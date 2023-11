Come proteggere il tuo cloud DigitalOcean: migliori pratiche

Comprendere la sicurezza di DigitalOcean

DigitalOcean è un popolare fornitore di infrastrutture cloud che offre vari prodotti e servizi, tra cui server privati ​​virtuali (noti come Droplet), Kubernetes gestiti, archiviazione di oggetti, database gestiti e bilanciamento del carico. Come per qualsiasi fornitore di servizi cloud, la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta per gli utenti per proteggere le proprie applicazioni, infrastruttura e dati da accessi non autorizzati, minacce e vulnerabilità.

Mentre DigitalOcean protegge l'infrastruttura e i servizi sottostanti, gli utenti sono responsabili della protezione delle proprie applicazioni, dati e altre risorse all'interno del proprio ambiente cloud. Questo modello di responsabilità condivisa richiede che gli utenti comprendano e seguano le migliori pratiche per garantire un ambiente cloud sicuro.

In questo articolo discuteremo di come creare un'architettura cloud sicura, proteggere l'accesso alla rete e proteggere i tuoi dati nel tuo ambiente DigitalOcean.

Creazione di un'architettura cloud sicura

Progettare e implementare un'architettura sicura è la base di un ambiente cloud sicuro. L'adesione alle seguenti best practice nel tuo cloud DigitalOcean ti aiuterà a creare un'architettura sicura e resiliente:

Seleziona i tipi di Droplet appropriati : DigitalOcean offre vari piani Droplet con diverse caratteristiche prestazionali. Scegli il piano giusto in base al carico di lavoro e ai requisiti della tua applicazione, nonché alla sensibilità e all'importanza dei dati che stai ospitando. Isola i carichi di lavoro : mantieni carichi di lavoro e applicazioni diversi in progetti separati per limitare il raggio d'azione di potenziali incidenti di sicurezza. Utilizza la funzionalità VPC (Virtual Private Cloud) di DigitalOcean per creare reti private isolate per le tue applicazioni e risorse, che limiteranno i movimenti laterali in caso di violazione. Utilizza bilanciatori del carico : implementa il servizio di bilanciamento del carico gestito di DigitalOcean per distribuire il traffico su più Droplet. Ciò garantisce un'elevata disponibilità, migliora le prestazioni delle applicazioni e aggiunge un ulteriore livello di sicurezza impedendo l'accesso diretto alle risorse sottostanti da Internet. Imposta un piano di backup e ripristino : esegui regolarmente il backup di Droplet, volumi e database utilizzando le funzionalità di backup integrate di DigitalOcean. Creare una strategia di disaster recovery per garantire l'integrità dei dati e la continuità aziendale in caso di perdita di dati o incidente di sicurezza. Automatizza gli aggiornamenti di sicurezza e le patch : aggiorna e applica regolarmente patch al tuo sistema operativo, alle applicazioni e alle librerie dipendenti per rimanere protetto dalle vulnerabilità note. Automatizza la gestione delle patch quando possibile per ridurre al minimo l'intervento umano e ridurre il rischio di aggiornamenti mancati.

Protezione dell'accesso alla rete

Un'efficace sicurezza di rete impedisce l'accesso non autorizzato alle applicazioni e ai dati. Segui queste migliori pratiche per proteggere l'accesso alla rete nel tuo ambiente DigitalOcean Cloud:

