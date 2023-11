Construtor de aplicativos gratuito sem codificação: comparando as principais opções

Visão geral dos criadores de aplicativos gratuitos sem codificação

Os criadores de aplicativos gratuitos sem codificação estão ganhando popularidade, permitindo aos usuários criar, testar e implantar aplicativos sem qualquer conhecimento de programação. Essas plataformas fornecem interfaces drag-and-drop, modelos e componentes predefinidos, facilitando a criação e personalização de seus aplicativos para usuários não técnicos. Neste artigo, exploraremos três dos principais criadores de aplicativos gratuitos sem codificação e compararemos seus recursos, facilidade de uso e os tipos de aplicativos que podem ser criados.

AppMaster

AppMaster é uma ferramenta poderosa sem código para criar aplicativos de back-end, web e móveis. Ele foi projetado para tornar o desenvolvimento de aplicativos 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico. Com sua interface visual, os usuários podem criar modelos de dados, processos de negócios, API REST e WSS Endpoints para aplicativos backend. Aplicativos Web e móveis podem ser facilmente criados usando a funcionalidade drag-and-drop e componentes de lógica de negócios.

Um dos pontos de venda exclusivos do AppMaster é sua capacidade de eliminar dívidas técnicas, regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, resultando em aplicativos flexíveis e escaláveis. Esta plataforma continuou a ganhar força com mais de 60.000 usuários em abril de 2023.

Características principais

Modelo de dados visuais e designer de processos de negócios

Interface de arrastar e soltar para design de aplicativos web e móveis

Geração de aplicativos em tempo real

Compatibilidade com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL

Documentação do Swagger (API aberta) gerada automaticamente

Plano Gratuito

AppMaster oferece um plano gratuito chamado Learn & Explore, adequado para novos usuários e testes de plataforma. Este plano não inclui a exportação de arquivos binários ou código-fonte e possui recursos de sistema limitados.

Os planos startup (US$ 195/mês) e startup+ (US$ 299/mês) fornecem mais recursos e recursos para ajudar as empresas a ampliar seus aplicativos. AppMaster oferece planos de assinatura adicionais para recursos ainda mais avançados, como Business (US$ 955/mês), Business+ (US$ 1.575/mês) e um plano Enterprise totalmente configurável para organizações maiores.

Appy Pie

Appy Pie é outro construtor de aplicativos gratuito que permite aos usuários criar aplicativos móveis e web sem codificação. Esta plataforma é adequada tanto para iniciantes quanto para profissionais, oferecendo diversos recursos e integrações para criação de aplicativos. Appy Pie possui uma interface amigável com muitos modelos pré-construídos que ajudam os usuários a criar aplicativos de forma rápida e eficiente.

Com Appy Pie, você pode criar aplicativos em diversas categorias, como e-commerce, entretenimento, eventos, jogos, hotelaria e muito mais. Além disso, a plataforma suporta múltiplas integrações de terceiros para ajudá-lo a ampliar a funcionalidade do seu aplicativo.

Características principais

Interface amigável e modelos pré-construídos

Suporta várias categorias de aplicativos

Integrações de terceiros com serviços populares

Disponibilidade de aplicativos web progressivos (PWAs)

Atualizações de aplicativos em tempo real

Ferramentas de análise e relatórios para monitoramento de desempenho de aplicativos

Plano Gratuito

Appy Pie oferece um plano gratuito que permite criar e testar seu aplicativo com recursos básicos, mas tem limitações. Você precisará atualizar para um de seus planos pagos para remover anúncios, receber suporte analítico e ativar mais recursos.

Os planos pagos incluem Basic ($ 18/mês), Gold ($ 36/mês) e Platinum ($ 60/mês). Cada plano oferece mais recursos e recursos para ajudá-lo a criar aplicativos melhores e mais eficientes. Appy Pie também oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias se você decidir atualizar para um plano pago e não estiver satisfeito com a plataforma.

AppSheet

AppSheet é um construtor de aplicativos no-code de propriedade do Google Cloud, que oferece uma interface amigável e uma variedade de recursos para a criação de aplicativos móveis e da web. Seu plano de nível gratuito permite que os usuários criem aplicativos básicos sem incorrer em quaisquer custos. O principal ponto forte do AppSheet reside em sua capacidade de se conectar a vários serviços do Google, como Planilhas, Formulários e Mapas.

