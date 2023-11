Darmowy kreator aplikacji bez kodowania: porównanie najlepszych opcji

Przegląd bezpłatnych kreatorów aplikacji bez kodowania

Bezpłatne narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodowania zyskują na popularności, umożliwiając użytkownikom tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji bez żadnej wiedzy programistycznej. Platformy te udostępniają interfejsy, szablony i predefiniowane komponenty drag-and-drop, ułatwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie i dostosowywanie aplikacji. W tym artykule przyjrzymy się trzem najlepszym darmowym narzędziom do tworzenia aplikacji bez kodowania i porównamy ich funkcje, łatwość obsługi oraz typy aplikacji, które można zbudować.

AppMaster

AppMaster to potężne narzędzie niewymagające kodu, służące do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Został zaprojektowany tak, aby tworzenie aplikacji było 10 razy szybsze i 3 razy tańsze. Dzięki interfejsowi wizualnemu użytkownicy mogą tworzyć modele danych, procesy biznesowe, REST API i punkty końcowe WSS dla aplikacji backendowych. Aplikacje internetowe i mobilne można łatwo tworzyć, korzystając z funkcji drag-and-drop oraz komponentów logiki biznesowej.

Jedną z unikalnych zalet AppMaster jest jego zdolność do eliminowania długu technicznego poprzez ponowne tworzenie aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, co skutkuje elastycznymi i skalowalnymi aplikacjami. Platforma ta nadal zyskuje na popularności – według stanu na kwiecień 2023 r. korzystało z niej ponad 60 000 użytkowników.

Kluczowe cechy

Wizualny model danych i projektant procesów biznesowych

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” do projektowania aplikacji internetowych i mobilnych

Generowanie aplikacji w czasie rzeczywistym

Kompatybilność z bazami danych kompatybilnymi z PostgreSQL

Dokumentacja Swagger (otwarte API) generowana automatycznie

Bezpłatny plan

AppMaster oferuje bezpłatny plan o nazwie Learn & Explore, odpowiedni dla nowych użytkowników i testowania platform. Ten plan nie obejmuje eksportu plików binarnych ani kodu źródłowego i ma ograniczone zasoby systemowe.

Plany startup (195 USD/mies.) i startup+ (299 USD/mies.) zapewniają więcej zasobów i funkcji, które pomagają firmom skalować aplikacje. AppMaster oferuje dodatkowe plany subskrypcji dla jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak Business (955 USD/mies.), Business+ (1575 USD/mies.) oraz w pełni konfigurowalny plan Enterprise dla większych organizacji.

Appy Pie

Appy Pie to kolejny darmowy kreator aplikacji, który pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje mobilne i internetowe bez kodowania. Platforma ta jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, oferując wiele funkcji i integracji do tworzenia aplikacji. Appy Pie ma przyjazny interfejs z wieloma gotowymi szablonami, które pomagają użytkownikom szybko i efektywnie tworzyć aplikacje.

Dzięki Appy Pie możesz tworzyć aplikacje z różnych kategorii, takich jak handel elektroniczny, rozrywka, wydarzenia, gry, hotelarstwo i nie tylko. Ponadto platforma obsługuje wiele integracji innych firm, które pomagają rozszerzyć funkcjonalność aplikacji.

Kluczowe cechy

Przyjazny dla użytkownika interfejs i gotowe szablony

Obsługuje wiele kategorii aplikacji

Integracje stron trzecich z popularnymi usługami

Dostępność progresywnych aplikacji internetowych (PWA)

Aktualizacje aplikacji w czasie rzeczywistym

Narzędzia analityczne i raportowe do śledzenia wydajności aplikacji

Bezpłatny plan

Appy Pie oferuje bezpłatny plan, który pozwala tworzyć i testować aplikację z podstawowymi funkcjami, ale ma ograniczenia. Będziesz musiał przejść na jeden z płatnych planów, aby usunąć reklamy, uzyskać wsparcie analityczne i włączyć więcej funkcji.

Plany płatne obejmują Basic (18 USD/mies.), Gold (36 USD/mies.) i Platinum (60 USD/mies.). Każdy plan oferuje więcej funkcji i zasobów, które pomogą Ci tworzyć lepsze i wydajniejsze aplikacje. Appy Pie zapewnia również 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli zdecydujesz się na przejście na plan płatny i nie będziesz zadowolony z platformy.

