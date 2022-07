Como sabemos, la epidemia de Covid-19 cambió la forma de vida de la gente. Todo se está transformando en digital. No sólo cambia el modo de educación y otros funcionamientos de la vida, sino que también invierte los hábitos de compra de las personas. Ahora, muchos clientes compran cosas en las tiendas online, ya sea comida, artículos de alimentación o ropa, y lo encuentran más cómodo. Muchas encuestas e investigaciones recientes han demostrado que más del 70% de los individuos en los Estados Unidos compran en tiendas de comestibles en línea. La compañía Visa, C+R Research, y muchos otros también mencionaron tales conclusiones.

El mundo digital está progresando día a día. Su valor es mucho mayor durante la pandemia de Covid-19. Así que, para mantenerse en la competencia, muchas empresas cambiaron sus servicios en línea con plataformas de bajo código/sin código o constructores sin código, y las que no lo hicieron están pensando en hacerlo. La razón de esto, como se ha mencionado anteriormente, es que los usuarios digitales ahora no son muy propensos a visitar los mercados físicamente. La mayoría de las veces, visitan los sitios de comercio electrónico para las cosas que necesitan. Esto ha presionado a muchas empresas y no les ha quedado más remedio que introducir sitios web.

Las plataformas de bajo código/sin código o los constructores sin código son plataformas visuales de desarrollo de software con la ayuda de un constructor de aplicaciones que permite a los ciudadanos y a los constructores de aplicaciones arrastrar y soltar los componentes de la aplicación, conectarlos y construir aplicaciones móviles y web. Las aplicaciones de plataforma de bajo código o sin código evolucionaron a partir de antiguos productos de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) como Excel, Lotus Notes y Microsoft Access, dando a los usuarios empresariales algunas capacidades similares a las del desarrollo. La plataforma de bajo código o sin código es lo suficientemente resistente como para ser utilizada por todos los departamentos, por toda la empresa y por usuarios externos como clientes y socios de la compañía.

Diferencia entre plataforma de desarrollo low-code y no-code

Las plataformas low-code y no-code o constructor de aplicaciones sin código proporcionan los mismos beneficios básicos, pero sus nombres revelan la principal diferencia entre estos enfoques de desarrollo de aplicaciones. Estos códigos requieren un constructor de aplicaciones porque se puede construir fácilmente un software profesional con la ayuda de un constructor de aplicaciones.

Las plataformas de bajo código requieren algo de codificación por parte del usuario, pero mucho menos que el desarrollo típico de aplicaciones. El código bajo permite a los creadores de aplicaciones profesionales ofrecer interfaces de aplicaciones rápidamente y transferir su atención de los trabajos de programación rutinarios a trabajos más complicados y únicos que tienen un impacto y un valor más significativos para la empresa. Los profesionales no informáticos utilizan las herramientas de bajo código con pocos conocimientos de programación para crear software sencillo o funciones adicionales dentro de las interfaces de las aplicaciones.

Los usuarios no técnicos de diversas funciones que comprenden las necesidades y las reglas del negocio pero tienen pocos o ningún conocimiento de codificación y de lenguaje de programación son el objetivo de las plataformas de bajo código o de los creadores de bajo código. Siempre que las herramientas elegidas se ajusten a estas funciones y capacidades básicas, los constructores de aplicaciones pueden utilizar una plataforma sin código o una aplicación sin constructor de aplicaciones para construir, probar y desplegar su software empresarial de forma fácil y rápida.

También existen algunas diferencias en la forma en que los usuarios utilizan las plataformas sin código y sin código o los constructores de aplicaciones. La plataforma no-code se utiliza comúnmente para hacer un software táctico por app builder que realiza una tarea simple. El low-code se puede utilizar en esas situaciones y también se puede utilizar para construir software que ejecute operaciones vitales para los sistemas completos de una empresa u organización, como las integraciones y las iniciativas de transformación digital.

La distinción entre las plataformas low-code y no-code no suele ser evidente, y las plataformas low-code y no-code o no-code builders no son una excepción. Dado que incluso las plataformas más potentes requieren cierta cantidad de codificación para aspectos del proceso de desarrollo e implantación de aplicaciones, muchos analistas tecnológicos consideran que las plataformas sin código forman parte del mercado de bajo código. Los proveedores generan más de la diferencia entre plataformas de bajo código y sin código o capacidades, ya que comercializan sus soluciones para diferentes categorías de clientes.

Las plataformas sin código o constructores sin código son plataformas en la nube de bajo código que se dirigen a operaciones específicas de la industria, a una línea de negocio (LOB) específica, o apoyan la marca corporativa de una sola empresa. Por otro lado, las plataformas de bajo código pueden requerir el uso de desarrolladores internos para realizar pequeños ajustes en el código back-end para que la nueva aplicación funcione con el software empresarial existente.

