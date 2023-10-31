DigitalOcean Bulutunuzu Nasıl Güvenceye Alabilirsiniz: En İyi Uygulamalar

DigitalOcean Güvenliğini Anlamak

DigitalOcean, sanal özel sunucular (Damlacıklar olarak bilinir), yönetilen Kubernetes , nesne depolama, yönetilen veritabanları ve yük dengeleme dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetler sunan popüler bir bulut altyapı sağlayıcısıdır. Tüm bulut hizmet sağlayıcılarında olduğu gibi, kullanıcıların uygulamalarını, altyapılarını ve verilerini yetkisiz erişime, tehditlere ve güvenlik açıklarına karşı korumaları için güvenlik en önemli öncelik olmalıdır.

DigitalOcean temel altyapıyı ve hizmetleri korurken kullanıcılar da bulut ortamlarındaki uygulamalarının, verilerinin ve diğer varlıklarının güvenliğinden sorumludur. Bu paylaşılan sorumluluk modeli, kullanıcıların güvenli bir bulut ortamı sağlamak için en iyi uygulamaları anlamasını ve takip etmesini gerektirir.

Bu makalede, DigitalOcean ortamınızda güvenli bir bulut mimarisinin, güvenli ağ erişiminin nasıl oluşturulacağını ve verilerinizin nasıl korunacağını tartışacağız.

Güvenli Bulut Mimarisi Oluşturma

Güvenli bir mimari tasarlamak ve uygulamak, güvenli bir bulut ortamının temelidir. DigitalOcean bulutunuzda aşağıdaki en iyi uygulamalara bağlı kalmak, güvenli ve dayanıklı bir mimari oluşturmanıza yardımcı olacaktır:

Uygun Damlacık türlerini seçin : DigitalOcean, farklı performans özelliklerine sahip çeşitli Damlacık planları sunar. Uygulamanızın iş yükü ve gereksinimlerinin yanı sıra barındırdığınız verilerin hassasiyeti ve önemine göre doğru planı seçin. İş yüklerini izole edin : Potansiyel güvenlik olaylarının patlama yarıçapını sınırlamak için farklı iş yüklerini ve uygulamaları ayrı projelerde tutun. Uygulamalarınız ve kaynaklarınız için ihlal durumunda yanal hareketi sınırlayacak izole, özel ağlar oluşturmak için DigitalOcean'ın VPC (Sanal Özel Bulut) özelliğini kullanın. Yük dengeleyicileri kullanın : Trafiği birden fazla Damlacık'a dağıtmak için DigitalOcean'ın yönetilen yük dengeleme hizmetini uygulayın. Bu, yüksek kullanılabilirlik sağlar, uygulama performansını artırır ve temel kaynaklara internetten doğrudan erişimi önleyerek ek bir güvenlik katmanı ekler. Bir yedekleme ve kurtarma planı oluşturun : DigitalOcean'ın yerleşik yedekleme özelliklerini kullanarak Droplet'lerinizi, birimlerinizi ve veritabanlarınızı düzenli olarak yedekleyin. Bir veri kaybı olayı veya güvenlik olayı durumunda veri bütünlüğünü ve iş sürekliliğini sağlamak için bir felaket kurtarma stratejisi oluşturun. Güvenlik güncellemelerini ve düzeltme eklerini otomatikleştirin : Bilinen güvenlik açıklarına karşı korunmaya devam etmek için işletim sisteminizi, uygulamalarınızı ve bağımlı kitaplıklarınızı düzenli olarak güncelleyin ve yama uygulayın. İnsan müdahalesini en aza indirmek ve güncellemelerin kaçırılma riskini azaltmak için yama yönetimini mümkün olduğunca otomatikleştirin.

Ağ Erişiminin Güvenliğini Sağlama

Etkili ağ güvenliği, uygulamalarınıza ve verilerinize yetkisiz erişimi önler. DigitalOcean Bulut ortamınızda ağ erişimini güvence altına almak için şu en iyi uygulamaları izleyin:

