform. Dit zijn de procedures die een app-bouwer moet kennen om een low-code of no-code platform of een website sjabloon te maken. De procedures waar de app bouwer een idee over moet hebben zijn:

Zoek uit hoe een e-commerce bedrijf te starten.

Schat de kosten van het starten van een online website.

Ken uw winstmarges, doelmarkt en product.

Wat is de beste manier om een e-commerce bedrijf te starten?

De app bouwer moet voorbereid zijn op de volgende dingen om een online winkel template te maken om een e-commerce winkel op te zetten met een low-code of no-code platform:

1. Selecteer een product

De eerste fase in het maken van een online winkel sjabloon met een no-code platform of low-code e-commerce winkel is het bepalen wat de app bouwer direct aan klanten wil aanbieden. Zodra de app bouwer een product idee krijgt, is het cruciaal om de marktvraag ernaar te beoordelen, zoals hoeveel klanten het willen en of het in de mode is. De keuze voor het specifieke zal willekeurig zijn - en dus ook de kans op succes - als het product en het niche-idee niet grondig worden geëvalueerd.

Na het beslissen over een geweldig productidee, is de volgende fase het bepalen waar en hoe de app-bouwer zijn artikelen zal ontvangen. Het moet toegewijde amateurs aantrekken, aansluiten bij je passie, vroegtijdig profiteren van trends en populair zijn op internetmarktplaatsen.

2. Beslis over een e-commerce platform

Met een e-commerce app kunt u een internetervaring creëren en aanpassen, goederen verkopen en bestellingen uitvoeren. De meeste klanten denken dat een eCommerce applicatie vergelijkbaar is met een app builder omdat je nieuwe producten toevoegt en online betalingen int. Ze zijn echter tot veel meer in staat. Uw eCommerce platform dient als zenuwcentrum voor uw hele bedrijf, beheert alles van voorraad tot marketing en biedt u alle tools die u nodig heeft om online te verkopen.

De belangrijkste kenmerken van een eCommerce platform zijn:

Uw e-commerce app moet eenvoudig zijn, vooral als u het zelf doet.

Zoek naar een no-code platform of no-code builder applicatie die je bij elke stap helpt.

Kies een e-commerce platform dat het eenvoudig maakt voor gebruikers om uw goederen te kopen.

Webhosting is een dienst waarmee je zelf kunt hosten. Database speelt een van de belangrijkste rollen in web hosting. In een server database, een webhost slaat informatie gegevens en inhoud van uw e-commerce website. Database tabellen kunnen worden gebruikt om de gegevens te verzamelen. Al uw gegevens zouden worden opgeslagen in database tabellen. U heeft webhosting nodig om klanten toegang te geven tot uw website. Na elke transactie wordt de database gebruikt om de inventaris bij te werken. Databasetabellen kunnen gemakkelijk grote gegevens beheren. Databases zijn noodzakelijk om een effectieve en bloeiende online website te exploiteren.

Overweeg uw huidige en toekomstige eisen bij het selecteren van eCommerce software. Sommige platforms kunnen de beste optie zijn, maar een krachtig platform kan u helpen om snel aan de slag te gaan en tegelijkertijd uw toekomstige groei te ondersteunen.

3. Zoek naar de concurrentie en bereid u voor

Na het kiezen van wat u wilt verkopen en een e-commerce app, het beoordelen van het potentieel, en het vinden van een leverancier, begrijpen waar ze tegenaan lopen en hoe ze hun winkels kunnen onderscheiden van anderen, moet men uitgebreid onderzoek doen naar hun concurrenten. Het is tijd om uw strategie van de online winkel template op te stellen nadat u klaar bent met het onderzoek naar de concurrenten. Een online winkel template is een routekaart die u begeleidt door het proces van het samenstellen van uw ideeën en gedachten. Het is cruciaal om te beslissen waar u zich op moet richten en hoe u potentiële klanten met succes kunt bereiken. Een online winkel sjabloon toont ook de missie van uw bedrijf om de onderliggende waarden van uw merk aan investeerders en werknemers aan te tonen.

4. Selecteer een doelmarkt.

Het kennen van uw ideale publiek is cruciaal bij het lanceren van een eCommerce website. Het maakt het gemakkelijk om nieuwe klanten en digitale gebruikers te vinden en potentiële kopers naar uw website te lokken, wat leidt tot betere conversiepercentages en verkopen. Afhankelijk van de dingen die u wilt verkopen, kunt u een publiek creëren van elke grootte of demografie. Als nieuwe eCommerce website zijn er drie primaire categorieën waarmee u rekening moet houden:

Demografie

Locatie

Interesses

Het kiezen van een doelgroep is gemakkelijker als je al een product hebt. Overweeg dit: Wie consumeert het? Wat zijn hun kenmerken? Hoe oud zijn ze? Maak een buyer persona met deze informatiegegevens en integreer die in uw businessplan. Bij het schrijven van websiteteksten en marketinginspanningen zul je het willen hebben.