Pasos para crear una tienda online

Existen numerosos métodos o procedimientos para crear una plataforma de bajo código o sin código. Estos son los procedimientos que un app builder debe conocer para crear una plataforma low-code o no-code o una plantilla de sitio web. Los procedimientos de los que el constructor de apps debe tener una idea son:

Averiguar cómo iniciar una empresa de comercio electrónico.

Estimar los costes de iniciar un sitio web en línea.

Conocer los márgenes de beneficio, el mercado objetivo y el producto.

¿Cuál es la mejor manera de iniciar un negocio de comercio electrónico?

El creador de la aplicación debe estar preparado para las siguientes cosas para crear una plantilla de tienda online para establecer una tienda de comercio electrónico con una plataforma de bajo código o sin código:

1. Seleccionar un producto

La primera etapa para crear una plantilla de tienda online con una plataforma de bajo código o tienda de comercio electrónico de bajo código es determinar qué es lo que el app builder quiere ofrecer directamente a los clientes. Una vez que el constructor de la app tiene una idea de producto, es fundamental evaluar la demanda del mercado para el mismo, como cuánto lo quieren los clientes y si está de moda. La elección del particular será arbitraria -y también las probabilidades de éxito- si el producto y la idea del nicho no se evalúan a fondo.

Después de decidir una gran idea de producto, la siguiente etapa es determinar dónde y cómo el constructor de la app recibirá sus artículos. Debe atraer a aficionados dedicados, alinearse con su pasión, aprovechar las tendencias desde el principio y ser popular en los mercados de Internet.

2. Decidir una plataforma de comercio electrónico

El constructor de la aplicación puede utilizar una aplicación de comercio electrónico para crear y personalizar una experiencia en Internet, vender bienes y cumplir con los pedidos. La mayoría de los clientes creen que una aplicación de eCommerce es similar a un app builder porque se añaden nuevos productos y se cobran los pagos en línea. Sin embargo, son capaces de mucho más. Su plataforma de eCommerce sirve como el centro neurálgico de toda su empresa, gestionando todo, desde el inventario hasta el marketing, y proporcionándole todas las herramientas que necesita para vender en línea.

Las características clave que debe buscar en una plataforma de eCommerce incluyen:

Su aplicación de comercio electrónico debe ser sencilla, especialmente si lo hace usted mismo.

Busca una plataforma sin código o una aplicación sin constructor de código que te ayude en cada paso.

Elige una plataforma de eCommerce que facilite a los usuarios la compra de tus productos.

El alojamiento web es un servicio que te permite alojar tu propia. La base de datos desempeña uno de los principales papeles en el alojamiento web. En una base de datos del servidor, un anfitrión web guarda los datos de información y el contenido de su sitio web de comercio electrónico. Las tablas de la base de datos pueden ser utilizadas para reunir los datos. Todos sus datos se guardarán en las tablas de la base de datos. Necesitará un alojamiento web para que los clientes puedan acceder a su sitio web. Después de cada transacción, la base de datos se utiliza para ayudar a actualizar el inventario. Las tablas de la base de datos pueden gestionar grandes datos con facilidad. Las bases de datos son necesarias para operar un sitio web eficaz y próspero.

Considere sus demandas presentes y futuras al seleccionar el software de comercio electrónico. Algunas plataformas pueden ser la mejor opción, pero una plataforma potente puede ayudarle a ponerse en marcha rápidamente mientras apoya su crecimiento futuro.

3. Busque la competencia y prepárese

Después de elegir lo que quiere vender y una aplicación de comercio electrónico, evaluar su potencial y encontrar un proveedor, entender a qué se enfrentan y cómo pueden separar sus tiendas de las demás, uno debe realizar una investigación exhaustiva sobre sus competidores. Es el momento de trazar la estrategia de la plantilla de la tienda en línea después de haber terminado de investigar a los competidores. Una plantilla de tienda online es una hoja de ruta que le guía a través del proceso de poner sus ideas y pensamientos juntos. Es crucial para decidir en qué centrarse y cómo llegar a los clientes potenciales con éxito. Una plantilla de tienda online también muestra la declaración de la misión de tu empresa para demostrar los valores subyacentes de tu marca a inversores y trabajadores.

4. Selecciona un mercado objetivo.

Conocer a tu público ideal es crucial a la hora de lanzar un sitio web de comercio electrónico. Facilita la búsqueda de nuevos clientes y usuarios digitales y atrae a los posibles compradores a tu sitio web, lo que lleva a mejorar las tasas de conversión y las ventas. Dependiendo de lo que quieras vender, puedes crear una audiencia de cualquier tamaño o grupo demográfico. Como nuevo sitio web de comercio electrónico, hay tres categorías principales a considerar:

Demografía



Localización



Intereses

Elegir un público objetivo es más fácil si ya tienes un producto. Piense en esto: ¿Quién lo consume? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué edad tienen? Cree un personaje comprador con estos datos de información e intégrelo en su plan de negocio. Cuando escriba el texto del sitio web y los esfuerzos de marketing, lo querrá.

