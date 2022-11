Kunt u zich voorstellen 's nachts te rijden zonder koplampen? Je antwoord zou zijn van niet. Je kunt je niet eens een mijl verplaatsen. Evenzo is onzichtbaarheid in een bedrijf riskant. Tegenwoordig is het het tijdperk van data, dus het communiceren van app-gegevens met niet-technische gebruikers is cruciaal. Bedrijven floreren om gegevens van gebruikers uit verschillende bronnen te verzamelen voor een betere bedrijfsefficiëntie. In dit verband komen dashboards om de hoek kijken! Een dashboard is de visuele weergave van de prestaties van de app.

Deze dashboard-applicaties bieden zichtbaarheid en stellen bedrijven in staat om gegevens te kiezen, rapporten te maken en deze te gebruiken bij de besluitvorming. Draait u een webapplicatie? Wilt u een web dashboard ontwikkelen voor uw applicatie? Zo ja, dan bent u op de juiste plaats! In het huidige tijdperk is het ontwikkelen van een web dashboard app een uitdaging. Deze ultieme gids onthult alles wat u moet weten over het ontwikkelen van een dashboard web app. Laten we dieper in de details duiken:

Dashboard toepassingen die u nu kunt bouwen

In een organisatorische omgeving zijn rapporten en dashboards de termen die door elkaar worden gebruikt. Bedrijven gebruiken deze dashboards en rapporten als gegevensbron om gegevensobjecten visueel weer te geven. U hoeft beide termen niet door elkaar te halen. Zo beslist u of u een webdashboard of rapporten wilt bouwen. Webdashboards bieden een visuele weergave van gegevens, terwijl rapporten gedetailleerde gegevenssets tonen. Een dashboard is dus de beste optie om bedrijfsprestaties te volgen. Er was een tijd dat het bouwen van zakelijke dashboards uitgebreide coderingsvaardigheden vereiste om bedrijfsactiviteiten bij te houden. Maar tegenwoordig kunt u met AppMaster app-dashboards bouwen, zelfs als u geen technische achtergrond hebt: Hier zijn de volgende dashboards die u kunt bouwen met AppMaster:

1. Dashboards voor klantenservice

Klanten zijn de belangrijkste activa van een bedrijf. Om meer klanten te winnen, bieden Customer Service Dashboards twee modules:

Helpdesk Dashboard biedt ondersteuning, verzoeken, tickets en taken.

Call Center Dashboard monitort de gespreksduur, drop calls, first call resolutions, en andere KPI's voor betere klantenservice.

2. Business Intelligence Dashboards

Uitvoerend Dashboard

Met deze dashboards kunnen de CEO en executives van een bedrijf de bedrijfsprestaties volgen en beslissingen nemen om aan de veranderende markttrends te voldoen.

Investeerdersdashboard

Met dit webdashboard kunnen financiële bedrijven de prestaties van investeringen, startups en turnout evalueren.

3. Verkoop Dashboards

Verkoop Analyse Dashboard

Dit analytics dashboard helpt bedrijven weten over de best verkopende producten in een bepaalde periode. Wilt u de verkoop volgen? Zo ja, probeer dan AppMaster, dat ook aan uw wensen kan worden aangepast.

Dashboard voor detailhandel

Het retail dashboard identificeert kansen en stelt verbeteringen voor om meer winst te behalen.

E-commerce dashboard

Het E-commerce dashboard geeft inzicht in bestellingen, zoals in behandeling, voltooid en bevestigd. Met AppMaster kunt u dit dashboard bouwen met een direct aan het web gekoppelde online storefront.

4. Marketing Dashboards

Campagne dashboard

Campagnedashboards helpen bedrijven bij het optimaliseren van hun marketingstrategie over verschillende digitale mediaplatforms.

SEM en PPC Dashboard

SEM en PPC dashboard helpt marketing executives om de verkoop te stimuleren door goede Search Engine Marketing (SEM) en Pay-Per-Click (PPC).

Lead generatie dashboard

Lead Generation dashboard helpt het verkoopteam om de webbezoekers om te zetten in kopers door de conversie te verhogen.

Web Analytics Dashboard

Website Analytics dashboard houdt de prestaties van de website bij om het bounce percentage te verlagen door het aantal gebruikers te optimaliseren.

