كيفية تأمين سحابة DigitalOcean الخاصة بك: أفضل الممارسات

فهم أمن DigitalOcean

DigitalOcean هو مزود البنية التحتية السحابية الشهير الذي يقدم العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الخوادم الافتراضية الخاصة (المعروفة باسم Droplets)، وKubernetes المُدارة، وتخزين الكائنات، وقواعد البيانات المُدارة، وموازنة التحميل. كما هو الحال مع أي مزود خدمة سحابية، يجب أن يكون الأمان أولوية قصوى للمستخدمين لحماية تطبيقاتهم وبنيتهم ​​التحتية وبياناتهم من الوصول غير المصرح به والتهديدات ونقاط الضعف.

بينما تقوم DigitalOcean بحماية البنية التحتية والخدمات الأساسية، يتحمل المستخدمون مسؤولية تأمين تطبيقاتهم وبياناتهم والأصول الأخرى داخل البيئة السحابية الخاصة بهم. يتطلب نموذج المسؤولية المشتركة هذا من المستخدمين فهم أفضل الممارسات ومتابعتها لضمان بيئة سحابية آمنة.

في هذه المقالة، سنناقش كيفية إنشاء بنية سحابية آمنة، والوصول الآمن إلى الشبكة، وحماية بياناتك في بيئة DigitalOcean الخاصة بك.

إنشاء بنية سحابية آمنة

إن تصميم وتنفيذ بنية آمنة هو أساس البيئة السحابية الآمنة. سيساعدك الالتزام بأفضل الممارسات التالية في سحابة DigitalOcean الخاصة بك على إنشاء بنية آمنة ومرنة:

تحديد أنواع Droplet المناسبة : تقدم DigitalOcean خطط Droplet متنوعة ذات خصائص أداء مختلفة. اختر الخطة المناسبة بناءً على عبء العمل ومتطلبات تطبيقك، بالإضافة إلى حساسية وأهمية البيانات التي تستضيفها. عزل أعباء العمل : احتفظ بأعباء العمل والتطبيقات المختلفة في مشاريع منفصلة للحد من نطاق الانفجار للحوادث الأمنية المحتملة. استخدم ميزة VPC (السحابة الخاصة الافتراضية) الخاصة بـ DigitalOcean لإنشاء شبكات خاصة معزولة لتطبيقاتك ومواردك، مما سيحد من الحركة الجانبية في حالة حدوث اختراق. استخدام موازنات التحميل : تنفيذ خدمة موازنة التحميل المُدارة من DigitalOcean لتوزيع حركة المرور عبر Droplets المتعددة. ويضمن ذلك توفرًا عاليًا، ويحسن أداء التطبيق، ويضيف طبقة إضافية من الأمان عن طريق منع الوصول المباشر إلى الموارد الأساسية من الإنترنت. قم بإعداد خطة النسخ الاحتياطي والاسترداد : قم بإجراء نسخ احتياطي منتظم لـ Droplets ووحدات التخزين وقواعد البيانات الخاصة بك باستخدام ميزات النسخ الاحتياطي المضمنة في DigitalOcean. قم بإنشاء إستراتيجية التعافي من الكوارث لضمان سلامة البيانات واستمرارية الأعمال في حالة وقوع حدث فقدان البيانات أو حادث أمني. أتمتة التحديثات الأمنية والتصحيحات : قم بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات والمكتبات التابعة وتصحيحها بانتظام للبقاء محميًا ضد الثغرات الأمنية المعروفة. قم بأتمتة إدارة التصحيح كلما أمكن ذلك لتقليل التدخل البشري وتقليل مخاطر التحديثات المفقودة.

تأمين الوصول إلى الشبكة

يمنع أمان الشبكة الفعال الوصول غير المصرح به إلى تطبيقاتك وبياناتك. اتبع أفضل الممارسات التالية لتأمين الوصول إلى الشبكة في بيئة DigitalOcean Cloud الخاصة بك:

