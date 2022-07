Wie wir wissen, hat die Covid-19-Epidemie die Lebensgewohnheiten der Menschen verändert. Alles verlagert sich ins Digitale. Sie verändert nicht nur die Art und Weise der Bildung und anderer Lebensbereiche, sondern auch die Einkaufsgewohnheiten der Menschen. Viele Kunden kaufen jetzt in Online-Shops ein, sei es Lebensmittel oder Kleidung, und finden das bequemer. Viele Umfragen und aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass mehr als 70 % der Menschen in den Vereinigten Staaten Lebensmittel in Online-Shops einkaufen. Das Unternehmen Visa, C+R Research und viele andere haben ebenfalls solche Schlussfolgerungen gezogen.

Die digitale Welt schreitet von Tag zu Tag voran. Ihr Wert ist während der Covid-19-Pandemie stark gestiegen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, haben viele Unternehmen ihre Dienstleistungen mit Low-Code/No-Code-Plattformen oder No-Code-Buildern ins Internet verlagert, und diejenigen, die dies noch nicht getan haben, denken darüber nach. Der Grund dafür ist, wie bereits erwähnt, dass die digitalen Nutzer heute kaum noch physische Märkte aufsuchen. Die meiste Zeit besuchen sie E-Commerce-Websites für die Dinge, die sie benötigen.

Low-Code/No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder sind visuelle Softwareentwicklungsplattformen mit Hilfe eines App-Builders, der es Bürgern und App-Buildern ermöglicht, Anwendungskomponenten per Drag-and-Drop zu ziehen, sie zu verbinden und mobile und Webanwendungen zu erstellen. Low-Code/No-Code-Plattform- oder No-Code-Builder-Anwendungen haben sich aus älteren RAD-Produkten (Rapid Application Development) wie Excel, Lotus Notes und Microsoft Access entwickelt und bieten Geschäftsanwendern einige entwicklungsähnliche Funktionen. Low-Code- oder No-Code-Plattformen sind robust genug, um abteilungsübergreifend, unternehmensweit und von externen Nutzern wie Kunden und Geschäftspartnern eingesetzt zu werden.

Unterschied zwischen Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen

Low-Code- und No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder-Anwendungen bieten die gleichen grundlegenden Vorteile, aber ihre Namen verraten den Hauptunterschied zwischen diesen Ansätzen zur Anwendungsentwicklung. Für diese Codes ist ein App-Builder erforderlich, denn mit Hilfe eines App-Builders kann man ganz einfach professionelle Software erstellen.

Low-Code-Plattformen erfordern zwar ein gewisses Maß an Codierung seitens des Nutzers, aber weit weniger als die typische Anwendungsentwicklung. Low-Code ermöglicht es professionellen App-Buildern, App-Schnittstellen schnell bereitzustellen und ihren Fokus von routinemäßigen Programmieraufgaben auf kompliziertere und einzigartige Arbeiten zu verlagern, die einen größeren Einfluss und Wert für das Unternehmen haben. Nicht-IT-Fachleute verwenden Low-Code-Tools mit geringen Programmierkenntnissen, um einfache Software oder zusätzliche Funktionen innerhalb von App-Schnittstellen zu erstellen.

Nicht-technische Benutzer in verschiedenen Funktionen, die Geschäftsanforderungen und -regeln verstehen, aber über wenig oder keine Programmierkenntnisse verfügen, sind die Zielgruppe von No-Code-Plattformen oder No-Code-Builders. Solange die gewählten Tools zu diesen Kernfunktionen und -fähigkeiten passen, können App-Builder eine No-Code-Plattform oder No-App-Builder-Anwendung verwenden, um ihre Unternehmenssoftware einfach und schnell zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

Es gibt auch einige Unterschiede in der Art und Weise, wie Benutzer Low-Code- und No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder verwenden, die von App-Buildern hergestellt werden. Die No-Code-Plattform wird üblicherweise verwendet, um eine taktische Software von App-Buildern zu erstellen, die eine einfache Aufgabe ausführt. Low-Code kann in solchen Situationen verwendet werden, aber auch zur Erstellung von Software, die für die gesamten Systeme eines Unternehmens oder einer Organisation wichtig ist, z. B. für Integrationen und digitale Transformationsinitiativen.

