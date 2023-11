Gratis app-bouwer zonder codering: de beste opties vergelijken

Overzicht van gratis app-bouwers zonder codering

Gratis app-bouwers zonder codering winnen aan populariteit, waardoor gebruikers applicaties kunnen maken, testen en implementeren zonder enige programmeerkennis. Deze platforms bieden drag-and-drop interfaces, sjablonen en vooraf gedefinieerde componenten, waardoor het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk wordt om hun applicaties te bouwen en aan te passen. In dit artikel verkennen we drie van de beste gratis app-bouwers zonder codering en vergelijken we hun functies, gebruiksgemak en de soorten applicaties die kunnen worden gebouwd.

AppMaster

AppMaster is een krachtige tool zonder code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Het is ontworpen om de ontwikkeling van applicaties 10x sneller en 3x kosteneffectiever te maken. Met de visuele interface kunnen gebruikers datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API en WSS-eindpunten voor backend-applicaties creëren. Web- en mobiele applicaties kunnen eenvoudig worden gemaakt met behulp van drag-and-drop functionaliteit en bedrijfslogische componenten.

Een van de unieke verkoopargumenten van AppMaster is het vermogen om technische schulden te elimineren door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, wat resulteert in flexibele en schaalbare applicaties. Dit platform is sinds april 2023 steeds populairder geworden met meer dan 60.000 gebruikers.

Belangrijkste kenmerken

Visueel datamodel en bedrijfsprocesontwerper

Drag-and-drop-interface voor web- en mobiele app-ontwerp

Realtime applicatiegeneratie

Compatibiliteit met PostgreSQL -compatibele databases

Swagger-documentatie (open API) wordt automatisch gegenereerd

Gratis abonnement

AppMaster biedt een gratis abonnement genaamd Learn & Explore, geschikt voor nieuwe gebruikers en platformtesten. Dit plan omvat niet het exporteren van binaire bestanden of broncode en heeft beperkte systeembronnen.

De pakketten Startup ($195/maand) en Startup+ ($299/maand) bieden meer middelen en functies om bedrijven te helpen hun applicaties op te schalen. AppMaster biedt aanvullende abonnementen voor nog geavanceerdere functies, zoals Business ($955/maand), Business+ ($1575/maand) en een volledig configureerbaar Enterprise-abonnement voor grotere organisaties.

Appy Pie

Appy Pie is een andere gratis app-bouwer waarmee gebruikers mobiele en webapplicaties kunnen maken zonder te coderen. Dit platform is geschikt voor zowel beginners als professionals en biedt vele functies en integraties voor het maken van apps. Appy Pie heeft een gebruiksvriendelijke interface met veel vooraf gebouwde sjablonen waarmee gebruikers snel en efficiënt applicaties kunnen maken.

Met Appy Pie kun je apps maken in verschillende categorieën, zoals e-commerce, entertainment, evenementen, gaming, horeca en meer. Bovendien ondersteunt het platform meerdere integraties van derden, zodat u de functionaliteit van uw app kunt uitbreiden.

Belangrijkste kenmerken

Gebruiksvriendelijke interface en vooraf gebouwde sjablonen

Ondersteunt meerdere app-categorieën

Integraties van derden met populaire services

Beschikbaarheid van progressieve webapps (PWA's)

Realtime app-updates

Analyse- en rapportagetools voor het bijhouden van app-prestaties

Gratis abonnement

Appy Pie biedt een gratis abonnement waarmee u uw app kunt maken en testen met basisfuncties, maar er zijn beperkingen. U moet upgraden naar een van hun betaalde abonnementen om advertenties te verwijderen, analytische ondersteuning te ontvangen en meer functies in te schakelen.

Betaalde abonnementen omvatten Basic ($18/maand), Gold ($36/maand) en Platinum ($60/maand). Elk abonnement biedt meer functies en bronnen waarmee u betere en efficiëntere applicaties kunt bouwen. Appy Pie biedt ook een geld-terug-garantie van 30 dagen als u besluit te upgraden naar een betaald abonnement en niet tevreden bent met het platform.

