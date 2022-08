La rápida transformación digital de diferentes empresas, industrias y organizaciones está alentando tanto a las empresas como a los desarrolladores a explorar métodos modernos de desarrollo que sean más rápidos y eficientes. Las empresas con recursos limitados tienen una gran dificultad para mantenerse al día con las diversas herramientas y tecnologías de desarrollo para mantenerse relevantes. En comparación, los requisitos de los clientes y las empresas también se están volviendo más complejos debido a la mayor demanda de aplicaciones personalizadas para mejorar la presencia digital.

Lo bueno es que ahora el desarrollo de sitios web, aplicaciones móviles y aplicaciones web es mucho más que usar lenguajes de programación tradicionales para codificar un sistema. En cambio, la aparición de plataformas sin código y plataformas de automatización de código permite a todo tipo de empresas utilizar herramientas modernas sin código, como constructores de arrastrar y soltar, para crear aplicaciones sin ningún conocimiento ni habilidad técnica significativos.

El objetivo final tanto de la automatización sin código como de la automatización con código es crear soluciones de software funcionales y facilitar la transformación digital. Sin embargo, es lógico preguntarse qué enfoque debe utilizar para cumplir con sus requisitos. Siga leyendo para conocer todas las diferencias entre la automatización sin código y la automatización con código, y obtenga respuestas a todas sus preguntas sobre estas tecnologías de desarrollo fáciles de usar.

Creciente popularidad del enfoque de desarrollo sin código

La popularidad de las plataformas de desarrollo sin código aborda el grave problema de la falta de desarrolladores de software globales. Como sugiere el nombre, ninguna solución de desarrollo de código significa que no necesita ninguna experiencia o conocimiento de código para desarrollar una aplicación eficiente y confiable. Es fácil crear software según sus requisitos a través de una interfaz de arrastrar y soltar. Por lo tanto, ninguna herramienta de automatización de código ha nivelado el campo de juego en la industria del desarrollo en gran medida, y ahora cualquier persona con una gran idea puede desarrollar una aplicación.

Las plataformas sin código también son una mejor opción que las herramientas de desarrollo de código bajo porque todavía es necesario conocer lenguajes de programación para usar plataformas de código bajo. Analicemos las diferencias entre la automatización de código bajo, sin código y de código para analizarlas y comprenderlas con más detalle.

Tipos de enfoques de desarrollo

Para comprender completamente las diferencias entre las plataformas sin código y la automatización de código, es importante familiarizarse con tres de los principales enfoques de desarrollo.

Enfoque de desarrollo tradicional

El desarrollo de software tradicional normalmente depende de un equipo de desarrolladores expertos que desarrollan innumerables líneas de código desde el principio. El desarrollo tradicional puede compararse, por ejemplo, con la construcción de una casa. Trabajar con arquitectos para elegir un diseño arquitectónico, contratar una empresa de construcción, hacer un análisis de costos completo y supervisar el proyecto son esencialmente los pasos necesarios para construir una casa. Las empresas y corporaciones a gran escala a menudo tienen departamentos de TI separados para los requisitos de desarrollo de software.

El enfoque de desarrollo tradicional implica:

Con base en las recomendaciones de los expertos en software y un examen de las necesidades de la empresa, decida los requisitos y características del programa.

Reúna un equipo de expertos experimentados para su departamento de TI

Establezca la pila de tecnología adecuada, que incluye su lenguaje de programación elegido, bases de datos, etc.

Obtenga una estimación de costos inicial para discutir con todas las partes interesadas antes de seguir adelante con el enfoque de desarrollo tradicional

Estos aspectos muestran que el desarrollo y la programación tradicionales implican una tonelada de métodos manuales costosos y que requieren mucho tiempo.

Desarrollo de código bajo

La historia del desarrollo de código bajo muestra que fue creado para ayudar a los desarrolladores profesionales a crear soluciones de software rápidas para diferentes tipos de empresas y clientes. El código bajo ayuda a los profesionales a entregar y escalar aplicaciones más rápidamente para individuos y empresas mediante el uso de plantillas prefabricadas y herramientas de diseño simples de arrastrar y soltar. Incluso la integración con otras aplicaciones y servicios fue simple y, como beneficio adicional, puede completar todo el ciclo de vida del desarrollo de software en una ubicación, desde el diseño y el desarrollo hasta la implementación y el mantenimiento. Estas tecnologías ahora pueden ser utilizadas para construir aplicaciones por parte de desarrolladores profesionales y aficionados. Sin embargo, necesitará algunos conocimientos de codificación para utilizar correctamente las capacidades de las herramientas de código bajo.

