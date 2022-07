Comme on le sait, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé les modes de vie des gens. Tout bascule dans le numérique. Il change non seulement le mode d'éducation et les autres fonctionnements de la vie, mais il inverse aussi les habitudes d'achat des individus. Désormais, de nombreux clients achètent des choses dans des magasins en ligne, qu'il s'agisse d'épicerie, de produits alimentaires ou de vêtements, et trouvent cela plus pratique. De nombreuses enquêtes et recherches récentes ont montré que plus de 70 % des personnes aux États-Unis font leurs courses dans des magasins en ligne. La société Visa, C+R Research, et bien d'autres ont également mentionné de telles conclusions.

Le monde numérique progresse de jour en jour. Sa valeur est beaucoup augmentée pendant la pandémie de Covid-19. Ainsi, pour se maintenir dans la concurrence, de nombreuses entreprises ont déplacé leurs services en ligne avec des plateformes low-code/no-code ou des constructeurs no-code, et ceux qui ne l'ont pas fait pensent à le faire. La raison de cette évolution, comme nous l'avons mentionné plus haut, est que les utilisateurs numériques sont désormais peu enclins à se rendre physiquement sur les marchés. La plupart du temps, ils se rendent sur des sites de commerce électronique pour acheter ce dont ils ont besoin. Cela a induit une pression sur de nombreuses entreprises, et elles n'avaient plus d'autre chance que d'introduire des sites Web.

Les plateformes low-code/no-code ou les constructeurs no-code sont des plateformes de développement de logiciels visuels avec l'aide d'un constructeur d'applications qui permet aux citoyens et aux constructeurs d'applications de glisser et déposer des composants d'applications, de les connecter et de construire des applications mobiles et Web. Les applications de plates-formes à faible code ou sans code ou de créateurs d'applications sans code ont évolué à partir d'anciens produits de développement rapide d'applications (RAD) tels qu'Excel, Lotus Notes et Microsoft Access, offrant aux utilisateurs professionnels des capacités similaires à celles du développement. La plateforme low-code ou no-code est suffisamment résiliente pour être utilisée dans tous les services, dans toute l'entreprise et par des utilisateurs externes comme les clients et les partenaires de l'entreprise.

Différence entre plateforme de développement low-code et no-code

Les plateformes low-code et no-code ou les applications no-code builder offrent les mêmes avantages de base, mais leurs noms révèlent la principale différence entre ces approches de développement d'applications. Ces codes nécessitent un constructeur d'applications car vous pouvez facilement construire un logiciel professionnel avec l'aide d'un constructeur d'applications.

Les plateformes à code réduit nécessitent un certain codage de la part de l'utilisateur, mais beaucoup moins que le développement d'applications typique. Le low-code permet aux constructeurs d'applications professionnels de fournir rapidement des interfaces d'applications et de transférer leur attention des travaux de programmation de routine vers des travaux plus compliqués et uniques qui ont un impact et une valeur plus importants pour l'entreprise. Les professionnels non-informaticiens utilisent des outils low-code avec peu de compétences en programmation pour créer des logiciels simples ou des fonctionnalités supplémentaires au sein des interfaces d'apps.

Les utilisateurs non techniques de diverses fonctions qui comprennent les besoins et les règles de l'entreprise mais qui n'ont que peu ou pas de connaissances en codage et en langage de programmation sont ciblés par les plateformes ou les constructeurs no-code. Tant que les outils choisis correspondent à ces fonctions et capacités de base, les créateurs d'applications peuvent utiliser une plateforme no-code ou une application no-app builder pour construire, tester et déployer facilement et rapidement leurs logiciels d'entreprise.

Il existe également quelques différences dans la façon dont les utilisateurs utilisent les plateformes low-code et no-code ou no-code builder, que les créateurs d'applications fabriquent. La plate-forme no-code est couramment utilisé pour faire un logiciel tactique par app builder qui effectue une tâche simple. Le low-code peut être utilisé dans ces situations et peut également être utilisé pour construire des logiciels qui exécutent des opérations vitales pour les systèmes entiers d'une entreprise ou d'une organisation, comme les intégrations et les initiatives de transformation numérique.