5. Richt je bedrijf in

Naast het selecteren van wat je in je webwinkel wilt aanbieden, is het beslissen over de webwinkel- of merknaam en het selecteren van een geschikte en beschikbare domeinnaam lastig. De app-bouwers die regelmatig digitale gebruikers zijn, begrijpen de waarde van een memorabele merknaam. Het kiezen van de perfecte merknaam voor uw kleine online winkel kan aanzienlijke invloed hebben. App bouwers weten hoe ze hun werk moeten doen. Het helpt potentiële gebruikers om u en uw goederen te onthouden, wat u kan helpen om op lange termijn succes te boeken. Het is tijd om een eenvoudig logo te maken na het kiezen van een pakkende afkorting en het registreren van een relevant domein. U hebt de mogelijkheid om uw merkidentiteit op te bouwen bij het ontwikkelen van uw online winkellogo met behulp van een logo-ontwerper. Het kleurenpalet dat u kiest voor uw online winkellogo vertelt het verhaal van wat uw merk symboliseert, van rustige blauwtinten tot levendige rode kleuren. Het logo van uw bedrijf zal ook de eerste indruk zijn die potentiële kopers van uw merk krijgen.

Het zou helpen als u ook SEO-principes leerde om uw site en pagina's goed in te richten voor Google en andere zoekmachines. Een optimalisatievoorbeeld is het schrijven van lange beschrijvingen met relevante trefwoorden op elke advertentiepagina. Het verkrijgen van backlinks van relevante websites kan uw webwinkel ook helpen om hoger te scoren in de zoekresultaten. Het is tijd om een app builder te gebruiken om je winkel uit te breiden nu je een beter begrip hebt van zoekmachines. Ja, een app builder is nodig voor zoekmachines. Het kiezen van verkoopkanalen waar potentiële gebruikers momenteel kopen is een van de meest effectieve methoden om met hen in contact te komen. Stel dat u weet welke zoekwoorden uw doelklanten gebruiken om soortgelijke producten te vinden. In dat geval kunt u ze in dit gebied opnemen om uw kansen om na verloop van tijd in de resultaten van zoekmachines te verschijnen te verbeteren.

6. Voeg uw artikelen toe aan de lijst.

Waarom een online website maken als u niets te verkopen heeft? Een van de eerste dingen die u moet doen is de gegevens toevoegen aan de listingpagina, omdat uw listing de basis vormt voor het uiterlijk en het gevoel van uw website.

Klanten bladeren door listingpagina's om meer te weten te komen voordat ze kopen. Details zijn belangrijk, en het correct communiceren van de juiste informatie, van prijzen tot afmetingen, of het nu gaat om tekst of afbeeldingen, kan een groot verschil maken. De titel van uw advertentiepagina moet duidelijk maken wat het is. Klanten zullen deze gegevens opmerken wanneer zij door uw website bladeren, en het zal hen helpen bij het vinden van de items die zij zoeken in uw gegevens. Dit kan worden opgeslagen als gegevens in een database. Houd het kort, en gebruik uw listinggegevens in de database en beschrijving of versies om verdere details of lijstgegevens opties zoals kleuren of maten op te roepen.

Je listinggegevens en beschrijving dienen zowel om te beschrijven als om te verkopen. Ze zijn ook een van de meest typische oorzaken van writer's block. Het goede nieuws is dat het schrijven van een boeiende vermelding gegevens en de web-database niet nodig is een ervaren copywriter. Weet tegen wie je het hebt, benadruk prikkels, anticipeer op frequente vragen of bezwaren, maak je schrijven gemakkelijk te lezen, en help klanten visualiseren zichzelf met behulp van uw product.

Naarmate u dichter bij de lancering van uw nieuwe website komt, moet u rekening houden met verschillende aspecten van verzending en uitvoering. Het is ook een goede optie om uw belangrijkste prestatie-indicatoren te definiëren in het webdatabasesjabloon, zodat u weet welke statistieken u moet volgen na de lancering.

7. Winkelwagen App

Een winkelwagentje is een belangrijke functie van een online website die het winkelproces stroomlijnt. Met de winkelwagen-app kunnen gebruikers van een website dingen of diensten kiezen, reserveren en kopen via een e-commerce-app.

Een essentieel onderdeel van de online koopervaring is de winkelwagen-app. Het is wat maakt alles soepel verlopen tussen wanneer een koper vindt een ding dat ze willen en wanneer ze hun aankoop te voltooien. Als gevolg daarvan is het hebben van een goede winkelwagen-app cruciaal voor uw e-commercewinkel.

8. Na de lancering

Het harde werk van de verkoop begint nu. Hoewel veel nieuwe website-eigenaren moeten overwegen om hun eigenlijke goederen persoonlijk te verkopen, is de rest van de digitale marketing gebaseerd op het aantrekken van gerichte bezoekers.

