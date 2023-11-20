أداة إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة: مقارنة أفضل الخيارات

نظرة عامة على منشئي التطبيقات المجانية بدون برمجة

يكتسب منشئو التطبيقات المجانية بدون برمجة شعبية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها دون أي معرفة برمجية. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات drag-and-drop والقوالب والمكونات المحددة مسبقًا، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقاتهم وتخصيصها. في هذه المقالة، سنستكشف ثلاثة من أفضل أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة ونقارن ميزاتها وسهولة استخدامها وأنواع التطبيقات التي يمكن إنشاؤها.

AppMaster

AppMaster هي أداة قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. لقد تم تصميمه لجعل تطوير التطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. بفضل واجهته المرئية، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية و REST API ونقاط نهاية WSS للتطبيقات الخلفية. يمكن بسهولة إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة باستخدام وظيفة drag-and-drop ومكونات منطق الأعمال.

إحدى نقاط البيع الفريدة لـ AppMaster هي قدرتها على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يؤدي إلى تطبيقات مرنة وقابلة للتطوير. استمرت هذه المنصة في اكتساب قوة جذب مع أكثر من 60 ألف مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023.

دلائل الميزات

نموذج البيانات المرئية ومصمم العمليات التجارية

واجهة السحب والإفلات لتصميم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة

توليد التطبيقات في الوقت الحقيقي

التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL

يتم إنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) تلقائيًا

خطة مجانية

يقدم AppMaster خطة مجانية تسمى Learn & Explore، وهي مناسبة للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي. لا تتضمن هذه الخطة تصدير الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر ولديها موارد نظام محدودة.

توفر خطط بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا) وبدء التشغيل + (299 دولارًا شهريًا) المزيد من الموارد والميزات لمساعدة الشركات على توسيع نطاق تطبيقاتها. يقدم AppMaster خطط اشتراك إضافية لميزات أكثر تقدمًا مثل Business (955 دولارًا شهريًا)، وBusiness+ (1575 دولارًا شهريًا)، وخطة Enterprise قابلة للتكوين بالكامل للمؤسسات الأكبر حجمًا.

Appy Pie

Appy Pie هو منشئ تطبيقات مجاني آخر يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب دون الحاجة إلى برمجة. هذه المنصة مناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين، وتقدم العديد من الميزات والتكاملات لإنشاء التطبيقات. يحتوي Appy Pie على واجهة سهلة الاستخدام مع العديد من القوالب المعدة مسبقًا والتي تساعد المستخدمين على إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة.

باستخدام Appy Pie ، يمكنك إنشاء تطبيقات في فئات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية والترفيه والأحداث والألعاب والضيافة والمزيد. علاوة على ذلك، يدعم النظام الأساسي عمليات تكامل متعددة مع جهات خارجية لمساعدتك على توسيع وظائف تطبيقك.

دلائل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام وقوالب معدة مسبقًا

يدعم فئات التطبيقات المتعددة

تكاملات الطرف الثالث مع الخدمات الشائعة

توفر تطبيقات الويب التقدمية (PWAs)

تحديثات التطبيق في الوقت الحقيقي

أدوات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع أداء التطبيق

خطة مجانية

يقدم Appy Pie خطة مجانية تتيح لك إنشاء تطبيقك واختباره باستخدام الميزات الأساسية، ولكن لها حدود. ستحتاج إلى الترقية إلى إحدى خططهم المدفوعة لإزالة الإعلانات وتلقي دعم التحليلات وتمكين المزيد من الميزات.

تشمل الخطط المدفوعة الأساسية (18 دولارًا شهريًا)، والذهبية (36 دولارًا شهريًا)، والبلاتينية (60 دولارًا شهريًا). توفر كل خطة المزيد من الميزات والموارد لمساعدتك في إنشاء تطبيقات أفضل وأكثر كفاءة. يوفر Appy Pie أيضًا ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا إذا قررت الترقية إلى خطة مدفوعة ولم تكن راضيًا عن النظام الأساسي.

AppSheet

AppSheet عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات no-code مملوكة لشركة Google Cloud، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الإمكانات لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. تتيح خطتها المجانية للمستخدمين إنشاء تطبيقات أساسية دون تكبد أي رسوم. تكمن قوة AppSheet الأساسية في قدرته على الاتصال بخدمات Google المتنوعة، مثل جداول البيانات والنماذج والخرائط.