La distinction entre les plateformes low-code et no-code n'est généralement pas évidente, et les plateformes low-code ou no-code builders ne font pas exception. Parce que même les plateformes les plus puissantes nécessitent une certaine quantité de codage pour certains aspects du processus de développement et de déploiement d'applications, de nombreux analystes technologiques considèrent que la plateforme no-code fait partie du marché low-code. Les fournisseurs génèrent davantage la différence entre les plates-formes ou les capacités low-code et no-code lorsqu'ils commercialisent leurs solutions pour différentes catégories de clients.

Les plates-formes no-code ou no-code builders sont des plates-formes cloud low-code qui s'adressent à des opérations spécifiques à un secteur d'activité, à un secteur d'activité spécifique (LOB) ou qui prennent en charge la marque d'une seule entreprise. D'autre part, les plateformes low-code peuvent nécessiter l'utilisation de développeurs internes pour apporter des ajustements mineurs au code back-end pour que la nouvelle application fonctionne avec les logiciels d'entreprise existants.

Étapes de la construction d'une boutique en ligne

De nombreuses méthodes ou procédures existent pour créer une plateforme low-code ou no-code. Voici les procédures qu'un constructeur d'applications doit connaître pour créer une plateforme low-code ou no-code ou un modèle de site web. Les procédures dont le constructeur d'applications doit avoir une idée sont :

Découvrir comment lancer une entreprise de commerce électronique.

Estimer les coûts de lancement d'un site Web en ligne.

Connaître vos marges bénéficiaires, votre marché cible et votre produit.

Quelle est la meilleure façon de démarrer une entreprise de commerce électronique?

Le créateur d'applications doit être préparé aux choses suivantes pour créer un modèle de boutique en ligne afin d'établir une boutique de commerce électronique avec une plateforme à faible code ou sans code:

1. Sélectionner un produit

La première étape de la création d'un modèle de boutique en ligne avec une plateforme no-code ou une boutique de commerce électronique low-code consiste à déterminer ce que le constructeur d'applications veut offrir directement aux clients. Une fois que le constructeur d'applications a une idée de produit, il est essentiel d'évaluer la demande du marché pour ce produit, par exemple à quel point les clients le veulent et s'il est en vogue. Le choix pour le particulier sera arbitraire - et les chances de succès aussi - si le produit et l'idée de niche ne sont pas évalués en profondeur.

Après avoir décidé d'une excellente idée de produit, l'étape suivante consiste à déterminer où et comment le constructeur d'apps recevra ses articles. Il doit attirer des amateurs dévoués, s'aligner sur votre passion, profiter des tendances dès le début et être populaire sur les marchés Internet.

2. Décider d'une plateforme de commerce électronique

Le constructeur d'applications peut utiliser une application de commerce électronique pour créer et personnaliser une expérience Internet, vendre des marchandises et exécuter des commandes. La plupart des clients pensent qu'une application de commerce électronique est similaire à un app builder car vous ajoutez de nouveaux produits et collectez les paiements en ligne. Elles sont cependant capables de bien plus. Votre plateforme de commerce électronique sert de centre nerveux pour l'ensemble de votre entreprise, en gérant tout, de l'inventaire au marketing, et en vous fournissant tous les outils dont vous avez besoin pour vendre en ligne.

Les principales caractéristiques à rechercher dans une plateforme de commerce électronique sont les suivantes :

Votre application de commerce électronique doit être simple, surtout si vous la faites vous-même.

Recherchez une plateforme ou une application de construction sans code qui vous aidera à chaque étape.

Choisissez une plateforme de commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'acheter facilement vos marchandises.