AppSheet

AppSheet to narzędzie do tworzenia aplikacji no-code należące do Google Cloud, oferujące przyjazny dla użytkownika interfejs i szereg możliwości tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Plan bezpłatny umożliwia użytkownikom tworzenie podstawowych aplikacji bez ponoszenia żadnych opłat. Podstawowa siła AppSheet polega na możliwości łączenia się z różnymi usługami Google, takimi jak Arkusze, Formularze i Mapy.

Kluczowe cechy

Bezproblemowa integracja z Google Workspace

Łatwy w użyciu interfejs

Tworzenie aplikacji opartych na danych

Funkcjonalność offline

Automatyzacja i zarządzanie przepływem pracy

Źródło obrazu: AppSheet

Plusy

Płynna integracja z usługami Google sprawia, że AppSheet jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm, które już korzystają z Google Workspace

jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm, które już korzystają z Google Workspace Prosty interfejs użytkownika i łatwa do nauczenia platforma

Obsługuje funkcjonalność offline, umożliwiając użytkownikom dostęp i edycję danych nawet bez połączenia z Internetem

Oferuje wygodny sposób tworzenia aplikacji opartych na danych bez pisania kodu

Cons

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do innych twórców aplikacji

Plan bezpłatny obsługuje tylko do 10 użytkowników i obejmuje branding AppSheet

Nie jest to optymalny wybór w przypadku złożonych lub dużych projektów

AppSheet to odpowiednie bezpłatne narzędzie do tworzenia aplikacji dla małych firm, które już korzystają z Google Workspace. Bezproblemowa integracja z innymi usługami Google i prosty interfejs sprawiają, że jest to doskonały wybór dla użytkowników chcących tworzyć funkcjonalne aplikacje oparte na danych bez rozległej wiedzy na temat kodowania.

Glide

Glide to darmowy kreator aplikacji, który umożliwia tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o Arkusze Google. Wyjątkową zaletą Glide jest jego prostota: możesz zbudować i opublikować funkcjonalną aplikację internetową w ciągu kilku minut, nawet przy ograniczonych umiejętnościach technicznych. Jego bezpłatny plan zawiera podstawowe funkcje odpowiednie dla osób prywatnych i małych firm, które chcą tworzyć proste aplikacje internetowe.

Kluczowe cechy

Twórz aplikacje internetowe, korzystając z Arkuszy Google jako źródła danych

Prosty interfejs drag-and-drop

Gama dostosowywalnych szablonów

Szybki i łatwy proces tworzenia aplikacji

Środowisko do wspólnego tworzenia aplikacji

Plusy

Intuicyjna platforma, odpowiednia dla osób z ograniczoną wiedzą techniczną

Łatwy w obsłudze interfejs pomaga w tworzeniu aplikacji internetowych w krótkim czasie

Obsługuje współpracę, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tworzeniem aplikacji

Szeroka gama szablonów do szybkiego tworzenia aplikacji

Cons

Do zarządzania danymi wykorzystuje wyłącznie Arkusze Google, ograniczając typy aplikacji, które możesz tworzyć

Bezpłatny plan jest oznaczony marką Glide i obsługuje tylko do 500 wierszy danych

i obsługuje tylko do 500 wierszy danych Brakuje zaawansowanych funkcji dostosowywania i rozszerzalności w przypadku bardziej złożonych projektów

Glide jest najbardziej odpowiedni dla użytkowników poszukujących łatwego w użyciu bezpłatnego narzędzia do tworzenia prostych aplikacji internetowych z Arkuszami Google jako źródłem danych. Jego przejrzysty interfejs i proste narzędzia do projektowania są idealne dla osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w kodowaniu. Mimo to zależność Glide od Arkuszy Google i ograniczone opcje dostosowywania sprawiają, że jest mniej idealny w przypadku złożonych projektów lub aplikacji wymagających większej elastyczności.

MIT App Inventor

MIT App Inventor to narzędzie do tworzenia aplikacji typu open source, które umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji na Androida i iOS bez kodowania. Platforma opracowana przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) ma charakter edukacyjny, dzięki czemu jest popularnym wyborem wśród studentów, nauczycieli i początkujących. Jego bezpłatny plan oferuje rozbudowane funkcje odpowiednie do tworzenia aplikacji mobilnych od zera.