Die Unterscheidung zwischen Low-Code- und No-Code-Plattformen ist in der Regel nicht offensichtlich, und die Low-Code- und No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder sind da keine Ausnahme. Da selbst die leistungsstärksten Plattformen ein gewisses Maß an Kodierung für Aspekte der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung erfordern, betrachten viele Technologieanalysten die No-Code-Plattformen als Teil des Low-Code-Marktes. Die Anbieter unterscheiden eher zwischen Low-Code- und No-Code-Plattformen oder -Fähigkeiten, da sie ihre Lösungen für verschiedene Kundenkategorien vermarkten.

No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder sind Low-Code-Cloud-Plattformen, die sich an branchenspezifische Abläufe, eine bestimmte Geschäftssparte (LOB) richten oder das Corporate Branding eines einzelnen Unternehmens unterstützen. Andererseits können Low-Code-Plattformen den Einsatz von internen Entwicklern erfordern, um kleinere Anpassungen am Back-End-Code vorzunehmen, damit die neue Anwendung mit der bestehenden Unternehmenssoftware zusammenarbeitet.

Schritte zum Aufbau eines Online-Shops

Es gibt zahlreiche Methoden oder Verfahren zur Erstellung einer Low-Code- oder No-Code-Plattform. Dies sind die Verfahren, die ein App-Entwickler kennen muss, um eine Low-Code- oder No-Code-Plattform oder eine Website-Vorlage zu erstellen. Die Verfahren, über die der App-Ersteller Bescheid wissen muss, sind:

Finden Sie heraus, wie man ein E-Commerce-Unternehmen gründet.

Schätzen Sie die Kosten für den Start einer Online-Website.

Kennen Sie Ihre Gewinnspannen, Ihren Zielmarkt und Ihr Produkt.

Wie startet man am besten ein E-Commerce-Unternehmen?

Der App-Builder muss auf die folgenden Dinge vorbereitet sein, um eine Online-Shop-Vorlage zu erstellen und einen E-Commerce-Shop mit einer Low-Code- oder No-Code-Plattform einzurichten:

1. Wählen Sie ein Produkt

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Online-Shop-Vorlage mit einer No-Code-Plattform oder einem Low-Code-E-Commerce-Shop ist die Bestimmung dessen, was der App-Ersteller den Kunden direkt anbieten möchte. Sobald der App-Ersteller eine Produktidee hat, ist es wichtig, die Marktnachfrage dafür zu bewerten, z. B. wie sehr die Kunden es wünschen und ob es im Trend liegt. Die Wahl des Besonderen wird willkürlich sein - und damit auch die Erfolgschancen -, wenn das Produkt und die Nischenidee nicht gründlich evaluiert werden.

Nachdem man sich für eine gute Produktidee entschieden hat, geht es in der nächsten Phase darum, zu bestimmen, wo und wie der App-Ersteller seine Artikel erhalten wird. Es sollte engagierte Amateure anziehen, mit Ihrer Leidenschaft übereinstimmen, Trends frühzeitig nutzen und auf Internet-Marktplätzen beliebt sein.

2. Entscheiden Sie sich für eine E-Commerce-Plattform

Mit einer E-Commerce-App kann der App-Builder ein Internet-Erlebnis schaffen und anpassen, Waren verkaufen und Bestellungen ausführen. Die meisten Kunden glauben, dass eine E-Commerce-Anwendung einem App-Builder ähnlich ist, weil man neue Produkte hinzufügt und Zahlungen online entgegennimmt. Sie sind jedoch zu viel mehr in der Lage. Ihre eCommerce-Plattform dient als Nervenzentrum für Ihr gesamtes Unternehmen, verwaltet alles vom Inventar bis zum Marketing und stellt Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie für den Online-Verkauf benötigen.

