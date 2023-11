Generatore di app gratuito senza codifica: confronto delle migliori opzioni

Panoramica degli sviluppatori di app gratuiti senza codifica

Gli sviluppatori di app gratuiti senza codifica stanno guadagnando popolarità, consentendo agli utenti di creare, testare e distribuire applicazioni senza alcuna conoscenza di programmazione. Queste piattaforme forniscono interfacce drag-and-drop, modelli e componenti predefiniti, facilitando agli utenti non tecnici la creazione e la personalizzazione delle proprie applicazioni. In questo articolo, esploreremo tre dei migliori costruttori di app gratuiti senza scrivere codice e confronteremo le loro caratteristiche, la facilità d'uso e i tipi di applicazioni che possono essere create.

AppMaster

AppMaster è un potente strumento senza codice per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili. È progettato per rendere lo sviluppo delle applicazioni 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente. Con la sua interfaccia visiva, gli utenti possono creare modelli di dati, processi aziendali, API REST ed endpoint WSS per applicazioni backend. Le applicazioni Web e mobili possono essere create facilmente utilizzando la funzionalità drag-and-drop e i componenti della logica aziendale.

Uno dei punti di forza esclusivi di AppMaster è la sua capacità di eliminare il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, risultando in applicazioni flessibili e scalabili. Questa piattaforma ha continuato a guadagnare terreno con oltre 60.000 utenti ad aprile 2023.

Caratteristiche principali

Progettazione di modelli di dati visivi e processi aziendali

Interfaccia drag-and-drop per la progettazione di app Web e mobili

Generazione di applicazioni in tempo reale

Compatibilità con database compatibili con PostgreSQL

Documentazione Swagger (API aperta) generata automaticamente

Piano gratuito

AppMaster offre un piano gratuito chiamato Impara ed esplora, adatto ai nuovi utenti e ai test della piattaforma. Questo piano non include l'esportazione di file binari o codice sorgente e dispone di risorse di sistema limitate.

I piani startup ($ 195/mese) e startup+ ($ 299/mese) forniscono più risorse e funzionalità per aiutare le aziende ad ampliare le proprie applicazioni. AppMaster offre piani di abbonamento aggiuntivi per funzionalità ancora più avanzate come Business ($ 955/mese), Business+ ($ 1575/mese) e un piano Enterprise completamente configurabile per le organizzazioni più grandi.

Appy Pie

Appy Pie è un altro costruttore di app gratuito che consente agli utenti di creare applicazioni mobili e web senza codifica. Questa piattaforma è adatta sia ai principianti che ai professionisti, offrendo molte funzionalità e integrazioni per la creazione di app. Appy Pie ha un'interfaccia intuitiva con molti modelli predefiniti che aiutano gli utenti a creare applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Con Appy Pie puoi creare app in varie categorie, come e-commerce, intrattenimento, eventi, giochi, ospitalità e altro ancora. Inoltre, la piattaforma supporta molteplici integrazioni di terze parti per aiutarti a estendere le funzionalità della tua app.

Caratteristiche principali

Interfaccia intuitiva e modelli predefiniti

Supporta più categorie di app

Integrazioni di terze parti con servizi popolari

Disponibilità di app web progressive (PWA)

Aggiornamenti dell'app in tempo reale

Strumenti di analisi e reporting per il monitoraggio delle prestazioni delle app

Piano gratuito

Appy Pie offre un piano gratuito che ti consente di creare e testare la tua app con funzionalità di base, ma presenta delle limitazioni. Dovrai passare a uno dei loro piani a pagamento per rimuovere annunci, ricevere supporto di analisi e abilitare più funzionalità.

I piani a pagamento includono Basic ($ 18/mese), Gold ($ 36/mese) e Platinum ($ 60/mese). Ogni piano offre più funzionalità e risorse per aiutarti a creare applicazioni migliori e più efficienti. Appy Pie fornisce anche una garanzia di rimborso di 30 giorni se decidi di passare a un piano a pagamento e non sei soddisfatto della piattaforma.