Kluczowe cechy

Platforma open source do tworzenia aplikacji na Androida i iOS

Wizualny, blokowy interfejs programowania

Zasoby edukacyjne i wsparcie społeczne

Możliwości tworzenia aplikacji offline

Szeroka gama komponentów i rozszerzeń

Plusy

Innowacyjny model programowania blokowego jest łatwy do nauczenia i odpowiedni dla początkujących

Silny nacisk na edukację i wsparcie społeczności

Platforma typu open source zachęca do współpracy i rozszerzalności

Oferuje szeroką gamę komponentów do dostosowywania i ulepszania aplikacji

Cons

Brakuje zaawansowanych funkcji w porównaniu do innych twórców aplikacji

Tylko tworzenie aplikacji mobilnych , bez możliwości korzystania z Internetu ani zaplecza

Niższa wydajność w porównaniu do innych platform

Nie nadaje się dobrze do tworzenia aplikacji na poziomie profesjonalnym lub korporacyjnym

MIT App Inventor to doskonały wybór dla uczniów, nauczycieli i początkujących programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje mobilne bez kodowania. Innowacyjny interfejs programistyczny i zasoby edukacyjne sprawiają, że jest to idealna platforma do nauczania tworzenia aplikacji. Może jednak nie nadawać się najlepiej do projektów profesjonalnych lub korporacyjnych, ponieważ brakuje mu zaawansowanych funkcji i możliwości oferowanych przez innych twórców aplikacji.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze bezpłatnego narzędzia do tworzenia aplikacji

Ponieważ na rynku dostępnych jest kilka bezpłatnych narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodowania, ważny jest wybór tego najlepszego, odpowiadającego Twoim unikalnym wymaganiom. Następujące czynniki mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji:

Funkcje i funkcjonalność: Oceń dostępne funkcje każdej platformy i upewnij się, że spełniają one wymagania Twojego projektu. Poszukaj interfejsów drag-and-drop , opcji dostosowywania i możliwości integracji. Pamiętaj, że bezpłatne plany mogą mieć ograniczenia i bardzo ważne jest, aby zrozumieć te ograniczenia przed ich zatwierdzeniem. Łatwość obsługi: wybierz narzędzie do tworzenia aplikacji, które oferuje przyjazny interfejs i łatwą ścieżkę uczenia się. Platforma, która nie wymaga obszernego szkolenia, w dłuższej perspektywie pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zasoby. Obsługiwane typy aplikacji: rozważ typ aplikacji, które chcesz utworzyć, czy to aplikacje internetowe, mobilne, zaplecza czy IoT. Niektóre platformy mogą lepiej pasować do określonych typów aplikacji, dlatego niezbędny jest wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji dostosowanego do Twoich potrzeb. Skalowalność: wybrany kreator aplikacji powinien uwzględniać rozwój aplikacji i zmieniające się potrzeby. Upewnij się, że platforma umożliwia skalowanie i dodawanie większej liczby funkcji w razie potrzeby, bez ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów i wysiłku. Obsługa platformy: Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że kreator aplikacji obsługuje docelowe urządzenia i platformy (iOS, Android, internet). Wybierz platformę, która oferuje kompatybilność międzyplatformową lub umożliwia tworzenie aplikacji natywnych dla określonych platform. Społeczność i wsparcie: platforma z aktywną społecznością wsparcia (fora, blogi, samouczki itp.) i elastyczną obsługą klienta może być korzystna, zwłaszcza jeśli napotkasz problemy lub potrzebujesz dodatkowych wskazówek podczas tworzenia aplikacji. Obecność marki: niektóre bezpłatne narzędzia do tworzenia aplikacji mogą wymagać wyświetlania ich marki w aplikacji. Choć może to nie oznaczać zerwania umowy, warto rozważyć, czy prezentacja i odbiór Twojej aplikacji muszą pozostać neutralne dla marki czy profesjonalne.

