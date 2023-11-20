Бесплатный no-code конструктор приложений: сравнение лучших вариантов

Обзор бесплатных no-code конструкторов приложений

Бесплатные конструкторы приложений без программирования набирают популярность, позволяя пользователям создавать, тестировать и развертывать приложения без каких-либо знаний в области программирования. Эти платформы предоставляют интерфейсы drag-and-drop, шаблоны и предопределенные компоненты, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать и настраивать свои приложения. В этой статье мы рассмотрим три лучших бесплатных конструктора приложений без программирования и сравним их функции, простоту использования и типы приложений, которые можно создать.

AppMaster

AppMaster — это мощный no-code инструмент для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Он предназначен для того, чтобы сделать разработку приложений в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее. Благодаря визуальному интерфейсу пользователи могут создавать модели данных, бизнес-процессы, REST API и конечные точки WSS для серверных приложений. Веб-приложения и мобильные приложения можно легко создавать с помощью функции drag-and-drop и компонентов бизнес-логики.

Одним из уникальных преимуществ AppMaster является его способность устранять технический долг путем восстановления приложений с нуля при изменении требований, что приводит к созданию гибких и масштабируемых приложений. Эта платформа продолжает набирать обороты: по состоянию на апрель 2023 года ее используют более 60 000 человек.

Ключевая особенность

Визуальная модель данных и дизайнер бизнес-процессов

Интерфейс перетаскивания для дизайна веб-сайтов и мобильных приложений

Генерация приложений в реальном времени

Совместимость с базами данных, совместимыми с PostgreSQL.

Документация Swagger (открытый API) создается автоматически.

Бесплатный план

AppMaster предлагает бесплатный план под названием Learn & Explore, подходящий для новых пользователей и тестирования платформы. Этот план не включает экспорт двоичных файлов или исходного кода и имеет ограниченные системные ресурсы.

Планы Startup (195 долларов США в месяц) и Startup+ (299 долларов США в месяц) предоставляют больше ресурсов и функций, которые помогут компаниям масштабировать свои приложения. AppMaster предлагает дополнительные планы подписки для еще более продвинутых функций, таких как Business (955 долларов США в месяц), Business+ (1575 долларов США в месяц), а также полностью настраиваемый план Enterprise для более крупных организаций.

Appy Pie

Appy Pie — еще один бесплатный конструктор приложений, который позволяет пользователям создавать мобильные и веб-приложения без программирования. Эта платформа подходит как новичкам, так и профессионалам, предлагая множество функций и интеграций для создания приложений. Appy Pie имеет удобный интерфейс со множеством готовых шаблонов, которые помогают пользователям быстро и эффективно создавать приложения.

С помощью Appy Pie вы можете создавать приложения в различных категориях, таких как электронная коммерция, развлечения, мероприятия, игры, гостиничный бизнес и многое другое. Кроме того, платформа поддерживает множество сторонних интеграций, которые помогут вам расширить функциональность вашего приложения.

Ключевая особенность

Удобный интерфейс и готовые шаблоны.

Поддерживает несколько категорий приложений

Сторонние интеграции с популярными сервисами

Доступность прогрессивных веб-приложений (PWA)

Обновления приложений в режиме реального времени

Инструменты аналитики и отчетности для отслеживания производительности приложений.

Бесплатный план

Appy Pie предлагает бесплатный план, который позволяет создавать и тестировать приложение с базовыми функциями, но имеет ограничения. Вам нужно будет перейти на один из их платных планов, чтобы удалить рекламу, получить аналитическую поддержку и включить дополнительные функции.

Платные планы включают Basic (18 долларов США в месяц), Gold (36 долларов США в месяц) и Platinum (60 долларов США в месяц). Каждый план предлагает больше функций и ресурсов, которые помогут вам создавать более качественные и эффективные приложения. Appy Pie также предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег, если вы решите перейти на платный план и будете недовольны платформой.

AppSheet

AppSheet — это конструктор приложений no-code, принадлежащий Google Cloud, предлагающий удобный интерфейс и ряд возможностей для создания мобильных и веб-приложений. Его план бесплатного уровня позволяет пользователям создавать базовые приложения без каких-либо затрат. Основная сила AppSheet заключается в его способности подключаться к различным сервисам Google, таким как Таблицы, Формы и Карты.

Ключевая особенность

Бесшовная интеграция с Google Workspace.

Простой в использовании интерфейс

Разработка приложений, управляемых данными

Офлайн-функциональность

Автоматизация и управление рабочими процессами

Источник изображения: AppSheet

Плюсы

Плавная интеграция со службами Google делает AppSheet идеальным решением для малых предприятий, которые уже используют Google Workspace.

