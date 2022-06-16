كما نعلم ، غيّر وباء Covid-19 طرق عيش الناس. كل شيء يتحول إلى الرقمية. إنه لا يغير فقط نمط التعليم والأداء الآخر للحياة ولكنه يعكس أيضًا عادات التسوق للأفراد. الآن ، يشتري العديد من العملاء الأشياء من المتاجر عبر الإنترنت ، سواء كانت البقالة أو المواد الغذائية أو الملابس ، ويجدونها أكثر ملاءمة. أظهرت العديد من الاستطلاعات والأبحاث الحديثة أن أكثر من 70٪ من الأفراد في الولايات المتحدة يتسوقون من متاجر البقالة عبر الإنترنت. كما ذكرت شركة Visa و C + R Research والعديد من الشركات الأخرى مثل هذه الاستنتاجات.

العالم الرقمي يتقدم يوما بعد يوم. زادت قيمتها كثيرًا خلال جائحة Covid-19. لذلك ، للحفاظ على أنفسهم في المنافسة ، قامت العديد من الشركات بتحويل خدماتها عبر الإنترنت باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية / لا تحتوي على تعليمات برمجية أو أدوات إنشاء لا تحتوي على تعليمات برمجية ، وأولئك الذين لم يفكروا في القيام بذلك. السبب وراء ذلك ، كما ذكر أعلاه ، هو أن المستخدمين الرقميين ليس من المرجح الآن أن يزوروا الأسواق فعليًا. في معظم الأوقات ، يزورون مواقع التجارة الإلكترونية للأشياء التي يحتاجونها. تسبب هذا في ضغوط على العديد من الشركات ، ولم يتبق لديهم سوى إنشاء مواقع الويب.

الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو أدوات إنشاء البرامج بدون رمز هي منصات تطوير برامج مرئية بمساعدة أداة إنشاء التطبيقات التي تتيح للمواطنين ومنشئي التطبيقات سحب وإسقاط مكونات التطبيق وتوصيلها وإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب. نظام أساسي منخفض الكود / لا يحتوي على تعليمات برمجية أو تطبيقات منشئ بدون رمز تطورت من منتجات تطوير التطبيقات السريعة القديمة (RAD) مثل Excel و Lotus Notes و Microsoft Access ، مما يمنح مستخدمي الأعمال بعض الإمكانات الشبيهة بالتنمية. النظام الأساسي منخفض الكود أو بدون رمز مرن بدرجة كافية ليتم استخدامه عبر الإدارات والشركة بأكملها والمستخدمين الخارجيين مثل العملاء وشركاء الشركة.

الفرق بين النظام الأساسي لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة وغير النظام الأساسي

توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو تطبيقات منشئ التعليمات البرمجية نفس المزايا الأساسية ، لكن أسمائها تكشف عن الاختلاف الأساسي بين أساليب تطوير التطبيقات هذه. تتطلب هذه الرموز منشئ تطبيقات لأنه يمكنك بسهولة إنشاء برامج احترافية بمساعدة منشئ التطبيقات.

تتطلب الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية بعض الترميز من جانب المستخدم ، ولكنها أقل بكثير من تطوير التطبيقات النموذجية. يسمح Low-code لمنشئي التطبيقات المحترفين بتقديم واجهات التطبيقات بسرعة ونقل تركيزهم بعيدًا عن وظائف البرمجة الروتينية إلى أعمال أكثر تعقيدًا وفريدة من نوعها لها تأثير وقيمة أكثر أهمية للمؤسسة. يستخدم المحترفون غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة مع القليل من مهارات البرمجة لإنشاء برامج بسيطة أو ميزات إضافية داخل واجهات التطبيقات.

يتم استهداف المستخدمين غير التقنيين في الوظائف المختلفة الذين يفهمون احتياجات وقواعد العمل ولكن لديهم معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة ومهارات لغة البرمجة من قبل المنصات التي لا تحتوي على كود أو منشئي الكود. طالما أن الأدوات المختارة تتلاءم مع هذه الوظائف والإمكانيات الأساسية ، يمكن لمنشئي التطبيقات استخدام نظام أساسي بدون رمز أو تطبيق منشئ بدون تطبيق لإنشاء برامج أعمالهم واختبارها ونشرها بسهولة وسرعة.

