Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucu: En İyi Seçenekleri Karşılaştırma

Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturuculara Genel Bakış

Kodlama gerektirmeyen ücretsiz uygulama oluşturucular popülerlik kazanarak kullanıcıların herhangi bir programlama bilgisi olmadan uygulamaları oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyor. Bu platformlar drag-and-drop arayüzleri, şablonlar ve önceden tanımlanmış bileşenler sağlayarak teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamalarını oluşturmasını ve özelleştirmesini kolaylaştırır. Bu makalede, kodlamadan en iyi üç ücretsiz uygulama oluşturucuyu keşfedeceğiz ve bunların özelliklerini, kullanım kolaylığını ve oluşturulabilecek uygulama türlerini karşılaştıracağız.

AppMaster

AppMaster , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü , kod gerektirmeyen bir araçtır. Uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar görsel arayüzü sayesinde arka uç uygulamaları için veri modelleri, iş süreçleri, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturabilirler. Web ve mobil uygulamalar, drag-and-drop işlevi ve iş mantığı bileşenleri kullanılarak kolayca oluşturulabilir.

AppMaster benzersiz satış noktalarından biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, esnek ve ölçeklenebilir uygulamalara yol açarak teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Bu platform, Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcıyla ilgi görmeye devam etti.

Ana Özellikler

Görsel veri modeli ve iş süreci tasarımcısı

Web ve mobil uygulama tasarımı için sürükle ve bırak arayüzü

Gerçek zamanlı uygulama oluşturma

PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumluluk

Otomatik olarak oluşturulan Swagger (açık API) belgeleri

Ücretsiz Plan

AppMaster yeni kullanıcılara ve platform testlerine uygun, Öğren ve Keşfet adlı ücretsiz bir plan sunar. Bu plan, ikili dosyaların veya kaynak kodunun dışa aktarılmasını içermez ve sınırlı sistem kaynaklarına sahiptir.

Başlangıç ​​(aylık 195 ABD doları) ve başlangıç+ (aylık 299 ABD doları) planları, işletmelerin uygulamalarını büyütmelerine yardımcı olacak daha fazla kaynak ve özellik sağlar. AppMaster Business (955$/ay), Business+ (1575$/ay) gibi daha gelişmiş özellikler için ek abonelik planları ve daha büyük kuruluşlar için tamamen yapılandırılabilir bir Kurumsal plan sunar.

Appy Pie

Appy Pie, kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan mobil ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan başka bir ücretsiz uygulama oluşturucudur. Bu platform hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygundur ve uygulama oluşturmaya yönelik birçok özellik ve entegrasyon sunar. Appy Pie kullanıcıların uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olan önceden oluşturulmuş birçok şablon içeren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Appy Pie ile e-ticaret, eğlence, etkinlikler, oyun, konaklama ve daha fazlası gibi çeşitli kategorilerde uygulamalar oluşturabilirsiniz . Ayrıca platform, uygulamanızın işlevselliğini genişletmenize yardımcı olmak için birden fazla üçüncü taraf entegrasyonunu destekler.

Ana Özellikler

Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş şablonlar

Birden fazla uygulama kategorisini destekler

Popüler hizmetlerle üçüncü taraf entegrasyonları

Progresif web uygulamalarının (PWA'lar) kullanılabilirliği

Gerçek zamanlı uygulama güncellemeleri

Uygulama performansını izlemeye yönelik analiz ve raporlama araçları

Ücretsiz Plan

Appy Pie uygulamanızı temel özelliklerle oluşturmanıza ve test etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunar, ancak sınırlamaları vardır. Reklamları kaldırmak, analiz desteği almak ve daha fazla özelliği etkinleştirmek için ücretli planlardan birine yükseltmeniz gerekecektir.

Ücretli planlar arasında Temel (aylık 18 ABD Doları), Altın (aylık 36 ABD Doları) ve Platinum (aylık 60 ABD Doları) bulunmaktadır. Her plan, daha iyi ve daha verimli uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak daha fazla özellik ve kaynak sunar. Appy Pie ayrıca ücretli bir plana yükseltmeye karar verirseniz ve platformdan memnun kalmazsanız 30 günlük para iade garantisi sağlar.

