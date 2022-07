¿Se imagina conducir de noche sin faros? Su respuesta sería que no. No puedes moverte ni un kilómetro. Del mismo modo, la invisibilidad en una empresa es arriesgada. Hoy en día, es la era de los datos, por lo que comunicar los datos de las aplicaciones con usuarios no técnicos es crucial. Las empresas se esfuerzan por recopilar los datos de los usuarios de diferentes fuentes para mejorar la eficiencia del negocio. En este sentido, los cuadros de mando entran en juego. Un cuadro de mando es la representación visual del rendimiento de la aplicación.

Estas aplicaciones de cuadros de mando proporcionan visibilidad y permiten a las empresas elegir los datos, realizar informes y utilizarlos en la toma de decisiones. ¿Tienes una aplicación web? ¿Quiere desarrollar un cuadro de mando web para su aplicación? Si es así, ¡estás en el lugar adecuado! En la era actual, el desarrollo de una aplicación de panel de control web es un reto. Esta guía definitiva le desvelará todo lo que necesita saber sobre el desarrollo de aplicaciones web de cuadros de mando. Vamos a profundizar en los detalles:

Aplicaciones de cuadros de mando que puede construir ahora mismo

En un entorno organizativo, los informes y los cuadros de mando son términos que se utilizan indistintamente. Las empresas utilizan estos cuadros de mando e informes como una fuente de datos para representar visualmente los objetos de datos. No es necesario confundir ambos términos. De esta manera, usted decidirá si quiere construir un cuadro de mando web o informes. Los cuadros de mando web proporcionan una representación visual de los datos, mientras que los informes muestran conjuntos de datos detallados. Por lo tanto, un cuadro de mando es la mejor opción para realizar un seguimiento del rendimiento empresarial. Hubo un tiempo en el que la creación de cuadros de mando empresariales requería amplios conocimientos de codificación para realizar un seguimiento de las actividades empresariales. Pero hoy en día, usted puede construir cuadros de mando de aplicaciones con AppMaster, incluso si usted no tiene conocimientos técnicos: Aquí están los siguientes cuadros de mando que puede construir usando AppMaster:

1. Cuadros de mando de servicio al cliente

Los clientes son el activo clave de un negocio. Para ganar más clientes, los tableros de servicio al cliente ofrecen dos módulos:

Helpdesk Dashboard proporciona soporte, solicitudes, tickets y tareas.

El Tablero del Centro de Llamadas monitorea la duración de las llamadas, las llamadas caídas, las resoluciones de la primera llamada y otros KPIs para una mejor atención al cliente.

2. Cuadros de mando de inteligencia empresarial

Cuadro de mando ejecutivo

Estos cuadros de mando permiten al director general y a los ejecutivos de una empresa hacer un seguimiento del rendimiento del negocio y tomar decisiones para satisfacer las tendencias cambiantes del mercado.

3. Cuadro de mando para inversores

Este cuadro de mandos web permite a las empresas financieras evaluar el rendimiento de las inversiones, las empresas de nueva creación y la participación.

3. Cuadros de mando de ventas

Cuadro de mando de análisis de ventas

Este tablero de análisis ayuda a las empresas a conocer los productos más vendidos en un período determinado. ¿Quieres hacer un seguimiento de las ventas? Si es así, pruebe AppMaster, que también se puede personalizar para satisfacer sus necesidades.

Cuadro de mando de la distribución minorista

El panel de distribución minorista identifica las oportunidades y sugiere mejoras para obtener más beneficios.

Cuadro de mandos de comercio electrónico

El panel de comercio electrónico proporciona información sobre los pedidos, como los pendientes, los completos y los confirmados. Usando AppMaster, usted puede construir este tablero con un escaparate en línea directamente vinculado a la web.

4. Tableros de Marketing

Tablero de campaña

Los paneles de campaña ayudan a las empresas a optimizar su estrategia de marketing en las diferentes plataformas de medios digitales.

Cuadro de mando SEM y PPC

El panel de control SEM y PPC ayuda a los ejecutivos de marketing a impulsar las ventas a través de un adecuado marketing en motores de búsqueda (SEM) y pago por clic (PPC).

