Как мы знаем, эпидемия Ковид-19 изменила образ жизни людей. Все переходит на цифровые технологии. Это меняет не только способ образования и другие виды жизнедеятельности, но и переворачивает покупательские привычки людей. Теперь многие покупатели приобретают товары в интернет-магазинах, будь то продукты питания, продовольственные товары или одежда, и считают это более удобным. Многие опросы и недавние исследования показали, что более 70% жителей США совершают покупки продуктов питания в интернет-магазинах. О таких выводах говорят и компания Visa, и C+R Research, и многие другие.

Цифровой мир прогрессирует с каждым днем. Его ценность значительно возросла во время пандемии Covid-19. Поэтому, чтобы удержаться в конкурентной борьбе, многие компании перевели свои услуги в онлайн с помощью платформ с низким кодом/без кода или конструкторов без кода, а те, кто этого не сделал, подумывают об этом. Причина этого, как уже упоминалось выше, заключается в том, что цифровые пользователи теперь нечасто посещают рынки физически. В большинстве случаев они посещают сайты электронной коммерции для приобретения необходимых им вещей. Это оказало давление на многие компании, и у них не осталось другого шанса, кроме как внедрить веб-сайты.

Платформы с низким кодом/без кода или конструкторы без кода - это визуальные платформы для разработки программного обеспечения с помощью конструктора приложений, которые позволяют гражданам и разработчикам приложений перетаскивать компоненты приложений, соединять их и создавать мобильные и веб-приложения. Приложения для платформ Low-code/no-code или no-code builder развились из старых продуктов быстрой разработки приложений (RAD), таких как Excel, Lotus Notes и Microsoft Access, предоставляя бизнес-пользователям некоторые возможности, похожие на разработку. Low-code или no-code платформа достаточно устойчива, чтобы ее можно было использовать в разных отделах, в масштабах всей корпорации, а также внешними пользователями, такими как клиенты и партнеры компании.

Разница между платформой разработки low-code и no-code

Платформы low-code и no-code или сборщик приложений no-code предоставляют одни и те же основные преимущества, но их названия раскрывают основное различие между этими подходами к разработке приложений. Эти коды требуют сборщика приложений, потому что с помощью сборщика приложений можно легко создать профессиональное программное обеспечение.

Платформы с низким кодом требуют некоторого кодирования со стороны пользователя, но гораздо меньшего, чем обычная разработка приложений. Low-code позволяет профессиональным разработчикам приложений быстро создавать интерфейсы приложений и переносить свое внимание с рутинной работы по программированию на более сложную и уникальную работу, которая имеет более значительное влияние и ценность для предприятия. Не ИТ-специалисты используют инструменты low-code с минимальными навыками программирования для создания простого программного обеспечения или дополнительных функций в интерфейсах приложений.

Нетехнические пользователи различных функций, понимающие потребности и правила бизнеса, но не обладающие или почти не обладающие знаниями кодирования и языками программирования, ориентированы на платформы no-code или разработчиков no-code. Если выбранные инструменты соответствуют этим основным функциям и возможностям, разработчики приложений могут использовать платформу no-code или приложение no-app builder для простого и быстрого создания, тестирования и развертывания своего бизнес-программного обеспечения.

Также существуют некоторые различия в том, как пользователи используют платформы low-code и no-code или no-code builders, которые создают разработчики приложений. Платформа no-code обычно используется для создания тактического программного обеспечения с помощью конструктора приложений, выполняющего простую задачу. Low-code может использоваться в таких ситуациях, а также для создания программного обеспечения, выполняющего операции, жизненно важные для всей системы компании или организации, такие как интеграция и инициативы по цифровой трансформации.

Различие между платформами low-code и no-code обычно не очевидно, и платформы low-code и no-code или no-code builders не являются исключением. Поскольку даже самые мощные платформы требуют определенного количества кодирования для некоторых аспектов процесса разработки и развертывания приложений, многие технологические аналитики считают платформы no-code частью рынка low-code. Поставщики генерируют больше различий между платформами или возможностями low-code и no-code, поскольку продвигают свои решения для разных категорий клиентов.

Платформы no-code или no-code builders - это облачные платформы с низким кодом, которые предназначены для работы в конкретной отрасли, определенном направлении бизнеса (LOB) или поддерживают корпоративный брендинг одной компании. С другой стороны, платформы low-code могут потребовать привлечения штатных разработчиков для внесения незначительных изменений в внутренний код, чтобы новое приложение работало с существующим бизнес-программой.

