Como sabemos, a epidemia de Covid-19 mudou a forma de vida das pessoas. Tudo está a mudar para o digital. Não só muda o modo de educação e outro funcionamento da vida, mas também inverte os hábitos de compra dos indivíduos. Agora, muitos clientes compram coisas em lojas online, seja mercearia, artigos alimentares, ou roupas, e acham-no mais conveniente. Muitos inquéritos e pesquisas recentes mostraram que mais de 70% dos indivíduos nos Estados Unidos da América compram em mercearias online. A empresa Visa, C+R Research, e muitos outros também mencionaram tais conclusões.

O mundo digital está a progredir dia após dia. O seu valor é muito aumentado durante a pandemia de Covid-19. Assim, para se manterem em competição, muitas empresas mudaram os seus serviços online com plataformas de código baixo/sem código ou construtores sem código, e as que não pensavam fazê-lo. A razão por detrás disto, tal como mencionado acima, é que os utilizadores digitais não são agora muito propensos a visitar fisicamente os mercados. A maior parte das vezes, visitam sites de comércio electrónico para as coisas de que necessitam. Isto induziu pressão sobre muitas empresas, e elas não tiveram outra hipótese senão introduzir websites.

Plataformas de baixo código/ sem código ou construtores sem código são plataformas de desenvolvimento de software visual com a ajuda de um construtor de aplicações que permite aos cidadãos e construtores de aplicações arrastar e largar componentes de aplicação, ligá-los, e construir aplicações móveis e web. As plataformas de baixo código/sem código ou as aplicações de construtor sem código evoluíram de produtos mais antigos de desenvolvimento rápido de aplicações (RAD) como Excel, Lotus Notes, e Microsoft Access, dando aos utilizadores empresariais algumas capacidades de desenvolvimento. A plataforma de código baixo ou sem código é suficientemente resistente para ser utilizada em departamentos, em toda a empresa, e utilizadores externos como clientes e parceiros da empresa.

Diferença entre plataforma de desenvolvimento de código baixo e sem código

Plataformas de código baixo e sem código ou aplicações de construção sem código proporcionam os mesmos benefícios básicos, mas os seus nomes revelam a principal diferença entre estas abordagens de desenvolvimento de aplicações. Estes códigos requerem um construtor de aplicações porque se pode facilmente construir software profissional com a ajuda de um construtor de aplicações.

Plataformas de baixo código requerem alguma codificação por parte do utilizador, mas muito menos do que o desenvolvimento típico de aplicações. O código baixo permite aos construtores profissionais de aplicações fornecer interfaces de aplicação rapidamente e transferir o seu foco de trabalhos de programação de rotina para trabalhos mais complicados e únicos que têm um impacto e um valor mais significativo para a empresa. Os profissionais não-IT utilizam ferramentas de código baixo com poucas competências de programação para criar software simples ou características adicionais dentro de interfaces de aplicação.

Utilizadores não-técnicos em várias funções que compreendem as necessidades e regras do negócio, mas que têm pouco ou nenhum conhecimento de codificação e competências de linguagem de programação são visados por plataformas sem código ou por construtores sem código. Desde que as ferramentas escolhidas se adaptem a estas funções e capacidades essenciais, os construtores de aplicações podem utilizar uma plataforma sem código ou uma aplicação construtora sem código para fácil e rapidamente construir, testar e implementar o seu software de negócios.

Existem também algumas diferenças na forma como os utilizadores utilizam plataformas sem código ou construtores sem código, que os construtores de aplicações fazem. A plataforma sem código é normalmente utilizada para fazer um software táctico por construtor de aplicações que executa uma tarefa simples. Low-code pode ser utilizado nessas situações e também pode ser utilizado para construir software que executa operações vitais para todos os sistemas de uma empresa ou organização, tais como integrações e iniciativas de transformação digital.

A distinção entre plataformas low-code e no-code não é normalmente evidente, e as plataformas low-code e no-code ou os construtores no-code não são excepção. Porque mesmo as plataformas mais poderosas requerem alguma codificação para aspectos do processo de desenvolvimento e implantação de aplicações, muitos analistas tecnológicos consideram a plataforma sem código uma parte do mercado de baixo código. Os fornecedores geram mais da diferença entre plataformas ou capacidades de código baixo e sem código à medida que comercializam as suas soluções para diferentes categorias de clientes.

Sem plataformas de código ou construtores sem código são plataformas de nuvem de código baixo que abordam operações específicas da indústria, uma linha de negócio específica (LOB), ou suportam a marca corporativa de uma única empresa. Por outro lado, as plataformas de baixo código podem necessitar da utilização de programadores internos para fazer pequenos ajustes ao código de retaguarda para que a nova aplicação funcione com o software empresarial existente.