Cuadro de mando de generación de clientes potenciales

El panel de generación de clientes potenciales ayuda al equipo de ventas a convertir a los visitantes de la web en compradores aumentando la tasa de conversión.

Panel de control de análisis web

El panel de análisis de la web hace un seguimiento del rendimiento del sitio web para reducir la tasa de rebote mediante la optimización del número de usuarios.

Panel de experiencia del cliente

El dashboard de experiencia del cliente presenta la satisfacción del cliente y construye relaciones sólidas con los usuarios utilizando este módulo.

5. Cuadros de mando financieros

Cuadro de mando de pérdidas y ganancias

El panel de pérdidas y ganancias ayuda a los auditores a evaluar los beneficios, las pérdidas y los gastos del trimestre o del año fiscal.

Cuadro de mandos de análisis del margen de beneficios

El panel de análisis del margen de beneficios permite al director financiero (CFO) determinar el beneficio obtenido por la empresa.

Cuadro de mandos de la banca minorista

Con este cuadro de mandos, los bancos pueden hacer un seguimiento de los servicios que aportan más crecimiento al negocio.

Cuadro de mando de la cartera de inversiones

El cuadro de mandos de la cartera de inversiones proporciona información sobre las tendencias de las acciones y sugiere múltiples acciones. Este cuadro de mando actualiza a los gestores de inversiones sobre el rendimiento y las asignaciones de la cartera.

6. Tableros de Recursos Humanos y Administración

El panel de recursos humanos ayuda a los gestores de recursos humanos a supervisar la productividad de los empleados, aumentar su moral y mejorar el proceso de contratación. AppMaster proporciona los siguientes cuadros de mando de aplicaciones web para gestionar todas estas tareas.

Cuadro de mandos de tiempo de contratación

El panel de control del tiempo de contratación identifica los retos y las oportunidades en el proceso de contratación, permitiendo a RRHH mejorar el proceso reduciendo el coste de contratación.

Cuadro de mando de competitividad salarial

El panel de competitividad salarial ayuda a la empresa a comparar sus ofertas salariales con las de la competencia. Este cuadro de mando también revela cómo un salario atractivo puede ganar más empleados.

Cuadro de mando de rotación de empleados

El panel de rotación de empleados analiza el rendimiento de los empleados y aporta mejoras.

¿Cómo puede construir su propio cuadro de mando web?

Desarrollar una aplicación web de cuadro de mando puede ser fácil, pero adoptar la aplicación en el entorno de la organización es un reto. Puede seguir estos sencillos pasos para el desarrollo de cuadros de mando:

Paso 1: Llegar al público objetivo

En primer lugar, hay que llegar al público objetivo del cuadro de mando web. Tienes que especificar sus necesidades y puntos para entender cómo el cuadro de mando web puede ayudarles a mejorar su rendimiento empresarial. El mejor método para llegar a más público es realizar encuestas a los usuarios, probarlos con las herramientas existentes y realizar entrevistas individuales. Los datos recogidos serán la fuente de datos para su cuadro de mando web.

Paso 2: Hacer un prototipo

A continuación, diseñe una aplicación de cuadro de mando web para un público específico. Un cuadro de mando web atractivo ayuda a mostrar los datos del usuario con más visibilidad. Al igual que otro proceso de desarrollo, la creación de un prototipo para una aplicación web de cuadro de mando mejora la calidad de la aplicación de cuadro de mando basándose en los comentarios de los usuarios. Además, es un peldaño para diseñar una aplicación de alta calidad.

Paso 3: Elegir la herramienta

Después de crear el prototipo de la aplicación web de cuadro de mando, tienes un cuadro de mando optimizado según las necesidades de tu usuario para empezar el desarrollo. Sin embargo, te recomendamos que pruebes las herramientas disponibles para facilitar el desarrollo del dashboard sin necesidad de tener conocimientos de codificación. Vamos a profundizar:

Las mejores herramientas disponibles para crear dashboards para sitios web

1. AppMaster

AppMaster es una plataforma web sin código que ayuda a las empresas a crear un atractivo cuadro de mando web para hacer un seguimiento del rendimiento de su negocio. Esta aplicación de cuadros de mando web permite a los directores generales y ejecutivos generar informes de datos y utilizarlos para la toma de decisiones. Usando AppMaster, usted puede construir todos los tableros mencionados que van desde tableros de servicio al cliente hasta tableros de seguimiento de ventas. Estos cuadros de mando recogen datos de diferentes fuentes, los analizan y ayudan a las empresas a mejorar su eficiencia.