Desarrollo sin código

El movimiento sin código muestra que cualquiera puede crear aplicaciones web y móviles, que es la solución para resolver las preocupaciones sobre la escasez mundial de ingenieros de software. Las plataformas sin código, como sugiere su nombre, no requieren ningún conocimiento de codificación. Cuando se utiliza el desarrollo sin código, todo lo que se requiere es arrastrar y soltar los componentes en un lienzo en blanco o en una plantilla preparada.

La lógica comercial se expresa en inglés simple u otros idiomas admitidos, y la importación y selección de otras especificaciones es simple. Las personas pueden beneficiarse de varias herramientas sin código sin ningún conocimiento de codificación, en contraste con las plataformas de código bajo donde pagar a los desarrolladores era la única forma de recibir el mejor servicio.

Sin automatización de código frente a automatización de código

Ahora que está familiarizado con el código bajo/sin código y los enfoques de desarrollo tradicionales, podrá comprender las diferencias entre la automatización sin código y la automatización con código. Comparemos estos enfoques de desarrollo en términos de sus características.

Opciones de personalización

Las herramientas que necesitan poca o ninguna codificación no brindan la cantidad de personalización que brinda la codificación tradicional. Los desarrolladores de software tomaron todas las decisiones finales, hasta el más mínimo detalle. Hay, sin embargo, un segundo lado de la historia. Esto conduce a una dependencia excesiva del desarrollador. Independientemente de cuán pequeña sea la modificación, los programadores deben participar. Esto puede hacer que los equipos de TI trabajen más en mercados con expectativas en constante cambio. Involucrar a un equipo tan grande puede hacer que sea difícil concentrarse en una lógica comercial específica. Ninguna automatización de código permite a las empresas desarrollar e implementar soluciones comerciales eficientes sin gastar demasiados recursos. Nadie puede utilizar ningún enfoque de código para crear aplicaciones escalables y de alta calidad.

Curva de aprendizaje

Si bien muchas personas hoy en día quieren aprender a codificar y desarrollar aplicaciones, es importante tener en cuenta que aprender métodos de desarrollo tradicionales no es tan fácil. Tienes que estar totalmente comprometido con él y mantenerte al día con diferentes lenguajes y marcos de programación. Tiene una curva de aprendizaje muy empinada que implica aprender y practicar diferentes lenguajes para el desarrollo de back-end, el desarrollo de front-end y el desarrollo de bases de datos. Por otro lado, no tiene que preocuparse por tales problemas en los métodos de desarrollo sin código. Puede comenzar a usar las plataformas sin código y sus herramientas de edición visual fáciles de usar para crear aplicaciones sin codificar nada usted mismo.

Sofisticación

No hace falta decir que la creación de aplicaciones utilizando plataformas sin código de arrastrar y soltar es más simple que el desarrollo tradicional basado en codificación. Sin embargo, es posible que deba elegir la ruta difícil al desarrollar aplicaciones comerciales realmente sofisticadas con capacidades particulares. Una de las principales ventajas de los procedimientos de desarrollo tradicionales es la capacidad de codificar cualquier funcionalidad sofisticada concebible. Sin embargo, los avances en las soluciones sin código también permiten que diferentes tipos de empresas y empresas creen aplicaciones web y móviles que pueden cumplir requisitos comerciales complejos.

Asignación de Recursos Financieros

Se necesita tiempo para desarrollar aplicaciones utilizando el enfoque de codificación completa. Es difícil para los desarrolladores escribir código sofisticado para características y detalles únicos. También provoca un alto costo de emplear codificadores, desarrolladores profesionales y gerentes de proyectos. Los usuarios pueden crear aplicaciones personalizadas por sí mismos sin utilizar plataformas de automatización de código. A lo sumo, una startup podría arreglárselas con un pequeño grupo de desarrolladores aficionados o profesionales comprometidos. Puede desarrollar procesos automatizados, diseñar y probar aplicaciones y usar las versiones gratuitas de la mayoría de las plataformas sin código hasta que esté listo para ejecutarlas. Comprar la versión paga de dichas soluciones de código lo ayudará a obtener acceso a funciones más avanzadas para administrar su inicio sin código.