دلائل الميزات

التكامل السلس مع Google Workspace

واجهة سهلة الاستخدام

تطوير التطبيقات المعتمدة على البيانات

وظيفة دون اتصال

الأتمتة وإدارة سير العمل

مصدر الصورة: AppSheet

الايجابيات

التكامل السلس مع خدمات Google يجعل AppSheet مثاليًا للشركات الصغيرة التي تستخدم Google Workspace بالفعل

مثاليًا للشركات الصغيرة التي تستخدم Google Workspace بالفعل واجهة مستخدم بسيطة ومنصة سهلة التعلم

يدعم وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات وتحريرها حتى بدون الاتصال بالإنترنت

يوفر طريقة ملائمة لإنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات دون كتابة التعليمات البرمجية

سلبيات

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بمنشئي التطبيقات الآخرين

تدعم خطة الطبقة المجانية ما يصل إلى 10 مستخدمين فقط وتتضمن علامة AppSheet التجارية

التجارية ليس الخيار الأمثل للمشاريع المعقدة أو واسعة النطاق

AppSheet عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات مجانية مناسبة للشركات الصغيرة التي تعمل بالفعل مع Google Workspace. إن تكامله السلس مع خدمات Google الأخرى وواجهته المباشرة يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات وظيفية تعتمد على البيانات دون معرفة واسعة بالبرمجة.

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Glide

Glide عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات مجانية تتيح لك إنشاء تطبيقات ويب استنادًا إلى جداول بيانات Google. تتمثل نقطة البيع الفريدة لـ Glide في بساطته: حيث يمكنك إنشاء تطبيق ويب فعال ونشره في دقائق، حتى بمهارات تقنية محدودة. تشتمل خطتها المجانية على ميزات أساسية مناسبة للأفراد والشركات الصغيرة الذين يرغبون في تطوير تطبيقات ويب بسيطة.

دلائل الميزات

أنشئ تطبيقات الويب باستخدام جداول بيانات Google كمصدر للبيانات

واجهة drag-and-drop بسيطة

بسيطة مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص

عملية بناء التطبيق سريعة وسهلة

بيئة بناء التطبيقات التعاونية

الايجابيات

منصة بديهية، مناسبة للأفراد ذوي الخلفيات التقنية المحدودة

تساعد الواجهة سهلة الاستخدام في إنشاء تطبيقات الويب في فترة زمنية قصيرة

يدعم التعاون، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على تطوير التطبيق في وقت واحد

مجموعة واسعة من القوالب لبناء التطبيقات بسرعة

سلبيات

يعتمد فقط على جداول بيانات Google لإدارة البيانات، مما يحد من أنواع التطبيقات التي يمكنك إنشاؤها

تأتي الخطة المجانية مع العلامة التجارية Glide وتدعم ما يصل إلى 500 صف من البيانات فقط

وتدعم ما يصل إلى 500 صف من البيانات فقط يفتقر إلى ميزات التخصيص والتوسعة المتقدمة للمشاريع الأكثر تعقيدًا

يعد Glide أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة إنشاء تطبيقات مجانية سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات ويب بسيطة باستخدام جداول بيانات Google كمصدر بياناتهم. تعتبر واجهته النظيفة وأدوات التصميم المباشرة مثالية للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة. ومع ذلك، فإن اعتماد Glide على جداول بيانات Google وخيارات التخصيص المحدودة يجعله أقل مثالية للمشاريع المعقدة أو التطبيقات التي تتطلب المزيد من المرونة.

MIT App Inventor

MIT App Inventor هو منشئ تطبيقات مفتوح المصدر يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات Android وiOS بدون برمجة. تم تطوير المنصة من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهي تركز على التعليم، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين الطلاب والمعلمين والمبتدئين. توفر خطتها المجانية ميزات واسعة النطاق مناسبة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول من البداية.

