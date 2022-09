Esta era tecnológica de rápido crescimento deu ao gerenciamento de projetos uma nova vida. Como resultado, as empresas agora estão procurando maneiras novas e aprimoradas de realizar seus projetos com mais eficiência. Isso levou ao desenvolvimento de muitos novos estilos de gerenciamento de projetos, um dos quais é o Agile.

O propósito essencial por trás de todos esses estilos de gerenciamento de projetos é poder entregar valor ao cliente mais rapidamente. Promove o planejamento adaptativo, desenvolvimento evolutivo e entrega antecipada e incentiva a melhoria contínua.

Por outro lado, a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos ainda é preferida por muitas organizações. É uma abordagem mais sequencial e rígida em comparação com o Agile. Bem, neste artigo, vamos mergulhar um pouco mais fundo e descobrir as diferenças significativas entre os métodos de Gerenciamento de Projetos Tradicional e Ágil.

O que é a metodologia tradicional de gerenciamento de projetos?

Uma abordagem linear ao gerenciamento de projetos, o modelo em cascata é uma das metodologias de gerenciamento de projetos mais antigas e populares. Essa metodologia é mais adequada para projetos com requisitos bem definidos onde não há necessidade de muita flexibilidade. A abordagem em cascata é uma forma sistemática e sequencial de gerenciar um projeto. Inclui as seguintes etapas:

1. Planejamento/Iniciação

2. Análise

3. Projeto

4. Implementação/Execução

5. Teste/Garantia de Qualidade

6. Implantação

Essas etapas devem ser concluídas antes de passar para a próxima etapa. Infelizmente, isso torna o modelo em cascata muito linear e inflexível.

Vantagens e desvantagens do gerenciamento de projetos tradicional

Cada metodologia de gerenciamento de projetos tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios e desvantagens do gerenciamento de projetos tradicional:

Benefícios da metodologia tradicional de gerenciamento de projetos:

Fácil de entender e usar

Ideal para pequenos projetos com requisitos bem definidos

Maneira eficiente de concluir o projeto

Fácil de acompanhar o andamento do projeto

Útil para gerenciar riscos

Máximo controle sobre o projeto

O gerente de projeto tem uma visão clara do projeto

A documentação detalhada está disponível

Desvantagens da metodologia tradicional de gerenciamento de projetos:

Não é adequado para projetos grandes e complexos

Não é flexível e não pode acomodar mudanças facilmente

Leva muito tempo para concluir o projeto

Não é adequado para projetos com requisitos em rápida mudança

Requer um alto nível de disciplina dos membros da equipe

Os membros da equipe podem se sentir microgerenciados

A documentação pode ser extremamente longa

O que é a metodologia ágil de gerenciamento de projetos?

A metodologia Agile é uma abordagem iterativa e incremental para gerenciamento de projetos. A abordagem ágil inclui as mesmas etapas do gerenciamento de projetos tradicional. Nesta abordagem, o projeto é dividido em pequenas fases ou sprints. Cada sprint é concluído em um ciclo de 2 a 4 semanas e isso torna a abordagem ágil muito flexível e fácil de acomodar as mudanças.

Benefícios e desvantagens da metodologia de gerenciamento de projetos Agile

A metodologia ágil de gerenciamento de projetos também apresenta vantagens e desvantagens, descreva-as abaixo:

Benefícios da metodologia ágil de gerenciamento de projetos

Ideal para projetos grandes e complexos

Muito flexível e pode acomodar mudanças facilmente

Entrega mais rápida do projeto

Aumento da satisfação do cliente

Melhor qualidade do produto

Maior transparência e comunicação entre os membros da equipe

Maior colaboração entre os membros da equipe

Riscos reduzidos

Mais controle sobre o projeto

Melhor tomada de decisão

Desvantagens da metodologia ágil de gerenciamento de projetos

Requer um alto nível de disciplina dos membros da equipe

Os membros da equipe podem se sentir sobrecarregados

Não é adequado para pequenos projetos com requisitos bem definidos

A documentação pode ser extremamente longa

Os métodos ágeis são melhores que os métodos tradicionais?

Essa é a pergunta mais feita quando se trata de metodologia de gerenciamento de projetos. A resposta é que depende dos requisitos do projeto. Tanto os métodos ágeis quanto os tradicionais têm seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Talvez a abordagem tradicional seja melhor para um projeto, enquanto em outro projeto, a abordagem ágil pode ser mais adequada. Tudo depende da natureza do projeto. Primeiro, você precisa entender a diferença entre essas duas abordagens. Em seguida, você precisa analisar os requisitos do seu projeto e decidir qual abordagem é melhor para o seu projeto. Você também deve lembrar que ambas as abordagens podem ser combinadas para obter os melhores resultados. Isso é conhecido como a abordagem híbrida.