Tiempo del proyecto

El tiempo del proyecto juega un papel fundamental en la mayoría de los proyectos de desarrollo. La demanda comercial y las circunstancias siempre están cambiando debido a la naturaleza en constante evolución del mercado digital. Además, los usuarios comerciales deben suponer que los rivales podrán mantenerse al día con el cambio rápido de este mercado para hacer avanzar a la empresa. Los usuarios comerciales deben reaccionar rápida y eficazmente a las necesidades comerciales para mantenerse al día con estos mercados cambiantes. Si está buscando una aplicación rápida y eficiente, utilizar un enfoque de desarrollo sin código es la mejor opción para usted. Por el contrario, si elige el enfoque de desarrollo tradicional, existe una alta probabilidad de que enfrente retrasos debido a los requisitos cambiantes o la falta de experiencia de los desarrolladores. Dichos retrasos pueden ser perjudiciales para el éxito general de su negocio.

Seguridad

El desarrollo tradicional tiene como objetivo garantizar la seguridad completa del software creado utilizando un método sin código. Es posible que todo tipo de personas, tengan o no los conocimientos técnicos, creen vulnerabilidades de las que no son conscientes, ya que la mayoría de los desarrollos emplean plantillas y complementos prefabricados. Para determinar los roles de los desarrolladores y el acceso externo, la mayoría de las tecnologías sin código incluyen funcionalidades de permisos y control de acceso. Mientras tanto, debe estar atento a las certificaciones como ISO 27001 y SOC2 Tipo 2. Según las normas de la industria, su existencia confirma la seguridad de una herramienta sin código. En las técnicas de desarrollo tradicionales, el equipo de TI no solo tiene un control completo sobre el código, sino también la capacidad de crear una arquitectura de seguridad particular. El único inconveniente es que las actualizaciones y las correcciones para las herramientas sin código se instalan automáticamente, pero para las herramientas tradicionales, el desarrollador debe volver al código para corregir cualquier falla de seguridad.

Integración

Las plataformas sin código son las claras ganadoras cuando se trata de proporcionar una amplia gama de opciones de integración. Dado que las soluciones sin código tienen que ver con las opciones de arrastrar y soltar y ofrecer herramientas de código fáciles de usar, puede confiar en ellas para realizar cambios rápidos e integrarse con otras plataformas. La mayoría de las plataformas sin código tienen asociaciones con empresas líderes y soluciones de codificación populares para ofrecer herramientas de codificación confiables. Como resultado, puede beneficiarse de estos complementos preconstruidos para acelerar el desarrollo de su aplicación web o aplicaciones móviles.

Preguntas frecuentes Sin enfoques de desarrollo de código

Las diferencias discutidas anteriormente lo ayudarán a comprender completamente los diferentes tipos de enfoques de desarrollo y codificación.

¿El no-code tiene futuro?

¡Sí! No hay duda sobre el hecho de que los enfoques de desarrollo de código bajo/sin código son el futuro de la industria de la codificación . Varios estudios respaldan estas afirmaciones. Por ejemplo, un análisis de mercado completo realizado por Business Wire muestra que la industria sin código y con código bajo crecerá a $ 27,230 millones para 2022, frente a los $ 4,320 millones en 2017. Por lo tanto, muestra que la ausencia de código es el futuro.

¿Por qué no-code es el futuro?

Un informe de Gartner predice que para 2024, alrededor del 75 % de las soluciones de software se crearán utilizando el enfoque sin código. Muestra que el uso de herramientas de código de arrastrar y soltar seguirá aumentando. Las siguientes son las principales razones por las que ningún código es el futuro:

Alta demanda de aplicaciones empresariales

La demanda de aplicaciones empresariales sofisticadas ha crecido rápidamente. Muchas empresas necesitan soluciones de desarrollo rápido y las técnicas de codificación tradicionales no son suficientes para cumplir con estos requisitos con urgencia. Mientras que ninguna plataforma de desarrollo de código hace que sea más fácil para los propietarios de negocios y los desarrolladores profesionales crear una solución de software rápidamente y comenzar a enfocarse en otras actividades comerciales centrales.

Escalabilidad

No tendrá que preocuparse por la escalabilidad , los estándares de codificación, el diseño de página, la marca o los tamaños de pantalla si no utiliza herramientas automatizadas de código. Como ya se señaló, ciertas plataformas de desarrollo sin código incluyen un sistema que maneja todos los aspectos del desarrollo.

Agilidad

Las empresas deben adaptarse rápidamente al entorno empresarial en constante cambio y a los requisitos cambiantes de los clientes. Las plataformas sin código permiten a los usuarios comerciales modificar aplicaciones de forma rápida y sencilla, en contraste con el desarrollo tradicional. Las aplicaciones se pueden actualizar y rediseñar fácilmente gracias a las sencillas capacidades de desarrollo de arrastrar y soltar de las plataformas sin código. Como resultado, las empresas pueden beneficiarse de las posibilidades del mercado y eliminar cualquier peligro.

