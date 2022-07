Können Sie sich vorstellen, nachts ohne Scheinwerfer zu fahren? Ihre Antwort lautet: nein. Sie können sich nicht einmal eine Meile bewegen. In ähnlicher Weise ist es riskant, in einem Unternehmen unsichtbar zu sein. Wir leben heute im Zeitalter der Daten, daher ist die Kommunikation von App-Daten mit nicht-technischen Benutzern von entscheidender Bedeutung. Unternehmen sind bestrebt, Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, um die Geschäftseffizienz zu verbessern. In diesem Zusammenhang kommen Dashboards ins Spiel! Ein Dashboard ist die visuelle Darstellung der Leistung einer App.

Diese Dashboard-Anwendungen sorgen für Transparenz und ermöglichen es Unternehmen, Daten auszuwählen, Berichte zu erstellen und sie für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Betreiben Sie eine Webanwendung? Möchten Sie ein Web-Dashboard für Ihre Anwendung entwickeln? Wenn ja, sind Sie hier richtig! Im heutigen Zeitalter ist die Entwicklung einer Web-Dashboard-Anwendung eine Herausforderung. Dieser ultimative Leitfaden enthüllt alles, was Sie über die Entwicklung von Dashboard-Webanwendungen wissen müssen. Lassen Sie uns tiefer in die Details eintauchen:

Dashboard-Anwendungen, die Sie sofort erstellen können

In einer organisatorischen Umgebung werden die Begriffe Berichte und Dashboards austauschbar verwendet. Unternehmen nutzen diese Dashboards und Berichte als Datenquelle, um Datenobjekte visuell darzustellen. Sie sollten beide Begriffe nicht verwechseln. Auf diese Weise entscheiden Sie, ob Sie ein Web-Dashboard oder Berichte erstellen möchten. Web-Dashboards bieten eine visuelle Datendarstellung, während Berichte detaillierte Datensätze zeigen. Ein Dashboard ist also die beste Option, um die Unternehmensleistung zu verfolgen. Es gab eine Zeit, in der die Erstellung von Unternehmens-Dashboards umfangreiche Programmierkenntnisse erforderte, um die Geschäftsaktivitäten zu verfolgen. Aber heute können Sie mit AppMaster App-Dashboards erstellen, auch wenn Sie keinen technischen Hintergrund haben: Hier sind die folgenden Dashboards, die Sie mit AppMaster erstellen können:

1. Kundenservice Dashboards

Kunden sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Um mehr Kunden zu gewinnen, bieten Customer Service Dashboards zwei Module:

Helpdesk Dashboard bietet Unterstützung, Anfragen, Tickets und Aufgaben.

Call Center Dashboard überwacht die Anrufdauer, abgebrochene Anrufe, Lösungen für den ersten Anruf und andere KPIs für einen besseren Kundensupport.

2. Business Intelligence Dashboards

Executive Dashboard

Diese Dashboards ermöglichen es dem CEO und den Führungskräften eines Unternehmens, die Unternehmensleistung zu verfolgen und Entscheidungen zu treffen, um den sich ändernden Markttrends gerecht zu werden.

Anleger-Dashboard

Dieses Web-Dashboard ermöglicht es Finanzunternehmen, die Leistung von Investitionen, Startups und Weichenstellungen zu bewerten.

3. Vertriebs-Dashboards

Vertriebsanalyse-Dashboard

Dieses Analyse-Dashboard hilft Unternehmen, sich über die meistverkauften Produkte in einem bestimmten Zeitraum zu informieren. Möchten Sie die Verkäufe verfolgen? Dann sollten Sie AppMaster ausprobieren, das sich auch an Ihre Anforderungen anpassen lässt.

Dashboard für den Einzelhandel

Das Dashboard für den Einzelhandel identifiziert Möglichkeiten und schlägt Verbesserungen vor, um mehr Gewinn zu erzielen.

Dashboard für den elektronischen Handel

Das E-Commerce-Dashboard bietet Einblicke in Bestellungen, z. B. ausstehende, abgeschlossene und bestätigte Bestellungen. Mit AppMaster können Sie dieses Dashboard mit einer direkt mit dem Internet verknüpften Online-Storefront erstellen.

4. Marketing-Dashboards

Kampagnen-Dashboard

Kampagnen-Dashboards helfen Unternehmen, ihre Marketingstrategie über verschiedene digitale Medienplattformen hinweg zu optimieren.

SEM und PPC Dashboard

Das SEM- und PPC-Dashboard hilft Marketingverantwortlichen, den Umsatz durch geeignetes Suchmaschinenmarketing (SEM) und Pay-Per-Click (PPC) zu steigern.

Lead Generation Dashboard

Das Lead Generation Dashboard unterstützt das Vertriebsteam bei der Umwandlung von Webbesuchern in Käufer, indem es die Umwandlungsrate erhöht.

Webanalyse-Dashboard

Das Dashboard für die Website-Analyse verfolgt die Leistung der Website, um die Absprungrate durch Optimierung der Benutzerzahl zu verringern.

