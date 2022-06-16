正如我们所知，Covid-19的流行改变了人们的生活方式。一切都在向数字化转变。它不仅改变了教育和其他生活功能的模式，而且还颠覆了个人的购物习惯。现在，许多顾客从网上商店买东西，无论是杂货、食品还是衣服，都觉得更方便。许多调查和最近的研究表明，在美国有超过70%的个人从网上商店购买杂货。Visa公司、C+R研究公司和许多其他公司也提到了这样的结论。

数字世界正在日渐进步。在Covid-19大流行期间，其价值大大增加。因此，为了使自己在竞争中保持优势，许多公司将其服务转移到网上的低代码/无代码平台或无代码建设者，而那些没有这样做的人也在考虑这样做。如上所述，这背后的原因是，数字用户现在不大可能亲自去市场。大多数时候，他们会去电子商务网站购买他们需要的东西。这给许多公司带来了压力，他们没有机会了，只能推出网站。

低代码/无代码平台或无代码构建器是可视化的软件开发平台，在应用构建器的帮助下，公民和应用构建器可以拖放应用组件，将它们连接起来，构建移动和网络应用。低代码/无代码平台或无代码构建器应用是从旧的快速应用开发（RAD）产品（如Excel、Lotus Notes和Microsoft Access）演变而来，给企业用户提供了一些类似开发的能力。低代码或无代码平台具有足够的弹性，可以在各部门、整个公司以及客户和公司合作伙伴等外部用户中使用。

低代码和无代码开发平台的区别

低代码和无代码平台或无代码构建器应用程序提供相同的基本好处，但其名称揭示了这些应用程序开发方式的主要区别。这些代码需要一个应用程序构建器，因为你可以在应用程序构建器的帮助下轻松构建专业软件。

低代码平台需要用户进行一些编码，但远远少于典型的应用程序开发。低代码允许专业的应用程序构建者快速提供应用程序界面，并将他们的注意力从常规的编程工作转移到更复杂和独特的工作上，这些工作对企业有更大的影响和价值。

非IT专业人员使用低代码工具，只需掌握少量的编程技能，即可在应用界面中创建简单的软件或附加功能。

各职能部门的非技术用户理解业务需求和规则，但几乎没有编码知识和编程语言技能，他们是无代码平台或无代码构建者的目标。只要选择的工具符合这些核心功能和能力，应用程序构建者就可以使用无代码平台或无应用程序构建者应用程序，轻松快速地构建、测试和部署他们的商业软件。

用户如何使用低代码和无代码平台或无代码构建者，应用程序构建者也有一些区别。无代码平台通常用于由应用程序构建器制作一个战术软件，执行一个简单的任务。低代码可用于这些情况，也可用于构建运行对公司或组织的整个系统至关重要的操作的软件，如集成和数字转型计划。

低代码和无代码平台之间的区别通常并不明显，低代码和无代码平台或无代码构建器也不例外。因为即使是最强大的平台也需要对应用程序开发和部署过程中的某些方面进行编码，许多技术分析师认为无代码平台是低代码市场的一部分。供应商在为不同类别的客户推销其解决方案时，产生了更多的低代码和无代码平台或能力之间的差异。

无代码平台或无代码建设者是指针对特定行业的运作、特定业务线（LOB）或支持单一公司的企业品牌的低代码云平台。

建立网上商店的步骤

创建低代码或无代码平台的方法或程序有很多。这些是应用程序构建者需要知道的程序，以创建一个低代码或无代码平台或网站模板。应用程序构建者必须了解的程序是：

找出如何启动电子商务公司。

估算启动在线网站的成本。

了解你的利润率、目标市场和产品。

什么是启动电子商务的最佳方式？

应用程序构建者必须准备好以下事项，以创建一个网上商店模板，建立一个低代码或无代码平台的电子商务商店：

1.选择产品

用无代码平台或低代码电子商务商店创建网店模板的第一阶段是确定应用程序构建者想要直接向客户提供什么。一旦应用程序构建者得到一个产品的想法，关键是要评估市场对它的需求，比如客户对它的需求有多大，它是否在流行。如果没有彻底评估产品和利基想法，对特定的选择将是武断的--成功的几率也是如此。

在决定了一个伟大的产品想法后，接下来的阶段是确定应用建设者将在哪里以及如何接收其项目。它应该吸引专门的业余爱好者，与你的激情相一致，尽早利用趋势，并在互联网市场上受欢迎。