Passos para construir uma loja online

Existem inúmeros métodos ou procedimentos para criar uma plataforma de baixo código ou sem código. Estes são os procedimentos que um construtor de aplicações precisa de conhecer para criar uma plataforma de código baixo ou sem código ou um modelo de website. Os procedimentos sobre os quais o construtor de uma aplicação deve ter uma ideia são: Encontre como iniciar uma empresa de comércio electrónico.Estime os custos de iniciar um website online.Conheça as suas margens de lucro, mercado alvo, e produto.

Qual é a melhor maneira de iniciar um negócio de comércio electrónico?

O criador de aplicações deve estar preparado para as seguintes coisas para criar um modelo de loja online para estabelecer uma loja de comércio electrónico com uma plataforma de código baixo ou sem código:

1. Seleccionar um produto

A primeira fase na criação de um modelo de loja online com uma plataforma de comércio electrónico sem código ou sem código é determinar o que o construtor de aplicações quer oferecer directamente aos clientes. Uma vez que o construtor de aplicações obtém uma ideia do produto, é fundamental avaliar a procura do mercado, tal como o quanto os clientes a querem e se está em voga. A escolha do particular será arbitrária - assim como as probabilidades de sucesso - se o produto e a ideia de nicho não forem cuidadosamente avaliados.

Após decidir sobre uma grande ideia de produto, a fase seguinte determina onde e como o construtor de app builder irá receber os seus itens. Deve atrair amadores dedicados, alinhar-se com a sua paixão, aproveitar as tendências desde cedo, e ser popular nos mercados da Internet.

2. Decidir sobre uma plataforma de comércio electrónico

O construtor de aplicações pode usar uma aplicação de comércio electrónico para criar e personalizar uma experiência de Internet, vender bens e cumprir encomendas. A maioria dos clientes acredita que uma aplicação de comércio electrónico é semelhante a um construtor de aplicações porque se adicionam novos produtos e se recolhem pagamentos online. São, no entanto, capazes de muito mais. A sua plataforma de eCommerce serve como centro nevrálgico para toda a sua empresa, gerindo tudo desde o inventário ao marketing e fornecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para vender online.

Características-chave a procurar numa plataforma de eCommerce incluem:

A sua aplicação de comércio electrónico deve ser simples, especialmente se o estiver a fazer você mesmo.

Lo>Procure uma plataforma sem código ou uma aplicação sem construtor de código que o ajudará em cada passo.

Escolha uma plataforma de comércio electrónico que torne simples para os utilizadores a compra dos seus produtos.

Alojamento Web é um serviço que lhe permite alojar o seu próprio. A base de dados desempenha um dos principais papéis no alojamento Web. Numa base de dados de servidor, um web host guarda dados de informação e conteúdo do seu website de eCommerce. As tabelas da base de dados podem ser utilizadas para recolher os dados. Todos os seus dados seriam guardados em tabelas de bases de dados. Vai precisar de alojamento web para permitir aos clientes acederem ao seu sítio web. Após cada transacção, a base de dados é utilizada para ajudar a actualizar o inventário. As tabelas de bases de dados podem gerir facilmente grandes dados. As bases de dados são necessárias para operar um website em linha eficaz e próspero.

Considerar as suas exigências presentes e futuras ao seleccionar o software de comércio electrónico. Algumas plataformas podem ser a melhor opção, mas uma plataforma poderosa pode ajudá-lo a levantar-se e a funcionar rapidamente enquanto apoia o seu crescimento futuro.

Procure a concorrência e prepare-se

Depois de escolher o que quer vender e uma aplicação de comércio electrónico, avaliar o seu potencial, e encontrar um fornecedor, compreender o que enfrentam e como podem separar as suas lojas das outras, é necessário realizar uma pesquisa extensiva sobre os seus concorrentes. É altura de elaborar a sua estratégia do modelo de loja online depois de ter terminado a pesquisa sobre os concorrentes. Um modelo de loja online é um roteiro que o guia através do processo de juntar as suas ideias e pensamentos. É crucial decidir em que se deve concentrar e como chegar com sucesso aos potenciais clientes. Um modelo de loja online também apresenta a declaração de missão da sua empresa para demonstrar os valores subjacentes à sua marca a investidores e trabalhadores.

4. Seleccione um mercado-alvo.

Conhecer o seu público ideal é crucial ao lançar um website de eCommerce. Torna fácil encontrar novos clientes e utilizadores digitais e atrair potenciais compradores para o seu sítio web, levando a melhores taxas de conversão e vendas. Dependendo do que pretende vender, pode criar uma audiência de qualquer dimensão ou demográfica. Como novo website de comércio electrónico, há três categorias primárias a considerar:

Demographics

Localização

Escolher um público alvo é mais fácil se já tiver um produto. Considere isto: Quem o consome? Quais são as suas características? Qual é a sua idade? Crie um comprador com estes dados de informação e integre-os no seu plano de negócios. Ao escrever o texto do website e os esforços de marketing, vai querê-lo.

