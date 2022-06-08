Можете ли вы представить себе вождение ночью без фар? Ваш ответ будет отрицательным. Вы не сможете продвинуться даже на километр. Точно так же невидимость в бизнесе рискованна. Сегодня наступила эра данных, поэтому донесение данных приложения до нетехнических пользователей имеет решающее значение. Предприятия стремятся собирать данные о пользователях из различных источников для повышения эффективности бизнеса. В этой связи на помощь приходят приборные панели! Приборная панель - это визуальное представление работы приложения.

Приложения с приборными панелями обеспечивают наглядность и позволяют предприятиям выбирать данные, составлять отчеты и использовать их при принятии решений. У вас есть веб-приложение? Вы хотите разработать веб-приборную панель для своего приложения? Если да, то вы попали по адресу! В сегодняшнюю эпоху разработка веб-приложения для приборной панели является сложной задачей. Это руководство раскроет все, что вам нужно знать о разработке веб-приложений для приборных панелей. Давайте глубже погрузимся в детали:

Приложения для приборных панелей, которые вы можете создать прямо сейчас

В организационной среде отчеты и приборные панели являются взаимозаменяемыми терминами. Предприятия используют эти приборные панели и отчеты в качестве источника данных для визуального представления объектов данных. Не нужно путать оба термина. Таким образом, вы решите, что вы хотите создать - веб-приборную панель или отчеты. Веб-панели обеспечивают визуальное представление данных, в то время как отчеты показывают подробные наборы данных. Таким образом, приборная панель - это лучший вариант для отслеживания эффективности бизнеса. Было время, когда создание приборных панелей для бизнеса требовало обширных навыков кодирования для отслеживания деловой активности. Но сегодня с помощью AppMaster можно создавать приборные панели приложений, даже если вы не обладаете техническими знаниями: Ниже перечислены приборные панели, которые вы можете создать с помощью AppMaster:

1. Приборные панели обслуживания клиентов

Клиенты - это ключевой актив бизнеса. Чтобы привлечь больше клиентов, панели обслуживания клиентов предлагают два модуля:

Helpdesk Dashboard обеспечивает поддержку, запросы, билеты и задачи.

Панель Call Center Dashboard отслеживает продолжительность звонков, количество не дозвонившихся абонентов, разрешение первых звонков и другие KPI для улучшения поддержки клиентов.

2. Приборные панели бизнес-аналитики

Приборная панель руководителя

Эти приборные панели позволяют генеральному директору и руководителям компании отслеживать показатели бизнеса и принимать решения в соответствии с меняющимися тенденциями рынка.

Приборная панель инвестора

Эта веб-приборная панель позволяет финансовым компаниям оценивать эффективность инвестиций, стартапов и явки.

3. Приборные панели продаж

Приборная панель анализа продаж

Эта аналитическая приборная панель помогает компаниям узнать о самых продаваемых продуктах за определенный период. Вы хотите отслеживать продажи? Если да, попробуйте AppMaster, который также настраивается в соответствии с вашими требованиями.

Приборная панель распределения розничной торговли

Приборная панель розничной торговли определяет возможности и предлагает улучшения для получения большей прибыли.

Приборная панель электронной коммерции

Приборная панель электронной коммерции предоставляет информацию о заказах, таких как отложенные, завершенные и подтвержденные. Используя AppMaster, вы можете создать эту приборную панель с витриной интернет-магазина, напрямую связанной с Интернетом.

4. Приборные панели маркетинга

Приборная панель кампании

Приборные панели кампаний помогают предприятиям оптимизировать свою маркетинговую стратегию на различных цифровых медиа-платформах.

Приборная панель SEM и PPC

Приборная панель SEM и PPC помогает руководителям отдела маркетинга увеличить продажи за счет правильного поискового маркетинга (SEM) и Pay-Per-Click (PPC).

Приборная панель Lead Generation

Приборная панель Lead Generation помогает отделу продаж превращать посетителей сайта в покупателей, повышая коэффициент конверсии.