Przyszłość tworzenia aplikacji No-Code

Tworzenie aplikacji No-code szybko się rozwija, a nowe osiągnięcia codziennie kształtują branżę. W tej sekcji zagłębimy się w przyszłość platform no-code i w jaki sposób te narzędzia zrewolucjonizują sposób, w jaki firmy i osoby prywatne tworzą oprogramowanie.

Pojawiające się trendy w platformach No-Code : Platformy No-code stają się coraz bardziej wyrafinowane, oferując wyższy stopień dostosowania i potężniejsze funkcje, które kiedyś były wyłączną domeną tradycyjnego programowania. Kluczowe trendy obejmują integrację sztucznej inteligencji w celu automatyzacji złożonych zadań, ulepszone interfejsy użytkownika, dzięki którym tworzenie aplikacji jest jeszcze bardziej intuicyjne, oraz ulepszone narzędzia analityczne, które pomagają programistom zrozumieć zachowania użytkowników i wydajność aplikacji.

Platformy stają się coraz bardziej wyrafinowane, oferując wyższy stopień dostosowania i potężniejsze funkcje, które kiedyś były wyłączną domeną tradycyjnego programowania. Kluczowe trendy obejmują integrację sztucznej inteligencji w celu automatyzacji złożonych zadań, ulepszone interfejsy użytkownika, dzięki którym tworzenie aplikacji jest jeszcze bardziej intuicyjne, oraz ulepszone narzędzia analityczne, które pomagają programistom zrozumieć zachowania użytkowników i wydajność aplikacji. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: oczekuje się, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe odegrają znaczącą rolę na platformach programistycznych no-code . Mogą pomóc zautomatyzować przepływy pracy, zapewnić analizę predykcyjną i zaoferować zaawansowane możliwości przetwarzania danych. Integracja ta mogłaby obniżyć bariery wejścia dla opracowywania zaawansowanych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy.

oczekuje się, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe odegrają znaczącą rolę na platformach programistycznych . Mogą pomóc zautomatyzować przepływy pracy, zapewnić analizę predykcyjną i zaoferować zaawansowane możliwości przetwarzania danych. Integracja ta mogłaby obniżyć bariery wejścia dla opracowywania zaawansowanych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. Rozszerzanie możliwości: w miarę rozwoju platform no-code ich możliwości prawdopodobnie wzrosną, aby objąć szerszy zakres zastosowań, w tym rozwiązania rzeczywistości wirtualnej (VR), rzeczywistości rozszerzonej (AR) i Internetu rzeczy (IoT) . To rozszerzenie umożliwi twórcom tworzenie najnowocześniejszych aplikacji w tych wschodzących dziedzinach bez konieczności zagłębiania się w złożone języki kodowania.

w miarę rozwoju platform ich możliwości prawdopodobnie wzrosną, aby objąć szerszy zakres zastosowań, w tym rozwiązania rzeczywistości wirtualnej (VR), rzeczywistości rozszerzonej (AR) i Internetu rzeczy (IoT) . To rozszerzenie umożliwi twórcom tworzenie najnowocześniejszych aplikacji w tych wschodzących dziedzinach bez konieczności zagłębiania się w złożone języki kodowania. Ulepszenia międzyplatformowe: wraz z rozprzestrzenianiem się urządzeń i systemów operacyjnych oczekuje się, że platformy no-code zwiększą swoje możliwości międzyplatformowe. Umożliwi to programistom płynne tworzenie aplikacji oferujących podobne doświadczenia na różnych urządzeniach i platformach bez konieczności przeprowadzania rozległych przeróbek.

wraz z rozprzestrzenianiem się urządzeń i systemów operacyjnych oczekuje się, że platformy zwiększą swoje możliwości międzyplatformowe. Umożliwi to programistom płynne tworzenie aplikacji oferujących podobne doświadczenia na różnych urządzeniach i platformach bez konieczności przeprowadzania rozległych przeróbek. Funkcje współpracy : narzędzia No-code mogą wprowadzać więcej funkcji współpracy, które umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, podobnie jak oprogramowanie do współpracy, takie jak Dokumenty Google. Może to przyspieszyć czas programowania, poprawić koordynację zespołu i umożliwić bardziej elastyczne podejście do tworzenia aplikacji.