идеальным решением для малых предприятий, которые уже используют Google Workspace. Простой пользовательский интерфейс и простая в освоении платформа.

Поддерживает офлайн-функциональность, позволяя пользователям получать доступ и редактировать данные даже без подключения к Интернету.

Предлагает удобный способ создания приложений, управляемых данными, без написания кода.

Минусы

Ограниченные возможности настройки по сравнению с другими разработчиками приложений.

План бесплатного уровня поддерживает только до 10 пользователей и включает фирменную символику AppSheet .

. Не оптимальный выбор для сложных или масштабных проектов.

AppSheet — это подходящий бесплатный конструктор приложений для малых предприятий, уже работающих с Google Workspace. Его бесшовная интеграция с другими сервисами Google и простой интерфейс делают его отличным выбором для пользователей, желающих создавать функциональные приложения, управляемые данными, без обширных знаний в области кодирования.

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Glide

Glide — это бесплатный конструктор приложений, который позволяет создавать веб-приложения на основе Google Sheets. Уникальным преимуществом Glide является его простота: вы можете создать и опубликовать функциональное веб-приложение за считанные минуты, даже обладая ограниченными техническими навыками. Его план бесплатного уровня включает в себя базовые функции, подходящие для частных лиц и малых предприятий, которые хотят разрабатывать простые веб-приложения.

Ключевая особенность

Создавайте веб-приложения, используя Google Таблицы в качестве источника данных.

Простой интерфейс drag-and-drop

Диапазон настраиваемых шаблонов

Быстрый и простой процесс создания приложения

Среда для совместной разработки приложений

Плюсы

Интуитивно понятная платформа, подходящая для людей с ограниченным техническим опытом.

Простой в использовании интерфейс помогает создавать веб-приложения за короткий промежуток времени.

Поддерживает совместную работу, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над разработкой приложений.

Широкий выбор шаблонов для быстрого создания приложений.

Минусы

Для управления данными используется исключительно Google Таблицы, что ограничивает типы приложений, которые вы можете создавать.

Бесплатный план поставляется с брендингом Glide и поддерживает только до 500 строк данных.

и поддерживает только до 500 строк данных. Не хватает расширенных функций настройки и расширения для более сложных проектов.

Glide наиболее подходит для пользователей, которым нужен простой в использовании бесплатный конструктор приложений для создания простых веб-приложений с использованием Google Таблиц в качестве источника данных. Его понятный интерфейс и простые инструменты проектирования идеально подходят для людей с небольшим опытом программирования или вообще без него. Тем не менее, зависимость Glide от Google Sheets и ограниченные возможности настройки делают его менее идеальным для сложных проектов или приложений, требующих большей гибкости.

MIT App Inventor

MIT App Inventor — это конструктор приложений с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям создавать приложения для Android и iOS без программирования. Платформа, разработанная Массачусетским технологическим институтом (MIT), имеет образовательную направленность, что делает ее популярным выбором среди студентов, преподавателей и новичков. Его план бесплатного уровня предлагает обширные функции, подходящие для разработки мобильных приложений с нуля.

Ключевая особенность

Платформа с открытым исходным кодом для разработки приложений для Android и iOS.

Визуальный блочный интерфейс программирования

Образовательные ресурсы и поддержка сообщества

Возможности создания офлайн-приложений

Широкий спектр компонентов и расширений

Плюсы

Инновационная модель блочного программирования проста в освоении и подходит для начинающих.

Сильный образовательный фокус и поддержка сообщества

Платформа с открытым исходным кодом поощряет сотрудничество и расширяемость

Предлагает широкий спектр компонентов для настройки и улучшения приложений.

Минусы

Не хватает расширенных функций по сравнению с другими конструкторами приложений.

Только разработка мобильных приложений , без веб-возможностей или серверной части.

Более медленная производительность по сравнению с другими платформами

Не очень подходит для разработки приложений профессионального или корпоративного уровня.

MIT App Inventor — отличный выбор для учащихся, преподавателей и начинающих разработчиков, желающих создавать мобильные приложения без программирования. Инновационный интерфейс программирования и образовательные ресурсы делают его идеальной платформой для обучения разработке приложений. Тем не менее, он, возможно, не лучше всего подходит для проектов профессионального или корпоративного уровня, поскольку ему не хватает расширенных функций и возможностей, предлагаемых другими разработчиками приложений.