Características principais

Integração perfeita com o Google Workspace

Interface fácil de usar

Desenvolvimento de aplicativos baseado em dados

Funcionalidade off-line

Automações e gerenciamento de fluxo de trabalho

Prós

A integração perfeita com os serviços do Google torna AppSheet ideal para pequenas empresas que já usam o Google Workspace

ideal para pequenas empresas que já usam o Google Workspace Interface de usuário simples e plataforma fácil de aprender

Suporta funcionalidade offline, permitindo que os usuários acessem e editem dados mesmo sem conexão com a Internet

Oferece uma maneira conveniente de criar aplicativos orientados a dados sem escrever código

Contras

Opções de personalização limitadas em comparação com outros criadores de aplicativos

O plano de nível gratuito suporta apenas até 10 usuários e inclui a marca AppSheet

Não é a escolha ideal para projetos complexos ou de grande escala

AppSheet é um criador de aplicativos gratuito adequado para pequenas empresas que já trabalham com o Google Workspace. Sua integração perfeita com outros serviços do Google e interface simples o tornam uma excelente escolha para usuários que desejam criar aplicativos funcionais baseados em dados sem amplo conhecimento de codificação.

Glide

Glide é um construtor de aplicativos gratuito que permite criar aplicativos da web baseados no Planilhas Google. O ponto de venda exclusivo do Glide é sua simplicidade: você pode construir e publicar um aplicativo web funcional em minutos, mesmo com habilidades técnicas limitadas. Seu plano gratuito incorpora recursos básicos adequados para indivíduos e pequenas empresas que desejam desenvolver aplicativos web simples.

Características principais

Crie aplicativos da web usando o Planilhas Google como fonte de dados

Interface simples drag-and-drop

Gama de modelos personalizáveis

Processo de criação de aplicativos rápido e fácil

Ambiente colaborativo de construção de aplicativos

Prós

Plataforma intuitiva, adequada para indivíduos com formação técnica limitada

Interface fácil de usar ajuda na criação de aplicativos web em um curto espaço de tempo

Suporta colaboração, permitindo que vários usuários trabalhem no desenvolvimento de aplicativos simultaneamente

Grande variedade de modelos para criação rápida de aplicativos

Contras

Depende exclusivamente do Planilhas Google para gerenciamento de dados, limitando os tipos de aplicativos que você pode criar

O plano gratuito vem com a marca Glide e suporta apenas até 500 linhas de dados

e suporta apenas até 500 linhas de dados Carece de recursos avançados de personalização e extensibilidade para projetos mais complexos

Glide é mais adequado para usuários que buscam um construtor de aplicativos gratuito e fácil de usar para criar aplicativos da web simples com o Planilhas Google como fonte de dados. Sua interface limpa e ferramentas de design simples são perfeitas para indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em codificação. Ainda assim, a dependência do Glide no Planilhas Google e as opções limitadas de personalização o tornam menos ideal para projetos complexos ou aplicativos que exigem mais flexibilidade.

MIT App Inventor

MIT App Inventor é um construtor de aplicativos de código aberto que permite aos usuários criar aplicativos Android e iOS sem codificação. Desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), a plataforma tem foco educacional, o que a torna uma escolha popular entre estudantes, educadores e iniciantes. Seu plano gratuito oferece amplos recursos adequados para o desenvolvimento de aplicativos móveis do zero.

Características principais

Plataforma de código aberto para desenvolvimento de aplicativos Android e iOS

Interface de programação visual baseada em blocos

Recursos educacionais e apoio comunitário

Recursos de criação de aplicativos offline

Ampla gama de componentes e extensões

Prós

O modelo inovador de programação baseado em blocos é fácil de aprender e adequado para iniciantes

Forte foco educacional e apoio comunitário

Plataforma de código aberto incentiva colaboração e extensibilidade

Oferece uma ampla gama de componentes para personalizar e aprimorar aplicações

Contras

Carece de recursos avançados em comparação com outros criadores de aplicativos

Somente desenvolvimento de aplicativos móveis , sem recursos web ou back-end

Desempenho mais lento em comparação com outras plataformas

Não é adequado para desenvolvimento de aplicativos de nível profissional ou empresarial

MIT App Inventor é uma excelente escolha para alunos, educadores e desenvolvedores novatos que desejam criar aplicativos móveis sem codificação. Sua interface de programação inovadora e recursos educacionais o tornam uma plataforma ideal para ensinar o desenvolvimento de aplicativos. No entanto, pode não ser a melhor opção para projetos de nível profissional ou empresarial, pois carece dos recursos avançados oferecidos por outros criadores de aplicativos.