5. Configura tu empresa

Además de seleccionar lo que quieres ofrecer en tu tienda online, decidir el nombre de la tienda online o de la marca y seleccionar un nombre de dominio apropiado y disponible es difícil. Los creadores de aplicaciones que son usuarios digitales habituales comprenden el valor de un nombre de marca memorable. La elección del nombre de marca perfecto para su pequeña tienda online puede influir significativamente. Los creadores de aplicaciones saben cómo hacer su trabajo. Ayuda a que los usuarios potenciales le recuerden a usted y a sus productos, lo que puede ayudarle a alcanzar el éxito a largo plazo. Es el momento de crear un logotipo sencillo tras elegir un acrónimo pegadizo y registrar un dominio relevante. Tienes la opción de construir tu identidad de marca cuando desarrolles el logo de tu tienda online utilizando cualquier creador de logos. La paleta de colores que elija para el logotipo de su tienda online contará lo que simboliza su marca, desde azules tranquilos hasta rojos vibrantes. El logotipo de su empresa también será la primera impresión que los compradores potenciales tengan de su marca.

Ayudaría si también aprendiera los fundamentos del SEO para organizar adecuadamente su sitio y sus páginas para Google y otros motores de búsqueda. Un ejemplo de optimización es escribir descripciones largas con palabras clave relevantes en cada página del listado. La obtención de backlinks de sitios web relevantes también puede ayudar a que tu tienda online se posicione mejor en los resultados de búsqueda. Es el momento de utilizar un constructor de aplicaciones para ampliar su tienda ahora que conoce mejor los motores de búsqueda. Sí, un constructor de aplicaciones es necesario para los motores de búsqueda. Elegir los canales de venta en los que los usuarios potenciales compran actualmente es uno de los métodos más eficaces para contactar con ellos. Suponga que sabe qué palabras clave utilizan sus clientes objetivo para encontrar productos similares. En ese caso, puedes incorporarlas en esta área para mejorar tus posibilidades de aparecer en los resultados de los motores de búsqueda con el tiempo.

6. Añade tus artículos a la lista.

¿Por qué crear una web online si no tienes nada que vender? Una de las primeras cosas que debe hacer es añadir los datos a la página del listado porque su listado será la base de la apariencia y la sensación de su sitio web.

Los clientes navegan por las páginas del listado para saber más antes de comprar. Los detalles importan, y comunicar correctamente la información adecuada, desde el precio hasta el tamaño, ya sea texto o imágenes, puede marcar una gran diferencia. El título de su página de anuncios debe dejar claro de qué se trata. Los clientes se fijarán en este dato mientras navegan por su sitio web, y les ayudará a localizar los artículos que buscan en sus datos. Esto puede guardarse como datos en una base de datos. Manténgalo breve, y utilice los datos de su listado en la base de datos y la descripción o las versiones para traer más detalles o listar opciones de datos como colores o tamaños.

Sus datos de listado y descripción sirven tanto para describir como para vender. También son una de las causas más típicas del bloqueo del escritor. La buena noticia es que para escribir unos datos de listado atractivos y la base de datos de la web no es necesario ser un redactor experto. Conozca a quién se dirige, haga hincapié en los incentivos, anticipe las consultas u objeciones frecuentes, haga que su redacción sea fácil de leer y ayude a los clientes a visualizarse utilizando su producto.

A medida que se acerca el lanzamiento de su nuevo sitio web, hay que tener en cuenta varios aspectos relacionados con el envío y el cumplimiento. También es una buena opción definir sus indicadores clave de rendimiento en la plantilla de la base de datos web para que sepa qué métricas debe seguir después de su lanzamiento.

7. App del carrito de la compra

Un carrito de la compra es una característica importante de un sitio web en línea que agiliza el proceso de compra. La aplicación del carrito de la compra permite a los usuarios de un sitio web elegir, reservar y comprar cosas o servicios a través de una aplicación de comercio electrónico.

Un componente vital de la experiencia de compra en línea es la aplicación del carrito de la compra. Es lo que hace que todo vaya bien entre el momento en que un comprador encuentra una cosa que quiere y cuando completa su compra. Como resultado, tener una buena aplicación de carrito de la compra es fundamental para su tienda de comercio electrónico.

8. Después del lanzamiento

El trabajo duro de la venta comienza ahora. Mientras que muchos propietarios de nuevos sitios web deben considerar la venta de sus productos reales en persona, el resto del marketing digital se basa en la atracción de visitantes específicos.

