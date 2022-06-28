你能想象在没有大灯的情况下在晚上开车吗？你的答案会是不能。你甚至不能移动一英里。同样，在一个企业中隐身是有风险的。今天，这是一个数据的时代，所以与非技术用户沟通应用数据是至关重要的。企业正在蓬勃发展，从不同来源收集用户的数据，以提高业务效率。在这方面，仪表盘就发挥了作用!仪表板是应用程序性能的可视化表示。

这些仪表盘应用程序提供了可见性，并允许企业选择数据，制作报告，并在决策中使用它们。你在运行一个网络应用程序吗？你想为你的应用程序开发一个网络仪表板吗？如果是的话，你就来对地方了!在今天的时代，开发一个网络仪表盘应用程序是具有挑战性的。这份终极指南将揭开你需要知道的关于仪表盘网络应用程序开发的一切。让我们更深入地了解这些细节。

你现在就可以建立的仪表盘应用

在组织环境中，报告和仪表盘是可以互换使用的术语。企业使用这些仪表盘和报告作为数据源，直观地表示数据对象。你不需要混淆这两个术语。这样一来，你就会决定是要建立一个网络仪表盘还是报告。网络仪表盘提供可视化的数据表示，而报告则显示详细的数据集。所以，仪表板是跟踪业务表现的最佳选择。曾几何时，构建商业仪表盘需要大量的编码技能来跟踪商业活动。但今天，即使你有非技术背景，也可以用AppMaster构建应用仪表盘。以下是你可以使用AppMaster建立的仪表盘。

1.客户服务仪表板

客户是企业的关键资产。为了赢得更多的客户，客户服务仪表板提供了两个模块。

服务台仪表板提供支持、请求、票据和任务。

呼叫中心仪表板监测呼叫持续时间、掉线、首次呼叫解决和其他关键绩效指标，以提供更好的客户支持。

2.商业智能仪表板

执行仪表板

这些仪表板使企业的首席执行官和高管能够跟踪企业的业绩，并作出决定，以满足不断变化的市场趋势。

投资者仪表板

这个网络仪表板允许金融公司评估投资、初创企业和周转的表现。

3.销售仪表板

销售分析仪表板

这个分析仪表板帮助企业了解特定时期内最畅销的产品。你想跟踪销售情况吗？如果是，请尝试AppMaster，它也是可定制的，以满足您的要求。

零售分销仪表板

零售仪表板可以识别机会并提出改进建议，以获得更多利润。

电子商务仪表板

电子商务仪表板提供了订单的洞察力，如待定，完成，和确认。使用AppMaster，你可以建立这个仪表盘与网上店面直接连接的网络。

4.营销仪表板

活动仪表板

活动仪表板帮助企业在不同的数字媒体平台上优化其营销策略。

SEM和PPC仪表板

SEM和PPC仪表板帮助营销主管通过适当的搜索引擎营销（SEM）和点击付费（PPC）来促进销售。

销售线索生成仪表板

线索生成仪表板帮助销售团队通过提高转换率将网络访客转化为买家。

网站分析仪表板

网站分析仪表板跟踪网站性能，通过优化用户数量减少跳出率。

客户体验仪表板

自定义体验仪表板呈现客户满意度，并通过该模块与用户建立牢固的关系。

5.财务仪表板

利润和损失仪表板

利润和损失（P&L）仪表板帮助审计人员评估季度或财政年度的利润、损失和费用。

利润率分析仪表板

利润率分析仪表板允许首席财务官（CFO）确定企业获得的利润。

零售银行仪表板

使用这个仪表板，银行可以跟踪哪些服务为业务增加了更多的增长。

投资组合仪表板

投资组合仪表板提供关于股票趋势的洞察力，并建议采取多种行动。这个仪表板为投资经理提供关于投资组合表现和分配的最新信息。

6.人力资源和行政仪表板

人力资源仪表板帮助人力资源经理监控员工的生产力，提高他们的士气，并改善招聘过程。AppMaster提供以下网络应用程序仪表板来管理所有这些任务。

雇佣时间仪表板

雇佣时间仪表板可以确定招聘过程中的挑战和机会，使人力资源部门能够通过削减雇佣成本来改善招聘过程。

薪资竞争力仪表板

薪资竞争力仪表板帮助企业将其提供的薪资与竞争对手进行比较。这个仪表盘还披露了有吸引力的薪酬如何赢得更多的员工。

员工流失仪表盘

员工流失仪表板分析员工的表现并带来改进。

你如何建立你自己的网络仪表板？

开发一个仪表盘网络应用可能很顺利，但在组织环境中接受该应用是具有挑战性的。你可以遵循这些简单的步骤来开发仪表盘。

步骤1：接触目标受众

首先，你需要接触你的网站仪表板的目标受众。你必须明确他们的需求和定位，了解网站仪表盘如何帮助他们提高业务绩效。接触更多受众的最好方法是进行用户调查，用现有工具测试用户，并进行一对一的访谈。收集到的数据将成为你的网络仪表板的数据来源。