Шаги создания интернет-магазина

Существует множество методов или процедур для создания платформы low-code или no-code. Вот процедуры, которые необходимо знать разработчику приложений, чтобы создать платформу с низким или нулевым кодом или шаблон веб-сайта. Процедуры, о которых должен иметь представление создатель приложений, следующие:

Узнайте, как открыть компанию электронной коммерции.

Оцените затраты на создание веб-сайта.

Определите свою норму прибыли, целевой рынок и продукт.

Какой лучший способ начать бизнес электронной коммерции?

Строитель приложений должен быть готов к следующим вещам, чтобы создать шаблон интернет-магазина для создания магазина электронной коммерции на платформе с низким кодом или без кода:

1. Выбор продукта

Первым этапом создания шаблона интернет-магазина на платформе no-code или low-code для электронной коммерции является определение того, что создатель приложения хочет предложить непосредственно клиентам. Как только у разработчика приложений появляется идея продукта, очень важно оценить рыночный спрос на него, например, насколько он нужен покупателям и в моде ли он. Выбор конкретного будет произвольным - как и шансы на успех - если продукт и нишевая идея не будут тщательно оценены.

После принятия решения об отличной идее продукта следующим этапом является определение того, где и как создатель приложений будет получать свои товары. Она должна привлекать преданных любителей, соответствовать вашей страсти, использовать тенденции на ранних этапах и быть популярной на интернет-рынках.

2. Определитесь с платформой электронной коммерции

Строитель приложений может использовать приложение электронной коммерции для создания и настройки интернет-опыта, продажи товаров и выполнения заказов. Большинство клиентов считают, что приложение электронной коммерции похоже на конструктор приложений, поскольку вы добавляете новые товары и собираете платежи в режиме онлайн. Однако они способны на гораздо большее. Ваша платформа электронной коммерции служит нервным центром для всей вашей компании, управляя всем, от инвентаризации до маркетинга, и предоставляя вам все инструменты, необходимые для продаж в Интернете.

Ключевые особенности, которые следует искать в платформе электронной коммерции, включают:

Ваше приложение электронной коммерции должно быть простым, особенно если вы делаете его самостоятельно.

Ищите платформу без кода или приложение для создания кода, которое поможет вам на каждом этапе.

Выбирайте платформу электронной коммерции, которая упрощает пользователям покупку ваших товаров.

Веб-хостинг - это услуга, которая позволяет вам разместить свой собственный хостинг. База данных играет одну из главных ролей в веб-хостинге. В базе данных сервера веб-хостинг сохраняет информационные данные и содержимое вашего сайта электронной коммерции. Для сбора данных могут использоваться таблицы базы данных. Все ваши данные будут сохранены в таблицах базы данных. Вам понадобится веб-хостинг, чтобы клиенты могли получить доступ к вашему сайту. После каждой транзакции база данных используется для актуализации инвентаризации. Таблицы базы данных могут легко управлять большими данными. Базы данных необходимы для эффективной и процветающей работы веб-сайта.

При выборе программного обеспечения для электронной коммерции учитывайте свои настоящие и будущие потребности. Некоторые платформы могут быть лучшим вариантом, но мощная платформа поможет вам быстро приступить к работе, поддерживая ваш будущий рост.

3. Поиск конкурентов и подготовка

После выбора того, что вы хотите продавать, и приложения для электронной коммерции, оценки его потенциала и поиска поставщика, понимания того, с чем он сталкивается и как он может выделить свой магазин среди других, необходимо провести обширное исследование своих конкурентов. После того как вы закончили изучение конкурентов, настало время разработать стратегию шаблона интернет-магазина. Шаблон интернет-магазина - это дорожная карта, которая направляет вас в процессе объединения ваших идей и мыслей. Очень важно решить, на чем сосредоточиться и как успешно обратиться к потенциальным клиентам. Шаблон интернет-магазина также отображает программное заявление вашей компании, чтобы продемонстрировать инвесторам и работникам основные ценности вашего бренда.

4. Выберите целевой рынок.

Знание своей идеальной аудитории имеет решающее значение при запуске сайта электронной коммерции. Это облегчает поиск новых клиентов и цифровых пользователей и привлекает потенциальных покупателей на ваш сайт, что приводит к повышению конверсии и продаж. В зависимости от того, что вы хотите продать, вы можете создать аудиторию любого размера или демографической принадлежности. При создании нового сайта электронной коммерции необходимо учитывать три основные категории:

Демографические характеристики

Местонахождение

Интерес

Выбирать целевую аудиторию проще, если у вас уже есть продукт. Подумайте об этом: Кто его потребляет? Каковы их характеристики? Сколько им лет? Создайте персону покупателя на основе этих информационных данных и включите ее в свой бизнес-план. При написании текста веб-сайта и проведении маркетинговых мероприятий она вам пригодится.