هناك أيضًا بعض الاختلافات في كيفية استخدام المستخدمين للأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو أدوات إنشاء التعليمات البرمجية ، والتي يصنعها منشئو التطبيقات. يتم استخدام النظام الأساسي بدون رمز بشكل شائع لإنشاء برنامج تكتيكي بواسطة أداة إنشاء التطبيقات التي تؤدي مهمة بسيطة. يمكن استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة في تلك المواقف ويمكن أيضًا استخدامها لإنشاء برامج تدير العمليات الحيوية لأنظمة الشركة أو المؤسسة بأكملها ، مثل عمليات الدمج ومبادرات التحول الرقمي.

عادةً ما لا يكون التمييز بين الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأنظمة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية واضحًا ، ولا تعد الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأنظمة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو أدوات الإنشاء التي لا تحتوي على تعليمات برمجية استثناءً. نظرًا لأن أقوى الأنظمة الأساسية تتطلب قدرًا من الترميز لجوانب عملية تطوير التطبيق ونشره ، فإن العديد من محللي التكنولوجيا يعتبرون النظام الأساسي بدون رمز جزءًا من سوق الكود المنخفض. يُولِّد المورّدون مزيدًا من الاختلاف بين الأنظمة الأساسية أو الإمكانات منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة أثناء قيامهم بتسويق حلولهم لفئات مختلفة من العملاء.

لا توجد أنظمة أساسية للتعليمات البرمجية أو أدوات إنشاء بدون رمز عبارة عن منصات سحابية منخفضة التعليمات البرمجية تتناول العمليات الخاصة بالصناعة ، أو خط أعمال معين (LOB) ، أو تدعم العلامة التجارية لشركة واحدة. من ناحية أخرى ، قد تتطلب الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية استخدام مطورين داخليين لإجراء تعديلات طفيفة على التعليمات البرمجية الخلفية للتطبيق الجديد للعمل مع برامج الأعمال الحالية.

خطوات بناء متجر الكتروني

توجد طرق أو إجراءات عديدة لإنشاء نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية أو بدون رمز. هذه هي الإجراءات التي يحتاج منشئ التطبيق إلى معرفتها لإنشاء نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية أو بدون رمز أو قالب موقع ويب. الإجراءات التي يجب أن يكون لدى منشئ التطبيق فكرة عنها هي:

تعرف على كيفية بدء شركة تجارة إلكترونية.

تقدير تكاليف بدء موقع على شبكة الإنترنت.

تعرف على هوامش الربح والسوق المستهدف والمنتج.

ما هي أفضل طريقة لبدء عمل تجاري إلكتروني؟

يجب أن يكون مُنشئ التطبيق مُجهزًا للأشياء التالية لإنشاء قالب متجر عبر الإنترنت لإنشاء متجر للتجارة الإلكترونية بنظام أساسي منخفض الكود أو بدون رمز:

1. حدد منتجًا

تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء قالب متجر عبر الإنترنت باستخدام نظام أساسي بدون رمز أو متجر تجارة إلكترونية منخفض الرمز في تحديد ما يريد منشئ التطبيق تقديمه للعملاء مباشرةً. بمجرد أن يحصل منشئ التطبيق على فكرة منتج ، من الضروري تقييم طلب السوق عليه ، مثل مقدار ما يريده العملاء وما إذا كان رائجًا. سيكون اختيار الشيء الخاص تعسفيًا - وكذلك احتمالات النجاح - إذا لم يتم تقييم المنتج والفكرة المتخصصة بدقة.

بعد اتخاذ قرار بشأن فكرة منتج رائعة ، فإن المرحلة التالية هي تحديد مكان وكيفية تلقي أداة إنشاء التطبيق لعناصرها. يجب أن يجذب هواة متخصصين ، ويتماشى مع شغفك ، ويستفيد من الاتجاهات في وقت مبكر ، وأن يكون شائعًا في أسواق الإنترنت.

