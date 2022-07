Consegue imaginar conduzir à noite sem faróis? A sua resposta não seria. Não se pode sequer deslocar uma milha. Da mesma forma, a invisibilidade num negócio é arriscada. Hoje em dia, é a era dos dados, pelo que a comunicação de dados de aplicação com utilizadores não técnicos é crucial. As empresas estão a prosperar na recolha de dados dos utilizadores a partir de diferentes fontes para melhorar a eficiência empresarial. A este respeito, os painéis de controlo entram em jogo! Um painel de bordo é a representação visual do desempenho da aplicação.

Estas aplicações de painel de instrumentos proporcionam visibilidade e permitem às empresas escolher dados, fazer relatórios e utilizá-los na tomada de decisões. Está a executar uma aplicação web? Deseja desenvolver um painel de controlo da web para a sua aplicação? Se sim, está no sítio certo! Na era actual, desenvolver uma aplicação web dashboard é um desafio. Este guia final revelará tudo o que precisa de saber sobre o desenvolvimento de uma aplicação web de painel de instrumentos. Vamos mergulhar mais fundo nos detalhes:

Aplicações de painel de instrumentos que pode construir agora mesmo

Num ambiente organizacional, os relatórios e painéis de bordo são os termos utilizados indiferentemente. As empresas utilizam estes painéis e relatórios como uma fonte de dados para representar visualmente os objectos de dados. Não é necessário confundir ambos os termos. Desta forma, decidirá se pretende construir um painel de bordo ou relatórios na web. Os painéis da Web fornecem uma representação visual de dados, enquanto os relatórios mostram conjuntos de dados detalhados. Assim, um painel de controlo é a melhor opção para acompanhar o desempenho empresarial. Houve um tempo em que a construção de painéis de controlo de empresas exigia extensas capacidades de codificação para acompanhar as actividades empresariais. Mas hoje em dia, é possível construir dashboards de aplicações com o AppMaster, mesmo que se tenha um fundo não técnico: Aqui estão os seguintes painéis de controlo que pode construir utilizando o AppMaster:

1. Dashboards do Serviço ao Cliente

Os clientes são o principal activo de um negócio. Para ganhar mais clientes, os Painéis de Serviço ao Cliente oferecem dois módulos:

O Dashboard do Serviço de Apoio ao Cliente fornece apoio, pedidos, bilhetes e tarefas.

O Dashboard do Call Center monitoriza a duração da chamada, as chamadas de drop, as resoluções da primeira chamada, e outros KPIs para um melhor apoio ao cliente.

2. Painéis de Business Intelligence

Painel de controlo executivo

Estes painéis permitem ao CEO e aos executivos de uma empresa acompanhar o desempenho empresarial e tomar decisões para ir ao encontro das tendências de mercado em mudança.

Painel do Investidor

Este painel de bordo da web permite às empresas financeiras avaliar o desempenho dos investimentos, das partidas e da afluência às urnas.

3. Painéis de vendas

Painel de Análise de Vendas

Este painel de análise ajuda as empresas a conhecer os produtos mais vendidos num período específico. Quer acompanhar as vendas? Se sim, experimente o AppMaster, que também é personalizável para satisfazer as suas necessidades.

Painel de distribuição a retalho

O painel de controlo do comércio a retalho identifica oportunidades e sugere melhorias para obter mais lucro.

Painel de E-Commerce

O painel de controlo do comércio electrónico fornece informações sobre encomendas, tais como pendentes, completas, e confirmadas. Utilizando o AppMaster, pode construir este painel de controlo com uma vitrina online directamente ligada à web.

4. Painéis de marketing

Painel de campanha

Os painéis de campanha ajudam as empresas a optimizar a sua estratégia de marketing através de diferentes plataformas de meios digitais.

SEM e PPC Dashboard

O SEM e o painel de controlo PPC ajuda os executivos de marketing a impulsionar as vendas através do Search Engine Marketing (SEM) e Pay-Per-Click (PPC) adequados.

Painel da Geração de Chumbo

O painel de controlo Lead Generation ajuda a equipa de vendas a converter os visitantes da web em compradores, aumentando a taxa de conversão.