دلائل الميزات

منصة مفتوحة المصدر لتطوير تطبيقات Android وiOS

واجهة برمجة مرئية ومبنية على الكتلة

الموارد التعليمية والدعم المجتمعي

قدرات بناء التطبيقات دون اتصال بالإنترنت

مجموعة واسعة من المكونات والإضافات

الايجابيات

نموذج البرمجة المبتكر القائم على الكتل سهل التعلم ومناسب للمبتدئين

التركيز التعليمي القوي والدعم المجتمعي

منصة مفتوحة المصدر تشجع التعاون والتوسع

يقدم مجموعة واسعة من المكونات لتخصيص التطبيقات وتحسينها

سلبيات

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة بمنشئي التطبيقات الآخرين

تطوير تطبيقات الهاتف المحمول فقط، بدون إمكانيات الويب أو الواجهة الخلفية

أداء أبطأ مقارنة بالمنصات الأخرى

غير مناسب تمامًا لتطوير التطبيقات على المستوى المهني أو على مستوى المؤسسة

يعد MIT App Inventor خيارًا ممتازًا للمتعلمين والمعلمين والمطورين المبتدئين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول دون برمجة. واجهة البرمجة المبتكرة والموارد التعليمية تجعلها منصة مثالية لتدريس تطوير التطبيقات. ومع ذلك، قد لا يكون هو الأنسب للمشاريع المهنية أو على مستوى المؤسسات، لأنه يفتقر إلى الميزات والإمكانيات المتقدمة التي يوفرها منشئو التطبيقات الآخرون.

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء التطبيقات المجانية

مع توفر العديد من أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة في السوق، يعد اختيار أفضل ما يناسب متطلباتك الفريدة أمرًا مهمًا. يمكن أن تساعدك العوامل التالية على اتخاذ قرار مستنير:

الميزات والوظائف: قم بتقييم الميزات المتوفرة لكل منصة، وتأكد من أنها تلبي متطلبات مشروعك. ابحث عن واجهات drag-and-drop وخيارات التخصيص وإمكانيات التكامل. تذكر أن الخطط المجانية قد يكون لها قيود، ومن المهم فهم هذه القيود قبل الالتزام بها. سهولة الاستخدام: اختر أداة إنشاء التطبيقات التي توفر واجهة سهلة الاستخدام ومنحنى تعليمي سلس. المنصة التي لا تتطلب تدريبًا مكثفًا ستوفر لك الوقت والموارد على المدى الطويل. أنواع التطبيقات المدعومة: فكر في نوع التطبيقات التي ترغب في إنشائها، سواء كانت تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية أو تطبيقات إنترنت الأشياء. قد تكون بعض الأنظمة الأساسية أكثر ملاءمة لأنواع معينة من التطبيقات، لذا يعد اختيار أداة إنشاء التطبيقات المناسبة لاحتياجاتك أمرًا ضروريًا. قابلية التوسع: يجب أن يستوعب منشئ التطبيق الذي اخترته نمو تطبيقك واحتياجاته المتغيرة. تأكد من أن النظام الأساسي يسمح لك بتوسيع نطاق الميزات وإضافة المزيد من الميزات عند الحاجة، دون تكبد تكلفة أو جهد إضافي كبير. دعم النظام الأساسي: من الضروري التأكد من أن أداة إنشاء التطبيق تدعم أجهزتك ومنصاتك المستهدفة (iOS وAndroid والويب). اختر نظامًا أساسيًا يوفر التوافق بين الأنظمة الأساسية أو يمكنه إنشاء تطبيقات أصلية لمنصات محددة. المجتمع والدعم: يمكن أن تكون المنصة التي تحتوي على مجتمع دعم نشط (المنتديات والمدونات والبرامج التعليمية وما إلى ذلك) ودعم العملاء سريع الاستجابة مفيدة، خاصة إذا كنت تواجه مشكلات أو تحتاج إلى إرشادات إضافية أثناء تطوير التطبيق. وجود العلامة التجارية: قد يطلب منك بعض منشئي التطبيقات المجانية عرض علامتهم التجارية في تطبيقك. على الرغم من أن هذا قد لا يكون بمثابة كسر للصفقة، إلا أنه من المفيد التفكير فيما إذا كان العرض التقديمي لتطبيقك وتصوره يجب أن يظل محايدًا أو احترافيًا للعلامة التجارية.

