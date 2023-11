So sichern Sie Ihre DigitalOcean Cloud: Best Practices

DigitalOcean-Sicherheit verstehen

DigitalOcean ist ein beliebter Cloud-Infrastrukturanbieter, der verschiedene Produkte und Dienste anbietet, darunter virtuelle private Server (bekannt als Droplets), verwaltetes Kubernetes , Objektspeicher, verwaltete Datenbanken und Lastausgleich. Wie bei jedem Cloud-Dienstanbieter sollte Sicherheit für Benutzer oberste Priorität haben, um ihre Anwendungen, Infrastruktur und Daten vor unbefugtem Zugriff, Bedrohungen und Schwachstellen zu schützen.

Während DigitalOcean die zugrunde liegende Infrastruktur und Dienste schützt, sind Benutzer für die Sicherung ihrer Anwendungen, Daten und anderen Vermögenswerte in ihrer Cloud-Umgebung verantwortlich. Dieses Modell der geteilten Verantwortung erfordert, dass Benutzer Best Practices verstehen und befolgen, um eine sichere Cloud-Umgebung zu gewährleisten.

In diesem Artikel besprechen wir, wie Sie eine sichere Cloud-Architektur aufbauen, den Netzwerkzugriff sichern und Ihre Daten in Ihrer DigitalOcean-Umgebung schützen.

Erstellen einer sicheren Cloud-Architektur

Das Entwerfen und Implementieren einer sicheren Architektur ist die Grundlage einer sicheren Cloud-Umgebung. Die Einhaltung der folgenden Best Practices in Ihrer DigitalOcean-Cloud hilft Ihnen beim Aufbau einer sicheren und belastbaren Architektur:

Wählen Sie geeignete Droplet-Typen aus : DigitalOcean bietet verschiedene Droplet-Pläne mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen. Wählen Sie den richtigen Plan basierend auf der Arbeitslast und den Anforderungen Ihrer Anwendung sowie der Sensibilität und Bedeutung der von Ihnen gehosteten Daten. Workloads isolieren : Behalten Sie unterschiedliche Workloads und Anwendungen in separaten Projekten, um den Explosionsradius potenzieller Sicherheitsvorfälle zu begrenzen. Nutzen Sie die VPC-Funktion (Virtual Private Cloud) von DigitalOcean, um isolierte, private Netzwerke für Ihre Anwendungen und Ressourcen zu erstellen, die im Falle eines Verstoßes die laterale Bewegung einschränken. Verwenden Sie Lastausgleichsfunktionen : Implementieren Sie den verwalteten Lastausgleichsdienst von DigitalOcean, um den Datenverkehr auf mehrere Droplets zu verteilen. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit, verbessert die Anwendungsleistung und fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem der direkte Zugriff auf die zugrunde liegenden Ressourcen aus dem Internet verhindert wird. Richten Sie einen Sicherungs- und Wiederherstellungsplan ein : Sichern Sie Ihre Droplets, Volumes und Datenbanken regelmäßig mit den integrierten Sicherungsfunktionen von DigitalOcean. Erstellen Sie eine Disaster-Recovery-Strategie, um die Datenintegrität und Geschäftskontinuität im Falle eines Datenverlusts oder Sicherheitsvorfalls sicherzustellen. Automatisieren Sie Sicherheitsupdates und Patches : Aktualisieren und patchen Sie Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen und abhängigen Bibliotheken regelmäßig, um vor bekannten Schwachstellen geschützt zu bleiben. Automatisieren Sie das Patch-Management nach Möglichkeit, um menschliches Eingreifen zu minimieren und das Risiko verpasster Updates zu verringern.

Sichern des Netzwerkzugriffs

Effektive Netzwerksicherheit verhindert unbefugten Zugriff auf Ihre Anwendungen und Daten. Befolgen Sie diese Best Practices, um den Netzwerkzugriff in Ihrer DigitalOcean Cloud-Umgebung zu sichern:

Verwenden Sie Firewalls : Implementieren Sie die Cloud-Firewalls von DigitalOcean, um den ein- und ausgehenden Datenverkehr zu Ihren Ressourcen zu kontrollieren und den Zugriff nur auf zulässige IP-Adressen und Ports zu beschränken. Konfigurieren Sie Firewall-Regeln nach dem Prinzip der geringsten Rechte und protokollieren Sie alle Firewall-Ereignisse zur Überwachung und Analyse. Verwenden Sie ein VPN oder ein privates Netzwerk : Richten Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ein oder nutzen Sie die VPC-Funktion von DigitalOcean, um Ihre Anwendungen und Ressourcen zu segmentieren, um eine sichere und private Kommunikation zwischen ihnen zu gewährleisten und den öffentlichen Zugriff einzuschränken. SSH-Schlüssel aktivieren : Verwenden Sie SSH-Schlüssel zur Authentifizierung, wenn Sie eine Verbindung zu Ihren Droplets herstellen, anstatt sich auf passwortbasierte Anmeldungen zu verlassen. SSH-Schlüssel bieten eine höhere Sicherheit und verringern das Risiko eines unbefugten Zugriffs durch Brute-Force-Angriffe. Überwachen Sie den Netzwerkverkehr : Überwachen und analysieren Sie regelmäßig Ihren ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr. Das Erkennen von Anomalien oder übermäßigem Datenverkehr könnte dabei helfen, Sicherheitsvorfälle oder Zugriffsversuche auf Ihr Netzwerk zu erkennen. Verwenden Sie die integrierten Überwachungstools von DigitalOcean oder Lösungen von Drittanbietern, um Ihr Netzwerk im Auge zu behalten. Deaktivieren Sie nicht benötigte Dienste : Reduzieren Sie die Angriffsfläche, indem Sie nicht benötigte Dienste deaktivieren und nicht verwendete Ports schließen. Behalten Sie nur die Dienste bei, die für Ihre Anwendungen erforderlich sind, um unbefugten Zugriff auf Ihre Umgebung zu verhindern.

Wenn Sie diese Best Practices befolgen, können Sie eine sichere Cloud-Architektur erstellen und Ihren Netzwerkzugriff in Ihrer DigitalOcean Cloud-Umgebung effektiv schützen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre Architektur genau zu überwachen, Ihren Sicherheitsansatz kontinuierlich zu verfeinern und über die neuesten Sicherheitstrends und -bedrohungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Eines der Hauptanliegen in jeder Cloud-Umgebung ist der Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff, Sicherheitsverletzungen und potenziellem Datenverlust. DigitalOcean bietet mehrere Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten, Sie müssen jedoch Best Practices anwenden und die geeigneten Sicherheitsfunktionen auswählen.

Um Ihre Daten zu schützen, sollten Sie sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung stets eine Verschlüsselung implementieren. DigitalOcean bietet verschiedene Funktionen zur Datenverschlüsselung:

Im Ruhezustand: DigitalOcean Block Storage und verwaltete Datenbanken verschlüsseln ruhende Daten automatisch mithilfe fortschrittlicher Verschlüsselungsstandards. Dadurch wird sichergestellt, dass jemand, der Zugriff auf Ihre Daten erhält, diese ohne die richtigen Verschlüsselungsschlüssel nicht entschlüsseln kann.

DigitalOcean Block Storage und verwaltete Datenbanken verschlüsseln ruhende Daten automatisch mithilfe fortschrittlicher Verschlüsselungsstandards. Dadurch wird sichergestellt, dass jemand, der Zugriff auf Ihre Daten erhält, diese ohne die richtigen Verschlüsselungsschlüssel nicht entschlüsseln kann. Während der Übertragung: Verschlüsseln Sie Daten während der Übertragung, indem Sie die Verschlüsselung für die Verbindungen Ihrer App aktivieren. Sie können SSL/TLS-Zertifikate verwenden, um den Datenverkehr zwischen Ihren Benutzern und Ihren Webanwendungen zu verschlüsseln. Erwägen Sie für die interne Kommunikation den Einsatz von VPN-Lösungen oder HTTPS-Verbindungen.

Authentifizierung und Zugriffskontrollen

Implementieren Sie starke Authentifizierungs- und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal auf Ihre Daten zugreifen kann. Zu den Strategien gehören:

Starke Passwörter: Implementieren und erzwingen Sie eine Richtlinie für sichere Passwörter für alle Benutzerkonten. Erfordern eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Implementieren und erzwingen Sie eine Richtlinie für sichere Passwörter für alle Benutzerkonten. Erfordern eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Aktivieren Sie 2FA für alle wichtigen Konten, wie z. B. Administrator- und Datenbankzugriff.

Aktivieren Sie 2FA für alle wichtigen Konten, wie z. B. Administrator- und Datenbankzugriff. Prinzip der geringsten Berechtigung: Weisen Sie Berechtigungen basierend auf dem Mindestzugriff zu, der zum Ausführen von Aufgaben erforderlich ist.