5. Создание компании

Помимо выбора того, что вы хотите предложить в своем интернет-магазине, сложно определиться с названием интернет-магазина или бренда и выбрать подходящее и доступное доменное имя. Те создатели приложений, которые являются постоянными пользователями цифровых технологий, понимают ценность запоминающегося названия бренда. Выбор идеального названия бренда для вашего небольшого интернет-магазина может оказать значительное влияние. Создатели приложений знают, как сделать свою работу. Это поможет потенциальным пользователям запомнить вас и ваши товары, что поможет вам добиться долгосрочного успеха. Самое время создать простой логотип после выбора запоминающейся аббревиатуры и регистрации соответствующего домена. У вас есть возможность создать свой фирменный стиль при разработке логотипа интернет-магазина с помощью любого создателя логотипов. Цветовая палитра, которую вы выбрали для логотипа интернет-магазина, расскажет о том, что символизирует ваш бренд: от спокойных голубых до ярких красных цветов. Логотип вашей компании также станет первым впечатлением потенциальных покупателей о вашем бренде.

Вам также будет полезно изучить основы SEO, чтобы правильно организовать ваш сайт и страницы для Google и других поисковых систем. Примером оптимизации является написание длинных описаний с соответствующими ключевыми словами на каждой странице объявлений. Получение обратных ссылок с релевантных сайтов также может помочь вашему интернет-магазину занять более высокое место в результатах поиска. Теперь, когда вы лучше разбираетесь в поисковых системах, самое время использовать конструктор приложений для расширения своего магазина. Да, конструктор приложений необходим для поисковых систем. Выбор каналов продаж, где потенциальные пользователи совершают покупки в настоящее время, является одним из наиболее эффективных методов установления контакта с ними. Предположим, вы знаете, какие ключевые слова используют ваши целевые клиенты для поиска похожих продуктов. В таком случае вы можете включить их в эту область, чтобы со временем повысить свои шансы на появление в результатах поисковых систем.

6. Добавьте свои товары в список.

Зачем создавать онлайн-сайт, если вам нечего продавать? Одна из первых вещей, которую вы должны сделать, это добавить данные на страницу листинга, потому что ваш листинг будет основой для внешнего вида и ощущения вашего сайта.

Клиенты просматривают страницы листинга, чтобы узнать больше перед покупкой. Детали имеют значение, и правильная передача соответствующей информации, от цены до размера, будь то текст или изображения, может иметь большое значение. Заголовок вашей страницы листинга должен давать понять, о чем идет речь. Клиенты заметят эти данные при просмотре вашего сайта, и это поможет им найти искомые товары в ваших данных. Эти данные могут быть сохранены в базе данных. Будьте кратки, используйте данные листинга в базе данных и описание или варианты, чтобы вызвать дополнительные подробности или перечислить варианты данных, такие как цвета или размеры.

Ваши данные листинга и описание служат как для описания, так и для продажи. Они также являются одной из наиболее типичных причин блокировки писателя. Хорошая новость заключается в том, что для написания привлекательных данных листинга и веб-базы данных не обязательно быть искусным копирайтером. Знайте, с кем вы говорите, подчеркивайте стимулы, предугадывайте частые вопросы и возражения, делайте текст легким для чтения и помогайте клиентам представить себя использующими ваш продукт.

По мере приближения к запуску нового сайта необходимо рассмотреть несколько аспектов доставки и выполнения заказа. Неплохо также определить ключевые показатели эффективности в шаблоне веб-базы данных, чтобы знать, какие показатели отслеживать после запуска.

7. Приложение для корзины

Корзина - это важная функция онлайн-сайта, которая упрощает процесс покупки. Приложение корзины позволяет пользователям сайта выбирать, резервировать и покупать товары или услуги через приложение электронной коммерции.</nbsp;

Важнейшим компонентом процесса онлайн-покупки является приложение корзины. Именно благодаря ему все проходит гладко между тем, как покупатель находит нужную ему вещь, и тем, как он завершает покупку. Поэтому наличие хорошего приложения для корзины крайне важно для вашего магазина электронной коммерции.

8. После запуска

Сейчас начинается тяжелая работа по продаже. Хотя многим новым владельцам сайтов следует подумать о том, чтобы продавать свои товары лично, остальная часть цифрового маркетинга основана на привлечении целевых посетителей.

