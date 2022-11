Czy wyobrażasz sobie jazdę w nocy bez reflektorów? Twoja odpowiedź brzmiałaby: nie. Nie możesz poruszać się nawet o milę. Podobnie niewidzialność w biznesie jest ryzykowna. Dziś jest era danych, więc komunikowanie danych z aplikacji z nietechnicznymi użytkownikami jest kluczowe. Przedsiębiorstwa prężnie gromadzą dane o użytkownikach z różnych źródeł w celu poprawy efektywności biznesu. W tym kontekście do gry wchodzą dashboardy! Pulpit nawigacyjny to wizualna reprezentacja wydajności aplikacji.

Te aplikacje dashboardowe zapewniają widoczność i pozwalają firmom wybierać dane, tworzyć raporty i wykorzystywać je w procesie podejmowania decyzji. Czy prowadzisz aplikację internetową? Czy chcesz opracować pulpit nawigacyjny dla swojej aplikacji? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu! W dzisiejszych czasach, rozwój aplikacji web dashboard jest wyzwaniem. Ten ostateczny przewodnik ujawni wszystko, co musisz wiedzieć o rozwoju aplikacji internetowych pulpitu. Zanurzmy się głębiej w szczegóły:

Aplikacje dashboardowe, które możesz zbudować już teraz

W środowisku organizacyjnym, raporty i pulpity są terminy używane zamiennie. Firmy używają tych pulpitów i raportów jako źródła danych do wizualnej reprezentacji obiektów danych. Nie musisz mylić obu terminów. W ten sposób zdecydujesz, czy chcesz zbudować pulpit internetowy lub raporty. Web dashboardy zapewniają wizualną reprezentację danych, podczas gdy raporty pokazują szczegółowe zestawy danych. Tak więc, dashboard jest najlepszą opcją do śledzenia wyników biznesowych. Był czas, kiedy budowanie pulpitów biznesowych wymagało rozległych umiejętności kodowania, aby śledzić działania biznesowe. Ale dziś możesz budować pulpity nawigacyjne z AppMaster, nawet jeśli nie masz technicznego wykształcenia: Oto następujące pulpity nawigacyjne, które możesz zbudować za pomocą AppMaster:

1. Pulpity obsługi klienta

Klienci są kluczowym aktywem firmy. Aby zdobyć więcej klientów, Customer Service Dashboards oferuje dwa moduły:

Helpdesk Dashboard zapewnia wsparcie, prośby, bilety i zadania.

Call Center Dashboard monitoruje czas trwania połączeń, połączenia przychodzące, rozwiązania dla pierwszego połączenia i inne KPI dla lepszej obsługi klienta.

2. Pulpity nawigacyjne Business Intelligence

Pulpit menedżerski

Te pulpity pozwalają dyrektorowi generalnemu i kierownictwu firmy na śledzenie wyników działalności i podejmowanie decyzji w celu sprostania zmieniającym się trendom rynkowym.

Pulpit inwestora

Ten pulpit nawigacyjny pozwala firmom finansowym ocenić wyniki inwestycji, startupów i frekwencji.

3. Pulpity nawigacyjne sprzedaży

Pulpit nawigacyjny analizy sprzedaży

Ten analityczny dashboard pomaga firmom wiedzieć o najlepiej sprzedających się produktach w danym okresie. Czy chcesz śledzić sprzedaż? Jeśli tak, wypróbuj AppMaster, który jest również dostosowywany do Twoich wymagań.

Pulpit nawigacyjny dystrybucji detalicznej

Pulpit nawigacyjny sprzedaży detalicznej identyfikuje możliwości i sugeruje ulepszenia, aby uzyskać większy zysk.

Pulpit nawigacyjny handlu elektronicznego

Pulpit E-commerce dostarcza informacji o zamówieniach, takich jak oczekujące, kompletne i potwierdzone. Korzystając z AppMaster, możesz zbudować ten pulpit ze sklepem internetowym bezpośrednio połączonym z siecią.

4. Pulpity marketingowe

Pulpit kampanii

Pulpity kampanii pomagają firmom optymalizować strategię marketingową na różnych platformach mediów cyfrowych.

SEM i PPC Dashboard

Pulpit nawigacyjny SEM i PPC pomaga kierownictwu marketingu zwiększyć sprzedaż poprzez odpowiedni marketing w wyszukiwarkach (SEM) i Pay-Per-Click (PPC).

Pulpit nawigacyjny generowania leadów

Pulpit nawigacyjny Lead Generation pomaga zespołowi sprzedaży przekształcić odwiedzających stronę internetową w kupujących poprzez zwiększenie współczynnika konwersji.

