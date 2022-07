Pouvez-vous imaginer conduire la nuit sans phares ? Votre réponse serait non. Vous ne pouvez même pas vous déplacer d'un kilomètre. De même, l'invisibilité dans une entreprise est risquée. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des données. Il est donc crucial de communiquer les données des applications aux utilisateurs non techniques. Les entreprises s'efforcent de collecter les données des utilisateurs à partir de différentes sources pour améliorer leur efficacité. À cet égard, les tableaux de bord entrent en jeu ! Un tableau de bord est la représentation visuelle des performances de l'application.

Ces applications de tableau de bord offrent une visibilité et permettent aux entreprises de choisir des données, de créer des rapports et de les utiliser pour prendre des décisions. Vous exploitez une application web ? Voulez-vous développer un tableau de bord web pour votre application ? Si oui, vous êtes au bon endroit ! De nos jours, le développement d'une application de tableau de bord web est un véritable défi. Ce guide ultime vous dévoilera tout ce que vous devez savoir sur le développement d'applications web de type tableau de bord. Plongeons dans les détails :

Applications de tableau de bord que vous pouvez créer dès maintenant

Dans un environnement organisationnel, les rapports et les tableaux de bord sont des termes utilisés de manière interchangeable. Les entreprises utilisent ces tableaux de bord et rapports comme source de données pour représenter visuellement des objets de données. Vous ne devez pas confondre ces deux termes. Ainsi, vous déciderez si vous voulez construire un tableau de bord Web ou des rapports. Les tableaux de bord Web fournissent une représentation visuelle des données, tandis que les rapports présentent des ensembles de données détaillées. Ainsi, un tableau de bord est la meilleure option pour suivre les performances d'une entreprise. Il fut un temps où la création de tableaux de bord nécessitait des compétences approfondies en codage pour suivre les activités de l'entreprise. Mais aujourd'hui, vous pouvez créer des tableaux de bord d'applications avec AppMaster même si vous n'avez pas de connaissances techniques : Voici les tableaux de bord suivants que vous pouvez construire en utilisant AppMaster :

1. Tableaux de bord du service client

Les clients sont l'actif clé d'une entreprise. Pour gagner plus de clients, les tableaux de bord du service client offrent deux modules :

Helpdesk Dashboard fournit une assistance, des demandes, des tickets et des tâches.

Le tableau de bord du centre d'appels surveille la durée des appels, les appels perdus, les résolutions au premier appel et d'autres indicateurs clés de performance pour un meilleur support client.

2. Tableaux de bord de Business Intelligence

Tableau de bord exécutif

Ces tableaux de bord permettent au PDG et aux cadres d'une entreprise de suivre les performances de l'entreprise et de prendre des décisions pour répondre aux tendances changeantes du marché.

Tableau de bord de l'investisseur

Ce tableau de bord permet aux sociétés financières d'évaluer les performances des investissements, des start-ups et des résultats.

3. Tableaux de bord des ventes

Tableau de bord d'analyse des ventes

Ce tableau de bord analytique aide les entreprises à connaître les produits les plus vendus sur une période donnée. Voulez-vous suivre les ventes ? Si oui, essayez AppMaster, qui est également personnalisable pour répondre à vos besoins.

Tableau de bord de la distribution au détail

Le tableau de bord de la distribution au détail identifie les opportunités et suggère des améliorations pour gagner plus de profit.

Tableau de bord du commerce électronique

Le tableau de bord du commerce électronique fournit des informations sur les commandes, telles que les commandes en attente, terminées et confirmées. En utilisant AppMaster, vous pouvez construire ce tableau de bord avec une vitrine en ligne directement liée au web.

4. Tableaux de bord de marketing

Tableau de bord des campagnes

Les tableaux de bord de campagne aident les entreprises à optimiser leur stratégie marketing sur différentes plateformes de médias numériques.

Tableau de bord SEM et PPC

Le tableau de bord SEM et PPC aide les responsables du marketing à stimuler les ventes par le biais d'un SEM (Search Engine Marketing) et d'un PPC (Pay-Per-Click) appropriés.

Tableau de bord de génération de leads

Le tableau de bord de génération de leads aide l'équipe de vente à convertir les visiteurs en acheteurs en augmentant le taux de conversion.