Güvenlik duvarlarını kullanın : Kaynaklarınıza gelen ve giden trafiği kontrol etmek ve erişimi yalnızca izin verilen IP adresleri ve bağlantı noktalarıyla sınırlamak için DigitalOcean'ın Bulut Güvenlik Duvarlarını uygulayın. Güvenlik duvarı kurallarını en az ayrıcalık ilkesine göre yapılandırın ve izleme ve analiz için tüm güvenlik duvarı olaylarını günlüğe kaydedin. VPN veya Özel Ağ kullanın : Uygulamalarınızı ve kaynaklarınızı bölümlere ayırmak, aralarında güvenli ve özel iletişim sağlamak ve genel erişimi kısıtlamak için bir sanal özel ağ (VPN) kurun veya DigitalOcean'ın VPC özelliğini kullanın. SSH anahtarlarını etkinleştirin : Damlacıklarınıza bağlanırken kimlik doğrulama için şifre tabanlı oturum açma işlemlerine güvenmek yerine SSH anahtarlarını kullanın. SSH anahtarları daha güçlü güvenlik sağlayarak kaba kuvvet saldırıları yoluyla yetkisiz erişim riskini azaltır. Ağ trafiğini izleyin : Gelen ve giden ağ trafiğinizi düzenli olarak izleyin ve analiz edin. Anormallikleri veya aşırı trafiği tespit etmek, güvenlik olaylarını veya ağınıza erişme girişimlerini tanımlamanıza yardımcı olabilir. Ağınıza göz kulak olmak için DigitalOcean'ın yerleşik izleme araçlarını veya üçüncü taraf çözümlerini kullanın. Gereksiz hizmetleri devre dışı bırakın : Gereksiz hizmetleri devre dışı bırakarak ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatarak saldırı yüzeyini azaltın. Ortamınıza yetkisiz erişimi önlemek için yalnızca uygulamalarınız için gereken hizmetleri saklayın.

Bu en iyi uygulamaları takip ederek güvenli bir bulut mimarisi oluşturabilir ve DigitalOcean Bulut ortamınızda ağ erişiminizi etkili bir şekilde koruyabilirsiniz. Önemli olan mimarinizi yakından izlemek, güvenlik yaklaşımınızda sürekli ince ayar yapmak ve en son güvenlik trendleri ve tehditleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Verilerinizi Korumak

Herhangi bir bulut ortamındaki temel kaygılardan biri, verilerinizi yetkisiz erişime, ihlallere ve potansiyel veri kaybına karşı korumaktır. DigitalOcean verilerinizi korumak için birden fazla yol sunar ancak en iyi uygulamaları uygulamanız ve uygun güvenlik özelliklerini seçmeniz gerekir.

Veri şifreleme

Verilerinizi korumak için hem kullanımda hem de aktarım sırasında daima şifreleme uygulamanız gerekir. DigitalOcean veri şifreleme için çeşitli özellikler sunar:

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Atıl durumda: DigitalOcean Blok Depolama ve Yönetilen Veritabanları, ileri şifreleme standartlarını kullanarak atıl durumdaki verileri otomatik olarak şifreler. Bu, birisi verilerinize erişmeyi başarsa bile, uygun şifreleme anahtarları olmadan verileri çözememesini sağlar.

DigitalOcean Blok Depolama ve Yönetilen Veritabanları, ileri şifreleme standartlarını kullanarak atıl durumdaki verileri otomatik olarak şifreler. Bu, birisi verilerinize erişmeyi başarsa bile, uygun şifreleme anahtarları olmadan verileri çözememesini sağlar. Aktarım halinde: Uygulamanızın bağlantıları için şifrelemeyi etkinleştirerek aktarım sırasındaki verileri şifreleyin. Kullanıcılarınız ile web uygulamalarınız arasındaki trafiği şifrelemek için SSL/TLS sertifikalarını kullanabilirsiniz. Dahili iletişim için VPN çözümlerini veya HTTPS bağlantılarını kullanmayı düşünün.

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolleri

Verilerinize yalnızca yetkili personelin erişebilmesini sağlamak için güçlü kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri uygulayın. Stratejiler şunları içerir:

Güçlü parolalar: Tüm kullanıcı hesapları için güçlü bir parola politikası uygulayın ve zorunlu kılın. Büyük ve küçük harflerin, sayıların ve özel karakterlerin birleşimini zorunlu kılın.

Tüm kullanıcı hesapları için güçlü bir parola politikası uygulayın ve zorunlu kılın. Büyük ve küçük harflerin, sayıların ve özel karakterlerin birleşimini zorunlu kılın. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA): Yönetici ve veritabanı erişimi gibi tüm kritik hesaplar için 2FA'yı etkinleştirin.

Yönetici ve veritabanı erişimi gibi tüm kritik hesaplar için 2FA'yı etkinleştirin. En az ayrıcalık ilkesi: Görevleri gerçekleştirmek için gereken minimum erişime göre izinleri atayın.

