Ta szybko rozwijająca się era technologiczna sprawiła, że zarządzanie projektami zyskało nowe życie. W rezultacie, firmy szukają teraz nowych i ulepszonych sposobów na bardziej efektywną realizację swoich projektów. Doprowadziło to do rozwoju wielu nowych stylów zarządzania projektami, a jednym z nich jest Agile.

Zasadniczym celem wszystkich tych stylów zarządzania projektami jest możliwość szybszego dostarczania wartości dla klienta. Promuje on adaptacyjne planowanie, ewolucyjny rozwój i wczesne dostarczanie oraz zachęca do ciągłego doskonalenia.

Z drugiej strony, tradycyjne podejście do zarządzania projektami jest nadal preferowane przez wiele organizacji. Jest to podejście bardziej sekwencyjne i sztywne w porównaniu z Agile. Cóż, w tym artykule zamierzamy zanurkować nieco głębiej i poznać istotne różnice pomiędzy tradycyjnymi i zwinnymi metodami zarządzania projektami.

Czym jest tradycyjna metodyka zarządzania projektami?

Liniowe podejście do zarządzania projektem, model wodospadowy jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami. Metodyka ta najlepiej sprawdza się w projektach o dobrze zdefiniowanych wymaganiach, gdzie nie ma potrzeby dużej elastyczności. Podejście wodospadowe to systematyczny i sekwencyjny sposób zarządzania projektem. Obejmuje ono następujące etapy:

1. Planowanie/inicjacja

2. Analiza

3. Projektowanie

4. Wdrożenie/wykonanie

5. Testowanie/zapewnienie jakości

6. Wdrożenie

Te kroki muszą być zakończone przed przejściem do kolejnego etapu. Niestety, czyni to model wodospadowy bardzo liniowym i nieelastycznym.

Zalety i wady tradycyjnego zarządzania projektami

Każda metodyka zarządzania projektami ma swój własny zestaw zalet i wad. Przyjrzyjmy się niektórym zaletom i wadom tradycyjnego zarządzania projektami:

Zalety tradycyjnej metodyki zarządzania projektami:

Łatwa do zrozumienia i wykorzystania

Idealna dla małych projektów o dobrze zdefiniowanych wymaganiach

Skuteczny sposób na zakończenie projektu

Łatwość śledzenia postępów projektu

Pomocna w zarządzaniu ryzykiem

Maksymalna kontrola nad projektem

Kierownik projektu ma jasny przegląd projektu

Dostępna jest szczegółowa dokumentacja

Wady tradycyjnej metodyki zarządzania projektami:

Nie nadaje się do dużych i złożonych projektów

Nie jest elastyczna i nie może łatwo dostosować się do zmian

Zajmuje dużo czasu, aby zakończyć projekt

Nie nadaje się do projektów o szybko zmieniających się wymaganiach

Wymaga wysokiego poziomu dyscypliny od członków zespołu

Członkowie zespołu mogą czuć się mikromanagerami

Dokumentacja może być niezwykle długa

Czym jest metodyka zarządzania projektami Agile?

Metodologia Agile to iteracyjne i przyrostowe podejście do zarządzania projektami. Podejście zwinne obejmuje te same kroki, co w tradycyjnym zarządzaniu projektemW tym podejściu projekt jest podzielony na małe fazy lub sprinty. Każdy sprint jest realizowany w cyklu 2-4 tygodni, co sprawia, że podejście zwinne jest bardzo elastyczne i łatwo dostosowuje się do zmian.

Zalety i wady metodyki zarządzania projektami Agile

Zwinna metodyka zarządzania projektami posiada również korzyści i wady, które opisujemy poniżej:

Zalety metodyki zarządzania projektami Agile

Idealna dla dużych i złożonych projektów

Bardzo elastyczna i łatwo dostosowuje się do zmian

Szybsze dostarczanie projektu

Zwiększona satysfakcja klienta

Lepsza jakość produktu

Większa przejrzystość i komunikacja między członkami zespołu

Zwiększona współpraca pomiędzy członkami zespołu

Zmniejszone ryzyko

Większa kontrola nad projektem

Lepsze podejmowanie decyzji

Wady metodyki zarządzania projektami Agile

Wymaga wysokiego poziomu dyscypliny od członków zespołu

Członkowie zespołu mogą czuć się przytłoczeni

Nie nadaje się do małych projektów o dobrze zdefiniowanych wymaganiach

Dokumentacja może być bardzo długa

Czy metody Agile są lepsze od tradycyjnych?

Jest to najczęściej zadawane pytanie, jeśli chodzi o metodykę zarządzania projektami. Odpowiedź brzmi: to zależy od wymagań projektu. Zarówno metody Agile, jak i tradycyjne mają swój własny zestaw korzyści i wad. Być może dla jednego projektu lepsze jest podejście tradycyjne, natomiast w innym projekcie bardziej odpowiednie może być podejście zwinne. Wszystko zależy od charakteru projektu. Najpierw trzeba zrozumieć różnicę między tymi dwoma podejściami. Następnie musisz przeanalizować wymagania swojego projektu i zdecydować, które podejście jest lepsze dla Twojego projektu. Musisz również pamiętać, że oba podejścia mogą być połączone, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jest to znane jako podejście hybrydowe.

Podejście hybrydowe W metodyce zarządzania projektami

W podejściu hybrydowym projekt jest najpierw planowany przy użyciu metody tradycyjnej. Następnie do realizacji wykorzystuje się podejście zwinne. Takie podejście łączy w sobie najlepsze cechy obu światów i daje kierownikowi projektu większą kontrolę nad projektem. Dodatkowo pomaga również zmniejszyć ryzyko związane z projektem. Najlepiej nadaje się do dużych i złożonych projektów, a także nadaje się do projektów z szybko zmieniającymi się wymaganiami. Kluczowe znaczenie ma wybór właściwej metodyki zarządzania projektem dla danego projektu. Jeśli nie jesteś pewien, którą z nich wybrać, zawsze możesz uzyskać pomoc od eksperta ds. zarządzania projektami.