Wat zijn de vereisten voor het starten van een webwinkel?

Er is nog nooit een beter moment geweest dan nu om een online website te beginnen. Iedereen met een computer kan zonder voorkennis in een paar minuten aan de slag. Hieronder volgen de drie zaken die u nodig heeft om een website te maken:

Een voorstel voor een domeinnaam.

Een webhosting account.

Dertig minuten van uw volledige aandacht.

In minder dan 30 minuten kunt u uw website opzetten met WordPress, en hier zijn de stappen om dat te doen.

Kies de beste WooCommerce server

Schrijf je gratis in voor een domeinnaam

Ontvang een Gratis SSL Certificaat (nodig voor het accepteren van betalingen)

Installeer WordPress

Maak een WooCommerce website

Voeg producten toe aan uw webwinkel

Uw thema kiezen en aanpassen

Plugins gebruiken om uw webwinkel uit te breiden

WordPress leren en uw bedrijf laten groeien

Men moet ook rekening houden met de app interfaces. Een applicatie-interface, ook wel gebruikersinterface genoemd, is een verzameling functies waarmee gebruikers input kunnen geven aan en output kunnen krijgen van een programma. Denk aan de applicatie-interface van Microsoft Word, die een centrale ruimte heeft om te typen en feedback toe te voegen aan uw scherm.

Is het mogelijk om gratis een online winkel te bouwen?

Sommige e-commerce app biedt gratis proeven voor een beperkte tijd, maar gebruikers moeten betalen na het gebruik van de gratis online opslagdienst. Het bedrijfsplan en budget bepalen de kosten van het online starten van een low-code of no-code platform of no-code builder applicatie. Begin met Bluehost voor $2,75 per maand en gebruik gratis plugins en thema's om de prijzen laag te houden in plaats van een gratis online winkel. Er wordt voorgesteld dat een bedrijfsstrategie er een is waarbij u bescheiden begint en vervolgens investeert naarmate uw online website zich uitbreidt of probeer het AppMaster-platform dat begint bij slechts $5.

De creatie van de code van een website

Een low-code en no-code platform of no-code builder applicatie kan worden gebruikt omdat codering niet nodig is. Professionele app bouwers kunnen snel applicaties ontwerpen met behulp van low-code en no-code platforms of no-code builder modulaire technieken, waardoor het niet meer nodig is om regel voor regel code te schrijven. Ook niet-software professionals zoals bedrijfsanalisten, office managers, eigenaren van kleine bedrijven en anderen kunnen hiermee applicaties maken en testen. Deze mensen kunnen software bouwen met weinig tot geen ervaring met standaardprogrammeertalen, machinecode of de ontwikkelingsarbeid die gepaard gaat met de configureerbare componenten van het platform.

Vanwege een tekort aan bekwame software-ingenieurs en de noodzaak om de doorlooptijd van ontwikkelingsprojecten te verhogen zodat bedrijfsproblemen snel kunnen worden opgelost, is het aantal low-code en no-code platform of no-code builder toepassingen toegenomen. Bij traditionele softwareontwikkeling schrijven programmeurs regels code om de gevraagde mogelijkheden en functies in een computerprogramma of -toepassing te genereren. Al die inspanning achter de schermen wordt ingekapseld in low-code en no-code platforms of no-code builder toepassingen. Gebruikers kiezen en koppelen visueel herbruikbare componenten die specifieke fasen of mogelijkheden vertegenwoordigen (inclusief de eigenlijke code) om het gewenste geautomatiseerde proces te creëren.

Veel websites worden nu gebouwd met een content management systeem; maar in de begindagen van het internet codeerde iedereen zijn sites met de hand (CMS). Door een visuele interface te bieden voor het bouwen van webpagina's en het structureren van uw site, elimineert een CMS de noodzaak om te coderen. Hieronder volgen de zes stappen voor het coderen van een website:

Selecteer een code editor.

Maak uw HTML-code.

Maak een stylesheet in CSS.

Voeg uw HTML en CSS samen.

Ontwikkel een responsieve of statische website.

Codeer een eenvoudige website of een interactieve website.

No-code builder gebruikers kunnen gebruik maken van drag-and-drop AppMaster tools om doe-het-zelf applicaties te maken. Deze pakketten bevatten vaak functionaliteit om software te bouwen die vergelijkbaar is met ontwerptools, zoals visuele drag-and-drop builder tools. Degenen die hun eerste mobiele applicatie ontwikkelen, inclusief game-applicaties, geven de voorkeur aan een drag-and-drop app builder.

Met een no-code builder kunnen niet-technische gebruikers en ontwikkelaars die sneller willen bouwen, veel gemakkelijker web- en mobiele toepassingen maken dan met standaard app-interfaces.