Weisen Sie Berechtigungen basierend auf dem Mindestzugriff zu, der zum Ausführen von Aufgaben erforderlich ist. Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Gruppieren Sie Benutzer basierend auf ihren Rollen innerhalb Ihrer Organisation und wenden Sie entsprechende Berechtigungen auf diese Gruppen und nicht auf einzelne Benutzer an.

Gruppieren Sie Benutzer basierend auf ihren Rollen innerhalb Ihrer Organisation und wenden Sie entsprechende Berechtigungen auf diese Gruppen und nicht auf einzelne Benutzer an. Single Sign-On (SSO): Verwenden Sie SSO-Lösungen wie OAuth oder SAML, um die Authentifizierung zu zentralisieren und die Notwendigkeit mehrerer Anmeldeinformationen zu reduzieren.

Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, um die Auswirkungen von Datenverlusten aufgrund unerwarteter Vorfälle wie Hardwareausfällen, Datenschutzverletzungen oder unbeabsichtigter Löschung zu minimieren. DigitalOcean bietet verschiedene Backup-Lösungen:

Automatisierte Backups: Nutzen Sie die integrierte Backup-Funktion von DigitalOcean für Droplets und verwaltete Datenbanken. Diese Funktion erstellt automatische wöchentliche Backups Ihrer Daten und speichert diese vier Wochen lang.

Nutzen Sie die integrierte Backup-Funktion von DigitalOcean für Droplets und verwaltete Datenbanken. Diese Funktion erstellt automatische wöchentliche Backups Ihrer Daten und speichert diese vier Wochen lang. Snapshot-Backups: Erstellen Sie bei Bedarf manuelle Snapshots Ihrer Droplets und Volumes. Denken Sie daran, dass Snapshots nicht inkrementell sind und jedes Mal eine vollständige Kopie der Daten erstellt wird, was zusätzliche Speicherkosten verursachen kann.

Erstellen Sie bei Bedarf manuelle Snapshots Ihrer Droplets und Volumes. Denken Sie daran, dass Snapshots nicht inkrementell sind und jedes Mal eine vollständige Kopie der Daten erstellt wird, was zusätzliche Speicherkosten verursachen kann. Benutzerdefinierte Backup-Lösungen: Implementieren Sie Backup-Tools von Drittanbietern oder schreiben Sie benutzerdefinierte Skripte, um den Backup-Prozess für alle anderen Dienste zu automatisieren, die nicht von der integrierten Backup-Funktion von DigitalOcean abgedeckt werden.

Testen Sie Ihre Backups regelmäßig und stellen Sie deren Integrität sicher, um im Falle eines Datenverlusts einen reibungslosen Wiederherstellungsprozess zu gewährleisten.

Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Betriebssysteme, Anwendungen und Abhängigkeiten, um Schwachstellen zu minimieren. Verwenden Sie nach Möglichkeit automatische Sicherheitsupdates und überwachen Sie die Sicherheitshinweise genau auf gemeldete Probleme. Stellen Sie außerdem sicher, dass auf Ihrer DigitalOcean-Infrastruktur die neuesten Sicherheitspatches und -updates ausgeführt werden.

Überwachung und Alarmierung

Überwachen Sie Ihre Cloud-Umgebung, um potenzielle Bedrohungen, Schwachstellen oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen. DigitalOcean bietet integrierte Überwachungstools, Sie können jedoch auch Überwachungslösungen von Drittanbietern integrieren oder Ihr Warnsystem anpassen.

Nutzen Sie die integrierten Überwachungsfunktionen von DigitalOcean, um Ihre Infrastruktur im Auge zu behalten:

Droplet-Überwachung: Sammelt Leistungsmetriken für Ihre Droplets, wie CPU-Auslastung, Speichernutzung und Festplatten-E/A. Richten Sie Benachrichtigungen basierend auf diesen Metriken ein, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden.

Sammelt Leistungsmetriken für Ihre Droplets, wie CPU-Auslastung, Speichernutzung und Festplatten-E/A. Richten Sie Benachrichtigungen basierend auf diesen Metriken ein, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden. Load-Balancer-Metriken: Zeigt Metriken im Zusammenhang mit der Load-Balancing-Aktivität an, einschließlich Anforderungsraten, Fehlerraten und Latenz. Verwenden Sie diese Informationen, um festzustellen, ob Ihr Load Balancer ordnungsgemäß funktioniert oder ob Sie die dahinter stehenden Ressourcen optimieren müssen.