: narzędzia mogą wprowadzać więcej funkcji współpracy, które umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, podobnie jak oprogramowanie do współpracy, takie jak Dokumenty Google. Może to przyspieszyć czas programowania, poprawić koordynację zespołu i umożliwić bardziej elastyczne podejście do tworzenia aplikacji. Dostępność i włączenie: przyszłe narzędzia no-code mogłyby w większym stopniu skupiać się na dostępności, zapewniając, że aplikacje utworzone za pomocą tych platform spełniają międzynarodowe standardy dostępności. Skoncentrowanie się na tym nie tylko przyniesie korzyści użytkownikom niepełnosprawnym, ale także stworzy bardziej włączające środowisko programistyczne.

przyszłe narzędzia mogłyby w większym stopniu skupiać się na dostępności, zapewniając, że aplikacje utworzone za pomocą tych platform spełniają międzynarodowe standardy dostępności. Skoncentrowanie się na tym nie tylko przyniesie korzyści użytkownikom niepełnosprawnym, ale także stworzy bardziej włączające środowisko programistyczne. Rozwój technologii No-Code w różnych branżach: Atrakcyjność rozwoju No-code staje się widoczna w wielu sektorach. Opieka zdrowotna, edukacja, finanse, a nawet usługi rządowe wykorzystują rozwiązania no-code , aby usprawnić procesy i skuteczniej komunikować się z użytkownikami. To powszechne przyjęcie jest świadectwem wszechstronności i potencjału platform no-code .

Atrakcyjność rozwoju staje się widoczna w wielu sektorach. Opieka zdrowotna, edukacja, finanse, a nawet usługi rządowe wykorzystują rozwiązania , aby usprawnić procesy i skuteczniej komunikować się z użytkownikami. To powszechne przyjęcie jest świadectwem wszechstronności i potencjału platform . Integracja edukacyjna: Instytucje edukacyjne mogą włączyć rozwój no-code do swoich programów nauczania, zapewniając uczniom środki do opracowywania praktycznych zastosowań i rozwiązywania problemów bez konieczności uczenia się złożonych języków kodowania. Może to zdemokratyzować edukację w zakresie tworzenia oprogramowania i wspierać innowacje wśród szerszej publiczności.

Instytucje edukacyjne mogą włączyć rozwój do swoich programów nauczania, zapewniając uczniom środki do opracowywania praktycznych zastosowań i rozwiązywania problemów bez konieczności uczenia się złożonych języków kodowania. Może to zdemokratyzować edukację w zakresie tworzenia oprogramowania i wspierać innowacje wśród szerszej publiczności. Prognozy dla technologii No-Code : Analitycy przewidują, że ruch no-code będzie nadal rosnąć, co potencjalnie doprowadzi do przyszłości, w której możliwość tworzenia aplikacji będzie tak wszechobecna, jak obecnie korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych. Granica między profesjonalnymi programistami a użytkownikami biznesowymi może się jeszcze bardziej zatrzeć, gdy platformy no-code staną się potężniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Przyszłość tworzenia aplikacji no-code rysuje się w jasnych barwach, obiecując niespotykaną dotąd dostępność i innowacje w tworzeniu aplikacji. W miarę zbliżania się technologii i rozszerzania możliwości platform no-code, możemy spodziewać się, że sektor ten będzie w dalszym ciągu zakłócał rozwój tradycyjnego oprogramowania i wzmacniał pozycję nowego pokolenia twórców i przedsiębiorców.

Wniosek

Wybierając najlepszy darmowy kreator aplikacji bez kodowania, musisz wziąć pod uwagę swoje potrzeby, budżet i powyższe czynniki. Chociaż każda platforma zapewnia unikalne funkcje i korzyści, wybór najbardziej odpowiedniej dla Twojego projektu jest niezbędny.

Chociaż bezpłatne narzędzia do tworzenia aplikacji, takie jak AppMaster, Appy Pie, AppSheet, Glide i MIT App Inventor, są świetnymi opcjami dla początkujących i firm o ograniczonych zasobach, mogą również mieć ograniczenia i ograniczenia dotyczące funkcji, skalowalności lub brandingu. Ponieważ Twój projekt staje się bardziej złożony lub wymaga zaawansowanych funkcji, może być konieczne rozważenie przejścia na plan płatny lub wypróbowanie innych rozwiązań niewymagających kodu/ low-code, aby skutecznie spełnić Twoje wymagania.