AppSheet

AppSheet è uno strumento per la creazione di app no-code di proprietà di Google Cloud, che offre un'interfaccia intuitiva e una gamma di funzionalità per la creazione di applicazioni web e mobili. Il suo piano gratuito consente agli utenti di creare applicazioni di base senza incorrere in alcun costo. Il punto di forza di AppSheet risiede nella sua capacità di connettersi con vari servizi Google, come Fogli, Moduli e Mappe.

Caratteristiche principali

Integrazione perfetta con Google Workspace

Interfaccia facile da usare

Sviluppo di applicazioni basate sui dati

Funzionalità offline

Automazioni e gestione del flusso di lavoro

Professionisti

La perfetta integrazione con i servizi Google rende AppSheet ideale per le piccole imprese che già utilizzano Google Workspace

Interfaccia utente semplice e piattaforma facile da apprendere

Supporta la funzionalità offline, consentendo agli utenti di accedere e modificare i dati anche senza una connessione Internet

Offre un modo conveniente per creare applicazioni basate sui dati senza scrivere codice

Contro

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri costruttori di app

Il piano di livello gratuito supporta solo un massimo di 10 utenti e include il marchio AppSheet

Non è la scelta ottimale per progetti complessi o su larga scala

AppSheet è uno strumento per la creazione di app gratuito adatto alle piccole imprese che già lavorano con Google Workspace. La sua perfetta integrazione con altri servizi Google e l'interfaccia semplice lo rendono una scelta eccellente per gli utenti che desiderano creare applicazioni funzionali basate sui dati senza una conoscenza approfondita della codifica.

Glide

Glide è un generatore di app gratuito che ti consente di creare applicazioni Web basate su Fogli Google. Il punto di forza unico di Glide è la sua semplicità: puoi creare e pubblicare un'app Web funzionale in pochi minuti, anche con competenze tecniche limitate. Il suo piano gratuito incorpora funzionalità di base adatte a privati ​​e piccole imprese che desiderano sviluppare semplici applicazioni web.

Caratteristiche principali

Crea applicazioni web utilizzando Fogli Google come origine dati

Semplice interfaccia drag-and-drop

Gamma di modelli personalizzabili

Processo di creazione di app semplice e veloce

Ambiente collaborativo per la creazione di app

Professionisti

Piattaforma intuitiva, adatta a persone con un background tecnico limitato

L'interfaccia facile da usare aiuta a creare app Web in un breve lasso di tempo

Supporta la collaborazione, consentendo a più utenti di lavorare simultaneamente sullo sviluppo dell'app

Ampia varietà di modelli per la creazione rapida di app

Contro

Si affida esclusivamente a Fogli Google per la gestione dei dati, limitando i tipi di applicazioni che puoi creare

Il piano gratuito viene fornito con il marchio Glide e supporta solo fino a 500 righe di dati

e supporta solo fino a 500 righe di dati Manca di funzionalità avanzate di personalizzazione ed estensibilità per progetti più complessi

Glide è particolarmente adatto agli utenti che cercano un generatore di app gratuito e facile da usare per creare semplici applicazioni Web con Fogli Google come origine dati. La sua interfaccia pulita e gli strumenti di progettazione semplici sono perfetti per le persone con poca o nessuna esperienza di codifica. Tuttavia, la dipendenza di Glide da Fogli Google e le opzioni di personalizzazione limitate lo rendono meno ideale per progetti complessi o applicazioni che richiedono maggiore flessibilità.

MIT App Inventor

MIT App Inventor è un generatore di app open source che consente agli utenti di creare applicazioni Android e iOS senza codifica. Sviluppata dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), la piattaforma ha un focus educativo, rendendola una scelta popolare tra studenti, educatori e principianti. Il suo piano gratuito offre funzionalità estese adatte allo sviluppo di applicazioni mobili da zero.