Fatores a serem considerados ao escolher um criador de aplicativos gratuito

Com vários criadores de aplicativos gratuitos sem codificação disponíveis no mercado, é importante selecionar o que melhor se adapta às suas necessidades específicas. Os seguintes fatores podem ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

Recursos e Funcionalidades: Avalie os recursos disponíveis em cada plataforma e certifique-se de que atendem aos requisitos do seu projeto. Procure interfaces drag-and-drop , opções de personalização e recursos de integração. Lembre-se de que os planos gratuitos podem ter limitações e é crucial compreender essas restrições antes de se comprometer. Facilidade de uso: opte por um construtor de aplicativos que ofereça uma interface amigável e uma curva de aprendizado suave. Uma plataforma que não requer treinamento extensivo economizará tempo e recursos no longo prazo. Tipos de aplicativos suportados: considere o tipo de aplicativos que você deseja criar, sejam aplicativos web, móveis, back-end ou IoT. Algumas plataformas podem ser mais adequadas para tipos de aplicativos específicos, portanto, é essencial escolher o construtor de aplicativos certo para suas necessidades. Escalabilidade: o construtor de aplicativos selecionado deve acomodar o crescimento e as necessidades de mudança do seu aplicativo. Certifique-se de que a plataforma permite ampliar e adicionar mais recursos quando necessário, sem incorrer em custos ou esforços adicionais significativos. Suporte de plataforma: é crucial garantir que o construtor de aplicativos ofereça suporte aos dispositivos e plataformas de destino (iOS, Android, web). Escolha uma plataforma que ofereça compatibilidade entre plataformas ou que possa criar aplicativos nativos para plataformas específicas. Comunidade e suporte: uma plataforma com uma comunidade de suporte ativa (fóruns, blogs, tutoriais, etc.) e suporte ao cliente ágil pode ser benéfica, especialmente se você enfrentar problemas ou precisar de orientação adicional durante o desenvolvimento do aplicativo. Presença da marca: alguns criadores de aplicativos gratuitos podem exigir que você exiba a marca deles em seu aplicativo. Embora isso possa não ser um obstáculo, vale a pena considerar se a apresentação e a percepção do seu aplicativo precisam permanecer neutras ou profissionais.

O futuro do desenvolvimento de aplicativos No-Code

O desenvolvimento de aplicativos No-code está evoluindo rapidamente, com novos avanços moldando a indústria diariamente. Nesta seção, vamos nos aprofundar no que o futuro pode reservar para plataformas no-code e como essas ferramentas estão configuradas para revolucionar a forma como empresas e indivíduos criam software.

Tendências emergentes em plataformas No-Code : As plataformas No-code estão se tornando mais sofisticadas, oferecendo maiores graus de personalização e recursos mais poderosos que antes eram domínio exclusivo da programação tradicional. As principais tendências incluem a integração de inteligência artificial para automatizar tarefas complexas, interfaces de usuário aprimoradas que tornam o desenvolvimento de aplicativos ainda mais intuitivo e ferramentas analíticas aprimoradas que ajudam os desenvolvedores a entender o comportamento do usuário e o desempenho do aplicativo.

As plataformas estão se tornando mais sofisticadas, oferecendo maiores graus de personalização e recursos mais poderosos que antes eram domínio exclusivo da programação tradicional. As principais tendências incluem a integração de inteligência artificial para automatizar tarefas complexas, interfaces de usuário aprimoradas que tornam o desenvolvimento de aplicativos ainda mais intuitivo e ferramentas analíticas aprimoradas que ajudam os desenvolvedores a entender o comportamento do usuário e o desempenho do aplicativo. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Espera-se que a IA e o aprendizado de máquina desempenhem papéis significativos em plataformas de desenvolvimento no-code . Eles podem ajudar a automatizar fluxos de trabalho, fornecer análises preditivas e oferecer recursos avançados de processamento de dados. Esta integração poderá reduzir as barreiras de entrada para o desenvolvimento de aplicações avançadas que aproveitem a IA sem a necessidade de conhecimento especializado.

Espera-se que a IA e o aprendizado de máquina desempenhem papéis significativos em plataformas de desenvolvimento . Eles podem ajudar a automatizar fluxos de trabalho, fornecer análises preditivas e oferecer recursos avançados de processamento de dados. Esta integração poderá reduzir as barreiras de entrada para o desenvolvimento de aplicações avançadas que aproveitem a IA sem a necessidade de conhecimento especializado. Expansão de capacidades: À medida que as plataformas no-code crescem, é provável que as suas capacidades se expandam para cobrir uma gama mais ampla de aplicações, incluindo soluções de realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e Internet das Coisas (IoT) . Essa expansão permitiria aos criadores desenvolver aplicativos de ponta nesses campos emergentes sem se aprofundar em linguagens de codificação complexas.

À medida que as plataformas crescem, é provável que as suas capacidades se expandam para cobrir uma gama mais ampla de aplicações, incluindo soluções de realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e Internet das Coisas (IoT) . Essa expansão permitiria aos criadores desenvolver aplicativos de ponta nesses campos emergentes sem se aprofundar em linguagens de codificação complexas. Melhorias entre plataformas: Com a proliferação de dispositivos e sistemas operacionais, espera-se que as plataformas no-code aprimorem seus recursos de plataforma cruzada. Isso permitirá que os desenvolvedores criem aplicativos que oferecem experiências semelhantes em diferentes dispositivos e plataformas, sem retrabalho extensivo.

