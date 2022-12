Come sappiamo, l'epidemia di Covid-19 ha cambiato il modo di vivere delle persone. Tutto si sta spostando verso il digitale. Non solo cambia il modo di educare e le altre funzioni della vita, ma inverte anche le abitudini di acquisto degli individui. Ora, molti clienti acquistano dai negozi online, sia che si tratti di generi alimentari o di vestiti, e lo trovano più conveniente. Numerosi sondaggi e ricerche recenti hanno dimostrato che oltre il 70% degli individui negli Stati Uniti fa acquisti nei negozi online. Anche la società Visa, C+R Research e molti altri hanno citato queste conclusioni.

Il mondo digitale progredisce di giorno in giorno. Il suo valore è aumentato di molto durante la pandemia di Covid-19. Quindi, per mantenersi in competizione, molte aziende hanno spostato i loro servizi online con piattaforme low-code/no-code o con costruttori no-code, e quelle che non l'hanno fatto stanno pensando di farlo. Il motivo, come già accennato, è che gli utenti digitali non sono molto propensi a visitare fisicamente i mercati. Nella maggior parte dei casi, visitano i siti di e-commerce per gli oggetti di cui hanno bisogno. Questo ha messo sotto pressione molte aziende, che non hanno avuto altra possibilità se non quella di introdurre siti web.

Le piattaforme low-code/no-code o i costruttori no-code sono piattaforme di sviluppo software visuali con l'aiuto di un app builder che consente ai cittadini e ai costruttori di applicazioni di trascinare e rilasciare i componenti delle applicazioni, collegarli e costruire applicazioni mobili e web. Le applicazioni di piattaforma low-code/no-code o no-code builder si sono evolute da vecchi prodotti di sviluppo rapido di applicazioni (RAD) come Excel, Lotus Notes e Microsoft Access, offrendo agli utenti aziendali alcune capacità simili allo sviluppo. La piattaforma low-code o no-code è abbastanza resistente da poter essere utilizzata da tutti i reparti, dall'intera azienda e da utenti esterni come clienti e partner aziendali.

Differenza tra piattaforma di sviluppo low-code e no-code

Le piattaforme low-code e no-code o le applicazioni no-code builder offrono gli stessi vantaggi di base, ma i loro nomi rivelano la differenza principale tra questi approcci allo sviluppo di applicazioni. Questi codici richiedono un app builder perché con l'aiuto di un app builder si può facilmente costruire un software professionale.

Le piattaforme low-code richiedono un po' di codifica da parte dell'utente, ma molto meno rispetto allo sviluppo tipico di un'applicazione. Il low-code consente ai costruttori di app professionali di fornire rapidamente interfacce per le applicazioni e di spostare la loro attenzione dai lavori di programmazione di routine a lavori più complicati e unici che hanno un impatto e un valore più significativi per l'azienda. I professionisti non IT utilizzano strumenti low-code con poche competenze di programmazione per creare software semplici o funzionalità aggiuntive all'interno delle interfacce delle app.

Le piattaforme no-code o i costruttori no-code si rivolgono a utenti non tecnici di varie funzioni che comprendono le esigenze e le regole aziendali, ma che hanno poche o nessuna conoscenza di codifica e di linguaggio di programmazione. Finché gli strumenti scelti si adattano a queste funzioni e capacità fondamentali, i costruttori di app possono utilizzare una piattaforma no-code o un'applicazione no-app builder per costruire, testare e distribuire facilmente e rapidamente il loro software aziendale.

Esistono anche alcune differenze nel modo in cui gli utenti utilizzano le piattaforme low-code e no-code o i costruttori di applicazioni. La piattaforma no-code viene comunemente utilizzata per realizzare un software tattico da parte dell'app builder che esegue un compito semplice. Il low-code può essere utilizzato in queste situazioni e può anche essere usato per costruire software che esegua operazioni vitali per gli interi sistemi di un'azienda o di un'organizzazione, come le integrazioni e le iniziative di trasformazione digitale.