Klant Ervaring Dashboard

Het custom experience dashboard presenteert klanttevredenheid en bouwt sterke relaties op met gebruikers met behulp van deze module.

5. Financiële Dashboards

Winst en verlies dashboard

Het winst en verlies (P&L) dashboard helpt de accountants om winst, verlies en uitgaven van het kwartaal of boekjaar te evalueren.

Dashboard Winstmarge Analyse

Met het dashboard voor winstmargeanalyse kan de Chief Financial Officer (CFO) de winst van het bedrijf bepalen.

Dashboard Retail Banking

Met dit dashboard kunnen banken bijhouden welke diensten meer groei aan het bedrijf toevoegen.

Beleggingsportefeuilledashboard

Het investment Portfolio dashboard geeft inzicht in aandelentrends en stelt meerdere acties voor. Dit dashboard houdt de beleggingsbeheerders op de hoogte van de prestaties en toewijzingen van de portefeuille.

6. HR en Admin Dashboards

Het HR-dashboard helpt de HR-managers om de productiviteit van werknemers te controleren, hun moreel te verhogen en het aanwervingsproces te verbeteren. AppMaster biedt de volgende webapplicatie-dashboards om al deze taken te beheren.

Time-to-Hire Dashboard

Het Time-to-Hiring dashboard identificeert uitdagingen en kansen in het wervingsproces, waardoor HR het proces kan verbeteren door de wervingskosten te verlagen.

Dashboard Salaris Concurrentievermogen

Het Salary Competitiveness dashboard helpt het bedrijf zijn salarisaanbiedingen te vergelijken met de concurrenten. Dit dashboard laat ook zien hoe een aantrekkelijk salaris meer werknemers kan winnen.

Dashboard personeelsverloop

Het Employee Turnover dashboard analyseert de prestaties van werknemers en brengt verbeteringen aan.

Hoe kunt u uw eigen webdashboard bouwen?

Het ontwikkelen van een dashboard webapplicatie kan soepel verlopen, maar het omarmen van de app in de organisatorische omgeving is een uitdaging. U kunt deze eenvoudige stappen volgen voor de ontwikkeling van dashboards:

Stap 1: Bereik de doelgroep

Eerst moet u uw doelgroepen voor het website dashboard bereiken. U moet hun behoeften specificeren en hun punten vastleggen om te begrijpen hoe het webdashboard hen kan helpen hun bedrijfsprestaties te verbeteren. De beste methode om meer doelgroepen te bereiken is om gebruikersonderzoeken uit te voeren, gebruikers te testen met bestaande tools en één-op-één interviews af te nemen. De verzamelde gegevens vormen de gegevensbron voor uw webdashboard.

Stap 2: Maak een prototype

Ontwerp vervolgens een website dashboard applicatie voor een specifiek publiek. Een aantrekkelijk webdashboard helpt de gegevens van de gebruiker zichtbaarder weer te geven. Net als een ander ontwikkelingsproces verbetert het maken van een prototype voor een dashboard webapplicatie de kwaliteit van de dashboard app op basis van feedback van gebruikers. Bovendien is het een opstapje naar het ontwerpen van een applicatie van hoge kwaliteit.

Stap 3: Kies de tool

Na het prototypen van de web dashboard app heeft u een geoptimaliseerd dashboard volgens de behoeften van uw gebruiker om de ontwikkeling te starten. Wij raden u echter aan de beschikbare tools te proberen om de ontwikkeling van het dashboard gemakkelijker te maken zonder coderingsvaardigheden. Laten we dieper graven:

1. AppMaster

AppMaster is het no-code webplatform dat bedrijven helpt een aantrekkelijk webdashboard te bouwen om hun bedrijfsprestaties bij te houden. Met deze webdashboard-app kunnen CEO's en leidinggevenden gegevensrapporten genereren en gebruiken voor het nemen van beslissingen. Met AppMaster kunt u alle genoemde dashboards bouwen, van dashboards voor klantenservice tot dashboards voor verkooptracking. Deze dashboards verzamelen gegevens uit verschillende bronnen, analyseren ze en helpen bedrijven hun efficiëntie te verbeteren.