AppSheet

AppSheet is een app-bouwer no-code, eigendom van Google Cloud, en biedt een gebruiksvriendelijke interface en een reeks mogelijkheden voor het maken van mobiele en webapplicaties. Met het free-tier abonnement kunnen gebruikers basisapplicaties bouwen zonder dat er kosten aan verbonden zijn. De kernkracht van AppSheet ligt in het vermogen om verbinding te maken met verschillende Google-services, zoals Spreadsheets, Formulieren en Maps.

Belangrijkste kenmerken

Naadloze integratie met Google Workspace

Eenvoudig te gebruiken interface

Datagedreven applicatieontwikkeling

Offline-functionaliteit

Automatiseringen en workflowbeheer

Bron afbeelding: AppSheet

Pluspunten

Dankzij de soepele integratie met Google-services is AppSheet ideaal voor kleine bedrijven die Google Workspace al gebruiken

ideaal voor kleine bedrijven die Google Workspace al gebruiken Eenvoudige gebruikersinterface en eenvoudig te leren platform

Ondersteunt offline functionaliteit, waardoor gebruikers zelfs zonder internetverbinding toegang kunnen krijgen tot gegevens en deze kunnen bewerken

Biedt een handige manier om datagestuurde applicaties te bouwen zonder code te schrijven

Nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere app-bouwers

Het gratis abonnement ondersteunt maximaal 10 gebruikers en omvat AppSheet branding

branding Niet de optimale keuze voor complexe of grootschalige projecten

AppSheet is een geschikte gratis app-bouwer voor kleine bedrijven die al met Google Workspace werken. De naadloze integratie met andere Google-services en de eenvoudige interface maken het een uitstekende keuze voor gebruikers die functionele datagestuurde applicaties willen bouwen zonder uitgebreide kennis van coderen.

Glide

Glide is een gratis app-bouwer waarmee u webapplicaties kunt bouwen op basis van Google Spreadsheets. Het unieke verkoopargument van Glide is de eenvoud: u kunt binnen enkele minuten een functionele webapp bouwen en publiceren, zelfs met beperkte technische vaardigheden. Het gratis abonnement bevat basisfuncties die geschikt zijn voor particulieren en kleine bedrijven die eenvoudige webapplicaties willen ontwikkelen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Belangrijkste kenmerken

Bouw webapplicaties met Google Spreadsheets als gegevensbron

Eenvoudige drag-and-drop interface

interface Reeks aanpasbare sjablonen

Snel en eenvoudig app-bouwproces

Collaboratieve omgeving voor het bouwen van apps

Pluspunten

Intuïtief platform, geschikt voor personen met een beperkte technische achtergrond

De eenvoudig te gebruiken interface helpt bij het maken van webapps in korte tijd

Ondersteunt samenwerking, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan app-ontwikkeling kunnen werken

Grote verscheidenheid aan sjablonen voor het snel bouwen van apps

Nadelen

Vertrouwt uitsluitend op Google Spreadsheets voor gegevensbeheer, waardoor het aantal soorten applicaties dat u kunt bouwen wordt beperkt

Het gratis abonnement wordt geleverd met Glide branding en ondersteunt slechts maximaal 500 rijen met gegevens

branding en ondersteunt slechts maximaal 500 rijen met gegevens Ontbreekt aan geavanceerde aanpassings- en uitbreidbaarheidsfuncties voor complexere projecten

Glide is het meest geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudig te gebruiken gratis app-bouwer voor het maken van eenvoudige webapplicaties met Google Spreadsheets als gegevensbron. De overzichtelijke interface en duidelijke ontwerptools zijn perfect voor mensen met weinig of geen codeerervaring. Toch maken de afhankelijkheid van Glide van Google Spreadsheets en de beperkte aanpassingsmogelijkheden het minder ideaal voor complexe projecten of toepassingen die meer flexibiliteit vereisen.

MIT App Inventor

MIT App Inventor is een open-source app-bouwer waarmee gebruikers Android- en iOS-applicaties kunnen maken zonder codering. Het platform is ontwikkeld door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en heeft een educatieve focus, waardoor het een populaire keuze is onder studenten, docenten en beginners. Het free-tier-abonnement biedt uitgebreide functies die geschikt zijn voor het helemaal opnieuw ontwikkelen van mobiele applicaties.

