Jak wiemy, epidemia Covid-19 zmieniła sposób życia ludzi. Wszystko przesuwa się w stronę cyfrową. Zmienia to nie tylko tryb edukacji i inne funkcjonowanie życia, ale także odwraca zwyczaje zakupowe jednostek. Teraz wielu klientów kupuje rzeczy w sklepach internetowych, zarówno artykuły spożywcze, jak i ubrania, uważając to za wygodniejsze. Wiele ankiet i ostatnich badań wykazało, że ponad 70% osób w Stanach Zjednoczonych robi zakupy spożywcze w sklepach internetowych. Do takich wniosków doszła również firma Visa, C+R Research i wiele innych.

Cyfrowy świat rozwija się z dnia na dzień. Jego wartość znacznie wzrosła podczas pandemii Covid-19. Tak więc, aby utrzymać się w konkurencji, wiele firm przeniosło swoje usługi online za pomocą platform o niskim kodzie / bez kodu lub konstruktorów bez kodu, a ci, którzy nie zrobili, myślą o zrobieniu tego. Powodem tego, jak wspomniano powyżej, jest to, że cyfrowi użytkownicy są teraz mało skłonni do fizycznego odwiedzania rynków. Najczęściej po rzeczy, których potrzebują, odwiedzają strony e-commerce. To wywołało presję na wielu firmach i nie pozostało im nic innego, jak wprowadzić strony internetowe.

Low-code/no-code platformy lub no-code builders są wizualne platformy rozwoju oprogramowania z pomocą app builder, który pozwala obywatelom i app builders przeciągnąć i upuścić komponenty aplikacji, połączyć je i zbudować aplikacje mobilne i internetowe. Aplikacje typu low-code/no-code platform lub no-code builder wyewoluowały ze starszych produktów rapid application development (RAD), takich jak Excel, Lotus Notes i Microsoft Access, dając użytkownikom biznesowym pewne możliwości zbliżone do rozwoju. Platforma low-code lub no-code jest na tyle odporna, że może być wykorzystywana przez różne działy, całą korporację oraz użytkowników zewnętrznych, takich jak klienci i partnerzy firmy.

Różnica pomiędzy platformą low-code i no-code

Platformy low-code i no-code lub aplikacje builder no-code zapewniają te same podstawowe korzyści, ale ich nazwy ujawniają podstawową różnicę między tymi podejściami do rozwoju aplikacji. Kody te wymagają konstruktora aplikacji, ponieważ możesz łatwo zbudować profesjonalne oprogramowanie za pomocą konstruktora aplikacji.

Platformy low-code wymagają pewnego kodowania ze strony użytkownika, ale znacznie mniej niż typowy rozwój aplikacji. Low-code pozwala profesjonalnym twórcom aplikacji na szybkie dostarczenie interfejsów aplikacji i przeniesienie ich uwagi z rutynowych zadań programistycznych na bardziej skomplikowane i unikalne prace, które mają bardziej znaczący wpływ i wartość dla przedsiębiorstwa. Osoby nie zajmujące się informatyką używają narzędzi o niskim kodzie z niewielkimi umiejętnościami programistycznymi do tworzenia prostego oprogramowania lub dodatkowych funkcji w interfejsach aplikacji.

Nietechniczni użytkownicy w różnych funkcjach, którzy rozumieją potrzeby i zasady biznesowe, ale mają niewielką lub żadną wiedzę na temat kodowania i znajomość języków programowania, są adresatami platform lub konstruktorów typu no-code. Tak długo, jak wybrane narzędzia pasują do tych podstawowych funkcji i możliwości, twórcy aplikacji mogą używać platformy no-code lub aplikacji no-app builder do łatwego i szybkiego konstruowania, testowania i wdrażania swojego oprogramowania biznesowego.

Istnieją również pewne różnice w tym, jak użytkownicy korzystają z platform low-code i no-code lub no-code builders, które robią budowniczowie aplikacji. Platforma no-code jest powszechnie używana do tworzenia oprogramowania taktycznego przez konstruktora aplikacji, który wykonuje proste zadanie. Low-code może być używany w tych sytuacjach, a także może być używany do budowania oprogramowania, które uruchamia operacje istotne dla całych systemów firmy lub organizacji, takich jak integracje i inicjatywy transformacji cyfrowej.