Приборная панель веб-аналитики

Приборная панель Website Analytics отслеживает производительность сайта, чтобы снизить процент отказов, оптимизируя количество пользователей.

Приборная панель клиентского опыта

Приборная панель пользовательского опыта представляет удовлетворенность клиентов и строит прочные отношения с пользователями с помощью этого модуля.

5. Финансовые приборные панели

Приборная панель прибылей и убытков

Приборная панель прибыли и убытков (P&L) помогает аудиторам оценить прибыль, убытки и расходы за квартал или финансовый год.

Приборная панель анализа маржи прибыли

Приборная панель "Анализ маржи прибыли" позволяет финансовому директору (CFO) определить прибыль, полученную предприятием.

Приборная панель розничного банковского обслуживания

С помощью этой приборной панели банки могут отслеживать, какие услуги способствуют росту бизнеса.

Приборная панель инвестиционного портфеля

Приборная панель инвестиционного портфеля позволяет получить представление о тенденциях развития акций и предложить различные действия. Эта приборная панель информирует инвестиционных менеджеров об эффективности портфеля и распределении средств.

6. Приборные панели управления персоналом и администратора

Панель управления персоналом помогает менеджерам по персоналу отслеживать производительность сотрудников, повышать их моральный дух и улучшать процесс найма. AppMaster предоставляет следующие приборные панели веб-приложения для управления всеми этими задачами.

Приборная панель "Время найма

Приборная панель "Время до найма" выявляет проблемы и возможности в процессе найма, позволяя HR улучшить процесс, сократив расходы на найм.

Приборная панель "Конкурентоспособность заработной платы

Приборная панель "Конкурентоспособность заработной платы" помогает предприятию сравнить свои зарплатные предложения с предложениями конкурентов. Эта панель также показывает, как привлекательная зарплата может привлечь больше сотрудников.

Приборная панель "Текучесть кадров

Приборная панель "Текучесть кадров" анализирует работу сотрудников и позволяет улучшить ситуацию.

Как создать собственную веб-приборную панель?

Разработка веб-приложения приборной панели может быть легкой, но внедрение приложения в организационную среду является сложной задачей. Вы можете следовать этим простым шагам для разработки приборных панелей:

Шаг 1: Охватить целевую аудиторию

Во-первых, вам необходимо найти целевую аудиторию для веб-панели. Вы должны определить их потребности и точки, чтобы понять, как веб-панель может помочь им улучшить эффективность бизнеса. Лучший метод охвата аудитории - это проведение опросов пользователей, тестирование пользователей с помощью существующих инструментов и проведение интервью один на один. Собранные данные станут источником данных для вашей веб-панели.

Шаг 2: Создайте прототип

Далее разработайте веб-приборную панель для конкретной аудитории. Привлекательная веб-панель поможет отобразить данные пользователя с большей наглядностью. Как и другой процесс разработки, создание прототипа для веб-приложения приборной панели улучшает качество приложения приборной панели на основе отзывов пользователей. Кроме того, это ступенька к разработке высококачественного приложения.

Шаг 3: Выбор инструмента

После создания прототипа веб-приложения приборной панели у вас есть оптимизированная приборная панель в соответствии с потребностями пользователя, чтобы начать разработку. Однако мы рекомендуем вам попробовать доступные инструменты, чтобы упростить разработку приборной панели без навыков кодирования. Давайте копнем глубже:

Лучшие доступные инструменты для создания приборных панелей веб-сайтов

1. AppMaster

AppMaster - это веб-платформа без кода, которая помогает компаниям создавать привлекательные веб-панели для отслеживания результатов своей деятельности. Это приложение для создания веб-панелей позволяет генеральным директорам и руководителям генерировать отчеты о данных и использовать их для принятия решений. Используя AppMaster, вы можете создавать все упомянутые приборные панели, начиная от приборных панелей для обслуживания клиентов и заканчивая приборными панелями для отслеживания продаж. Эти приборные панели собирают данные из различных источников, анализируют их и помогают бизнесу повысить эффективность.