Los cuadros de mando construidos por AppMaster ofrecen las siguientes funciones:

Recogida de datos

Análisis de datos

Representación de datos comprensible para usuarios no tecnológicos

Representación visual de los datos

Generación de informes

El enfoque principal de AppMaster es la visualización de datos empresariales complejos. Así, los cuadros de mando creados por AppMaster se saltan la preparación de los datos y proporcionan herramientas empresariales eficaces para visualizar y analizar grandes conjuntos de datos sin necesidad de recurrir a la ayuda de un profesional de TI. Como AppMaster es una plataforma basada en la nube, los usuarios no necesitan un almacén especial para gestionar las actividades de los cuadros de mando.

2. Caspio

Caspio es la herramienta de bajo código que permite el desarrollo de cuadros de mando web para profesionales y usuarios finales. Esta plataforma de bajo código ayuda a las empresas a construir cuadros de mando utilizando una interfaz intuitiva sin necesidad de codificar y gestionar una infraestructura compleja. Además, puede crear una aplicación de cuadro de mando web entre 10 y 20 veces más rápido que el desarrollo tradicional. Un cuadro de mando web ayuda a los líderes a estar bien informados y a tomar decisiones rápidamente. Puedes ver la guía de vídeo definitiva para aprender a construir un cuadro de mando web sin escribir una sola línea de código.

3. Conoce a Dash

Meet Dash, o simplemente Dash, es una biblioteca Python de código abierto para crear cuadros de mando web optimizados para la visualización de datos. Lo más destacable de Dash es que es compatible con las principales bibliotecas de visualización de Python, como Matplotlib, Flask y Pandas. Usted puede seleccionar, desarrollar y desplegar la aplicación del tablero de instrumentos del sitio web rápidamente. Sólo tienes que seguir estos cinco sencillos pasos para construir un dashboard web con Dash:

Paso 1: Importar y activar la librería

Paso 2: Preparación de los datos

Paso 3: Visualización de gráficos

Paso 4: Selección de filtros de entrada

Paso 5: Estilización y acabado

4. Google Data Studio

Google Data Studio es una plataforma gratuita para aplicaciones de cuadros de mando que ayuda a los analistas y usuarios empresariales a realizar un seguimiento de sus actividades comerciales. Este dashboard integra las herramientas de marketing de Google como Google Analytics, bases de datos (BigQuery, MySQL y PostgreSQL), archivos CSV y otras plataformas de medios sociales. Esta aplicación de cuadro de mando proporciona informes incorporados, diseños personalizados y ricas bibliotecas para la visualización de datos.

5.QlikView

QlikView es un cuadro de mandos de un sitio web de inteligencia que proporciona información de datos a los usuarios simplificando las tareas con múltiples fuentes de datos complejas. Este cuadro de mando recoge datos de dispositivos móviles, analiza datos y ofrece una visualización de datos de última generación.

Obtenga los comentarios de los usuarios

Una vez que el panel de control del sitio web se desarrolla, es el momento de obtener la opinión de los usuarios para comprobar su eficacia. En este sentido, se pueden realizar pruebas de regresión para comprobar que todas las funciones del cuadro de mandos funcionan con la misma fluidez que en

desarrollo. Además, puede ejecutar pruebas unitarias si la aplicación del tablero es compatible con los dispositivos móviles.

Despliegue y mantenimiento

El último paso es desplegar la aplicación del cuadro de mando web en el entorno de trabajo. Puedes eliminar todos los datos de prueba y asegurarte de que la aplicación del cuadro de mando está disponible para todos los usuarios.

Reflexiones finales

Esperamos que sepa cómo construir cuadros de mando web atractivos para aumentar la eficiencia del negocio. Le recomendamos que pruebe AppMaster para crear una aplicación de tablero web para supervisar las actividades del negocio y aportar las mejoras necesarias. La belleza de esta plataforma sin código es que proporciona código backend que puede obtener incluso si no está utilizando esta plataforma web sin código. Pruebe AppMaster y cree una aplicación de tablero de instrumentos rentable para su negocio.