La distinzione tra piattaforme low-code e no-code di solito non è evidente, e le piattaforme low-code e no-code o i costruttori no-code non fanno eccezione. Poiché anche le piattaforme più potenti richiedono una certa quantità di codifica per alcuni aspetti del processo di sviluppo e distribuzione delle applicazioni, molti analisti tecnologici considerano la piattaforma no-code una parte del mercato low-code. I fornitori generano una maggiore differenza tra piattaforme o capacità low-code e no-code quando commercializzano le loro soluzioni per diverse categorie di clienti.

Le piattaforme no-code o i costruttori no-code sono piattaforme cloud low-code che si rivolgono a operazioni specifiche del settore, a una linea di business (LOB) specifica o supportano il branding aziendale di una singola azienda. D'altro canto, le piattaforme low-code possono richiedere l'impiego di sviluppatori interni per apportare piccole modifiche al codice back-end affinché la nuova applicazione funzioni con il software aziendale esistente.

Fasi della creazione di un negozio online

Esistono numerosi metodi o procedure per creare una piattaforma low-code o no-code. Queste sono le procedure che un app builder deve conoscere per creare una piattaforma low-code o no-code o un modello di sito web. Le procedure che il costruttore di app deve conoscere sono:

Scoprire come avviare un'azienda di e-commerce.

Stimare i costi di avvio di un sito web online.

Conoscere i margini di profitto, il mercato target e il prodotto.

Qual è il modo migliore per avviare un'attività di e-commerce?

Per creare un modello di negozio online e creare un negozio di e-commerce con una piattaforma low-code o no-code, l'app builder deve essere preparato per le seguenti cose:

1. Selezionare un prodotto

La prima fase della creazione di un modello di negozio online con una piattaforma no-code o un negozio di e-commerce low-code consiste nel determinare ciò che l'app builder vuole offrire direttamente ai clienti. Una volta che l'app builder ha un'idea di prodotto, è fondamentale valutare la domanda del mercato, ad esempio quanto i clienti lo desiderano e se è in voga. La scelta del particolare sarà arbitraria - e così le probabilità di successo - se il prodotto e l'idea di nicchia non vengono valutati a fondo.

Dopo aver deciso un'ottima idea di prodotto, la fase successiva consiste nel determinare dove e come l'app builder riceverà i suoi articoli. Il prodotto deve attirare amatori dedicati, allinearsi con la vostra passione, sfruttare le tendenze in anticipo ed essere popolare nei mercati internet.

2. Decidere una piattaforma di e-commerce

Il costruttore di app può utilizzare un'app di e-commerce per creare e personalizzare un'esperienza internet, vendere merci ed evadere gli ordini. La maggior parte dei clienti ritiene che un'applicazione di e-commerce sia simile a un app builder perché si aggiungono nuovi prodotti e si raccolgono pagamenti online. Tuttavia, sono in grado di fare molto di più. La piattaforma eCommerce funge da centro nevralgico per l'intera azienda, gestendo tutto, dall'inventario al marketing, e fornendo tutti gli strumenti necessari per vendere online.

Le caratteristiche principali da ricercare in una piattaforma di e-commerce sono:

L'applicazione per l'e-commerce deve essere semplice, soprattutto se lo fate da soli.

Cercate una piattaforma no-code o un'applicazione di costruzione no-code che vi aiuti in ogni fase.

Scegliete una piattaforma di e-commerce che renda semplice per gli utenti l'acquisto dei vostri prodotti.

L'hosting web è un servizio che vi permette di ospitare il vostro sito. Il database svolge uno dei ruoli principali nel web hosting. In un database del server, un host web salva i dati e i contenuti del vostro sito di eCommerce. Le tabelle del database possono essere utilizzate per raccogliere i dati. Tutti i dati vengono salvati nelle tabelle del database. L'hosting web è necessario per consentire ai clienti di accedere al vostro sito web. Dopo ogni transazione, il database viene utilizzato per aggiornare l'inventario. Le tabelle del database possono gestire facilmente dati di grandi dimensioni. I database sono necessari per gestire un sito web online efficace e prospero.