Dlaczego Agile jest preferowana w stosunku do tradycyjnego zarządzania projektami?

Większość kierowników projektów, deweloperów i organizacji woli zwinne zarządzanie projektami od tradycyjnych metod. Jest ku temu kilka powodów:

Zwiększona przejrzystość i komunikacja wśród członków zespołu

W zwinnym zarządzaniu projektami członkowie zespołu muszą stale komunikować się ze sobą. Dzięki temu wszyscy są po tej samej stronie i nie ma miejsca na nieporozumienia.

Zwiększona współpraca między członkami zespołu

Zwinna metodyka zarządzania projektami zachęca do współpracy między członkami zespołu. Pomaga to w uzyskaniu lepszych wyników. W tradycyjnym podejściu kierownik projektu jest jedyną osobą odpowiedzialną za projekt. Natomiast w metodyce zwinnej za projekt odpowiedzialny jest cały zespół. Każdy członek zespołu ma przydzielone konkretne zadania i musi współpracować, aby ukończyć projekt. Wszyscy członkowie mogą łatwo śledzić postępy od pierwszego do ostatniego kroku.

Zmniejszone ryzyko

Zwinna metodyka zarządzania projektami pomaga zmniejszyć ryzyko związane z projektem. W tym podejściu ryzyko jest identyfikowane i adresowane na wczesnym etapie. Pomaga to zmniejszyć szanse na zejście projektu ze ścieżki. W tradycyjnym podejściu ryzyka są identyfikowane na końcu projektu, co może prowadzić do scope creep i innych problemów.

Większa elastyczność

Zwinna metodyka zarządzania projektami jest bardziej elastyczna niż podejście tradycyjne. W tym podejściu zmiany mogą być wprowadzane na każdym etapie projektu. Pomaga to zapewnić, że produkt końcowy spełnia wymagania klienta.

Zwiększona satysfakcja klienta

W zwinnej metodyce zarządzania projektami klienci są zaangażowani od samego początku. Ich opinie są brane pod uwagę na każdym etapie projektu. Pomaga to zapewnić, że produkt końcowy jest zgodny z ich oczekiwaniami. Podczas gdy w tradycyjnym podejściu klient jest angażowany dopiero na końcu projektu.

Obniżone koszty i zwiększona produktywność

Ta cecha wynika ze zwiększonej przejrzystości, komunikacji, współpracy i elastyczności. W zwinnej metodyce zarządzania projektami członkowie zespołu mogą łatwo śledzić postępy projektu. Pomaga to w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów na wczesnym etapie. W rezultacie projekt zostaje ukończony w szacowanym czasie i budżecie.

Które z nich są bardziej dopasowane do procesu Agile czy tradycyjnego?

Tradycyjne podejście jest bardziej dopasowane do modelu wodospadowego. Ale z drugiej strony, podejście zwinne jest bardziej dopasowane do modelu spiralnego. Ta spójność wynika z faktu, że podejście zwinne zostało zaprojektowane w celu wyeliminowania wad wodospadu. Wodospad to podejście liniowe, w którym każda faza musi zostać zakończona, zanim będzie można rozpocząć kolejny etap. Może to prowadzić do problemów, jeśli wymagania projektu ulegną zmianie. Podejście zwinne jest bardziej elastyczne i pozwala na wprowadzanie zmian na każdym etapie projektu. Model spiralny to podejście bardziej iteracyjne, w którym każda faza jest kończona wielokrotnie. Pomaga to zapewnić, że produkt końcowy spełnia wymagania klienta.

Jak sprawdzić, który z nich jest odpowiedni dla Twojej organizacji?

Jak wspomniano wcześniej, zależy to od charakteru projektu. Tradycyjne podejście jest bardziej odpowiednie, jeśli wymagania projektu są dobrze zdefiniowane i nie przewiduje się ich zmiany. Z drugiej strony, jeśli warunki nie są dobrze zdefiniowane lub oczekuje się, że będą się zmieniać, podejście zwinne jest bardziej odpowiednie. Należy jednak pamiętać, że oba podejścia mają zalety i wady. Musisz najpierw przestudiować oba podejścia i zrozumieć wymagania projektu, zanim zdecydujesz, które z nich jest bardziej odpowiednie dla Twojej organizacji. Najlepszą praktyką jest stosowanie podejścia hybrydowego, czyli połączenia metod tradycyjnych i zwinnych.

Podsumowując

Ta debata agile vs tradycyjne metody zarządzania projektami trwa już od dłuższego czasu. Oczywiście, oba podejścia mają swoje zalety i wady. Jednak metodyka zwinna zarządzania projektami zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoją elastyczność i zdolność do adaptacji do zmian. Ponadto, zaangażowanie klientów, deweloperów i wszystkich członków zespołu na każdym etapie projektu pomaga zapewnić, że produkt końcowy jest zgodny z ich oczekiwaniami. Tak więc, jeśli szukasz bardziej elastycznego i zorientowanego na klienta podejścia, to platforma no-code jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Wokół wszystkich platform no-code, AppMaster jest właściwym wyborem: możesz łatwo tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i wysokiej wydajności backend. Możesz również uzyskać kod źródłowy swojej aplikacji i dokumentację do niej, która jest pisana automatycznie - oznacza to, że nie jesteś związany z platformą; jest bardzo elastyczna!