Tableau de bord d'analyse de sites Web

Le tableau de bord d'analyse du site Web permet de suivre les performances du site afin de réduire le taux de rebond en optimisant le nombre d'utilisateurs.

Tableau de bord de l'expérience client

Le tableau de bord de l'expérience client présente la satisfaction des clients et établit des relations solides avec les utilisateurs grâce à ce module.

5. Tableaux de bord financiers

Tableau de bord des pertes et profits

Le tableau de bord des pertes et profits (P&L) aide les auditeurs à évaluer les profits, les pertes et les dépenses pour le trimestre ou l'année fiscale.

Tableau de bord d'analyse des marges bénéficiaires

Le tableau de bord d'analyse de la marge bénéficiaire permet au directeur financier (CFO) de déterminer le bénéfice réalisé par l'entreprise.

Tableau de bord de la banque de détail

Grâce à ce tableau de bord, les banques peuvent suivre les services qui contribuent à la croissance de l'entreprise.

Tableau de bord du portefeuille d'investissement

Le tableau de bord du portefeuille d'investissement fournit des informations sur les tendances des actions et suggère plusieurs actions. Ce tableau de bord informe les gestionnaires d'investissement de la performance et de la répartition des portefeuilles.

6. Tableaux de bord des ressources humaines et de l'administration

Le tableau de bord des ressources humaines aide les responsables des RH à surveiller la productivité des employés, à stimuler leur moral et à améliorer le processus d'embauche. AppMaster fournit les tableaux de bord d'application web suivants pour gérer toutes ces tâches.

Tableau de bord du temps d'embauche

Le tableau de bord du temps d'embauche identifie les défis et les opportunités dans le processus de recrutement, permettant aux RH d'améliorer le processus en réduisant le coût d'embauche.

Tableau de bord de la compétitivité des salaires

Le tableau de bord de la compétitivité des salaires aide l'entreprise à comparer ses offres salariales avec celles de ses concurrents. Ce tableau de bord révèle également comment un salaire attractif peut attirer plus d'employés.

Tableau de bord de la rotation des employés

Le tableau de bord de rotation des employés analyse les performances des employés et apporte des améliorations.

Comment pouvez-vous créer votre propre tableau de bord Web ?

Le développement d'une application Web de tableau de bord peut être facile, mais l'adoption de l'application dans l'environnement organisationnel est un défi. Vous pouvez suivre ces étapes simples pour le développement de tableaux de bord :

Étape 1 : Atteindre le public cible

Tout d'abord, vous devez atteindre votre public cible pour le tableau de bord du site Web. Vous devez préciser leurs besoins et leurs points de repère pour comprendre comment le tableau de bord Web peut les aider à améliorer leurs performances commerciales. La meilleure méthode pour atteindre un plus grand nombre de publics consiste à mener des enquêtes auprès des utilisateurs, à tester les utilisateurs avec les outils existants et à réaliser des entretiens individuels. Les données recueillies constitueront la source de données de votre tableau de bord Web.

Étape 2 : Créez un prototype

Ensuite, concevez une application de tableau de bord Web destinée à un public spécifique. Un tableau de bord Web attrayant permet d'afficher les données de l'utilisateur avec plus de visibilité. Comme tout autre processus de développement, la création d'un prototype pour une application web de tableau de bord permet d'améliorer la qualité de l'application de tableau de bord en fonction des commentaires des utilisateurs. En outre, il s'agit d'un tremplin vers la conception d'une application de haute qualité.

Étape 3 : Choisir l'outil

Après le prototypage de l'application web de tableau de bord, vous disposez d'un tableau de bord optimisé en fonction des besoins de vos utilisateurs pour commencer le développement. Cependant, nous vous recommandons d'essayer les outils disponibles pour faciliter le développement de tableaux de bord sans compétences en codage. Creusons un peu plus :

Les meilleurs outils disponibles pour créer des tableaux de bord de sites Web

1. AppMaster

AppMaster est une plateforme web sans code qui aide les entreprises à créer un tableau de bord web attrayant pour suivre les performances de leur entreprise. Cette application de tableau de bord web permet aux PDG et aux cadres de générer des rapports de données et de les utiliser pour prendre des décisions. En utilisant AppMaster, vous pouvez construire tous les tableaux de bord mentionnés allant des tableaux de bord du service client aux tableaux de bord de suivi des ventes. Ces tableaux de bord collectent des données provenant de différentes sources, les analysent et aident les entreprises à améliorer leur efficacité.