Nella scelta del software per il commercio elettronico, considerate le vostre esigenze attuali e future. Alcune piattaforme possono essere l'opzione migliore, ma una piattaforma potente può aiutarvi a essere rapidamente operativi e a sostenere la vostra crescita futura.

3. Cercate la concorrenza e preparatevi

Dopo aver scelto ciò che si vuole vendere e un'applicazione di e-commerce, averne valutato il potenziale e aver trovato un fornitore, aver capito con cosa si confronta e come può distinguere il proprio negozio dagli altri, è necessario condurre una ricerca approfondita sulla concorrenza. È il momento di elaborare la strategia del modello di negozio online dopo aver terminato la ricerca sui concorrenti. Un modello di negozio online è una tabella di marcia che vi guida attraverso il processo di messa insieme delle vostre idee e dei vostri pensieri. È fondamentale decidere su cosa concentrarsi e come raggiungere con successo i potenziali clienti. Un modello di negozio online mostra anche la missione aziendale per dimostrare i valori di fondo del marchio agli investitori e ai lavoratori.

4. Selezionare un mercato di riferimento.

Conoscere il proprio pubblico ideale è fondamentale quando si lancia un sito di e-commerce. In questo modo è facile trovare nuovi clienti e utenti digitali e attirare potenziali acquirenti sul vostro sito web, migliorando i tassi di conversione e le vendite. A seconda degli articoli che si vogliono vendere, è possibile creare un pubblico di qualsiasi dimensione o demografia. Per un nuovo sito di e-commerce, ci sono tre categorie principali da considerare:

Demografia

Posizione

Interessi

La scelta del pubblico di riferimento è più facile se si dispone già di un prodotto. Considerate questo: Chi lo consuma? Quali sono le loro caratteristiche? Quanti anni hanno? Create una buyer persona con queste informazioni e integratela nel vostro business plan. Quando scriverete il testo del sito web e le iniziative di marketing, vi servirà.

5. Creare l'azienda

Oltre a selezionare ciò che volete offrire nel vostro negozio online, è difficile decidere il nome del negozio online o del marchio e selezionare un nome di dominio appropriato e disponibile. I costruttori di app che sono utenti digitali abituali capiscono il valore di un marchio memorabile. La scelta del nome del marchio perfetto per il vostro piccolo negozio online può influire in modo significativo. I costruttori di app sanno come fare il loro lavoro. Aiuta i potenziali utenti a ricordare voi e i vostri prodotti, il che può aiutarvi a raggiungere un successo a lungo termine. È il momento di creare un logo semplice dopo aver scelto un acronimo accattivante e aver registrato un dominio pertinente. Avete la possibilità di costruire l'identità del vostro marchio quando sviluppate il logo del vostro negozio online utilizzando qualsiasi creatore di logo. La tavolozza di colori scelta per il logo del vostro negozio online sarà il simbolo del vostro marchio, dai blu pacifici ai rossi vivaci. Il logo della vostra azienda sarà anche la prima impressione che i potenziali acquirenti avranno del vostro marchio.

Sarebbe utile se imparaste anche i fondamenti della SEO per organizzare correttamente il vostro sito e le vostre pagine per Google e gli altri motori di ricerca. Un esempio di ottimizzazione è la scrittura di lunghe descrizioni con parole chiave pertinenti su ogni pagina dell'annuncio. Anche l'ottenimento di backlink da siti web rilevanti può aiutare il vostro negozio online a posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca. Ora che conoscete meglio i motori di ricerca, è il momento di utilizzare un app builder per espandere il vostro negozio. Sì, un app builder è necessario per i motori di ricerca. Scegliere i canali di vendita dove i potenziali utenti acquistano attualmente è uno dei metodi più efficaci per contattarli. Supponiamo che sappiate quali parole chiave usano i vostri clienti target per trovare prodotti simili. In questo caso, potete incorporarle in quest'area per migliorare le vostre possibilità di apparire nei risultati dei motori di ricerca nel tempo.