Kundenerlebnis Dashboard

Das Customer Experience Dashboard stellt die Kundenzufriedenheit dar und baut mit Hilfe dieses Moduls starke Beziehungen zu den Nutzern auf.

5. Finanzielle Dashboards

Gewinn und Verlust Dashboard

Das Gewinn- und Verlust-Dashboard (P&L) hilft den Prüfern, Gewinn, Verlust und Ausgaben für das Quartal oder das Geschäftsjahr zu bewerten.

Dashboard Gewinnspannenanalyse

Das Dashboard zur Analyse der Gewinnspanne ermöglicht es dem Chief Financial Officer (CFO), den vom Unternehmen erzielten Gewinn zu ermitteln.

Dashboard für das Privatkundengeschäft

Mit diesem Dashboard können Banken verfolgen, welche Dienstleistungen dem Unternehmen mehr Wachstum bescheren.

Anlageportfolio-Dashboard

Das Investment Portfolio Dashboard bietet Einblicke in Aktientrends und schlägt verschiedene Maßnahmen vor. Dieses Dashboard informiert die Investmentmanager über die Portfolio-Performance und -Zuweisungen.

6. HR- und Verwaltungs-Dashboards

Das Human Resources Dashboard hilft den Personalverantwortlichen, die Produktivität der Mitarbeiter zu überwachen, ihre Arbeitsmoral zu steigern und den Einstellungsprozess zu verbessern. AppMaster bietet die folgenden Dashboards für Webanwendungen zur Verwaltung all dieser Aufgaben.

Time-to-Hire Dashboard

Das Time-to-Hiring Dashboard identifiziert Herausforderungen und Möglichkeiten im Einstellungsprozess und ermöglicht es der Personalabteilung, den Prozess zu verbessern und die Einstellungskosten zu senken.

Dashboard Gehaltswettbewerbsfähigkeit

Das Salary Competitiveness Dashboard hilft dem Unternehmen, seine Gehaltsangebote mit denen der Konkurrenz zu vergleichen. Dieses Dashboard zeigt auch auf, wie man mit einem attraktiven Gehalt mehr Mitarbeiter gewinnen kann.

Mitarbeiterfluktuation Dashboard

Das Employee Turnover Dashboard analysiert die Leistung der Mitarbeiter und bringt Verbesserungen.

Wie können Sie Ihr eigenes Web-Dashboard erstellen?

Die Entwicklung einer Dashboard-Webanwendung mag einfach sein, aber die Einführung der App in die Unternehmensumgebung ist eine Herausforderung. Sie können diese einfachen Schritte für die Entwicklung von Dashboards befolgen:

Schritt 1: Erreichen Sie die Zielgruppe

Zunächst müssen Sie Ihre Zielgruppen für das Website-Dashboard erreichen. Sie müssen ihre Bedürfnisse und Ziele spezifizieren, um zu verstehen, wie das Web-Dashboard ihnen helfen kann, ihre Unternehmensleistung zu verbessern. Die beste Methode, um mehr Zielgruppen zu erreichen, ist die Durchführung von Nutzerumfragen, das Testen von Nutzern mit vorhandenen Tools und die Durchführung von Einzelgesprächen. Die gesammelten Daten werden die Datenquelle für Ihr Web-Dashboard sein.

Schritt 2: Erstellen Sie einen Prototyp

Als Nächstes entwerfen Sie eine Website-Dashboard-Anwendung für eine bestimmte Zielgruppe. Ein attraktives Web-Dashboard trägt dazu bei, die Daten des Benutzers übersichtlicher darzustellen. Wie ein anderer Entwicklungsprozess verbessert die Erstellung eines Prototyps für eine Dashboard-Webanwendung die Qualität der Dashboard-Anwendung auf der Grundlage von Benutzerfeedback. Außerdem ist er ein Sprungbrett für die Entwicklung einer hochwertigen Anwendung.

Schritt 3: Auswahl des Tools

Nach dem Prototyping der Web-Dashboard-Anwendung verfügen Sie über ein optimiertes Dashboard, das den Bedürfnissen Ihrer Benutzer entspricht, und können mit der Entwicklung beginnen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die verfügbaren Tools auszuprobieren, um die Dashboard-Entwicklung ohne Programmierkenntnisse zu erleichtern. Lassen Sie uns tiefer einsteigen:

Die besten verfügbaren Tools zur Erstellung von Website-Dashboards

1. AppMaster

AppMaster ist eine no-code Web-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, ein attraktives Web-Dashboard zu erstellen, um die Leistung ihres Unternehmens im Auge zu behalten. Mit dieser Web-Dashboard-App können CEOs und Führungskräfte Datenberichte erstellen und sie für die Entscheidungsfindung nutzen. Mit AppMaster können Sie alle genannten Dashboards erstellen, von Dashboards für den Kundenservice bis hin zu Dashboards für die Umsatzverfolgung. Diese Dashboards sammeln Daten aus verschiedenen Quellen, analysieren sie und helfen Unternehmen, ihre Effizienz zu verbessern.