Belangrijkste kenmerken

Open-sourceplatform voor de ontwikkeling van Android- en iOS-apps

Visuele, op blokken gebaseerde programmeerinterface

Educatieve hulpmiddelen en gemeenschapsondersteuning

Offline mogelijkheden voor het bouwen van apps

Uitgebreid assortiment componenten en uitbreidingen

Pluspunten

Innovatief, op blokken gebaseerd programmeermodel is gemakkelijk te leren en geschikt voor beginners

Sterke educatieve focus en gemeenschapsondersteuning

Open-sourceplatform stimuleert samenwerking en uitbreidbaarheid

Biedt een breed scala aan componenten voor het aanpassen en verbeteren van toepassingen

Nadelen

Ontbreekt aan geavanceerde functies in vergelijking met andere app-bouwers

Alleen ontwikkeling van mobiele applicaties , zonder web- of backend-mogelijkheden

Tragere prestaties vergeleken met andere platforms

Niet geschikt voor app-ontwikkeling op professioneel of ondernemingsniveau

MIT App Inventor is een uitstekende keuze voor leerlingen, docenten en beginnende ontwikkelaars die mobiele applicaties willen bouwen zonder codering. De innovatieve programmeerinterface en educatieve bronnen maken het een ideaal platform voor het lesgeven in app-ontwikkeling. Toch is het misschien niet de beste oplossing voor projecten op professioneel of ondernemingsniveau, omdat het de geavanceerde functies en mogelijkheden mist die andere app-bouwers bieden.

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een gratis app-bouwer

Omdat er verschillende gratis app-bouwers zonder codering op de markt beschikbaar zijn, is het belangrijk om de app te selecteren die het beste bij uw unieke vereisten past. De volgende factoren kunnen u helpen een weloverwogen beslissing te nemen:

Kenmerken en functionaliteit: Evalueer de beschikbare functies van elk platform en zorg ervoor dat ze voldoen aan de vereisten van uw project. Zoek naar interfaces drag-and-drop , aanpassingsopties en integratiemogelijkheden. Houd er rekening mee dat gratis abonnementen beperkingen kunnen hebben, en het is van cruciaal belang om deze beperkingen te begrijpen voordat u zich vastlegt. Gebruiksgemak: Kies voor een app-bouwer die een gebruiksvriendelijke interface en een soepele leercurve biedt. Een platform waarvoor geen uitgebreide training nodig is, bespaart u op de lange termijn tijd en middelen. Ondersteunde applicatietypen: Denk na over het type apps dat u wilt maken, of het nu gaat om web-, mobiele, backend- of IoT-apps. Sommige platforms zijn mogelijk beter geschikt voor specifieke app-typen, dus het kiezen van de juiste app-bouwer voor uw behoeften is essentieel. Schaalbaarheid: de door u geselecteerde app-bouwer moet tegemoetkomen aan de groei en veranderende behoeften van uw app. Zorg ervoor dat u met het platform kunt opschalen en meer functies kunt toevoegen wanneer dat nodig is, zonder dat dit aanzienlijke extra kosten of inspanningen met zich meebrengt. Platformondersteuning: Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de app-bouwer uw doelapparaten en platforms (iOS, Android, internet) ondersteunt. Kies een platform dat platformonafhankelijke compatibiliteit biedt of native apps voor specifieke platforms kan bouwen. Gemeenschap en ondersteuning: Een platform met een actieve ondersteuningsgemeenschap (forums, blogs, tutorials, enz.) en responsieve klantenondersteuning kan nuttig zijn, vooral als u problemen ondervindt of extra begeleiding nodig heeft tijdens de app-ontwikkeling. Merkaanwezigheid: Sommige gratis app-bouwers vereisen mogelijk dat u hun branding in uw applicatie weergeeft. Hoewel dit misschien geen dealbreaker is, is het de moeite waard om te overwegen of de presentatie en perceptie van uw app merkneutraal of professioneel moet blijven.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

De toekomst van app-ontwikkeling No-Code

De ontwikkeling van No-code apps evolueert snel, waarbij nieuwe ontwikkelingen de sector dagelijks vormgeven. In dit gedeelte gaan we dieper in op wat de toekomst zou kunnen brengen voor platforms no-code, en hoe deze tools een revolutie teweeg zullen brengen in de manier waarop bedrijven en individuen software maken.

