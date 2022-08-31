Bu hızlı büyüyen teknolojik çağ, proje yönetimine yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Sonuç olarak, işletmeler artık projelerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yeni ve geliştirilmiş yollar arıyorlar. Bu, biri Çevik olan birçok yeni proje yönetimi stilinin geliştirilmesine yol açmıştır.

Tüm bu proje yönetim tarzlarının arkasındaki temel amaç, müşteriye daha hızlı değer sunabilmektir. Uyarlanabilir planlamayı, evrimsel gelişimi ve erken teslimatı teşvik eder ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Öte yandan, geleneksel proje yönetimi yaklaşımı hala birçok kuruluş tarafından tercih edilmektedir. Çevik'e kıyasla daha sıralı ve katı bir yaklaşımdır. Bu yazıda biraz daha derine ineceğiz ve Geleneksel ve Çevik Proje Yönetimi yöntemleri arasındaki önemli farkları bulacağız.

Geleneksel proje yönetimi metodolojisi nedir?

Proje yönetimine doğrusal bir yaklaşım olan şelale modeli, en eski ve en çok kullanılan proje yönetimi metodolojilerinden biridir. Bu metodoloji, çok fazla esnekliğe gerek olmayan, iyi tanımlanmış gereksinimleri olan projeler için en uygunudur. Şelale yaklaşımı, bir projeyi yönetmenin sistematik ve sıralı bir yoludur. Aşağıdaki adımları içerir:

1. Planlama/Başlatma

2. Analiz

3. Tasarım

4. Uygulama/Yürütme

5. Test/Kalite Güvencesi

6. Dağıtım

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce bu adımlar tamamlanmalıdır. Ne yazık ki, bu şelale modelini çok doğrusal ve esnek değil.

Geleneksel proje yönetiminin yararları ve sakıncaları

Her proje yönetimi metodolojisinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Geleneksel proje yönetiminin bazı avantajlarına ve dezavantajlarına bir göz atalım:

Geleneksel proje yönetimi metodolojisinin faydaları:

Anlaması ve kullanması kolay

İyi tanımlanmış gereksinimleri olan küçük projeler için ideal

Projeyi tamamlamanın etkili yolu

Projenin ilerlemesini takip etmek kolay

Riskleri yönetmek için faydalıdır

Proje üzerinde maksimum kontrol

Proje yöneticisi proje hakkında net bir genel bakışa sahiptir

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Geleneksel proje yönetimi metodolojisinin dezavantajları:

Büyük ve karmaşık projeler için uygun değildir

Esnek değil ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamıyor

Projeyi tamamlamak uzun zaman alıyor

Hızla değişen gereksinimleri olan projeler için uygun değildir

Ekip üyelerinden yüksek düzeyde disiplin gerektirir

Ekip üyeleri kendilerini mikro yönetilmiş hissedebilir

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Çevik proje yönetimi metodolojisi nedir?

Çevik metodoloji, proje yönetimine yinelemeli ve artımlı bir yaklaşımdır. Çevik yaklaşım, geleneksel proje yönetimiyle aynı adımları içerir. Bu yaklaşımda proje, küçük aşamalara veya sprintlere bölünür. Her sprint, 2-4 haftalık bir döngüde tamamlanır ve bu, çevik yaklaşımı çok esnek ve değişiklikleri barındırması kolay hale getirir.

Çevik proje yönetimi metodolojisinin avantajları ve dezavantajları

Çevik proje yönetimi metodolojisinin ayrıca avantajları ve dezavantajları vardır, bunları aşağıda açıklar:

Çevik proje yönetimi metodolojisinin faydaları

Büyük ve karmaşık projeler için ideal

Çok esnektir ve değişiklikleri kolayca karşılayabilir

Projenin daha hızlı teslimi

Artan müşteri memnuniyeti

Ürünün iyileştirilmiş kalitesi

Ekip üyeleri arasında daha fazla şeffaflık ve iletişim

Ekip üyeleri arasında artan işbirliği

Azaltılmış riskler

Proje üzerinde daha fazla kontrol

Daha iyi karar verme

Çevik proje yönetimi metodolojisinin dezavantajları

Ekip üyelerinden yüksek düzeyde disiplin gerektirir

Ekip üyeleri bunalmış hissedebilir

İyi tanımlanmış gereksinimleri olan küçük projeler için uygun değildir

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Çevik yöntemler geleneksel yöntemlerden daha mı iyi?

Proje yönetimi metodolojisi söz konusu olduğunda en çok sorulan soru budur. Cevap, proje gereksinimlerine bağlı olmasıdır. Hem Çevik hem de geleneksel yöntemlerin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Belki bir proje için geleneksel yaklaşım daha iyiyken, başka bir projede çevik yaklaşım daha uygun olabilir. Her şey projenin doğasına bağlıdır. İlk olarak, bu iki yaklaşım arasındaki farkı anlamanız gerekir. Ardından, projenizin gereksinimlerini analiz etmeniz ve projeniz için hangi yaklaşımın daha iyi olduğuna karar vermeniz gerekir. Ayrıca, en iyi sonuçları elde etmek için her iki yaklaşımın da birleştirilebileceğini unutmamalısınız. Bu, Hibrit yaklaşım olarak bilinir.