2. حدد منصة التجارة الإلكترونية

يمكن لمُنشئ التطبيق استخدام تطبيق التجارة الإلكترونية لإنشاء تجربة إنترنت وتخصيصها ، وبيع البضائع وتلبية الطلبات. يعتقد معظم العملاء أن تطبيق التجارة الإلكترونية مشابه لمنشئ التطبيقات لأنك تضيف منتجات جديدة وتجمع المدفوعات عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فهم قادرون على أكثر من ذلك بكثير. تعمل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك كمركز عصبي لشركتك بأكملها ، حيث تدير كل شيء من المخزون إلى التسويق وتوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها للبيع عبر الإنترنت.

تشمل الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في نظام التجارة الإلكترونية ما يلي:

يجب أن يكون تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك بسيطًا ، خاصةً إذا كنت تقوم بذلك بنفسك.

ابحث عن نظام أساسي بدون رمز أو تطبيق منشئ بدون رمز يساعدك في كل خطوة.

اختر منصة التجارة الإلكترونية التي تسهل على المستخدمين شراء البضائع الخاصة بك.

استضافة الويب هي خدمة تتيح لك استضافة موقعك الخاص. تلعب قاعدة البيانات أحد الأدوار الرئيسية في استضافة الويب. في قاعدة بيانات الخادم ، يحفظ مضيف الويب بيانات المعلومات والمحتوى من موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. يمكن استخدام جداول قاعدة البيانات لجمع البيانات. سيتم حفظ جميع البيانات الخاصة بك في جداول قاعدة البيانات. ستحتاج إلى استضافة الويب للسماح للعملاء بالوصول إلى موقع الويب الخاص بك. بعد كل معاملة ، يتم استخدام قاعدة البيانات للمساعدة في تحديث المخزون. يمكن لجداول قاعدة البيانات إدارة البيانات الكبيرة بسهولة. قواعد البيانات ضرورية لتشغيل موقع إلكتروني فعال ومزدهر.

ضع في اعتبارك مطالبك الحالية والمستقبلية أثناء اختيار برنامج التجارة الإلكترونية. قد تكون بعض الأنظمة الأساسية هي الخيار الأفضل ، لكن النظام الأساسي القوي يمكن أن يساعدك في النهوض والعمل بسرعة مع دعم نموك المستقبلي.

3. ابحث عن المنافسة واستعد

بعد اختيار ما تريد بيعه وتطبيق التجارة الإلكترونية ، وتقييم إمكاناته ، والعثور على مورد ، وفهم ما يواجهونه وكيف يمكنهم فصل متاجرهم عن الآخرين ، يجب على المرء إجراء بحث مكثف عن منافسيهم. حان الوقت لصياغة إستراتيجيتك الخاصة بقالب المتجر عبر الإنترنت بعد الانتهاء من البحث عن المنافسين. يعد قالب المتجر عبر الإنترنت خارطة طريق ترشدك خلال عملية تجميع أفكارك وأفكارك معًا. من الأهمية بمكان أن تقرر ما يجب التركيز عليه وكيفية الوصول إلى العملاء المحتملين بنجاح. يعرض نموذج المتجر عبر الإنترنت أيضًا بيان مهمة شركتك لإظهار القيم الأساسية لعلامتك التجارية للمستثمرين والعاملين.

4. حدد السوق المستهدف.

إن معرفة جمهورك المثالي أمر بالغ الأهمية عند إطلاق موقع التجارة الإلكترونية. يسهل العثور على عملاء جدد ومستخدمين رقميين وجذب مشترين محتملين إلى موقع الويب الخاص بك ، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل والمبيعات. اعتمادًا على الأشياء التي تريد بيعها ، يمكنك إنشاء جمهور من أي حجم أو ديموغرافي. كموقع جديد للتجارة الإلكترونية ، هناك ثلاث فئات أساسية يجب مراعاتها:

التركيبة السكانية

موقع

الإهتمامات

يكون اختيار الجمهور المستهدف أسهل إذا كان لديك منتج بالفعل. ضع في اعتبارك هذا: من يستهلكها؟ ما هي خصائصها؟ كم عمرهم؟ قم بإنشاء شخصية المشتري باستخدام بيانات المعلومات هذه ودمجها في خطة عملك. عند كتابة نص موقع ويب وجهود تسويقية ، سترغب في ذلك.