Zu den wichtigsten Merkmalen, die Sie bei einer eCommerce-Plattform beachten sollten, gehören:

Ihre eCommerce-App sollte einfach sein, vor allem, wenn Sie sie selbst erstellen.

Suchen Sie nach einer No-Code-Plattform oder einer No-Code-Builder-Anwendung, die Ihnen bei jedem Schritt hilft.

Wählen Sie eine E-Commerce-Plattform, die es den Nutzern einfach macht, Ihre Waren zu kaufen.

Webhosting ist ein Dienst, mit dem Sie Ihre eigene. Die Datenbank spielt eine der wichtigsten Rollen beim Webhosting. In einer Server-Datenbank speichert ein Webhoster Informationsdaten und Inhalte Ihrer eCommerce-Website. Datenbanktabellen können zum Sammeln der Daten verwendet werden. Alle Ihre Daten würden in Datenbanktabellen gespeichert werden. Sie benötigen ein Webhosting, damit Kunden auf Ihre Website zugreifen können. Nach jeder Transaktion wird die Datenbank verwendet, um den Bestand zu aktualisieren. Datenbanktabellen können große Datenmengen problemlos verwalten. Datenbanken sind notwendig, um eine effektive und erfolgreiche Online-Website zu betreiben.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der eCommerce-Software Ihre gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen. Einige Plattformen mögen die beste Option sein, aber eine leistungsstarke Plattform kann Ihnen helfen, schnell loszulegen und gleichzeitig Ihr zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

3. Suchen Sie nach der Konkurrenz und bereiten Sie sich vor

Nachdem Sie sich entschieden haben, was Sie verkaufen möchten und eine E-Commerce-App, deren Potenzial Sie einschätzen können, und einen Anbieter gefunden haben, der versteht, womit er es zu tun hat und wie er seine Geschäfte von anderen abgrenzen kann, müssen Sie umfangreiche Nachforschungen über die Konkurrenz anstellen. Es ist an der Zeit, Ihre Strategie für die Online-Shop-Vorlage zu entwerfen, nachdem Sie die Recherche über die Wettbewerber abgeschlossen haben. Eine Onlineshop-Vorlage ist ein Fahrplan, der Sie durch den Prozess der Zusammenstellung Ihrer Ideen und Gedanken führt. Es ist wichtig zu entscheiden, worauf Sie sich konzentrieren wollen und wie Sie potenzielle Kunden erfolgreich ansprechen können. Eine Online-Shop-Vorlage zeigt auch das Leitbild Ihres Unternehmens, um Investoren und Mitarbeitern die grundlegenden Werte Ihrer Marke zu verdeutlichen.

4. Wählen Sie einen Zielmarkt.

Bei der Einführung einer E-Commerce-Website ist es entscheidend, die ideale Zielgruppe zu kennen. So können Sie leicht neue Kunden und digitale Nutzer finden und potenzielle Käufer auf Ihre Website locken, was zu besseren Konversionsraten und Verkäufen führt. Je nach den Dingen, die Sie verkaufen möchten, können Sie ein Publikum beliebiger Größe oder Demografie schaffen. Als neue E-Commerce-Website sollten Sie drei Hauptkategorien berücksichtigen:

Demografie

Standort

Interessen

Eine Zielgruppe auszuwählen ist einfacher, wenn Sie bereits ein Produkt haben. Überlegen Sie Folgendes: Wer konsumiert es? Was sind ihre Merkmale? Wie alt sind sie? Erstellen Sie anhand dieser Informationen eine Buyer Persona und integrieren Sie sie in Ihren Geschäftsplan. Bei der Erstellung von Website-Texten und Marketingmaßnahmen werden Sie sie brauchen.