AppSheet

AppSheet , Google Cloud'a ait, kullanıcı dostu bir arayüz ve mobil ve web uygulamaları oluşturmaya yönelik çeşitli yetenekler sunan no-code bir uygulama oluşturma aracıdır. Ücretsiz katman planı, kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden temel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppSheet temel gücü, E-Tablolar, Formlar ve Haritalar gibi çeşitli Google hizmetlerine bağlanabilme yeteneğinde yatmaktadır.

Ana Özellikler

Google Workspace ile sorunsuz entegrasyon

Kullanımı kolay arayüz

Veriye dayalı uygulama geliştirme

Çevrimdışı işlevsellik

Otomasyonlar ve iş akışı yönetimi

Resim kaynağı: AppSheet

Artıları

Google hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon, AppSheet halihazırda Google Workspace kullanan küçük işletmeler için ideal hale getiriyor

halihazırda Google Workspace kullanan küçük işletmeler için ideal hale getiriyor Basit kullanıcı arayüzü ve öğrenmesi kolay platform

Çevrimdışı işlevselliği destekleyerek kullanıcıların internet bağlantısı olmasa bile verilere erişmesine ve bunları düzenlemesine olanak tanır

Kod yazmadan veriye dayalı uygulamalar oluşturmanın kolay bir yolunu sunar

Eksileri

Diğer uygulama oluşturucularla karşılaştırıldığında sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ücretsiz katman planı yalnızca 10 kullanıcıya kadar destekler ve AppSheet markasını içerir

markasını içerir Karmaşık veya büyük ölçekli projeler için en uygun seçim değil

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AppSheet, halihazırda Google Workspace ile çalışan küçük işletmeler için uygun bir ücretsiz uygulama oluşturucudur. Diğer Google hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve basit arayüzü, onu kapsamlı kodlama bilgisi olmadan işlevsel, veriye dayalı uygulamalar oluşturmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Glide

Glide , Google E-Tablolar'ı temel alan web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama oluşturucudur. Glide benzersiz özelliği basitliğidir: Sınırlı teknik becerilere sahip olsanız bile, birkaç dakika içinde işlevsel bir web uygulaması oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz. Ücretsiz katman planı, basit web uygulamaları geliştirmek isteyen bireylere ve küçük işletmelere uygun temel özellikleri içerir.

Ana Özellikler

Google E-Tablolar'ı veri kaynağı olarak kullanarak web uygulamaları oluşturun

Basit drag-and-drop arayüzü

arayüzü Özelleştirilebilir şablon yelpazesi

Hızlı ve kolay uygulama oluşturma süreci

İşbirliğine dayalı uygulama oluşturma ortamı

Artıları

Sınırlı teknik altyapıya sahip kişiler için uygun, sezgisel platform

Kullanımı kolay arayüz, kısa sürede web uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur

İşbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının aynı anda uygulama geliştirme üzerinde çalışmasına olanak tanır

Hızlı uygulama geliştirme için çok çeşitli şablonlar

Eksileri

Veri yönetimi için yalnızca Google E-Tablolar'a güvenir ve oluşturabileceğiniz uygulama türlerini sınırlar

Ücretsiz plan, Glide markasıyla birlikte gelir ve yalnızca 500 satıra kadar veriyi destekler

markasıyla birlikte gelir ve yalnızca 500 satıra kadar veriyi destekler Daha karmaşık projeler için gelişmiş özelleştirme ve genişletilebilirlik özellikleri yoktur

Glide, veri kaynağı olarak Google E-Tablolar'ı kullanarak basit web uygulamaları oluşturmak için kullanımı kolay, ücretsiz bir uygulama oluşturucu arayan kullanıcılar için çok uygundur. Temiz arayüzü ve basit tasarım araçları, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler için mükemmeldir. Yine de Glide Google E-Tablolar'a güvenmesi ve sınırlı özelleştirme seçenekleri, onu karmaşık projeler veya daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için daha az ideal hale getiriyor.

MIT App Inventor

MIT App Inventor kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan Android ve iOS uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir uygulama oluşturucudur. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen platformun eğitim odaklı olması, onu öğrenciler, eğitimciler ve yeni başlayanlar arasında popüler bir seçim haline getiriyor. Ücretsiz katman planı, mobil uygulamaları sıfırdan geliştirmeye uygun kapsamlı özellikler sunar.