Каковы требования для открытия интернет-магазина?<//h2>

Никогда еще не было лучшего момента, чем сейчас, для создания интернет-магазина. Любой человек с компьютером может начать работу за несколько минут без предварительных знаний. Для создания сайта вам понадобятся следующие три вещи:

Предложение доменного имени.

Учетная запись хостинга.

Тридцать минут вашего внимания.

Менее чем за 30 минут вы сможете создать свой сайт на WordPress, и вот что для этого нужно сделать.

Выберите лучший сервер WooCommerce

Бесплатно зарегистрируйте доменное имя

Получите бесплатный SSL-сертификат (необходим для приема платежей)

Установите WordPress

Создайте сайт WooCommerce

Добавьте товары в свой интернет-магазин

Выберите и настройте свою тему

Используйте плагины для расширения своего интернет-магазина

Обучение WordPress и развитие своего бизнеса

Необходимо также учитывать интерфейсы приложений. Интерфейс приложения, часто называемый пользовательским интерфейсом, представляет собой набор функций, позволяющих пользователям вводить данные в программу и получать от нее результаты. Рассмотрим интерфейс приложения Microsoft Word, в котором есть центральное пространство для ввода текста и добавления отзывов на экран.

Можно ли создать интернет-магазин бесплатно?

Некоторые приложения для электронной коммерции предлагают бесплатные пробные версии в течение ограниченного времени, но после использования бесплатной услуги онлайн-хранилища пользователи должны заплатить. План компании и бюджет определяют стоимость запуска онлайн-приложения на платформе low-code или no-code или no-code builder. Начните с Bluehost за $2,75 в месяц и используйте бесплатные плагины и темы, чтобы снизить цены вместо бесплатного интернет-магазина. Рекомендуется использовать бизнес-стратегию, при которой вы начинаете со скромных средств, а затем инвестируете по мере расширения вашего веб-сайта. Попробуйте платформу AppMaster, стоимость которой начинается всего с $5.

Создание кода веб-сайта

Платформа с низким кодом или платформа без кода или приложение для создания приложений без кода могут быть использованы, поскольку кодирование не требуется. Профессиональные разработчики приложений могут быстро разрабатывать приложения, используя платформы с низким кодом и без кода или модульные методы no-code builder, устраняя необходимость писать код строка за строкой. Они также позволяют создавать и тестировать приложения профессионалам, не являющимся разработчиками программного обеспечения, таким как бизнес-аналитики, офис-менеджеры, владельцы небольших компаний и другие. Эти люди могут создавать программное обеспечение, практически не имея опыта работы со стандартными языками программирования, машинным кодом или трудозатратами на разработку конфигурируемых компонентов платформы.

В связи с нехваткой компетентных инженеров-программистов и необходимостью увеличить время выполнения проектов разработки, чтобы проблемы компании решались быстро, увеличилось количество приложений для платформ с низким кодом и без кода, или приложений для сборки без кода. При традиционной разработке программного обеспечения программисты пишут строки кода для создания возможностей и функций, требуемых в компьютерной программе или приложении. Вся эта работа за кадром воплощается в платформах с низким кодом и без кода или приложениях для сборки без кода.

Пользователи визуально выбирают и соединяют многократно используемые компоненты, представляющие определенные этапы или возможности (включая фактический код), чтобы создать желаемый автоматизированный процесс. Многие веб-сайты сегодня создаются с помощью системы управления контентом, однако на заре Интернета все создавали свои сайты вручную (CMS). Предоставляя визуальный интерфейс для создания веб-страниц и структурирования сайта, CMS устраняет необходимость в коде. Ниже перечислены шесть этапов создания сайта:

Выберите редактор кода.

Создайте HTML-код.

Составьте таблицу стилей в CSS.

Соедините HTML и CSS.

Разработайте отзывчивый или статический веб-сайт.

Создайте простой или интерактивный веб-сайт.

Пользователи конструктора без кода могут использовать инструменты AppMaster, создавая приложения "сделай сам". Эти пакеты часто включают функциональность, позволяющую создавать программное обеспечение, сравнимое с инструментами проектирования, такими как инструменты визуального построения с помощью перетаскивания. Те, кто разрабатывает свое первое мобильное приложение, включая игровые приложения, предпочитают использовать конструктор приложений drag-and-drop.

Сборщик без кода позволяет нетехническим пользователям и разработчикам, стремящимся к более быстрому созданию, создавать веб- и мобильные приложения гораздо проще, чем стандартные подходы к интерфейсу приложений.

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