5. Richten Sie Ihr Unternehmen ein

Neben der Auswahl dessen, was Sie in Ihrem Online-Shop anbieten wollen, ist es schwierig, sich für einen Online-Shop oder einen Markennamen zu entscheiden und einen geeigneten und verfügbaren Domain-Namen auszuwählen. Diejenigen, die regelmäßig digitale Anwendungen erstellen, wissen, wie wichtig ein einprägsamer Markenname ist. Die Wahl des perfekten Markennamens für Ihren kleinen Onlineshop kann einen großen Einfluss haben. App-Builder wissen, wie sie ihre Arbeit machen müssen. Er hilft potenziellen Nutzern, sich an Sie und Ihre Waren zu erinnern, was Ihnen zu langfristigem Erfolg verhelfen kann. Es ist an der Zeit, ein einfaches Logo zu erstellen, nachdem Sie ein einprägsames Akronym gewählt und eine entsprechende Domain registriert haben. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Markenidentität zu entwickeln, wenn Sie das Logo Ihres Online-Shops mit einem beliebigen Logo-Designer erstellen. Die Farbpalette, die Sie für das Logo Ihres Online-Shops gewählt haben, wird die Geschichte dessen erzählen, was Ihre Marke symbolisiert, von ruhigen Blautönen bis hin zu lebhaften Rottönen. Das Logo Ihres Unternehmens ist auch der erste Eindruck, den potenzielle Käufer von Ihrer Marke bekommen.

Es wäre hilfreich, wenn Sie auch die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung erlernen würden, um Ihre Website und Seiten für Google und andere Suchmaschinen richtig zu gestalten. Ein Beispiel für die Optimierung ist das Verfassen langer Beschreibungen mit relevanten Schlüsselwörtern auf jeder Angebotsseite. Backlinks von relevanten Websites können ebenfalls dazu beitragen, dass Ihr Online-Shop in den Suchergebnissen besser platziert wird. Nachdem Sie nun ein besseres Verständnis für Suchmaschinen haben, ist es an der Zeit, einen App-Builder zu verwenden, um Ihren Shop zu erweitern. Ja, ein App-Builder ist für Suchmaschinen erforderlich. Die Wahl von Vertriebskanälen, in denen potenzielle Nutzer derzeit einkaufen, ist eine der effektivsten Methoden, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Angenommen, Sie wissen, welche Schlüsselwörter Ihre Zielkunden verwenden, um ähnliche Produkte zu finden. In diesem Fall können Sie sie in diesen Bereich einbauen, um Ihre Chancen zu erhöhen, mit der Zeit in den Suchmaschinenergebnissen zu erscheinen.

6. Fügen Sie Ihre Artikel der Liste hinzu.

Warum eine Online-Website erstellen, wenn Sie nichts zu verkaufen haben? Eines der ersten Dinge, die Sie tun sollten, ist, die Daten zur Angebotsseite hinzuzufügen, denn Ihr Angebot wird die Grundlage für das Aussehen und die Atmosphäre Ihrer Website sein.

Kunden durchsuchen Angebotsseiten, um mehr zu erfahren, bevor sie kaufen. Auf die Details kommt es an, und die korrekte Übermittlung der entsprechenden Informationen, vom Preis bis zur Größe, ob Text oder Bilder, kann einen großen Unterschied ausmachen. Der Titel Ihrer Angebotsseite sollte deutlich machen, worum es sich handelt. Die Kunden werden diese Daten beim Durchsuchen Ihrer Website bemerken, und sie werden ihnen helfen, die gesuchten Artikel in Ihren Daten zu finden. Diese können als Daten in einer Datenbank gespeichert werden. Fassen Sie sich kurz, und verwenden Sie Ihre Angebotsdaten in der Datenbank und die Beschreibung oder die Versionen, um weitere Details oder Datenoptionen wie Farben oder Größen aufzulisten.