Pulpit nawigacyjny Analityki Internetowej

Pulpit nawigacyjny Website Analytics śledzi wydajność strony internetowej, aby zmniejszyć współczynnik odrzuceń (bounce rate) poprzez optymalizację liczby użytkowników.

Pulpit nawigacyjny doświadczeń klienta

Custom Experience dashboard prezentuje zadowolenie klientów i buduje silne relacje z użytkownikami za pomocą tego modułu.

5. Pulpity finansowe

Pulpit zysków i strat

Pulpit zysków i strat (P&L) pomaga audytorom ocenić zyski, straty i wydatki za kwartał lub rok fiskalny.

Panel analizy marży zysku

Pulpit analizy marży zysku pozwala dyrektorowi finansowemu (CFO) określić zysk osiągnięty przez firmę.

Pulpit nawigacyjny bankowości detalicznej

Za pomocą tego pulpitu banki mogą śledzić, które usługi przyczyniają się do większego wzrostu biznesu.

Pulpit nawigacyjny Portfel inwestycyjny

Pulpit nawigacyjny Portfel inwestycyjny zapewnia wgląd w trendy giełdowe i sugeruje wiele działań. Ten pulpit aktualizuje menedżerów inwestycyjnych o wyniki portfela i alokacje.

6. Pulpit nawigacyjny działu kadr i administracji

Pulpit zasobów ludzkich pomaga menedżerom ds. zasobów ludzkich monitorować wydajność pracowników, zwiększać ich morale i usprawniać proces zatrudniania. AppMaster dostarcza następujące pulpity aplikacji internetowej do zarządzania wszystkimi tymi zadaniami.

Time-to-Hire Dashboard

Time to Hiring dashboard identyfikuje wyzwania i możliwości w procesie rekrutacji, pozwalając HR na usprawnienie procesu poprzez obniżenie kosztów zatrudnienia.

Pulpit nawigacyjny konkurencyjności wynagrodzeń

Pulpit nawigacyjny Salary Competitiveness pomaga firmie porównać swoje oferty płacowe z konkurencją. Pokazuje również, w jaki sposób atrakcyjne wynagrodzenie może zdobyć więcej pracowników.

Pulpit nawigacyjny obrotu pracowniczego

Pulpit nawigacyjny Employee Turnover analizuje wydajność pracowników i wprowadza usprawnienia.

Jak zbudować własny webowy dashboard?

Opracowanie aplikacji webowej dashboard może być gładkie, ale ogarnięcie aplikacji w środowisku organizacyjnym jest wyzwaniem. Możesz podążać za tymi prostymi krokami do rozwoju dashboardów:

Krok 1: Dotarcie do grupy docelowej.

Po pierwsze, musisz dotrzeć do docelowych odbiorców pulpitu nawigacyjnego na stronie internetowej. Musisz określić ich potrzeby i punkty szczytu, aby zrozumieć, w jaki sposób pulpit nawigacyjny może pomóc im poprawić wyniki biznesowe. Najlepszą metodą dotarcia do większej liczby odbiorców jest przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników, przetestowanie użytkowników za pomocą istniejących narzędzi oraz przeprowadzenie wywiadów jeden na jeden. Zebrane dane będą źródłem danych dla Twojego web dashboardu.

Krok 2: Zrób prototyp

Następnie zaprojektuj aplikację web dashboard dla konkretnej grupy odbiorców. Atrakcyjny web dashboard pomaga wyświetlić dane użytkownika z większą widocznością. Podobnie jak inny proces rozwoju, tworzenie prototypu dla aplikacji internetowej dashboard poprawia jakość aplikacji dashboardowej w oparciu o opinie użytkowników. Ponadto, jest to krok do zaprojektowania wysokiej jakości aplikacji.

Krok 3: Wybierz narzędzie

Po stworzeniu prototypu aplikacji webowej dashboard, masz zoptymalizowany dashboard zgodnie z potrzebami użytkownika, aby rozpocząć rozwój. Zalecamy jednak wypróbowanie dostępnych narzędzi, aby ułatwić rozwój dashboardu bez umiejętności kodowania. Zagłębmy się w ten temat:

Najlepsze dostępne narzędzia do tworzenia dashboardów na stronę internetową

1. AppMaster

AppMaster to platforma internetowa bez kodu, która pomaga firmom budować atrakcyjne pulpity nawigacyjne, aby śledzić ich wyniki biznesowe. Ten web dashboard app pozwala CEO i kierownictwa do generowania raportów danych i używać ich do podejmowania decyzji. Korzystanie z AppMaster, można zbudować wszystkie wymienione pulpity, począwszy od pulpitów obsługi klienta do pulpitów śledzenia sprzedaży. Te dashboardy zbierają dane z różnych źródeł, analizują je i pomagają firmom poprawić efektywność.