6. Aggiungete i vostri articoli all'elenco.

Perché creare un sito online se non avete nulla da vendere? Una delle prime cose da fare è aggiungere i dati alla pagina dell'inserzione, perché l'inserzione sarà la base dell'aspetto e dell'atmosfera del vostro sito web.

I clienti sfogliano le pagine degli annunci per saperne di più prima di acquistare. I dettagli sono importanti e comunicare correttamente le informazioni appropriate, dai prezzi alle dimensioni, sia che si tratti di testo che di immagini, può fare una grande differenza. Il titolo della pagina dell'inserzione deve rendere evidente di cosa si tratta. I clienti noteranno questo dato mentre navigano sul vostro sito web e li aiuterà a trovare gli articoli che cercano nei vostri dati. Questi dati possono essere salvati in un database. Mantenete le informazioni brevi e utilizzate i dati dell'inserzione nel database e la descrizione o le versioni per ottenere ulteriori dettagli o per elencare le opzioni dei dati, come i colori o le taglie.

I dati dell'inserzione e la descrizione servono sia a descrivere che a vendere. Sono anche una delle cause più tipiche del blocco dello scrittore. La buona notizia è che per scrivere dati di inserzione e database web accattivanti non è necessario essere degli abili copywriter. Conoscete l'interlocutore, enfatizzate gli incentivi, prevedete le domande o le obiezioni più frequenti, rendete la scrittura facile da leggere e aiutate i clienti a visualizzare l'utilizzo del vostro prodotto.

Quando ci si avvicina al lancio del nuovo sito web, è necessario considerare diversi aspetti legati alla spedizione e all'adempimento. È inoltre consigliabile definire gli indicatori di prestazione chiave nel modello di database web, in modo da sapere quali metriche monitorare dopo il lancio.

7. App per il carrello della spesa

Il carrello della spesa è una caratteristica importante di un sito web online che ottimizza il processo di acquisto. L'app carrello consente agli utenti di un sito web di scegliere, prenotare e acquistare prodotti o servizi attraverso un'app di e-commerce.

L'app per il carrello della spesa è una componente essenziale dell'esperienza di acquisto online. È ciò che fa andare tutto liscio tra il momento in cui l'acquirente trova l'oggetto che desidera e il momento in cui completa l'acquisto. Di conseguenza, avere una buona app per il carrello della spesa è fondamentale per il vostro negozio di e-commerce.

8. Dopo il lancio

Il duro lavoro di vendita inizia ora. Anche se molti nuovi proprietari di siti web dovrebbero prendere in considerazione l'idea di vendere i propri prodotti di persona, il resto del marketing digitale si basa sull'attrazione di visitatori mirati.

Quali sono i requisiti per avviare un negozio online?

Non c'è mai stato un momento migliore di questo per avviare un sito web online. Chiunque abbia un computer può iniziare in pochi minuti senza alcuna conoscenza preliminare. Di seguito sono elencati i tre elementi necessari per creare un sito web:

Un nome di dominio.

Un account di web hosting.

Trenta minuti di attenzione.

In meno di 30 minuti, potete creare il vostro sito web con WordPress: ecco i passaggi per farlo.

