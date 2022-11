Riuscite a immaginare di guidare di notte senza fari? La risposta sarebbe no. Non riuscireste a spostarvi nemmeno di un chilometro. Allo stesso modo, l'invisibilità in un'azienda è rischiosa. Oggi è l'era dei dati, quindi comunicare i dati delle app con gli utenti non tecnici è fondamentale. Le aziende stanno cercando di raccogliere i dati degli utenti da diverse fonti per migliorare l'efficienza aziendale. A questo proposito, entrano in gioco i dashboard! Una dashboard è la rappresentazione visiva delle prestazioni dell'app.

Queste applicazioni di dashboard forniscono visibilità e consentono alle aziende di scegliere i dati, creare rapporti e utilizzarli per prendere decisioni. State gestendo un'applicazione web? Volete sviluppare un cruscotto web per la vostra applicazione? Se sì, siete nel posto giusto! Nell'era odierna, sviluppare un'applicazione di dashboard web è una sfida. Questa guida definitiva vi svelerà tutto ciò che c'è da sapere sullo sviluppo di applicazioni web con dashboard. Approfondiamo i dettagli:

Applicazioni di dashboard che potete creare subito

In un ambiente organizzativo, i rapporti e i cruscotti sono termini usati in modo intercambiabile. Le aziende utilizzano i dashboard e i report come fonte di dati per rappresentare visivamente gli oggetti di dati. Non è necessario confondere i due termini. In questo modo, potrete decidere se costruire un cruscotto web o dei report. I cruscotti web forniscono una rappresentazione visiva dei dati, mentre i report mostrano serie di dati dettagliate. Quindi, un cruscotto è l'opzione migliore per monitorare le prestazioni aziendali. Un tempo la creazione di dashboard aziendali richiedeva ampie competenze di codifica per tenere traccia delle attività aziendali. Oggi, invece, con AppMaster è possibile creare dashboard di applicazioni anche se non si dispone di un background tecnico: Ecco i seguenti cruscotti che potete costruire con AppMaster:

1. Cruscotti del servizio clienti

I clienti sono la risorsa chiave di un'azienda. Per conquistare più clienti, i cruscotti del servizio clienti offrono due moduli:

Helpdesk Dashboard fornisce assistenza, richieste, ticket e attività.

Il cruscotto del call center monitora la durata delle chiamate, le cadute, le risoluzioni della prima chiamata e altri KPI per migliorare l'assistenza ai clienti.

2. Cruscotti di business intelligence

Cruscotto esecutivo

Questi cruscotti consentono all'amministratore delegato e ai dirigenti di un'azienda di monitorare le prestazioni aziendali e di prendere decisioni per soddisfare le mutevoli tendenze del mercato.

Cruscotto investitori

Questo cruscotto web consente alle società finanziarie di valutare le prestazioni degli investimenti, delle startup e dell'affluenza.

3. Cruscotti di vendita

Cruscotto di analisi delle vendite

Questo cruscotto di analisi aiuta le aziende a conoscere i prodotti più venduti in un periodo specifico. Volete monitorare le vendite? Se sì, provate AppMaster, che è anche personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze.

Cruscotto di distribuzione al dettaglio

Il cruscotto di distribuzione al dettaglio identifica le opportunità e suggerisce miglioramenti per ottenere maggiori profitti.

Cruscotto e-commerce

Il cruscotto e-commerce fornisce informazioni sugli ordini, come quelli in attesa, completati e confermati. Utilizzando AppMaster, è possibile creare questo cruscotto con una vetrina online direttamente collegata al web.

4. Cruscotti di marketing

Cruscotto campagna

I cruscotti delle campagne aiutano le aziende a ottimizzare la loro strategia di marketing su diverse piattaforme di media digitali.

Cruscotto SEM e PPC

Il cruscotto SEM e PPC aiuta i responsabili marketing a incrementare le vendite attraverso un corretto Search Engine Marketing (SEM) e Pay-Per-Click (PPC).

Cruscotto per la generazione di lead

Il cruscotto Lead Generation aiuta il team di vendita a convertire i visitatori del web in acquirenti, aumentando il tasso di conversione.

Cruscotto di analisi web

Il cruscotto di analisi del sito web traccia le prestazioni del sito per ridurre la frequenza di rimbalzo ottimizzando il numero di utenti.

