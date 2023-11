Hoe u uw DigitalOcean Cloud kunt beveiligen: beste praktijken

DigitalOcean-beveiliging begrijpen

DigitalOcean is een populaire aanbieder van cloudinfrastructuur die verschillende producten en diensten aanbiedt, waaronder virtuele privéservers (bekend als Droplets), beheerde Kubernetes , objectopslag, beheerde databases en taakverdeling. Zoals bij elke cloudserviceprovider moet beveiliging een topprioriteit zijn voor gebruikers om hun applicaties, infrastructuur en gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, bedreigingen en kwetsbaarheden.

Terwijl DigitalOcean de onderliggende infrastructuur en diensten beschermt, zijn gebruikers verantwoordelijk voor het beveiligen van hun applicaties, gegevens en andere activa binnen hun cloudomgeving. Dit gedeelde verantwoordelijkheidsmodel vereist dat gebruikers de beste praktijken begrijpen en volgen om een ​​veilige cloudomgeving te garanderen.

In dit artikel bespreken we hoe u een veilige cloudarchitectuur kunt bouwen, netwerktoegang kunt beveiligen en uw gegevens in uw DigitalOcean-omgeving kunt beschermen.

Het creëren van een veilige cloudarchitectuur

Het ontwerpen en implementeren van een veilige architectuur is de basis van een veilige cloudomgeving. Als u zich aan de volgende best practices in uw DigitalOcean-cloud houdt, kunt u een veilige en veerkrachtige architectuur bouwen:

Selecteer de juiste druppeltypen : DigitalOcean biedt verschillende druppelplannen met verschillende prestatiekenmerken. Kies het juiste plan op basis van de werklast en vereisten van uw applicatie, evenals de gevoeligheid en het belang van de gegevens die u host. Isoleer werklasten : Bewaar verschillende werklasten en applicaties in afzonderlijke projecten om de explosieradius van potentiële beveiligingsincidenten te beperken. Maak gebruik van de VPC-functie (Virtual Private Cloud) van DigitalOcean om geïsoleerde privénetwerken voor uw applicaties en bronnen te creëren, die de zijdelingse beweging beperken in geval van een inbreuk. Gebruik load balancers : Implementeer de beheerde load balancer-service van DigitalOcean om verkeer over meerdere Droplets te verdelen. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid, verbetert de applicatieprestaties en voegt een extra beveiligingslaag toe door directe toegang tot de onderliggende bronnen vanaf internet te voorkomen. Stel een back-up- en herstelplan op : Maak regelmatig een back-up van uw Droplets, volumes en databases met behulp van de ingebouwde back-upfuncties van DigitalOcean. Creëer een strategie voor noodherstel om de gegevensintegriteit en bedrijfscontinuïteit te garanderen in geval van gegevensverlies of beveiligingsincident. Automatiseer beveiligingsupdates en patches : Update en patch uw besturingssysteem, applicaties en afhankelijke bibliotheken regelmatig om beschermd te blijven tegen bekende kwetsbaarheden. Automatiseer patchbeheer waar mogelijk om menselijke tussenkomst te minimaliseren en het risico op gemiste updates te verkleinen.

Netwerktoegang beveiligen

Effectieve netwerkbeveiliging voorkomt ongeautoriseerde toegang tot uw applicaties en gegevens. Volg deze best practices om netwerktoegang in uw DigitalOcean Cloud-omgeving te beveiligen:

Gebruik firewalls : Implementeer de Cloud Firewalls van DigitalOcean om inkomend en uitgaand verkeer naar uw bronnen te controleren en de toegang te beperken tot alleen toegestane IP-adressen en poorten. Configureer firewallregels op basis van het principe van minimale bevoegdheden en registreer alle firewallgebeurtenissen voor monitoring en analyse. Gebruik een VPN of privénetwerk : Zet een virtueel particulier netwerk (VPN) op of gebruik de VPC-functie van DigitalOcean om uw applicaties en bronnen te segmenteren, waardoor veilige en privé-communicatie tussen hen wordt gegarandeerd en de publieke toegang wordt beperkt. SSH-sleutels inschakelen : gebruik SSH-sleutels voor authenticatie wanneer u verbinding maakt met uw Droplets in plaats van te vertrouwen op op wachtwoord gebaseerde aanmeldingen. SSH-sleutels bieden een sterkere beveiliging, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang door brute-force-aanvallen wordt verminderd. Netwerkverkeer monitoren : controleer en analyseer regelmatig uw inkomende en uitgaande netwerkverkeer. Het detecteren van afwijkingen of overmatig verkeer kan helpen bij het identificeren van beveiligingsincidenten of pogingen om toegang te krijgen tot uw netwerk. Gebruik de ingebouwde monitoringtools van DigitalOcean of oplossingen van derden om uw netwerk in de gaten te houden. Schakel onnodige services uit : verklein het aanvalsoppervlak door onnodige services uit te schakelen en ongebruikte poorten te sluiten. Behoud alleen de services die nodig zijn voor uw applicaties om ongeautoriseerde toegang tot uw omgeving te voorkomen.