Utilizza i firewall : implementa i firewall cloud di DigitalOcean per controllare il traffico in entrata e in uscita verso le tue risorse, limitando l'accesso solo agli indirizzi IP e alle porte consentiti. Configura le regole del firewall in base al principio del privilegio minimo e registra tutti gli eventi del firewall per il monitoraggio e l'analisi. Utilizza una VPN o una rete privata : configura una rete privata virtuale (VPN) o utilizza la funzionalità VPC di DigitalOcean per segmentare le tue applicazioni e risorse, garantendo una comunicazione sicura e privata tra loro e limitando l'accesso pubblico. Abilita chiavi SSH : utilizza le chiavi SSH per l'autenticazione quando ti connetti ai tuoi Droplet invece di fare affidamento su accessi basati su password. Le chiavi SSH forniscono una maggiore sicurezza, riducendo il rischio di accesso non autorizzato tramite attacchi di forza bruta. Monitora il traffico di rete : monitora e analizza regolarmente il traffico di rete in entrata e in uscita. Il rilevamento di anomalie o traffico eccessivo potrebbe aiutare a identificare incidenti di sicurezza o tentativi di accesso alla rete. Utilizza gli strumenti di monitoraggio integrati di DigitalOcean o soluzioni di terze parti per tenere d'occhio la tua rete. Disabilita i servizi non necessari : riduce la superficie di attacco disabilitando i servizi non necessari e chiudendo le porte inutilizzate. Conserva solo i servizi necessari per le tue applicazioni per impedire l'accesso non autorizzato al tuo ambiente.

Seguendo queste migliori pratiche, puoi creare un'architettura cloud sicura e proteggere efficacemente l'accesso alla rete nel tuo ambiente DigitalOcean Cloud. La chiave è monitorare da vicino la tua architettura, ottimizzare continuamente il tuo approccio alla sicurezza e rimanere informato sulle ultime tendenze e minacce alla sicurezza.

Protezione dei tuoi dati

Una delle preoccupazioni principali in qualsiasi ambiente cloud è proteggere i dati da accessi non autorizzati, violazioni e potenziali perdite di dati. DigitalOcean offre diversi modi per proteggere i tuoi dati, ma devi applicare le migliori pratiche e selezionare le funzionalità di sicurezza appropriate.

Crittografia dei dati

Per salvaguardare i tuoi dati, dovresti sempre implementare la crittografia sia a riposo che in transito. DigitalOcean offre varie funzionalità per la crittografia dei dati:

A riposo: DigitalOcean Block Storage e database gestiti crittografano automaticamente i dati a riposo utilizzando standard di crittografia avanzati. Ciò garantisce che anche se qualcuno riesce ad accedere ai tuoi dati, non potrà decifrarli senza le chiavi di crittografia adeguate.

DigitalOcean Block Storage e database gestiti crittografano automaticamente i dati a riposo utilizzando standard di crittografia avanzati. Ciò garantisce che anche se qualcuno riesce ad accedere ai tuoi dati, non potrà decifrarli senza le chiavi di crittografia adeguate. In transito: crittografa i dati in transito abilitando la crittografia per le connessioni della tua app. Puoi utilizzare i certificati SSL/TLS per crittografare il traffico tra i tuoi utenti e le tue applicazioni web. Per la comunicazione interna, valuta la possibilità di utilizzare soluzioni VPN o connessioni HTTPS.

Autenticazione e controlli di accesso

Implementa un'autenticazione forte e controlli di accesso per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai tuoi dati. Le strategie includono:

Password complesse: implementa e applica una policy relativa alle password complesse per tutti gli account utente. Richiedono una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali.

implementa e applica una policy relativa alle password complesse per tutti gli account utente. Richiedono una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Autenticazione a due fattori (2FA): abilita la 2FA per tutti gli account critici, come l'amministratore e l'accesso al database.

abilita la 2FA per tutti gli account critici, come l'amministratore e l'accesso al database. Principio del privilegio minimo: assegnare le autorizzazioni in base all'accesso minimo richiesto per eseguire le attività.

assegnare le autorizzazioni in base all'accesso minimo richiesto per eseguire le attività. Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): raggruppa gli utenti in base ai loro ruoli all'interno dell'organizzazione e applica le autorizzazioni appropriate a questi gruppi, anziché ai singoli utenti.

raggruppa gli utenti in base ai loro ruoli all'interno dell'organizzazione e applica le autorizzazioni appropriate a questi gruppi, anziché ai singoli utenti. Single Sign-On (SSO): utilizza soluzioni SSO come OAuth o SAML per centralizzare l'autenticazione e ridurre la necessità di più credenziali di accesso.