Cruscotto Esperienza del cliente

Il cruscotto dell'esperienza personalizzata presenta la soddisfazione dei clienti e costruisce relazioni solide con gli utenti utilizzando questo modulo.

5. Cruscotti finanziari

Cruscotto profitti e perdite

Il cruscotto dei profitti e delle perdite (P&L) aiuta i revisori a valutare i profitti, le perdite e le spese del trimestre o dell'anno fiscale.

Cruscotto Analisi del margine di profitto

Il cruscotto Analisi del margine di profitto consente al direttore finanziario (CFO) di determinare il profitto ottenuto dall'azienda.

Cruscotto Retail Banking

Grazie a questo cruscotto, le banche possono monitorare quali servizi stanno incrementando l'attività.

Cruscotto Portafoglio investimenti

Il cruscotto del Portafoglio investimenti fornisce informazioni sull'andamento dei titoli e suggerisce diverse azioni. Questo cruscotto aggiorna i gestori degli investimenti sulle prestazioni e sulle allocazioni del portafoglio.

6. Cruscotti HR e Admin

Il cruscotto Risorse umane aiuta i responsabili delle risorse umane a monitorare la produttività dei dipendenti, ad aumentare il loro morale e a migliorare il processo di assunzione. AppMaster fornisce i seguenti cruscotti di applicazioni web per gestire tutte queste attività.

Cruscotto Tempo di assunzione

Il cruscotto Time to Hiring identifica le sfide e le opportunità nel processo di assunzione, consentendo alle risorse umane di migliorare il processo riducendo i costi di assunzione.

Cruscotto Competitività salariale

Il cruscotto della competitività salariale aiuta l'azienda a confrontare le proprie offerte salariali con quelle della concorrenza. Questo cruscotto rivela anche come uno stipendio attraente possa far guadagnare più dipendenti.

Cruscotto Turnover dei dipendenti

Il dashboard sul turnover dei dipendenti analizza le prestazioni dei dipendenti e apporta miglioramenti.

Come si può costruire il proprio cruscotto web?

Lo sviluppo di un'applicazione web di dashboard può essere semplice, ma l'adozione dell'applicazione nell'ambiente organizzativo è una sfida. È possibile seguire questi semplici passaggi per lo sviluppo di dashboard:

Passo 1: raggiungere il pubblico di riferimento

Per prima cosa, è necessario raggiungere il pubblico target per il cruscotto del sito web. Dovete specificare le loro esigenze e i loro punti di riferimento per capire come il cruscotto web possa aiutarli a migliorare le loro prestazioni aziendali. Il metodo migliore per raggiungere un pubblico più ampio è quello di condurre sondaggi tra gli utenti, testare gli utenti con gli strumenti esistenti e condurre interviste individuali. I dati raccolti saranno la fonte di dati per il vostro cruscotto web.

Fase 2: Creare un prototipo

Successivamente, progettate un'applicazione di cruscotto web per un pubblico specifico. Un cruscotto web attraente aiuta a visualizzare i dati dell'utente con maggiore visibilità. Come un altro processo di sviluppo, la creazione di un prototipo per un'applicazione web di dashboard migliora la qualità dell'applicazione in base al feedback degli utenti. Inoltre, è un trampolino di lancio per la progettazione di un'applicazione di alta qualità.

Fase 3: scegliere lo strumento

Dopo aver prototipato l'applicazione di dashboard web, si dispone di un dashboard ottimizzato in base alle esigenze dell'utente per iniziare lo sviluppo. Tuttavia, vi consigliamo di provare gli strumenti disponibili per rendere più semplice lo sviluppo del dashboard senza competenze di codifica. Approfondiamo:

I migliori strumenti disponibili per creare dashboard per siti web

1. AppMaster

AppMaster è una piattaforma web senza codice che aiuta le aziende a creare un attraente cruscotto web per tenere traccia delle prestazioni aziendali. Questa applicazione per cruscotti web consente agli amministratori delegati e ai dirigenti di generare rapporti sui dati e di utilizzarli per prendere decisioni. Utilizzando AppMaster, è possibile creare tutti i cruscotti menzionati, da quelli per il servizio clienti a quelli per il monitoraggio delle vendite. Questi cruscotti raccolgono dati da diverse fonti, li analizzano e aiutano le aziende a migliorare l'efficienza.