Zeigt Metriken im Zusammenhang mit der Load-Balancing-Aktivität an, einschließlich Anforderungsraten, Fehlerraten und Latenz. Verwenden Sie diese Informationen, um festzustellen, ob Ihr Load Balancer ordnungsgemäß funktioniert oder ob Sie die dahinter stehenden Ressourcen optimieren müssen. Metriken für verwaltete Datenbanken: Bietet Überwachungsinformationen für Ihre verwalteten Datenbanken, z. B. Abfragen pro Sekunde, Festplattennutzung und verfügbare Verbindungen. Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen basierend auf diesen Metriken ein, um potenziellen Problemen vorzubeugen.

Überwachungslösungen von Drittanbietern

Die Integration externer Überwachungslösungen in Ihre DigitalOcean-Infrastruktur kann zusätzliche Erkenntnisse und eine umfassende Überwachung liefern. Zu den beliebten Diensten von Drittanbietern gehören:

New Relic: Ein Leistungsüberwachungstool, das tiefe Einblicke in Ihre Anwendung, Infrastruktur und Benutzererfahrung bietet. New Relic kann Ihre DigitalOcean Droplets überwachen und detaillierte Leistungsanalysen bereitstellen.

Ein Leistungsüberwachungstool, das tiefe Einblicke in Ihre Anwendung, Infrastruktur und Benutzererfahrung bietet. New Relic kann Ihre DigitalOcean Droplets überwachen und detaillierte Leistungsanalysen bereitstellen. DataDog: Eine Überwachungs- und Analyseplattform, die eine durchgängige Transparenz Ihrer Anwendungen, Infrastruktur und zugehörigen Dienste bietet. DataDog kann problemlos in DigitalOcean integriert werden, um Ihre Droplets und andere Dienste zu überwachen.

Eine Überwachungs- und Analyseplattform, die eine durchgängige Transparenz Ihrer Anwendungen, Infrastruktur und zugehörigen Dienste bietet. DataDog kann problemlos in DigitalOcean integriert werden, um Ihre Droplets und andere Dienste zu überwachen. Monitor.global(): Eine Überwachungslösung, die eine vollständige Überwachung Ihrer Webanwendungen, APIs und Serverinfrastruktur bietet. Mit Monitor.global() können Sie Ihre DigitalOcean-Infrastruktur zusammen mit anderen Cloud-Anbietern oder Hybridumgebungen überwachen.

Wählen Sie eine Überwachungslösung basierend auf Ihren Anforderungen und Ihrem Budget. Stellen Sie sicher, dass es die Integration mit DigitalOcean unterstützt und die erforderlichen Funktionen bereitstellt.

Benutzerdefiniertes Warnsystem

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Warnsystem, indem Sie Skripte entwickeln oder Warntools von Drittanbietern nutzen, um Sie zu benachrichtigen, wenn bestimmte Vorfälle oder Schwellenwertverstöße auftreten. Definieren Sie Ihre Benachrichtigungen basierend auf Metriken wie Ressourcennutzung, Fehlerraten und Reaktionszeiten. Passen Sie Ihr Warnsystem so an, dass es je nach Art des Problems unterschiedliche Schweregrade und Eskalationsverfahren bietet.

Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle

Die effektive Verwaltung des Benutzerzugriffs und der Berechtigungen ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit Ihrer DigitalOcean-Cloud-Umgebung von entscheidender Bedeutung. Hier sind wesentliche Praktiken zur Umsetzung:

Prinzip der geringsten Privilegien

Befolgen Sie bei der Vergabe von Benutzerberechtigungen das Prinzip der geringsten Rechte. Gewähren Sie Benutzern nur die Berechtigungen, die sie zum Ausführen ihrer Aufgaben benötigen. Dies trägt dazu bei, die Angriffsfläche zu verringern und den potenziellen Schaden zu minimieren, der durch kompromittierte Anmeldeinformationen oder versehentlichen Missbrauch von Berechtigungen verursacht wird.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Aktivieren Sie 2FA für alle wichtigen Konten, um eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen. Bei 2FA müssen Benutzer zusätzlich zu ihren regulären Passwörtern einen zweiten Faktor angeben, beispielsweise ein von einer Authentifizierungs-App generiertes Einmalpasswort (OTP). Dies trägt dazu bei, Konten zu schützen, selbst wenn ihre Passwörter kompromittiert werden.