Backup dei dati

Esegui regolarmente il backup dei tuoi dati per ridurre al minimo l'impatto della perdita di dati dovuta a incidenti imprevisti come guasti hardware, violazioni dei dati o cancellazione involontaria. DigitalOcean fornisce varie soluzioni di backup:

Backup automatizzati: utilizza la funzionalità di backup integrata di DigitalOcean per Droplet e database gestiti. Questa funzionalità crea backup settimanali automatici dei tuoi dati e li conserva per quattro settimane.

utilizza la funzionalità di backup integrata di DigitalOcean per Droplet e database gestiti. Questa funzionalità crea backup settimanali automatici dei tuoi dati e li conserva per quattro settimane. Backup di istantanee: crea istantanee manuali dei tuoi droplet e volumi ogni volta che ne hai bisogno. Ricorda che gli snapshot non sono incrementali e ogni volta viene creata una copia completa dei dati, il che potrebbe comportare costi di archiviazione aggiuntivi.

crea istantanee manuali dei tuoi droplet e volumi ogni volta che ne hai bisogno. Ricorda che gli snapshot non sono incrementali e ogni volta viene creata una copia completa dei dati, il che potrebbe comportare costi di archiviazione aggiuntivi. Soluzioni di backup personalizzate: implementa strumenti di backup di terze parti o scrivi script personalizzati per automatizzare il processo di backup per qualsiasi altro servizio non coperto dalla funzionalità di backup integrata di DigitalOcean.

Testa regolarmente i tuoi backup e assicurati la loro integrità per garantire un processo di ripristino senza intoppi in caso di perdita di dati.

Aggiornamenti di sicurezza e patch

Aggiorna regolarmente i tuoi sistemi operativi, le tue applicazioni e le tue dipendenze per ridurre al minimo le vulnerabilità. Utilizza gli aggiornamenti di sicurezza automatici quando possibile e monitora attentamente gli avvisi di sicurezza per eventuali problemi segnalati. Inoltre, assicurati che la tua infrastruttura DigitalOcean esegua le patch e gli aggiornamenti di sicurezza più recenti.

Monitoraggio e avvisi

Monitora il tuo ambiente cloud per rilevare potenziali minacce, vulnerabilità o attività sospette. DigitalOcean fornisce strumenti di monitoraggio integrati, ma puoi anche integrare soluzioni di monitoraggio di terze parti o personalizzare il tuo sistema di avviso.

Strumenti di monitoraggio DigitalOcean

Utilizza le funzionalità di monitoraggio integrate di DigitalOcean per tenere d'occhio la tua infrastruttura:

Monitoraggio Droplet: raccoglie parametri prestazionali per i tuoi Droplet, come utilizzo della CPU, utilizzo della memoria e I/O del disco. Imposta avvisi basati su queste metriche per ricevere notifiche quando vengono superate determinate soglie.

raccoglie parametri prestazionali per i tuoi Droplet, come utilizzo della CPU, utilizzo della memoria e I/O del disco. Imposta avvisi basati su queste metriche per ricevere notifiche quando vengono superate determinate soglie. Metriche del bilanciatore del carico: mostra le metriche relative all'attività di bilanciamento del carico, inclusi tassi di richiesta, tassi di errore e latenza. Utilizza queste informazioni per identificare se il tuo sistema di bilanciamento del carico funziona correttamente o se hai bisogno di ottimizzare le risorse dietro di esso.

mostra le metriche relative all'attività di bilanciamento del carico, inclusi tassi di richiesta, tassi di errore e latenza. Utilizza queste informazioni per identificare se il tuo sistema di bilanciamento del carico funziona correttamente o se hai bisogno di ottimizzare le risorse dietro di esso. Metriche dei database gestiti: fornisce informazioni di monitoraggio per i database gestiti, come query al secondo, utilizzo del disco e connessioni disponibili. Imposta avvisi personalizzati basati su queste metriche per prevenire potenziali problemi.