Rozróżnienie między platformami low-code i no-code nie jest zwykle oczywiste, a platformy low-code lub konstruktorzy no-code nie są wyjątkiem. Ponieważ nawet najbardziej wydajne platformy wymagają pewnej ilości kodowania dla aspektów procesu tworzenia i wdrażania aplikacji, wielu analityków technologicznych uważa platformę no-code za część rynku low-code. Dostawcy generują więcej różnic między platformami low-code i no-code lub możliwości, ponieważ wprowadzają na rynek swoje rozwiązania dla różnych kategorii klientów.

Platformy bez kodu lub konstruktorzy bez kodu to platformy chmurowe o niskim kodzie, które adresują operacje specyficzne dla danej branży, konkretnej linii biznesowej (LOB) lub wspierają branding korporacyjny jednej firmy. Z drugiej strony, platformy o niskim kodzie mogą wymagać użycia programistów wewnętrznych w celu dokonania drobnych zmian w kodzie back-end, aby nowa aplikacja mogła współpracować z istniejącym oprogramowaniem biznesowym.

Kroki do budowy sklepu internetowego

Liczne metody lub procedury istnieją dla tworzenia platformy low-code lub no-code. Są to procedury, które konstruktor aplikacji musi znać, aby stworzyć platformę low-code lub no-code lub szablon strony internetowej. Procedury, o których konstruktor aplikacji musi mieć pojęcie, to:

Dowiedz się, jak założyć firmę e-commerce.

Oszacuj koszty uruchomienia strony internetowej.

Poznaj swoje marże zysku, rynek docelowy i produkt.

Jaki jest najlepszy sposób na rozpoczęcie działalności e-commerce?

Konstruktor aplikacji musi być przygotowany na następujące rzeczy, aby stworzyć szablon sklepu internetowego, aby założyć sklep e-commerce z platformą low-code lub no-code:

1. Wybierz produkt.

Pierwszym etapem tworzenia szablonu sklepu internetowego z platformą no-code lub low-code e-commerce jest określenie, co twórca aplikacji chce oferować bezpośrednio klientom. Gdy twórca aplikacji wpadnie na pomysł produktu, kluczowa jest ocena zapotrzebowania rynku na niego, np. jak bardzo klienci chcą go mieć i czy jest on w modzie. Wybór dla poszczególnych będzie arbitralny - i tak będzie szanse na sukces - jeśli produkt i pomysł nisza nie są dokładnie oceniane.

Po podjęciu decyzji o świetnym pomyśle na produkt, kolejnym etapem jest określenie, gdzie i jak konstruktor aplikacji będzie otrzymywał swoje przedmioty. Powinien on przyciągać oddanych amatorów, zgadzać się z Twoją pasją, wcześnie wykorzystywać trendy i być popularny na internetowych targowiskach.

2. Zdecyduj się na platformę e-commerce

Konstruktor aplikacji może używać aplikacji e-commerce do tworzenia i dostosowywania doświadczenia internetowego, sprzedaży towarów i realizacji zamówień. Większość klientów uważa, że aplikacja eCommerce jest podobna do app buildera, ponieważ dodajesz nowe produkty i zbierasz płatności online. Są one jednak zdolne do znacznie więcej. Twoja platforma eCommerce służy jako centrum nerwowe dla całej firmy, zarządzając wszystkim, od zapasów do marketingu i zapewniając wszystkie narzędzia potrzebne do sprzedaży online.

Kluczowe cechy, których należy szukać w platformie eCommerce obejmują:

Twoja aplikacja e-commerce powinna być prosta, zwłaszcza jeśli robisz to sam.

Poszukaj platformy bez kodu lub aplikacji do budowania bez kodu, która pomoże Ci w każdym kroku.

Wybierz platformę eCommerce, która ułatwia użytkownikom zakup Twoich towarów.

Hosting www to usługa, która pozwala na prowadzenie własnej. Baza danych odgrywa jedną z głównych ról w hostingu internetowym. W bazie danych serwera, host internetowy zapisuje dane informacyjne i treści z Twojej strony eCommerce. Tabele bazy danych mogą być używane do gromadzenia danych. Wszystkie twoje dane zostaną zapisane w tabelach bazy danych. Będziesz potrzebował hostingu internetowego, aby umożliwić klientom dostęp do swojej strony internetowej. Po każdej transakcji baza danych jest używana do pomocy w uaktualnianiu zapasów. Tabele bazy danych mogą łatwo zarządzać dużymi danymi. Bazy danych są niezbędne do prowadzenia skutecznej i dobrze prosperującej strony internetowej.

