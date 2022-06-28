هل يمكنك أن تتخيل القيادة ليلاً بدون مصابيح أمامية؟ إجابتك لن تكون. لا يمكنك حتى التحرك ميلا. وبالمثل ، فإن الاختفاء في العمل محفوف بالمخاطر. اليوم هو عصر البيانات ، لذا فإن توصيل بيانات التطبيق مع المستخدمين غير التقنيين أمر بالغ الأهمية. تزدهر الشركات لجمع بيانات المستخدمين من مصادر مختلفة لتحسين كفاءة الأعمال. في هذا الصدد ، تلعب لوحات القيادة دورًا! لوحة القيادة هي تمثيل مرئي لأداء التطبيق.

توفر تطبيقات لوحة المعلومات هذه الرؤية وتسمح للشركات باختيار البيانات وإعداد التقارير واستخدامها في صنع القرار. هل تقوم بتشغيل تطبيق ويب؟ هل تريد تطوير لوحة تحكم ويب لتطبيقك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المكان الصحيح! في عصر اليوم ، يعد تطوير تطبيق لوحة معلومات الويب أمرًا صعبًا. سيكشف هذا الدليل النهائي عن كل ما تحتاج لمعرفته حول تطوير تطبيقات الويب الخاصة بلوحة القيادة. دعنا نتعمق في التفاصيل:

تطبيقات لوحة المعلومات التي يمكنك إنشاؤها الآن

في البيئة التنظيمية ، تعد التقارير ولوحات المعلومات هي المصطلحات المستخدمة بالتبادل. تستخدم الشركات لوحات المعلومات والتقارير هذه كمصدر بيانات لتمثيل كائنات البيانات بشكل مرئي. لا تحتاج إلى الخلط بين كلا المصطلحين. بهذه الطريقة ، ستقرر ما إذا كنت تريد إنشاء لوحة تحكم ويب أو تقارير. توفر لوحات معلومات الويب تمثيلاً مرئيًا للبيانات ، بينما تعرض التقارير مجموعات بيانات مفصلة. لذا ، فإن لوحة القيادة هي أفضل خيار لتتبع أداء الأعمال. كان هناك وقت تطلب فيه بناء لوحات معلومات الأعمال مهارات ترميز واسعة لتتبع أنشطة الأعمال. ولكن اليوم ، يمكنك إنشاء لوحات معلومات للتطبيق باستخدام AppMaster حتى إذا كانت لديك خلفية غير تقنية: فيما يلي لوحات المعلومات التالية التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AppMaster:

1. لوحات خدمة العملاء

العملاء هم الأصول الرئيسية للأعمال. لكسب المزيد من العملاء ، تقدم لوحات معلومات خدمة العملاء وحدتين:

توفر لوحة معلومات مكتب المساعدة الدعم والطلبات والتذاكر والمهام.

تراقب لوحة تحكم مركز الاتصال مدة المكالمة ، وإسقاط المكالمات ، وحلول المكالمة الأولى ، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى لدعم العملاء بشكل أفضل.

2. لوحات المعلومات التجارية

لوحة القيادة التنفيذية

تسمح لوحات المعلومات هذه للرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين للشركة بتتبع أداء الأعمال واتخاذ القرارات لتلبية اتجاهات السوق المتغيرة.

لوحة تحكم المستثمر

تسمح لوحة تحكم الويب هذه للشركات المالية بتقييم أداء الاستثمارات والشركات الناشئة والإقبال.

3. لوحات المبيعات

لوحة تحليل المبيعات

تساعد لوحة معلومات التحليلات الشركات في التعرف على المنتجات الأكثر مبيعًا في فترة محددة. هل تريد تتبع المبيعات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فجرّب AppMaster ، وهو قابل للتخصيص أيضًا لتلبية متطلباتك.

لوحة توزيع البيع بالتجزئة

تحدد لوحة معلومات البيع بالتجزئة الفرص وتقترح التحسينات لكسب المزيد من الأرباح.

لوحة التجارة الإلكترونية

توفر لوحة معلومات التجارة الإلكترونية رؤى عن الطلبات ، مثل الطلبات المعلقة والمكتملة والمؤكدة. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء لوحة القيادة هذه بواجهة متجر على الإنترنت مرتبطة مباشرة بالويب.

4. لوحات تحكم التسويق

لوحة تحكم الحملة

تساعد لوحات معلومات الحملة الشركات على تحسين إستراتيجيتها التسويقية عبر منصات وسائط رقمية مختلفة.

لوحة معلومات SEM و PPC

تساعد لوحة معلومات SEM و PPC المديرين التنفيذيين للتسويق على زيادة المبيعات من خلال التسويق المناسب عبر محرك البحث (SEM) والدفع لكل نقرة (PPC).

جيل الرصاص لوحة القيادة

تساعد لوحة معلومات Lead Generation فريق المبيعات على تحويل زوار الويب إلى مشترين عن طريق زيادة معدل التحويل.

