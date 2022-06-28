Geceleri farsız araba kullanmayı hayal edebiliyor musunuz? Cevabınız olmazdı. Bir mil bile hareket edemezsiniz. Benzer şekilde, bir işteki görünmezlik de risklidir. Bugün veri çağıdır, bu nedenle uygulama verilerini teknik olmayan kullanıcılarla iletişim kurmak çok önemlidir. İşletmeler, gelişmiş iş verimliliği için farklı kaynaklardan kullanıcı verilerini toplamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, panolar devreye giriyor! Pano, uygulamanın performansının görsel temsilidir.

Bu gösterge panosu uygulamaları görünürlük sağlar ve işletmelerin verileri seçmesine, raporlar oluşturmasına ve bunları karar vermede kullanmasına olanak tanır. Bir web uygulaması mı çalıştırıyorsunuz? Uygulamanız için bir web panosu geliştirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise doğru yerdesiniz! Günümüz çağında, bir web kontrol paneli uygulaması geliştirmek zordur. Bu nihai kılavuz, pano web uygulaması geliştirme hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklayacaktır. Ayrıntılara daha derinden dalalım:

Hemen Oluşturabileceğiniz Dashboard Uygulamaları

Bir organizasyon ortamında, raporlar ve gösterge tabloları birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. İşletmeler, veri nesnelerini görsel olarak temsil etmek için bu panoları ve raporları bir veri kaynağı olarak kullanır. Her iki terimi de karıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde, bir web panosu mu yoksa raporlar mı oluşturmak istediğinize karar vereceksiniz. Web panoları görsel bir veri sunumu sağlarken, raporlar ayrıntılı veri kümelerini gösterir. Bu nedenle, bir gösterge panosu iş performansını izlemek için en iyi seçenektir. İş panoları oluşturmanın, iş faaliyetlerini takip etmek için kapsamlı kodlama becerileri gerektirdiği bir zaman vardı. Ancak bugün, teknik olmayan bir geçmişiniz olsa bile AppMaster ile uygulama panoları oluşturabilirsiniz: İşte AppMaster kullanarak oluşturabileceğiniz aşağıdaki panolar:

1. Müşteri Hizmetleri Panoları

Müşteriler bir işletmenin en önemli varlığıdır. Daha fazla müşteri kazanmak için Müşteri Hizmetleri Panoları iki modül sunar:

Yardım Masası Panosu destek, istekler, biletler ve görevler sağlar.

Çağrı Merkezi Panosu, daha iyi müşteri desteği için çağrı süresini, bırakma çağrılarını, ilk çağrı çözümlerini ve diğer KPI'ları izler.

2. İş Zekası Gösterge Tabloları

Yönetici Panosu

Bu panolar, bir işletmenin CEO'su ve yöneticilerinin iş performansını izlemesine ve değişen pazar trendlerini karşılamak için kararlar almasına olanak tanır.

Yatırımcı Panosu

Bu web panosu, finans şirketlerinin yatırımların, girişimlerin ve katılımın performansını değerlendirmesine olanak tanır.

3. Satış Panoları

Satış Analizi Panosu

Bu analiz panosu, işletmelerin belirli bir dönemde en çok satan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Satışları takip etmek ister misiniz? Cevabınız evet ise, gereksinimlerinizi karşılamak üzere özelleştirilebilen AppMaster'ı deneyin.

Perakende Dağıtım Panosu

Perakende panosu, fırsatları tanımlar ve daha fazla kar elde etmek için iyileştirmeler önerir.

E-Ticaret Kontrol Paneli

E-ticaret panosu, bekleyen, tamamlandı ve onaylandı gibi sipariş bilgileri sağlar. AppMaster'ı kullanarak, bu panoyu doğrudan web'e bağlı bir çevrimiçi vitrin ile oluşturabilirsiniz.

4. Pazarlama Panoları

Kampanya Kontrol Paneli

Kampanya panoları, işletmelerin farklı dijital medya platformlarında pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

SEM ve PPC Panosu

SEM ve PPC panosu, pazarlama yöneticilerinin uygun Arama Motoru Pazarlaması (SEM) ve Tıklama Başına Ödeme (PPC) aracılığıyla satışları artırmalarına yardımcı olur.

Potansiyel Müşteri Oluşturma Gösterge Tablosu

Müşteri Adayı Oluşturma panosu, satış ekibinin dönüşüm oranını artırarak web ziyaretçilerini alıcılara dönüştürmesine yardımcı olur.

Web Analitiği Panosu

Web Sitesi Analizi panosu, kullanıcı sayısını optimize ederek hemen çıkma oranını azaltmak için web sitesi performansını izler.