Com a proliferação de dispositivos e sistemas operacionais, espera-se que as plataformas aprimorem seus recursos de plataforma cruzada. Isso permitirá que os desenvolvedores criem aplicativos que oferecem experiências semelhantes em diferentes dispositivos e plataformas, sem retrabalho extensivo. Recursos de colaboração : ferramentas No-code podem introduzir recursos mais colaborativos que permitem que as equipes trabalhem juntas em tempo real, semelhante a software colaborativo como o Google Docs. Isso pode acelerar o tempo de desenvolvimento, melhorar a coordenação da equipe e permitir uma abordagem mais ágil para a criação de aplicativos.

: ferramentas podem introduzir recursos mais colaborativos que permitem que as equipes trabalhem juntas em tempo real, semelhante a software colaborativo como o Google Docs. Isso pode acelerar o tempo de desenvolvimento, melhorar a coordenação da equipe e permitir uma abordagem mais ágil para a criação de aplicativos. Acessibilidade e inclusão: As futuras ferramentas no-code poderiam concentrar-se mais na acessibilidade, garantindo que as aplicações criadas com estas plataformas cumprem os padrões internacionais de acessibilidade. Este enfoque não beneficiaria apenas os utilizadores com deficiência, mas também criaria um ambiente de desenvolvimento mais inclusivo.

As futuras ferramentas poderiam concentrar-se mais na acessibilidade, garantindo que as aplicações criadas com estas plataformas cumprem os padrões internacionais de acessibilidade. Este enfoque não beneficiaria apenas os utilizadores com deficiência, mas também criaria um ambiente de desenvolvimento mais inclusivo. O crescimento do No-Code em vários setores: O apelo do desenvolvimento No-code está se tornando evidente em vários setores. Os cuidados de saúde, a educação, as finanças e até os serviços governamentais estão a adotar soluções no-code para agilizar processos e interagir com os utilizadores de forma mais eficaz. Esta adoção generalizada é uma prova da versatilidade e do potencial das plataformas no-code .

O apelo do desenvolvimento está se tornando evidente em vários setores. Os cuidados de saúde, a educação, as finanças e até os serviços governamentais estão a adotar soluções para agilizar processos e interagir com os utilizadores de forma mais eficaz. Esta adoção generalizada é uma prova da versatilidade e do potencial das plataformas . Integração educacional: As instituições educacionais podem integrar o desenvolvimento no-code em seus currículos, proporcionando aos alunos os meios para desenvolver aplicações práticas e resolver problemas sem o pré-requisito de aprender linguagens de codificação complexas. Isto pode democratizar a educação em desenvolvimento de software e promover a inovação de um público mais amplo.

As instituições educacionais podem integrar o desenvolvimento em seus currículos, proporcionando aos alunos os meios para desenvolver aplicações práticas e resolver problemas sem o pré-requisito de aprender linguagens de codificação complexas. Isto pode democratizar a educação em desenvolvimento de software e promover a inovação de um público mais amplo. Previsões para a tecnologia No-Code : Os analistas prevêem que o movimento no-code continuará a crescer, potencialmente levando a um futuro onde a capacidade de desenvolver aplicativos será tão onipresente quanto o uso de software de planilha hoje. A linha entre desenvolvedores profissionais e usuários empresariais pode ficar ainda mais confusa à medida que as plataformas no-code se tornam mais poderosas e fáceis de usar.

O futuro do desenvolvimento de aplicativos no-code brilha, prometendo acessibilidade e inovação sem precedentes na criação de aplicativos. À medida que as tecnologias convergem e as capacidades das plataformas no-code se expandem, podemos esperar que este setor continue a perturbar o desenvolvimento de software tradicional e a capacitar uma nova geração de criadores e empreendedores.

Conclusão

Ao escolher o melhor criador de aplicativos gratuito sem codificação, você deve considerar suas necessidades, orçamento e os fatores acima. Embora cada plataforma ofereça recursos e benefícios exclusivos, é essencial selecionar a mais adequada para o seu projeto.

Embora criadores de aplicativos gratuitos como AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide e MIT App Inventor sejam ótimas opções para iniciantes e empresas com recursos limitados, eles também podem ter limitações e restrições em relação a recursos, escalabilidade ou marca. À medida que seu projeto se torna mais complexo ou exige recursos avançados, você pode precisar considerar atualizar para um plano pago ou explorar outras soluções sem código/ low-code para atender aos seus requisitos de maneira eficaz.