Soluzioni di monitoraggio di terze parti

L'integrazione di soluzioni di monitoraggio esterne con la tua infrastruttura DigitalOcean può fornire ulteriori approfondimenti e un monitoraggio completo. Alcuni servizi di terze parti popolari includono:

New Relic: uno strumento di monitoraggio delle prestazioni che fornisce informazioni approfondite sulla tua applicazione, infrastruttura ed esperienza utente. New Relic può monitorare le tue Droplet DigitalOcean e fornire analisi dettagliate delle prestazioni.

uno strumento di monitoraggio delle prestazioni che fornisce informazioni approfondite sulla tua applicazione, infrastruttura ed esperienza utente. New Relic può monitorare le tue Droplet DigitalOcean e fornire analisi dettagliate delle prestazioni. DataDog: una piattaforma di monitoraggio e analisi che fornisce visibilità end-to-end sulle tue applicazioni, infrastruttura e servizi correlati. DataDog può essere facilmente integrato con DigitalOcean per monitorare i tuoi Droplet e altri servizi.

una piattaforma di monitoraggio e analisi che fornisce visibilità end-to-end sulle tue applicazioni, infrastruttura e servizi correlati. DataDog può essere facilmente integrato con DigitalOcean per monitorare i tuoi Droplet e altri servizi. Monitor.global(): una soluzione di monitoraggio che offre un monitoraggio completo delle applicazioni Web, delle API e dell'infrastruttura server. Monitor.global() può essere utilizzato per monitorare la tua infrastruttura DigitalOcean insieme ad altri fornitori di servizi cloud o ambienti ibridi.

Scegli una soluzione di monitoraggio in base alle tue esigenze e al tuo budget. Assicurati che supporti l'integrazione con DigitalOcean e fornisca le funzionalità necessarie di cui hai bisogno.

Sistema di avviso personalizzato

Crea un sistema di avviso personalizzato sviluppando script o sfruttando strumenti di avviso di terze parti per avvisarti quando si verificano incidenti specifici o violazioni di soglie. Definisci i tuoi avvisi in base a parametri quali utilizzo delle risorse, tassi di errore e tempi di risposta. Personalizza il tuo sistema di avviso per avere diversi livelli di gravità e procedure di escalation a seconda della natura del problema.

Gestione utenti e controllo accessi

Gestire in modo efficace l'accesso e le autorizzazioni degli utenti è fondamentale per mantenere la sicurezza del tuo ambiente cloud DigitalOcean. Ecco le pratiche essenziali da implementare:

Principio del privilegio minimo

Seguire il principio del privilegio minimo quando si assegnano le autorizzazioni utente. Concedere agli utenti solo le autorizzazioni necessarie per eseguire le proprie attività. Ciò aiuta a ridurre la superficie di attacco e a minimizzare il potenziale danno causato da credenziali compromesse o uso improprio accidentale delle autorizzazioni.

Autenticazione a due fattori (2FA)

Abilita 2FA per tutti gli account critici per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Con la 2FA, gli utenti devono fornire un secondo fattore, ad esempio una password monouso (OTP) generata da un'app di autenticazione, oltre alle normali password. Ciò aiuta a proteggere gli account anche se le loro password sono compromesse.

Account utente separati

Crea account utente separati per ogni individuo del tuo team, invece di condividere un unico set di credenziali. Ciò semplifica la gestione delle autorizzazioni, il monitoraggio delle attività degli utenti e la revoca dell'accesso quando necessario.

Rivedi e aggiorna regolarmente le autorizzazioni

Esamina e aggiorna regolarmente le autorizzazioni degli utenti per garantire che siano in linea con le esigenze e i ruoli attuali della tua organizzazione. Revocare l'accesso agli utenti che non ne hanno più bisogno, ad esempio coloro che hanno lasciato l'azienda, hanno cambiato ruolo o hanno completato il proprio progetto. Inoltre, garantire che i permessi di accesso vengano rimossi per appaltatori terzi e collaboratori temporanei non appena il loro incarico termina.