استخدام جدران الحماية : قم بتطبيق جدران الحماية السحابية الخاصة بـ DigitalOcean للتحكم في حركة المرور الواردة والصادرة إلى مواردك، مما يحد من الوصول إلى عناوين IP والمنافذ المسموح بها فقط. قم بتكوين قواعد جدار الحماية بناءً على مبدأ الامتياز الأقل وقم بتسجيل جميع أحداث جدار الحماية للمراقبة والتحليل. استخدم VPN أو شبكة خاصة : قم بإعداد شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو استخدم ميزة VPC الخاصة بـ DigitalOcean لتقسيم تطبيقاتك ومواردك، مما يضمن الاتصال الآمن والخاص بينها وتقييد الوصول العام. تمكين مفاتيح SSH : استخدم مفاتيح SSH للمصادقة عند الاتصال بـ Droplets بدلاً من الاعتماد على عمليات تسجيل الدخول المستندة إلى كلمة المرور. توفر مفاتيح SSH أمانًا أقوى، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به من خلال هجمات القوة الغاشمة. مراقبة حركة مرور الشبكة : قم بمراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة الواردة والصادرة بانتظام. يمكن أن يساعد اكتشاف الحالات الشاذة أو حركة المرور المفرطة في تحديد الحوادث الأمنية أو محاولات الوصول إلى شبكتك. استخدم أدوات المراقبة المدمجة في DigitalOcean أو حلول الجهات الخارجية لمراقبة شبكتك. تعطيل الخدمات غير الضرورية : قم بتقليل مساحة الهجوم عن طريق تعطيل الخدمات غير الضرورية وإغلاق المنافذ غير المستخدمة. احتفظ فقط بالخدمات المطلوبة لتطبيقاتك لمنع الوصول غير المصرح به إلى بيئتك.

باتباع أفضل الممارسات هذه، يمكنك إنشاء بنية سحابية آمنة وحماية وصولك إلى الشبكة بشكل فعال في بيئة DigitalOcean Cloud الخاصة بك. المفتاح هو مراقبة بنيتك عن كثب، وضبط نهج الأمان لديك بشكل مستمر، والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الأمان والتهديدات.

حماية بياناتك

أحد الاهتمامات الأساسية في أي بيئة سحابية هو تأمين بياناتك من الوصول غير المصرح به والانتهاكات وفقدان البيانات المحتمل. توفر DigitalOcean طرقًا متعددة لحماية بياناتك، ولكن يجب عليك تطبيق أفضل الممارسات وتحديد ميزات الأمان المناسبة.

تشفير البيانات

لحماية بياناتك، يجب عليك دائمًا تنفيذ التشفير أثناء الراحة وأثناء النقل. يوفر DigitalOcean ميزات متنوعة لتشفير البيانات:

في حالة عدم النشاط: يقوم نظام DigitalOcean Block Storage وقواعد البيانات المُدارة بتشفير البيانات أثناء عدم النشاط تلقائيًا باستخدام معايير التشفير المتقدمة. وهذا يضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى بياناتك، فلن يتمكن من فك تشفيرها بدون مفاتيح التشفير المناسبة.

يقوم نظام DigitalOcean Block Storage وقواعد البيانات المُدارة بتشفير البيانات أثناء عدم النشاط تلقائيًا باستخدام معايير التشفير المتقدمة. وهذا يضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى بياناتك، فلن يتمكن من فك تشفيرها بدون مفاتيح التشفير المناسبة. أثناء النقل: قم بتشفير البيانات أثناء النقل عن طريق تمكين التشفير لاتصالات تطبيقك. يمكنك استخدام شهادات SSL/TLS لتشفير حركة المرور بين المستخدمين وتطبيقات الويب الخاصة بك. للاتصال الداخلي، فكر في استخدام حلول VPN أو اتصالات HTTPS.

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المصادقة وضوابط الوصول

قم بتنفيذ مصادقة قوية وضوابط وصول للتأكد من أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى بياناتك. تشمل الاستراتيجيات ما يلي:

كلمات مرور قوية: تنفيذ وإنفاذ سياسة كلمات مرور قوية لجميع حسابات المستخدمين. تتطلب مجموعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة.

تنفيذ وإنفاذ سياسة كلمات مرور قوية لجميع حسابات المستخدمين. تتطلب مجموعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة. المصادقة الثنائية (2FA): تمكين المصادقة الثنائية لجميع الحسابات المهمة، مثل الوصول إلى المسؤول وقاعدة البيانات.

تمكين المصادقة الثنائية لجميع الحسابات المهمة، مثل الوصول إلى المسؤول وقاعدة البيانات. مبدأ الامتياز الأقل: قم بتعيين الأذونات بناءً على الحد الأدنى من الوصول المطلوب لأداء المهام.

قم بتعيين الأذونات بناءً على الحد الأدنى من الوصول المطلوب لأداء المهام. التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC): قم بتجميع المستخدمين بناءً على أدوارهم داخل مؤسستك وتطبيق الأذونات المناسبة على هذه المجموعات، بدلاً من المستخدمين الفرديين.

