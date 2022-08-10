Быстрая цифровая трансформация различных компаний, отраслей и организаций побуждает предприятия, а также разработчиков к изучению современных методов разработки, более быстрых и эффективных. Компаниям с ограниченными ресурсами очень трудно идти в ногу с различными инструментами и технологиями разработки, чтобы оставаться актуальными. Для сравнения, требования клиентов и предприятий также становятся более сложными из-за растущего спроса на пользовательские приложения для расширения цифрового присутствия.

Хорошо то, что теперь разработка веб-сайтов, мобильных приложений и веб-приложений — это гораздо больше, чем просто использование традиционных языков программирования для кодирования системы. Вместо этого появление платформ без кода и платформ автоматизации кода позволяет всем типам предприятий использовать современные инструменты без кода, такие как конструкторы с перетаскиванием, для создания приложений без каких-либо значительных технических знаний и навыков.

Конечной целью как автоматизации без кода, так и автоматизации кода является создание функциональных программных решений и содействие цифровой трансформации. Однако вполне логично задаться вопросом, какой подход следует использовать для выполнения ваших требований. Продолжайте читать, чтобы узнать обо всех различиях между отсутствием кода и автоматизацией кода и получить ответы на все свои вопросы об этих удобных технологиях разработки.

Растущая популярность подхода к разработке без кода

Популярность платформ разработки без кода решает серьезную проблему отсутствия глобальных разработчиков программного обеспечения. Как следует из названия, отсутствие решений для разработки кода означает, что для разработки эффективного и надежного приложения вам не нужны какие-либо знания или опыт работы с кодом. Легко создавать программное обеспечение в соответствии с вашими требованиями с помощью интерфейса перетаскивания. Таким образом, никакие инструменты автоматизации кода в значительной степени не уравняли правила игры в индустрии разработки, и теперь любой, у кого есть отличная идея, может разработать приложение.

Платформы без кода также являются лучшим вариантом, чем инструменты разработки с низким кодом, потому что по-прежнему необходимо знать языки программирования для использования платформ с низким кодом. Давайте обсудим различия между low-code, no-code и автоматизацией кода, чтобы проанализировать и понять их более подробно.

Типы подходов к разработке

Чтобы полностью понять разницу между платформами без кода и автоматизацией кода, важно ознакомиться с тремя ведущими подходами к разработке.

Традиционный подход к разработке

Традиционная разработка программного обеспечения обычно зависит от команды опытных разработчиков, которые с самого начала разрабатывают бесчисленное количество строк кода. Традиционную застройку можно сравнить, скажем, со строительством дома. Работа с архитекторами по выбору архитектурного проекта, найм строительной фирмы, тщательный анализ затрат и контроль над проектом — это, по сути, этапы строительства дома. Крупные предприятия и корпорации часто имеют отдельные ИТ-отделы для разработки программного обеспечения.

Традиционный подход к разработке включает в себя:

Основываясь на рекомендациях экспертов по программному обеспечению и изучении потребностей компании, примите решение о требованиях и функциях программы.

Соберите команду опытных специалистов для своего ИТ-отдела

Установите правильный технологический стек, который включает выбранный вами язык программирования, базы данных и т. д.

Получите первоначальную смету расходов для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, прежде чем переходить к традиционному подходу к разработке.

Эти аспекты показывают, что традиционная разработка и программирование включают массу трудоемких и дорогостоящих ручных методов.

Разработка с низким кодом

История разработки с низким кодом показывает, что она была создана для поддержки профессиональных разработчиков в создании быстрых программных решений для разных типов бизнеса и клиентов. Low Code помогает профессионалам быстрее создавать и масштабировать приложения как для частных лиц, так и для компаний, используя готовые шаблоны и простые инструменты проектирования с помощью перетаскивания. Даже интеграция с другими приложениями и службами была простой, и в качестве дополнительного преимущества вы можете завершить весь жизненный цикл разработки программного обеспечения в одном месте, от проектирования и разработки до развертывания и обслуживания. Эти технологии теперь могут использоваться для создания приложений как профессиональными разработчиками, так и разработчиками-любителями. Однако вам потребуются некоторые знания в области кодирования, чтобы правильно использовать возможности инструментов с низким кодом.