Separate Benutzerkonten

Erstellen Sie separate Benutzerkonten für jede Person in Ihrem Team, anstatt einen einzigen Satz an Anmeldeinformationen zu teilen. Dadurch ist es einfacher, Berechtigungen zu verwalten, Benutzeraktivitäten zu verfolgen und den Zugriff bei Bedarf zu widerrufen.

Überprüfen und aktualisieren Sie die Berechtigungen regelmäßig

Überprüfen und aktualisieren Sie die Benutzerberechtigungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen und Rollen Ihres Unternehmens entsprechen. Widerrufen Sie den Zugriff für Benutzer, die ihn nicht mehr benötigen, z. B. diejenigen, die das Unternehmen verlassen, ihre Rolle geändert oder ihr Projekt abgeschlossen haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Zugriffsberechtigungen für Drittunternehmer und temporäre Mitarbeiter entfernt werden, sobald ihr Auftrag beendet ist.

Durch die Kombination dieser Best Practices zum Schutz Ihrer Daten, zur Überwachung und Warnung sowie zur Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle können Sie eine leistungsstarke und sichere DigitalOcean-Cloud-Umgebung erstellen. Durch die regelmäßige Überprüfung und Feinabstimmung dieser Praktiken stellen Sie sicher, dass Ihre Infrastruktur sicher bleibt, während Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und optimieren Sie Ihre Sicherheit

Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess, und es ist entscheidend, über die neuesten Sicherheitsnachrichten, -trends und -empfehlungen auf dem Laufenden zu bleiben, um die Integrität Ihrer DigitalOcean Cloud-Umgebung aufrechtzuerhalten. Erwägen Sie die folgenden Maßnahmen, um Ihre Sicherheitslage stark und anpassungsfähig zu halten:

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Anwendungen, Bibliotheken und Betriebssysteme mit den neuesten Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand sind. DigitalOcean stellt Sicherheitsbenachrichtigungen und Updates für die zugrunde liegende Infrastruktur bereit, Sie sind jedoch für die Wartung der in Ihrer Umgebung ausgeführten Software verantwortlich. Richten Sie nach Möglichkeit automatisierte Update-Prozesse ein und überprüfen und verteilen Sie wichtige Sicherheitsupdates, sobald sie verfügbar sind.

Risiken überwachen und bewerten

Führen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer Cloud-Umgebung durch, um potenzielle Schwachstellen, Risiken und Lücken in Ihrer Sicherheitslage zu identifizieren. Nutzen Sie Penetrationstest-Tools und Schwachstellenscanner, um Schwachstellen in Ihrer Infrastruktur zu erkennen, und erwägen Sie die Beauftragung externer Sicherheitsauditdienste, um eine unparteiische Bewertung Ihrer Sicherheitsimplementierung zu erhalten.

Bleiben Sie über Branchentrends und Best Practices auf dem Laufenden

Folgen Sie Sicherheitsblogs, nehmen Sie an Konferenzen teil, beteiligen Sie sich an Sicherheitsforen und abonnieren Sie sicherheitsbezogene Mailinglisten, um über die neuesten Entwicklungen in der Cloud-Sicherheit auf dem Laufenden zu bleiben. DigitalOcean veröffentlicht regelmäßig sicherheitsrelevante Neuigkeiten, Artikel und Updates: Die neuesten Empfehlungen zur Sicherung Ihrer Umgebung finden Sie in der offiziellen Dokumentation und den Richtlinien.

Verfeinern Sie Ihre Prozesse und Richtlinien

Bewerten und verbessern Sie kontinuierlich Ihre Pläne zur Reaktion auf Vorfälle, Sicherheitsrichtlinien und Betriebspraktiken, um sicherzustellen, dass sie effektiv und relevant bleiben. Schulen und schulen Sie Ihre Teammitglieder regelmäßig über die neuesten bewährten Sicherheitspraktiken und -techniken und fördern Sie eine starke Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen.

Nutzen Sie AppMaster, um Ihren Anwendungsentwicklungsprozess zu optimieren

Die Aufrechterhaltung einer sicheren DigitalOcean Cloud-Umgebung ist eine fortlaufende Aufgabe, die einen proaktiven Ansatz, regelmäßige Überwachung und Anpassung an neue Sicherheitsherausforderungen erfordert. Durch die Einhaltung der in diesem Leitfaden hervorgehobenen Best Practices sind Sie besser in der Lage, Ihre Infrastruktur zu schützen, Ihre Daten zu schützen und die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsvorfällen zu minimieren.