¿Cuáles son los requisitos para iniciar una tienda en línea?

Nunca ha habido un mejor momento que ahora para iniciar un sitio web en línea. Cualquier persona con un ordenador puede empezar en unos minutos sin necesidad de conocimientos previos. Los siguientes son los tres elementos que necesitará para crear un sitio web:

Una sugerencia de nombre de dominio.







Una cuenta de alojamiento web.







Treinta minutos de su total atención.

En menos de 30 minutos, puede configurar su sitio web con WordPress, y estos son los pasos para hacerlo.

Elige el mejor servidor de WooCommerce











Consigue un nombre de dominio gratis











Consigue un certificado SSL gratis (necesario para aceptar pagos)











Instala WordPress











Crea un sitio web de WooCommerce











Añade Productos a su tienda online











Elegir y personalizar su tema











Utilizar plugins para ampliar su tienda online











Aprender WordPress y hacer crecer su negocio

También hay que tener en cuenta las interfaces de las aplicaciones. Una interfaz de aplicación, a menudo conocida como interfaz de usuario, es un conjunto de características que permite a los usuarios enviar entradas y obtener salidas de un programa. Considere la interfaz de la aplicación de Microsoft Word, que tiene un espacio central para escribir y añadir comentarios a su pantalla.

¿Es posible construir una tienda online gratis?

Algunas aplicaciones de comercio electrónico ofrecen pruebas gratuitas durante un tiempo limitado, pero los usuarios deben pagar después de utilizar el servicio de almacenamiento online gratuito. El plan de la empresa y el presupuesto determinan el coste de iniciar en línea una plataforma de código bajo o sin código o una aplicación constructora sin código. Comience con Bluehost por 2,75 dólares al mes y utilice plugins y temas gratuitos para mantener los precios bajos en lugar de una tienda online gratuita. Se sugiere que una estrategia de negocio sea una en la que se comience modestamente y luego se invierta a medida que su sitio web en línea se expande o pruebe la plataforma AppMaster que comienza en sólo $ 5.

La creación del código de un sitio web

Una plataforma de bajo código y sin código o aplicación constructora sin código se puede utilizar porque la codificación no es necesaria. Los creadores de aplicaciones profesionales pueden diseñar rápidamente aplicaciones utilizando plataformas de bajo código y sin código o técnicas modulares de constructor sin código, eliminando la necesidad de escribir código línea por línea. También permiten a los no profesionales del software, como analistas de negocio, directores de oficina, propietarios de pequeñas empresas y otros, crear y probar aplicaciones.

Estas personas pueden crear software con poca o ninguna experiencia en lenguajes de programación estándar, código de máquina o el trabajo de desarrollo que conllevan los componentes configurables de la plataforma. Debido a la escasez de ingenieros de software competentes y a la necesidad de aumentar el tiempo de entrega de los proyectos de desarrollo para poder resolver rápidamente los problemas de la empresa, han aumentado las aplicaciones de plataforma de bajo código y sin código o de constructores sin código. En el desarrollo de software tradicional, los programadores escriben líneas de código para generar las capacidades y características solicitadas en un programa o aplicación informática. Todo ese esfuerzo entre bastidores se encapsula en las plataformas de bajo código y sin código o en las aplicaciones constructoras sin código.

Los usuarios eligen y enlazan visualmente componentes reutilizables que representan fases o capacidades específicas (incluido el código real) para crear el proceso automatizado deseado. Muchos sitios web se construyen ahora con un sistema de gestión de contenidos; sin embargo, en los primeros días de Internet, todo el mundo codificaba a mano sus sitios (CMS). Al proporcionar una interfaz visual para construir páginas web y estructurar su sitio, un CMS elimina la necesidad de codificar. Los siguientes son los seis pasos para codificar un sitio web:

Seleccione un editor de código.















Cree su código HTML.















Haga una hoja de estilos en CSS.















Monte su HTML y CSS.















Desarrolla un sitio web responsivo o estático.















Codifica un sitio web simple o un sitio web interactivo.

Los usuarios de No-code builder pueden utilizar las herramientas de arrastrar y soltar de AppMaster para crear aplicaciones de bricolaje. Estos paquetes suelen incorporar funcionalidades para construir software comparables a las herramientas de diseño, como las herramientas visuales de arrastrar y soltar del constructor. Aquellos que desarrollan su primera aplicación móvil, incluyendo aplicaciones de juegos, prefieren utilizar un constructor de aplicaciones de arrastrar y soltar.

Un constructor sin código permite a los usuarios no técnicos y a los desarrolladores que buscan construir más rápido crear aplicaciones web y móviles mucho más fácilmente que los enfoques de interfaz de aplicaciones estándar.