Görevleri gerçekleştirmek için gereken minimum erişime göre izinleri atayın. Rol tabanlı erişim denetimi (RBAC): Kullanıcıları kuruluşunuz içindeki rollerine göre gruplandırın ve bireysel kullanıcılar yerine bu gruplara uygun izinleri uygulayın.

Kullanıcıları kuruluşunuz içindeki rollerine göre gruplandırın ve bireysel kullanıcılar yerine bu gruplara uygun izinleri uygulayın. Tek oturum açma (SSO): Kimlik doğrulamayı merkezileştirmek ve birden fazla oturum açma kimlik bilgilerine olan ihtiyacı azaltmak için OAuth veya SAML gibi SSO çözümlerini kullanın.

Veri Yedeklemeleri

Donanım arızaları, veri ihlalleri veya kasıtsız silme gibi beklenmedik olaylardan kaynaklanan veri kaybının etkisini en aza indirmek için verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. DigitalOcean çeşitli yedekleme çözümleri sunar:

Otomatik yedeklemeler: Damlacıklar ve Yönetilen Veritabanları için DigitalOcean'ın yerleşik yedekleme özelliğini kullanın. Bu özellik, verilerinizin haftalık otomatik yedeklerini oluşturur ve bunları dört hafta boyunca saklar.

Damlacıklar ve Yönetilen Veritabanları için DigitalOcean'ın yerleşik yedekleme özelliğini kullanın. Bu özellik, verilerinizin haftalık otomatik yedeklerini oluşturur ve bunları dört hafta boyunca saklar. Anlık görüntü yedeklemeleri: İhtiyaç duyduğunuzda Damlacıklarınızın ve Birimlerinizin manuel anlık görüntülerini oluşturun. Anlık görüntülerin artımlı olmadığını ve her seferinde verilerin tam bir kopyasının oluşturulduğunu, bunun da ek depolama maliyetlerine yol açabileceğini unutmayın.

İhtiyaç duyduğunuzda Damlacıklarınızın ve Birimlerinizin manuel anlık görüntülerini oluşturun. Anlık görüntülerin artımlı olmadığını ve her seferinde verilerin tam bir kopyasının oluşturulduğunu, bunun da ek depolama maliyetlerine yol açabileceğini unutmayın. Özel yedekleme çözümleri: DigitalOcean'ın yerleşik yedekleme özelliğinin kapsamadığı diğer hizmetlerin yedekleme sürecini otomatikleştirmek için üçüncü taraf yedekleme araçlarını uygulayın veya özel komut dosyaları yazın.

Veri kaybı durumunda sorunsuz bir kurtarma sürecini garanti etmek için yedeklemelerinizi düzenli olarak test edin ve bütünlüklerinden emin olun.

Güvenlik Güncellemeleri ve Yama Uygulaması

Güvenlik açıklarını en aza indirmek için işletim sistemlerinizi, uygulamalarınızı ve bağımlılıklarınızı düzenli olarak güncelleyin. Mümkün olduğunda otomatik güvenlik güncellemelerini kullanın ve bildirilen sorunlar için güvenlik önerilerini yakından izleyin. Ayrıca DigitalOcean altyapınızın en son güvenlik yamalarını ve güncellemelerini çalıştırdığından emin olun.

İzleme ve Uyarı

Potansiyel tehditleri, güvenlik açıklarını veya şüpheli etkinlikleri tespit etmek için bulut ortamınızı izleyin. DigitalOcean yerleşik izleme araçları sağlar, ancak aynı zamanda üçüncü taraf izleme çözümlerini de entegre edebilir veya uyarı sisteminizi özelleştirebilirsiniz.

DigitalOcean İzleme Araçları

Altyapınızı takip etmek için DigitalOcean'ın yerleşik izleme özelliklerini kullanın:

Damlacık İzleme: Damlacıklarınız için CPU kullanımı, bellek kullanımı ve disk G/Ç gibi performans ölçümlerini toplar. Belirli eşikler aşıldığında bildirim almak için bu ölçümleri temel alan uyarılar ayarlayın.

Damlacıklarınız için CPU kullanımı, bellek kullanımı ve disk G/Ç gibi performans ölçümlerini toplar. Belirli eşikler aşıldığında bildirim almak için bu ölçümleri temel alan uyarılar ayarlayın. Yük Dengeleyici Metrikleri: İstek oranları, hata oranları ve gecikme dahil olmak üzere yük dengeleme etkinliğiyle ilgili ölçümleri gösterir. Yük dengeleyicinizin düzgün çalışıp çalışmadığını veya arkasındaki kaynakları optimize etmeniz gerekip gerekmediğini belirlemek için bu bilgileri kullanın.