L'hébergement Web est un service qui vous permet d'héberger votre propre. La base de données joue l'un des rôles majeurs dans l'hébergement web. Dans une base de données de serveur, un hébergeur web enregistre les données d'information et le contenu de votre site web de commerce électronique. Les tables de la base de données peuvent être utilisées pour rassembler les données. Toutes vos données seront enregistrées dans des tables de base de données. Vous aurez besoin d'un hébergement web pour permettre aux clients d'accéder à votre site web. Après chaque transaction, la base de données est utilisée pour aider à mettre à jour l'inventaire. Les tableaux de la base de données peuvent gérer facilement des données volumineuses. Les bases de données sont nécessaires pour exploiter un site Web en ligne efficace et prospère.

Considérez vos demandes actuelles et futures lorsque vous choisissez un logiciel de commerce électronique. Certaines plateformes peuvent être la meilleure option, mais une plateforme puissante peut vous aider à être rapidement opérationnel tout en soutenant votre croissance future.

3. Rechercher la concurrence et se préparer

Après avoir choisi ce que vous voulez vendre et une application de commerce électronique, évalué son potentiel et trouvé un fournisseur, compris ce à quoi il est confronté et comment il peut séparer ses boutiques des autres, il faut effectuer des recherches approfondies sur ses concurrents. Il est temps de rédiger votre stratégie de modèle de boutique en ligne après avoir terminé vos recherches sur les concurrents. Un modèle de boutique en ligne est une feuille de route qui vous guide dans le processus de mise en commun de vos idées et de vos réflexions. Il est essentiel de décider sur quoi se concentrer et comment atteindre les clients potentiels avec succès. Un modèle de boutique en ligne affiche également la déclaration de mission de votre entreprise afin de démontrer les valeurs sous-jacentes de votre marque aux investisseurs et aux travailleurs.

4. Sélectionnez un marché cible.

Connaître votre public idéal est crucial lors du lancement d'un site de commerce électronique. Cela permet de trouver facilement de nouveaux clients et utilisateurs numériques et d'attirer des acheteurs potentiels sur votre site Web, ce qui entraîne une amélioration des taux de conversion et des ventes. En fonction des produits que vous souhaitez vendre, vous pouvez créer un public de n'importe quelle taille ou démographie. En tant que nouveau site de commerce électronique, il y a trois catégories principales à considérer :

Démographie

Localisation

Intérêts

Choisir un public cible est plus facile si vous avez déjà un produit. Considérez ceci : Qui le consomme ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Quel âge ont-ils ? Créez un buyer persona avec ces données d'information et intégrez-le dans votre plan d'affaires. Lors de la rédaction du texte du site Web et des efforts de marketing, vous en aurez besoin.

5. Créez votre entreprise

En plus de sélectionner ce que vous voulez offrir dans votre boutique en ligne, décider du nom de la boutique en ligne ou de la marque et sélectionner un nom de domaine approprié et disponible est difficile. Les créateurs d'applications qui sont des utilisateurs réguliers du numérique comprennent la valeur d'un nom de marque mémorable. Le choix du nom de marque parfait pour votre petite boutique en ligne peut avoir une influence considérable. Les créateurs d'applications savent comment faire leur travail. Il aide les utilisateurs potentiels à se souvenir de vous et de vos produits, ce qui peut vous aider à obtenir un succès à long terme. Il est temps de créer un logo simple après avoir choisi un acronyme accrocheur et enregistré un domaine pertinent. Vous avez la possibilité de construire l'identité de votre marque lorsque vous développez le logo de votre boutique en ligne en utilisant n'importe quel créateur de logo. La palette de couleurs que vous choisirez pour le logo de votre boutique en ligne témoignera de ce que votre marque symbolise, des bleus paisibles aux rouges vibrants. Le logo de votre entreprise sera également la première impression que les acheteurs potentiels auront de votre marque.