قم بتجميع المستخدمين بناءً على أدوارهم داخل مؤسستك وتطبيق الأذونات المناسبة على هذه المجموعات، بدلاً من المستخدمين الفرديين. تسجيل الدخول الموحد (SSO): استخدم حلول SSO مثل OAuth أو SAML لإضفاء الطابع المركزي على المصادقة وتقليل الحاجة إلى بيانات اعتماد تسجيل دخول متعددة.

النسخ الاحتياطية للبيانات

قم بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام لتقليل تأثير فقدان البيانات بسبب أي حوادث غير متوقعة مثل فشل الأجهزة أو خروقات البيانات أو الحذف غير المقصود. توفر DigitalOcean العديد من حلول النسخ الاحتياطي:

النسخ الاحتياطية التلقائية: استخدم ميزة النسخ الاحتياطي المضمنة في DigitalOcean لـ Droplets وقواعد البيانات المُدارة. تقوم هذه الميزة بإنشاء نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية لبياناتك وتحتفظ بها لمدة أربعة أسابيع.

استخدم ميزة النسخ الاحتياطي المضمنة في DigitalOcean لـ Droplets وقواعد البيانات المُدارة. تقوم هذه الميزة بإنشاء نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية لبياناتك وتحتفظ بها لمدة أربعة أسابيع. النسخ الاحتياطية للقطات: قم بإنشاء لقطات يدوية للقطرات والمجلدات الخاصة بك وقتما تشاء. تذكر أن اللقطات ليست تزايدية ويتم إنشاء نسخة كاملة من البيانات في كل مرة، مما قد يؤدي إلى تكاليف تخزين إضافية.

قم بإنشاء لقطات يدوية للقطرات والمجلدات الخاصة بك وقتما تشاء. تذكر أن اللقطات ليست تزايدية ويتم إنشاء نسخة كاملة من البيانات في كل مرة، مما قد يؤدي إلى تكاليف تخزين إضافية. حلول النسخ الاحتياطي المخصصة: قم بتنفيذ أدوات النسخ الاحتياطي التابعة لجهات خارجية أو قم بكتابة برامج نصية مخصصة لأتمتة عملية النسخ الاحتياطي لأي خدمات أخرى لا تغطيها ميزة النسخ الاحتياطي المضمنة في DigitalOcean.

اختبر نسخك الاحتياطية بانتظام وتأكد من سلامتها لضمان عملية استرداد سلسة في حالة فقدان البيانات.

التحديثات الأمنية والتصحيح

قم بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات والتبعيات بانتظام لتقليل نقاط الضعف. استخدم التحديثات الأمنية التلقائية كلما أمكن ذلك، وقم بمراقبة النصائح الأمنية عن كثب بحثًا عن أي مشكلات تم الإبلاغ عنها. تأكد أيضًا من أن البنية الأساسية لـ DigitalOcean لديك تقوم بتشغيل أحدث التصحيحات والتحديثات الأمنية.

المراقبة والتنبيه

راقب البيئة السحابية الخاصة بك لاكتشاف التهديدات المحتملة أو نقاط الضعف أو الأنشطة المشبوهة. توفر DigitalOcean أدوات مراقبة مدمجة، ولكن يمكنك أيضًا دمج حلول المراقبة التابعة لجهات خارجية أو تخصيص نظام التنبيه الخاص بك.

أدوات مراقبة DigitalOcean

استخدم ميزات المراقبة المضمنة في DigitalOcean لمراقبة بنيتك الأساسية:

مراقبة القطرات: تجمع مقاييس الأداء الخاصة بـ Droplets، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة وإدخال/إخراج القرص. قم بإعداد التنبيهات بناءً على هذه المقاييس لتلقي الإشعارات عند تجاوز حدود معينة.

تجمع مقاييس الأداء الخاصة بـ Droplets، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة وإدخال/إخراج القرص. قم بإعداد التنبيهات بناءً على هذه المقاييس لتلقي الإشعارات عند تجاوز حدود معينة. مقاييس موازنة التحميل: يعرض المقاييس المتعلقة بنشاط موازنة التحميل، بما في ذلك معدلات الطلب ومعدلات الخطأ ووقت الاستجابة. استخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان موازن التحميل الخاص بك يعمل بشكل صحيح أو إذا كنت بحاجة إلى تحسين الموارد التي تدعمه.