Rozważ swoje obecne i przyszłe wymagania przy wyborze oprogramowania eCommerce. Niektóre platformy mogą być najlepszą opcją, ale potężna platforma może pomóc Ci szybko się uruchomić, jednocześnie wspierając przyszły wzrost.

3. Wyszukaj konkurencję i przygotuj się

Po wybraniu tego, co chcesz sprzedawać i aplikacji e-commerce, oceniając jej potencjał, i znalezieniu dostawcy, rozumiejąc, z czym się mierzą i jak mogą oddzielić swoje sklepy od innych, trzeba przeprowadzić szeroko zakrojone badania na temat konkurencji. Nadszedł czas, aby przeciągnąć swoją strategię szablonu sklepu internetowego po zakończeniu badań konkurencji. Sklep internetowy szablon jest mapa drogowa, która prowadzi Cię przez proces umieszczania swoich pomysłów i myśli razem. Jest to kluczowe, aby zdecydować, co skupić się na i jak dotrzeć do potencjalnych klientów z powodzeniem. Szablon sklepu internetowego wyświetla również misję firmy, aby zademonstrować inwestorom i pracownikom podstawowe wartości Twojej marki.

4. Wybierz rynek docelowy.

Znajomość swoich idealnych odbiorców jest kluczowa podczas uruchamiania strony internetowej eCommerce. Ułatwia znalezienie nowych klientów i użytkowników cyfrowych oraz przyciąga potencjalnych nabywców do Twojej witryny, co prowadzi do poprawy współczynników konwersji i sprzedaży. W zależności od rzeczy, które chcesz sprzedać, możesz stworzyć publiczność o dowolnej wielkości lub demografii. Jako nowa strona eCommerce, istnieją trzy podstawowe kategorie do rozważenia:

Demografia

Lokalizacja

Zainteresowania

Wybór docelowej grupy odbiorców jest łatwiejszy, jeśli masz już produkt. Zastanów się nad tym: Kto go konsumuje? Jakie są ich cechy charakterystyczne? W jakim są wieku? Stwórz buyer persona z tymi danymi informacyjnymi i włącz je do swojego biznes planu. Pisząc tekst strony internetowej i działania marketingowe, będziesz chciał.

5. Skonfiguruj swoją firmę

Oprócz wyboru tego, co chcesz oferować w swoim sklepie internetowym, podjęcie decyzji o sklepie internetowym lub nazwie marki oraz wybór odpowiedniej i dostępnej nazwy domeny jest trudny. Ci konstruktorzy aplikacji, którzy są regularnymi użytkownikami cyfrowymi, rozumieją wartość zapamiętywalnej nazwy marki. Wybór idealnej nazwy marki dla Twojego małego sklepu internetowego może znacząco wpłynąć. Budowniczowie aplikacji wiedzą, jak wykonać swoją pracę. Pomaga potencjalnym użytkownikom zapamiętać Ciebie i Twoje towary, co może pomóc Ci osiągnąć długoterminowy sukces. Nadszedł czas, aby stworzyć proste logo po wybraniu chwytliwego akronimu i zarejestrowaniu odpowiedniej domeny. Masz możliwość budowania tożsamości marki podczas opracowywania logo sklepu internetowego za pomocą dowolnego kreatora logo. Paleta kolorów, którą wybrałeś dla swojego logo sklepu internetowego, opowie o tym, co symbolizuje Twoja marka, od spokojnych błękitów po żywe czerwienie. Logo Twojej firmy będzie również pierwszym wrażeniem, jakie potencjalni nabywcy odnoszą do Twojej marki.

Pomocne byłoby, gdybyś poznał również podstawy SEO, aby prawidłowo ułożyć swoją witrynę i strony dla Google i innych wyszukiwarek. Przykładem optymalizacji jest pisanie długich opisów z odpowiednimi słowami kluczowymi na każdej stronie aukcji. Pozyskiwanie backlinków z odpowiednich stron internetowych może również pomóc Twojemu sklepowi internetowemu w uzyskaniu wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Nadszedł czas, aby użyć konstruktora aplikacji, aby rozwinąć swój sklep teraz, gdy masz lepsze zrozumienie wyszukiwarek. Tak, konstruktor aplikacji jest wymagany dla wyszukiwarek. Wybór kanałów sprzedaży, w których potencjalni użytkownicy obecnie kupują, jest jedną z najskuteczniejszych metod kontaktu z nimi. Załóżmy, że wiesz, jakich słów kluczowych używają Twoi klienci docelowi, aby znaleźć podobne produkty. W takim przypadku możesz włączyć je do tego obszaru, aby zwiększyć swoje szanse na pojawienie się w wynikach wyszukiwarek z czasem.