Dashboardy zbudowane przez AppMaster oferują następujące funkcje:

Zbieranie danych

Analiza danych

Reprezentacja danych zrozumiała dla użytkowników nietechnicznych

Wizualna reprezentacja danych

Generowanie raportów

AppMaster skupia się przede wszystkim na wizualizacji złożonych danych biznesowych. Tak więc, dashboardy budowane przez AppMaster pomijają przygotowanie danych i dostarczają efektywnych narzędzi biznesowych do wizualizacji i analizy dużych zbiorów danych bez konieczności szukania pomocy ze strony profesjonalistów IT. Ponieważ AppMaster jest platformą opartą na chmurze, użytkownicy nie potrzebują specjalnego magazynu do zarządzania działaniami związanymi z dashboardami.

2. Caspio

Caspio to narzędzie o niskim kodzie, które umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dla profesjonalistów i użytkowników końcowych. Ta platforma o niskim kodzie pomaga przedsiębiorstwom budować pulpity nawigacyjne za pomocą intuicyjnego interfejsu bez kodowania i zarządzania złożoną infrastrukturą. Co więcej, możesz stworzyć aplikację pulpitu nawigacyjnego na stronie internetowej 10-20x szybciej niż tradycyjny rozwój. Pulpit nawigacyjny w sieci pomaga liderom być dobrze poinformowanym i szybko podejmować decyzje. Możesz obejrzeć ostateczny przewodnik wideo, aby dowiedzieć się, jak zbudować pulpit nawigacyjny witryny bez pisania jednej linii kodu.

3. Meet Dash

Meet Dash, lub po prostu Dash, to open-source'owa biblioteka Pythona do tworzenia zoptymalizowanych pulpitów nawigacyjnych do wizualizacji danych. Godne uwagi jest to, że Dash jest obsługiwany przez najlepsze biblioteki wizualizacji Pythona, takie jak Matplotlib, Flask i Pandas! Możesz wybrać, opracować i wdrożyć aplikację pulpitu nawigacyjnego witryny szybko. Musisz tylko wykonać te pięć prostych kroków, aby zbudować pulpit nawigacyjny z Dash:

Krok 1: Import i aktywacja biblioteki

Krok 2: Przygotowanie danych

Krok 3: Wizualizacja wykresów

Krok 4: Wybór filtrów wejściowych

Krok 5: Stylizacja i wykończenie

4. Google Data Studio

Google Data Studio to darmowa platforma do aplikacji dashboardowych, która pomaga analitykom i użytkownikom biznesowym śledzić ich działania biznesowe. Ten dashboard integruje narzędzia marketingowe Google, takie jak Google Analytics, bazy danych (BigQuery, MySQL i PostgreSQL), pliki CSV i inne platformy mediów społecznościowych. Ta aplikacja dashboardowa zapewnia wbudowane raporty, niestandardowe projekty i bogate biblioteki do wizualizacji danych.

5.QlikView

QlikView to pulpit nawigacyjny dla stron internetowych inteligencji, który zapewnia użytkownikom wgląd w dane, upraszczając zadania z wieloma złożonymi źródłami danych. Ten pulpit nawigacyjny zbiera dane z urządzeń mobilnych, analizuje dane i oferuje najnowocześniejszą wizualizację danych.

Uzyskaj opinie użytkowników

Po opracowaniu pulpitu nawigacyjnego, nadszedł czas, aby uzyskać informacje zwrotne od użytkowników, aby sprawdzić jego skuteczność. W tym celu można przeprowadzić testy regresji, aby wszystkie funkcje pulpitu działały tak samo płynnie jak w fazie rozwoju. Ponadto, można uruchomić testy jednostkowe, jeśli aplikacja dashboard jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi.

Wdrożenie i utrzymanie

Ostatnim krokiem jest wdrożenie aplikacji webowej do środowiska pracy. Możesz usunąć wszystkie dane testowe i upewnić się, że aplikacja dashboardowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że wiesz, jak budować angażujące pulpity nawigacyjne, aby zwiększyć efektywność biznesową. Polecamy wypróbować AppMaster, aby stworzyć aplikację pulpitu nawigacyjnego na stronie internetowej, aby monitorować działania biznesowe i wprowadzić niezbędne ulepszenia. Piękno tej platformy no-code polega na tym, że zapewnia kod backendu, który możesz uzyskać, nawet jeśli nie używasz tej platformy internetowej no-code. Wypróbuj AppMaster i stwórz aplikację deski rozdzielczej przynoszącą zyski dla swojej firmy.