5. Crie a sua empresa

Besides seleccionando o que quer oferecer na sua loja online, decidindo sobre a loja online ou marca e seleccionando um nome de domínio apropriado e disponível é difícil. Os construtores de aplicações que são utilizadores digitais regulares compreendem o valor de um nome de marca memorável. Escolher o nome de marca perfeito para a sua pequena loja online pode influenciar significativamente. Os construtores de aplicações sabem como fazer o seu trabalho. Ajuda os potenciais utilizadores a lembrarem-se de si e dos seus bens, o que pode ajudá-lo a alcançar o sucesso a longo prazo. É tempo de criar um logotipo simples após a escolha de um acrónimo apelativo e o registo de um domínio relevante. Tem a opção de construir a identidade da sua marca ao desenvolver o logótipo da sua loja online utilizando qualquer criador de logótipo. A paleta de cores que escolheu para o logotipo da sua loja online contará a história do que a sua marca simboliza, desde blues pacíficos a vermelhos vibrantes. O logótipo da sua empresa será também a primeira impressão que potenciais compradores terão da sua marca.

Ajudaria se também aprendesse os fundamentos de SEO para organizar adequadamente o seu site e páginas para o Google e outros motores de busca. Um exemplo de optimização é escrever longas descrições com palavras-chave relevantes em cada página de listagem. A obtenção de backlinks a partir de websites relevantes também pode ajudar a sua loja online a subir na classificação dos resultados de pesquisa. É tempo de usar um construtor de aplicações para expandir a sua loja agora que tem uma melhor compreensão dos motores de busca. Sim, é necessário um construtor de aplicações para os motores de busca. A escolha de canais de venda onde os potenciais utilizadores actualmente compram é um dos métodos mais eficazes para os contactar. Suponha que sabe que palavras-chave os seus clientes alvo usam para encontrar produtos semelhantes. Nesse caso, pode incorporá-los nesta área para melhorar as suas hipóteses de aparecer nos resultados dos motores de busca ao longo do tempo.

6. Adicione os seus itens à lista.

Porquê criar um website online se não tem nada para vender? Uma das primeiras coisas que deve fazer é adicionar os dados à página de listagem porque a sua listagem será a base para a aparência e sensação do seu sítio web.

Clientes navegam nas páginas de listagem para aprenderem mais antes de comprarem. Os detalhes são importantes, e a comunicação correcta da informação apropriada, desde o preço até ao tamanho, seja texto ou imagens, pode fazer uma grande diferença. O título da sua página de listagem deve tornar óbvio o que ela é. Os clientes notarão estes dados enquanto navegam no seu website, e isso irá ajudá-los a localizar os itens que procuram nos seus dados. Estes podem ser guardados como dados numa base de dados. Seja breve, e use os seus dados de listagem na base de dados e descrição ou versões para trazer mais detalhes ou listar opções de dados como cores ou tamanhos.

Os seus dados de listagem e descrição servem tanto para descrever como para vender. São também uma das causas mais típicas de bloqueio de escritor. A boa notícia é que escrever uma listagem de dados envolvente e a base de dados web não requer ser um redactor especializado. Saiba com quem está a falar, enfatize os incentivos, antecipe dúvidas ou objecções frequentes, torne a sua escrita fácil de ler, e ajude os clientes a visualizarem-se usando o seu produto.

Ao aproximar-se do lançamento do seu novo website, vários aspectos de envio e cumprimento devem ser considerados. É também uma boa opção para definir os seus indicadores-chave de desempenho no modelo da base de dados web, para que saiba quais as métricas a seguir após o seu lançamento.

7. Carrinho de compras App

Um carrinho de compras é uma característica importante de um website on-line que agiliza o processo de compras. A aplicação do carrinho de compras permite aos utilizadores de um sítio web escolher, reservar, e comprar coisas ou serviços através de uma aplicação de comércio electrónico.

Um componente vital da experiência de compra online é a aplicação do carrinho de compras. É o que faz com que tudo corra bem entre quando um comprador encontra uma coisa que deseja e quando conclui a sua compra. Como resultado, ter uma boa aplicação de carrinho de compras é fundamental para a sua loja de comércio electrónico.

8. Após o lançamento

O árduo trabalho de venda começa agora. Enquanto muitos novos proprietários de websites devem considerar vender os seus bens reais pessoalmente, o resto do marketing digital baseia-se em atrair visitantes-alvo.