Разработка без кода

Движение за отказ от кода показывает, что любой может создавать веб-приложения и мобильные приложения, что является решением проблемы нехватки инженеров-программистов во всем мире. Платформы без кода, как следует из их названия, не требуют каких-либо знаний в области кодирования. При использовании разработки без кода все, что требуется, — это перетащить компоненты на белый холст или готовый шаблон.

Бизнес-логика выражается на простом английском или других поддерживаемых языках, а импорт и выбор других спецификаций прост. Люди могут извлечь выгоду из различных инструментов без кода без каких-либо знаний в области кодирования, в отличие от платформ с низким кодом, где оплата разработчиков была единственным способом получить лучший сервис.

Отсутствие автоматизации кода по сравнению с автоматизацией кода

Теперь, когда вы знакомы с low code/no code и традиционными подходами к разработке, вы сможете понять разницу между автоматизацией без кода и автоматизацией кода. Сравним эти подходы к разработке с точки зрения их характеристик.

Параметры настройки

Инструменты, которые практически не требуют кодирования, не обеспечивают такой степени настройки, как традиционное программирование. Разработчики программного обеспечения принимали все окончательные решения, вплоть до мельчайших деталей. Однако есть и вторая сторона сказки. Это приводит к чрезмерной зависимости от разработчика. Независимо от того, насколько малой будет модификация, программисты должны быть задействованы. Это может заставить ИТ-команды работать усерднее на рынках с постоянно меняющимися ожиданиями. Привлечение такой большой команды может затруднить сосредоточение внимания на конкретной бизнес-логике. Отсутствие автоматизации кода позволяет предприятиям разрабатывать и внедрять эффективные бизнес-решения, не затрачивая слишком много ресурсов. Никто не может использовать кодовый подход для создания масштабируемых и высококачественных приложений.

Кривая обучения

Хотя сегодня многие люди хотят научиться кодировать и разрабатывать приложения, важно отметить, что изучение традиционных методов разработки не так просто. Вы должны быть полностью привержены этому и идти в ногу с различными языками программирования и фреймворками. У него очень крутая кривая обучения, которая включает в себя изучение и практику разных языков для внутренней разработки, разработки внешнего интерфейса и разработки баз данных. С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о таких проблемах в методах разработки без кода. Вы можете начать использовать платформы без кода и их удобные инструменты визуального редактирования для создания приложений, ничего не кодируя самостоятельно.

Изысканность

Само собой разумеется, что создавать приложения с помощью перетаскивания и платформ без кода проще, чем традиционная разработка на основе кодирования. Однако вам, возможно, придется выбрать сложный путь при разработке действительно сложных коммерческих приложений с определенными возможностями. Одним из основных преимуществ традиционных процедур разработки является возможность кодирования любой мыслимой сложной функциональности. Тем не менее, достижения в области решений без кода также позволяют различным типам предприятий и компаний создавать веб-приложения и мобильные приложения, которые могут выполнять сложные бизнес-требования.

Распределение финансовых ресурсов

Разработка приложений с использованием полного подхода к кодированию требует времени. Разработчикам сложно писать сложный код с уникальными функциями и деталями. Это также приводит к высокой стоимости найма кодеров, профессиональных разработчиков и менеджеров проектов. Пользователи могут создавать собственные приложения самостоятельно, не используя платформы автоматизации кода. В лучшем случае стартап может обойтись небольшой группой преданных своему делу разработчиков-любителей или профессионалов. Вы можете разрабатывать автоматизированные процессы, проектировать и тестировать приложения, а также использовать бесплатные версии большинства платформ без кода, пока не будете готовы их запустить. Покупка платной версии таких кодовых решений поможет вам получить доступ к более продвинутым функциям для управления запуском без кода.