Painel de Análise da Web

O painel de análise do website acompanha o desempenho do website para reduzir a taxa de ressalto, optimizando o número de utilizadores.

Painel de experiência do cliente

O painel de instrumentos de experiência personalizado apresenta a satisfação do cliente e constrói fortes relações com os utilizadores que utilizam este módulo.

5. Painéis de controlo financeiro

Painel de Controlo de Lucros e Perdas

O painel de resultados (P&L) ajuda os auditores a avaliar os lucros, perdas e despesas para o trimestre ou ano fiscal.

Painel de Análise de Margens de Lucro

O painel de análise da margem de lucro permite ao Director Financeiro (CFO) determinar o lucro obtido pelo negócio.

Painel da Banca de Retalho

Utilizando este painel de instrumentos, os bancos podem acompanhar quais os serviços que estão a acrescentar mais crescimento ao negócio.

Painel do Portfólio de Investimento

O painel de controlo do Portfólio de Investimento fornece informações sobre as tendências das acções e sugere múltiplas acções. Este painel actualiza os gestores de investimento sobre o desempenho e alocação de carteiras.

6. Dashboards de RH e Administração

O painel de recursos humanos ajuda os gestores de RH a monitorizar a produtividade dos funcionários, a aumentar o seu moral e a melhorar o processo de contratação. O AppMaster fornece os seguintes painéis de aplicação web para gerir todas estas tarefas.

Painel de Controlo de Tempo de Contratação

O tempo para a contratação identifica desafios e oportunidades no processo de recrutamento, permitindo aos RH melhorar o processo através da redução do custo de contratação.

Painel de Controlo da Competitividade Salarial

O painel da Competitividade Salarial ajuda a empresa a comparar as suas ofertas salariais com os concorrentes. Este painel de bordo também revela como o salário atractivo pode ganhar mais empregados.

Painel de rotação de empregados

O painel de controlo do volume de negócios do empregado analisa o desempenho dos empregados e traz melhorias.

Como pode construir o seu próprio painel de controlo da Web?

Desenvolver uma aplicação web de painel de bordo pode ser suave, mas abraçar a aplicação no ambiente organizacional é um desafio. Pode seguir estes passos fáceis para o desenvolvimento de painéis de bordo:

Passo 1: Atingir o público alvo

Primeiro, é necessário atingir o seu público-alvo para o painel de instrumentos do website. Tem de especificar as suas necessidades e pontos de contacto para compreender como o painel de instrumentos da web pode ajudá-los a melhorar o seu desempenho comercial. O melhor método para atingir mais audiências é realizar inquéritos aos utilizadores, testar os utilizadores com as ferramentas existentes, e realizar entrevistas individuais. Os dados recolhidos serão a fonte de dados para o seu painel de bordo da web.

Etapa 2: Fazer um Protótipo

A seguir, desenhar uma aplicação de painel de instrumentos para um público específico. Um painel de bordo atraente da web ajuda a exibir os dados do utilizador com mais visibilidade. Tal como outro processo de desenvolvimento, a criação de um protótipo para uma aplicação web de painel de instrumentos melhora a qualidade da aplicação de painel de instrumentos, com base no feedback do utilizador. Além disso, é um trampolim para a concepção de uma aplicação de alta qualidade.

Passo 3: Escolha a Ferramenta

Depois de fazer o protótipo da aplicação do painel de instrumentos da web, tem um painel de instrumentos optimizado de acordo com as necessidades do seu utilizador para iniciar o desenvolvimento. No entanto, recomendamos que experimente as ferramentas disponíveis para facilitar o desenvolvimento do painel de instrumentos sem capacidades de codificação. Vamos aprofundar:

Melhores Ferramentas Disponíveis para Criar Painéis de Instrumentos para a Web

1. AppMaster

AppMaster é a plataforma web sem código que ajuda as empresas a construir um painel atractivo na web para acompanhar o seu desempenho empresarial. Esta aplicação web dashboard permite ao CEO e aos executivos gerar relatórios de dados e utilizá-los para a tomada de decisões. Utilizando o AppMaster, é possível construir todos os painéis mencionados, desde painéis de serviço ao cliente a painéis de rastreio de vendas. Estes dashboards recolhem dados de diferentes fontes, analisam-nos, e ajudam as empresas a melhorar a eficiência.