Door deze best practices te volgen, kunt u een veilige cloudarchitectuur creëren en uw netwerktoegang in uw DigitalOcean Cloud-omgeving effectief beschermen. De sleutel is om uw architectuur nauwlettend in de gaten te houden, uw beveiligingsaanpak voortdurend te verfijnen en op de hoogte te blijven van de nieuwste beveiligingstrends en bedreigingen.

Uw gegevens beschermen

Een van de belangrijkste zorgen in elke cloudomgeving is het beveiligen van uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, inbreuken en mogelijk gegevensverlies. DigitalOcean biedt meerdere manieren om uw gegevens te beschermen, maar u moet best practices toepassen en de juiste beveiligingsfuncties selecteren.

Data encryptie

Om uw gegevens te beschermen, moet u altijd encryptie implementeren, zowel in rust als onderweg. DigitalOcean biedt verschillende functies voor gegevensversleuteling:

In rust: DigitalOcean Block Storage en Managed Databases coderen automatisch gegevens in rust met behulp van geavanceerde encryptiestandaarden. Dit zorgt ervoor dat zelfs als iemand toegang krijgt tot uw gegevens, deze deze niet kan ontcijferen zonder de juiste coderingssleutels.

DigitalOcean Block Storage en Managed Databases coderen automatisch gegevens in rust met behulp van geavanceerde encryptiestandaarden. Dit zorgt ervoor dat zelfs als iemand toegang krijgt tot uw gegevens, deze deze niet kan ontcijferen zonder de juiste coderingssleutels. Tijdens de overdracht: Versleutel gegevens tijdens de overdracht door versleuteling in te schakelen voor de verbindingen van uw app. U kunt SSL/TLS-certificaten gebruiken om het verkeer tussen uw gebruikers en uw webapplicaties te versleutelen. Overweeg voor interne communicatie het gebruik van VPN-oplossingen of HTTPS-verbindingen.

Authenticatie en toegangscontroles

Implementeer sterke authenticatie en toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens. Strategieën omvatten:

Sterke wachtwoorden: Implementeer en handhaaf een sterk wachtwoordbeleid voor alle gebruikersaccounts. Vereist een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens.

Implementeer en handhaaf een sterk wachtwoordbeleid voor alle gebruikersaccounts. Vereist een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Tweefactorauthenticatie (2FA): schakel 2FA in voor alle kritieke accounts, zoals beheerders- en databasetoegang.

schakel 2FA in voor alle kritieke accounts, zoals beheerders- en databasetoegang. Principe van minimale privileges: wijs machtigingen toe op basis van de minimale toegang die vereist is om taken uit te voeren.

wijs machtigingen toe op basis van de minimale toegang die vereist is om taken uit te voeren. Op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC): Groepeer gebruikers op basis van hun rollen binnen uw organisatie en pas de juiste machtigingen toe op deze groepen, in plaats van op individuele gebruikers.

Groepeer gebruikers op basis van hun rollen binnen uw organisatie en pas de juiste machtigingen toe op deze groepen, in plaats van op individuele gebruikers. Single sign-on (SSO): Gebruik SSO-oplossingen zoals OAuth of SAML om de authenticatie te centraliseren en de noodzaak voor meerdere inloggegevens te verminderen.

Gegevensback-ups

Maak regelmatig een back-up van uw gegevens om de impact van gegevensverlies als gevolg van onverwachte incidenten zoals hardwarestoringen, datalekken of onbedoelde verwijdering te minimaliseren. DigitalOcean biedt verschillende back-upoplossingen:

Geautomatiseerde back-ups: gebruik de ingebouwde back-upfunctie van DigitalOcean voor Droplets en beheerde databases. Deze functie maakt automatisch wekelijkse back-ups van uw gegevens en bewaart deze vier weken.

gebruik de ingebouwde back-upfunctie van DigitalOcean voor Droplets en beheerde databases. Deze functie maakt automatisch wekelijkse back-ups van uw gegevens en bewaart deze vier weken. Back-ups van momentopnamen: Maak handmatige momentopnamen van uw Droplets en Volumes wanneer u maar wilt. Houd er rekening mee dat snapshots niet incrementeel zijn en dat er elke keer een volledige kopie van de gegevens wordt gemaakt, wat extra opslagkosten met zich mee kan brengen.