Ihre Angebotsdaten und die Beschreibung dienen sowohl der Beschreibung als auch dem Verkauf. Sie sind auch eine der häufigsten Ursachen für Schreibblockaden. Die gute Nachricht ist, dass man kein erfahrener Texter sein muss, um ein ansprechendes Angebot und die Webdatenbank zu schreiben. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen, betonen Sie Anreize, rechnen Sie mit häufigen Fragen oder Einwänden, machen Sie Ihren Text leicht lesbar und helfen Sie den Kunden, sich vorzustellen, wie sie Ihr Produkt benutzen.

Wenn Sie sich dem Start Ihrer neuen Website nähern, müssen verschiedene Aspekte des Versands und der Abwicklung berücksichtigt werden. Es ist auch eine gute Option, Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren in der Webdatenbankvorlage zu definieren, damit Sie wissen, welche Metriken Sie nach dem Start verfolgen müssen.

7. Warenkorb-App

Ein Warenkorb ist eine wichtige Funktion einer Online-Website, die den Einkaufsprozess rationalisiert. Die Warenkorb-App ermöglicht es den Nutzern einer Website, Dinge oder Dienstleistungen über eine E-Commerce-App auszuwählen, zu reservieren und zu kaufen.

Eine wichtige Komponente des Online-Kauferlebnisses ist die Warenkorb-App. Sie sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft, wenn ein Käufer eine Sache findet, die er haben möchte, und wenn er seinen Kauf abschließt. Daher ist eine gute Warenkorb-App für Ihren E-Commerce-Shop von entscheidender Bedeutung.

8. Nach dem Start

Die harte Arbeit des Verkaufs beginnt jetzt. Während viele neue Website-Besitzer in Erwägung ziehen sollten, ihre tatsächlichen Waren persönlich zu verkaufen, basiert der Rest des digitalen Marketings darauf, gezielte Besucher anzulocken.

Was sind die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Online-Shops?

Nie war der Zeitpunkt besser als jetzt, um eine Online-Website zu starten. Jeder, der einen Computer hat, kann in wenigen Minuten und ohne Vorkenntnisse loslegen. Im Folgenden finden Sie die drei Punkte, die Sie benötigen, um eine Website zu erstellen:

Einen Vorschlag für einen Domain-Namen.

Ein Web-Hosting-Konto.

Dreißig Minuten Ihrer vollen Aufmerksamkeit.

In weniger als 30 Minuten können Sie Ihre Website mit WordPress einrichten, und hier sind die Schritte, um dies zu tun.

Wählen Sie den besten WooCommerce-Server

Registrieren Sie einen kostenlosen Domain-Namen

Erhalten Sie ein kostenloses SSL-Zertifikat (erforderlich für die Annahme von Zahlungen)

Installieren Sie WordPress

Erstellen Sie eine WooCommerce-Website

Hinzufügen Produkte zu Ihrem Online-Shop

Wählen Sie Ihr Theme aus und passen Sie es an

Verwenden Sie Plugins, um Ihren Online-Shop zu erweitern

Lernen Sie WordPress und erweitern Sie Ihr Geschäft

Man muss auch die Anwendungsschnittstellen berücksichtigen. Eine Anwendungsschnittstelle, oft auch als Benutzerschnittstelle bezeichnet, ist eine Reihe von Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, Eingaben in ein Programm zu machen und Ausgaben von diesem zu erhalten. Denken Sie an die Anwendungsschnittstelle von Microsoft Word, die in der Mitte des Bildschirms Platz für Eingaben und Rückmeldungen bietet.

Ist es möglich, einen Online-Shop kostenlos zu erstellen?