Les tableaux de bord construits par AppMaster offrent les fonctions suivantes :

Collecte de données

Analyse des données

Représentation des données compréhensible pour les utilisateurs non techniques

Représentation visuelle des données

Génération de rapports

L'objectif principal d'AppMaster est la visualisation de données commerciales complexes. Ainsi, les tableaux de bord construits par AppMaster sautent la préparation des données et fournissent des outils commerciaux efficaces pour visualiser et analyser de grands ensembles de données sans demander l'aide d'un professionnel de l'informatique. Comme AppMaster est une plateforme basée sur le cloud, les utilisateurs n'ont pas besoin d'un entrepôt spécial pour gérer les activités des tableaux de bord.

2. Caspio

Caspio est un outil à faible code qui permet le développement de tableaux de bord Web pour les professionnels et les utilisateurs finaux. Cette plateforme low-code aide les entreprises à créer des tableaux de bord à l'aide d'une interface intuitive sans avoir à coder et à gérer une infrastructure complexe. En outre, vous pouvez créer une application de tableau de bord web 10 à 20 fois plus rapidement que le développement traditionnel. Un tableau de bord web aide les dirigeants à être bien informés et à prendre des décisions rapidement. Vous pouvez regarder le guide vidéo ultime pour apprendre à créer un tableau de bord de site Web sans écrire une seule ligne de code.

3. Meet Dash

Meet Dash, ou simplement Dash, est une bibliothèque Python open-source permettant de créer des tableaux de bord web optimisés pour la visualisation de données. La particularité de Dash est qu'elle est prise en charge par les meilleures bibliothèques de visualisation Python telles que Matplotlib, Flask et Pandas ! Vous pouvez sélectionner, développer et déployer rapidement l'application de tableau de bord du site Web. Il vous suffit de suivre ces cinq étapes simples pour créer un tableau de bord Web avec Dash :

Étape 1 : Importation et activation de la bibliothèque

Étape 2 : Préparation des données

Étape 3 : Visualisation des graphiques

Étape 4 : Sélection des filtres d'entrée

Étape 5 : Stylisation et finition

4. Google Data Studio

Google Data Studio est une plateforme gratuite d'applications de tableaux de bord qui aide les analystes et les utilisateurs professionnels à suivre leurs activités. Ce tableau de bord intègre les outils marketing de Google tels que Google Analytics, des bases de données (BigQuery, MySQL et PostgreSQL), des fichiers CSV et d'autres plateformes de médias sociaux. Cette application de tableau de bord fournit des rapports intégrés, des conceptions personnalisées et des bibliothèques riches pour la visualisation des données.

5.QlikView

QlikView est un tableau de bord de site Web d'intelligence qui fournit des aperçus de données aux utilisateurs en simplifiant les tâches avec des sources de données multiples et complexes. Ce tableau de bord recueille des données à partir d'appareils mobiles, les analyse et offre une visualisation des données à la pointe de la technologie.

Obtenez les commentaires des utilisateurs

Une fois le tableau de bord du site Web développé, il est temps d'obtenir le retour des utilisateurs pour vérifier son efficacité. À cet égard, vous pouvez effectuer des tests de régression pour vous assurer que toutes les fonctionnalités du tableau de bord fonctionnent aussi bien qu'en phase de

développement. En outre, vous pouvez effectuer des tests unitaires pour vérifier que l'application du tableau de bord est compatible avec les appareils mobiles.

Déploiement et maintenance

L'étape finale consiste à déployer l'application de tableau de bord Web dans l'environnement de travail. Vous pouvez supprimer toutes les données de test et vous assurer que l'application de tableau de bord est disponible pour tous les utilisateurs.

Réflexions finales

Nous espérons que vous savez comment créer des tableaux de bord web attrayants pour augmenter l'efficacité de votre entreprise. Nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour créer une application de tableau de bord de site Web pour surveiller les activités de l'entreprise et apporter les améliorations nécessaires. La beauté de cette plateforme no-code est qu'elle fournit un code backend que vous pouvez obtenir même si vous n'utilisez pas cette plateforme web no-code. Essayez AppMaster et créez une application de tableau de bord rentable pour votre entreprise.