لوحة تحليلات الويب

تتعقب لوحة تحكم Website Analytics أداء موقع الويب لتقليل معدل الارتداد عن طريق تحسين عدد المستخدمين.

لوحة تحكم تجربة العملاء

تعرض لوحة معلومات التجربة المخصصة رضا العملاء وتبني علاقات قوية مع المستخدمين باستخدام هذه الوحدة.

5. لوحات المعلومات المالية

لوحة تحكم الربح والخسارة

تساعد لوحة معلومات الربح والخسارة المدققين على تقييم الربح والخسارة والمصروفات للربع أو السنة المالية.

لوحة تحليل هامش الربح

تسمح لوحة معلومات تحليل هامش الربح للمدير المالي (CFO) بتحديد الربح الذي تحققه الشركة.

لوحة معلومات الخدمات المصرفية للأفراد

باستخدام لوحة المعلومات هذه ، يمكن للبنوك تتبع الخدمات التي تضيف المزيد من النمو إلى الأعمال.

لوحة بيانات المحفظة الاستثمارية

توفر لوحة معلومات المحفظة الاستثمارية رؤى حول اتجاهات الأسهم وتقترح إجراءات متعددة. تقوم لوحة المعلومات هذه بتحديث مديري الاستثمار حول أداء المحفظة والتخصيصات.

6. HR و Admin Dashboards

تساعد لوحة معلومات الموارد البشرية مديري الموارد البشرية على مراقبة إنتاجية الموظفين ، ورفع معنوياتهم ، وتحسين عملية التوظيف. يوفر AppMaster لوحات معلومات تطبيق الويب التالية لإدارة كل هذه المهام.

لوحة معلومات الوقت للاستئجار

تحدد لوحة معلومات وقت التوظيف التحديات والفرص في عملية التوظيف ، مما يسمح للموارد البشرية بتحسين العملية عن طريق خفض تكلفة التوظيف.

لوحة تحكم الرواتب التنافسية

تساعد لوحة معلومات تنافسية الرواتب الشركة على مقارنة عروض الرواتب مع المنافسين. تكشف لوحة القيادة هذه أيضًا كيف يمكن للراتب الجذاب أن يكسب المزيد من الموظفين.

لوحة تحكم الموظف

تعمل لوحة معلومات دوران الموظفين على تحليل أداء الموظفين وإدخال التحسينات.

كيف يمكنك بناء لوحة تحكم الويب الخاصة بك؟

قد يكون تطوير تطبيق ويب للوحة المعلومات أمرًا سلسًا ، ولكن احتضان التطبيق في البيئة التنظيمية يمثل تحديًا. يمكنك اتباع هذه الخطوات السهلة لتطوير لوحات المعلومات:

الخطوة الأولى: الوصول إلى الجمهور المستهدف

أولاً ، تحتاج إلى الوصول إلى جمهورك المستهدف للوحة معلومات موقع الويب. يجب عليك تحديد احتياجاتهم والنقاط الدقيقة لفهم كيف يمكن أن تساعدهم لوحة معلومات الويب في تحسين أداء أعمالهم. أفضل طريقة للوصول إلى المزيد من الجماهير هي إجراء استطلاعات رأي المستخدمين ، واختبار المستخدمين بالأدوات الموجودة ، وإجراء مقابلات فردية. ستكون البيانات التي تم جمعها هي مصدر البيانات للوحة معلومات الويب الخاصة بك.

الخطوة 2: اصنع نموذجًا أوليًا

بعد ذلك ، قم بتصميم تطبيق لوحة تحكم موقع الويب لجمهور محدد. تساعد لوحة معلومات الويب الجذابة في عرض بيانات المستخدم بمزيد من الوضوح. مثل عملية التطوير الأخرى ، يؤدي إنشاء نموذج أولي لتطبيق ويب للوحة المعلومات إلى تحسين جودة تطبيق لوحة المعلومات استنادًا إلى ملاحظات المستخدم. علاوة على ذلك ، فهو نقطة انطلاق لتصميم تطبيق عالي الجودة.

الخطوة 3: اختر الأداة

بعد وضع نموذج أولي لتطبيق لوحة تحكم الويب ، لديك لوحة تحكم محسّنة وفقًا لاحتياجات المستخدم لبدء التطوير. ومع ذلك ، نوصيك بتجربة الأدوات المتاحة لتسهيل تطوير لوحة المعلومات بدون مهارات الترميز. دعونا نحفر أعمق:

أفضل الأدوات المتاحة لإنشاء لوحات معلومات موقع الويب

1. AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي على شبكة الإنترنت لا يحتوي على كود يساعد الشركات على بناء لوحة تحكم ويب جذابة لتتبع أداء أعمالها. يتيح تطبيق لوحة معلومات الويب هذا للمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين إنشاء تقارير البيانات واستخدامها في اتخاذ القرار. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء جميع لوحات المعلومات المذكورة بدءًا من لوحات معلومات خدمة العملاء إلى لوحات معلومات تتبع المبيعات. تجمع لوحات المعلومات هذه البيانات من مصادر مختلفة ، وتحللها ، وتساعد الشركات على تحسين الكفاءة.