Приборные панели, созданные с помощью AppMaster, выполняют следующие функции:

Сбор данных

анализ данных

Представление данных, понятное для нетехнических пользователей

Визуальное представление данных

Формирование отчетов

Основное внимание AppMaster уделяет визуализации сложных бизнес-данных. Таким образом, приборные панели, создаваемые AppMaster, позволяют избежать подготовки данных и предоставляют эффективные бизнес-инструменты для визуализации и анализа больших массивов данных без обращения за помощью к ИТ-специалисту. Поскольку AppMaster является облачной платформой, пользователям не требуется специальное хранилище для управления работой с дашбордами.

2. Caspio

Caspio - это инструмент с низким кодом, который позволяет разрабатывать веб-панели для профессионалов и конечных пользователей. Эта платформа с низким кодом помогает предприятиям создавать приборные панели с помощью интуитивно понятного интерфейса без кодирования и управления сложной инфраструктурой. Более того, вы можете создать веб-приложение для приборной панели в 10-20 раз быстрее, чем при традиционной разработке. Веб-панель помогает руководителям быть хорошо информированными и быстро принимать решения. Вы можете посмотреть полное видеоруководство, чтобы узнать, как создать приборную панель сайта, не написав ни строчки кода.

3. Meet Dash

Meet Dash, или просто Dash, - это библиотека Python с открытым исходным кодом для создания оптимизированных веб-панелей для визуализации данных. Примечательно то, что Dash поддерживается лучшими библиотеками визуализации Python, такими как Matplotlib, Flask и Pandas! Вы можете быстро выбрать, разработать и развернуть приложение веб-панели. Чтобы создать веб-приборную панель с помощью Dash, достаточно выполнить эти пять простых шагов:

Шаг 1: Импорт и активация библиотеки

Шаг 2: Подготовка данных

Шаг 3: Визуализация диаграмм

Шаг 4: Выбор входного фильтра

Шаг 5: Стилизация и отделка

4. Google Data Studio

Google Data Studio - это бесплатная платформа для создания приборных панелей, которая помогает аналитикам и бизнес-пользователям отслеживать свою деятельность. Эта приборная панель интегрирует маркетинговые инструменты Google, такие как Google Analytics, базы данных (BigQuery, MySQL и PostgreSQL), файлы CSV и другие платформы социальных сетей. Эта приборная панель предоставляет встроенные отчеты, пользовательские дизайны и богатые библиотеки для визуализации данных.

5.QlikView

QlikView - это приборная панель сайта, которая обеспечивает понимание данных для пользователей, упрощая задачи с несколькими сложными источниками данных. Эта приборная панель собирает данные с мобильных устройств, анализирует данные и предлагает современную визуализацию данных.

Получите обратную связь от пользователей

После разработки приборной панели сайта настало время получить отзывы пользователей, чтобы проверить ее эффективность. В связи с этим можно провести регрессионные тесты, чтобы все функции приборной панели работали так же безупречно, как и при разработке.

разработке. Кроме того, можно провести модульное тестирование на совместимость приложения приборной панели с мобильными устройствами.

Развертывание и обслуживание

Последним шагом является развертывание веб-приложения приборной панели в рабочей среде. Вы можете удалить все данные тестирования и убедиться, что приложение приборной панели доступно для всех пользователей.

Заключительные размышления

Мы надеемся, что вы знаете, как создавать привлекательные веб-панели для повышения эффективности бизнеса. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для создания веб-приложения приборной панели для мониторинга деловой активности и внесения необходимых улучшений. Прелесть этой платформы no-code в том, что она предоставляет код бэкенда, который вы можете получить, даже если вы не используете эту веб-платформу no-code. Попробуйте AppMaster и создайте прибыльное приложение приборной панели для вашего бизнеса.