يعرض المقاييس المتعلقة بنشاط موازنة التحميل، بما في ذلك معدلات الطلب ومعدلات الخطأ ووقت الاستجابة. استخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان موازن التحميل الخاص بك يعمل بشكل صحيح أو إذا كنت بحاجة إلى تحسين الموارد التي تدعمه. مقاييس قواعد البيانات المُدارة: توفر معلومات مراقبة لقواعد البيانات المُدارة، مثل الاستعلامات في الثانية، واستخدام القرص، والاتصالات المتاحة. قم بإعداد تنبيهات مخصصة بناءً على هذه المقاييس لمنع المشكلات المحتملة.

حلول مراقبة الطرف الثالث

يمكن أن يؤدي دمج حلول المراقبة الخارجية مع البنية الأساسية لـ DigitalOcean إلى توفير رؤى إضافية ومراقبة شاملة. تتضمن بعض خدمات الطرف الثالث الشائعة ما يلي:

New Relic: أداة لمراقبة الأداء توفر رؤية عميقة للتطبيقات والبنية التحتية وتجربة المستخدم. يمكن لـ New Relic مراقبة DigitalOcean Droplets وتقديم تحليلات تفصيلية للأداء.

أداة لمراقبة الأداء توفر رؤية عميقة للتطبيقات والبنية التحتية وتجربة المستخدم. يمكن لـ New Relic مراقبة DigitalOcean Droplets وتقديم تحليلات تفصيلية للأداء. DataDog: نظام أساسي للمراقبة والتحليلات يوفر رؤية شاملة لتطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات ذات الصلة. يمكن دمج DataDog بسهولة مع DigitalOcean لمراقبة Droplets والخدمات الأخرى.

نظام أساسي للمراقبة والتحليلات يوفر رؤية شاملة لتطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات ذات الصلة. يمكن دمج DataDog بسهولة مع DigitalOcean لمراقبة Droplets والخدمات الأخرى. Monitor.global(): حل مراقبة يوفر مراقبة كاملة لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية للخادم. يمكن استخدام Monitor.global() لمراقبة البنية الأساسية لـ DigitalOcean لديك بالإضافة إلى موفري الخدمات السحابية الآخرين أو البيئات المختلطة.

اختر حل المراقبة بناءً على متطلباتك وميزانيتك. تأكد من أنه يدعم التكامل مع DigitalOcean ويوفر الميزات الضرورية التي تحتاجها.

نظام تنبيه مخصص

قم بإنشاء نظام تنبيه مخصص من خلال تطوير البرامج النصية أو الاستفادة من أدوات التنبيه التابعة لجهات خارجية لإعلامك عند حدوث حوادث معينة أو انتهاكات للحد الأدنى. حدد تنبيهاتك بناءً على مقاييس مثل استخدام الموارد ومعدلات الخطأ وأوقات الاستجابة. قم بتخصيص نظام التنبيه الخاص بك بحيث يتضمن مستويات مختلفة من الخطورة وإجراءات التصعيد اعتمادًا على طبيعة المشكلة.

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إدارة المستخدم والتحكم في الوصول

تعد إدارة وصول المستخدم وأذوناته بشكل فعال أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمان بيئة سحابة DigitalOcean الخاصة بك. فيما يلي الممارسات الأساسية التي يجب تنفيذها:

مبدأ الامتياز الأقل

اتبع مبدأ الامتياز الأقل عند تعيين أذونات المستخدم. منح المستخدمين فقط الأذونات اللازمة التي يحتاجونها لأداء مهامهم. ويساعد ذلك في تقليل سطح الهجوم وتقليل الضرر المحتمل الناتج عن بيانات الاعتماد المخترقة أو سوء الاستخدام العرضي للأذونات.

المصادقة الثنائية (2FA)

قم بتمكين المصادقة الثنائية لجميع الحسابات المهمة لإضافة طبقة إضافية من الأمان. مع المصادقة الثنائية، يجب على المستخدمين توفير عامل ثانٍ، مثل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيق المصادقة، بالإضافة إلى كلمات المرور العادية الخاصة بهم. ويساعد ذلك في حماية الحسابات حتى لو تم اختراق كلمات المرور الخاصة بها.

حسابات مستخدمين منفصلة

قم بإنشاء حسابات مستخدمين منفصلة لكل فرد في فريقك، بدلاً من مشاركة مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد. وهذا يجعل من السهل إدارة الأذونات وتتبع أنشطة المستخدم وإلغاء الوصول عند الحاجة.