Utilización adecuada de los recursos

Los usuarios tienen la opción de crear aplicaciones utilizando una interfaz de diseño intuitiva y fácil de usar, gracias a las plataformas sin código. Esto hace posible que cualquiera pueda crear aplicaciones sin tener un conocimiento profundo de codificación o programación. Sin necesidad de contratar a alguien externo, una corporación puede asignar personas con conocimiento de primera mano del problema para desarrollar aplicaciones y soluciones de forma independiente. Las empresas pueden garantizar el mejor uso posible de los recursos internos poniendo a trabajar la creatividad y las habilidades para resolver problemas mientras desarrollan aplicaciones.

¿Qué son las herramientas de automatización sin código?

Dado que hay una amplia gama de herramientas sin código disponibles en el mercado, es posible que tenga problemas para identificar las mejores herramientas de automatización sin código. Las siguientes son las 5 principales herramientas de automatización sin código que debe conocer.

Maestro de aplicaciones

Las aplicaciones sin código no necesitan que el usuario tenga conocimientos de programación. AppMaster es una plataforma que permite a los consumidores y empresarios crear aplicaciones de primer nivel sin necesidad de escritores de código. La plataforma permite a los usuarios generar ingresos mediante la creación de aplicaciones para sus clientes sin la ayuda de programadores. Por lo tanto, también se puede considerar esto desde una perspectiva comercial. Puede publicar las aplicaciones sin código en cualquier lugar una vez que estén terminadas. Puede almacenar la aplicación en la nube de AppMaster, AWS, GCS y Azure, entre otros servicios en la nube; alternativamente, puede mantenerlo en una nube privada. La documentación técnica también se genera automáticamente y el código fuente está disponible en cualquier momento. Gracias a esta función, tendrá una mayor flexibilidad y ya no estará atado a la plataforma.

AppyPie

Appy Pie acelera en gran medida el desarrollo de aplicaciones móviles. Le permite arrastrar y soltar elementos en la aplicación, lo que le permite iniciarla en cuestión de minutos. Debido a que la plataforma le permite crear cuadros de chat, sitios web y otras cosas, le brindará a su empresa una ventaja sobre la competencia. Además, ayuda a administrar de manera efectiva las actividades de baja categoría a través de la integración y la automatización inteligente del flujo de trabajo que emplea disparadores y acciones. Incluso puede vincular más de 300 aplicaciones para optimizar las actividades y eliminar el trabajo manual.

hoja de aplicación

Para recopilar datos de manera eficiente, AppSheet se conecta con Google Sheets y Excel con facilidad. Esto permite la construcción de varias aplicaciones y ayuda a los desarrolladores de aplicaciones móviles y web a mantenerse informados. Cualquier miembro de su equipo puede usar la plataforma para diseñar y distribuir instantáneamente aplicaciones multiplataforma. No se necesita experiencia en codificación ni familiaridad con los lenguajes de programación. Automatiza los procedimientos al tiempo que proporciona una experiencia de usuario perfecta con su rico conjunto de funciones.

Burbuja

Bubble garantiza una flexibilidad creativa total para producir contenido dinámico y apto para dispositivos móviles y diseños de aplicaciones para crear aplicaciones únicas y confiables. No necesita ninguna experiencia en HTML o CSS, ya que Bubble es una plataforma sin código. La plataforma también controla el alojamiento de sitios web y el proceso de implementación. El almacenamiento de datos, el volumen de tráfico y el número de usuarios no tienen restricciones. Ofrece una base escalable para programas multiusuario y es completamente personalizable.

Mesa de aire

La gestión de datos con Airtable está disponible para todas las organizaciones o comercializadores. Facilita la creación de bases de datos y hojas de cálculo con casillas de verificación, enlaces, archivos adjuntos y códigos de barras. Casi funcionando como una herramienta de flujo de trabajo y gestión de proyectos, entre muchos otros propósitos. La plataforma permite a los equipos e individuos la flexibilidad de categorizar, filtrar y organizar tareas como mejor les parezca. Aún mejor, puede producir imágenes para muchos casos de uso y guardarlas para un acceso rápido en cualquier momento.

Conclusión

En última instancia, elegir el mejor enfoque de desarrollo y la plataforma específica para convertir su idea en un producto real se reduce a sus requisitos específicos. En general, debe optar por una plataforma sin código que sea capaz de generar un backend para usted y brindarle opciones de arrastrar y soltar para crear aplicaciones fáciles de usar. Con AppMaster, puede confiar en varias herramientas y funciones de edición visual para diseñar aplicaciones sofisticadas y generar backends eficientes con la ayuda de potentes algoritmos de IA.