Ana Özellikler

Android ve iOS uygulama geliştirme için açık kaynaklı platform

Görsel, blok tabanlı programlama arayüzü

Eğitim kaynakları ve topluluk desteği

Çevrimdışı uygulama oluşturma yetenekleri

Geniş bileşen ve uzantı yelpazesi

Artıları

Yenilikçi blok tabanlı programlama modelinin öğrenilmesi kolaydır ve yeni başlayanlar için uygundur

Güçlü eğitim odağı ve topluluk desteği

Açık kaynak platformu işbirliğini ve genişletilebilirliği teşvik eder

Uygulamaları özelleştirmek ve geliştirmek için geniş bir bileşen yelpazesi sunar

Eksileri

Diğer uygulama oluşturucularla karşılaştırıldığında gelişmiş özelliklerden yoksundur

Web veya arka uç yetenekleri olmadan yalnızca mobil uygulama geliştirme

Diğer platformlara kıyasla daha yavaş performans

Profesyonel veya kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için pek uygun değil

MIT App Inventor kodlama olmadan mobil uygulamalar oluşturmak isteyen öğrenciler, eğitimciler ve acemi geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir. Yenilikçi programlama arayüzü ve eğitim kaynakları, onu uygulama geliştirmeyi öğretmek için ideal bir platform haline getiriyor. Ancak diğer uygulama oluşturucuların sunduğu gelişmiş özellikler ve yeteneklerden yoksun olduğundan, profesyonel veya kurumsal düzeydeki projeler için en uygun seçenek olmayabilir.

Ücretsiz Uygulama Oluşturucu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Piyasada çok sayıda kodlama gerektirmeyen ücretsiz uygulama oluşturucu bulunduğundan, benzersiz gereksinimlerinize en uygun olanı seçmek önemlidir. Aşağıdaki faktörler bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir:

Özellikler ve İşlevsellik: Her platformun mevcut özelliklerini değerlendirin ve bunların projenizin gereksinimlerini karşıladığından emin olun. drag-and-drop arayüzlerini, özelleştirme seçeneklerini ve entegrasyon yeteneklerini arayın. Ücretsiz planların sınırlamaları olabileceğini ve taahhütte bulunmadan önce bu kısıtlamaları anlamanın çok önemli olduğunu unutmayın. Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüz ve sorunsuz bir öğrenme eğrisi sunan bir uygulama oluşturucuyu tercih edin. Kapsamlı eğitim gerektirmeyen bir platform, uzun vadede size zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Desteklenen Uygulama Türleri: Web, mobil, arka uç veya IoT uygulamaları olsun, oluşturmak istediğiniz uygulama türlerini göz önünde bulundurun. Bazı platformlar belirli uygulama türleri için daha uygun olabilir; bu nedenle ihtiyaçlarınız için doğru uygulama oluşturucuyu seçmek çok önemlidir. Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz uygulama oluşturucunuz, uygulamanızın büyümesine ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır. Platformun, önemli miktarda ek maliyet veya çaba harcamadan ölçeği büyütmenize ve gerektiğinde daha fazla özellik eklemenize olanak tanıdığından emin olun. Platform Desteği: Uygulama oluşturucunun hedef cihazlarınızı ve platformlarınızı (iOS, Android, web) desteklediğinden emin olmak çok önemlidir. Platformlar arası uyumluluk sunan veya belirli platformlar için yerel uygulamalar oluşturabilen bir platform seçin. Topluluk ve Destek: Aktif bir destek topluluğuna (forumlar, bloglar, eğitimler vb.) ve duyarlı müşteri desteğine sahip bir platform, özellikle uygulama geliştirme sırasında sorunlarla karşılaşırsanız veya ek rehberliğe ihtiyaç duyarsanız faydalı olabilir. Marka Varlığı: Bazı ücretsiz uygulama oluşturucular, markalarını uygulamanızda göstermenizi isteyebilir. Bu, anlaşmayı bozacak bir durum olmasa da, uygulamanızın sunumunun ve algısının marka açısından tarafsız mı yoksa profesyonel mi kalması gerektiğini düşünmeye değer.

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No-Code Uygulama Geliştirmenin Geleceği

No-code uygulama geliştirme, sektörü her gün şekillendiren yeni gelişmelerle birlikte hızla gelişiyor. Bu bölümde, gelecekte no-code platformların neler getirebileceğini ve bu araçların işletmelerin ve bireylerin yazılım oluşturma biçiminde devrim yaratacak şekilde nasıl ayarlandığını inceleyeceğiz.