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مستقبل تطوير التطبيقات No-Code

يتطور تطوير التطبيقات No-code بسرعة، مع التطورات الجديدة التي تشكل الصناعة يوميًا. في هذا القسم، سنتعمق في ما قد يحمله المستقبل للمنصات no-code ، وكيف يتم إعداد هذه الأدوات لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات والأفراد بإنشاء البرامج.

الاتجاهات الناشئة في الأنظمة الأساسية No-Code : أصبحت الأنظمة No-code أكثر تطورًا، وتوفر درجات أعلى من التخصيص وميزات أكثر قوة كانت في السابق مجالًا حصريًا للبرمجة التقليدية. وتشمل الاتجاهات الرئيسية تكامل الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المعقدة، وتحسين واجهات المستخدم التي تجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة، وأدوات التحليل المحسنة التي تساعد المطورين على فهم سلوك المستخدم وأداء التطبيق.

أصبحت الأنظمة أكثر تطورًا، وتوفر درجات أعلى من التخصيص وميزات أكثر قوة كانت في السابق مجالًا حصريًا للبرمجة التقليدية. وتشمل الاتجاهات الرئيسية تكامل الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المعقدة، وتحسين واجهات المستخدم التي تجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة، وأدوات التحليل المحسنة التي تساعد المطورين على فهم سلوك المستخدم وأداء التطبيق. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوارًا مهمة في منصات التطوير no-code . يمكنهم المساعدة في أتمتة سير العمل، وتوفير التحليلات التنبؤية، وتوفير إمكانات معالجة البيانات المتقدمة. يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تقليل حواجز الدخول أمام تطوير التطبيقات المتقدمة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى معرفة متخصصة.

من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوارًا مهمة في منصات التطوير . يمكنهم المساعدة في أتمتة سير العمل، وتوفير التحليلات التنبؤية، وتوفير إمكانات معالجة البيانات المتقدمة. يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تقليل حواجز الدخول أمام تطوير التطبيقات المتقدمة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى معرفة متخصصة. توسيع القدرات: مع نمو المنصات no-code ، من المرجح أن تتوسع قدراتها لتغطي نطاقًا أوسع من التطبيقات، بما في ذلك حلول الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، وإنترنت الأشياء (IoT) . سيمكن هذا التوسع المبدعين من تطوير تطبيقات متطورة في هذه المجالات الناشئة دون الغوص العميق في لغات البرمجة المعقدة.

مع نمو المنصات ، من المرجح أن تتوسع قدراتها لتغطي نطاقًا أوسع من التطبيقات، بما في ذلك حلول الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، وإنترنت الأشياء (IoT) . سيمكن هذا التوسع المبدعين من تطوير تطبيقات متطورة في هذه المجالات الناشئة دون الغوص العميق في لغات البرمجة المعقدة. تحسينات عبر الأنظمة الأساسية: مع انتشار الأجهزة وأنظمة التشغيل، من المتوقع أن تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تعزيز قدراتها عبر الأنظمة الأساسية. سيسمح هذا للمطورين بإنشاء تطبيقات تقدم تجارب مماثلة عبر أجهزة ومنصات مختلفة بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة صياغة واسعة النطاق.

مع انتشار الأجهزة وأنظمة التشغيل، من المتوقع أن تعمل الأنظمة الأساسية على تعزيز قدراتها عبر الأنظمة الأساسية. سيسمح هذا للمطورين بإنشاء تطبيقات تقدم تجارب مماثلة عبر أجهزة ومنصات مختلفة بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة صياغة واسعة النطاق. ميزات التعاون : قد تقدم الأدوات No-code المزيد من الميزات التعاونية التي تسمح للفرق بالعمل معًا في الوقت الفعلي، على غرار البرامج التعاونية مثل محرر مستندات Google. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع وقت التطوير وتحسين تنسيق الفريق وتمكين نهج أكثر مرونة لإنشاء التطبيق.

: قد تقدم الأدوات المزيد من الميزات التعاونية التي تسمح للفرق بالعمل معًا في الوقت الفعلي، على غرار البرامج التعاونية مثل محرر مستندات Google. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع وقت التطوير وتحسين تنسيق الفريق وتمكين نهج أكثر مرونة لإنشاء التطبيق. إمكانية الوصول والشمول: يمكن أن تركز الأدوات المستقبلية التي no-code بشكل أكبر على إمكانية الوصول، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الأنظمة الأساسية تلبي معايير إمكانية الوصول الدولية. وهذا التركيز لن يفيد المستخدمين ذوي الإعاقة فحسب، بل سيخلق أيضًا بيئة تطوير أكثر شمولاً.