Müşteri Deneyimi Panosu

Özel deneyim panosu, müşteri memnuniyetini sunar ve bu modülü kullanan kullanıcılarla güçlü ilişkiler kurar.

5. Finansal Gösterge Tabloları

Kar ve Zarar Gösterge Tablosu

Kâr ve zarar (P&L) panosu, denetçilerin üç aylık veya mali yıl için kâr, zarar ve giderleri değerlendirmesine yardımcı olur.

Kar Marjı Analizi Gösterge Tablosu

Kar Marjı Analizi panosu, Finans Direktörünün (CFO) işletme tarafından kazanılan karı belirlemesine olanak tanır.

Bireysel Bankacılık Gösterge Tablosu

Bankalar, bu gösterge tablosunu kullanarak hangi hizmetlerin işletmeye daha fazla büyüme kattığını izleyebilir.

Yatırım Portföyü Gösterge Tablosu

Yatırım Portföyü panosu, hisse senedi trendleri hakkında bilgi sağlar ve birden fazla eylem önerir. Bu gösterge panosu, portföy performansı ve tahsisler hakkında yatırım yöneticilerini günceller.

6. İK ve Yönetici Panoları

İnsan Kaynakları panosu, İK yöneticilerinin çalışan verimliliğini izlemesine, morallerini yükseltmesine ve işe alma sürecini iyileştirmesine yardımcı olur. AppMaster, tüm bu görevleri yönetmek için aşağıdaki web uygulaması panolarını sağlar.

Kiralama Süresi Gösterge Tablosu

İşe Alma Süresi panosu, işe alım sürecindeki zorlukları ve fırsatları tanımlayarak İK'nın işe alma maliyetini azaltarak süreci iyileştirmesine olanak tanır.

Maaş Rekabetçiliği Gösterge Tablosu

Maaş Rekabetçiliği panosu, işletmenin maaş tekliflerini rakiplerle karşılaştırmasına yardımcı olur. Bu gösterge panosu aynı zamanda çekici maaşın nasıl daha fazla çalışan kazanabileceğini de ortaya koyuyor.

Çalışan Devir Hızı Gösterge Tablosu

Çalışan Ciro kontrol paneli, çalışanların performansını analiz eder ve iyileştirmeler sağlar.

Kendi Web Kontrol Panelinizi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Bir pano web uygulaması geliştirmek sorunsuz olabilir, ancak uygulamayı kurumsal ortamda benimsemek zordur. Panoların geliştirilmesi için şu kolay adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: Hedef kitleye ulaşın

Öncelikle, web sitesi kontrol paneli için hedef kitlenize ulaşmanız gerekir. Web kontrol panelinin iş performanslarını iyileştirmelerine nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için ihtiyaçlarını ve kesin noktalarını belirlemeniz gerekir. Daha fazla kitleye ulaşmanın en iyi yolu, kullanıcı anketleri yapmak, kullanıcıları mevcut araçlarla test etmek ve bire bir görüşmeler yapmaktır. Toplanan veriler, web kontrol panelinizin veri kaynağı olacaktır.

2. Adım: Bir Prototip Yapın

Ardından, belirli bir hedef kitle için bir web sitesi kontrol paneli uygulaması tasarlayın. Çekici bir web panosu, kullanıcının verilerini daha fazla görünürlükle görüntülemeye yardımcı olur. Başka bir geliştirme süreci gibi, bir pano web uygulaması için bir prototip oluşturmak, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak pano uygulamasının kalitesini artırır. Ayrıca, yüksek kaliteli bir uygulama tasarlamak için bir basamaktır.

3. Adım: Aracı Seçin

Web kontrol paneli uygulamasının prototipini oluşturduktan sonra, geliştirmeye başlamak için kullanıcınızın ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş bir kontrol paneline sahip olursunuz. Ancak, kodlama becerileri olmadan pano geliştirmeyi kolaylaştırmak için mevcut araçları denemenizi öneririz. Daha derine inelim:

Web Sitesi Panoları Oluşturmak için Mevcut En İyi Araçlar

1. Uygulama Yöneticisi

AppMaster, işletmelerin iş performanslarını takip etmeleri için çekici bir web panosu oluşturmalarına yardımcı olan kodsuz bir web platformudur. Bu web panosu uygulaması, CEO ve yöneticilerin veri raporları oluşturmasına ve bunları karar verme için kullanmasına olanak tanır. AppMaster'ı kullanarak, müşteri hizmetleri gösterge tablolarından satış izleme gösterge tablolarına kadar bahsedilen tüm gösterge tablolarını oluşturabilirsiniz. Bu panolar farklı kaynaklardan veri toplar, analiz eder ve işletmelerin verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