İstek oranları, hata oranları ve gecikme dahil olmak üzere yük dengeleme etkinliğiyle ilgili ölçümleri gösterir. Yük dengeleyicinizin düzgün çalışıp çalışmadığını veya arkasındaki kaynakları optimize etmeniz gerekip gerekmediğini belirlemek için bu bilgileri kullanın. Yönetilen Veritabanları Metrikleri: Yönetilen veritabanlarınız için saniye başına sorgular, disk kullanımı ve kullanılabilir bağlantılar gibi izleme bilgileri sağlar. Olası sorunları önlemek için bu ölçümleri temel alan özel uyarılar ayarlayın.

Üçüncü Taraf İzleme Çözümleri

Harici izleme çözümlerini DigitalOcean altyapınızla entegre etmek, ek bilgiler ve kapsamlı izleme sağlayabilir. Bazı popüler üçüncü taraf hizmetleri şunları içerir:

New Relic: Uygulamanız, altyapınız ve kullanıcı deneyiminiz hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bir performans izleme aracı. New Relic, DigitalOcean Damlacıklarınızı izleyebilir ve ayrıntılı performans analizleri sağlayabilir.

Uygulamanız, altyapınız ve kullanıcı deneyiminiz hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bir performans izleme aracı. New Relic, DigitalOcean Damlacıklarınızı izleyebilir ve ayrıntılı performans analizleri sağlayabilir. DataDog: Uygulamalarınıza, altyapınıza ve ilgili hizmetlerinize uçtan uca görünürlük sağlayan bir izleme ve analiz platformu. DataDog, Damlacıklarınızı ve diğer hizmetlerinizi izlemek için DigitalOcean ile kolayca entegre edilebilir.

Uygulamalarınıza, altyapınıza ve ilgili hizmetlerinize uçtan uca görünürlük sağlayan bir izleme ve analiz platformu. DataDog, Damlacıklarınızı ve diğer hizmetlerinizi izlemek için DigitalOcean ile kolayca entegre edilebilir. Monitor.global(): Web uygulamalarınızın, API'lerinizin ve sunucu altyapınızın eksiksiz izlenmesini sağlayan bir izleme çözümü. Monitor.global(), DigitalOcean altyapınızı diğer bulut sağlayıcıları veya hibrit ortamlarla birlikte izlemek için kullanılabilir.

Gereksinimlerinize ve bütçenize göre bir izleme çözümü seçin. DigitalOcean ile entegrasyonu desteklediğinden ve ihtiyacınız olan gerekli özellikleri sağladığından emin olun.

Özel Uyarı Sistemi

Belirli olaylar veya eşik ihlalleri meydana geldiğinde sizi bilgilendirecek komut dosyaları geliştirerek veya üçüncü taraf uyarı araçlarından yararlanarak özel bir uyarı sistemi oluşturun. Uyarılarınızı kaynak kullanımı, hata oranları ve yanıt süreleri gibi ölçümlere göre tanımlayın. Uyarı sisteminizi, sorunun niteliğine bağlı olarak farklı önem düzeylerine ve üst kademeye iletme prosedürlerine sahip olacak şekilde özelleştirin.

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Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı erişimini ve izinlerini etkili bir şekilde yönetmek, DigitalOcean bulut ortamınızın güvenliğini korumak için çok önemlidir. İşte uygulanması gereken temel uygulamalar:

En Az Ayrıcalık İlkesi

Kullanıcı izinlerini atarken en az ayrıcalık ilkesini izleyin. Kullanıcılara yalnızca görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları gerekli izinleri verin. Bu, saldırı yüzeyinin azaltılmasına ve güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgilerinin veya izinlerin kazara kötüye kullanılmasının neden olduğu potansiyel hasarın en aza indirilmesine yardımcı olur.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)

Ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için tüm kritik hesaplar için 2FA'yı etkinleştirin. 2FA ile kullanıcıların, normal şifrelerine ek olarak bir kimlik doğrulayıcı uygulama tarafından oluşturulan tek kullanımlık şifre (OTP) gibi ikinci bir faktör sağlaması gerekir. Bu, şifreleri ele geçirilse bile hesapların korunmasına yardımcı olur.

Ayrı Kullanıcı Hesapları

Tek bir kimlik bilgisi kümesini paylaşmak yerine ekibinizdeki her birey için ayrı kullanıcı hesapları oluşturun. Bu, izinleri yönetmeyi, kullanıcı etkinliklerini izlemeyi ve gerektiğinde erişimi iptal etmeyi kolaylaştırır.