Proje yönetimi metodolojisinde hibrit yaklaşım

Hibrit yaklaşımda proje öncelikle geleneksel yöntem kullanılarak planlanır. Ardından, yürütme için çevik yaklaşım kullanılır. Bu yaklaşım, her iki dünyanın en iyilerini birleştirir ve proje yöneticisine proje üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Ek olarak, projeyle ilişkili risklerin azaltılmasına da yardımcı olur. Büyük ve karmaşık projeler için en uygun olanıdır ve hızla değişen gereksinimleri olan projeler için de uygundur. Projeniz için doğru proje yönetimi metodolojisini seçmek çok önemlidir. Hangisini seçeceğinizden emin değilseniz, her zaman bir proje yönetimi uzmanından yardım alabilirsiniz.

Çevik neden geleneksel proje yönetimine tercih edilir?

Çoğu proje yöneticisi, geliştiricisi ve kuruluşu, geleneksel yöntemlere göre çevik proje yönetimini tercih eder. Bunun birkaç nedeni vardır:

Ekip üyeleri arasında artan şeffaflık ve iletişim

Çevik proje yönetiminde ekip üyeleri birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını ve yanlış anlaşılmaya mahal olmamasını sağlar.

Ekip üyeleri arasında artan işbirliği

Çevik proje yönetimi metodolojisi, ekip üyeleri arasında işbirliğini teşvik eder. Bu, daha iyi sonuçlar üretmeye yardımcı olur. Geleneksel yaklaşımda, projeden sorumlu olan tek kişi proje yöneticisidir. Çevik metodolojideyken, tüm ekip projeden sorumludur. Her üyeye belirli görevler atanır ve projeyi tamamlamak için birlikte çalışması gerekir. Tüm üyeler, ilk adımdan son adıma kadar olan süreci kolayca takip edebilir.

Azaltılmış riskler

Çevik proje yönetimi metodolojisi, projeyle ilişkili risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bu yaklaşımda riskler erken bir aşamada tanımlanır ve ele alınır. Bu, projenin yoldan çıkma şansını azaltmaya yardımcı olur. Geleneksel yaklaşımda, proje sonunda kapsam kaymasına ve diğer sorunlara yol açabilecek riskler belirlenir.

Artan esneklik

Çevik proje yönetimi metodolojisi, geleneksel yaklaşımdan daha esnektir. Bu yaklaşımda, herhangi bir proje aşamasında değişiklik yapılabilir. Bu, nihai ürünün müşterinin gereksinimlerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Artan müşteri memnuniyeti

Müşteriler, çevik proje yönetimi metodolojisine en başından itibaren dahil olurlar. Geri bildirimleri projenin her aşamasında alınmaktadır. Bu, nihai ürünün beklentilerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur. Geleneksel yaklaşımda ise müşteri sadece projenin sonunda yer alır.

Azalan maliyetler ve artan üretkenlik

Bu özellik, artan şeffaflık, iletişim, işbirliği ve esneklikten kaynaklanmaktadır. Çevik proje yönetimi metodolojisinde ekip üyeleri projenin ilerlemesini kolayca takip edebilir. Bu, sorunları erken bir aşamada tanımlamaya ve çözmeye yardımcı olur. Sonuç olarak, proje tahmini süre ve bütçe dahilinde tamamlanır.

Çevik veya geleneksel süreçle hangileri daha uyumlu?

Geleneksel yaklaşım, şelale modeliyle daha uyumludur. Ancak öte yandan, çevik yaklaşım spiral modelle daha uyumludur. Bu tutarlılık, çevik yaklaşımın şelalenin eksikliklerini gidermek için tasarlanmış olmasıdır. Şelale, bir sonraki adımın başlayabilmesi için her aşamanın tamamlanması gereken doğrusal bir yaklaşımdır. Bu, projenin gereksinimlerinin değişmesi durumunda sorunlara yol açabilir. Çevik yaklaşım daha esnektir ve projenin herhangi bir aşamasında değişiklik yapılmasına izin verir. Spiral model, her aşamanın birden çok kez tamamlandığı daha yinelemeli bir yaklaşımdır. Bu, nihai ürünün müşterinin gereksinimlerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Kuruluşunuz için hangisinin doğru olduğunu nasıl anlarsınız?

Daha önce de belirtildiği gibi, projenin doğasına bağlıdır. Geleneksel yaklaşım, projenin gereksinimleri iyi tanımlanmışsa ve değişmesi beklenmiyorsa daha uygundur. Öte yandan, koşullar iyi tanımlanmamışsa veya değişmesi bekleniyorsa, çevik yaklaşım daha uygundur. Ancak, her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtmek önemlidir. Kuruluşunuz için hangisinin daha uygun olduğuna karar vermeden önce her iki yaklaşımı da incelemeli ve proje gereksinimlerini anlamalısınız. En iyi uygulama, geleneksel ve çevik yöntemlerin bir kombinasyonu olan hibrit bir yaklaşım kullanmaktır.

Sonuç olarak

Çevik ve geleneksel proje yönetimi yöntemleri arasındaki bu tartışma bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Elbette her iki yaklaşımın da kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak çevik proje yönetimi metodolojisi, esnekliği ve değişikliklere uyum sağlama yeteneği nedeniyle daha fazla popülerlik kazanıyor. Ayrıca müşteriler, geliştiriciler ve tüm ekip üyelerinin projenin her aşamasına katılımı, nihai ürünün beklentilerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur. Dolayısıyla, daha esnek ve müşteri odaklı bir yaklaşım arıyorsanız, kodsuz platform sizin için en iyi çözümdür. Tüm kodsuz platformlar arasında AppMaster doğru seçimdir: kolayca web uygulamaları, mobil uygulamalar ve yüksek performanslı arka uç oluşturabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızın kaynak kodunu ve otomatik olarak yazılan belgelerini de alabilirsiniz - bu, platforma bağlı olmadığınız anlamına gelir; çok esnektir!