Il serait utile que vous appreniez également les principes fondamentaux du référencement afin d'organiser correctement votre site et vos pages pour Google et les autres moteurs de recherche. Un exemple d'optimisation consiste à rédiger de longues descriptions avec des mots-clés pertinents sur chaque page de listing. L'obtention de liens retour à partir de sites Web pertinents peut également aider votre boutique en ligne à être mieux classée dans les résultats de recherche. Il est temps d'utiliser un constructeur d'applications pour développer votre boutique maintenant que vous avez une meilleure compréhension des moteurs de recherche. Oui, un constructeur d'applications est nécessaire pour les moteurs de recherche. Choisir les canaux de vente où les utilisateurs potentiels achètent actuellement est l'une des méthodes les plus efficaces pour les contacter. Supposons que vous sachiez quels mots-clés vos clients cibles utilisent pour trouver des produits similaires. Dans ce cas, vous pouvez les intégrer dans cette zone pour améliorer vos chances d'apparaître dans les résultats des moteurs de recherche au fil du temps.

6. Ajoutez vos articles à la liste.

Pourquoi créer un site Web en ligne si vous n'avez rien à vendre ? L'une des premières choses à faire est d'ajouter les données à la page de listing car votre listing sera la base de l'apparence et de la convivialité de votre site Web.

Les clients parcourent les pages de listing pour en savoir plus avant d'acheter. Les détails comptent, et communiquer correctement les informations appropriées, du prix à la taille, qu'il s'agisse de texte ou d'images, peut faire une grande différence. Le titre de votre page de présentation doit indiquer clairement de quoi il s'agit. Les clients remarqueront ces données lorsqu'ils navigueront sur votre site web, et elles les aideront à localiser les articles qu'ils recherchent dans vos données. Ces données peuvent être enregistrées dans une base de données. Restez bref, et utilisez vos données de listing dans la base de données et la description ou les versions pour faire apparaître des détails supplémentaires ou lister des options de données comme les couleurs ou les tailles.

Vos données de listing et votre description servent à la fois à décrire et à vendre. Elles sont aussi l'une des causes les plus typiques du blocage de l'écrivain. Les bonnes nouvelles sont que l'écriture d'un engageant listing données et la base de données web ne nécessite pas d'être un rédacteur habile. Sachez à qui vous parlez, mettez l'accent sur les incitations, anticipez les questions ou les objections fréquentes, rendez votre écriture facile à lire et aidez les clients à se visualiser en train d'utiliser votre produit.

Alors que vous vous rapprochez du lancement de votre nouveau site Web, plusieurs aspects de l'expédition et de l'exécution doivent être pris en compte. C'est également une bonne option pour définir vos indicateurs clés de performance dans le modèle de base de données Web afin que vous sachiez quelles mesures suivre après le lancement.

7. App de panier d'achat

Un panier d'achat est une caractéristique importante d'un site Web en ligne qui rationalise le processus d'achat. L'application de panier d'achat permet aux utilisateurs d'un site Web de choisir, de réserver et d'acheter des choses ou des services par le biais d'une application de commerce électronique.

L'application de panier d'achat est un élément essentiel de l'expérience d'achat en ligne. C'est ce qui fait que tout se passe bien entre le moment où un acheteur trouve une chose qu'il veut et celui où il complète son achat. Par conséquent, avoir une bonne application de panier d'achat est essentiel pour votre boutique en ligne.

8. Après le lancement

Le travail difficile de la vente commence maintenant. Alors que de nombreux nouveaux propriétaires de sites Web devraient envisager de vendre leurs marchandises réelles en personne, le reste du marketing numérique est basé sur l'attraction de visiteurs ciblés.

Quelles sont les exigences pour démarrer un magasin en ligne ?

Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour démarrer un site Web en ligne. Toute personne disposant d'un ordinateur peut se lancer en quelques minutes sans connaissances préalables. Voici les trois éléments dont vous aurez besoin pour créer un site Web :

Une suggestion de nom de domaine.

Un compte d'hébergement Web.

Trente minutes de toute votre attention.

En moins de 30 minutes, vous pouvez configurer votre site Web avec WordPress, et voici les étapes pour le faire.