Opkomende trends in platforms No-Code : platforms No-code worden steeds geavanceerder en bieden een hogere mate van maatwerk en krachtigere functies die ooit het exclusieve domein van traditioneel programmeren waren. Belangrijke trends zijn onder meer de integratie van kunstmatige intelligentie om complexe taken te automatiseren, verbeterde gebruikersinterfaces die app-ontwikkeling nog intuïtiever maken, en verbeterde analysetools die ontwikkelaars helpen gebruikersgedrag en app-prestaties te begrijpen.

platforms worden steeds geavanceerder en bieden een hogere mate van maatwerk en krachtigere functies die ooit het exclusieve domein van traditioneel programmeren waren. Belangrijke trends zijn onder meer de integratie van kunstmatige intelligentie om complexe taken te automatiseren, verbeterde gebruikersinterfaces die app-ontwikkeling nog intuïtiever maken, en verbeterde analysetools die ontwikkelaars helpen gebruikersgedrag en app-prestaties te begrijpen. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren: AI en machinaal leren zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in ontwikkelingsplatforms no-code . Ze kunnen helpen bij het automatiseren van workflows, voorspellende analyses bieden en geavanceerde mogelijkheden voor gegevensverwerking bieden. Deze integratie zou de toegangsbarrières kunnen verlagen voor het ontwikkelen van geavanceerde toepassingen die gebruik maken van AI zonder de noodzaak van gespecialiseerde kennis.

AI en machinaal leren zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in ontwikkelingsplatforms . Ze kunnen helpen bij het automatiseren van workflows, voorspellende analyses bieden en geavanceerde mogelijkheden voor gegevensverwerking bieden. Deze integratie zou de toegangsbarrières kunnen verlagen voor het ontwikkelen van geavanceerde toepassingen die gebruik maken van AI zonder de noodzaak van gespecialiseerde kennis. Uitbreiding van mogelijkheden: Naarmate platforms no-code groeien, zullen hun mogelijkheden zich waarschijnlijk uitbreiden naar een breder scala aan toepassingen, waaronder virtual reality (VR), augmented reality (AR) en Internet of Things (IoT) -oplossingen. Deze uitbreiding zou makers in staat stellen geavanceerde apps te ontwikkelen op deze opkomende gebieden zonder diep in complexe codeertalen te duiken.

Naarmate platforms groeien, zullen hun mogelijkheden zich waarschijnlijk uitbreiden naar een breder scala aan toepassingen, waaronder virtual reality (VR), augmented reality (AR) en Internet of Things (IoT) -oplossingen. Deze uitbreiding zou makers in staat stellen geavanceerde apps te ontwikkelen op deze opkomende gebieden zonder diep in complexe codeertalen te duiken. Verbeteringen op meerdere platforms: Met de toename van het aantal apparaten en besturingssystemen wordt verwacht dat platforms no-code hun platformonafhankelijke mogelijkheden zullen vergroten. Hierdoor kunnen ontwikkelaars naadloos apps maken die vergelijkbare ervaringen bieden op verschillende apparaten en platforms, zonder uitgebreide aanpassingen.

Met de toename van het aantal apparaten en besturingssystemen wordt verwacht dat platforms hun platformonafhankelijke mogelijkheden zullen vergroten. Hierdoor kunnen ontwikkelaars naadloos apps maken die vergelijkbare ervaringen bieden op verschillende apparaten en platforms, zonder uitgebreide aanpassingen. Samenwerkingsfuncties : tools No-code kunnen meer samenwerkingsfuncties introduceren waarmee teams in realtime kunnen samenwerken, vergelijkbaar met samenwerkingssoftware zoals Google Docs. Dit kan de ontwikkeltijd versnellen, de teamcoördinatie verbeteren en een meer flexibele benadering van het maken van apps mogelijk maken.