Die von AppMaster erstellten Dashboards bieten die folgenden Funktionen:

Datenerfassung

Datenanalyse

Für Nichttechniker verständliche Datendarstellung

Visuelle Darstellung von Daten

Erstellung von Berichten

Das Hauptaugenmerk von AppMaster liegt auf der Visualisierung von komplexen Geschäftsdaten. Die von AppMaster erstellten Dashboards übergehen die Datenaufbereitung und bieten effiziente Business-Tools zur Visualisierung und Analyse großer Datensätze, ohne die Hilfe von IT-Experten in Anspruch nehmen zu müssen. Da es sich bei AppMaster um eine Cloud-basierte Plattform handelt, benötigen die Benutzer kein spezielles Lager, um die Dashboard-Aktivitäten zu verwalten.

2. Caspio

Caspio ist ein Low-Code-Tool, das die Entwicklung von Web-Dashboards für Fachleute und Endbenutzer ermöglicht. Diese Low-Code-Plattform hilft Unternehmen bei der Erstellung von Dashboards mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ohne Programmierung und Verwaltung einer komplexen Infrastruktur. Darüber hinaus können Sie eine Website-Dashboard-Anwendung 10-20 Mal schneller erstellen als bei der herkömmlichen Entwicklung. Ein Web-Dashboard hilft Führungskräften, gut informiert zu sein und schnell Entscheidungen zu treffen. Sehen Sie sich den ultimativen Video-Leitfaden an, um zu erfahren, wie Sie ein Website-Dashboard erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

3. Treffen Sie Dash

Meet Dash, oder einfach Dash, ist eine Open-Source-Python-Bibliothek zur Erstellung optimierter Web-Dashboards für die Datenvisualisierung. Das Besondere an Dash ist, dass es von den wichtigsten Python-Visualisierungsbibliotheken wie Matplotlib, Flask und Pandas unterstützt wird! Sie können die Website-Dashboard-Anwendung schnell auswählen, entwickeln und bereitstellen. Sie müssen nur diese fünf einfachen Schritte befolgen, um ein Web-Dashboard mit Dash zu erstellen:

Schritt 1: Importieren und Aktivieren der Bibliothek

Schritt 2: Datenvorbereitung

Schritt 3: Visualisierung von Diagrammen

Schritt 4: Auswahl der Eingabefilter

Schritt 5: Styling und Fertigstellung

4. Google Daten-Studio

Google Data Studio ist eine kostenlose Plattform für Dashboard-Anwendungen, die Analysten und Geschäftsanwendern hilft, den Überblick über ihre Geschäftsaktivitäten zu behalten. Dieses Dashboard integriert die Google-Marketing-Tools wie Google Analytics, Datenbanken (BigQuery, MySQL und PostgreSQL), CSV-Dateien und andere Social-Media-Plattformen. Diese Dashboard-Anwendung bietet integrierte Berichte, benutzerdefinierte Designs und umfangreiche Bibliotheken für die Datenvisualisierung.

5. QlikView

QlikView ist ein intelligentes Website-Dashboard, das Benutzern Dateneinblicke bietet, indem es Aufgaben mit mehreren komplexen Datenquellen vereinfacht. Dieses Dashboard sammelt Daten von mobilen Geräten, analysiert Daten und bietet modernste Datenvisualisierung.

Holen Sie das Feedback der Benutzer ein

Sobald das Website-Dashboard entwickelt ist, ist es an der Zeit, Nutzerfeedback einzuholen, um seine Effizienz zu überprüfen. In diesem Zusammenhang können Sie Regressionstests durchführen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen des Dashboards genauso reibungslos funktionieren wie in der

Entwicklung. Außerdem können Sie Unit-Tests durchführen, um zu prüfen, ob die Dashboard-Anwendung mit mobilen Geräten kompatibel ist.

Bereitstellung und Wartung

Der letzte Schritt besteht darin, die Web-Dashboard-Anwendung in der Arbeitsumgebung einzusetzen. Sie können alle Testdaten entfernen und sicherstellen, dass die Dashboard-Anwendung für alle Benutzer verfügbar ist.

Abschließende Überlegungen

Wir hoffen, Sie wissen nun, wie Sie ansprechende Web-Dashboards erstellen können, um die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Wir empfehlen Ihnen, AppMaster auszuprobieren, um eine Website-Dashboard-Anwendung zu erstellen, mit der Sie Ihre Geschäftsaktivitäten überwachen und notwendige Verbesserungen vornehmen können. Das Schöne an dieser No-Code-Plattform ist, dass sie Backend-Code bereitstellt, den Sie auch dann erhalten können, wenn Sie diese No-Code-Webplattform nicht verwenden. Testen Sie AppMaster und erstellen Sie eine gewinnbringende Dashboard-Anwendung für Ihr Unternehmen.