I cruscotti costruiti da AppMaster offrono le seguenti funzioni:

Raccolta dati

Analisi dei dati

Rappresentazione dei dati comprensibile per gli utenti non tecnologici

Rappresentazione visiva dei dati

Generazione di report

L'obiettivo principale di AppMaster è la visualizzazione di dati aziendali complessi. Pertanto, i cruscotti costruiti da AppMaster saltano la preparazione dei dati e forniscono strumenti aziendali efficienti per visualizzare e analizzare grandi insiemi di dati senza richiedere l'aiuto di professionisti IT. Poiché AppMaster è una piattaforma basata sul cloud, gli utenti non hanno bisogno di un magazzino speciale per gestire le attività dei dashboard.

2. Caspio

Caspio è uno strumento a basso codice che consente lo sviluppo di cruscotti web per professionisti e utenti finali. Questa piattaforma a basso codice aiuta le aziende a creare dashboard utilizzando un'interfaccia intuitiva senza dover codificare e gestire infrastrutture complesse. Inoltre, è possibile creare un'applicazione di cruscotti web 10-20 volte più velocemente rispetto allo sviluppo tradizionale. Un cruscotto web aiuta i leader a essere ben informati e a prendere decisioni rapidamente. Potete guardare la video-guida definitiva per imparare a costruire una dashboard per siti web senza scrivere una sola riga di codice.

3. Incontrare Dash

Meet Dash, o semplicemente Dash, è una libreria open-source in Python per la creazione di cruscotti web ottimizzati per la visualizzazione dei dati. La cosa notevole di Dash è che è supportata dalle principali librerie di visualizzazione Python, come Matplotlib, Flask e Pandas! È possibile selezionare, sviluppare e distribuire rapidamente l'applicazione del cruscotto del sito web. Per creare un cruscotto web con Dash è sufficiente seguire questi cinque semplici passaggi:

Fase 1: Importazione e attivazione della libreria

Fase 2: Preparazione dei dati

Fase 3: Visualizzazione dei grafici

Fase 4: Selezione dei filtri di input

Fase 5: Stilizzazione e rifinitura

4. Google Data Studio

Google Data Studio è una piattaforma gratuita per applicazioni di dashboard che aiuta gli analisti e gli utenti aziendali a tenere traccia delle loro attività. Questa dashboard integra gli strumenti di marketing di Google, come Google Analytics, i database (BigQuery, MySQL e PostgreSQL), i file CSV e altre piattaforme di social media. Questa applicazione di dashboard fornisce report integrati, design personalizzati e ricche librerie per la visualizzazione dei dati.

5.QlikView

QlikView è un cruscotto per siti web di intelligence che fornisce agli utenti informazioni sui dati semplificando le attività con fonti di dati multiple e complesse. Questo dashboard raccoglie dati da dispositivi mobili, li analizza e offre una visualizzazione dei dati all'avanguardia.

Ottenere il feedback degli utenti

Una volta sviluppata la dashboard del sito web, è il momento di ottenere il feedback degli utenti per verificarne l'efficienza. A questo proposito, è possibile eseguire test di regressione per verificare che tutte le funzioni del dashboard funzionino senza problemi come durante lo sviluppo. Inoltre, è possibile eseguire test unitari per verificare che l'applicazione del dashboard sia compatibile con i dispositivi mobili.

Distribuzione e manutenzione

Il passo finale consiste nel distribuire l'applicazione del dashboard web nell'ambiente di lavoro. È possibile rimuovere tutti i dati di test e assicurarsi che l'applicazione del dashboard sia disponibile per tutti gli utenti.

Riflessioni finali

Ci auguriamo che sappiate come costruire cruscotti web accattivanti per aumentare l'efficienza aziendale. Vi consigliamo di provare AppMaster per creare un'applicazione dashboard per il sito web per monitorare le attività aziendali e apportare i miglioramenti necessari. Il bello di questa piattaforma no-code è che fornisce codice di backend che potete ottenere anche se non utilizzate questa piattaforma web no-code. Provate AppMaster e create un'applicazione dashboard redditizia per la vostra azienda.