: tools kunnen meer samenwerkingsfuncties introduceren waarmee teams in realtime kunnen samenwerken, vergelijkbaar met samenwerkingssoftware zoals Google Docs. Dit kan de ontwikkeltijd versnellen, de teamcoördinatie verbeteren en een meer flexibele benadering van het maken van apps mogelijk maken. Toegankelijkheid en inclusie: Toekomstige tools no-code zouden zich meer kunnen richten op toegankelijkheid, zodat apps die met deze platforms worden gemaakt, voldoen aan de internationale toegankelijkheidsnormen. Deze focus zou niet alleen gebruikers met een handicap ten goede komen, maar ook een meer inclusieve ontwikkelingsomgeving creëren.

Toekomstige tools zouden zich meer kunnen richten op toegankelijkheid, zodat apps die met deze platforms worden gemaakt, voldoen aan de internationale toegankelijkheidsnormen. Deze focus zou niet alleen gebruikers met een handicap ten goede komen, maar ook een meer inclusieve ontwikkelingsomgeving creëren. De groei van No-Code in verschillende industrieën: de aantrekkingskracht van No-code ontwikkeling wordt duidelijk in meerdere sectoren. Gezondheidszorg, onderwijs, financiën en zelfs overheidsdiensten omarmen oplossingen no-code om processen te stroomlijnen en effectiever met gebruikers om te gaan. Deze wijdverbreide acceptatie is een bewijs van de veelzijdigheid en het potentieel van platforms no-code .

de aantrekkingskracht van ontwikkeling wordt duidelijk in meerdere sectoren. Gezondheidszorg, onderwijs, financiën en zelfs overheidsdiensten omarmen oplossingen om processen te stroomlijnen en effectiever met gebruikers om te gaan. Deze wijdverbreide acceptatie is een bewijs van de veelzijdigheid en het potentieel van platforms . Onderwijsintegratie: Onderwijsinstellingen zouden de ontwikkeling no-code in hun curricula kunnen integreren, waardoor studenten de middelen krijgen om praktische toepassingen te ontwikkelen en problemen op te lossen zonder de voorwaarde dat ze complexe codeertalen moeten leren. Dit kan het onderwijs in softwareontwikkeling democratiseren en innovatie bij een breder publiek bevorderen.

Onderwijsinstellingen zouden de ontwikkeling in hun curricula kunnen integreren, waardoor studenten de middelen krijgen om praktische toepassingen te ontwikkelen en problemen op te lossen zonder de voorwaarde dat ze complexe codeertalen moeten leren. Dit kan het onderwijs in softwareontwikkeling democratiseren en innovatie bij een breder publiek bevorderen. Voorspellingen voor technologie No-Code : Analisten voorspellen dat de beweging no-code zal blijven groeien, wat mogelijk zal leiden tot een toekomst waarin de mogelijkheid om apps te ontwikkelen net zo alomtegenwoordig is als het gebruik van spreadsheetsoftware vandaag de dag. De grens tussen professionele ontwikkelaars en zakelijke gebruikers kan verder vervagen naarmate platforms no-code krachtiger en gebruiksvriendelijker worden.

De toekomst van no-code app-ontwikkeling ziet er rooskleurig uit en belooft ongekende toegankelijkheid en innovatie bij het maken van apps. Naarmate technologieën convergeren en de mogelijkheden van no-code -platforms toenemen, kunnen we verwachten dat deze sector de traditionele softwareontwikkeling zal blijven ontwrichten en een nieuwe generatie makers en ondernemers zal versterken.

Conclusie

Bij het kiezen van de beste gratis app-bouwer zonder codering moet u rekening houden met uw behoeften, budget en de bovenstaande factoren. Hoewel elk platform unieke functies en voordelen biedt, is het essentieel om het meest geschikte platform voor uw project te selecteren.

Hoewel gratis app-bouwers zoals AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide en MIT App Inventor geweldige opties zijn voor beginners en bedrijven met beperkte middelen, kunnen ze ook beperkingen en restricties hebben met betrekking tot functies, schaalbaarheid of branding. Naarmate uw project complexer wordt of geavanceerde functies vereist, moet u wellicht overwegen om te upgraden naar een betaald abonnement of andere no-code/ low-code -oplossingen te verkennen om effectief aan uw vereisten te voldoen.