Abordagem híbrida Na metodologia de gerenciamento de projetos

Na abordagem híbrida, o projeto é primeiramente planejado usando o método tradicional. Em seguida, a abordagem ágil é usada para execução. Essa abordagem combina o melhor dos dois mundos e dá ao gerente de projeto mais controle sobre o projeto. Além disso, também ajuda a reduzir os riscos associados ao projeto. É mais adequado para projetos grandes e complexos e também adequado para projetos com requisitos que mudam rapidamente. É crucial escolher a metodologia de gerenciamento de projetos correta para o seu projeto. Se você não tiver certeza de qual escolher, sempre poderá obter ajuda de um especialista em gerenciamento de projetos.

Por que o Agile é preferível ao gerenciamento de projetos tradicional?

A maioria dos gerentes de projeto, desenvolvedores e organizações prefere o gerenciamento ágil de projetos aos métodos tradicionais. Há várias razões para isso:

Maior transparência e comunicação entre os membros da equipe

No gerenciamento ágil de projetos, os membros da equipe devem se comunicar constantemente. Isso garante que todos estejam na mesma página e não há margem para mal-entendidos.

Maior colaboração entre os membros da equipe

A metodologia ágil de gerenciamento de projetos incentiva a colaboração entre os membros da equipe. Isso ajuda a produzir melhores resultados. Na abordagem tradicional, o gerente de projeto é o único responsável pelo projeto. Enquanto na metodologia ágil, toda a equipe é responsável pelo projeto. Cada membro recebe tarefas específicas e precisa trabalhar em conjunto para concluir o projeto. Todos os membros podem acompanhar facilmente o progresso desde a primeira etapa até a etapa final.

Riscos reduzidos

A metodologia ágil de gerenciamento de projetos ajuda a reduzir os riscos associados ao projeto. Nesta abordagem, os riscos são identificados e tratados numa fase inicial. Isso ajuda a reduzir as chances de o projeto sair dos trilhos. Na abordagem tradicional, os riscos são identificados no final do projeto, o que pode levar ao aumento do escopo e outros problemas.

Maior flexibilidade

A metodologia ágil de gerenciamento de projetos é mais flexível do que a abordagem tradicional. Nesta abordagem, as mudanças podem ser feitas em qualquer fase do projeto. Isso ajuda a garantir que o produto final atenda aos requisitos do cliente.

Aumento da satisfação do cliente

Os clientes estão envolvidos desde o início na metodologia ágil de gerenciamento de projetos. Seu feedback é obtido em todas as etapas do projeto. Isso ajuda a garantir que o produto final esteja de acordo com suas expectativas. Enquanto na abordagem tradicional, o cliente é envolvido apenas no final do projeto.

Redução de custos e aumento de produtividade

Esse recurso resulta de maior transparência, comunicação, colaboração e flexibilidade. Na metodologia ágil de gerenciamento de projetos, os membros da equipe podem acompanhar facilmente o progresso do projeto. Isso ajuda a identificar e resolver problemas em um estágio inicial. Como resultado, o projeto é concluído dentro do prazo e orçamento estimados.

Quais estão mais alinhados ao processo Ágil ou tradicional?

A abordagem tradicional está mais alinhada com o modelo em cascata. Mas, por outro lado, a abordagem ágil está mais alinhada com o modelo espiral. Essa coerência ocorre porque a abordagem ágil foi projetada para resolver as deficiências da cascata. Uma cascata é uma abordagem linear na qual cada fase deve ser concluída antes que a próxima etapa possa começar. Isso pode levar a problemas se os requisitos do projeto mudarem. A abordagem ágil é mais flexível e permite que mudanças sejam feitas em qualquer etapa do projeto. O modelo espiral é uma abordagem mais iterativa na qual cada fase é concluída várias vezes. Isso ajuda a garantir que o produto final atenda aos requisitos do cliente.

Como você sabe qual é o certo para sua organização?

Como mencionado anteriormente, depende da natureza do projeto. A abordagem tradicional é mais adequada se os requisitos do projeto estiverem bem definidos e não houver expectativa de mudança. Por outro lado, se as condições não estão bem definidas ou não se espera que mudem, a abordagem ágil é mais adequada. No entanto, é essencial notar que ambas as abordagens têm vantagens e desvantagens. Você primeiro deve estudar ambas as abordagens e entender os requisitos do projeto antes de decidir qual é a mais adequada para sua organização. A melhor prática é usar uma abordagem híbrida, uma combinação de métodos tradicionais e ágeis.

Para concluir

Esse debate entre métodos de gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais já existe há algum tempo. É claro que ambas as abordagens têm seus próprios méritos e deméritos. Mas a metodologia ágil de gerenciamento de projetos está ganhando mais popularidade devido à sua flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças. Além disso, o envolvimento de clientes, desenvolvedores e todos os membros da equipe em todas as etapas do projeto ajudam a garantir que o produto final esteja de acordo com suas expectativas. Portanto, se você procura uma abordagem mais flexível e centrada no cliente, a plataforma sem código é a melhor solução para você. Em todas as plataformas sem código, o AppMaster é a escolha certa: você pode criar facilmente aplicativos da Web, aplicativos móveis e back-end de alto desempenho. Você também pode obter o código-fonte do seu aplicativo e a documentação para ele, que é escrito automaticamente - isso significa que você não está vinculado à plataforma; é muito flexível!