Caratteristiche principali

Piattaforma open source per lo sviluppo di app Android e iOS

Interfaccia di programmazione visiva e basata su blocchi

Risorse educative e sostegno alla comunità

Funzionalità di creazione di app offline

Ampia gamma di componenti ed estensioni

Professionisti

L'innovativo modello di programmazione basato su blocchi è facile da imparare e adatto ai principianti

Forte attenzione educativa e sostegno alla comunità

La piattaforma open source incoraggia la collaborazione e l'estensibilità

Offre un'ampia gamma di componenti per personalizzare e migliorare le applicazioni

Contro

Manca di funzionalità avanzate rispetto ad altri costruttori di app

Solo sviluppo di applicazioni mobili , senza funzionalità Web o backend

Prestazioni più lente rispetto ad altre piattaforme

Non adatto per lo sviluppo di app professionali o di livello aziendale

MIT App Inventor è una scelta eccellente per studenti, insegnanti e sviluppatori alle prime armi che desiderano creare applicazioni mobili senza codifica. La sua innovativa interfaccia di programmazione e le risorse educative lo rendono una piattaforma ideale per insegnare lo sviluppo di app. Tuttavia, potrebbe non essere la soluzione migliore per progetti professionali o di livello aziendale, poiché manca delle funzionalità e funzionalità avanzate offerte da altri costruttori di app.

Fattori da considerare quando si sceglie uno sviluppatore di app gratuito

Con diversi costruttori di app gratuiti senza codifica disponibili sul mercato, è importante selezionare quello più adatto alle tue esigenze specifiche. I seguenti fattori possono aiutarti a prendere una decisione informata:

Caratteristiche e funzionalità: valuta le funzionalità disponibili di ciascuna piattaforma e assicurati che soddisfino i requisiti del tuo progetto. Cerca interfacce drag-and-drop , opzioni di personalizzazione e funzionalità di integrazione. Ricorda che i piani gratuiti possono avere delle limitazioni ed è fondamentale comprendere tali restrizioni prima di impegnarsi. Facilità d'uso: scegli uno strumento per la creazione di app che offra un'interfaccia intuitiva e una curva di apprendimento fluida. Una piattaforma che non richiede una formazione approfondita ti farà risparmiare tempo e risorse a lungo termine. Tipi di applicazioni supportate: considera il tipo di app che desideri creare, siano esse app Web, mobili, backend o IoT. Alcune piattaforme potrebbero essere più adatte a tipi di app specifici, quindi è essenziale scegliere il generatore di app giusto per le tue esigenze. Scalabilità: lo sviluppatore di app selezionato dovrebbe soddisfare la crescita e le mutevoli esigenze della tua app. Assicurati che la piattaforma ti consenta di ampliare e aggiungere più funzionalità quando necessario, senza incorrere in costi o sforzi aggiuntivi significativi. Supporto della piattaforma: è fondamentale garantire che il generatore di app supporti i dispositivi e le piattaforme di destinazione (iOS, Android, Web). Scegli una piattaforma che offra compatibilità multipiattaforma o possa creare app native per piattaforme specifiche. Comunità e supporto: una piattaforma con una comunità di supporto attiva (forum, blog, tutorial, ecc.) e un'assistenza clienti reattiva può essere utile, soprattutto se si verificano problemi o si richiede ulteriore guida durante lo sviluppo dell'app. Presenza del marchio: alcuni sviluppatori di app gratuiti potrebbero richiederti di visualizzare il loro marchio nella tua applicazione. Anche se questo potrebbe non essere un problema, vale la pena considerare se la presentazione e la percezione della tua app devono rimanere neutre rispetto al marchio o professionali.