No-Code Platformlarda Yükselen Trendler: No-code platformlar daha karmaşık hale geliyor ve bir zamanlar geleneksel programlamanın özel alanı olan daha yüksek düzeyde özelleştirme ve daha güçlü özellikler sunuyor. Temel trendler arasında karmaşık görevleri otomatikleştirmek için yapay zekanın entegrasyonu, uygulama geliştirmeyi daha da sezgisel hale getiren gelişmiş kullanıcı arayüzleri ve geliştiricilerin kullanıcı davranışını ve uygulama performansını anlamalarına yardımcı olan gelişmiş analiz araçları yer alıyor.

platformlar daha karmaşık hale geliyor ve bir zamanlar geleneksel programlamanın özel alanı olan daha yüksek düzeyde özelleştirme ve daha güçlü özellikler sunuyor. Temel trendler arasında karmaşık görevleri otomatikleştirmek için yapay zekanın entegrasyonu, uygulama geliştirmeyi daha da sezgisel hale getiren gelişmiş kullanıcı arayüzleri ve geliştiricilerin kullanıcı davranışını ve uygulama performansını anlamalarına yardımcı olan gelişmiş analiz araçları yer alıyor. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Yapay zeka ve makine öğreniminin no-code geliştirme platformlarında önemli roller oynaması bekleniyor. İş akışlarının otomatikleştirilmesine, tahmine dayalı analizlerin sağlanmasına ve gelişmiş veri işleme yetenekleri sunulmasına yardımcı olabilirler. Bu entegrasyon, uzmanlık bilgisi gerektirmeden yapay zekadan yararlanan gelişmiş uygulamaların geliştirilmesine yönelik giriş engellerini azaltabilir.

Yapay zeka ve makine öğreniminin geliştirme platformlarında önemli roller oynaması bekleniyor. İş akışlarının otomatikleştirilmesine, tahmine dayalı analizlerin sağlanmasına ve gelişmiş veri işleme yetenekleri sunulmasına yardımcı olabilirler. Bu entegrasyon, uzmanlık bilgisi gerektirmeden yapay zekadan yararlanan gelişmiş uygulamaların geliştirilmesine yönelik giriş engellerini azaltabilir. Yeteneklerin Genişletilmesi: no-code platformlar büyüdükçe yeteneklerinin sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri dahil olmak üzere daha geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde genişlemesi muhtemeldir. Bu genişleme, içerik oluşturucuların, karmaşık kodlama dillerine derinlemesine dalmadan, bu yeni ortaya çıkan alanlarda son teknoloji uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyacak.

platformlar büyüdükçe yeteneklerinin sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri dahil olmak üzere daha geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde genişlemesi muhtemeldir. Bu genişleme, içerik oluşturucuların, karmaşık kodlama dillerine derinlemesine dalmadan, bu yeni ortaya çıkan alanlarda son teknoloji uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyacak. Platformlar Arası İyileştirmeler: Cihazların ve işletim sistemlerinin çoğalmasıyla no-code platformların platformlar arası yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor. Bu, geliştiricilerin, kapsamlı yeniden çalışmalara gerek kalmadan, farklı cihaz ve platformlarda benzer deneyimler sunan uygulamaları sorunsuz bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyacak.

Cihazların ve işletim sistemlerinin çoğalmasıyla platformların platformlar arası yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor. Bu, geliştiricilerin, kapsamlı yeniden çalışmalara gerek kalmadan, farklı cihaz ve platformlarda benzer deneyimler sunan uygulamaları sorunsuz bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyacak. İşbirliği Özellikleri : No-code araçlar, Google Dokümanlar gibi ortak çalışmaya dayalı yazılımlara benzer şekilde, ekiplerin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyan daha fazla ortak çalışma özelliği sunabilir. Bu, geliştirme süresini hızlandırabilir, ekip koordinasyonunu iyileştirebilir ve uygulama oluşturma konusunda daha çevik bir yaklaşıma olanak sağlayabilir.