İzinleri Düzenli Olarak İnceleyin ve Güncelleyin

Kuruluşunuzun mevcut ihtiyaçları ve rolleriyle uyumlu olduklarından emin olmak için kullanıcı izinlerini düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Şirketten ayrılanlar, rolleri değiştirenler veya projelerini tamamlayanlar gibi artık erişime ihtiyaç duymayan kullanıcılar için erişimi iptal edin. Ayrıca, üçüncü taraf yüklenicilerin ve geçici işbirlikçilerin katılımları biter bitmez erişim izinlerinin kaldırılmasını sağlayın.

Verilerinizi korumaya, izlemeye ve uyarmaya, kullanıcı yönetimine ve erişim kontrolüne yönelik bu en iyi uygulamaları birleştirerek güçlü ve güvenli bir DigitalOcean bulut ortamı oluşturabilirsiniz. Bu uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmek ve ince ayarlar yapmak, kuruluşunuz büyüyüp geliştikçe altyapınızın güvende kalmasını sağlayacaktır.

Bu arada, bulut ortamınızda güvenliği ve ölçeklenebilirliği ön planda tutan kodsuz çözümler kullanarak web ve mobil uygulamalar geliştirmek için AppMaster gibi platformları kullanmayı düşünün.

Güncel Kalın ve Güvenliğinize İnce Ayar Yapın

Güvenlik devam eden bir süreçtir ve en son güvenlik haberleri, trendleri ve önerileriyle güncel kalmak, DigitalOcean Bulut ortamınızın bütünlüğünü korumak için çok önemlidir. Güvenlik duruşunuzu güçlü ve uyarlanabilir tutmak için aşağıdaki eylemleri göz önünde bulundurun:

Güvenlik güncellemelerini düzenli olarak inceleyin ve uygulayın

Tüm uygulamalarınızın, kitaplıklarınızın ve işletim sistemlerinizin en son güvenlik yamalarıyla güncel olduğundan emin olun. DigitalOcean, temel altyapı için güvenlik bildirimleri ve güncellemeler sağlar ancak yazılımın ortamınızda çalışmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz. Mümkün olduğunda otomatik güncelleme süreçlerini ayarlayın ve kritik güvenlik güncellemelerini kullanılabilir hale gelir gelmez inceleyip dağıtın.

Riskleri izleyin ve değerlendirin

Potansiyel güvenlik açıklarını, riskleri ve güvenlik duruşunuzdaki boşlukları belirlemek için bulut ortamınızda düzenli değerlendirmeler yapın. Altyapınızdaki zayıflıkları tespit etmek için sızma testi araçlarından ve güvenlik açığı tarayıcılarından yararlanın ve güvenlik uygulamanızın tarafsız bir değerlendirmesini almak için harici güvenlik denetim hizmetlerinden faydalanmayı düşünün.

Sektör trendlerini ve en iyi uygulamaları takip edin

Bulut güvenliğindeki en son gelişmelerden haberdar olmak için güvenlik bloglarını takip edin, konferanslara katılın, güvenlik forumlarına katılın ve güvenlikle ilgili e-posta listelerine abone olun. DigitalOcean düzenli olarak güvenlikle ilgili haberler, makaleler ve güncellemeler yayınlar: ortamınızın güvenliğine ilişkin en son öneriler için resmi belgelere ve yönergelere bakın.

Süreçlerinizi ve politikalarınızı iyileştirin

Etkin ve ilgili kalmalarını sağlamak için olay müdahale planlarınızı, güvenlik politikalarınızı ve operasyonel uygulamalarınızı sürekli olarak değerlendirin ve iyileştirin. Ekip üyelerinizi en son güvenlik en iyi uygulamaları ve teknikleri konusunda periyodik olarak eğitin ve eğitin ve kuruluşunuzda güçlü bir güvenlik kültürü geliştirin.

Uygulama geliştirme sürecinizi optimize etmek için AppMaster yararlanın

DigitalOcean Bulut uygulamalarınız için geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanmayı düşünün. AppMaster geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, her seferinde sıfırdan ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamalarınızın her zaman en yeni güvenlik en iyi uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Güvenli bir DigitalOcean Bulut ortamını sürdürmek, proaktif bir yaklaşım, düzenli izleme ve yeni güvenlik zorluklarına uyum sağlamayı gerektiren sürekli bir çabadır. Bu kılavuzda vurgulanan en iyi uygulamalara bağlı kalarak altyapınızı korumak, verilerinizi korumak ve güvenlik olayları olasılığını en aza indirmek için daha donanımlı olacaksınız.