Maak handmatige momentopnamen van uw Droplets en Volumes wanneer u maar wilt. Houd er rekening mee dat snapshots niet incrementeel zijn en dat er elke keer een volledige kopie van de gegevens wordt gemaakt, wat extra opslagkosten met zich mee kan brengen. Aangepaste back-upoplossingen: Implementeer back-uptools van derden of schrijf aangepaste scripts om het back-upproces te automatiseren voor andere services die niet worden gedekt door de ingebouwde back-upfunctie van DigitalOcean.

Test uw back-ups regelmatig en zorg voor hun integriteit om een ​​soepel herstelproces te garanderen in geval van gegevensverlies.

Update uw besturingssystemen, applicaties en afhankelijkheden regelmatig om kwetsbaarheden tot een minimum te beperken. Maak waar mogelijk gebruik van automatische beveiligingsupdates en houd de beveiligingsadviezen nauwlettend in de gaten voor gemelde problemen. Zorg er ook voor dat uw DigitalOcean-infrastructuur over de nieuwste beveiligingspatches en updates beschikt.

Monitoring en waarschuwing

Bewaak uw cloudomgeving om potentiële bedreigingen, kwetsbaarheden of verdachte activiteiten te detecteren. DigitalOcean biedt ingebouwde monitoringtools, maar u kunt ook monitoringoplossingen van derden integreren of uw waarschuwingssysteem aanpassen.

Gebruik de ingebouwde monitoringfuncties van DigitalOcean om uw infrastructuur in de gaten te houden:

Droplet Monitoring: Verzamelt prestatiestatistieken voor uw Droplets, zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en schijf-I/O. Stel waarschuwingen in op basis van deze statistieken om meldingen te ontvangen wanneer bepaalde drempels worden overschreden.

Verzamelt prestatiestatistieken voor uw Droplets, zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en schijf-I/O. Stel waarschuwingen in op basis van deze statistieken om meldingen te ontvangen wanneer bepaalde drempels worden overschreden. Load Balancer-statistieken: toont statistieken met betrekking tot taakverdelingsactiviteiten, inclusief aanvraagpercentages, foutpercentages en latentie. Gebruik deze informatie om te bepalen of uw load balancer correct functioneert of dat u de bronnen erachter moet optimaliseren.

toont statistieken met betrekking tot taakverdelingsactiviteiten, inclusief aanvraagpercentages, foutpercentages en latentie. Gebruik deze informatie om te bepalen of uw load balancer correct functioneert of dat u de bronnen erachter moet optimaliseren. Metrische gegevens over beheerde databases: biedt bewakingsinformatie voor uw beheerde databases, zoals zoekopdrachten per seconde, schijfgebruik en beschikbare verbindingen. Stel aangepaste waarschuwingen in op basis van deze statistieken om potentiële problemen te voorkomen.

Monitoringoplossingen van derden

Het integreren van externe monitoringoplossingen met uw DigitalOcean-infrastructuur kan extra inzichten en uitgebreide monitoring opleveren. Enkele populaire services van derden zijn onder meer:

New Relic: een tool voor prestatiemonitoring die diep inzicht biedt in uw applicatie, infrastructuur en gebruikerservaring. New Relic kan uw DigitalOcean Droplets monitoren en gedetailleerde prestatieanalyses bieden.

een tool voor prestatiemonitoring die diep inzicht biedt in uw applicatie, infrastructuur en gebruikerservaring. New Relic kan uw DigitalOcean Droplets monitoren en gedetailleerde prestatieanalyses bieden. DataDog: een monitoring- en analyseplatform dat end-to-end inzicht biedt in uw applicaties, infrastructuur en gerelateerde services. DataDog kan eenvoudig worden geïntegreerd met DigitalOcean om uw Droplets en andere services te monitoren.

een monitoring- en analyseplatform dat end-to-end inzicht biedt in uw applicaties, infrastructuur en gerelateerde services. DataDog kan eenvoudig worden geïntegreerd met DigitalOcean om uw Droplets en andere services te monitoren. Monitor.global(): Een monitoringoplossing die volledige monitoring van uw webapplicaties, API's en serverinfrastructuur biedt. Monitor.global() kan worden gebruikt om uw DigitalOcean-infrastructuur te monitoren, samen met andere cloudproviders of hybride omgevingen.

Kies een monitoringoplossing op basis van uw vereisten en budget. Zorg ervoor dat het de integratie met DigitalOcean ondersteunt en de nodige functies biedt die u nodig heeft.

Aangepast waarschuwingssysteem

Creëer een aangepast waarschuwingssysteem door scripts te ontwikkelen of waarschuwingstools van derden te gebruiken om u op de hoogte te stellen wanneer specifieke incidenten of drempeloverschrijdingen plaatsvinden. Definieer uw waarschuwingen op basis van statistieken zoals resourcegebruik, foutpercentages en responstijden. Pas uw waarschuwingssysteem aan zodat er verschillende ernstniveaus en escalatieprocedures zijn, afhankelijk van de aard van het probleem.