第二步：制作一个原型

接下来，为特定的受众设计一个网站仪表盘应用。一个有吸引力的网络仪表盘有助于以更大的能见度显示用户的数据。像另一个开发过程一样，为仪表盘网络应用程序创建一个原型，根据用户的反馈来提高仪表盘应用的质量。此外，它也是设计高质量应用程序的垫脚石。

第3步：选择工具

在对网络仪表盘应用进行原型设计后，你就有了一个根据用户需求优化的仪表盘，可以开始开发。然而，我们建议你尝试可用的工具，使仪表盘开发更容易，而不需要编码技能。让我们深入探讨一下。

可用于创建网站仪表盘的最佳工具

1.AppMaster

AppMaster是无需编码的网络平台，它可以帮助企业建立一个有吸引力的网络仪表板来跟踪他们的业务表现。这个网络仪表盘应用允许CEO和高管生成数据报告并用于决策。使用AppMaster，你可以建立所有提到的仪表板，从客户服务仪表板到销售跟踪仪表板。这些仪表盘从不同来源收集数据，对其进行分析，并帮助企业提高效率。

由AppMaster构建的仪表盘提供以下功能。

数据收集

数据分析

非技术用户也能理解的数据表示

数据的可视化表示

报告生成

AppMaster的主要重点是复杂业务数据的可视化。因此，由AppMaster构建的仪表盘跳过了数据准备，提供了高效的业务工具来可视化和分析大型数据集，而无需寻求IT专业人士的帮助。由于AppMaster是一个基于云的平台，用户不需要一个专门的仓库来管理仪表盘活动。

2.Caspio

Caspio是低代码工具，可以为专业人士和终端用户开发网络仪表盘。这个低代码平台帮助企业使用一个直观的界面建立仪表盘，而不需要编码和管理复杂的基础设施。此外，你可以以比传统开发快10-20倍的速度创建一个网站仪表盘应用程序。一个网站仪表盘可以帮助领导者很好地了解情况并快速做出决策。你可以观看终极视频指南，学习如何在不写一行代码的情况下建立一个网站仪表盘。

3.Meet Dash

Meet Dash，或简称Dash，是一个开源的Python库，用于创建数据可视化的优化网络仪表盘。Dash的显著特点是，它被Matplotlib、Flask和Pandas等Python顶级可视化库所支持!你可以快速选择、开发和部署网站仪表盘应用程序。你只需要遵循这五个简单的步骤就可以用Dash建立一个网站仪表盘。

第1步：导入并激活库

第2步：数据准备

第3步：图表的可视化

第4步：输入过滤器选择

第5步：造型和修饰

4.谷歌数据工作室

谷歌数据工作室是一个免费的仪表盘应用平台，帮助分析师和商业用户跟踪他们的业务活动。这个仪表盘整合了谷歌的营销工具，如谷歌分析，数据库（BigQuery，MySQL和PostgreSQL），CSV文件和其他社交媒体平台。这个仪表盘应用程序提供了内置的报告、自定义设计和丰富的数据可视化库。

5.QlikView

QlikView是一个智能网站仪表盘，通过简化多个复杂数据源的任务，为用户提供数据洞察力。这个仪表盘从移动设备收集数据，分析数据，并提供最先进的数据可视化。

获得用户的反馈

一旦网站仪表板开发完成，就应该获得用户反馈，以检查其效率。在这方面，你可以运行回归测试，使所有的仪表盘功能都能像开发时一样无缝工作。

开发时一样无缝工作。此外，你可以运行单元测试，如果仪表盘应用程序与移动设备兼容。

部署和维护

最后一步是在工作环境中部署网络仪表盘应用程序。你可以删除所有的测试数据，并确保仪表盘应用程序对所有用户可用。

最后的思考

我们希望你知道如何建立吸引人的网络仪表盘以提高业务效率。我们建议你尝试AppMaster来创建一个网站仪表盘应用程序，以监测业务活动并带来必要的改进。这个无代码平台的好处是，它提供了后台代码，即使你不使用这个无代码网络平台，你也可以得到。试试AppMaster，为你的企业创建一个盈利的仪表板应用程序。