Время проекта

Время проекта играет решающую роль в большинстве проектов разработки. Деловой спрос и обстоятельства постоянно меняются из-за постоянно развивающегося характера цифрового рынка. Кроме того, бизнес-пользователи должны исходить из того, что конкуренты смогут идти в ногу с быстрыми изменениями этого рынка, чтобы продвигать компанию. Бизнес-пользователи должны быстро и эффективно реагировать на потребности бизнеса, чтобы не отставать от таких меняющихся рынков. Если вы ищете быстрое и эффективное приложение, лучшим вариантом для вас будет использование подхода к разработке без кода. Наоборот, если вы выберете традиционный подход к разработке, высока вероятность того, что вы столкнетесь с задержками из-за меняющихся требований или отсутствия опыта у разработчиков. Такие задержки могут нанести ущерб общему успеху вашего бизнеса.

Безопасность

Традиционная разработка направлена на то, чтобы гарантировать полную безопасность программного обеспечения, созданного методом отсутствия кода. Все типы людей, независимо от того, обладают они техническими знаниями или нет, могут создавать уязвимости, о которых они не подозревают, поскольку в большинстве случаев при разработке используются готовые шаблоны и плагины. Для определения ролей разработчиков и внешнего доступа большинство технологий без кода включают функции разрешений и контроля доступа. В то же время вам следует следить за сертификатами, такими как ISO 27001 и SOC2 Type 2. Согласно отраслевым нормам, их наличие подтверждает безопасность инструмента без кода. В традиционных методах разработки ИТ-команда имеет не только полный контроль над кодом, но и возможность создавать определенную архитектуру безопасности. Единственным недостатком является то, что обновления и исправления для инструментов без кода устанавливаются автоматически, но для традиционных инструментов разработчик должен вернуться к коду для устранения любых недостатков безопасности.

Интеграция

Платформы без кода являются явным победителем, когда речь идет о предоставлении широкого спектра вариантов интеграции. Поскольку никакие кодовые решения не ограничиваются опциями перетаскивания и предлагают удобные инструменты кода, вы можете положиться на них, чтобы быстро вносить изменения и интегрироваться с другими платформами. Большинство платформ без кода имеют партнерские отношения с ведущими компаниями и популярными решениями для кодирования, предлагая надежные инструменты кодирования. В результате вы можете воспользоваться этими предварительно созданными плагинами, чтобы ускорить разработку своего веб-приложения или мобильного приложения.

Часто задаваемые вопросы Подходы к разработке без кода

Обсужденные выше различия помогут вам полностью понять различные типы подходов к разработке и кодированию.

Есть ли будущее без кода?

Да! Нет никаких сомнений в том, что подходы к разработке с низким кодом/без кода — это будущее индустрии кодирования . Несколько исследований подтверждают эти утверждения. Например, всесторонний анализ рынка, проведенный Business Wire , показывает, что к 2022 году отрасль без кода и с низким кодом вырастет до 27,23 млрд долларов по сравнению с 4,32 млрд долларов в 2017 году. Таким образом, он показывает, что будущее за отсутствием кода.

Почему будущее за отсутствием кода?

В отчете Gartner прогнозируется, что к 2024 году около 75% программных решений будут создаваться с использованием подхода без кода. Это показывает, что использование инструментов перетаскивания кода будет продолжать расти. Ниже приведены основные причины, по которым будущее за отсутствием кода:

Высокий спрос на корпоративные приложения

Спрос на сложные корпоративные приложения быстро растет. Многие предприятия нуждаются в решениях для быстрой разработки, и традиционных методов кодирования недостаточно для срочного выполнения таких требований. В то время как отсутствие платформ для разработки кода облегчает владельцам бизнеса, а также профессиональным разработчикам быстрое создание программного решения и сосредоточение внимания на других основных видах деятельности.

Масштабируемость

Вам не нужно беспокоиться о масштабируемости , стандартах кодирования, макете страницы, брендинге или размерах экрана, если вы не используете автоматизированные инструменты написания кода. Как уже отмечалось, некоторые платформы разработки без кода включают в себя систему, которая обрабатывает все аспекты разработки.

Ловкость

Компании должны быстро адаптироваться к постоянно меняющейся бизнес-среде и изменяющимся требованиям клиентов. Платформы без кода позволяют бизнес-пользователям изменять приложения быстро и просто, в отличие от традиционной разработки. Приложения могут быть легко обновлены и переработаны благодаря простым возможностям разработки с помощью простого перетаскивания платформ без кода. В результате предприятия могут извлечь выгоду из рыночных возможностей и устранить любые опасности.