Факторы, которые следует учитывать при выборе бесплатного конструктора приложений

Поскольку на рынке доступно несколько бесплатных конструкторов приложений без программирования, важно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим уникальным требованиям. Следующие факторы могут помочь вам принять обоснованное решение:

Возможности и функциональность: оцените доступные функции каждой платформы и убедитесь, что они соответствуют требованиям вашего проекта. Ищите интерфейсы drag-and-drop , параметры настройки и возможности интеграции. Помните, что бесплатные планы могут иметь ограничения, и очень важно понимать эти ограничения перед принятием решений. Простота использования: выберите конструктор приложений, который предлагает удобный интерфейс и простую кривую обучения. Платформа, не требующая обширного обучения, в долгосрочной перспективе сэкономит вам время и ресурсы. Поддерживаемые типы приложений: определите тип приложений, которые вы хотите создать: веб-приложения, мобильные приложения, серверные приложения или приложения IoT. Некоторые платформы могут лучше подходить для определенных типов приложений, поэтому очень важно выбрать правильный конструктор приложений, отвечающий вашим потребностям. Масштабируемость: выбранный вами конструктор приложений должен учитывать рост вашего приложения и меняющиеся потребности. Убедитесь, что платформа позволяет масштабировать и добавлять дополнительные функции при необходимости без значительных дополнительных затрат или усилий. Поддержка платформы. Крайне важно убедиться, что сборщик приложений поддерживает ваши целевые устройства и платформы (iOS, Android, Интернет). Выберите платформу, которая обеспечивает кросс-платформенную совместимость или позволяет создавать собственные приложения для конкретных платформ. Сообщество и поддержка. Платформа с активным сообществом поддержки (форумы, блоги, учебные пособия и т. д.) и отзывчивой поддержкой клиентов может оказаться полезной, особенно если вы столкнулись с проблемами или вам требуются дополнительные рекомендации во время разработки приложения. Присутствие бренда. Некоторые разработчики бесплатных приложений могут потребовать от вас отображения их бренда в вашем приложении. Хотя это, возможно, и не является решающим фактором, стоит подумать, должно ли представление и восприятие вашего приложения оставаться нейтральным к бренду или профессиональным.

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Будущее разработки приложений No-Code

Разработка приложений No-code быстро развивается, и новые достижения ежедневно формируют отрасль. В этом разделе мы углубимся в то, что ждет в будущем платформы no-code, и как эти инструменты произведут революцию в том, как предприятия и частные лица создают программное обеспечение.

Новые тенденции в платформах No-Code . Платформы No-code становятся все более сложными, предлагая более высокую степень настройки и более мощные функции, которые когда-то были исключительной областью традиционного программирования. Ключевые тенденции включают интеграцию искусственного интеллекта для автоматизации сложных задач, улучшенные пользовательские интерфейсы, которые делают разработку приложений еще более интуитивно понятной, а также улучшенные инструменты аналитики, которые помогают разработчикам понимать поведение пользователей и производительность приложений.

Платформы становятся все более сложными, предлагая более высокую степень настройки и более мощные функции, которые когда-то были исключительной областью традиционного программирования. Ключевые тенденции включают интеграцию искусственного интеллекта для автоматизации сложных задач, улучшенные пользовательские интерфейсы, которые делают разработку приложений еще более интуитивно понятной, а также улучшенные инструменты аналитики, которые помогают разработчикам понимать поведение пользователей и производительность приложений. Искусственный интеллект и машинное обучение. Ожидается, что искусственный интеллект и машинное обучение будут играть важную роль в платформах разработки no-code . Они могут помочь автоматизировать рабочие процессы, обеспечить прогнозную аналитику и предложить расширенные возможности обработки данных. Эта интеграция может снизить входные барьеры для разработки продвинутых приложений, использующих ИИ без необходимости специальных знаний.

Ожидается, что искусственный интеллект и машинное обучение будут играть важную роль в платформах разработки . Они могут помочь автоматизировать рабочие процессы, обеспечить прогнозную аналитику и предложить расширенные возможности обработки данных. Эта интеграция может снизить входные барьеры для разработки продвинутых приложений, использующих ИИ без необходимости специальных знаний. Расширение возможностей. По мере роста платформ no-code их возможности, вероятно, будут расширяться и охватывать более широкий спектр приложений, включая решения виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и Интернета вещей (IoT) . Это расширение позволит создателям разрабатывать передовые приложения в этих новых областях без глубокого погружения в сложные языки программирования.