2.决定一个电子商务平台

应用程序构建者可以使用电子商务应用程序来创建和定制互联网体验，销售商品和履行订单。大多数客户认为，电子商务应用程序与应用程序生成器类似，因为你添加新产品并在线收集付款。然而，它们的能力远不止于此。您的电子商务平台是您整个公司的神经中枢，管理从库存到营销的一切，并为您提供在线销售所需的所有工具。

需要在电子商务平台中寻找的关键功能包括：

您的电子商务应用程序应该是简单的，特别是如果您自己做。

寻找一个无代码平台或无代码构建器应用程序，它将帮助你完成每一步。

选择一个电子商务平台，使用户能够简单地购买你的商品。

虚拟主机是一种允许你自己托管的服务。数据库在虚拟主机中起着主要作用之一。在服务器数据库中，虚拟主机保存了你的电子商务网站的信息数据和内容。数据库表可以用来收集数据。你的所有数据都会被保存在数据库表中。你需要虚拟主机来允许客户访问你的网站。每次交易后，数据库被用来协助将库存更新。数据库表可以轻松管理大型数据。数据库是运营一个有效和繁荣的在线网站所必需的。

在选择电子商务软件时要考虑你现在和未来的需求。一些平台可能是最好的选择，但一个强大的平台可以帮助你快速启动和运行，同时支持你的未来发展。

3.搜索竞争对手并做好准备

在选择你想销售的东西和电子商务应用程序，评估其潜力，并找到一个供应商，了解他们的对手，以及他们如何可能将他们的商店与其他人分开，人们必须对其竞争对手进行广泛研究。在你完成对竞争对手的研究后，是时候起草你的网店模板战略了。一个网上商店模板是一个路线图，指导你把你的想法和思路放在一起的过程。决定什么是重点，以及如何成功地接触到潜在客户是至关重要的。网上商店模板还可以显示你公司的使命宣言，向投资者和工人展示你的品牌的基本价值。

4、选择一个目标市场。

在启动电子商务网站时，了解你的理想受众至关重要。它使你很容易找到新的客户和数字用户，并吸引潜在的购买者到你的网站，从而提高转换率和销售额。根据你想销售的东西，你可以创建一个任何规模或人口的受众。作为一个新的电子商务网站，有三个主要类别需要考虑：

人口统计学

位置

兴趣

如果你已经有一个产品，选择目标受众是比较容易的。考虑一下这个问题。谁在消费它？他们有什么特点？他们的年龄有多大？用这些信息数据创建一个买方角色，并将其纳入你的商业计划。在撰写网站文本和营销工作时，你会想要它。

5.建立你的公司

除了选择你想在你的网上商店提供的东西，决定网上商店或品牌名称，并选择一个合适的和可用的域名是困难的。那些经常使用数码产品的应用程序构建者了解一个令人难忘的品牌名称的价值。为你的小网店选择一个完美的品牌名称可以大大影响。应用程序建设者知道如何做他们的工作。它有助于潜在用户记住你和你的商品，这可以帮助你取得长期成功。在选择一个吸引人的缩写和注册一个相关的域名后，是时候创建一个简单的标志了。在使用任何标志创建器开发你的网店标志时，你可以选择建立你的品牌形象。你为你的网店标志选择的调色板将讲述你的品牌象征的故事，从宁静的蓝色到充满活力的红色。你公司的标志也将是潜在买家对你品牌的第一印象。

如果你也学习了SEO基础知识，为谷歌和其他搜索引擎正确安排你的网站和页面，这将会有所帮助。一个优化的例子是在每个列表页上写上带有相关关键词的长描述。从相关网站获得反向链接也可以帮助你的网店在搜索结果中获得更高的排名。现在你对搜索引擎有了更好的了解，是时候使用应用程序构建器来扩大你的商店了。是的，对于搜索引擎来说，需要一个应用程序构建器。选择潜在用户目前购买的销售渠道是联系他们的最有效方法之一。假设你知道你的目标客户使用什么关键词来寻找类似的产品。在这种情况下，你可以将它们纳入这一领域，以提高你在搜索引擎结果中长期出现的机会。

6.将你的物品添加到列表中。

如果你没有东西可卖，为什么要创建一个在线网站？你应该做的第一件事是将数据添加到列表页，因为你的列表将是你网站外观和感觉的基础。

客户浏览列表页是为了在购买前了解更多信息。细节很重要，正确传达适当的信息，从定价到尺寸，无论是文字还是图片，都可能带来很大的不同。你的列表页的标题应该让人明显感觉到它是什么。顾客在浏览你的网站时，会注意到这些数据，这将有助于他们在你的数据中找到他们寻找的物品。这可以作为数据保存在数据库中。保持简短，并使用你在数据库中的列表数据和描述或版本来调出进一步的细节或列出数据选项，如颜色或尺寸。