Combinando queste migliori pratiche per la protezione dei dati, il monitoraggio e gli avvisi, la gestione degli utenti e il controllo degli accessi, puoi creare un ambiente cloud DigitalOcean potente e sicuro. La revisione e la messa a punto regolare di queste pratiche garantiranno che la tua infrastruttura rimanga sicura man mano che la tua organizzazione cresce e si evolve.

Nel frattempo, valuta la possibilità di utilizzare piattaforme come AppMaster per sviluppare applicazioni web e mobili utilizzando soluzioni senza codice che danno priorità alla sicurezza e alla scalabilità nel tuo ambiente cloud.

Rimani aggiornato e ottimizza la tua sicurezza

La sicurezza è un processo continuo e rimanere aggiornati con le ultime notizie, tendenze e raccomandazioni sulla sicurezza è fondamentale per mantenere l'integrità del tuo ambiente DigitalOcean Cloud. Prendi in considerazione le seguenti azioni per mantenere il tuo livello di sicurezza forte e adattivo:

Esaminare e applicare regolarmente gli aggiornamenti di sicurezza

Assicurati che tutte le tue applicazioni, librerie e sistemi operativi siano aggiornati con le ultime patch di sicurezza. DigitalOcean fornisce notifiche e aggiornamenti di sicurezza per l'infrastruttura sottostante, ma sei responsabile del mantenimento del software in esecuzione nel tuo ambiente. Imposta processi di aggiornamento automatizzati ove possibile e rivedi e distribuisci gli aggiornamenti critici per la sicurezza non appena diventano disponibili.

Monitorare e valutare i rischi

Esegui valutazioni regolari del tuo ambiente cloud per identificare potenziali vulnerabilità, rischi e lacune nel tuo livello di sicurezza. Utilizza strumenti di test di penetrazione e scanner di vulnerabilità per rilevare i punti deboli della tua infrastruttura e valuta la possibilità di coinvolgere servizi di audit di sicurezza esterni per ottenere una valutazione imparziale della tua implementazione di sicurezza.

Tieni il passo con le tendenze e le migliori pratiche del settore

Segui i blog sulla sicurezza, partecipa a conferenze, partecipa ai forum sulla sicurezza e iscriviti alle mailing list relative alla sicurezza per rimanere informato sugli ultimi sviluppi nella sicurezza del cloud. DigitalOcean pubblica regolarmente notizie, articoli e aggiornamenti relativi alla sicurezza: controlla la documentazione ufficiale e le linee guida per gli ultimi consigli sulla protezione del tuo ambiente.

Perfeziona i tuoi processi e le tue politiche

Valuta e migliora continuamente i piani di risposta agli incidenti, le policy di sicurezza e le pratiche operative per garantire che rimangano efficaci e pertinenti. Forma e istruisci periodicamente i membri del tuo team sulle best practice e tecniche di sicurezza più recenti e promuovi una forte cultura della sicurezza all'interno della tua organizzazione.

Sfrutta AppMaster per ottimizzare il processo di sviluppo delle applicazioni

Prendi in considerazione l'utilizzo di una piattaforma senza codice come AppMaster per semplificare il processo di sviluppo per le tue applicazioni DigitalOcean Cloud. AppMaster consente agli sviluppatori di creare applicazioni web, mobili e backend senza scrivere alcun codice. Generando ogni volta applicazioni scalabili e manutenibili da zero, AppMaster elimina il debito tecnico e garantisce che le tue applicazioni siano sempre conformi alle ultime migliori pratiche di sicurezza.

Mantenere un ambiente DigitalOcean Cloud sicuro è uno sforzo continuo che richiede un approccio proattivo, monitoraggio regolare e adattamento alle nuove sfide di sicurezza. Aderendo alle migliori pratiche evidenziate in questa guida, sarai meglio attrezzato per salvaguardare la tua infrastruttura, proteggere i tuoi dati e ridurre al minimo la probabilità di incidenti di sicurezza.