Gebruikersbeheer en toegangscontrole

Het effectief beheren van gebruikerstoegang en -machtigingen is cruciaal voor het handhaven van de veiligheid van uw DigitalOcean-cloudomgeving. Hier zijn essentiële praktijken om te implementeren:

Principe van de minste privileges

Volg het principe van de minste privileges bij het toewijzen van gebruikersrechten. Geef gebruikers alleen de benodigde machtigingen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dit helpt het aanvalsoppervlak te verkleinen en de potentiële schade te minimaliseren die wordt veroorzaakt door gecompromitteerde inloggegevens of onbedoeld misbruik van machtigingen.

Tweefactorauthenticatie (2FA)

Schakel 2FA in voor alle kritieke accounts om een ​​extra beveiligingslaag toe te voegen. Met 2FA moeten gebruikers naast hun reguliere wachtwoorden een tweede factor opgeven, zoals een eenmalig wachtwoord (OTP) gegenereerd door een authenticator-app. Dit helpt accounts te beschermen, zelfs als hun wachtwoorden zijn gecompromitteerd.

Afzonderlijke gebruikersaccounts

Maak afzonderlijke gebruikersaccounts voor elk individu in uw team, in plaats van één set inloggegevens te delen. Dit maakt het eenvoudiger om machtigingen te beheren, gebruikersactiviteiten bij te houden en toegang in te trekken wanneer dat nodig is.

Controleer en update de gebruikersmachtigingen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de huidige behoeften en rollen van uw organisatie. Trek de toegang in voor gebruikers die deze niet langer nodig hebben, zoals gebruikers die het bedrijf hebben verlaten, van rol zijn veranderd of hun project hebben voltooid. Zorg er bovendien voor dat de toegangsrechten voor externe contractanten en tijdelijke medewerkers worden verwijderd zodra hun opdracht voorbij is.

Door deze best practices voor het beschermen van uw gegevens, monitoring en waarschuwingen, en gebruikersbeheer en toegangscontrole te combineren, kunt u een krachtige en veilige DigitalOcean-cloudomgeving creëren. Door deze praktijken regelmatig te beoordelen en te verfijnen, zorgt u ervoor dat uw infrastructuur veilig blijft terwijl uw organisatie groeit en evolueert.

Blijf op de hoogte en verfijn uw beveiliging

Beveiliging is een continu proces en op de hoogte blijven van het laatste beveiligingsnieuws, trends en aanbevelingen is van cruciaal belang voor het behoud van de integriteit van uw DigitalOcean Cloud-omgeving. Overweeg de volgende acties om uw beveiligingspositie sterk en adaptief te houden:

Zorg ervoor dat al uw applicaties, bibliotheken en besturingssystemen up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches. DigitalOcean biedt beveiligingsmeldingen en updates voor de onderliggende infrastructuur, maar u bent verantwoordelijk voor het draaiende houden van de software binnen uw omgeving. Zet waar mogelijk geautomatiseerde updateprocessen op en bekijk en implementeer kritieke beveiligingsupdates zodra deze beschikbaar komen.

Risico's monitoren en beoordelen

Voer regelmatig beoordelingen van uw cloudomgeving uit om potentiële kwetsbaarheden, risico's en hiaten in uw beveiligingshouding te identificeren. Maak gebruik van penetratietesttools en kwetsbaarheidsscanners om zwakke punten in uw infrastructuur op te sporen, en overweeg om externe beveiligingsauditdiensten in te schakelen voor een onpartijdige evaluatie van uw beveiligingsimplementatie.

Blijf op de hoogte van trends en best practices in de sector

Volg beveiligingsblogs, woon conferenties bij, neem deel aan beveiligingsforums en abonneer u op beveiligingsgerelateerde mailinglijsten om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cloudbeveiliging. DigitalOcean publiceert regelmatig beveiligingsgerelateerd nieuws, artikelen en updates: bekijk de officiële documentatie en richtlijnen voor de nieuwste aanbevelingen over het beveiligen van uw omgeving.

Verfijn uw processen en beleid

Evalueer en verbeter voortdurend uw incidentresponsplannen, beveiligingsbeleid en operationele praktijken om ervoor te zorgen dat ze effectief en relevant blijven. Train en onderwijs uw teamleden regelmatig over de nieuwste best practices en technieken op het gebied van beveiliging, en stimuleer een sterke beveiligingscultuur binnen uw organisatie.

Het onderhouden van een veilige DigitalOcean Cloud-omgeving is een voortdurende inspanning die een proactieve aanpak, regelmatige monitoring en aanpassing aan nieuwe beveiligingsuitdagingen vereist. Door u te houden aan de best practices die in deze handleiding worden benadrukt, bent u beter toegerust om uw infrastructuur te beveiligen, uw gegevens te beschermen en de kans op beveiligingsincidenten te minimaliseren.