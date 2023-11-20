无需编码的免费应用程序生成器：比较主要选项

无需编码的免费应用程序生成器概述

无需编码的免费应用程序构建器越来越受欢迎，使用户无需任何编程知识即可创建、测试和部署应用程序。这些平台提供drag-and-drop界面、模板和预定义组件，使非技术用户可以轻松构建和自定义其应用程序。在本文中，我们将探索三个无需编码的顶级免费应用程序构建器，并比较它们的功能、易用性以及可以构建的应用程序类型。

AppMaster

AppMaster是一款功能强大的无代码工具，用于创建后端、Web 和移动应用程序。它旨在使应用程序开发速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。借助其可视化界面，用户可以为后端应用程序创建数据模型、业务流程、 REST API和 WSS 端点。使用drag-and-drop功能和业务逻辑组件可以轻松创建 Web 和移动应用程序。

AppMaster的独特卖点之一是它能够在需求发生修改时从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务，从而产生灵活且可扩展的应用程序。截至 2023 年 4 月，该平台继续吸引超过 60,000 名用户。

主要特征

可视化数据模型和业务流程设计器

用于网络和移动应用程序设计的拖放界面

实时应用程序生成

与PostgreSQL兼容数据库的兼容性

自动生成 Swagger（开放 API）文档

免费计划

AppMaster提供了一个名为Learn & Explore的免费计划，适合新用户和平台测试。该计划不包括导出二进制文件或源代码，并且系统资源有限。

启动（195 美元/月）和启动+（299 美元/月）计划提供更多资源和功能来帮助企业扩展其应用程序。 AppMaster还提供更多高级功能的订阅计划，例如 Business（955 美元/月）、Business+（1575 美元/月）以及适用于大型组织的完全可配置的企业计划。

Appy Pie

Appy Pie是另一个免费的应用程序构建器，允许用户无需编码即可创建移动和 Web 应用程序。该平台适合初学者和专业人士，为应用程序创建提供许多功能和集成。 Appy Pie具有用户友好的界面，包含许多预构建的模板，可帮助用户快速高效地创建应用程序。

使用Appy Pie ，您可以创建各种类别的应用程序，例如电子商务、娱乐、活动、游戏、酒店等。此外，该平台支持多个第三方集成，以帮助您扩展应用程序的功能。

主要特征

用户友好的界面和预建模板

支持多种应用类别

与流行服务的第三方集成

渐进式网络应用程序 (PWA)的可用性

实时应用程序更新

用于应用程序性能跟踪的分析和报告工具

免费计划

Appy Pie提供了一个免费计划，可让您创建和测试具有基本功能的应用程序，但它有局限性。您需要升级到他们的付费计划之一才能删除广告、获得分析支持并启用更多功能。

付费计划包括基本计划（18 美元/月）、黄金计划（36 美元/月）和白金计划（60 美元/月）。每个计划都提供更多功能和资源，帮助您构建更好、更高效的应用程序。如果您决定升级到付费计划并对平台不满意， Appy Pie还提供 30 天退款保证。

AppSheet

AppSheet是 Google Cloud 旗下的no-code应用程序构建器，提供用户友好的界面以及一系列用于创建移动和 Web 应用程序的功能。其免费计划使用户能够构建基本应用程序而无需支付任何费用。 AppSheet的核心优势在于它能够连接各种 Google 服务，例如表格、表单和地图。

主要特征

与 Google Workspace 无缝集成

易于使用的界面

数据驱动的应用程序开发

离线功能

自动化和工作流程管理

图片来源： AppSheet

优点

与 Google 服务的顺利集成使 AppSheet 非常适合已使用 Google Workspace 的小型企业

非常适合已使用 Google Workspace 的小型企业 简单的用户界面和易于学习的平台

支持离线功能，即使没有互联网连接，用户也可以访问和编辑数据

提供了一种无需编写代码即可构建数据驱动应用程序的便捷方法

缺点

与其他应用程序构建器相比，自定义选项有限

免费套餐仅支持最多 10 个用户，并包含 AppSheet 品牌

品牌 不是复杂或大型项目的最佳选择

AppSheet是一款适合已使用 Google Workspace 的小型企业的免费应用构建器。它与其他 Google 服务的无缝集成和简单的界面使其成为希望构建功能性数据驱动应用程序而无需丰富的编码知识的用户的绝佳选择。

Glide

Glide是一款免费的应用程序构建器，可让您基于 Google 表格构建 Web 应用程序。 Glide的独特卖点是它的简单性：即使技术技能有限，您也可以在几分钟内构建和发布功能性 Web 应用程序。其免费套餐包含适合想要开发简单 Web 应用程序的个人和小型企业的基本功能。