Scegliere il miglior server WooCommerce

Registrate un nome di dominio gratuito

Ottenere un certificato SSL gratuito (necessario per accettare i pagamenti)

Installare WordPress

Creare un sito web WooCommerce

Aggiungere prodotti al vostro negozio online

Scegliere e personalizzare il tema

Utilizzare i plugin per ampliare il vostro negozio online

Imparare WordPress e far crescere la vostra attività

Bisogna anche considerare le interfacce delle applicazioni. L'interfaccia di un'applicazione, spesso nota come interfaccia utente, è un insieme di funzioni che consente agli utenti di inviare input e ottenere output da un programma. Si pensi all'interfaccia di Microsoft Word, che presenta uno spazio centrale per la digitazione e l'aggiunta di feedback sullo schermo.

È possibile creare un negozio online gratuitamente?

Alcune app di e-commerce offrono prove gratuite per un periodo limitato, ma gli utenti devono pagare dopo aver utilizzato il servizio di archiviazione online gratuito. Il piano aziendale e il budget determinano il costo di avviamento online di una piattaforma low-code o no-code o di un'applicazione builder no-code. Si può iniziare con Bluehost per 2,75 dollari al mese e utilizzare plugin e temi gratuiti per mantenere bassi i prezzi invece di un negozio online gratuito. Si consiglia di adottare una strategia commerciale che preveda un inizio modesto e un successivo investimento man mano che il sito online si espande, oppure di provare la piattaforma AppMaster, che parte da soli 5 dollari.

La creazione del codice di un sito web

È possibile utilizzare una piattaforma low-code e no-code o un'applicazione no-code builder perché non è richiesta la codifica. I costruttori di applicazioni professionali possono progettare rapidamente applicazioni utilizzando piattaforme low-code e no-code o tecniche modulari no-code builder, eliminando la necessità di scrivere codice riga per riga. Inoltre, consentono a professionisti non esperti di software, come analisti aziendali, direttori d'ufficio, proprietari di piccole aziende e altri, di creare e testare applicazioni. Queste persone possono creare software con poca o nessuna esperienza con i linguaggi di programmazione standard, con il codice macchina o con il lavoro di sviluppo che viene svolto per i componenti configurabili della piattaforma.

A causa della carenza di ingegneri informatici competenti e della necessità di aumentare i tempi di realizzazione dei progetti di sviluppo per risolvere rapidamente i problemi aziendali, sono aumentate le applicazioni di piattaforma low-code e no-code o di costruttore no-code. Nello sviluppo software tradizionale, i programmatori scrivono righe di codice per generare le funzionalità e le caratteristiche richieste in un programma o in un'applicazione. Tutto questo sforzo dietro le quinte viene incapsulato nelle piattaforme low-code e no-code o nelle applicazioni no-code builder. Gli utenti scelgono e collegano visivamente componenti riutilizzabili che rappresentano fasi o funzionalità specifiche (compreso il codice vero e proprio) per creare il processo automatizzato desiderato.

Oggi molti siti web sono costruiti con un sistema di gestione dei contenuti; tuttavia, agli albori di Internet, tutti i siti venivano codificati a mano (CMS). Fornendo un'interfaccia visiva per la creazione di pagine web e la strutturazione del sito, un CMS elimina la necessità di codificare. Di seguito sono descritte le sei fasi della codifica di un sito web:

Selezionare un editor di codice.

Creare il codice HTML.

Creare un foglio di stile in CSS.

Assemblare l'HTML e il CSS.

Sviluppare un sito web reattivo o statico.

Creare un sito web semplice o interattivo.

Gli utenti di No-Code Builder possono utilizzare gli strumenti AppMaster drag-and-drop per creare applicazioni fai-da-te. Questi pacchetti spesso incorporano funzionalità per costruire un software paragonabile agli strumenti di progettazione, come gli strumenti di creazione visiva drag-and-drop. Coloro che sviluppano la loro prima applicazione mobile, comprese le applicazioni di gioco, preferiscono utilizzare un costruttore di applicazioni drag-and-drop.

Un costruttore no-code consente agli utenti non tecnici e agli sviluppatori che desiderano costruire più velocemente di creare applicazioni web e mobili in modo molto più semplice rispetto agli approcci standard all'interfaccia delle app.