5. أسس شركتك

إلى جانب اختيار ما تريد تقديمه في متجرك عبر الإنترنت ، من الصعب اتخاذ قرار بشأن المتجر عبر الإنترنت أو اسم العلامة التجارية واختيار اسم المجال المناسب والمتاح. يفهم بناة التطبيقات الذين هم مستخدمون رقميون منتظمون قيمة الاسم التجاري الذي لا يُنسى. يمكن أن يؤثر اختيار اسم العلامة التجارية المثالي لمتجرك الصغير على الإنترنت بشكل كبير. يعرف منشئو التطبيقات كيفية القيام بعملهم. إنه يساعد المستخدمين المحتملين على تذكرك وتذكر سلعك ، مما يساعدك على تحقيق نجاح طويل المدى. حان الوقت لإنشاء شعار بسيط بعد اختيار اختصار جذاب وتسجيل مجال ذي صلة. لديك الخيار لبناء هوية علامتك التجارية عند تطوير شعار متجرك عبر الإنترنت باستخدام أي منشئ شعار. ستحكي لوحة الألوان التي اخترتها لشعار متجرك عبر الإنترنت حكاية ما ترمز إليه علامتك التجارية ، من الأزرق الهادئ إلى الأحمر النابض بالحياة. سيكون شعار شركتك أيضًا أول انطباع يحصل عليه المشترون المحتملون عن علامتك التجارية.

قد يساعدك أيضًا إذا تعلمت أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) لترتيب موقعك وصفحاتك بشكل صحيح لـ Google ومحركات البحث الأخرى. مثال على التحسين هو كتابة أوصاف طويلة مع الكلمات الرئيسية ذات الصلة في كل صفحة قائمة. يمكن أن يساعد الحصول على روابط خلفية من مواقع الويب ذات الصلة أيضًا على تصنيف متجرك عبر الإنترنت في مرتبة أعلى في نتائج البحث. حان الوقت لاستخدام أداة إنشاء التطبيقات لتوسيع متجرك الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لمحركات البحث. نعم ، منشئ التطبيق مطلوب لمحركات البحث. يعد اختيار قنوات البيع حيث يشتري المستخدمون المحتملون حاليًا أحد أكثر الطرق فعالية للاتصال بهم. افترض أنك تعرف الكلمات الرئيسية التي يستخدمها عملاؤك المستهدفون للعثور على منتجات مماثلة. في هذه الحالة ، يمكنك دمجها في هذه المنطقة لتحسين فرصك في الظهور في نتائج محرك البحث بمرور الوقت.

6. إضافة العناصر الخاصة بك إلى القائمة.

لماذا تنشئ موقعًا على الإنترنت إذا لم يكن لديك أي شيء تبيعه؟ أحد الأشياء الأولى التي يجب عليك القيام بها هو إضافة البيانات إلى صفحة القائمة لأن قائمتك ستكون الأساس لمظهر ومظهر موقع الويب الخاص بك.

يتصفح العملاء صفحات القوائم لمعرفة المزيد قبل الشراء. التفاصيل مهمة ، وقد يُحدث توصيل المعلومات المناسبة بشكل صحيح ، من التسعير إلى الحجم ، سواء أكان نصًا أم صورًا ، فرقًا كبيرًا. يجب أن يوضح عنوان صفحة القائمة ما هو عليه. سيلاحظ العملاء هذه البيانات أثناء تصفحهم لموقع الويب الخاص بك ، وسوف تساعدهم في تحديد العناصر التي يبحثون عنها في بياناتك. يمكن حفظ هذا كبيانات في قاعدة بيانات. اجعلها مختصرة ، واستخدم بيانات القائمة في قاعدة البيانات والوصف أو الإصدارات لإحضار مزيد من التفاصيل أو خيارات بيانات القائمة مثل الألوان أو الأحجام.