你的列表数据和描述的作用是既描述又销售。它们也是导致作者受阻的最典型原因之一。好消息是，写一个吸引人的清单数据和网络数据库并不一定要成为一个熟练的文案作家。

当你接近推出你的新网站时，必须考虑几个运输和履行方面。在网络数据库模板中定义你的关键性能指标也是一个不错的选择，这样你就会知道在你启动后要跟踪哪些指标。

7.购物车应用程序

购物车是在线网站的一个重要功能，它简化了购物过程。购物车应用程序允许用户在网站上通过电子商务应用程序选择、预订和购买东西或服务。

在线购买体验的一个重要组成部分是购物车应用程序。它使买方在找到他们想要的东西和完成购买之间的一切顺利进行。因此，拥有一个好的购物车应用程序对你的电子商务商店至关重要。

8.推出后

销售的艰苦工作现在开始。虽然许多新的网站所有者应该考虑亲自销售他们的实际商品，但数字营销的其余部分是基于吸引目标访客。

开始一个网上商店的要求是什么？

现在是开始一个在线网站的最佳时机。任何拥有电脑的人都可以在几分钟内开始工作，而无需事先了解。以下是你创建网站所需要的三个项目：

一个域名建议。

一个虚拟主机账户。

你全神贯注的30分钟。

在不到30分钟内，你可以用WordPress建立你的网站，以下是做这个的步骤。

选择最好的WooCommerce服务器

免费注册一个域名

获得一个免费的SSL证书（接受付款时需要）

安装WordPress

创建一个WooCommerce网站

添加产品到你的网上商店

选择和定制你的主题

使用插件来扩展你的网上商店

学习WordPress和发展你的业务

人们还必须考虑应用程序接口。应用程序界面，通常被称为用户界面，是一组允许用户向程序提交输入并获得输出的功能。考虑一下Microsoft Word的应用界面，它有一个中间的空间用于打字和在屏幕上添加反馈。

是否有可能免费建立一个网上商店？

一些电子商务应用提供有限时间的免费试用，但用户在使用免费在线存储服务之后必须付费。公司计划和预算决定了在线启动低代码或无代码平台或无代码构建器应用的成本。从Bluehost开始，每月2.75美元，使用免费的插件和主题来压低价格，而不是免费的网上商店。建议商业策略是开始时不多，然后随着在线网站的扩大而投资，或者尝试AppMaster平台，该平台起价仅为5美元。

网站代码的创建

可以使用低代码和无代码平台或无代码建设者应用程序，因为不需要编码。专业的应用程序构建者可以使用低代码和无代码平台或无代码构建者模块化技术迅速设计应用程序，无需逐行编写代码。它们还允许非软件专业人员，如商业分析师、办公室经理、小公司老板和其他人创建和测试应用程序。这些人可以在几乎没有标准编程语言、机器代码或进入平台可配置组件的开发劳动经验的情况下构建软件。由于有能力的软件工程师的短缺，以及需要增加开发项目的周转时间，以便公司的问题可以迅速得到解决，低代码和无代码平台或无代码构建器的应用已经增加。在传统的软件开发中，程序员通过编写几行代码来生成计算机程序或应用程序中所要求的能力和功能。所有这些幕后工作都被封装在低代码和无代码平台或无代码构建器应用程序中。用户直观地挑选和连接代表特定阶段或能力的可重复使用的组件（包括实际代码），以创建所需的自动化流程。现在，许多网站都是用内容管理系统构建的；然而，在互联网的早期，每个人都在手工编码他们的网站（CMS）。通过提供一个可视化的界面来构建网页和结构化的网站，内容管理系统消除了编码的需要。以下是编码网站的六个步骤：

选择一个代码编辑器。

创建你的HTML代码。

用CSS制作一个样式表。

将你的HTML和CSS组合起来。

开发一个响应式或静态网站。

为一个简单的网站或互动式网站编码。

无代码构建器用户可以利用拖放式AppMaster工具来创建自己动手的应用程序。这些软件包经常整合功能，构建与设计工具相当的软件，如可视化拖放构建器工具。那些开发他们的第一个移动应用程序（包括游戏应用程序）的人更喜欢使用拖放式应用程序构建器。

无代码构建器允许非技术用户和希望快速构建的开发人员比标准应用程序界面方法更容易创建网络和移动应用程序。