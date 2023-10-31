如何保护您的 DigitalOcean 云：最佳实践

了解 DigitalOcean 安全

DigitalOcean是一家流行的云基础设施提供商，提供各种产品和服务，包括虚拟专用服务器（称为 Droplet）、托管Kubernetes 、对象存储、托管数据库和负载平衡。与任何云服务提供商一样，安全性应该是用户的首要任务，以保护其应用程序、基础设施和数据免受未经授权的访问、威胁和漏洞的影响。

虽然 DigitalOcean 保护底层基础设施和服务，但用户有责任保护其云环境中的应用程序、数据和其他资产。这种共担责任模型要求用户了解并遵循最佳实践，以确保安全的云环境。

在本文中，我们将讨论如何构建安全的云架构、安全的网络访问以及保护 DigitalOcean 环境中的数据。

创建安全的云架构

设计和实施安全架构是安全云环境的基础。在 DigitalOcean 云中遵循以下最佳实践将帮助您构建安全且有弹性的架构：

选择适当的 Droplet 类型：DigitalOcean 提供具有不同性能特征的各种 Droplet 计划。根据应用程序的工作负载和要求以及您托管的数据的敏感性和重要性选择正确的计划。 隔离工作负载：将不同的工作负载和应用程序保留在不同的项目中，以限制潜在安全事件的影响范围。利用 DigitalOcean 的 VPC（虚拟私有云）功能为您的应用程序和资源创建隔离的专用网络，这将在发生违规时限制横向移动。 使用负载均衡器：实施 DigitalOcean 的托管负载均衡服务以在多个 Droplet 之间分配流量。这确保了高可用性，提高了应用程序性能，并通过防止从互联网直接访问底层资源来增加额外的安全层。 设置备份和恢复计划：使用 DigitalOcean 的内置备份功能定期备份您的 Droplet、卷和数据库。创建灾难恢复策略，以在发生数据丢失事件或安全事件时确保数据完整性和业务连续性。 自动安全更新和修补：定期更新和修补您的操作系统、应用程序和依赖库，以免受已知漏洞的影响。尽可能自动化补丁管理，以最大限度地减少人为干预并降低错过更新的风险。

确保网络访问安全

有效的网络安全可防止未经授权的访问您的应用程序和数据。请遵循以下最佳实践来保护 DigitalOcean 云环境中的网络访问：

使用防火墙：实施 DigitalOcean 的云防火墙来控制资源的传入和传出流量，限制仅允许的 IP 地址和端口的访问。基于最小权限原则配置防火墙规则，并记录所有防火墙事件以供监控和分析。 使用 VPN 或专用网络：设置虚拟专用网络 (VPN) 或使用 DigitalOcean 的 VPC 功能来分段您的应用程序和资源，确保它们之间的安全和私密通信并限制公共访问。 启用 SSH 密钥：连接到 Droplet 时使用 SSH 密钥进行身份验证，而不是依赖基于密码的登录。 SSH 密钥提供更强的安全性，降低通过暴力攻击进行未经授权访问的风险。 监控网络流量：定期监控和分析您的传入和传出网络流量。检测异常或过多流量可以帮助识别安全事件或访问网络的尝试。使用 DigitalOcean 的内置监控工具或第三方解决方案来监控您的网络。 禁用不需要的服务：通过禁用不必要的服务和关闭未使用的端口来减少攻击面。仅保留应用程序所需的服务，以防止对您的环境进行未经授权的访问。

遵循这些最佳实践，您可以创建安全的云架构并有效保护您在 DigitalOcean 云环境中的网络访问。关键是密切监控您的架构，不断调整您的安全方法，并随时了解最新的安全趋势和威胁。

保护您的数据

任何云环境中的主要问题之一是保护您的数据免遭未经授权的访问、破坏和潜在的数据丢失。 DigitalOcean 提供多种方法来保护您的数据，但您必须应用最佳实践并选择适当的安全功能。

数据加密

为了保护您的数据，您应该始终在静态和传输过程中实施加密。 DigitalOcean 提供各种数据加密功能：

静态数据： DigitalOcean 块存储和托管数据库使用高级加密标准自动加密静态数据。这确保即使有人设法访问您的数据，如果没有正确的加密密钥，他们也无法解密。

DigitalOcean 块存储和托管数据库使用高级加密标准自动加密静态数据。这确保即使有人设法访问您的数据，如果没有正确的加密密钥，他们也无法解密。 传输中：通过为应用程序的连接启用加密来加密传输中的数据。您可以使用 SSL/TLS 证书来加密用户和 Web 应用程序之间的流量。对于内部通信，请考虑使用 VPN 解决方案或 HTTPS 连接。