Il futuro dello sviluppo di app No-Code

Lo sviluppo di app No-code è in rapida evoluzione, con nuovi progressi che plasmano quotidianamente il settore. In questa sezione approfondiremo cosa potrebbe riservare il futuro alle piattaforme no-code e come questi strumenti sono destinati a rivoluzionare il modo in cui le aziende e gli individui creano software.

Tendenze emergenti nelle piattaforme No-Code : le piattaforme No-code stanno diventando sempre più sofisticate, offrendo livelli più elevati di personalizzazione e funzionalità più potenti che una volta erano dominio esclusivo della programmazione tradizionale. Le tendenze principali includono l’integrazione dell’intelligenza artificiale per automatizzare attività complesse, interfacce utente migliorate che rendono lo sviluppo delle app ancora più intuitivo e strumenti di analisi avanzati che aiutano gli sviluppatori a comprendere il comportamento degli utenti e le prestazioni delle app.

le piattaforme stanno diventando sempre più sofisticate, offrendo livelli più elevati di personalizzazione e funzionalità più potenti che una volta erano dominio esclusivo della programmazione tradizionale. Le tendenze principali includono l’integrazione dell’intelligenza artificiale per automatizzare attività complesse, interfacce utente migliorate che rendono lo sviluppo delle app ancora più intuitivo e strumenti di analisi avanzati che aiutano gli sviluppatori a comprendere il comportamento degli utenti e le prestazioni delle app. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico: si prevede che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico svolgeranno un ruolo significativo nelle piattaforme di sviluppo no-code . Possono aiutare ad automatizzare i flussi di lavoro, fornire analisi predittive e offrire funzionalità avanzate di elaborazione dei dati. Questa integrazione potrebbe abbassare le barriere all’ingresso per lo sviluppo di applicazioni avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale senza la necessità di conoscenze specializzate.

si prevede che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico svolgeranno un ruolo significativo nelle piattaforme di sviluppo . Possono aiutare ad automatizzare i flussi di lavoro, fornire analisi predittive e offrire funzionalità avanzate di elaborazione dei dati. Questa integrazione potrebbe abbassare le barriere all’ingresso per lo sviluppo di applicazioni avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale senza la necessità di conoscenze specializzate. Espansione delle capacità: man mano che le piattaforme no-code crescono, è probabile che le loro capacità si espandano per coprire una gamma più ampia di applicazioni, tra cui soluzioni di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e Internet delle cose (IoT) . Questa espansione consentirebbe ai creatori di sviluppare app all’avanguardia in questi campi emergenti senza approfondire linguaggi di codifica complessi.

man mano che le piattaforme crescono, è probabile che le loro capacità si espandano per coprire una gamma più ampia di applicazioni, tra cui soluzioni di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e Internet delle cose (IoT) . Questa espansione consentirebbe ai creatori di sviluppare app all’avanguardia in questi campi emergenti senza approfondire linguaggi di codifica complessi. Miglioramenti multipiattaforma: con la proliferazione di dispositivi e sistemi operativi, si prevede che le piattaforme no-code miglioreranno le loro capacità multipiattaforma. Ciò consentirà agli sviluppatori di creare senza problemi app che offrono esperienze simili su diversi dispositivi e piattaforme senza estese rielaborazioni.

con la proliferazione di dispositivi e sistemi operativi, si prevede che le piattaforme miglioreranno le loro capacità multipiattaforma. Ciò consentirà agli sviluppatori di creare senza problemi app che offrono esperienze simili su diversi dispositivi e piattaforme senza estese rielaborazioni. Funzionalità di collaborazione : gli strumenti No-code possono introdurre funzionalità più collaborative che consentono ai team di lavorare insieme in tempo reale, in modo simile a software collaborativi come Google Docs. Ciò può accelerare i tempi di sviluppo, migliorare il coordinamento del team e consentire un approccio più agile alla creazione di app.