6. Dodaj swoje elementy do listy.

Po co tworzyć stronę internetową, jeśli nie masz nic do sprzedania? Jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić, jest dodanie danych do strony z listingiem, ponieważ Twój listing będzie podstawą wyglądu i odczuć Twojej strony internetowej.

Klienci przeglądają strony z ofertami, aby dowiedzieć się więcej przed zakupem. Szczegóły mają znaczenie, a przekazywanie odpowiednich informacji prawidłowo, od cen do wielkości, czy tekst lub obrazy, może zrobić wielką różnicę. Tytuł strony z ofertą powinien jasno określać, czym ona jest. Klienci zauważą te dane, gdy będą przeglądać Twoją stronę, a to pomoże im w zlokalizowaniu pozycji, których szukają w Twoich danych. To może być zapisane jako dane w bazie danych. Trzymaj go krótko i używaj danych katalogowych w bazie danych oraz opisu lub wersji, aby przywołać dalsze szczegóły lub opcje danych katalogowych, takie jak kolory lub rozmiary.

Twoje dane ofertowe i opis służą zarówno do opisywania, jak i sprzedawania. Są one również jedną z najbardziej typowych przyczyn blokady pisarskiej. Dobrą wiadomością jest to, że pisanie angażujących danych aukcji i bazy danych internetowych nie wymaga bycia wykwalifikowanym copywriterem. Wiedzieć, z kim rozmawiasz, podkreślać zachęty, przewidywać częste pytania lub zastrzeżenia, uczynić swoje pisanie łatwe do odczytania, i pomóc klientom wizualizować siebie przy użyciu produktu.

W miarę zbliżania się do uruchomienia nowej strony internetowej, należy rozważyć kilka aspektów wysyłki i realizacji. Dobrą opcją jest również zdefiniowanie swoich kluczowych wskaźników wydajności w szablonie bazy internetowej, dzięki czemu będziesz wiedział, jakie metryki śledzić po uruchomieniu.

7. Koszyk na zakupy App

Koszyk jest ważną cechą strony internetowej, która usprawnia proces zakupów. Aplikacja koszyka pozwala użytkownikom strony internetowej, aby wybrać, zarezerwować i kupić rzeczy lub usługi za pośrednictwem aplikacji e-commerce.

Istotnym elementem doświadczenia zakupowego online jest aplikacja koszyka na zakupy. To co sprawia, że wszystko idzie gładko między kiedy kupujący znajdzie rzecz, którą chce i kiedy zakończy swój zakup. W rezultacie, posiadanie dobrej aplikacji koszyka jest krytyczne dla Twojego sklepu e-commerce.

8. Po uruchomieniu

Ciężka praca związana ze sprzedażą zaczyna się teraz. Podczas gdy wielu nowych właścicieli stron internetowych powinno rozważyć sprzedaż swoich rzeczywistych towarów osobiście, reszta marketingu cyfrowego opiera się na przyciąganiu docelowych odwiedzających.

Jakie są wymagania dotyczące rozpoczęcia działalności sklepu internetowego?

Nigdy nie było lepszego momentu niż teraz, aby rozpocząć stronę internetową. Każdy, kto posiada komputer, może rozpocząć działalność w ciągu kilku minut bez wcześniejszej wiedzy. Poniżej znajdują się trzy elementy, które będą potrzebne do stworzenia strony internetowej:

Propozycja nazwy domeny.

Konto hostingowe.

Trzydzieści minut twojej pełnej uwagi.

W mniej niż 30 minut możesz skonfigurować swoją stronę internetową za pomocą WordPressa, a oto kroki, aby to zrobić.