تعمل بيانات القائمة والوصف على كل من الوصف والبيع. إنها أيضًا أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحظر الكاتب. الخبر السار هو أن كتابة بيانات قائمة جذابة وقاعدة بيانات الويب لا تتطلب أن تكون مؤلفًا ماهرًا. تعرف على من تتحدث إليه ، وشدد على الحوافز ، وتوقع الاستفسارات أو الاعتراضات المتكررة ، واجعل كتابتك سهلة القراءة ، وساعد العملاء على تصور أنفسهم باستخدام منتجك.

مع اقترابك من إطلاق موقع الويب الجديد ، يجب مراعاة العديد من جوانب الشحن والتنفيذ. يعد أيضًا خيارًا جيدًا لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في قالب قاعدة بيانات الويب حتى تعرف المقاييس التي يجب تتبعها بعد بدء التشغيل.

7. عربة التسوق التطبيق

تعد عربة التسوق ميزة مهمة لموقع ويب عبر الإنترنت تعمل على تبسيط عملية التسوق. يتيح تطبيق عربة التسوق للمستخدمين الوصول إلى موقع ويب لاختيار الأشياء أو الخدمات وحجزها وشرائها من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية.

يعد تطبيق عربة التسوق أحد المكونات الحيوية لتجربة الشراء عبر الإنترنت. إنه ما يجعل كل شيء يسير بسلاسة بين الوقت الذي يجد فيه المشتري شيئًا يريده وعندما يكمل عملية الشراء. نتيجة لذلك ، يعد امتلاك تطبيق عربة تسوق جيد أمرًا بالغ الأهمية لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

8. بعد الإطلاق

يبدأ العمل الشاق للبيع الآن. بينما يجب على العديد من مالكي مواقع الويب الجديدة التفكير في بيع سلعهم الفعلية شخصيًا ، فإن ما تبقى من التسويق الرقمي يعتمد على جذب الزوار المستهدفين.

ما هي متطلبات بدء متجر على الإنترنت؟

لم تكن هناك لحظة أفضل من الآن لبدء موقع على الإنترنت. يمكن لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر أن يبدأ العمل في غضون بضع دقائق دون معرفة مسبقة. فيما يلي العناصر الثلاثة التي ستحتاج إليها لإنشاء موقع ويب:

اقتراح اسم المجال.

حساب استضافة الويب.

ثلاثون دقيقة من انتباهك الكامل.

في أقل من 30 دقيقة ، يمكنك إعداد موقع الويب الخاص بك باستخدام WordPress ، وإليك الخطوات اللازمة للقيام بذلك.

اختر أفضل خادم WooCommerce

قم بالتسجيل للحصول على اسم المجال مجانا

احصل على شهادة SSL مجانية (مطلوبة لقبول المدفوعات)

قم بتثبيت WordPress

قم بإنشاء موقع ويب WooCommerce

أضف المنتجات إلى متجرك على الإنترنت

اختر وخصص المظهر الخاص بك

استخدم المكونات الإضافية لتوسيع متجرك عبر الإنترنت

تعلم ووردبريس وتنمية عملك

يجب على المرء أيضًا مراعاة واجهات التطبيق. واجهة التطبيق ، التي تُعرف غالبًا باسم واجهة المستخدم ، هي مجموعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال المدخلات والحصول على الإخراج من البرنامج. ضع في اعتبارك واجهة تطبيق Microsoft Word ، التي تحتوي على مساحة مركزية للكتابة وإضافة الملاحظات إلى شاشتك.