主要特征

使用 Google Sheets 作为数据源构建 Web 应用程序

简单的 drag-and-drop 界面

界面 一系列可定制的模板

快速简单的应用程序构建过程

协作应用程序构建环境

优点

直观的平台，适合技术背景有限的个人

易于使用的界面有助于在短时间内创建网络应用程序

支持协作，允许多个用户同时进行应用程序开发

用于快速构建应用程序的各种模板

缺点

仅依赖 Google Sheets 进行数据管理，限制了您可以构建的应用程序类型

免费计划附带 Glide 品牌，最多仅支持 500 行数据

品牌，最多仅支持 500 行数据 缺乏针对更复杂项目的高级定制和可扩展性功能

Glide最适合寻求易于使用的免费应用程序构建器的用户，以使用 Google 表格作为数据源创建简单的 Web 应用程序。其简洁的界面和简单的设计工具非常适合具有很少或没有编码经验的个人。尽管如此， Glide对 Google Sheets 的依赖和有限的自定义选项使其不太适合需要更多灵活性的复杂项目或应用程序。

MIT App Inventor

MIT App Inventor是一款开源应用程序构建器，使用户无需编码即可创建 Android 和 iOS 应用程序。该平台由麻省理工学院 (MIT) 开发，以教育为重点，使其成为学生、教育工作者和初学者的热门选择。其免费套餐提供了适合从头开始开发移动应用程序的广泛功能。

主要特征

用于 Android 和 iOS 应用程序开发的开源平台

可视化、基于块的编程接口

教育资源和社区支持

离线应用程序构建能力

广泛的组件和扩展

优点

创新的基于块的编程模型，易于学习，适合初学者

强烈的教育重点和社区支持

开源平台鼓励协作和可扩展性

提供广泛的组件用于定制和增强应用程序

缺点

与其他应用程序构建器相比缺乏高级功能

仅移动应用程序开发，没有网络或后端功能

与其他平台相比性能较慢

不太适合专业或企业级应用程序开发

对于希望无需编码即可构建移动应用程序的学习者、教育工作者和新手开发人员来说， MIT App Inventor是一个绝佳的选择。其创新的编程界面和教育资源使其成为教学应用程序开发的理想平台。然而，它可能不是最适合专业或企业级项目，因为它缺乏其他应用程序构建器提供的高级特性和功能。

选择免费应用程序生成器时要考虑的因素

市场上有多种无需编码的免费应用程序构建器，选择最适合您独特需求的应用程序构建器非常重要。以下因素可以帮助您做出明智的决定：

特性和功能：评估每个平台的可用特性，并确保它们满足您的项目要求。寻找 drag-and-drop 界面、定制选项和集成功能。请记住，免费计划可能有限制，在承诺之前了解这些限制至关重要。 易于使用：选择提供用户友好界面和平滑学习曲线的应用程序构建器。从长远来看，不需要大量培训的平台将节省您的时间和资源。 支持的应用程序类型：考虑您希望创建的应用程序类型，无论是网络应用程序、移动应用程序、后端应用程序还是物联网应用程序。某些平台可能更适合特定的应用程序类型，因此选择适合您需求的应用程序构建器至关重要。 可扩展性：您选择的应用程序构建器应该适应您的应用程序的增长和不断变化的需求。确保平台允许您在需要时扩展并添加更多功能，而不会产生大量额外成本或精力。 平台支持：确保应用程序构建器支持您的目标设备和平台（iOS、Android、Web）至关重要。选择一个提供跨平台兼容性或可以为特定平台构建本机应用程序的平台。 社区和支持：具有活跃支持社区（论坛、博客、教程等）和响应迅速的客户支持的平台可能会很有帮助，特别是当您在应用程序开发过程中遇到问题或需要额外指导时。 品牌存在：一些免费应用程序构建器可能要求您在应用程序中显示他们的品牌。虽然这可能不会破坏交易，但值得考虑您的应用程序的演示和感知是否需要保持品牌中立或专业。

No-Code应用程序开发的未来

No-code应用程序开发正在迅速发展，新的进步每天都在塑造着行业。在本节中，我们将深入探讨no-code平台的未来，以及如何设置这些工具来彻底改变企业和个人创建软件的方式。

No-Code 平台的新兴趋势： No-code 平台变得越来越复杂，提供了更高程度的定制和更强大的功能，而这些曾经是传统编程的专有领域。主要趋势包括集成人工智能以自动执行复杂的任务、改进的用户界面使应用程序开发更加直观，以及增强的分析工具帮助开发人员了解用户行为和应用程序性能。