تقدم لوحات المعلومات التي أنشأها AppMaster الوظائف التالية:

جمع البيانات

تحليل البيانات

تمثيل البيانات مفهوم للمستخدمين غير التقنيين

التمثيل المرئي للبيانات

توليد التقرير

ينصب التركيز الرئيسي لـ AppMaster على تصور بيانات الأعمال المعقدة. لذلك ، تتخطى لوحات المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster إعداد البيانات وتوفر أدوات عمل فعالة لتصور مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها دون طلب المساعدة من متخصص في تكنولوجيا المعلومات. نظرًا لأن AppMaster عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة ، فلا يحتاج المستخدمون إلى مستودع خاص لإدارة أنشطة لوحة المعلومات.

2. كاسبيو

Caspio هي أداة التعليمات البرمجية المنخفضة التي تتيح تطوير لوحة معلومات الويب للمحترفين والمستخدمين النهائيين. تساعد هذه المنصة منخفضة الكود الشركات على بناء لوحات معلومات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام دون تشفير وإدارة البنية التحتية المعقدة. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق لوحة معلومات موقع الويب أسرع بـ 10-20 مرة من التطوير التقليدي. تساعد لوحة معلومات الويب القادة على أن يكونوا على اطلاع جيد واتخاذ القرارات بسرعة. يمكنك مشاهدة دليل الفيديو النهائي لمعرفة كيفية إنشاء لوحة معلومات لموقع الويب دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

3. قابل داش

Meet Dash ، أو ببساطة Dash ، هي مكتبة Python مفتوحة المصدر لإنشاء لوحات معلومات ويب محسّنة لتصور البيانات. الشيء الملحوظ في Dash هو أنه مدعوم من قبل مكتبات التصور العليا في Python مثل Matplotlib و Flask و Pandas! يمكنك تحديد تطبيق لوحة معلومات موقع الويب وتطويره ونشره بسرعة. ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الخمس البسيطة لإنشاء لوحة تحكم على الويب باستخدام Dash:

الخطوة 1: استيراد وتنشيط المكتبة

الخطوة الثانية: تجهيز البيانات

الخطوة 3: تصور الرسوم البيانية

الخطوة 4: تحديد مرشح الإدخال

الخطوة 5: التصميم والتشطيب

4. استوديو البيانات جوجل

يعد Google Data Studio نظامًا أساسيًا مجانيًا لتطبيقات لوحة المعلومات التي تساعد المحللين ومستخدمي الأعمال على تتبع أنشطة أعمالهم. تدمج لوحة المعلومات هذه أدوات التسويق من Google مثل Google Analytics وقواعد البيانات (BigQuery و MySQL و PostgreSQL) وملفات CSV وأنظمة الوسائط الاجتماعية الأخرى. يوفر تطبيق لوحة المعلومات هذا تقارير مضمنة وتصميمات مخصصة ومكتبات غنية لتصور البيانات.

5.QlikView

QlikView هي لوحة معلومات خاصة بموقع الويب توفر رؤى عن البيانات للمستخدمين من خلال تبسيط المهام باستخدام مصادر بيانات معقدة متعددة. تجمع لوحة المعلومات هذه البيانات من الأجهزة المحمولة ، وتحلل البيانات ، وتقدم تصورًا متطورًا للبيانات.

احصل على ملاحظات المستخدم

بمجرد تطوير لوحة معلومات موقع الويب ، حان الوقت للحصول على تعليقات المستخدمين للتحقق من كفاءتها. في هذا الصدد ، يمكنك إجراء اختبارات الانحدار بحيث تعمل جميع ميزات لوحة القيادة بسلاسة كما في

تطوير. علاوة على ذلك ، يمكنك تشغيل اختبار الوحدة إذا كان تطبيق لوحة القيادة متوافقًا مع الأجهزة المحمولة.

النشر والصيانة

تتمثل الخطوة الأخيرة في نشر تطبيق لوحة معلومات الويب في بيئة العمل. يمكنك إزالة جميع بيانات الاختبار والتأكد من أن تطبيق لوحة القيادة متاح لجميع المستخدمين.

افكار اخيرة

نأمل أن تعرف كيفية إنشاء لوحات معلومات جذابة على الويب لزيادة كفاءة الأعمال. نوصيك بتجربة AppMaster لإنشاء تطبيق لوحة تحكم موقع الويب لمراقبة أنشطة الأعمال وإدخال التحسينات اللازمة. يكمن جمال هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز في أنه يوفر رمزًا خلفيًا يمكنك الحصول عليه حتى إذا كنت لا تستخدم نظام الويب الذي لا يحتوي على رمز. جرب AppMaster وقم بإنشاء تطبيق لوحة تحكم مربح لعملك.