هل من الممكن بناء متجر على الإنترنت مجانًا؟

تقدم بعض تطبيقات التجارة الإلكترونية تجارب مجانية لفترة محدودة ، ولكن يجب على المستخدمين الدفع بعد استخدام خدمة التخزين المجانية عبر الإنترنت. تحدد خطة الشركة وميزانيتها تكلفة البدء عبر الإنترنت في نظام أساسي منخفض الكود أو بدون رمز أو تطبيق منشئ بدون رمز. ابدأ بـ Bluehost مقابل 2.75 دولار شهريًا واستخدم المكونات الإضافية والسمات المجانية لإبقاء الأسعار منخفضة بدلاً من متجر مجاني عبر الإنترنت. يُقترح أن تكون إستراتيجية العمل واحدة حيث تبدأ متواضعة ثم تستثمر مع توسع موقع الويب الخاص بك أو جرب منصة AppMaster التي تبدأ من 5 دولارات فقط.

إنشاء كود الموقع

يمكن استخدام نظام أساسي منخفض الكود وبدون رمز أو تطبيق منشئ بدون رمز لأن الترميز غير مطلوب. يمكن لمنشئي التطبيقات المحترفين تصميم التطبيقات بسرعة باستخدام الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية أو التقنيات المعيارية لمنشئ التطبيقات بدون رمز ، مما يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية سطرًا بسطر. كما أنها تسمح للمهنيين من غير البرامج مثل محللي الأعمال ومديري المكاتب وأصحاب الشركات الصغيرة وغيرهم بإنشاء واختبار التطبيقات. يمكن لهؤلاء الأشخاص إنشاء برامج مع خبرة قليلة أو معدومة في لغات البرمجة القياسية أو كود الآلة أو أعمال التطوير التي تدخل في مكونات النظام الأساسي القابلة للتكوين. نظرًا للنقص في مهندسي البرمجيات الأكفاء والحاجة إلى زيادة وقت الاستجابة لمشاريع التطوير بحيث يمكن حل مشاكل الشركة بسرعة ، فقد ازدادت تطبيقات النظام الأساسي منخفض الشفرة وغير المشفرة أو تطبيقات الإنشاء التي لا تحتوي على أكواد. يكتب المبرمجون سطورًا من التعليمات البرمجية لتوليد القدرات والميزات المطلوبة في برنامج أو تطبيق كمبيوتر في تطوير البرامج التقليدية. يتم تغليف كل هذا الجهد وراء الكواليس في أنظمة أساسية منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية أو تطبيقات منشئ بدون تعليمات برمجية. يختار المستخدمون بشكل مرئي المكونات التي يمكن إعادة استخدامها وربطها والتي تمثل مراحل أو قدرات محددة (بما في ذلك الكود الفعلي) لإنشاء العملية الآلية المطلوبة. يتم الآن إنشاء العديد من مواقع الويب بنظام إدارة المحتوى ؛ ومع ذلك ، في الأيام الأولى للإنترنت ، كان كل شخص يقوم يدويًا بترميز مواقعه (CMS). من خلال توفير واجهة مرئية لبناء صفحات الويب وتنظيم موقعك ، يلغي نظام إدارة المحتوى الحاجة إلى الكود. فيما يلي الخطوات الست المتضمنة في ترميز موقع ويب:

حدد محرر كود.

قم بإنشاء كود HTML الخاص بك.

اصنع ورقة أنماط في CSS.

اجمع HTML و CSS.

قم بتطوير موقع ويب سريع الاستجابة أو ثابت.

رمز موقع ويب بسيط أو موقع ويب تفاعلي.

يمكن لمستخدمي أداة إنشاء الرموز بدون رمز استخدام أدوات AppMaster بالسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات تعمل بنفسك. تتضمن هذه الحزم في كثير من الأحيان وظائف لبناء برامج مماثلة لأدوات التصميم ، مثل أدوات إنشاء السحب والإسقاط المرئي. أولئك الذين يطورون أول تطبيق جوال خاص بهم ، بما في ذلك تطبيقات الألعاب ، يفضلون استخدام أداة إنشاء تطبيقات السحب والإفلات.

تسمح أداة إنشاء البرامج الخالية من الشفرات للمستخدمين غير التقنيين والمطورين الذين يتطلعون إلى البناء بشكل أسرع لإنشاء تطبيقات الويب والجوال بسهولة أكبر بكثير من الأساليب القياسية لواجهة التطبيقات.