Wybierz najlepszy serwer WooCommerce

Zarejestruj się na nazwę domeny za darmo

Zdobądź darmowy certyfikat SSL (wymagany do przyjmowania płatności)

Zainstaluj WordPressa

Stwórz stronę WooCommerce

Dodaj produkty do swojego sklepu internetowego

Wybierz i dostosuj swój motyw

Użyj wtyczek, aby rozszerzyć swój sklep internetowy

Nauka WordPressa i rozwijanie biznesu

Należy również wziąć pod uwagę interfejsy aplikacji. Interfejs aplikacji, często znany jako interfejs użytkownika, jest zestawem funkcji, które pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych i uzyskiwanie danych wyjściowych z programu. Rozważmy interfejs aplikacji Microsoft Word, który ma środkową przestrzeń do pisania i dodawania informacji zwrotnych na ekranie.

Czy można zbudować sklep internetowy za darmo?

Niektóre aplikacje e-commerce oferują bezpłatne próby przez ograniczony czas, ale użytkownicy muszą zapłacić po skorzystaniu z darmowej usługi przechowywania danych online. Plan firmy i budżet określają koszt uruchomienia online platformy low-code lub aplikacji buildera no-code. Zacznij od Bluehost za 2,75 USD miesięcznie i użyj darmowych wtyczek i motywów, aby utrzymać ceny w dół zamiast darmowego sklepu internetowego. Sugeruje się, że strategia biznesowa jest jeden, gdzie zacząć skromne, a następnie inwestować jak strona internetowa rozszerza lub spróbować AppMaster platformy, która zaczyna się od zaledwie 5 dolarów.

Tworzenie kodu strony internetowej

Platforma low-code lub no-code builder aplikacji może być używany, ponieważ kodowanie nie jest wymagane. Profesjonalni twórcy aplikacji mogą szybko projektować aplikacje za pomocą platform low-code i no-code lub technik modułowych no-code builder, eliminując potrzebę pisania kodu linia po linii. Pozwalają one również osobom nie zajmującym się oprogramowaniem, takim jak analitycy biznesowi, kierownicy biur, właściciele małych firm i inni, na tworzenie i testowanie aplikacji. Ci ludzie mogą budować oprogramowanie z niewielkim lub żadnym doświadczeniem ze standardowymi językami programowania, kodem maszynowym lub pracą programistyczną, która idzie na konfigurowalne komponenty platformy.

Ze względu na brak kompetentnych inżynierów oprogramowania i potrzebę zwiększenia czasu realizacji projektów rozwojowych, aby problemy firmy mogły być szybko rozwiązywane, wzrosła liczba aplikacji typu low-code i no-code platform lub no-code builder. Programiści piszą linie kodu, aby wygenerować możliwości i funkcje wymagane w programie komputerowym lub aplikacji w tradycyjnym rozwoju oprogramowania. Cały ten wysiłek za kulisami jest zamknięty w platformach typu low-code i no-code lub aplikacjach typu no-code builder. Użytkownicy wizualnie wybierają i łączą komponenty wielokrotnego użytku reprezentujące określone fazy lub możliwości (w tym rzeczywisty kod), aby stworzyć pożądany zautomatyzowany proces.

Wiele stron internetowych jest obecnie zbudowanych za pomocą systemu zarządzania treścią; jednak w początkowym okresie istnienia Internetu wszyscy ręcznie kodowali swoje strony (CMS). Dostarczając wizualny interfejs do budowania stron internetowych i strukturyzacji witryny, CMS eliminuje potrzebę kodowania. Poniżej przedstawiamy sześć kroków związanych z kodowaniem strony internetowej:

Wybierz edytor kodu.

Utwórz swój kod HTML.

Utwórz arkusz stylów w CSS.

Zbierz swój kod HTML i CSS.

Opracuj responsywną lub statyczną stronę internetową.

Zakoduj prostą lub interaktywną stronę internetową.

Użytkownicy No-code builder mogą wykorzystywać narzędzia AppMaster typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia aplikacji typu "zrób to sam". Pakiety te często zawierają funkcjonalność do konstruowania oprogramowania porównywalnego z narzędziami do projektowania, takimi jak wizualne narzędzia do budowania metodą przeciągania i upuszczania. Osoby tworzące swoje pierwsze aplikacje mobilne, w tym aplikacje do gier, wolą korzystać z narzędzi do budowania aplikacji metodą "przeciągnij i upuść".

Konstruktor bez kodu pozwala użytkownikom nietechnicznym i programistom chcącym budować szybciej tworzyć aplikacje internetowe i mobilne znacznie łatwiej niż standardowe podejścia do interfejsu aplikacji.