Dashboards gebouwd door AppMaster bieden de volgende functies:

Gegevensverzameling

Analyse van gegevens

Weergave van gegevens begrijpelijk voor niet-tech-gebruikers

Visuele weergave van gegevens

Genereren van rapporten

AppMaster richt zich vooral op de visualisatie van complexe bedrijfsgegevens. De door AppMaster gebouwde dashboards slaan de voorbereiding van gegevens over en bieden efficiënte zakelijke hulpmiddelen om grote datasets te visualiseren en te analyseren zonder de hulp van een IT-professional in te roepen. Omdat AppMaster een cloudgebaseerd platform is, hebben gebruikers geen speciaal magazijn nodig om de dashboardactiviteiten te beheren.

2. Caspio

Caspio is de low-code tool waarmee webdashboards kunnen worden ontwikkeld voor professionals en eindgebruikers. Dit low-code platform helpt bedrijven dashboards te bouwen met behulp van een intuïtieve interface zonder codering en beheer van complexe infrastructuur. Bovendien kunt u een website dashboard applicatie 10-20x sneller maken dan traditionele ontwikkeling. Een webdashboard helpt leiders goed geïnformeerd te zijn en snel beslissingen te nemen. U kunt de ultieme videogids bekijken om te leren hoe u een website dashboard kunt bouwen zonder een enkele regel code te schrijven.

3. Maak kennis met Dash

Meet Dash, of simpelweg Dash, is een open-source Python-bibliotheek voor het maken van geoptimaliseerde webdashboards voor datavisualisatie. Het opvallende aan Dash is dat het ondersteund wordt door de Python top visualisatie bibliotheken zoals Matplotlib, Flask, en Pandas! U kunt de website dashboard applicatie snel selecteren, ontwikkelen en implementeren. U hoeft alleen deze vijf eenvoudige stappen te volgen om een webdashboard te bouwen met Dash:

Stap 1: Importeer en activeer de bibliotheek

Stap 2: Gegevensvoorbereiding

Stap 3: Grafieken visualiseren

Stap 4: Selectie invoerfilter

Stap 5: Styling en afwerking

4. Google Data Studio

Google Data Studio is een gratis platform voor dashboard-toepassingen dat analisten en zakelijke gebruikers helpt hun bedrijfsactiviteiten bij te houden. Dit dashboard integreert de marketingtools van Google, zoals Google Analytics, databases (BigQuery, MySQL en PostgreSQL), CSV-bestanden en andere platforms voor sociale media. Deze dashboard applicatie biedt ingebouwde rapporten, aangepaste ontwerpen en rijke bibliotheken voor datavisualisatie.

5.QlikView

QlikView is een dashboard voor intelligente websites dat gebruikers inzicht geeft in gegevens door taken met meerdere complexe gegevensbronnen te vereenvoudigen. Dit dashboard verzamelt gegevens van mobiele apparaten, analyseert gegevens en biedt geavanceerde datavisualisatie.

Ontvang feedback van gebruikers

Zodra het websitedashboard is ontwikkeld, is het tijd om feedback van gebruikers te krijgen om de efficiëntie ervan te controleren. In dit verband kunt u regressietests uitvoeren om na te gaan of alle dashboardfuncties net zo naadloos werken als tijdens de ontwikkeling. Bovendien kunt u unit tests uitvoeren om na te gaan of de dashboard applicatie compatibel is met mobiele apparaten.

Uitrol en onderhoud

De laatste stap is het implementeren van de web dashboard applicatie in de werkomgeving. U kunt alle testgegevens verwijderen en ervoor zorgen dat de dashboardapplicatie beschikbaar is voor alle gebruikers.

Laatste gedachten

We hopen dat u weet hoe u boeiende webdashboards kunt bouwen om de bedrijfsefficiëntie te verhogen. We raden u aan AppMaster te proberen om een website dashboard-applicatie te maken om de bedrijfsactiviteiten te controleren en de nodige verbeteringen aan te brengen. Het mooie van dit no-code platform is dat het backend code biedt die je zelfs kunt krijgen als je dit no-code webplatform niet gebruikt. Probeer AppMaster en maak een winstgevende dashboardapplicatie voor uw bedrijf.