身份验证和访问控制

实施强大的身份验证和访问控制，以确保只有授权人员才能访问您的数据。策略包括：

强密码： 为所有用户帐户实施并强制执行强密码策略。需要大小写字母、数字和特殊字符的组合。

为所有用户帐户实施并强制执行强密码策略。需要大小写字母、数字和特殊字符的组合。 双因素身份验证 (2FA)： 为所有关键帐户启用2FA ，例如管理员和数据库访问权限。

为所有关键帐户启用2FA ，例如管理员和数据库访问权限。 最小权限原则： 根据执行任务所需的最小访问权限来分配权限。

根据执行任务所需的最小访问权限来分配权限。 基于角色的访问控制 (RBAC)： 根据用户在组织中的角色对用户进行分组，并向这些组（而不是单个用户）应用适当的权限。

根据用户在组织中的角色对用户进行分组，并向这些组（而不是单个用户）应用适当的权限。 单点登录 (SSO)：使用 OAuth 或 SAML 等 SSO 解决方案来集中身份验证并减少对多个登录凭据的需求。

数据备份

定期备份数据，以最大程度地减少因硬件故障、数据泄露或意外删除等意外事件而导​​致数据丢失的影响。 DigitalOcean提供多种备份解决方案：

自动备份： 使用 DigitalOcean 的内置备份功能来备份 Droplet 和托管数据库。此功能每周自动创建数据备份并将其保留四个星期。

使用 DigitalOcean 的内置备份功能来备份 Droplet 和托管数据库。此功能每周自动创建数据备份并将其保留四个星期。 快照备份： 在需要时创建 Droplet 和卷的手动快照。请记住，快照不是增量的，每次都会创建数据的完整副本，这可能会产生额外的存储成本。

在需要时创建 Droplet 和卷的手动快照。请记住，快照不是增量的，每次都会创建数据的完整副本，这可能会产生额外的存储成本。 自定义备份解决方案：实施第三方备份工具或编写自定义脚本，以自动执行 DigitalOcean 内置备份功能未涵盖的任何其他服务的备份过程。

定期测试您的备份并确保其完整性，以保证在数据丢失时顺利恢复过程。

安全更新和补丁

定期更新您的操作系统、应用程序和依赖项，以最大程度地减少漏洞。尽可能使用自动安全更新，并密切监视安全公告中是否有任何报告的问题。另外，请确保您的 DigitalOcean 基础设施正在运行最新的安全补丁和更新。

监控和警报

监控您的云环境以检测潜在威胁、漏洞或可疑活动。 DigitalOcean 提供内置监控工具，但您也可以集成第三方监控解决方案或自定义您的警报系统。

DigitalOcean 监控工具

使用 DigitalOcean 的内置监控功能来关注您的基础设施：

Droplet 监控： 收集 Droplet 的性能指标，例如 CPU 使用率、内存使用率和磁盘 I/O。根据这些指标设置警报，以便在超过某些阈值时接收通知。

收集 Droplet 的性能指标，例如 CPU 使用率、内存使用率和磁盘 I/O。根据这些指标设置警报，以便在超过某些阈值时接收通知。 负载均衡器指标： 显示与负载均衡活动相关的指标，包括请求率、错误率和延迟。使用此信息来确定您的负载均衡器是否正常运行或者您是否需要优化其背后的资源。

显示与负载均衡活动相关的指标，包括请求率、错误率和延迟。使用此信息来确定您的负载均衡器是否正常运行或者您是否需要优化其背后的资源。 托管数据库指标：提供托管数据库的监控信息，例如每秒查询次数、磁盘使用情况和可用连接。根据这些指标设置自定义警报以防止潜在问题。

第三方监控解决方案

将外部监控解决方案与您的 DigitalOcean 基础设施集成可以提供额外的见解和全面的监控。一些流行的第三方服务包括：

New Relic： 一款性能监控工具，可深入了解您的应用程序、基础设施和用户体验。 New Relic 可以监控您的 DigitalOcean Droplet 并提供详细的性能分析。

一款性能监控工具，可深入了解您的应用程序、基础设施和用户体验。 New Relic 可以监控您的 DigitalOcean Droplet 并提供详细的性能分析。 DataDog： 一个监控和分析平台，可为您的应用程序、基础设施和相关服务提供端到端可见性。 DataDog 可以轻松与 DigitalOcean 集成，以监控您的 Droplet 和其他服务。