Quais são os requisitos para iniciar uma loja online?

Nunca houve um momento melhor do que agora para iniciar um website online. Qualquer pessoa com um computador pode começar dentro de poucos minutos sem conhecimento prévio. Os três itens que se seguem são os três que necessitará para criar um sítio web:

uma sugestão de nome de domínio.

uma conta de alojamento web.

30 minutos de toda a sua atenção.

Em menos de 30 minutos, pode configurar o seu sítio web com WordPress, e aqui estão os passos para o fazer.

Escolha o melhor servidor WooCommerce Assine um nome de domínio gratuitamenteli>li>Receba um certificado SSL gratuito (necessário para aceitar pagamentos)li>Instale o WordPress>li>Criar um sítio Web WooCommerceli Adicionar Produtos para a sua Loja Online>li>Escolha e Personalize o Seu Tema>li>Utilizar Plugins para Ampliar a Sua Loja Online>li>Learning WordPress and Growing Your Business>/ul>>p>Tambem se deve considerar as interfaces de aplicação. Uma interface de aplicação, muitas vezes conhecida como interface de utilizador, é um conjunto de características que permite aos utilizadores submeterem entradas e obterem saídas de um programa. Considere a interface de aplicação do Microsoft Word, que tem um espaço central para digitar e adicionar feedback ao seu ecrã.

É possível construir uma loja online gratuitamente?

algum aplicativo de comércio electrónico oferece testes gratuitos por um tempo limitado, mas os utilizadores devem pagar depois de utilizar o serviço de armazenamento online gratuito. O plano e o orçamento da empresa determinam o custo de iniciar online uma plataforma de código baixo ou sem código ou uma aplicação de construtor sem código. Comece com Bluehost por $2,75 por mês e utilize plugins e temas gratuitos para manter os preços baixos em vez de uma loja online gratuita. Sugere-se que uma estratégia de negócio seja uma estratégia em que se começa modestamente e depois se investe à medida que o website online se expande ou se experimenta a plataforma AppMaster que começa por apenas $5.

A criação do código de um website

Uma plataforma de código baixo ou sem código ou uma aplicação de construtor sem código pode ser utilizada porque não é necessário codificar. Os construtores profissionais de aplicações podem rapidamente conceber aplicações utilizando plataformas de código baixo e sem código ou técnicas modulares de construtor sem código, eliminando a necessidade de escrever código linha a linha. Permitem também que profissionais que não sejam profissionais de software, tais como analistas de negócios, gestores de escritório, proprietários de pequenas empresas, e outros, criem e testem aplicações. Estas pessoas podem construir software com pouca ou nenhuma experiência com linguagens de programação padrão, código de máquina, ou o trabalho de desenvolvimento que vai para os componentes configuráveis da plataforma.

Devido à falta de engenheiros de software competentes e à necessidade de aumentar o tempo de execução dos projectos de desenvolvimento para que os problemas da empresa possam ser resolvidos rapidamente, a plataforma de código baixo e sem código ou as aplicações de construção sem código têm aumentado. Os programadores escrevem linhas de código para gerar as capacidades e características solicitadas num programa de computador ou aplicação no desenvolvimento de software tradicional. Todo esse esforço nos bastidores é encapsulado em plataformas de código baixo e sem código ou aplicações de construtor sem código. Os utilizadores escolhem e ligam visualmente componentes reutilizáveis que representam fases ou capacidades específicas (incluindo o código real) para criar o processo automatizado desejado.

Muitos sítios web são agora construídos com um sistema de gestão de conteúdos; contudo, nos primeiros tempos da Internet, todos codificavam à mão os seus sítios (CMS). Ao fornecer uma interface visual para construir páginas web e estruturar o seu sítio, um CMS elimina a necessidade de codificar. Os seguintes são os seis passos envolvidos na codificação de um sítio web:

Selecione um editor de código.

criar o seu código HTML.

Faça uma folha de estilo em CSS.>li>Montagem do seu HTML e CSS.

Desenvolva um sítio web reactivo ou estático.

Code um sítio web simples ou um sítio web interactivo.

No-code builder os utilizadores podem utilizar ferramentas AppMaster de arrastar e largar para criar aplicações do tipo "faça você mesmo". Estes pacotes incorporam frequentemente funcionalidade para construir software comparável a ferramentas de desenho, tais como ferramentas de construtor visual de arrastar e largar (drag and drop). Aqueles que desenvolvem a sua primeira aplicação móvel, incluindo aplicações de jogos, preferem utilizar um construtor de aplicações drag-and-drop.

Um construtor sem código permite aos utilizadores e programadores não técnicos que procuram construir mais rapidamente para criar aplicações web e móveis muito mais facilmente do que as abordagens de interface de aplicação padrão.