يمكن أن تركز الأدوات المستقبلية التي بشكل أكبر على إمكانية الوصول، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الأنظمة الأساسية تلبي معايير إمكانية الوصول الدولية. وهذا التركيز لن يفيد المستخدمين ذوي الإعاقة فحسب، بل سيخلق أيضًا بيئة تطوير أكثر شمولاً. نمو No-Code في مختلف الصناعات: أصبحت جاذبية تطوير No-code واضحة عبر قطاعات متعددة. تتبنى الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وحتى الخدمات الحكومية حلولاً no-code لتبسيط العمليات والتفاعل مع المستخدمين بشكل أكثر فعالية. يعد هذا الاعتماد على نطاق واسع بمثابة شهادة على تنوع وإمكانات المنصات التي no-code .

أصبحت جاذبية تطوير واضحة عبر قطاعات متعددة. تتبنى الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وحتى الخدمات الحكومية حلولاً لتبسيط العمليات والتفاعل مع المستخدمين بشكل أكثر فعالية. يعد هذا الاعتماد على نطاق واسع بمثابة شهادة على تنوع وإمكانات المنصات التي . التكامل التعليمي: قد تقوم المؤسسات التعليمية بدمج التطوير no-code في مناهجها الدراسية، مما يوفر للطلاب الوسائل اللازمة لتطوير التطبيقات العملية وحل المشكلات دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة. وهذا يمكن أن يضفي طابعًا ديمقراطيًا على تعليم تطوير البرمجيات ويعزز الابتكار لدى جمهور أوسع.

قد تقوم المؤسسات التعليمية بدمج التطوير في مناهجها الدراسية، مما يوفر للطلاب الوسائل اللازمة لتطوير التطبيقات العملية وحل المشكلات دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة. وهذا يمكن أن يضفي طابعًا ديمقراطيًا على تعليم تطوير البرمجيات ويعزز الابتكار لدى جمهور أوسع. التنبؤات الخاصة بتقنية No-Code : يتوقع المحللون أن تستمر حركة no-code في النمو، مما قد يؤدي إلى مستقبل حيث تكون القدرة على تطوير التطبيقات في كل مكان مثل استخدام برامج جداول البيانات اليوم. قد يصبح الخط الفاصل بين المطورين المحترفين ومستخدمي الأعمال أكثر ضبابية عندما تصبح المنصات no-code أكثر قوة وسهولة في الاستخدام.

إن مستقبل تطوير التطبيقات no-code يضيء بشكل مشرق، ويعد بإمكانية وصول غير مسبوقة وابتكارًا في إنشاء التطبيقات. ومع تقارب التقنيات وتوسع قدرات المنصات no-code ، يمكننا أن نتوقع أن يستمر هذا القطاع في تعطيل تطوير البرمجيات التقليدية وتمكين جيل جديد من المبدعين ورجال الأعمال.

خاتمة

عند اختيار أفضل منشئ تطبيقات مجاني بدون برمجة، يجب عليك مراعاة احتياجاتك وميزانيتك والعوامل المذكورة أعلاه. على الرغم من أن كل منصة توفر ميزات وفوائد فريدة، إلا أن اختيار المنصة الأكثر ملاءمة لمشروعك يعد أمرًا ضروريًا.

في حين أن منشئي التطبيقات المجانية مثل AppMaster و Appy Pie و AppSheet و Glide و MIT App Inventor يمثلون خيارات رائعة للمبتدئين والشركات ذات الموارد المحدودة، فقد يكون لديهم أيضًا قيود وقيود فيما يتعلق بالميزات أو قابلية التوسع أو العلامة التجارية. عندما يصبح مشروعك أكثر تعقيدًا أو يتطلب ميزات متقدمة، فقد تحتاج إلى التفكير في الترقية إلى خطة مدفوعة أو استكشاف حلول أخرى بدون تعليمات برمجية أو low-code لتلبية متطلباتك بفعالية.