AppMaster tarafından oluşturulan panolar aşağıdaki işlevleri sunar:

Veri toplama

Veri analizi

Teknik olmayan kullanıcılar için anlaşılabilir veri gösterimi

Verilerin görsel temsili

Rapor oluşturma

AppMaster'ın ana odak noktası, karmaşık iş verilerinin görselleştirilmesidir. Bu nedenle, AppMaster tarafından oluşturulan panolar, veri hazırlığını atlar ve BT uzmanından yardım almadan büyük veri kümelerini görselleştirmek ve analiz etmek için verimli iş araçları sağlar. AppMaster bulut tabanlı bir platform olduğundan, kullanıcıların gösterge tablosu etkinliklerini yönetmek için özel bir depoya ihtiyacı yoktur.

2. Hazar

Caspio, profesyoneller ve son kullanıcılar için web panosu geliştirmeye olanak tanıyan düşük kodlu bir araçtır. Bu düşük kodlu platform, işletmelerin karmaşık altyapıyı kodlamadan ve yönetmeden sezgisel bir arayüz kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, geleneksel geliştirmeden 10-20 kat daha hızlı bir web sitesi panosu uygulaması oluşturabilirsiniz. Bir web panosu, liderlerin iyi bilgilendirilmesine ve hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Tek bir kod satırı yazmadan bir web sitesi panosunun nasıl oluşturulacağını öğrenmek için nihai video kılavuzunu izleyebilirsiniz.

3. Dash ile Tanışın

Meet Dash veya kısaca Dash, veri görselleştirme için optimize edilmiş web panoları oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir Python kitaplığıdır. Dash ile ilgili dikkate değer şey, Matplotlib, Flask ve Pandas gibi Python'un en iyi görselleştirme kitaplıkları tarafından desteklenmesidir! Web sitesi gösterge tablosu uygulamasını hızlı bir şekilde seçebilir, geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz. Dash ile bir web panosu oluşturmak için şu beş basit adımı uygulamanız yeterlidir:

Adım 1: Kitaplığı içe aktarın ve etkinleştirin

Adım 2: Veri Hazırlama

3. Adım: Grafik görselleştirme

Adım 4: Filtre Seçimini Girin

Adım 5: Şekillendirme ve Son İşlem

4. Google Veri Stüdyosu

Google Data Studio, analistlerin ve iş kullanıcılarının iş faaliyetlerini takip etmelerine yardımcı olan pano uygulamaları için ücretsiz bir platformdur. Bu gösterge panosu, Google Analytics, veritabanları (BigQuery, MySQL ve PostgreSQL), CSV dosyaları ve diğer sosyal medya platformları gibi Google pazarlama araçlarını entegre eder. Bu pano uygulaması, veri görselleştirme için yerleşik raporlar, özel tasarımlar ve zengin kitaplıklar sağlar.

5.QlikView

QlikView, birden çok karmaşık veri kaynağıyla görevleri basitleştirerek kullanıcılara veri içgörüleri sağlayan bir zeka web sitesi panosudur. Bu pano, mobil cihazlardan veri toplar, verileri analiz eder ve son teknoloji veri görselleştirmesi sunar.

Kullanıcının Geri Bildirimini Alın

Web sitesi kontrol paneli geliştirildikten sonra, verimliliğini kontrol etmek için kullanıcı geri bildirimi alma zamanı. Bu bağlamda, tüm gösterge paneli özelliklerinin aşağıdaki gibi sorunsuz çalıştığı regresyon testleri çalıştırabilirsiniz.

gelişim. Ayrıca, gösterge paneli uygulaması mobil cihazlarla uyumluysa birim testi çalıştırabilirsiniz.

Dağıtım ve Bakım

Son adım, web panosu uygulamasını çalışma ortamında dağıtmaktır. Tüm test verilerini kaldırabilir ve gösterge tablosu uygulamasının tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olduğundan emin olabilirsiniz.

Son düşünceler

İş verimliliğini artırmak için ilgi çekici web panoları oluşturmayı bildiğinizi umuyoruz. İş faaliyetlerini izlemek ve gerekli iyileştirmeleri sağlamak için bir web sitesi gösterge tablosu uygulaması oluşturmak için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz platformun güzelliği, bu kodsuz web platformunu kullanmasanız bile alabileceğiniz arka uç kodu sağlamasıdır. AppMaster'ı deneyin ve işletmeniz için kâr getiren bir gösterge panosu uygulaması oluşturun.