Choisir le meilleur serveur WooCommerce

Signer pour un nom de domaine gratuit

Obtenir un certificat SSL gratuit (nécessaire pour accepter les paiements)

Installer WordPress

Créer un site web WooCommerce

Ajouter. produits à votre boutique en ligne

Choisir et personnaliser votre thème

Utiliser des plugins pour étendre votre boutique en ligne

Apprendre WordPress et développer votre entreprise

Il faut également tenir compte des interfaces d'application. Une interface d'application, souvent connue sous le nom d'interface utilisateur, est un ensemble de fonctionnalités qui permet aux utilisateurs de soumettre des entrées à un programme et d'en obtenir des sorties. Considérez l'interface d'application de Microsoft Word, qui dispose d'un espace central pour taper et ajouter des commentaires à votre écran.

Est-il possible de construire une boutique en ligne gratuitement ?

Certaines apps de commerce électronique proposent des essais gratuits pour une durée limitée, mais les utilisateurs doivent payer après avoir utilisé le service de stockage en ligne gratuit. Le plan et le budget de l'entreprise déterminent le coût du démarrage en ligne d'une plateforme ou d'une application de type "low-code" ou "no-code builder". Commencez avec Bluehost pour 2,75 $ par mois et utilisez des plugins et des thèmes gratuits pour maintenir des prix bas au lieu d'une boutique en ligne gratuite. Il est suggéré que la stratégie commerciale soit celle où vous commencez modestement et investissez ensuite au fur et à mesure que votre site en ligne se développe ou essayez la plateforme AppMaster qui commence à seulement 5 $.

La création du code d'un site web

Une plateforme low-code et no-code ou une application no-code builder peut être utilisée car le codage n'est pas nécessaire. Les créateurs d'applications professionnels peuvent concevoir rapidement des applications en utilisant des plates-formes à faible code et sans code ou des techniques modulaires de construction sans code, ce qui élimine la nécessité d'écrire le code ligne par ligne. Ils permettent également à des professionnels non spécialistes des logiciels, tels que des analystes commerciaux, des chefs de bureau, des propriétaires de petites entreprises et d'autres personnes, de créer et de tester des applications. Ces personnes peuvent créer des logiciels avec peu ou pas d'expérience des langages de programmation standard, du code machine ou du travail de développement des composants configurables de la plate-forme.

En raison d'une pénurie d'ingénieurs logiciels compétents et de la nécessité d'augmenter les délais d'exécution des projets de développement afin de résoudre rapidement les problèmes des entreprises, les applications de plates-formes à faible code et sans code ou de constructeurs sans code se sont multipliées. Dans le cadre du développement traditionnel de logiciels, les programmeurs écrivent des lignes de code pour générer les capacités et les fonctionnalités demandées dans un programme ou une application informatique. Tous ces efforts en coulisse sont encapsulés dans des plates-formes ou des applications de construction sans code ou à code réduit. Les utilisateurs choisissent et relient visuellement des composants réutilisables représentant des phases ou des capacités spécifiques (y compris le code réel) pour créer le processus automatisé souhaité.

De nombreux sites web sont aujourd'hui construits à l'aide d'un système de gestion de contenu ; cependant, aux premiers jours de l'internet, tout le monde codait ses sites à la main (CMS). En fournissant une interface visuelle pour la construction de pages web et la structuration de votre site, un CMS élimine le besoin de coder. Voici les six étapes du codage d'un site Web :

Sélectionner un éditeur de code.

Créer votre code HTML.

Faire une feuille de style en CSS.

Assembler votre HTML et votre CSS.

Développez un site web réactif ou statique.

Codez un site web simple ou un site web interactif.

Les utilisateurs du constructeur no-code peuvent utiliser les outils AppMaster par glisser-déposer pour créer des applications à faire soi-même. Ces progiciels intègrent fréquemment des fonctionnalités permettant de construire des logiciels comparables aux outils de conception, tels que les outils de construction visuelle par glisser-déposer. Ceux qui développent leur première application mobile, y compris les applications de jeux, préfèrent utiliser un app builder par glisser-déposer.

Un no-code builder permet aux utilisateurs non techniques et aux développeurs qui cherchent à construire plus rapidement de créer des applications web et mobiles beaucoup plus facilement que les approches d'interface d'application standard.