: araçlar, Google Dokümanlar gibi ortak çalışmaya dayalı yazılımlara benzer şekilde, ekiplerin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyan daha fazla ortak çalışma özelliği sunabilir. Bu, geliştirme süresini hızlandırabilir, ekip koordinasyonunu iyileştirebilir ve uygulama oluşturma konusunda daha çevik bir yaklaşıma olanak sağlayabilir. Erişilebilirlik ve Katılım: Gelecekteki no-code araçlar erişilebilirliğe daha fazla odaklanabilir ve bu platformlarla oluşturulan uygulamaların uluslararası erişilebilirlik standartlarını karşılamasını sağlayabilir. Bu odaklanma yalnızca engelli kullanıcılara fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha kapsayıcı bir geliştirme ortamı yaratacaktır.

Gelecekteki araçlar erişilebilirliğe daha fazla odaklanabilir ve bu platformlarla oluşturulan uygulamaların uluslararası erişilebilirlik standartlarını karşılamasını sağlayabilir. Bu odaklanma yalnızca engelli kullanıcılara fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha kapsayıcı bir geliştirme ortamı yaratacaktır. Çeşitli Endüstrilerde No-Code Gelişmenin Büyümesi: No-code geliştirmenin çekiciliği birçok sektörde belirgin hale geliyor. Sağlık, eğitim, finans ve hatta devlet hizmetleri, süreçleri kolaylaştırmak ve kullanıcılarla daha etkili bir şekilde etkileşime geçmek için no-code çözümleri benimsiyor. Bu yaygın benimseme no-code platformların çok yönlülüğünün ve potansiyelinin bir kanıtıdır.

geliştirmenin çekiciliği birçok sektörde belirgin hale geliyor. Sağlık, eğitim, finans ve hatta devlet hizmetleri, süreçleri kolaylaştırmak ve kullanıcılarla daha etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çözümleri benimsiyor. Bu yaygın benimseme platformların çok yönlülüğünün ve potansiyelinin bir kanıtıdır. Eğitimsel Entegrasyon: Eğitim kurumları, öğrencilere karmaşık kodlama dillerini öğrenme önkoşulu olmadan pratik uygulamalar geliştirme ve sorunları çözme araçlarını sağlayarak no-code geliştirmeyi müfredatlarına entegre edebilir. Bu, yazılım geliştirme eğitimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir kitleden gelen yenilikleri teşvik edebilir.

Eğitim kurumları, öğrencilere karmaşık kodlama dillerini öğrenme önkoşulu olmadan pratik uygulamalar geliştirme ve sorunları çözme araçlarını sağlayarak geliştirmeyi müfredatlarına entegre edebilir. Bu, yazılım geliştirme eğitimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir kitleden gelen yenilikleri teşvik edebilir. No-Code Teknolojiye İlişkin Tahminler: Analistler, no-code hareketin büyümeye devam edeceğini ve potansiyel olarak uygulama geliştirme yeteneğinin günümüzde elektronik tablo yazılımı kullanmak kadar yaygın olduğu bir geleceğe yol açacağını öngörüyor. no-code platformlar daha güçlü ve kullanıcı dostu hale geldikçe, profesyonel geliştiriciler ile iş kullanıcıları arasındaki çizgi daha da bulanıklaşabilir.

no-code uygulama geliştirmenin geleceği parlak, uygulama oluşturmada benzeri görülmemiş erişilebilirlik ve yenilik vaat ediyor. Teknolojiler birbirine yaklaştıkça ve no-code platformların yetenekleri genişledikçe, bu sektörün geleneksel yazılım geliştirmeyi bozmaya ve yeni nesil yaratıcıları ve girişimcileri güçlendirmeye devam etmesini bekleyebiliriz.

Çözüm

Kodlamasız en iyi ücretsiz uygulama oluşturucuyu seçerken ihtiyaçlarınızı, bütçenizi ve yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Her platform benzersiz özellikler ve faydalar sunsa da projeniz için en uygun olanı seçmek önemlidir.

AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide ve MIT App Inventor gibi ücretsiz uygulama oluşturucular, yeni başlayanlar ve sınırlı kaynaklara sahip işletmeler için harika seçenekler olsa da, özellikler, ölçeklenebilirlik veya markalamayla ilgili sınırlamalara ve kısıtlamalara da sahip olabilirler. Projeniz daha karmaşık hale geldikçe veya gelişmiş özellikler gerektirdikçe, gereksinimlerinizi etkili bir şekilde karşılamak için ücretli bir plana yükseltmeyi veya diğer kodsuz/ low-code çözümleri keşfetmeyi düşünmeniz gerekebilir.