По мере роста платформ их возможности, вероятно, будут расширяться и охватывать более широкий спектр приложений, включая решения виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и Интернета вещей (IoT) . Это расширение позволит создателям разрабатывать передовые приложения в этих новых областях без глубокого погружения в сложные языки программирования. Кроссплатформенные улучшения. Ожидается, что с распространением устройств и операционных систем платформы no-code расширят свои кроссплатформенные возможности. Это позволит разработчикам беспрепятственно создавать приложения, которые предлагают одинаковые возможности на разных устройствах и платформах без серьезной доработки.

Ожидается, что с распространением устройств и операционных систем платформы расширят свои кроссплатформенные возможности. Это позволит разработчикам беспрепятственно создавать приложения, которые предлагают одинаковые возможности на разных устройствах и платформах без серьезной доработки. Функции совместной работы . Инструменты No-code могут предоставлять больше функций совместной работы, которые позволяют командам работать вместе в режиме реального времени, подобно программному обеспечению для совместной работы, такому как Google Docs. Это может ускорить время разработки, улучшить координацию команды и обеспечить более гибкий подход к созданию приложений.

. Инструменты могут предоставлять больше функций совместной работы, которые позволяют командам работать вместе в режиме реального времени, подобно программному обеспечению для совместной работы, такому как Google Docs. Это может ускорить время разработки, улучшить координацию команды и обеспечить более гибкий подход к созданию приложений. Доступность и инклюзивность. Будущие инструменты no-code могут больше сосредоточиться на доступности, гарантируя, что приложения, созданные на этих платформах, соответствуют международным стандартам доступности. Такое внимание не только принесет пользу пользователям с ограниченными возможностями, но и создаст более инклюзивную среду развития.

Будущие инструменты могут больше сосредоточиться на доступности, гарантируя, что приложения, созданные на этих платформах, соответствуют международным стандартам доступности. Такое внимание не только принесет пользу пользователям с ограниченными возможностями, но и создаст более инклюзивную среду развития. Рост использования No-Code в различных отраслях. Привлекательность разработки No-code становится очевидной во многих секторах. Здравоохранение, образование, финансы и даже государственные службы используют решения no-code для оптимизации процессов и более эффективного взаимодействия с пользователями. Такое широкое распространение является свидетельством универсальности и потенциала платформ no-code .

Привлекательность разработки становится очевидной во многих секторах. Здравоохранение, образование, финансы и даже государственные службы используют решения для оптимизации процессов и более эффективного взаимодействия с пользователями. Такое широкое распространение является свидетельством универсальности и потенциала платформ . Образовательная интеграция: образовательные учреждения могут интегрировать разработку no-code в свои учебные программы, предоставляя учащимся средства для разработки практических приложений и решения проблем без предварительного изучения сложных языков программирования. Это может демократизировать образование в области разработки программного обеспечения и способствовать инновациям среди более широкой аудитории.

образовательные учреждения могут интегрировать разработку в свои учебные программы, предоставляя учащимся средства для разработки практических приложений и решения проблем без предварительного изучения сложных языков программирования. Это может демократизировать образование в области разработки программного обеспечения и способствовать инновациям среди более широкой аудитории. Прогнозы для технологии No-Code . Аналитики предсказывают, что движение no-code будет продолжать расти, что потенциально приведет к будущему, в котором возможность разработки приложений будет столь же повсеместной, как и использование программного обеспечения для работы с электронными таблицами сегодня. Граница между профессиональными разработчиками и бизнес-пользователями может еще больше стереться, поскольку платформы no-code станут более мощными и удобными для пользователя.

Будущее разработки приложений no-code сияет ярким светом, обещая беспрецедентную доступность и инновации в создании приложений. По мере сближения технологий и расширения возможностей платформ no-code мы можем ожидать, что этот сектор продолжит разрушать традиционную разработку программного обеспечения и расширять возможности нового поколения создателей и предпринимателей.

Заключение

Выбирая лучший бесплатный конструктор приложений без программирования, вы должны учитывать свои потребности, бюджет и вышеупомянутые факторы. Хотя каждая платформа предоставляет уникальные функции и преимущества, важно выбрать наиболее подходящую для вашего проекта.

Хотя бесплатные конструкторы приложений, такие как AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide и MIT App Inventor, являются отличными вариантами для новичков и предприятий с ограниченными ресурсами, они также могут иметь ограничения в отношении функций, масштабируемости или брендинга. Поскольку ваш проект становится более сложным или требует расширенных функций, вам может потребоваться рассмотреть возможность перехода на платный план или изучить другие решения без кода или low-code, чтобы эффективно удовлетворить ваши требования.