Надлежащее использование ресурсов

У пользователей есть возможность создавать приложения с помощью интуитивно понятного и удобного интерфейса благодаря платформам без кода. Это позволяет любому создавать приложения без глубокого понимания кодирования или программирования. Без необходимости нанимать кого-то извне корпорация может выделить людей, непосредственно знакомых с проблемой, для самостоятельной разработки приложений и решений. Компании могут гарантировать наилучшее использование внутренних ресурсов, применяя творческий подход и навыки решения проблем при разработке приложений.

Что такое инструменты автоматизации без кода?

Поскольку на рынке доступен широкий спектр инструментов без кода, у вас могут возникнуть проблемы с определением лучших инструментов автоматизации без кода. Ниже приведены 5 лучших инструментов автоматизации без кода, о которых вы должны знать.

Мастер приложений

Приложения без кода не требуют от пользователя каких-либо знаний в области программирования. AppMaster — это платформа, которая позволяет потребителям и предпринимателям создавать первоклассные приложения без помощи программистов. Платформа позволяет пользователям получать доход, создавая приложения для своих клиентов без помощи программистов. Поэтому можно рассматривать это и с коммерческой точки зрения. Вы можете публиковать приложения без кода где угодно после их завершения. Вы можете хранить приложение в облаке AppMaster, AWS, GCS и Azure, а также в других облачных сервисах; в качестве альтернативы вы можете поддерживать его в частном облаке. Техническая документация также генерируется автоматически, а исходный код доступен в любое время. Благодаря этой функции у вас будет больше гибкости и вы больше не будете привязаны к платформе.

AppyPie

Appy Pie значительно ускоряет разработку мобильных приложений. Он позволяет перетаскивать элементы в приложение, что позволяет запустить его за считанные минуты. Поскольку платформа позволяет вам создавать чаты, веб-сайты и другие вещи, это даст вашей компании преимущество перед конкурентами. Кроме того, он помогает эффективно управлять второстепенными действиями за счет интеграции и интеллектуальной автоматизации рабочего процесса с использованием триггеров и действий. Вы даже можете связать более 300 приложений, чтобы упростить работу и избавиться от ручного труда.

Лист приложений

Для эффективного сбора данных AppSheet легко подключается к Google Sheets и Excel. Это позволяет создавать несколько приложений и помогает разработчикам мобильных и веб-приложений быть в курсе событий. Любой член вашей команды может использовать платформу для мгновенной разработки и распространения мультиплатформенных приложений. Никаких навыков кодирования или знакомства с языками программирования не требуется. Он автоматизирует процедуры, обеспечивая удобство работы пользователя благодаря богатому набору функций.

Пузырь

Bubble гарантирует полную творческую гибкость для создания динамичного, удобного для мобильных устройств контента и макетов приложений для создания уникальных и надежных приложений. Вам не нужно разбираться в HTML или CSS, так как Bubble — это платформа без кода. Платформа также контролирует размещение веб-сайтов и процесс развертывания. Хранение данных, объем трафика и количество пользователей не ограничены. Он предлагает масштабируемую основу для многопользовательских программ и полностью настраивается.

Воздушный стол

Управление данными с помощью Airtable доступно каждой организации или маркетологу. Это упрощает создание баз данных и электронных таблиц с флажками, ссылками, вложениями и штрих-кодами. Практически работает как инструмент управления проектами и рабочим процессом, среди многих других целей. Платформа позволяет командам и отдельным лицам гибко классифицировать, фильтровать и упорядочивать задания по своему усмотрению. Более того, он может создавать изображения для многих вариантов использования и сохранять их для быстрого доступа в любое время.

Вывод

В конечном счете, выбор наилучшего подхода к разработке и конкретной платформы для преобразования вашей идеи в реальный продукт зависит от ваших конкретных требований. Как правило, вам следует выбирать платформу без кода, которая способна создать для вас серверную часть и предоставить вам возможности перетаскивания для создания удобных для пользователя приложений. С AppMaster вы можете положиться на различные инструменты и функции визуального редактирования для разработки сложных приложений и создания эффективных серверных частей с помощью мощных алгоритмов искусственного интеллекта.