一个监控和分析平台，可为您的应用程序、基础设施和相关服务提供端到端可见性。 DataDog 可以轻松与 DigitalOcean 集成，以监控您的 Droplet 和其他服务。 Monitor.global()：一种监控解决方案，可提供对 Web 应用程序、API 和服务器基础设施的完整监控。 Monitor.global() 可用于监控您的 DigitalOcean 基础设施以及其他云提供商或混合环境。

根据您的要求和预算选择监控解决方案。确保它支持与 DigitalOcean 集成并提供您所需的必要功能。

自定义警报系统

通过开发脚本或利用第三方警报工具创建自定义警报系统，以便在发生特定事件或阈值违规时通知您。根据资源使用情况、错误率和响应时间等指标定义警报。根据问题的性质定制您的警报系统，使其具有不同的严重性级别和升级程序。

用户管理和访问控制

有效管理用户访问和权限对于维护 DigitalOcean 云环境的安全至关重要。以下是需要实施的基本做法：

最小特权原则

分配用户权限时遵循最小权限原则。仅授予用户执行任务所需的必要权限。这有助于减少攻击面并最大限度地减少因凭据泄露或意外滥用权限而造成的潜在损害。

双因素身份验证 (2FA)

为所有关键帐户启用 2FA 以添加额外的安全层。使用 2FA，除了常规密码之外，用户还必须提供第二个因素，例如由身份验证器应用程序生成的一次性密码 (OTP)。即使帐户的密码遭到泄露，这也有助于保护帐户。

单独的用户帐户

为团队中的每个人创建单独的用户帐户，而不是共享一组凭据。这使得管理权限、跟踪用户活动以及在需要时撤销访问权限变得更加容易。

定期检查和更新权限

定期检查和更新用户权限，以确保它们符合组织当前的需求和角色。撤销不再需要的用户的访问权限，例如那些已经离开公司、改变角色或完成项目的用户。此外，确保第三方承包商和临时合作者的参与结束后立即删除其访问权限。

通过结合这些保护数据、监控和警报以及用户管理和访问控制的最佳实践，您可以创建强大且安全的 DigitalOcean 云环境。定期审查和微调这些实践将确保您的基础设施随着组织的发展和发展而保持安全。

同时，考虑使用AppMaster等平台，利用无代码解决方案开发 Web 和移动应用程序，优先考虑云环境中的安全性和可扩展性。

保持更新并调整您的安全性

安全是一个持续的过程，及时了解最新的安全新闻、趋势和建议对于维护 DigitalOcean 云环境的完整性至关重要。请考虑采取以下措施来保持您的安全态势强大且具有适应性：

定期检查并应用安全更新

确保您的所有应用程序、库和操作系统均已安装最新的安全补丁。 DigitalOcean 为底层基础设施提供安全通知和更新，但您有责任维护在您的环境中运行的软件。尽可能设置自动更新流程，并在关键安全更新可用后立即对其进行审查和部署。

监控和评估风险

对您的云环境进行定期评估，以识别安全状况中的潜在漏洞、风险和差距。利用渗透测试工具和漏洞扫描器来检测基础设施中的弱点，并考虑利用外部安全审计服务来对您的安全实施进行公正的评估。

跟上行业趋势和最佳实践

关注安全博客、参加会议、参加安全论坛以及订阅与安全相关的邮件列表，以随时了解云安全的最新发展。 DigitalOcean 定期发布与安全相关的新闻、文章和更新：查看官方文档和指南，了解有关保护环境的最新建议。

完善您的流程和政策

持续评估和改进您的事件响应计划、安全策略和操作实践，以确保它们保持有效和相关。定期对您的团队成员进行最新安全最佳实践和技术的培训和教育，并在组织内培养强大的安全文化。

利用AppMaster优化您的应用程序开发流程

考虑使用AppMaster等无代码平台来简化 DigitalOcean 云应用程序的开发流程。 AppMaster允许开发人员无需编写任何代码即可构建 Web、移动和后端应用程序。通过每次从头开始生成可扩展且可维护的应用程序， AppMaster消除了技术债务并确保您的应用程序始终符合最新的安全最佳实践。

维护安全的 DigitalOcean 云环境是一项持续的工作，需要采取积极主动的方法、定期监控并适应新的安全挑战。通过遵循本指南中强调的最佳实践，您将能够更好地保护您的基础设施、保护您的数据并最大限度地减少安全事件的可能性。