مراجعة الأذونات وتحديثها بانتظام

قم بمراجعة أذونات المستخدم وتحديثها بانتظام للتأكد من أنها تتوافق مع الاحتياجات والأدوار الحالية لمؤسستك. قم بإلغاء الوصول للمستخدمين الذين لم يعودوا بحاجة إليه، مثل أولئك الذين تركوا الشركة، أو غيروا الأدوار، أو أكملوا مشروعهم. علاوة على ذلك، تأكد من إزالة أذونات الوصول للمقاولين الخارجيين والمتعاونين المؤقتين بمجرد انتهاء مشاركتهم.

من خلال الجمع بين أفضل الممارسات لحماية بياناتك والمراقبة والتنبيه وإدارة المستخدم والتحكم في الوصول، يمكنك إنشاء بيئة سحابية قوية وآمنة على DigitalOcean. ستضمن مراجعة هذه الممارسات وضبطها بشكل منتظم بقاء بنيتك التحتية آمنة مع نمو مؤسستك وتطورها.

وفي الوقت نفسه، فكر في استخدام منصات مثل AppMaster لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام حلول بدون تعليمات برمجية تعطي الأولوية للأمان وقابلية التوسع في البيئة السحابية الخاصة بك.

ابق على اطلاع وضبط أمانك

يعد الأمان عملية مستمرة، ويعتبر البقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والاتجاهات والتوصيات الأمنية أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة بيئة DigitalOcean Cloud الخاصة بك. خذ في الاعتبار الإجراءات التالية للحفاظ على وضع الأمان الخاص بك قويًا وقابلاً للتكيف:

قم بمراجعة التحديثات الأمنية وتطبيقها بانتظام

تأكد من أن جميع التطبيقات والمكتبات وأنظمة التشغيل الخاصة بك محدثة بأحدث تصحيحات الأمان. توفر DigitalOcean إشعارات وتحديثات أمنية للبنية الأساسية الأساسية، ولكنك مسؤول عن الحفاظ على تشغيل البرنامج داخل بيئتك. قم بإعداد عمليات التحديث التلقائي حيثما أمكن ذلك، وقم بمراجعة التحديثات الأمنية الهامة ونشرها بمجرد توفرها.

مراقبة وتقييم المخاطر

قم بإجراء تقييمات منتظمة لبيئتك السحابية لتحديد نقاط الضعف والمخاطر والثغرات المحتملة في الوضع الأمني ​​لديك. استخدم أدوات اختبار الاختراق وأجهزة فحص الثغرات الأمنية لاكتشاف نقاط الضعف في البنية الأساسية لديك، وفكر في الاستعانة بخدمات التدقيق الأمني ​​الخارجية للحصول على تقييم محايد لتطبيق الأمان لديك.

مواكبة اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات

تابع مدونات الأمان، واحضر المؤتمرات، وشارك في المنتديات الأمنية، واشترك في القوائم البريدية المتعلقة بالأمان لتبقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجال الأمان السحابي. تنشر DigitalOcean بانتظام الأخبار والمقالات والتحديثات المتعلقة بالأمان: راجع الوثائق والإرشادات الرسمية للحصول على أحدث التوصيات بشأن تأمين بيئتك.

قم بتحسين العمليات والسياسات الخاصة بك

قم بتقييم وتحسين خطط الاستجابة للحوادث وسياسات الأمان والممارسات التشغيلية بشكل مستمر للتأكد من أنها تظل فعالة وذات صلة. قم بتدريب أعضاء فريقك وتثقيفهم بشكل دوري حول أحدث الممارسات والتقنيات الأمنية، وتعزيز ثقافة أمنية قوية داخل مؤسستك.

استفد من AppMaster لتحسين عملية تطوير التطبيق الخاص بك

فكر في استخدام نظام أساسي بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster لتبسيط عملية التطوير لتطبيقات DigitalOcean Cloud الخاصة بك. يتيح AppMaster للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة من الصفر في كل مرة، يعمل AppMaster على التخلص من الديون الفنية ويضمن امتثال تطبيقاتك دائمًا لأحدث ممارسات الأمان.

يعد الحفاظ على بيئة سحابة DigitalOcean الآمنة جهدًا مستمرًا يتطلب نهجًا استباقيًا ومراقبة منتظمة وتكيفًا مع التحديات الأمنية الجديدة. من خلال الالتزام بأفضل الممارسات الموضحة في هذا الدليل، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لحماية بنيتك الأساسية، وحماية بياناتك، وتقليل احتمالية وقوع حوادث أمنية.