: gli strumenti possono introdurre funzionalità più collaborative che consentono ai team di lavorare insieme in tempo reale, in modo simile a software collaborativi come Google Docs. Ciò può accelerare i tempi di sviluppo, migliorare il coordinamento del team e consentire un approccio più agile alla creazione di app. Accessibilità e inclusione: i futuri strumenti no-code potrebbero concentrarsi maggiormente sull’accessibilità, garantendo che le app create con queste piattaforme soddisfino gli standard internazionali di accessibilità. Questa attenzione non solo andrebbe a vantaggio degli utenti con disabilità, ma creerebbe anche un ambiente di sviluppo più inclusivo.

i futuri strumenti potrebbero concentrarsi maggiormente sull’accessibilità, garantendo che le app create con queste piattaforme soddisfino gli standard internazionali di accessibilità. Questa attenzione non solo andrebbe a vantaggio degli utenti con disabilità, ma creerebbe anche un ambiente di sviluppo più inclusivo. La crescita del No-Code in vari settori: l'attrattiva dello sviluppo No-code sta diventando evidente in più settori. Sanità, istruzione, finanza e persino servizi governativi stanno adottando soluzioni no-code per semplificare i processi e interagire con gli utenti in modo più efficace. Questa adozione diffusa è una testimonianza della versatilità e del potenziale delle piattaforme no-code .

l'attrattiva dello sviluppo sta diventando evidente in più settori. Sanità, istruzione, finanza e persino servizi governativi stanno adottando soluzioni per semplificare i processi e interagire con gli utenti in modo più efficace. Questa adozione diffusa è una testimonianza della versatilità e del potenziale delle piattaforme . Integrazione educativa: le istituzioni educative potrebbero integrare lo sviluppo no-code nei loro programmi di studio, fornendo agli studenti i mezzi per sviluppare applicazioni pratiche e risolvere problemi senza il prerequisito di apprendere linguaggi di codifica complessi. Ciò può democratizzare la formazione sullo sviluppo software e promuovere l’innovazione da un pubblico più ampio.

le istituzioni educative potrebbero integrare lo sviluppo nei loro programmi di studio, fornendo agli studenti i mezzi per sviluppare applicazioni pratiche e risolvere problemi senza il prerequisito di apprendere linguaggi di codifica complessi. Ciò può democratizzare la formazione sullo sviluppo software e promuovere l’innovazione da un pubblico più ampio. Previsioni per la tecnologia No-Code : gli analisti prevedono che il movimento no-code continuerà a crescere, portando potenzialmente a un futuro in cui la capacità di sviluppare app sarà onnipresente quanto l’utilizzo odierno di software per fogli di calcolo. Il confine tra sviluppatori professionisti e utenti aziendali potrebbe sfumare ulteriormente man mano che le piattaforme no-code diventano più potenti e facili da usare.

Il futuro dello sviluppo di app no-code brilla brillante, promettendo accessibilità e innovazione senza precedenti nella creazione di app. Man mano che le tecnologie convergono e le capacità delle piattaforme no-code si espandono, possiamo aspettarci che questo settore continui a sconvolgere lo sviluppo tradizionale del software e a dare potere a una nuova generazione di creatori e imprenditori.

Conclusione

Quando scegli il miglior generatore di app gratuito senza codifica, devi considerare le tue esigenze, il tuo budget e i fattori di cui sopra. Sebbene ogni piattaforma offra caratteristiche e vantaggi unici, selezionare quella più adatta al tuo progetto è essenziale.

Sebbene gli sviluppatori di app gratuiti come AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide e MIT App Inventor siano ottime opzioni per principianti e aziende con risorse limitate, potrebbero anche avere limitazioni e restrizioni relative a funzionalità, scalabilità o branding. Man mano che il tuo progetto diventa più complesso o richiede funzionalità avanzate, potresti dover prendere in considerazione l'aggiornamento a un piano a pagamento o esplorare altre soluzioni no-code/ low-code per soddisfare le tue esigenze in modo efficace.