Einige E-Commerce-Apps bieten für eine begrenzte Zeit kostenlose Testversionen an, aber die Nutzer müssen nach der Nutzung des kostenlosen Online-Speicherdienstes bezahlen. Der Unternehmensplan und das Budget bestimmen die Kosten für den Online-Start einer Low-Code- oder No-Code-Plattform oder einer No-Code-Builder-Anwendung. Beginnen Sie mit Bluehost für 2,75 $ pro Monat und verwenden Sie kostenlose Plugins und Themes, um die Preise niedrig zu halten, anstelle eines kostenlosen Online-Shops. Es wird empfohlen, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, bei der Sie bescheiden anfangen und dann investieren, wenn Ihre Online-Website wächst, oder die AppMaster-Plattform auszuprobieren, die bereits ab 5 $ erhältlich ist.

Die Erstellung des Codes einer Website

Eine Low-Code- und No-Code-Plattform oder eine No-Code-Builder-Anwendung kann verwendet werden, da keine Codierung erforderlich ist. Professionelle Anwendungsentwickler können mit Hilfe von Low-Code- und No-Code-Plattformen oder modularen No-Code-Builder-Techniken schnell Anwendungen entwerfen und müssen nicht Zeile für Zeile Code schreiben. Sie ermöglichen es auch Nicht-Softwareexperten wie Geschäftsanalysten, Büroleitern, Inhabern kleiner Unternehmen und anderen, Anwendungen zu erstellen und zu testen.

Diese Leute können Software mit wenig bis gar keiner Erfahrung mit Standardprogrammiersprachen, Maschinencode oder der Entwicklungsarbeit, die in den konfigurierbaren Komponenten der Plattform steckt, erstellen. Aufgrund des Mangels an kompetenten Softwareingenieuren und der Notwendigkeit, die Durchlaufzeit von Entwicklungsprojekten zu verkürzen, damit Unternehmensprobleme schnell gelöst werden können, haben Low-Code- und No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder-Anwendungen zugenommen. Bei der herkömmlichen Softwareentwicklung schreiben Programmierer Codezeilen, um die in einem Computerprogramm oder einer Anwendung geforderten Fähigkeiten und Funktionen zu erzeugen. In Low-Code- und No-Code-Plattformen oder No-Code-Builder-Anwendungen wird der gesamte Aufwand hinter den Kulissen gekapselt. Die Benutzer wählen wiederverwendbare Komponenten aus, die bestimmte Phasen oder Funktionen (einschließlich des eigentlichen Codes) repräsentieren, und verknüpfen sie visuell, um den gewünschten automatisierten Prozess zu erstellen.

Viele Websites werden heute mit einem Inhaltsverwaltungssystem erstellt; in den Anfängen des Internets programmierte jedoch jeder seine Sites von Hand (CMS). Durch die Bereitstellung einer visuellen Schnittstelle für die Erstellung von Webseiten und die Strukturierung Ihrer Website macht ein CMS das Programmieren überflüssig. Nachfolgend die sechs Schritte zur Programmierung einer Website:

Wählen Sie einen Code-Editor.

Erstellen Sie Ihren HTML-Code.

Erstellen Sie ein Stylesheet in CSS.

Zusammenfügen Sie Ihr HTML und CSS.

Entwickeln Sie eine responsive oder statische Website.

Codieren Sie eine einfache Website oder eine interaktive Website.

Nutzer von No-Code-Buildern können die Drag-and-Drop-Tools von AppMaster nutzen, um Do-it-yourself-Anwendungen zu erstellen. Diese Pakete enthalten häufig Funktionen zur Erstellung von Software, die mit Design-Tools vergleichbar sind, wie etwa visuelle Drag-and-Drop-Builder-Tools. Diejenigen, die ihre erste mobile Anwendung, einschließlich Spielanwendungen, entwickeln, bevorzugen die Verwendung eines Drag-and-Drop-App-Builders.

Ein No-Code-Builder ermöglicht es technisch nicht versierten Nutzern und Entwicklern, die schneller bauen wollen, Web- und mobile Anwendungen viel einfacher zu erstellen als Standard-App-Schnittstellen-Ansätze.