Os painéis de controlo construídos pela AppMaster oferecem as seguintes funções:

Recolha de dados

Análise de dados

Representação de dados compreensível para os utilizadores não tecnológicos

Representação visual dos dados

Geração de relatórios

O foco principal do AppMaster é a visualização de dados comerciais complexos. Assim, dashboards construídos pela AppMaster saltam a preparação de dados e fornecem ferramentas empresariais eficientes para visualizar e analisar grandes conjuntos de dados sem procurar ajuda de profissionais de TI. Uma vez que o AppMaster é uma plataforma baseada na nuvem, os utilizadores não precisam de um armazém especial para gerir as actividades dos painéis de controlo.

2. Caspio

A Caspio é a ferramenta de baixo código que permite o desenvolvimento de painéis de instrumentos web para profissionais e utilizadores finais. Esta plataforma de baixo código ajuda as empresas a construir painéis de controlo utilizando uma interface intuitiva sem codificação e gerindo infra-estruturas complexas. Além disso, é possível criar uma aplicação de painel de bordo do website 10-20x mais rapidamente do que o desenvolvimento tradicional. Um painel de bordo da web ajuda os líderes a estarem bem informados e a tomarem decisões rapidamente. Pode assistir ao último guia em vídeo para aprender como construir um painel de bordo de um sítio web sem escrever uma única linha de código.

3. Conheça o Painel de instrumentos

Meet Dash, ou simplesmente Dash, é uma biblioteca Python de código aberto para a criação de painéis de bordo optimizados para visualização de dados. O que é notável no Dash é que é suportado pelas bibliotecas de visualização de topo Python, tais como Matplotlib, Flask, e Pandas! Pode seleccionar, desenvolver, e implementar rapidamente a aplicação de painel de instrumentos do sítio web. Basta seguir estes cinco passos simples para construir um painel de instrumentos da web com Dash:

Passo 1: Importar e activar a biblioteca

Etapa 2: Preparação dos dados

Passo 3: Visualização de gráficos

Passo 4: Selecção do filtro de entrada

Passo 5: Estilização e Acabamento

4. Google Data Studio

Google Data Studio é uma plataforma gratuita para aplicações de dashboard que ajuda os analistas e utilizadores empresariais a acompanharem as suas actividades comerciais. Este dashboard integra as ferramentas de marketing do Google, tais como o Google Analytics, bases de dados (BigQuery, MySQL, e PostgreSQL), ficheiros CSV, e outras plataformas de meios de comunicação social. Esta aplicação de dashboard fornece relatórios integrados, desenhos personalizados, e bibliotecas ricas para visualização de dados.

5.QlikView

QlikView é um painel de controlo do website de inteligência que fornece aos utilizadores conhecimentos de dados, simplificando tarefas com múltiplas fontes de dados complexas. Este painel de controlo recolhe dados de dispositivos móveis, analisa dados e oferece visualização de dados de última geração.

Obter o Feedback do Utilizador

Uma vez desenvolvido o painel de bordo do website, é altura de obter o feedback do utilizador para verificar a sua eficiência. A este respeito, é possível executar testes de regressão em que todas as características do painel de instrumentos funcionam de forma tão perfeita como em

desenvolvimento. Além disso, é possível executar testes unitários se a aplicação do painel de instrumentos for compatível com dispositivos móveis.

Implantação e Manutenção

O passo final é a implantação da aplicação do painel de instrumentos da web no ambiente de trabalho. É possível remover todos os dados de teste e garantir que a aplicação do painel de instrumentos está disponível para todos os utilizadores.

Pensamentos finais

Esperamos que saiba como construir painéis de bordo envolventes para aumentar a eficiência empresarial. Recomendamos que experimente o AppMaster para criar uma aplicação de painel de controlo do website para monitorizar as actividades comerciais e trazer as melhorias necessárias. A beleza desta plataforma sem código é que ela fornece código backend que pode obter mesmo que não esteja a utilizar esta plataforma web sem código. Experimente o AppMaster e crie uma aplicação de painel de controlo com retorno de lucro para o seu negócio.