平台变得越来越复杂，提供了更高程度的定制和更强大的功能，而这些曾经是传统编程的专有领域。主要趋势包括集成人工智能以自动执行复杂的任务、改进的用户界面使应用程序开发更加直观，以及增强的分析工具帮助开发人员了解用户行为和应用程序性能。 人工智能和机器学习： 人工智能和机器学习预计将在 no-code 开发平台中发挥重要作用。它们可以帮助自动化工作流程、提供预测分析并提供高级数据处理功能。这种集成可以降低开发利用人工智能的高级应用程序的准入门槛，而无需专业知识。

人工智能和机器学习预计将在 开发平台中发挥重要作用。它们可以帮助自动化工作流程、提供预测分析并提供高级数据处理功能。这种集成可以降低开发利用人工智能的高级应用程序的准入门槛，而无需专业知识。 功能扩展： 随着 no-code 平台的发展，其功能可能会扩展以涵盖更广泛的应用程序，包括虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和物联网 (IoT)解决方案。这种扩展将使创建者能够在这些新兴领域开发尖端应用程序，而无需深入研究复杂的编码语言。

随着 平台的发展，其功能可能会扩展以涵盖更广泛的应用程序，包括虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和物联网 (IoT)解决方案。这种扩展将使创建者能够在这些新兴领域开发尖端应用程序，而无需深入研究复杂的编码语言。 跨平台改进： 随着设备和操作系统的激增， no-code 平台有望增强其跨平台功能。这将使开发人员能够无缝地创建在不同设备和平台上提供类似体验的应用程序，而无需进行大量返工。

随着设备和操作系统的激增， 平台有望增强其跨平台功能。这将使开发人员能够无缝地创建在不同设备和平台上提供类似体验的应用程序，而无需进行大量返工。 协作功能 ： No-code 工具可能会引入更多协作功能，允许团队实时协作，类似于 Google Docs 等协作软件。这可以加快开发时间，改善团队协调，并实现更敏捷的应用程序创建方法。

： 工具可能会引入更多协作功能，允许团队实时协作，类似于 Google Docs 等协作软件。这可以加快开发时间，改善团队协调，并实现更敏捷的应用程序创建方法。 可访问性和包容性： 未来的 no-code 工具可以更多地关注可访问性，确保使用这些平台创建的应用程序符合国际可访问性标准。这种关注不仅有利于残疾用户，而且还能创造一个更具包容性的发展环境。

未来的 工具可以更多地关注可访问性，确保使用这些平台创建的应用程序符合国际可访问性标准。这种关注不仅有利于残疾用户，而且还能创造一个更具包容性的发展环境。 No-Code 在各个行业的增长： No-code 开发的吸引力在多个行业中变得越来越明显。医疗保健、教育、金融甚至政府服务都在采用 no-code 解决方案来简化流程并更有效地与用户互动。这种广泛的采用证明了 no-code 平台的多功能性和潜力。

开发的吸引力在多个行业中变得越来越明显。医疗保健、教育、金融甚至政府服务都在采用 解决方案来简化流程并更有效地与用户互动。这种广泛的采用证明了 平台的多功能性和潜力。 教育整合： 教育机构可以将 no-code 开发整合到其课程中，为学生提供开发实际应用程序和解决问题的方法，而无需学习复杂的编码语言。这可以使软件开发教育民主化并促进更广泛受众的创新。

教育机构可以将 开发整合到其课程中，为学生提供开发实际应用程序和解决问题的方法，而无需学习复杂的编码语言。这可以使软件开发教育民主化并促进更广泛受众的创新。 对 No-Code 技术的预测：分析师预测， no-code 运动将继续增长，有可能导致未来开发应用程序的能力像今天使用电子表格软件一样普遍。随着 no-code 平台变得更加强大和用户友好，专业开发人员和业务用户之间的界限可能会进一步模糊。

no-code应用程序开发的未来一片光明，有望在应用程序创建方面实现前所未有的可访问性和创新。随着技术的融合和no-code平台功能的扩展，我们可以预期该行业将继续颠覆传统的软件开发，并为新一代的创作者和企业家提供支持。

结论

在选择最好的无需编码的免费应用程序构建器时，您必须考虑您的需求、预算和上述因素。虽然每个平台都提供独特的功能和优势，但选择最适合您的项目的平台至关重要。

虽然像AppMaster 、 Appy Pie 、 AppSheet 、 Glide和MIT App Inventor这样的免费应用程序构建器对于初学者和资源有限的企业来说是不错的选择，但它们也可能在功能、可扩展性或品牌方面存在限制和限制。随着您的项目变得更加复杂或需要高级功能，您可能需要考虑升级到付费计划或探索其他无代码/ low-code解决方案以有效满足您的要求。